database/sql, ou API « standard », vous permet d’utiliser le client dans des scénarios où le code d’application doit rester indépendant des bases de données sous-jacentes en s’appuyant sur une interface standard. Cela a toutefois un coût : des couches supplémentaires d’abstraction et d’indirection, ainsi que des primitives qui ne sont pas nécessairement adaptées à ClickHouse. Ces contraintes restent généralement acceptables dans les cas où des outils doivent se connecter à plusieurs bases de données.
De plus, ce client prend en charge HTTP comme couche de transport ; les données restent encodées au format natif pour des performances optimales.
La connexion peut s’effectuer soit à l’aide d’une chaîne DSN au format
Connexion
clickhouse://<host>:<port>?<query_option>=<value> avec la méthode
Open, soit via la méthode
clickhouse.OpenDB. Cette dernière ne fait pas partie de la spécification
database/sql, mais renvoie une instance
sql.DB. Cette méthode offre des fonctionnalités telles que le profilage, qu’il n’est pas possible d’exposer clairement via la spécification
database/sql.
Exemple complet Pour tous les exemples suivants, sauf indication contraire, nous partons du principe que la variable ClickHouse
func Connect() error {
env, err := GetStdTestEnvironment()
if err != nil {
return err
}
conn := clickhouse.OpenDB(&clickhouse.Options{
Addr: []string{fmt.Sprintf("%s:%d", env.Host, env.Port)},
Auth: clickhouse.Auth{
Database: env.Database,
Username: env.Username,
Password: env.Password,
},
})
return conn.Ping()
}
func ConnectDSN() error {
env, err := GetStdTestEnvironment()
if err != nil {
return err
}
conn, err := sql.Open("clickhouse", fmt.Sprintf("clickhouse://%s:%d?username=%s&password=%s", env.Host, env.Port, env.Username, env.Password))
if err != nil {
return err
}
return conn.Ping()
}
conn a déjà été créée et qu’elle est disponible.
La plupart des options de configuration sont partagées avec l’API ClickHouse. Consultez Configuration pour les paramètres communs. Les paramètres DSN spécifiques à SQL suivants sont disponibles :
Paramètres de connexion
hosts- liste d’hôtes à adresse unique séparés par des virgules pour l’équilibrage de charge et le basculement - voir Connexion à plusieurs nœuds.
username/password- identifiants d’authentification - voir Authentification
database- sélectionne la base de données par défaut active
dial_timeout- une chaîne de durée est une séquence éventuellement signée de nombres décimaux, chacun pouvant inclure une fraction et un suffixe d’unité tel que
300ms,
1s. Les unités de temps valides sont
ms,
s,
m.
connection_open_strategy-
random/in_order(par défaut :
random) - voir Connexion à plusieurs nœuds
round_robin- sélectionne un serveur en round-robin dans l’ensemble
in_order- le premier serveur disponible est sélectionné dans l’ordre spécifié
-
debug- active la sortie de débogage (valeur booléenne)
compress- spécifie l’algorithme de compression -
none(par défaut),
zstd,
lz4,
gzip,
deflate,
br. Si défini sur
true,
lz4sera utilisé. Seuls
lz4et
zstdsont pris en charge pour la communication native.
compress_level- niveau de compression (la valeur par défaut est
0). Voir Compression. Cela dépend de l’algorithme :
gzip-
-2(vitesse maximale) à
9(compression maximale)
deflate-
-2(vitesse maximale) à
9(compression maximale)
br-
0(vitesse maximale) à
11(compression maximale)
zstd,
lz4- ignoré
-
secure- établit une connexion SSL sécurisée (la valeur par défaut est
false)
skip_verify- ignore la vérification du certificat (la valeur par défaut est
false)
block_buffer_size- permet de contrôler la taille du tampon de bloc. Voir
BlockBufferSize. (la valeur par défaut est
2)
Exemple complet
func ConnectSettings() error {
env, err := GetStdTestEnvironment()
if err != nil {
return err
}
conn, err := sql.Open("clickhouse", fmt.Sprintf("clickhouse://127.0.0.1:9001,127.0.0.1:9002,%s:%d/%s?username=%s&password=%s&dial_timeout=10s&connection_open_strategy=round_robin&debug=true&compress=lz4", env.Host, env.Port, env.Database, env.Username, env.Password))
if err != nil {
return err
}
return conn.Ping()
}
Par défaut, les connexions sont établies via le protocole natif. Si vous devez utiliser HTTP, vous pouvez l’activer soit en modifiant le DSN pour y inclure le protocole HTTP, soit en spécifiant Protocol dans les options de connexion.
