Pour les cas d’utilisation qui ne nécessitent aucune transformation entre les données ClickHouse et des types de données ou structures natifs ou tiers, le client ClickHouse Connect fournit des méthodes permettant d’utiliser directement la connexion à ClickHouse.
API brute
La méthode
Méthode
Méthode
raw_query du Client
Client.raw_query permet d’utiliser directement l’interface de requête HTTP de ClickHouse via la connexion du client. La valeur renvoyée est un objet
bytes brut. Elle fournit un wrapper pratique avec liaison des paramètres, gestion des erreurs, nouvelles tentatives et gestion des paramètres, au moyen d’une interface minimale :
Il revient à l’appelant de gérer l’objet
|Parameter
|Type
|Default
|Description
|query
|str
|Obligatoire
|Toute requête ClickHouse valide
|parameters
|dict or iterable
|None
|Voir la description des paramètres.
|settings
|dict
|None
|Voir la description des paramètres.
|fmt
|str
|None
|Format de sortie ClickHouse pour les
bytes renvoyés. (ClickHouse utilise TSV si rien n’est spécifié.)
|use_database
|bool
|True
|Utilise la base de données assignée au client ClickHouse Connect pour le contexte de la requête
|external_data
|ExternalData
|None
|Objet ExternalData contenant des données de fichier ou des données binaires à utiliser avec la requête. Voir Requêtes avancées (données externes)
bytes renvoyé. Notez que
Client.query_arrow n’est qu’un fin wrapper autour de cette méthode, utilisant le format de sortie ClickHouse
Arrow.
La méthode
Méthode
Méthode
raw_stream du Client
Client.raw_stream possède la même API que la méthode
raw_query, mais elle renvoie un objet
io.IOBase pouvant être utilisé comme générateur ou source de flux d’objets
bytes. Elle est actuellement utilisée par la méthode
query_arrow_stream.
La méthode
Méthode
Méthode
raw_insert de
Client
Client.raw_insert permet d’effectuer des insertions directes d’objets
bytes ou de générateurs d’objets
bytes via la connexion du client. Comme elle n’effectue aucun traitement de la charge utile d’insertion, elle offre d’excellentes performances. Cette méthode propose des options pour spécifier les paramètres et le format d’insertion :
Il revient à l’appelant de s’assurer que
|Paramètre
|Type
|Défaut
|Description
|table
|str
|Required
|Nom de table simple ou qualifié par la base de données
|column_names
|Sequence[str]
|None
|Noms de colonnes pour le bloc d’insertion. Obligatoire si le paramètre
fmt ne contient pas les noms
|insert_block
|str, bytes, Generator[bytes], BinaryIO
|Required
|Données à insérer. Les chaînes seront encodées avec l’encodage du client.
|settings
|dict
|None
|Voir la description du paramètre settings.
|fmt
|str
|None
|Format d’entrée ClickHouse des octets de
insert_block. (ClickHouse utilise TSV s’il n’est pas spécifié)
insert_block est dans le format spécifié et utilise la méthode de compression indiquée. ClickHouse Connect utilise ces insertions directes pour les téléversements de fichiers et les tables PyArrow, en déléguant l’analyse au serveur ClickHouse.
Vous pouvez transférer des fichiers directement depuis ClickHouse vers le système de fichiers local à l’aide de la méthode
Enregistrer les résultats de la requête dans des fichiers
raw_stream. Par exemple, si vous souhaitez enregistrer le résultat d’une requête dans un fichier CSV, vous pouvez utiliser l’extrait de code suivant :
Le code ci-dessus produit un fichier
import clickhouse_connect
if __name__ == '__main__':
client = clickhouse_connect.get_client()
query = 'SELECT number, toString(number) AS number_as_str FROM system.numbers LIMIT 5'
fmt = 'CSVWithNames' # or CSV, or CSVWithNamesAndTypes, or TabSeparated, etc.
stream = client.raw_stream(query=query, fmt=fmt)
with open("output.csv", "wb") as f:
for chunk in stream:
f.write(chunk)
output.csv contenant le contenu suivant :
De même, vous pouvez enregistrer les données au format TabSeparated, ainsi que dans d’autres formats. Consultez Formats des données d’entrée et de sortie pour une vue d’ensemble de tous les formats disponibles.
"number","number_as_str"
0,"0"
1,"1"
2,"2"
3,"3"
4,"4"
ClickHouse Connect fonctionne bien dans les applications multithread, multiprocessus et async/pilotées par événements. Tout le traitement des requêtes et des insertions s’effectue dans un seul thread, de sorte que les opérations sont généralement thread-safe. (Le traitement parallèle de certaines opérations à bas niveau constitue une amélioration possible à l’avenir pour surmonter le surcoût de performance lié à un seul thread, mais même dans ce cas, le caractère thread-safe sera maintenu.) Comme chaque requête ou insertion exécutée conserve son état dans son propre objet
Cas d’usage multithread, multiprocessus et async/pilotés par événements
QueryContext ou
InsertContext, respectivement, ces objets auxiliaires ne sont pas thread-safe et ne doivent pas être partagés entre plusieurs flux de traitement. Consultez également la discussion sur les objets de contexte dans les sections QueryContexts et InsertContexts.
