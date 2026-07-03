Le client se veut aussi flexible que possible quant aux types de variables acceptés, aussi bien pour l’insertion que pour la sérialisation des réponses. Dans la plupart des cas, il existe un type Golang équivalent à un type de colonne ClickHouse, par exemple UInt64 vers uint64. Ces correspondances logiques doivent toujours être prises en charge. Vous pouvez également vouloir utiliser des types de variables pouvant être insérés dans des colonnes ou utilisés pour recevoir une réponse, à condition que la conversion de la variable ou des données reçues soit effectuée au préalable. Le client vise à prendre en charge ces conversions de manière transparente, afin que les utilisateurs n’aient pas à convertir leurs données pour qu’elles correspondent exactement avant l’insertion, tout en offrant une sérialisation flexible au moment de la requête. Cette conversion transparente n’autorise aucune perte de précision. Par exemple, un uint32 ne peut pas être utilisé pour recevoir des données d’une colonne UInt64. À l’inverse, une chaîne peut être insérée dans un champ datetime64, à condition de respecter le format requis. Les conversions de types actuellement prises en charge pour les types primitifs sont répertoriées ici. Ce travail est toujours en cours et peut être scindé entre l’insertion (
Conversions de types
Append/
AppendRow) et la lecture (via un
Scan). Si vous avez besoin de la prise en charge d’une conversion spécifique, veuillez ouvrir une issue.
L’interface standard
database/sql doit prendre en charge les mêmes types que la ClickHouse API. Il existe quelques exceptions, principalement pour les types complexes, qui sont documentées dans les sections ci-dessous. Comme avec la ClickHouse API, le client se veut aussi flexible que possible quant aux types de variables acceptés, aussi bien pour l’insertion que pour la sérialisation des réponses.
Types complexes
Le client Go de ClickHouse prend en charge les types de date/date-heure
Date/DateTime
Date,
Date32,
DateTime et
DateTime64. Les dates peuvent être insérées sous forme de chaîne au format
2006-01-02, ou à l’aide des types Go natifs
time.Time{} ou
sql.NullTime. Les types DateTime prennent également en charge ces derniers, mais les chaînes doivent alors être transmises au format
2006-01-02 15:04:05, avec un décalage de fuseau horaire facultatif, par exemple
2006-01-02 15:04:05 +08:00.
time.Time{} et
sql.NullTime sont également pris en charge à la lecture, ainsi que toute implémentation de l’interface
sql.Scanner.
La gestion des informations de fuseau horaire dépend du type ClickHouse et du fait que la valeur soit insérée ou lue :
- DateTime/DateTime64
- À l’insertion, la valeur est envoyée à ClickHouse au format de timestamp Unix. Si aucun fuseau horaire n’est fourni, le client utilisera par défaut son fuseau horaire local.
time.Time{}ou
sql.NullTimeseront convertis en époque Unix en conséquence.
- À la lecture, le fuseau horaire de la colonne sera utilisé s’il est défini lors du renvoi d’une valeur
time.Time. Sinon, le fuseau horaire du serveur sera utilisé.
- À l’insertion, la valeur est envoyée à ClickHouse au format de timestamp Unix. Si aucun fuseau horaire n’est fourni, le client utilisera par défaut son fuseau horaire local.
- Date/Date32
- À l’insertion, le fuseau horaire de toute date est pris en compte lors de la conversion de la date en timestamp Unix, c’est-à-dire qu’un décalage correspondant au fuseau horaire est appliqué avant le stockage sous forme de date, car les types Date n’ont pas de paramètre régional dans ClickHouse. Si ce fuseau n’est pas indiqué dans une valeur chaîne, le fuseau horaire local sera utilisé.
- À la lecture, les dates lues dans des instances
time.Time{}ou
sql.NullTime{}seront renvoyées sans information de fuseau horaire.
Les types de colonnes
Types Time/Time64
Time et
Time64 stockent des valeurs d’heure sans composante de date. Tous deux correspondent à
time.Duration en Go.
Timestocke l’heure avec une précision à la seconde.
