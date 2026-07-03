clickhouse-go v2.x. Pour un guide avec des exemples de code, consultez Configuration.
Annotations de versionLes options ajoutées dans
clickhouse-go v2.35.0 ou une version ultérieure sont indiquées par (Depuis vX.Y.Z) à côté de leur description. Les options sans balise « Depuis » sont disponibles depuis la v2.0 et sont présentes dans toutes les versions prises en charge.
Les options existent à trois niveaux :
Définition des options
Lorsque plusieurs portées se chevauchent, la plus spécifique l’emporte : Batch > Requête > Connexion. Pour
|Portée
|Comment les définir
|Durée de vie
|Connexion
|struct
clickhouse.Options ou chaîne DSN
|Toutes les requêtes de la connexion
|Requête
clickhouse.Context() avec les fonctions
WithXxx
|Exécution d’une seule requête
|Batch
|Fonctions d’option de
PrepareBatch()
|Une seule opération de batch
Settings, les clés au niveau de la requête sont fusionnées avec celles au niveau de la connexion, et celles de la requête l’emportent en cas de conflit.
Via la struct
Options :
À l’aide d’une chaîne DSN :
conn, err := clickhouse.Open(&clickhouse.Options{
Addr: []string{"localhost:9000"},
Auth: clickhouse.Auth{Database: "default", Username: "default", Password: ""},
DialTimeout: 10 * time.Second,
Compression: &clickhouse.Compression{Method: clickhouse.CompressionLZ4},
})
Par le connecteur (database/sql avec la structure Options) :
db, err := sql.Open("clickhouse", "clickhouse://user:pass@localhost:9000/default?dial_timeout=10s&compress=lz4")
Via le contexte (par requête) :
db := sql.OpenDB(clickhouse.Connector(&clickhouse.Options{
Addr: []string{"localhost:9000"},
Auth: clickhouse.Auth{Database: "default", Username: "default"},
DialTimeout: 10 * time.Second,
}))
// Set database/sql-only pool settings after creation
db.SetConnMaxIdleTime(5 * time.Minute)
ctx := clickhouse.Context(context.Background(),
clickhouse.WithQueryID("my-query-123"),
clickhouse.WithSettings(clickhouse.Settings{"max_execution_time": 60}),
)
rows, err := conn.Query(ctx, "SELECT ...")
Options de connexion
Protocole et connexion
|Option
|Type
|Default
|Paramètre DSN
|Description
|Bonne pratique
|En cas de mauvaise configuration
Protocol
Protocol (int)
Native
|Schéma :
clickhouse://=Native,
http://=HTTP
|Protocole de communication :
Native (0) pour TCP,
HTTP (1) pour HTTP
|Utilisez Native pour obtenir des performances supérieures d’environ 30 %. Utilisez HTTP pour la prise en charge d’un proxy, la traversée du pare-feu (port 80/443) ou la compression disponible uniquement en HTTP (
gzip/
br). Voir TCP vs HTTP.
|Schéma HTTP avec port Native (9000) : connexion refusée. Native bloqué par le pare-feu : timeouts.
Addr
[]string
["localhost:9000"] (Native)
["localhost:8123"] (HTTP)
|Hôtes séparés par des virgules dans l’URL
|Liste des adresses
"host:port" pour la connexion et le failover
|Indiquez plusieurs adresses en production pour la haute disponibilité. Ports corrects : 9000 (Native), 8123 (HTTP), 9440 (Native+TLS), 8443 (HTTP+TLS).
|Adresse unique : pas de failover. Port incorrect :
"connection refused". Vide/nil : utilise localhost par défaut, ce qui échoue dans les déploiements distribués.
ConnOpenStrategy
ConnOpenStrategy (uint8)
ConnOpenInOrder (0)
connection_open_strategy (
in_order,
round_robin,
random)
|Stratégie de sélection d’un serveur à partir de
Addr.
InOrder (0)=failover,
RoundRobin (1)=équilibrage de charge,
Random (2)=aléatoire.
InOrder pour actif-standby.
RoundRobin pour actif-actif/K8s.
Random pour éviter l’effet de meute.
InOrder avec actif-actif : le premier serveur reçoit toute la charge, les autres restent idle. Toutes les stratégies essaient tous les serveurs en cas d’échec — cela affecte uniquement celui qui est essayé en premier.
Authentification
|Option
|Type
|Par défaut
|Paramètre DSN
|Description
|Bonne pratique
|En cas de mauvaise configuration
Auth.Username
string
"default"
username ou partie utilisateur de l’URL
|Nom d’utilisateur pour l’authentification ClickHouse
|N’utilisez jamais
default en production. Créez des utilisateurs dédiés avec des permissions minimales.
|Nom d’utilisateur incorrect :
"Code: 516. DB::Exception: Authentication failed". Chaîne vide : utilise silencieusement
"default".
