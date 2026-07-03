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Vous trouverez ici des exemples de code complets pour l’API standard. Pour la configuration de la connexion, voir Configuration. Pour les types de données pris en charge et les correspondances de types Go, voir Types de données. L’API database/sql, ou API « standard », vous permet d’utiliser le client dans des scénarios où le code d’application doit rester indépendant des bases de données sous-jacentes en s’appuyant sur une interface standard. Cela a toutefois un coût : des couches supplémentaires d’abstraction et d’indirection, ainsi que des primitives qui ne sont pas nécessairement adaptées à ClickHouse. Ces contraintes restent généralement acceptables dans les cas où des outils doivent se connecter à plusieurs bases de données. De plus, ce client prend en charge HTTP comme couche de transport ; les données restent encodées au format natif pour des performances optimales.

Connexion

La connexion peut s’effectuer soit à l’aide d’une chaîne DSN au format clickhouse://<host>:<port>?<query_option>=<value> avec la méthode Open, soit via la méthode clickhouse.OpenDB. Cette dernière ne fait pas partie de la spécification database/sql, mais renvoie une instance sql.DB. Cette méthode offre des fonctionnalités telles que le profilage, qu’il n’est pas possible d’exposer clairement via la spécification database/sql.
Exemple complet Pour tous les exemples suivants, sauf indication contraire, nous partons du principe que la variable ClickHouse conn a déjà été créée et qu’elle est disponible.

Paramètres de connexion

La plupart des options de configuration sont partagées avec l’API ClickHouse. Consultez Configuration pour les paramètres communs. Les paramètres DSN spécifiques à SQL suivants sont disponibles :
  • hosts - liste d’hôtes à adresse unique séparés par des virgules pour l’équilibrage de charge et le basculement - voir Connexion à plusieurs nœuds.
  • username/password - identifiants d’authentification - voir Authentification
  • database - sélectionne la base de données par défaut active
  • dial_timeout - une chaîne de durée est une séquence éventuellement signée de nombres décimaux, chacun pouvant inclure une fraction et un suffixe d’unité tel que 300ms, 1s. Les unités de temps valides sont ms, s, m.
  • connection_open_strategy - random/in_order (par défaut : random) - voir Connexion à plusieurs nœuds
    • round_robin - sélectionne un serveur en round-robin dans l’ensemble
    • in_order - le premier serveur disponible est sélectionné dans l’ordre spécifié
  • debug - active la sortie de débogage (valeur booléenne)
  • compress - spécifie l’algorithme de compression - none (par défaut), zstd, lz4, gzip, deflate, br. Si défini sur true, lz4 sera utilisé. Seuls lz4 et zstd sont pris en charge pour la communication native.
  • compress_level - niveau de compression (la valeur par défaut est 0). Voir Compression. Cela dépend de l’algorithme :
    • gzip - -2 (vitesse maximale) à 9 (compression maximale)
    • deflate - -2 (vitesse maximale) à 9 (compression maximale)
    • br - 0 (vitesse maximale) à 11 (compression maximale)
    • zstd, lz4 - ignoré
  • secure - établit une connexion SSL sécurisée (la valeur par défaut est false)
  • skip_verify - ignore la vérification du certificat (la valeur par défaut est false)
  • block_buffer_size - permet de contrôler la taille du tampon de bloc. Voir BlockBufferSize. (la valeur par défaut est 2)
Exemple complet

Connexion via HTTP

Par défaut, les connexions sont établies via le protocole natif. Si vous devez utiliser HTTP, vous pouvez l’activer soit en modifiant le DSN pour y inclure le protocole HTTP, soit en spécifiant Protocol dans les options de connexion.
Exemple complet

Sessions

HTTP uniquementLes sessions ne sont nécessaires qu’avec le transport HTTP. Les connexions TCP natives intègrent automatiquement une session.
Lorsque vous utilisez HTTP, transmettez un session_id comme paramètre pour activer les fonctionnalités liées à la session, telles que les tables temporaires.
Exemple complet

Exécution

Une fois la connexion établie, vous pouvez exécuter des instructions sql à l’aide de la méthode Exec.
Exemple complet Cette méthode n’accepte pas de Context en paramètre ; par défaut, elle s’exécute avec le Context d’arrière-plan. Vous pouvez utiliser ExecContext si nécessaire ; voir Using Context.