Time64(precision)prend en charge une précision inférieure à la seconde (comme
DateTime64), où la précision va de 0 à 9.
if err = conn.Exec(ctx, `
CREATE TABLE example (
col1 Time,
col2 Time64(3)
) Engine Memory
`); err != nil {
return err
}
batch, err := conn.PrepareBatch(ctx, "INSERT INTO example")
if err != nil {
return err
}
defer batch.Close()
if err = batch.Append(
14*time.Hour+30*time.Minute+15*time.Second,
14*time.Hour+30*time.Minute+15*time.Second+500*time.Millisecond,
); err != nil {
return err
}
if err = batch.Send(); err != nil {
return err
}
var col1, col2 time.Duration
if err = conn.QueryRow(ctx, "SELECT * FROM example").Scan(&col1, &col2); err != nil {
return err
}
fmt.Printf("col1=%v, col2=%v\n", col1, col2)
Les valeurs de type Array doivent être insérées sous forme de slices. Les règles de typage des éléments sont les mêmes que pour le type primitif : lorsque c’est possible, les éléments sont convertis. Un pointeur vers une slice doit être fourni au moment du Scan.
Array
Exemple complet
batch, err := conn.PrepareBatch(ctx, "INSERT INTO example")
if err != nil {
return err
}
defer batch.Close()
var i int64
for i = 0; i < 10; i++ {
err := batch.Append(
[]string{strconv.Itoa(int(i)), strconv.Itoa(int(i + 1)), strconv.Itoa(int(i + 2)), strconv.Itoa(int(i + 3))},
[][]int64{{i, i + 1}, {i + 2, i + 3}, {i + 4, i + 5}},
)
if err != nil {
return err
}
}
if err := batch.Send(); err != nil {
return err
}
var (
col1 []string
col2 [][]int64
)
rows, err := conn.Query(ctx, "SELECT * FROM example")
if err != nil {
return err
}
for rows.Next() {
if err := rows.Scan(&col1, &col2); err != nil {
return err
}
fmt.Printf("row: col1=%v, col2=%v\n", col1, col2)
}
// NOTE: Do not skip rows.Err() check
if err := rows.Err(); err != nil {
return err
}
rows.Close()
Les maps doivent être insérées sous forme de maps Go, dont les clés et les valeurs respectent les règles de type définies précédemment.
Map
Exemple complet
batch, err := conn.PrepareBatch(ctx, "INSERT INTO example")
if err != nil {
return err
}
defer batch.Close()
var i int64
for i = 0; i < 10; i++ {
err := batch.Append(
map[string]uint64{strconv.Itoa(int(i)): uint64(i)},
map[string][]string{strconv.Itoa(int(i)): {strconv.Itoa(int(i)), strconv.Itoa(int(i + 1)), strconv.Itoa(int(i + 2)), strconv.Itoa(int(i + 3))}},
map[string]map[string]uint64{strconv.Itoa(int(i)): {strconv.Itoa(int(i)): uint64(i)}},
)
if err != nil {
return err
}
}
if err := batch.Send(); err != nil {
return err
}
var (
col1 map[string]uint64
col2 map[string][]string
col3 map[string]map[string]uint64
)
rows, err := conn.Query(ctx, "SELECT * FROM example")
if err != nil {
return err
}
for rows.Next() {
if err := rows.Scan(&col1, &col2, &col3); err != nil {
return err
}
fmt.Printf("row: col1=%v, col2=%v, col3=%v\n", col1, col2, col3)
}
// NOTE: Do not skip rows.Err() check
if err := rows.Err(); err != nil {
return err
}
rows.Close()
Avec l’API database/sql, les valeurs de type Map doivent être strictement typées : vous ne pouvez pas utiliser
interface{} comme type de valeur. Par exemple, vous ne pouvez pas passer un
map[string]interface{} pour un champ
Map(String,String) ; vous devez utiliser un
map[string]string à la place. En revanche, une variable
interface{} sera toujours compatible et peut être utilisée pour des structures plus complexes.Exemple complet
Les tuples représentent un groupe de colonnes de taille arbitraire. Les colonnes peuvent être soit explicitement nommées, soit définies uniquement par un type, par exemple.
Tuples
Parmi ces approches, les tuples nommés offrent davantage de flexibilité. Alors que les tuples non nommés doivent être insérés et lus à l’aide de slices, les tuples nommés sont aussi compatibles avec les maps.