Auth.Password
string
""
password ou partie mot de passe de l’URL
|Mot de passe pour l’authentification ClickHouse
|Utilisez des variables d’environnement ou des gestionnaires de secrets en production. Encodez les caractères spéciaux dans le DSN au format URL.
|Mot de passe incorrect :
"Code: 516. DB::Exception: Authentication failed". Caractères spéciaux non encodés dans l’URL : erreurs d’analyse syntaxique.
Auth.Database
string
"" (valeur par défaut du serveur)
database ou chemin URL (
/mydb)
|Base de données par défaut pour la connexion
|Indiquez-la toujours explicitement. Utilisez des bases de données dédiées par application en production.
|Inexistante :
"Code: 81. DB::Exception: Database xyz doesn't exist". Vide dans une configuration multi-tenant : les requêtes ciblent la mauvaise base de données.
GetJWT
func(ctx) (string, error)
nil
|(programmatique uniquement)
|Fonction de rappel renvoyant un JWT pour l’authentification ClickHouse Cloud. Peut être redéfinie pour chaque requête avec
WithJWT(token). (Depuis v2.35.0)
|Implémentez la mise en cache et le renouvellement des jetons - appelée pour chaque connexion/requête.
|Jeton expiré : erreurs d’authentification. Fonction de rappel bloquante : timeouts. Le JWT est prioritaire sur le couple utilisateur/mot de passe. Nécessite TLS - sans lui, revient silencieusement au couple utilisateur/mot de passe.
GetJWT: func(ctx context.Context) (string, error) {
return getTokenFromVault(ctx)
}
Délais d’expiration
|Option
|Type
|Par défaut
|Paramètre DSN
|Description
|Bonne pratique
|En cas de mauvaise configuration
DialTimeout
time.Duration
30s
dial_timeout
|Temps maximal pour établir une nouvelle connexion. Contrôle également le temps d’attente pour obtenir une connexion du pool lorsque
MaxOpenConns est atteint.
|5-10s sur un LAN, 15-30s sur un WAN/dans le cloud, 1-2m si vous vous connectez à un service ClickHouse Cloud mis en pause après une période d’inactivité. Jamais en dessous de 1s.
|Trop court :
"clickhouse: acquire conn timeout" en cas de congestion, ou échec de la connexion avant qu’un service Cloud inactif ait fini de se réveiller. Trop long (> 60s) : l’application se bloque pendant les pannes.
ReadTimeout
time.Duration
5m (300s)
read_timeout
|Temps maximal d’attente d’une réponse du serveur pour chaque appel de lecture. S’applique par bloc, et non à l’ensemble de la requête. La date limite du contexte prévaut.
|10-30s pour les requêtes interactives courtes ; 5-30m pour les requêtes analytiques longues.
|Trop court :
"i/o timeout" ou
"read: connection reset by peer" au milieu de la requête ; le serveur continue l’exécution. Trop long : les connexions mortes ne sont pas détectées.
Un service ClickHouse Cloud resté inactif est mis en pause et se réveille lors de la première connexion entrante. Le réveil prend généralement quelques dizaines de secondes, pendant lesquelles la tentative de connexion reste bloquée. Si
DialTimeout est inférieur au temps de réveil, la première requête après une période d’inactivité échoue sur un délai d’expiration de connexion au lieu de s’exécuter.Définissez
DialTimeout sur
1m–
2m pour les clients susceptibles d’être les premiers à atteindre un service mis en pause après une période d’inactivité. L’inconvénient est une détection plus lente des pannes réelles — les tentatives de connexion restent bloquées pendant toute la durée du délai avant de renvoyer une erreur — il est donc préférable de réserver ce délai plus élevé à la première connexion, ou d’utiliser des dates limites de contexte sur les requêtes individuelles afin de plafonner la latence de bout en bout.
Pool de connexions
|Option
|Type
|Default
|Paramètre DSN
|API
|Description
|Bonne pratique
|En cas de mauvaise configuration
MaxIdleConns
int
5
max_idle_conns
|Les deux
|Nombre maximal de connexions inactives (non utilisées mais ouvertes) dans le pool
|50 à 80 % du nombre attendu de requêtes concurrentes. Faible : 2-5, moyen : 10-20, élevé : 20-50.
|Trop faible : renouvellement fréquent des connexions, latence plus élevée. Trop élevé : mémoire gaspillée. Limité automatiquement à
MaxOpenConns.