Connexion via HTTP
Exemple complet
func ConnectHTTP() error {
env, err := GetStdTestEnvironment()
if err != nil {
return err
}
conn := clickhouse.OpenDB(&clickhouse.Options{
Addr: []string{fmt.Sprintf("%s:%d", env.Host, env.HttpPort)},
Auth: clickhouse.Auth{
Database: env.Database,
Username: env.Username,
Password: env.Password,
},
Protocol: clickhouse.HTTP,
})
return conn.Ping()
}
func ConnectDSNHTTP() error {
env, err := GetStdTestEnvironment()
if err != nil {
return err
}
conn, err := sql.Open("clickhouse", fmt.Sprintf("http://%s:%d?username=%s&password=%s", env.Host, env.HttpPort, env.Username, env.Password))
if err != nil {
return err
}
return conn.Ping()
}
Sessions
Lorsque vous utilisez HTTP, transmettez un
HTTP uniquementLes sessions ne sont nécessaires qu’avec le transport HTTP. Les connexions TCP natives intègrent automatiquement une session.
session_id comme paramètre pour activer les fonctionnalités liées à la session, telles que les tables temporaires.
Exemple complet
conn := clickhouse.OpenDB(&clickhouse.Options{
Addr: []string{fmt.Sprintf("%s:%d", env.Host, env.HttpPort)},
Auth: clickhouse.Auth{
Database: env.Database,
Username: env.Username,
Password: env.Password,
},
Protocol: clickhouse.HTTP,
Settings: clickhouse.Settings{
"session_id": uuid.NewString(),
},
})
if _, err := conn.Exec(`DROP TABLE IF EXISTS example`); err != nil {
return err
}
_, err = conn.Exec(`
CREATE TEMPORARY TABLE IF NOT EXISTS example (
Col1 UInt8
)
`)
if err != nil {
return err
}
scope, err := conn.Begin()
if err != nil {
return err
}
batch, err := scope.Prepare("INSERT INTO example")
if err != nil {
return err
}
for i := 0; i < 10; i++ {
_, err := batch.Exec(
uint8(i),
)
if err != nil {
return err
}
}
rows, err := conn.Query("SELECT * FROM example")
if err != nil {
return err
}
defer rows.Close()
var (
col1 uint8
)
for rows.Next() {
if err := rows.Scan(&col1); err != nil {
return err
}
fmt.Printf("row: col1=%d\n", col1)
}
// NOTE: Do not skip rows.Err() check
if err := rows.Err(); err != nil {
return err
}
Une fois la connexion établie, vous pouvez exécuter des instructions
Exécution
sql à l’aide de la méthode Exec.
Exemple complet Cette méthode n’accepte pas de
conn.Exec(`DROP TABLE IF EXISTS example`)
_, err = conn.Exec(`
CREATE TABLE IF NOT EXISTS example (
Col1 UInt8,
Col2 String
) engine=Memory
`)
if err != nil {
return err
}
_, err = conn.Exec("INSERT INTO example VALUES (1, 'test-1')")
Context en paramètre ; par défaut, elle s’exécute avec le Context d’arrière-plan. Vous pouvez utiliser
ExecContext si nécessaire ; voir Using Context.