//unnamed
Col1 Tuple(String, Int64)
//named
Col2 Tuple(name String, id Int64, age uint8)
Exemple complet Note : les slices typées et les maps sont prises en charge, à condition que les sous-colonnes du tuple nommé soient toutes du même type.
if err = conn.Exec(ctx, `
CREATE TABLE example (
Col1 Tuple(name String, age UInt8),
Col2 Tuple(String, UInt8),
Col3 Tuple(name String, id String)
)
Engine Memory
`); err != nil {
return err
}
defer func() {
conn.Exec(ctx, "DROP TABLE example")
}()
batch, err := conn.PrepareBatch(ctx, "INSERT INTO example")
if err != nil {
return err
}
defer batch.Close()
// both named and unnamed can be added with slices. Note we can use strongly typed lists and maps if all elements are the same type
if err = batch.Append([]interface{}{"Clicky McClickHouse", uint8(42)}, []interface{}{"Clicky McClickHouse Snr", uint8(78)}, []string{"Dale", "521211"}); err != nil {
return err
}
if err = batch.Append(map[string]interface{}{"name": "Clicky McClickHouse Jnr", "age": uint8(20)}, []interface{}{"Baby Clicky McClickHouse", uint8(1)}, map[string]string{"name": "Geoff", "id": "12123"}); err != nil {
return err
}
if err = batch.Send(); err != nil {
return err
}
var (
col1 map[string]interface{}
col2 []interface{}
col3 map[string]string
)
// named tuples can be retrieved into a map or slices, unnamed just slices
if err = conn.QueryRow(ctx, "SELECT * FROM example").Scan(&col1, &col2, &col3); err != nil {
return err
}
fmt.Printf("row: col1=%v, col2=%v, col3=%v\n", col1, col2, col3)
Un champ Nested équivaut à un Array de Tuples nommés. Son utilisation dépend de la valeur 1 ou 0 définie par l’utilisateur pour flatten_nested. Lorsque flatten_nested est défini sur 0, les colonnes Nested restent un seul tableau de tuples. Cela vous permet d’utiliser des slices de maps pour l’insertion et la récupération, ainsi que des niveaux d’imbrication arbitraires. La clé de la map doit être identique au nom de la colonne, comme indiqué dans l’exemple ci-dessous. Remarque : puisque les maps représentent un tuple, elles doivent être de type
Nested
map[string]interface{}. Les valeurs ne sont actuellement pas fortement typées.
Exemple complet -
conn, err := GetNativeConnection(clickhouse.Settings{
"flatten_nested": 0,
}, nil, nil)
if err != nil {
return err
}
ctx := context.Background()
defer func() {
conn.Exec(ctx, "DROP TABLE example")
}()
conn.Exec(context.Background(), "DROP TABLE IF EXISTS example")
err = conn.Exec(ctx, `
CREATE TABLE example (
Col1 Nested(Col1_1 String, Col1_2 UInt8),
Col2 Nested(
Col2_1 UInt8,
Col2_2 Nested(
Col2_2_1 UInt8,
Col2_2_2 UInt8
)
)
) Engine Memory
`)
if err != nil {
return err
}
batch, err := conn.PrepareBatch(ctx, "INSERT INTO example")
if err != nil {
return err
}
defer batch.Close()
var i int64
for i = 0; i < 10; i++ {
err := batch.Append(
[]map[string]interface{}{
{
"Col1_1": strconv.Itoa(int(i)),
"Col1_2": uint8(i),
},
{
"Col1_1": strconv.Itoa(int(i + 1)),
"Col1_2": uint8(i + 1),
},
{
"Col1_1": strconv.Itoa(int(i + 2)),
"Col1_2": uint8(i + 2),
},
},
[]map[string]interface{}{
{
"Col2_2": []map[string]interface{}{
{
"Col2_2_1": uint8(i),
"Col2_2_2": uint8(i + 1),
},
},
"Col2_1": uint8(i),
},
{
"Col2_2": []map[string]interface{}{
{
"Col2_2_1": uint8(i + 2),
"Col2_2_2": uint8(i + 3),
},
},
"Col2_1": uint8(i + 1),
},
},
)
if err != nil {
return err
}
}
if err := batch.Send(); err != nil {
return err
}
var (
col1 []map[string]interface{}
col2 []map[string]interface{}
)
rows, err := conn.Query(ctx, "SELECT * FROM example")
if err != nil {
return err
}
for rows.Next() {
if err := rows.Scan(&col1, &col2); err != nil {
return err
}
fmt.Printf("row: col1=%v, col2=%v\n", col1, col2)
}
// NOTE: Do not skip rows.Err() check
if err := rows.Err(); err != nil {
return err
}
rows.Close()
flatten_tested=0
Si la valeur par défaut de 1 est utilisée pour
flatten_nested, les colonnes imbriquées sont aplaties en tableaux séparés. Cela nécessite l’utilisation de slices imbriquées pour l’insertion et la lecture. Bien que des niveaux d’imbrication arbitraires puissent fonctionner, cela n’est pas officiellement pris en charge.
