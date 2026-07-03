WithQueryID string Généré automatiquement Les deux Identifiant de requête personnalisé. Visible dans system.query_log et system.processes . Utilisez des UUID. Pratique pour KILL QUERY WHERE query_id='...' . Identifiants en double : confusion dans system.query_log .

WithQuotaKey string "" Les deux Quota key pour les limites de ressources en environnement multi-tenant. Nécessite une config de quota côté serveur. À utiliser pour des limites par client/par utilisateur. Quota non configuré : ignoré sans avertissement.

WithJWT string "" HTTPS uniquement Redéfinition du JWT par requête pour ClickHouse Cloud. (Depuis la version 2.35.0) À utiliser pour l’authentification à chaque requête dans les proxys multilocataires. Sans TLS : ignoré, revient à l’authentification de la connexion. Expiré : "Token has expired" .

WithSettings Settings Hérite de la connexion Les deux Paramètres du serveur par requête. Fusionnés avec les paramètres de connexion ; le contexte prévaut en cas de conflit. Redéfinissez max_execution_time ou max_rows_to_read par type de requête. Comme pour les Settings au niveau de la connexion.

WithParameters Paramètres ( map[string]string ) nil Les deux Valeurs de requête paramétrée côté serveur. Syntaxe de requête : {param_name:Type} . À utiliser de préférence à la concaténation de chaînes afin de prévenir les injections SQL. Paramètre manquant : "La substitution {param_name:Type} n’est pas définie" . Type incorrect : "Impossible d’analyser la chaîne 'abc' en UInt64" .

WithAsync bool ( wait ) Synchrone Les deux Mode d’insertion asynchrone. Définit async_insert=1 . wait=true ajoute wait_for_async_insert=1 . Nécessite ClickHouse 21.11 ou version ultérieure. (Depuis la version v2.41.0 ; remplace l’ancien WithStdAsync .) À utiliser pour les insertions à haut débit. wait=false : les erreurs peuvent être asynchrones — consultez system.asynchronous_insert_log . Avec SELECT : ignoré. Ancien serveur : "Unknown setting async_insert" .

WithLogs func(*Log) nil Natif uniquement Fonction de rappel pour les entrées du journal du serveur lors de l’exécution de la requête. Veillez à ce qu’elle reste rapide — elle bloque l’exécution. Utilisez des goroutines pour les traitements lourds. En HTTP : jamais appelé, sans avertissement.

WithProgress func(*Progress) nil Native uniquement Mises à jour de la progression de la requête (lignes/octets traités). Doit être rapide — bloque l’exécution. En HTTP : jamais appelé, sans avertissement.

WithProfileInfo func(*ProfileInfo) nil Native uniquement Callback des statistiques d’exécution de la requête. À garder rapide — bloque l’exécution. En HTTP : n’est jamais appelée, sans avertissement.

WithProfileEvents func([]ProfileEvent) nil Native uniquement Callback des compteurs de performance. Doit rester rapide — bloque l’exécution. En HTTP : jamais appelée, sans avertissement.

WithoutProfileEvents — Événements envoyés Native uniquement Désactive les événements de profilage. Optimisation des performances pour les serveurs ≥ 25.11. (À partir de la v2.44.0) À utiliser si vous n’avez pas besoin des événements de profilage. Sur les anciens serveurs : erreur « paramètre inconnu ».

WithExternalTable ...*ext.Table nil Les deux Joindre des tables de correspondance temporaires à la requête. Données transférées à chaque requête. Limiter les tables à < 10 MB. Le protocole natif est plus efficace que HTTP (multipart). Grandes tables : surcoût réseau à chaque requête.

WithUserLocation *time.Location Fuseau horaire du serveur Les deux Remplace le fuseau horaire pour l’analyse des DateTime. À définir explicitement lorsque les fuseaux horaires du client et du serveur diffèrent. Fuseau horaire incorrect : valeurs DateTime décalées de plusieurs heures sans avertissement, avec risque de corruption des données.

WithColumnNamesAndTypes []ColumnNameAndType nil (exécute DESCRIBE) HTTP uniquement Évitez l’aller-retour DESCRIBE TABLE pour les insertions HTTP en fournissant à l’avance les informations sur les colonnes. (Depuis la v2.37.0) À utiliser lorsque le schéma est connu et stable. Types erronés : "Cannot convert String to UInt64" . Dérive du schéma après migration : informations obsolètes.

WithBlockBufferSize uint8 Au niveau de la connexion (2) Les deux Remplace BlockBufferSize défini au niveau de la connexion pour une seule requête. À augmenter pour les result sets volumineux sur des requêtes spécifiques. —

WithClientInfo ClientInfo Au niveau de la connexion Les deux Ajoute des informations client supplémentaires pour une requête donnée. Ne remplace pas les informations existantes, les complète. (Depuis la v2.42.0) Ajoutez des informations de contexte par requête (par ex. le nom de l’endpoint). —