Le fonctionnement par lot peut être obtenu en créant un
Insertion par lot
sql.Tx via la méthode
Being. À partir de celui-ci, il est possible d’obtenir un lot à l’aide de la méthode
Prepare avec l’instruction
INSERT. Cela renvoie un
sql.Stmt auquel des lignes peuvent être ajoutées via la méthode
Exec. Le lot est accumulé en mémoire jusqu’à l’exécution de
Commit sur le
sql.Tx d’origine.
Exemple complet
batch, err := scope.Prepare("INSERT INTO example")
if err != nil {
return err
}
for i := 0; i < 1000; i++ {
_, err := batch.Exec(
uint8(42),
"ClickHouse", "Inc",
uuid.New(),
map[string]uint8{"key": 1}, // Map(String, UInt8)
[]string{"Q", "W", "E", "R", "T", "Y"}, // Array(String)
[]interface{}{ // Tuple(String, UInt8, Array(Map(String, String)))
"String Value", uint8(5), []map[string]string{
map[string]string{"key": "value"},
map[string]string{"key": "value"},
map[string]string{"key": "value"},
},
},
time.Now(),
)
if err != nil {
return err
}
}
return scope.Commit()
Il est possible d’interroger une seule ligne à l’aide de la méthode
Interroger des lignes
QueryRow. Cette méthode renvoie un *sql.Row, sur lequel Scan peut être appelé avec des pointeurs vers des variables dans lesquelles les valeurs des colonnes seront stockées. Une variante
QueryRowContext permet de transmettre un Context autre que background - voir Using Context.
Exemple complet Pour itérer sur plusieurs lignes, il faut utiliser la méthode
row := conn.QueryRow("SELECT * FROM example")
var (
col1 uint8
col2, col3, col4 string
col5 map[string]uint8
col6 []string
col7 interface{}
col8 time.Time
)
if err := row.Scan(&col1, &col2, &col3, &col4, &col5, &col6, &col7, &col8); err != nil {
return err
}
Query. Celle-ci renvoie une structure
*sql.Rows, sur laquelle on peut appeler
Next pour parcourir les lignes. Son équivalent
QueryContext permet de transmettre un contexte.
Exemple complet
rows, err := conn.Query("SELECT * FROM example")
if err != nil {
return err
}
defer rows.Close()
var (
col1 uint8
col2, col3, col4 string
col5 map[string]uint8
col6 []string
col7 interface{}
col8 time.Time
)
for rows.Next() {
if err := rows.Scan(&col1, &col2, &col3, &col4, &col5, &col6, &col7, &col8); err != nil {
return err
}
fmt.Printf("row: col1=%d, col2=%s, col3=%s, col4=%s, col5=%v, col6=%v, col7=%v, col8=%v\n", col1, col2, col3, col4, col5, col6, col7, col8)
}
// NOTE: Do not skip rows.Err() check
if err := rows.Err(); err != nil {
return err
}
Les insertions asynchrones peuvent être effectuées en exécutant une insertion via la méthode
Insertion asynchrone
ExecContext. Cette méthode doit recevoir un contexte dans lequel le mode asynchrone est activé, comme illustré ci-dessous. Cela permet à l’utilisateur de préciser si le client doit attendre que le serveur termine l’insertion ou s’il doit répondre dès que les données ont été reçues. Cela contrôle en pratique le paramètre wait_for_async_insert.
Exemple complet
const ddl = `
CREATE TABLE example (
Col1 UInt64
, Col2 String
, Col3 Array(UInt8)
, Col4 DateTime
) ENGINE = Memory
`
if _, err := conn.Exec(ddl); err != nil {
return err
}
ctx := clickhouse.Context(context.Background(), clickhouse.WithStdAsync(false))
{
for i := 0; i < 100; i++ {
_, err := conn.ExecContext(ctx, fmt.Sprintf(`INSERT INTO example VALUES (
%d, '%s', [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9], now()
)`, i, "Golang SQL database driver"))
if err != nil {
return err
}
}
}
L’API standard prend en charge les mêmes mécanismes de liaison de paramètres que la API ClickHouse, ce qui permet de passer des paramètres aux méthodes
Liaison de paramètres
Exec,
Query et
QueryRow (ainsi qu’à leurs variantes Context équivalentes). Les paramètres positionnels, nommés et numérotés sont pris en charge.