Exemple complet -
conn, err := GetNativeConnection(nil, nil, nil)
if err != nil {
return err
}
ctx := context.Background()
defer func() {
conn.Exec(ctx, "DROP TABLE example")
}()
conn.Exec(ctx, "DROP TABLE IF EXISTS example")
err = conn.Exec(ctx, `
CREATE TABLE example (
Col1 Nested(Col1_1 String, Col1_2 UInt8),
Col2 Nested(
Col2_1 UInt8,
Col2_2 Nested(
Col2_2_1 UInt8,
Col2_2_2 UInt8
)
)
) Engine Memory
`)
if err != nil {
return err
}
batch, err := conn.PrepareBatch(ctx, "INSERT INTO example")
if err != nil {
return err
}
defer batch.Close()
var i uint8
for i = 0; i < 10; i++ {
col1_1_data := []string{strconv.Itoa(int(i)), strconv.Itoa(int(i + 1)), strconv.Itoa(int(i + 2))}
col1_2_data := []uint8{i, i + 1, i + 2}
col2_1_data := []uint8{i, i + 1, i + 2}
col2_2_data := [][][]interface{}{
{
{i, i + 1},
},
{
{i + 2, i + 3},
},
{
{i + 4, i + 5},
},
}
err := batch.Append(
col1_1_data,
col1_2_data,
col2_1_data,
col2_2_data,
)
if err != nil {
return err
}
}
if err := batch.Send(); err != nil {
return err
}
flatten_nested=1
Remarque : les colonnes Nested doivent avoir les mêmes dimensions. Par exemple, dans l’exemple ci-dessus,
Col_2_2 et
Col_2_1 doivent contenir le même nombre d’éléments.
Grâce à une interface plus simple et à la prise en charge officielle de l’imbrication, nous recommandons
flatten_nested=0.
Le client prend en charge les types géo Point, Ring, LineString, Polygon, MultiPolygon et MultiLineString. Ces types sont représentés en Go à l’aide du paquet github.com/paulmach/orb.
Types géo
Exemple complet
if err = conn.Exec(ctx, `
CREATE TABLE example (
point Point,
ring Ring,
lineString LineString,
polygon Polygon,
mPolygon MultiPolygon,
mLineString MultiLineString
)
Engine Memory
`); err != nil {
return err
}
batch, err := conn.PrepareBatch(ctx, "INSERT INTO example")
if err != nil {
return err
}
defer batch.Close()
if err = batch.Append(
orb.Point{11, 22},
orb.Ring{
orb.Point{1, 2},
orb.Point{1, 2},
},
orb.LineString{
orb.Point{1, 2},
orb.Point{3, 4},
orb.Point{5, 6},
},
orb.Polygon{
orb.Ring{
orb.Point{1, 2},
orb.Point{12, 2},
},
orb.Ring{
orb.Point{11, 2},
orb.Point{1, 12},
},
},
orb.MultiPolygon{
orb.Polygon{
orb.Ring{
orb.Point{1, 2},
orb.Point{12, 2},
},
orb.Ring{
orb.Point{11, 2},
orb.Point{1, 12},
},
},
orb.Polygon{
orb.Ring{
orb.Point{1, 2},
orb.Point{12, 2},
},
orb.Ring{
orb.Point{11, 2},
orb.Point{1, 12},
},
},
},
orb.MultiLineString{
orb.LineString{
orb.Point{1, 2},
orb.Point{3, 4},
},
orb.LineString{
orb.Point{5, 6},
orb.Point{7, 8},
},
},
); err != nil {
return err
}
if err = batch.Send(); err != nil {
return err
}
var (
point orb.Point
ring orb.Ring
lineString orb.LineString
polygon orb.Polygon
mPolygon orb.MultiPolygon
mLineString orb.MultiLineString
)
if err = conn.QueryRow(ctx, "SELECT * FROM example").Scan(&point, &ring, &lineString, &polygon, &mPolygon, &mLineString); err != nil {
return err
}
fmt.Printf("point=%v, ring=%v, lineString=%v, polygon=%v, mPolygon=%v, mLineString=%v\n", point, ring, lineString, polygon, mPolygon, mLineString)
Le type UUID est pris en charge par le paquet github.com/google/uuid. Vous pouvez également envoyer et sérialiser un UUID sous forme de chaîne de caractères, ou de tout type qui implémente
UUID
sql.Scanner ou
Stringify.