MaxOpenConns
int
MaxIdleConns + 5 (par défaut : 10)
max_open_conns
|Les deux
|Nombre total maximal de connexions (inactives + actives)
|Faible : 10-20, moyen : 20-50, élevé : 50-100. Formule : requêtes concurrentes + pic de charge + buffer. À surveiller :
SELECT * FROM system.metrics WHERE metric='TCPConnection'.
|Trop faible :
"clickhouse: acquire conn timeout". Trop élevé :
"Too many connections" côté serveur, dépassement de la limite de descripteurs de fichiers. Valeur par défaut de
max_connections dans ClickHouse : 1024 (partagée).
ConnMaxLifetime
time.Duration
1h
conn_max_lifetime
|Les deux
|Durée maximale de réutilisation d’une connexion. Vérifiée lors de son retour dans le pool.
|1-5 h pour les environnements stables. 5-15 min pour les déploiements K8s/rolling. Jamais infini.
|Trop court (< 1m) : renouvellement fréquent, latence plus élevée. Trop long/infini : connexions obsolètes, changements DNS non pris en compte, trafic jamais rééquilibré.
ConnMaxIdleTime
time.Duration
0 (aucun)
|—
database/sql uniquement
|Temps maximal pendant lequel une connexion peut rester inactive avant d’être fermée. Absent de la struct
Options — à définir via
db.SetConnMaxIdleTime().
|5-10 min pour les workloads K8s/irréguliers afin de libérer les connexions inactives après des pics de trafic.
|Non défini : les connexions inactives persistent jusqu’à
ConnMaxLifetime. Trop court (< 30s) : connexions recréées pendant les intervalles normaux.
Voir le pool de connexions pour plus de détails sur l’utilisation.
database/sql uniquement
ConnMaxIdleTime est un paramètre standard du pool Go
database/sql. Il n’est pas disponible dans la struct
clickhouse.Options ni via
clickhouse.Open(). Définissez-le après
OpenDB() :
db := clickhouse.OpenDB(&clickhouse.Options{...})
db.SetConnMaxIdleTime(5 * time.Minute)
Lorsque vous utilisez
Paramètres standard du pool database/sql
clickhouse.OpenDB() ou
sql.Open("clickhouse", dsn), le
*sql.DB renvoyé prend en charge les méthodes standard de gestion du pool de Go.
OpenDB() applique automatiquement les trois premières à partir de
Options :
|Méthode
|Équivalent dans Options
|Remarques
db.SetMaxIdleConns(n)
MaxIdleConns
|Appliqué automatiquement par
OpenDB()
db.SetMaxOpenConns(n)
MaxOpenConns
|Appliqué automatiquement par
OpenDB()
db.SetConnMaxLifetime(d)
ConnMaxLifetime
|Appliqué automatiquement par
OpenDB()
db.SetConnMaxIdleTime(d)
|None
|Doit être défini manuellement après la création
ClickHouse API (clickhouse.Open)Ces méthodes ne sont pas disponibles sur la connection renvoyée par
clickhouse.Open(). La ClickHouse API gère son propre pool en interne en utilisant directement les champs de la struct
Options.
Compression
Prise en charge des méthodes de compression par protocole :
|Option
|Type
|Par défaut
|Paramètre DSN
|Description
|Bonne pratique
|En cas de mauvaise configuration
Compression.Method
CompressionMethod (byte)
|None
compress (
lz4,
zstd,
lz4hc,
gzip,
deflate,
br, ou
true pour LZ4)
|Algorithme de compression pour le transfert de données. Voir la matrice de prise en charge des protocoles ci-dessous.
|LAN : None ou LZ4. WAN : ZSTD ou LZ4. CPU limité : LZ4. Compression maximale : ZSTD (Native) ou Brotli (HTTP). À éviter pour les
inserts < 1 MB.
|GZIP/Brotli sur Native : échec du handshake. LZ4HC sur HTTP :
error ou fallback silencieux. Aucune compression sur des réseaux lents :
inserts 10 à 100x plus lents.
Compression.Level
int
3
compress_level
|Intensité propre à l’algorithme. GZIP/Deflate : -2 à 9. Brotli : 0 à 11. LZ4/ZSTD : ignoré.
|GZIP équilibré : 3-6. Brotli équilibré : 4-6.
|Niveaux très élevés : CPU fortement sollicité, bénéfice minime. Valeur non nulle pour LZ4/ZSTD : ignorée silencieusement. Niveau sans compression activée : aucun effet.