Exemple complet Notez que les cas particuliers s’appliquent toujours.
var count uint64
// positional bind
if err = conn.QueryRow(ctx, "SELECT count() FROM example WHERE Col1 >= ? AND Col3 < ?", 500, now.Add(time.Duration(750)*time.Second)).Scan(&count); err != nil {
return err
}
// 250
fmt.Printf("Positional bind count: %d\n", count)
// numeric bind
if err = conn.QueryRow(ctx, "SELECT count() FROM example WHERE Col1 <= $2 AND Col3 > $1", now.Add(time.Duration(150)*time.Second), 250).Scan(&count); err != nil {
return err
}
// 100
fmt.Printf("Numeric bind count: %d\n", count)
// named bind
if err = conn.QueryRow(ctx, "SELECT count() FROM example WHERE Col1 <= @col1 AND Col3 > @col3", clickhouse.Named("col1", 100), clickhouse.Named("col3", now.Add(time.Duration(50)*time.Second))).Scan(&count); err != nil {
return err
}
// 50
fmt.Printf("Named bind count: %d\n", count)
L’API standard permet également de transmettre, via le contexte, des deadlines, des signaux d’annulation et d’autres valeurs associées à la portée de la requête, comme avec la API ClickHouse. Contrairement à la API ClickHouse, cela se fait à l’aide de variantes
Utilisation du contexte
Context des méthodes. Autrement dit, des méthodes comme
Exec, qui utilisent par défaut le contexte d’arrière-plan, ont une variante
ExecContext à laquelle un contexte peut être passé en premier paramètre. Cela permet de transmettre un contexte à n’importe quelle étape du flux d’une application. Par exemple, vous pouvez passer un contexte lors de l’établissement d’une connexion via
ConnContext ou lors de la récupération d’une ligne de requête via
QueryRowContext. Des exemples de toutes les méthodes disponibles sont présentés ci-dessous.
Pour plus de détails sur l’utilisation du contexte pour transmettre des deadlines, des signaux d’annulation, des identifiants de requête, des quota keys et des paramètres de connexion, consultez Using Context pour la API ClickHouse.
Exemple complet
ctx := clickhouse.Context(context.Background(), clickhouse.WithSettings(clickhouse.Settings{
"async_insert": "1",
}))
// queries can be cancelled using the context
ctx, cancel := context.WithCancel(context.Background())
go func() {
cancel()
}()
if err = conn.QueryRowContext(ctx, "SELECT sleep(3)").Scan(); err == nil {
return fmt.Errorf("expected cancel")
}
// set a deadline for a query - this will cancel the query after the absolute time is reached. Again terminates the connection only,
// queries will continue to completion in ClickHouse
ctx, cancel = context.WithDeadline(context.Background(), time.Now().Add(-time.Second))
defer cancel()
if err := conn.PingContext(ctx); err == nil {
return fmt.Errorf("expected deadline exceeeded")
}
// set a query id to assist tracing queries in logs e.g. see system.query_log
var one uint8
ctx = clickhouse.Context(context.Background(), clickhouse.WithQueryID(uuid.NewString()))
if err = conn.QueryRowContext(ctx, "SELECT 1").Scan(&one); err != nil {
return err
}
conn.ExecContext(context.Background(), "DROP QUOTA IF EXISTS foobar")
defer func() {
conn.ExecContext(context.Background(), "DROP QUOTA IF EXISTS foobar")
}()
ctx = clickhouse.Context(context.Background(), clickhouse.WithQuotaKey("abcde"))
// set a quota key - first create the quota
if _, err = conn.ExecContext(ctx, "CREATE QUOTA IF NOT EXISTS foobar KEYED BY client_key FOR INTERVAL 1 minute MAX queries = 5 TO default"); err != nil {
return err
}
// queries can be cancelled using the context
ctx, cancel = context.WithCancel(context.Background())
// we will get some results before cancel
ctx = clickhouse.Context(ctx, clickhouse.WithSettings(clickhouse.Settings{