Exemple complet
if err = conn.Exec(ctx, `
CREATE TABLE example (
col1 UUID,
col2 UUID
)
Engine Memory
`); err != nil {
return err
}
batch, err := conn.PrepareBatch(ctx, "INSERT INTO example")
if err != nil {
return err
}
defer batch.Close()
col1Data, _ := uuid.NewUUID()
if err = batch.Append(
col1Data,
"603966d6-ed93-11ec-8ea0-0242ac120002",
); err != nil {
return err
}
if err = batch.Send(); err != nil {
return err
}
var (
col1 uuid.UUID
col2 uuid.UUID
)
if err = conn.QueryRow(ctx, "SELECT * FROM example").Scan(&col1, &col2); err != nil {
return err
}
En raison de l’absence d’un type Decimal intégré en Go, nous recommandons d’utiliser le paquet tiers github.com/shopspring/decimal afin de manipuler nativement les types Decimal sans modifier vos requêtes d’origine.
Decimal
Vous pourriez être tenté d’utiliser Float à la place afin d’éviter des dépendances tierces. Toutefois, gardez à l’esprit que les types Float dans ClickHouse ne sont pas recommandés lorsque des valeurs exactes sont nécessaires.Si vous choisissez malgré tout d’utiliser le type Float intégré de Go côté client, vous devez convertir explicitement Decimal en Float à l’aide de la fonction toFloat64() ou de ses variantes dans vos requêtes ClickHouse. Gardez à l’esprit que cette conversion peut entraîner une perte de précision.
Exemple complet
if err = conn.Exec(ctx, `
CREATE TABLE example (
Col1 Decimal32(3),
Col2 Decimal(18,6),
Col3 Decimal(15,7),
Col4 Decimal128(8),
Col5 Decimal256(9)
) Engine Memory
`); err != nil {
return err
}
batch, err := conn.PrepareBatch(ctx, "INSERT INTO example")
if err != nil {
return err
}
defer batch.Close()
if err = batch.Append(
decimal.New(25, 4),
decimal.New(30, 5),
decimal.New(35, 6),
decimal.New(135, 7),
decimal.New(256, 8),
); err != nil {
return err
}
if err = batch.Send(); err != nil {
return err
}
var (
col1 decimal.Decimal
col2 decimal.Decimal
col3 decimal.Decimal
col4 decimal.Decimal
col5 decimal.Decimal
)
if err = conn.QueryRow(ctx, "SELECT * FROM example").Scan(&col1, &col2, &col3, &col4, &col5); err != nil {
return err
}
fmt.Printf("col1=%v, col2=%v, col3=%v, col4=%v, col5=%v\n", col1, col2, col3, col4, col5)
La valeur Nil en Go représente un NULL dans ClickHouse. Elle peut être utilisée si un champ est déclaré Nullable. Lors de l’insertion, Nil peut être transmis aussi bien pour la version normale que pour la version Nullable d’une colonne. Dans le premier cas, la valeur par défaut du type sera conservée, par exemple une chaîne vide pour string. Pour la version nullable, une valeur NULL sera stockée dans ClickHouse. Lors de la lecture, l’utilisateur doit transmettre un pointeur vers un type qui prend en charge nil, par exemple *string, afin de représenter la valeur nil pour un champ Nullable. Dans l’exemple ci-dessous, col1, qui est un Nullable(String), reçoit donc un **string. Cela permet de représenter nil.
Nullable
Exemple complet Le client prend également en charge les types
if err = conn.Exec(ctx, `
CREATE TABLE example (
col1 Nullable(String),
col2 String,
col3 Nullable(Int8),
col4 Nullable(Int64)
)
Engine Memory
`); err != nil {
return err
}
batch, err := conn.PrepareBatch(ctx, "INSERT INTO example")
if err != nil {
return err
}
defer batch.Close()
if err = batch.Append(
nil,
nil,
nil,
sql.NullInt64{Int64: 0, Valid: false},
); err != nil {
return err
}
if err = batch.Send(); err != nil {
return err
}
var (
col1 *string
col2 string
col3 *int8
col4 sql.NullInt64
)
if err = conn.QueryRow(ctx, "SELECT * FROM example").Scan(&col1, &col2, &col3, &col4); err != nil {
return err
}
sql.Null*, par exemple
sql.NullInt64. Ils sont compatibles avec les types ClickHouse équivalents.