MaxCompressionBuffer
int (octets)
10485760 (10 MiB)
max_compression_buffer
|Taille maximale du tampon de compression avant vidage. Chaque connexion a son propre tampon.
|La valeur par défaut de 10 MiB convient bien. 20-50 MiB pour des lignes volumineuses. Mémoire totale = tampon x
MaxOpenConns.
|Trop petit (< 1 MiB) : vidages fréquents, efficacité médiocre. Trop grand (> 100 MiB) : OOM avec de nombreuses connexions.
|Méthode
|Native
|HTTP
CompressionLZ4
|Oui
|Oui
CompressionLZ4HC
|Oui
|Non
CompressionZSTD
|Oui
|Oui
CompressionGZIP
|Non
|Oui
CompressionDeflate
|Non
|Oui
CompressionBrotli
|Non
|Oui
TLS
Voir TLS pour des exemples de code.
|Option
|Type
|Par défaut
|Paramètre DSN
|Description
|Bonne pratique
|En cas de mauvaise configuration
TLS
*tls.Config
nil (texte en clair)
secure=true,
skip_verify=true
|Configuration TLS/SSL. Une valeur non nulle active TLS. Ports : Native 9000/9440, HTTP 8123/8443.
|Activez-la toujours en production et dans ClickHouse Cloud (obligatoire).
InsecureSkipVerify: false en production. Ajoutez des CA personnalisées via
RootCAs.
|Mauvais port :
"connection reset by peer".
skip_verify=true en production : vulnérable aux attaques MITM. Certificat expiré :
"x509: certificate has expired". Mauvais hôte :
"x509: certificate is valid for X, not Y". CA non fiable :
"x509: certificate signed by unknown authority". DSN HTTP avec
secure=true : utilisez plutôt le schéma
https://.
Journalisation
|Option
|Type
|Default
|Paramètre DSN
|Description
|Bonne pratique
|En cas de mauvaise configuration
Logger
*slog.Logger
nil (aucune journalisation)
|—
|Logger structuré via le package
log/slog de Go. Priorité :
Debug+
Debugf >
Logger > no-op. (Depuis la v2.43.0)
|Utilisez
slog avec un handler JSON en production. Ajoutez le contexte de l’application avec
logger.With(...).
|—
Debug (obsolète)
bool
false
debug
|Ancien commutateur de débogage. Utilisez
Logger à la place. Écrit les logs sur stdout sauf si
Debugf est défini.
|—
|Activé en production : surcoût de performance, logs verbeux, données sensibles dans la sortie.
Debugf (obsolète)
func(string, ...any)
nil
|—
|Fonction de log de débogage personnalisée. Utilisez
Logger à la place. Nécessite
Debug: true.
|—
|—
Consultez Journalisation pour voir des exemples complets.
logger := slog.New(slog.NewJSONHandler(os.Stdout, &slog.HandlerOptions{Level: slog.LevelInfo}))
conn, err := clickhouse.Open(&clickhouse.Options{
Logger: logger,
// ...
})
Tampons et mémoire
|Option
|Type
|Par défaut
|paramètre DSN
|Par requête
|Description
|Bonne pratique
|En cas de mauvaise configuration
BlockBufferSize
uint8
2
block_buffer_size
|Oui (
WithBlockBufferSize)
|Nombre de blocs décodés à mettre en tampon lors de la lecture des résultats. Permet la lecture et le décodage en parallèle.
|La valeur par défaut de 2 convient. 5 à 10 pour les résultats en streaming volumineux. Mémoire = tampon x taille de bloc x requêtes concurrentes.
|Trop petit (1) : bloque le lecteur de blocs, latence plus élevée. Trop grand (> 50) : forte consommation mémoire, gains marginaux.
FreeBufOnConnRelease
bool
false
|—
|Non
|Libère le tampon mémoire de la connexion après chaque requête au lieu de le réutiliser.
false pour des taux de requêtes élevés.
true dans des conteneurs à mémoire limitée ou pour de grands lots peu fréquents.
false + mémoire limitée : les tampons s’accumulent (mémoire = tampon x connexions inactives).
true + taux élevé : pression sur le GC, utilisation CPU accrue.
Spécifique à HTTP
|Option
|Type
|Par défaut
|Paramètre DSN
|Description
|Bonne pratique
|En cas de mauvaise configuration
HttpHeaders
map[string]string
nil
|—
|En-têtes HTTP supplémentaires ajoutés à chaque requête
|À utiliser pour l’observability (
X-Request-ID) et les en-têtes de proxy d’authentification. Limitez-vous au strict nécessaire.
|Remplacement d’en-têtes internes (
Content-Type,
Authorization) : comportement imprévisible.
HttpUrlPath
string
""
http_path
|Chemin d’URL ajouté aux requêtes. Le
/ initial est ajouté automatiquement.
|À utiliser derrière un reverse proxy avec routage par chemin.
|Chemin incorrect : HTTP 404 renvoyé par le proxy/LB.