"max_block_size": "1",
}))
rows, err := conn.QueryContext(ctx, "SELECT sleepEachRow(1), number FROM numbers(100);")
if err != nil {
return err
}
defer rows.Close()
var (
col1 uint8
col2 uint8
)
for rows.Next() {
if err := rows.Scan(&col1, &col2); err != nil {
if col2 > 3 {
fmt.Println("expected cancel")
return nil
}
return err
}
fmt.Printf("row: col2=%d\n", col2)
if col2 == 3 {
cancel()
}
}
// NOTE: Do not skip rows.Err() check
if err := rows.Err(); err != nil {
return err
}
Comme avec la API ClickHouse, les informations de type des colonnes sont disponibles pour vous permettre de créer, à l’exécution, des instances de variables correctement typées pouvant être passées à Scan. Cela permet de lire des colonnes dont le type n’est pas connu.
Analyse dynamique
Exemple complet
const query = `
SELECT
1 AS Col1
, 'Text' AS Col2
`
rows, err := conn.QueryContext(context.Background(), query)
if err != nil {
return err
}
defer rows.Close()
columnTypes, err := rows.ColumnTypes()
if err != nil {
return err
}
vars := make([]interface{}, len(columnTypes))
for i := range columnTypes {
vars[i] = reflect.New(columnTypes[i].ScanType()).Interface()
}
for rows.Next() {
if err := rows.Scan(vars...); err != nil {
return err
}
for _, v := range vars {
switch v := v.(type) {
case *string:
fmt.Println(*v)
case *uint8:
fmt.Println(*v)
}
}
}
// NOTE: Do not skip rows.Err() check
if err := rows.Err(); err != nil {
return err
}
Les tables externes permettent au client d’envoyer des données à ClickHouse avec une requête
Tables externes
SELECT. Ces données sont placées dans une table temporaire et peuvent être utilisées dans la requête elle-même lors de son exécution.
Pour envoyer des données externes avec une requête, l’utilisateur doit créer une table externe via
ext.NewTable avant de la transmettre dans le contexte.
Exemple complet
table1, err := ext.NewTable("external_table_1",
ext.Column("col1", "UInt8"),
ext.Column("col2", "String"),
ext.Column("col3", "DateTime"),
)
if err != nil {
return err
}
for i := 0; i < 10; i++ {
if err = table1.Append(uint8(i), fmt.Sprintf("value_%d", i), time.Now()); err != nil {
return err
}
}
table2, err := ext.NewTable("external_table_2",
ext.Column("col1", "UInt8"),
ext.Column("col2", "String"),
ext.Column("col3", "DateTime"),
)
for i := 0; i < 10; i++ {
table2.Append(uint8(i), fmt.Sprintf("value_%d", i), time.Now())
}
ctx := clickhouse.Context(context.Background(),
clickhouse.WithExternalTable(table1, table2),
)
rows, err := conn.QueryContext(ctx, "SELECT * FROM external_table_1")
if err != nil {
return err
}
defer rows.Close()
for rows.Next() {
var (
col1 uint8
col2 string
col3 time.Time
)
rows.Scan(&col1, &col2, &col3)
fmt.Printf("col1=%d, col2=%s, col3=%v\n", col1, col2, col3)
}
// NOTE: Do not skip rows.Err() check
if err := rows.Err(); err != nil {
return err
}
var count uint64
if err := conn.QueryRowContext(ctx, "SELECT COUNT(*) FROM external_table_1").Scan(&count); err != nil {
return err
}
fmt.Printf("external_table_1: %d\n", count)
if err := conn.QueryRowContext(ctx, "SELECT COUNT(*) FROM external_table_2").Scan(&count); err != nil {
return err
}
fmt.Printf("external_table_2: %d\n", count)
if err := conn.QueryRowContext(ctx, "SELECT COUNT(*) FROM (SELECT * FROM external_table_1 UNION ALL SELECT * FROM external_table_2)").Scan(&count); err != nil {
return err
}
fmt.Printf("external_table_1 UNION external_table_2: %d\n", count)
ClickHouse prend en charge la propagation du contexte de trace sur les transports TCP et HTTP. Utilisez
OpenTelemetry
clickhouse.WithSpan pour associer un span à une requête via le contexte.