Insertion par lot

Le fonctionnement par lot peut être obtenu en créant un sql.Tx via la méthode Being. À partir de celui-ci, il est possible d’obtenir un lot à l’aide de la méthode Prepare avec l’instruction INSERT. Cela renvoie un sql.Stmt auquel des lignes peuvent être ajoutées via la méthode Exec. Le lot est accumulé en mémoire jusqu’à l’exécution de Commit sur le sql.Tx d’origine.
Exemple complet

Interroger des lignes

Il est possible d’interroger une seule ligne à l’aide de la méthode QueryRow. Cette méthode renvoie un *sql.Row, sur lequel Scan peut être appelé avec des pointeurs vers des variables dans lesquelles les valeurs des colonnes seront stockées. Une variante QueryRowContext permet de transmettre un Context autre que background - voir Using Context.
Exemple complet Pour itérer sur plusieurs lignes, il faut utiliser la méthode Query. Celle-ci renvoie une structure *sql.Rows, sur laquelle on peut appeler Next pour parcourir les lignes. Son équivalent QueryContext permet de transmettre un contexte.
Exemple complet

Insertion asynchrone

Les insertions asynchrones peuvent être effectuées en exécutant une insertion via la méthode ExecContext. Cette méthode doit recevoir un contexte dans lequel le mode asynchrone est activé, comme illustré ci-dessous. Cela permet à l’utilisateur de préciser si le client doit attendre que le serveur termine l’insertion ou s’il doit répondre dès que les données ont été reçues. Cela contrôle en pratique le paramètre wait_for_async_insert.
Exemple complet

Liaison de paramètres

L’API standard prend en charge les mêmes mécanismes de liaison de paramètres que la API ClickHouse, ce qui permet de passer des paramètres aux méthodes Exec, Query et QueryRow (ainsi qu’à leurs variantes Context équivalentes). Les paramètres positionnels, nommés et numérotés sont pris en charge.
Exemple complet Notez que les cas particuliers s’appliquent toujours.

Utilisation du contexte

L’API standard permet également de transmettre, via le contexte, des deadlines, des signaux d’annulation et d’autres valeurs associées à la portée de la requête, comme avec la API ClickHouse. Contrairement à la API ClickHouse, cela se fait à l’aide de variantes Context des méthodes. Autrement dit, des méthodes comme Exec, qui utilisent par défaut le contexte d’arrière-plan, ont une variante ExecContext à laquelle un contexte peut être passé en premier paramètre. Cela permet de transmettre un contexte à n’importe quelle étape du flux d’une application. Par exemple, vous pouvez passer un contexte lors de l’établissement d’une connexion via ConnContext ou lors de la récupération d’une ligne de requête via QueryRowContext. Des exemples de toutes les méthodes disponibles sont présentés ci-dessous. Pour plus de détails sur l’utilisation du contexte pour transmettre des deadlines, des signaux d’annulation, des identifiants de requête, des quota keys et des paramètres de connexion, consultez Using Context pour la API ClickHouse.
Exemple complet

Analyse dynamique

Comme avec la API ClickHouse, les informations de type des colonnes sont disponibles pour vous permettre de créer, à l’exécution, des instances de variables correctement typées pouvant être passées à Scan. Cela permet de lire des colonnes dont le type n’est pas connu.
Exemple complet

Tables externes

Les tables externes permettent au client d’envoyer des données à ClickHouse avec une requête SELECT. Ces données sont placées dans une table temporaire et peuvent être utilisées dans la requête elle-même lors de son exécution. Pour envoyer des données externes avec une requête, l’utilisateur doit créer une table externe via ext.NewTable avant de la transmettre dans le contexte.
Exemple complet

OpenTelemetry

ClickHouse prend en charge la propagation du contexte de trace sur les transports TCP et HTTP. Utilisez clickhouse.WithSpan pour associer un span à une requête via le contexte.
Limitation du transport HTTPBien que le serveur ClickHouse accepte les en-têtes HTTP standard traceparent / tracestate, le transport HTTP de clickhouse-go ne les envoie pas actuellement — WithSpan n’a donc aucun effet avec HTTP. Pour contourner cette limitation, vous pouvez définir l’en-tête manuellement via HttpHeaders dans les options de connexion.
Exemple complet

Compression

L’API standard prend en charge les mêmes algorithmes de compression que l’API ClickHouse, à savoir la compression lz4 et zstd au niveau des blocs. En outre, les compressions gzip, deflate et br sont prises en charge pour les connexions HTTP. Si l’une d’elles est activée, la compression est appliquée aux blocs lors de l’insertion et pour les réponses aux requêtes. Les autres requêtes, par ex. les pings ou les requêtes de query, resteront non compressées. Cela est conforme au comportement des options lz4 et zstd. Si vous utilisez la méthode OpenDB pour établir une connexion, vous pouvez transmettre une configuration de compression. Cela permet notamment de spécifier le niveau de compression (voir ci-dessous). Si vous vous connectez via sql.Open avec un DSN, utilisez le paramètre compress. Celui-ci peut être soit un algorithme de compression spécifique, à savoir gzip, deflate, br, zstd ou lz4, soit un indicateur booléen. S’il est défini sur true, lz4 sera utilisé. La valeur par défaut est none, c.-à-d. la compression est désactivée.
Exemple complet
Exemple complet Le niveau de Compression appliqué peut être contrôlé à l’aide du paramètre DSN compress_level ou du champ Level de l’option Compression. La valeur par défaut est 0, mais elle dépend de l’algorithme :
  • gzip - de -2 (vitesse maximale) à 9 (compression maximale)
  • deflate - de -2 (vitesse maximale) à 9 (compression maximale)
  • br - de 0 (vitesse maximale) à 11 (compression maximale)
  • zstd, lz4 - ignoré
Dernière modification le 3 juillet 2026