HttpMaxConnsPerHost
int
0 (illimité)
|—
|Connexions TCP par hôte au niveau de la couche de transport (
http.Transport.MaxConnsPerHost).
|Laissez la valeur à 0 pour la plupart des applications. Ne la définissez que si le serveur applique des limites strictes sur les connexions.
|Valeur trop basse (p. ex. 10 avec
MaxOpenConns=50) : goulot d’étranglement au niveau du transport, requêtes lentes malgré une faible charge côté serveur.
HTTPProxyURL
*url.URL
nil (utilise les variables d’env)
http_proxy (URL-encoded)
|Proxy HTTP pour acheminer les requêtes
|Définissez-le explicitement si un proxy est requis. Remplace les variables d’environnement
HTTP_PROXY/
HTTPS_PROXY.
|Adresse incorrecte :
"dial tcp: lookup proxy: no such host". Proxy nécessitant une authentification : HTTP 407.
TransportFunc
func(*http.Transport) (http.RoundTripper, error)
nil
|—
|Fabrique de transport HTTP personnalisée. Reçoit le transport par défaut pour l’encapsuler. (Depuis v2.41.0)
|À utiliser pour le middleware d’observability. Ne remplacez pas
Proxy,
DialContext,
TLSClientConfig.
|Retour de
nil : panic. Remplacement de champs du client : TLS/proxy ignorés silencieusement.
RoundTripper bloquant : interblocages.
Pool de connexions HTTP à deux couchesLors de l’utilisation de HTTP, il existe deux pools de connexions :
- Couche 1 (application) :
MaxIdleConns/
MaxOpenConns— contrôle les objets
httpConnect
- Couche 2 (transport) :
HttpMaxConnsPerHost— contrôle les connexions TCP sous-jacentes
HttpMaxConnsPerHost.
TransportFunc: func(t *http.Transport) (http.RoundTripper, error) {
return &loggingRoundTripper{transport: t}, nil
}
Connexion avancée
|Option
|Type
|Par défaut
|Paramètre DSN
|Description
|Bonne pratique
|En cas de mauvaise configuration
DialContext
func(ctx, addr) (net.Conn, error)
nil (dialer standard)
|—
|Fonction de connexion personnalisée pour les connexions TCP. Fonctionne avec Native et HTTP.
|Laissez
nil dans 99 % des cas. À utiliser pour les sockets Unix, un proxy SOCKS ou un DNS personnalisé.
|Si le contexte n’est pas respecté : blocages, fuites de ressources. Si
TLS est défini : le dialer personnalisé doit gérer TLS lui-même.
net.Conn invalide : plantages.
DialStrategy
func(ctx, connID, options, dial) (DialResult, error)
DefaultDialStrategy
|—
|Stratégie personnalisée de sélection du serveur et de connexion. Remplace
ConnOpenStrategy.
|Utilisez la valeur par défaut dans 99,9 % des cas. À personnaliser uniquement pour le routage géographique, la sélection pondérée ou les vérifications d’état.
|Si tous les serveurs ne sont pas essayés : échec même si des serveurs sains sont disponibles. Des opérations coûteuses à cet endroit bloquent l’obtention d’une connexion du pool à chaque connexion.
Informations sur le client
|Option
|Type
|Par défaut
|Paramètre DSN
|Par requête
|Description
|Bonne pratique
|En cas de mauvaise configuration
ClientInfo
ClientInfo struct
|Auto : version de
clickhouse-go + runtime Go
client_info_product=myapp/1.0
|Oui (
WithClientInfo, l’ajoute)
|Identifiant d’application envoyé à ClickHouse. Contient
Products (
[]struct{Name,Version}) et
Comment (
[]string). Visible dans
system.query_log.
|Indiquez toujours le nom et la version de l’application. Attribution des requêtes :
SELECT client_name FROM system.query_log WHERE client_name LIKE '%myapp%'
|Si ce champ n’est pas défini : impossible d’identifier quel service a émis les requêtes dans des environnements multi-services.
ClientInfo: clickhouse.ClientInfo{
Products: []struct{ Name, Version string }{
{Name: "my-service", Version: "1.0.0"},
},
}
// Appears as: clickhouse-go/2.x my-service/1.0.0 (lv:go/1.23; os:linux)
Paramètres du serveur ClickHouse
Paramètres courants :
|Option
|Type
|Par défaut
|Paramètre DSN
|Par requête
|Description
|Bonne pratique
|En cas de mauvaise configuration
Settings
map[string]any
nil
|Tout paramètre non reconnu (par ex.
?max_execution_time=60)
|Oui (
WithSettings, le contexte prévaut en cas de conflit)
|Paramètres du serveur ClickHouse appliqués à chaque requête. Conversion DSN :
"true"→
1,
"false"→
0, valeur numérique→
int.
|Définissez les limites communes au niveau de la connexion, puis redéfinissez-les par requête via le contexte.
|Fautes de frappe : ignorées silencieusement ou erreur selon la version. Types incorrects :
"Cannot parse string 'abc' as Int64".
max_execution_time=0 + aucune date limite : les requêtes s’exécutent indéfiniment.