Les types numériques de plus de 64 bits sont représentés à l’aide du paquet big natif de Go.
Grands entiers
Exemple complet
if err = conn.Exec(ctx, `
CREATE TABLE example (
Col1 Int128,
Col2 UInt128,
Col3 Array(Int128),
Col4 Int256,
Col5 Array(Int256),
Col6 UInt256,
Col7 Array(UInt256)
) Engine Memory`); err != nil {
return err
}
batch, err := conn.PrepareBatch(ctx, "INSERT INTO example")
if err != nil {
return err
}
defer batch.Close()
col1Data, _ := new(big.Int).SetString("170141183460469231731687303715884105727", 10)
col2Data := big.NewInt(128)
col3Data := []*big.Int{
big.NewInt(-128),
big.NewInt(128128),
big.NewInt(128128128),
}
col4Data := big.NewInt(256)
col5Data := []*big.Int{
big.NewInt(256),
big.NewInt(256256),
big.NewInt(256256256256),
}
col6Data := big.NewInt(256)
col7Data := []*big.Int{
big.NewInt(256),
big.NewInt(256256),
big.NewInt(256256256256),
}
if err = batch.Append(col1Data, col2Data, col3Data, col4Data, col5Data, col6Data, col7Data); err != nil {
return err
}
if err = batch.Send(); err != nil {
return err
}
var (
col1 big.Int
col2 big.Int
col3 []*big.Int
col4 big.Int
col5 []*big.Int
col6 big.Int
col7 []*big.Int
)
if err = conn.QueryRow(ctx, "SELECT * FROM example").Scan(&col1, &col2, &col3, &col4, &col5, &col6, &col7); err != nil {
return err
}
fmt.Printf("col1=%v, col2=%v, col3=%v, col4=%v, col5=%v, col6=%v, col7=%v\n", col1, col2, col3, col4, col5, col6, col7)
BFloat16
BFloat16 est un type à virgule flottante brain sur 16 bits utilisé dans les charges de travail de machine learning. En Go, les valeurs
BFloat16 sont insérées et lues comme des
float32. Les variantes Nullable utilisent
sql.NullFloat64.
Exemple complet
if err := conn.Exec(ctx, `
CREATE TABLE example (
Col1 BFloat16,
Col2 Nullable(BFloat16)
) Engine MergeTree() ORDER BY tuple()
`); err != nil {
return err
}
batch, err := conn.PrepareBatch(ctx, "INSERT INTO example")
if err != nil {
return err
}
batch.Append(float32(33.125), sql.NullFloat64{Float64: 34.25, Valid: true})
if err := batch.Send(); err != nil {
return err
}
var col1 float32
var col2 sql.NullFloat64
if err := conn.QueryRow(ctx, "SELECT * FROM example").Scan(&col1, &col2); err != nil {
return err
}
fmt.Printf("Col1: %v, Col2: %v\n", col1, col2)
QBit
QBit est un type de colonne expérimental permettant de stocker des représentations vectorielles au format bit-sliced, optimisé pour la recherche de similarité vectorielle. Il nécessite que le paramètre
allow_experimental_qbit_type soit activé.
En Go, une colonne
QBit(Float32, N) est insérée et lue sous forme de
[]float32, où N est la dimension du vecteur.
Exemple complet
ctx = clickhouse.Context(ctx, clickhouse.WithSettings(clickhouse.Settings{
"allow_experimental_qbit_type": 1,
}))
if err := conn.Exec(ctx, `
CREATE TABLE example (
id UInt32,
embedding QBit(Float32, 128)
) Engine MergeTree() ORDER BY id
`); err != nil {
return err
}
batch, err := conn.PrepareBatch(ctx, "INSERT INTO example")
if err != nil {
return err
}
vector := make([]float32, 128)
// populate vector values...
if err := batch.Append(uint32(1), vector); err != nil {
return err
}
if err := batch.Send(); err != nil {
return err
}
rows, err := conn.Query(ctx, "SELECT id, embedding FROM example")
if err != nil {
return err
}
defer rows.Close()
for rows.Next() {
var id uint32
var embedding []float32
rows.Scan(&id, &embedding)
fmt.Printf("ID: %d, Vector dim: %d\n", id, len(embedding))
}