De plus, dans une application qui a au moins deux requêtes et/ou insertions « en cours » en même temps, il y a deux autres points à garder à l’esprit. Le premier est la « session » ClickHouse associée à la requête/insertion, et le second est le pool de connexions HTTP utilisé par les instances de ClickHouse Connect Client.
ClickHouse Connect fournit un wrapper async autour du
Wrapper pour AsyncClient
Client standard, ce qui permet d’utiliser le client dans un environnement
asyncio.
Pour obtenir une instance d’
AsyncClient, vous pouvez utiliser la fonction de fabrique
get_async_client, qui accepte les mêmes paramètres que
get_client :
import asyncio
import clickhouse_connect
async def main():
client = await clickhouse_connect.get_async_client()
result = await client.query("SELECT name FROM system.databases LIMIT 1")
print(result.result_rows)
# Output:
# [('INFORMATION_SCHEMA',)]
asyncio.run(main())
AsyncClient possède les mêmes méthodes et les mêmes paramètres que le
Client standard, mais il s’agit de coroutines lorsque c’est applicable. En interne, les méthodes du
Client qui effectuent des opérations d’IO sont encapsulées dans un appel à run_in_executor.
Les performances en mode multithread s’améliorent avec le wrapper
AsyncClient, car les execution threads et le GIL sont libérés pendant l’attente de la fin des opérations d’IO.
Note : contrairement au
Client classique,
AsyncClient force
autogenerate_session_id à
False par défaut.
Voir aussi : exemple run_async.
Chaque requête ClickHouse s’exécute dans le contexte d’une « session » ClickHouse. Les sessions sont actuellement utilisées à deux fins :
Gestion des ID de session ClickHouse
- Associer des paramètres ClickHouse spécifiques à plusieurs requêtes (voir les paramètres utilisateur). La commande ClickHouse
SETpermet de modifier les paramètres à l’échelle d’une session utilisateur.
- Assurer le suivi des tables temporaires.
Client de ClickHouse Connect utilise l’ID de session de ce client. Les instructions
SET et les tables temporaires fonctionnent comme prévu lorsqu’un seul client est utilisé. En revanche, le serveur ClickHouse n’autorise pas les requêtes concurrentes au sein d’une même session (le client générera une
ProgrammingError si vous essayez de le faire). Pour les applications qui exécutent des requêtes concurrentes, utilisez l’un des modèles suivants :
- Créez une instance
Clientdistincte pour chaque thread/processus/gestionnaire d’événements nécessitant une isolation de session. Cela préserve l’état de session propre à chaque client (tables temporaires et valeurs
SET).
- Utilisez un
session_idunique pour chaque requête via l’argument
settingslors de l’appel à
query,
commandou
insert, si vous n’avez pas besoin d’un état de session partagé.
- Désactivez les sessions sur un client partagé en définissant
autogenerate_session_id=Falseavant de créer le client (ou en le passant directement à
get_client).
Vous pouvez également passer
from clickhouse_connect import common
import clickhouse_connect
common.set_setting('autogenerate_session_id', False) # This should always be set before creating a client
client = clickhouse_connect.get_client(host='somehost.com', user='dbuser', password=1234)
autogenerate_session_id=False directement à
get_client(...).
Dans ce cas, ClickHouse Connect n’envoie pas de
session_id ; le serveur ne considère pas que des requêtes distinctes appartiennent à la même session. Les tables temporaires et les paramètres au niveau de la session ne persistent pas d’une requête à l’autre.
ClickHouse Connect utilise les pools de connexions
Personnalisation du pool de connexions HTTP
urllib3 pour gérer la connexion HTTP sous-jacente avec le serveur. Par défaut, toutes les instances client partagent le même pool de connexions, ce qui suffit dans la majorité des cas d’usage. Ce pool par défaut maintient jusqu’à 8 connexions HTTP Keep Alive vers chaque serveur ClickHouse utilisé par l’application.
Pour les applications volumineuses multithreadées, il peut être préférable d’utiliser des pools de connexions distincts. Des pools de connexions personnalisés peuvent être fournis via l’argument nommé
pool_mgr de la fonction principale
clickhouse_connect.get_client :
Comme le montre l’exemple ci-dessus, les clients peuvent partager un même PoolManager, ou un PoolManager distinct peut être créé pour chaque client. Pour plus de détails sur les options disponibles lors de la création d’un PoolManager, consultez la documentation
import clickhouse_connect
from clickhouse_connect.driver import httputil
big_pool_mgr = httputil.get_pool_manager(maxsize=16, num_pools=12)
client1 = clickhouse_connect.get_client(pool_mgr=big_pool_mgr)
client2 = clickhouse_connect.get_client(pool_mgr=big_pool_mgr)
urllib3.