CustomSetting
CustomSetting{Value string}
|—
|—
|Oui (via
WithSettings)
|Indique qu’un paramètre est “personnalisé” (sans importance) pour le protocole natif. Ne renvoie pas d’erreur si le serveur ne le reconnaît pas. HTTP traite tous les paramètres comme personnalisés par défaut.
|À utiliser pour les paramètres expérimentaux ou spécifiques à une version.
|Marquer des paramètres importants comme personnalisés : ignorés silencieusement s’ils ne sont pas pris en charge.
|Paramètre
|Type
|Description
max_execution_time
|int
|Délai d’expiration de la requête, en secondes
max_memory_usage
|int
|Limite de mémoire par requête (octets)
max_block_size
|int
|Taille de block pour le traitement
readonly
|int
|1 = lecture seule, 2 = lecture seule + modification des paramètres
Settings: clickhouse.Settings{
"max_execution_time": 60, // important -- errors if unknown
"my_custom_setting": clickhouse.CustomSetting{Value: "value"}, // custom -- ignored if unknown
}
Définissez-les pour chaque requête à l’aide de
Options de requête au niveau du contexte
clickhouse.Context() :
ctx := clickhouse.Context(context.Background(),
clickhouse.WithQueryID("my-query"),
clickhouse.WithSettings(clickhouse.Settings{"max_execution_time": 60}),
)
Comportement de la date limite du contexteSi le contexte a une date limite > 1s,
max_execution_time est automatiquement fixé à
seconds_remaining + 5. Cela remplace toute valeur définie manuellement.
|Option
|Type
|Par défaut
|Protocole
|Description
|Bonne pratique
|En cas de mauvaise configuration
WithQueryID
string
|Généré automatiquement
|Les deux
|Identifiant de requête personnalisé. Visible dans
system.query_log et
system.processes.
|Utilisez des UUID. Pratique pour
KILL QUERY WHERE query_id='...'.
|Identifiants en double : confusion dans
system.query_log.
WithQuotaKey
string
""
|Les deux
|Quota key pour les limites de ressources en environnement multi-tenant. Nécessite une config de quota côté serveur.
|À utiliser pour des limites par client/par utilisateur.
|Quota non configuré : ignoré sans avertissement.
WithJWT
string
""
|HTTPS uniquement
|Redéfinition du JWT par requête pour ClickHouse Cloud. (Depuis la version 2.35.0)
|À utiliser pour l’authentification à chaque requête dans les proxys multilocataires.
|Sans TLS : ignoré, revient à l’authentification de la connexion. Expiré :
"Token has expired".
WithSettings
Settings
|Hérite de la connexion
|Les deux
|Paramètres du serveur par requête. Fusionnés avec les paramètres de connexion ; le contexte prévaut en cas de conflit.
|Redéfinissez
max_execution_time ou
max_rows_to_read par type de requête.
|Comme pour les
Settings au niveau de la connexion.
WithParameters
Paramètres (
map[string]string)
nil
|Les deux
|Valeurs de requête paramétrée côté serveur. Syntaxe de requête :
{param_name:Type}.
|À utiliser de préférence à la concaténation de chaînes afin de prévenir les injections SQL.
|Paramètre manquant :
"La substitution {param_name:Type} n’est pas définie". Type incorrect :
"Impossible d’analyser la chaîne 'abc' en UInt64".
WithAsync
bool (
wait)
|Synchrone
|Les deux
|Mode d’insertion asynchrone. Définit
async_insert=1.
wait=true ajoute
wait_for_async_insert=1. Nécessite ClickHouse 21.11 ou version ultérieure. (Depuis la version v2.41.0 ; remplace l’ancien
WithStdAsync.)
|À utiliser pour les insertions à haut débit.
wait=false : les erreurs peuvent être asynchrones — consultez
system.asynchronous_insert_log. Avec SELECT : ignoré. Ancien serveur :
"Unknown setting async_insert".
WithLogs
func(*Log)
nil
|Natif uniquement
|Fonction de rappel pour les entrées du journal du serveur lors de l’exécution de la requête.
|Veillez à ce qu’elle reste rapide — elle bloque l’exécution. Utilisez des goroutines pour les traitements lourds.
|En HTTP : jamais appelé, sans avertissement.
WithProgress
func(*Progress)
nil
|Native uniquement
|Mises à jour de la progression de la requête (lignes/octets traités).
|Doit être rapide — bloque l’exécution.
|En HTTP : jamais appelé, sans avertissement.