Limitation du transport HTTPBien que le serveur ClickHouse accepte les en-têtes HTTP standard
traceparent /
tracestate, le transport HTTP de clickhouse-go ne les envoie pas actuellement —
WithSpan n’a donc aucun effet avec HTTP. Pour contourner cette limitation, vous pouvez définir l’en-tête manuellement via
HttpHeaders dans les options de connexion.
Exemple complet
var count uint64
rows := conn.QueryRowContext(clickhouse.Context(context.Background(), clickhouse.WithSpan(
trace.NewSpanContext(trace.SpanContextConfig{
SpanID: trace.SpanID{1, 2, 3, 4, 5},
TraceID: trace.TraceID{5, 4, 3, 2, 1},
}),
)), "SELECT COUNT() FROM (SELECT number FROM system.numbers LIMIT 5)")
if err := rows.Scan(&count); err != nil {
return err
}
// NOTE: Do not skip rows.Err() check
if err := rows.Err(); err != nil {
return err
}
fmt.Printf("count: %d\n", count)
L’API standard prend en charge les mêmes algorithmes de compression que l’API ClickHouse, à savoir la compression
Compression
lz4 et
zstd au niveau des blocs. En outre, les compressions gzip, deflate et br sont prises en charge pour les connexions HTTP. Si l’une d’elles est activée, la compression est appliquée aux blocs lors de l’insertion et pour les réponses aux requêtes. Les autres requêtes, par ex. les pings ou les requêtes de query, resteront non compressées. Cela est conforme au comportement des options
lz4 et
zstd.
Si vous utilisez la méthode
OpenDB pour établir une connexion, vous pouvez transmettre une configuration de compression. Cela permet notamment de spécifier le niveau de compression (voir ci-dessous). Si vous vous connectez via
sql.Open avec un DSN, utilisez le paramètre
compress. Celui-ci peut être soit un algorithme de compression spécifique, à savoir
gzip,
deflate,
br,
zstd ou
lz4, soit un indicateur booléen. S’il est défini sur true,
lz4 sera utilisé. La valeur par défaut est
none, c.-à-d. la compression est désactivée.
Exemple complet
conn := clickhouse.OpenDB(&clickhouse.Options{
Addr: []string{fmt.Sprintf("%s:%d", env.Host, env.HttpPort)},
Auth: clickhouse.Auth{
Database: env.Database,
Username: env.Username,
Password: env.Password,
},
Compression: &clickhouse.Compression{
Method: clickhouse.CompressionBrotli,
Level: 5,
},
Protocol: clickhouse.HTTP,
})
Exemple complet Le niveau de Compression appliqué peut être contrôlé à l’aide du paramètre DSN compress_level ou du champ Level de l’option Compression. La valeur par défaut est 0, mais elle dépend de l’algorithme :
conn, err := sql.Open("clickhouse", fmt.Sprintf("http://%s:%d?username=%s&password=%s&compress=gzip&compress_level=5", env.Host, env.HttpPort, env.Username, env.Password))
gzip- de
-2(vitesse maximale) à
9(compression maximale)
deflate- de
-2(vitesse maximale) à
9(compression maximale)
br- de
0(vitesse maximale) à
11(compression maximale)
zstd,
lz4- ignoré