WithProfileInfo
func(*ProfileInfo)
nil
|Native uniquement
|Callback des statistiques d’exécution de la requête.
|À garder rapide — bloque l’exécution.
|En HTTP : n’est jamais appelée, sans avertissement.
WithProfileEvents
func([]ProfileEvent)
nil
|Native uniquement
|Callback des compteurs de performance.
|Doit rester rapide — bloque l’exécution.
|En HTTP : jamais appelée, sans avertissement.
WithoutProfileEvents
|—
|Événements envoyés
|Native uniquement
|Désactive les événements de profilage. Optimisation des performances pour les serveurs ≥ 25.11. (À partir de la v2.44.0)
|À utiliser si vous n’avez pas besoin des événements de profilage.
|Sur les anciens serveurs : erreur « paramètre inconnu ».
WithExternalTable
...*ext.Table
nil
|Les deux
|Joindre des tables de correspondance temporaires à la requête. Données transférées à chaque requête.
|Limiter les tables à < 10 MB. Le protocole natif est plus efficace que HTTP (multipart).
|Grandes tables : surcoût réseau à chaque requête.
WithUserLocation
*time.Location
|Fuseau horaire du serveur
|Les deux
|Remplace le fuseau horaire pour l’analyse des DateTime.
|À définir explicitement lorsque les fuseaux horaires du client et du serveur diffèrent.
|Fuseau horaire incorrect : valeurs DateTime décalées de plusieurs heures sans avertissement, avec risque de corruption des données.
WithColumnNamesAndTypes
[]ColumnNameAndType
nil (exécute DESCRIBE)
|HTTP uniquement
|Évitez l’aller-retour
DESCRIBE TABLE pour les insertions HTTP en fournissant à l’avance les informations sur les colonnes. (Depuis la v2.37.0)
|À utiliser lorsque le schéma est connu et stable.
|Types erronés :
"Cannot convert String to UInt64". Dérive du schéma après migration : informations obsolètes.
WithBlockBufferSize
uint8
|Au niveau de la connexion (2)
|Les deux
|Remplace
BlockBufferSize défini au niveau de la connexion pour une seule requête.
|À augmenter pour les result sets volumineux sur des requêtes spécifiques.
|—
WithClientInfo
ClientInfo
|Au niveau de la connexion
|Les deux
|Ajoute des informations client supplémentaires pour une requête donnée. Ne remplace pas les informations existantes, les complète. (Depuis la v2.42.0)
|Ajoutez des informations de contexte par requête (par ex. le nom de l’endpoint).
|—
WithSpan
trace.SpanContext
|Vide
|Natif uniquement
|Contexte de span OpenTelemetry pour le suivi distribué.
|Voir OpenTelemetry.
|—
ctx := clickhouse.Context(ctx,
clickhouse.WithQueryID("query-123"),
clickhouse.WithParameters(clickhouse.Parameters{
"user_id": "12345",
}),
clickhouse.WithProgress(func(p *clickhouse.Progress) {
log.Printf("Progress: %d rows, %d bytes", p.Rows, p.Bytes)
}),
)
rows, err := conn.Query(ctx, "SELECT * FROM users WHERE id = {user_id:String}")
Passées à
Options de batch
PrepareBatch(). Import :
github.com/ClickHouse/clickhouse-go/v2/lib/driver.
|Option
|Par défaut
|Description
|Bonne pratique
|En cas de mauvaise configuration
WithReleaseConnection
|Connexion conservée jusqu’à
Send()
|Libère la connexion dans le pool immédiatement après
PrepareBatch(). La récupère de nouveau lors de
Send()/
Flush().
|À utiliser pour les batches de longue durée (minutes/heures) afin d’éviter l’épuisement du pool.
|Ne pas l’utiliser pour les batches longs :
"acquire conn timeout" si beaucoup sont actifs.
WithCloseOnFlush
|Le batch reste ouvert
|Ferme automatiquement le batch lorsque
Flush() est appelé.
|À utiliser pour les batches à usage unique. Évite un
Close() explicite.
|L’utiliser avec plusieurs appels à
Flush() : le premier flush ferme le batch, les opérations suivantes échouent.
batch, err := conn.PrepareBatch(ctx, "INSERT INTO table",
driver.WithReleaseConnection(),
driver.WithCloseOnFlush(),
)
Tableaux récapitulatifs
Recommandations de dimensionnement du pool de connexions
|Type d’application
|MaxIdleConns
|MaxOpenConns
|ConnMaxLifetime
|Application web à faible trafic
|5
|10
|1h
|API à trafic modéré
|20
|50
|30m
|Service à trafic élevé
|50
|100
|15m
|Traitements par lots en arrière-plan
|10
|20
|2h
|Déploiement Kubernetes
|10
|20
|10m
|Serverless (Lambda)
|1
|5
|5m
Recommandations relatives aux timeouts
|Environnement
|DialTimeout
|ReadTimeout
|Local / LAN
|5s
|30s
|Cloud, même région
|10s
|2m
|Cloud, région différente
|30s
|5m
|Charge de travail OLAP
|10s
|30m
|Temps réel / OLTP
|5s
|10s
Référence rapide des paramètres DSN
|Paramètre DSN
|Champ des options
|Exemple
username
Auth.Username
?username=admin
password
Auth.Password
?password=secret
database
Auth.Database
?database=mydb ou
/mydb dans le chemin
dial_timeout
DialTimeout
?dial_timeout=10s
read_timeout
ReadTimeout
?read_timeout=5m
max_open_conns
MaxOpenConns
?max_open_conns=50
max_idle_conns
MaxIdleConns
?max_idle_conns=20
conn_max_lifetime
ConnMaxLifetime
?conn_max_lifetime=30m
connection_open_strategy
ConnOpenStrategy
?connection_open_strategy=round_robin
block_buffer_size
BlockBufferSize
?block_buffer_size=10
compress
Compression.Method
?compress=lz4
compress_level
Compression.Level
?compress_level=6
max_compression_buffer
MaxCompressionBuffer
?max_compression_buffer=20971520
secure
TLS
?secure=true
skip_verify
TLS.InsecureSkipVerify
?skip_verify=true
debug
Debug
?debug=true
client_info_product
ClientInfo.Products
?client_info_product=myapp/1.0
http_proxy
HTTPProxyURL
?http_proxy=http%3A%2F%2Fproxy%3A8080
http_path
HttpUrlPath
?http_path=/clickhouse
|(tout autre paramètre)
Settings[key]
?max_execution_time=60
Dépannage
Cause : Pool de connexions épuisé : toutes les connexions
Pool de connexions épuisé : “acquire conn timeout”
MaxOpenConns sont utilisées et aucune n’est redevenue disponible avant l’expiration de
DialTimeout.
Correctif
Essayez les étapes suivantes dans l’ordre et identifiez la cause sous-jacente avant d’ajuster les paramètres :
- Vérifiez si des requêtes longues monopolisent des connexions :
SELECT query_id, elapsed FROM system.processes ORDER BY elapsed DESC. Si c’est le cas, commencez par corriger les requêtes lentes.
- Si vous exécutez des batchs de longue durée (minutes/heures entre
PrepareBatch()et
Send()), utilisez
WithReleaseConnection()pour libérer la connexion et la remettre dans le pool pendant que le batch reste ouvert.
- Augmentez
MaxOpenConnspour l’aligner sur la concurrence observée.
- Augmentez
DialTimeoutuniquement si des pics de charge sont attendus et que le temps d’attente pour obtenir une connexion est le véritable goulot d’étranglement.
Cause :
Erreurs de délai de lecture et de réinitialisation de connexion
ReadTimeout a été dépassé pendant l’attente d’une réponse du serveur, ou la connexion a été fermée par le serveur ou le réseau.
Correctif :
- Augmentez
ReadTimeoutpour les requêtes de longue durée
- Utilisez des délais d’expiration du contexte pour contrôler le timeout de chaque requête
- Vérifiez les limites
max_execution_timecôté serveur dans ClickHouse
Cause : Nom d’utilisateur ou mot de passe incorrect, ou utilisateur inexistant. Solution :
”Code: 516. Authentication failed”
- Vérifiez les identifiants dans la table
system.users
- Vérifiez qu’il n’y a pas de problème d’encodage d’URL des caractères spéciaux dans les mots de passe du DSN
- Confirmez que l’utilisateur a accès à la base de données spécifiée
Erreurs de certificat TLS
|Erreur
|Cause
|Correctif
x509: certificate has expired
|Le certificat du serveur a expiré
|Renouvelez le certificat du serveur
x509: certificate is valid for X, not Y
|Le hostname ne correspond pas
|Utilisez le hostname correct ou ajoutez-le aux SAN
x509: certificate signed by unknown authority
|CA non approuvée
|Ajoutez la CA à
tls.Config.RootCAs
connection reset by peer
|Incompatibilité entre TLS et le port
|Utilisez le port 9440 (Native) ou 8443 (HTTP) pour TLS
Cause : accumulation de buffers de connexions inactives de grande taille. Correctif :
Augmentation progressive de la mémoire
- Définissez
FreeBufOnConnRelease: truedans les environnements à mémoire limitée
- Réduisez
MaxIdleConnspour limiter le nombre de connexions inactives
- Réduisez
MaxCompressionBuffersi vous utilisez la compression
- Réduisez
ConnMaxLifetimepour recycler les connexions plus fréquemment