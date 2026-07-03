Vous trouverez ici des exemples de code complets pour l’API standard.

Pour la configuration de la connexion, voir Configuration . Pour les types de données pris en charge et les correspondances de types Go, voir Types de données

L’API database/sql , ou API « standard », vous permet d’utiliser le client dans des scénarios où le code d’application doit rester indépendant des bases de données sous-jacentes en s’appuyant sur une interface standard. Cela a toutefois un coût : des couches supplémentaires d’abstraction et d’indirection, ainsi que des primitives qui ne sont pas nécessairement adaptées à ClickHouse. Ces contraintes restent généralement acceptables dans les cas où des outils doivent se connecter à plusieurs bases de données.

De plus, ce client prend en charge HTTP comme couche de transport ; les données restent encodées au format natif pour des performances optimales.

La connexion peut s’effectuer soit à l’aide d’une chaîne DSN au format clickhouse://<host>:<port>?<query_option>=<value> avec la méthode Open , soit via la méthode clickhouse.OpenDB . Cette dernière ne fait pas partie de la spécification database/sql , mais renvoie une instance sql.DB . Cette méthode offre des fonctionnalités telles que le profilage, qu’il n’est pas possible d’exposer clairement via la spécification database/sql .

func Connect () error { env , err := GetStdTestEnvironment () if err != nil { return err } conn := clickhouse . OpenDB ( & clickhouse . Options { Addr : [] string { fmt . Sprintf ( " %s : %d " , env . Host , env . Port )}, Auth : clickhouse . Auth { Database : env . Database , Username : env . Username , Password : env . Password , }, }) return conn . Ping () } func ConnectDSN () error { env , err := GetStdTestEnvironment () if err != nil { return err } conn , err := sql . Open ( "clickhouse" , fmt . Sprintf ( "clickhouse:// %s : %d ?username= %s &password= %s " , env . Host , env . Port , env . Username , env . Password )) if err != nil { return err } return conn . Ping () }

Pour tous les exemples suivants, sauf indication contraire, nous partons du principe que la variable ClickHouse conn a déjà été créée et qu’elle est disponible.

​ Paramètres de connexion

La plupart des options de configuration sont partagées avec l’API ClickHouse. Consultez Configuration pour les paramètres communs. Les paramètres DSN spécifiques à SQL suivants sont disponibles :

hosts - liste d’hôtes à adresse unique séparés par des virgules pour l’équilibrage de charge et le basculement - voir Connexion à plusieurs nœuds.

- liste d’hôtes à adresse unique séparés par des virgules pour l’équilibrage de charge et le basculement - voir Connexion à plusieurs nœuds. username/password - identifiants d’authentification - voir Authentification

- identifiants d’authentification - voir Authentification database - sélectionne la base de données par défaut active

- sélectionne la base de données par défaut active dial_timeout - une chaîne de durée est une séquence éventuellement signée de nombres décimaux, chacun pouvant inclure une fraction et un suffixe d’unité tel que 300ms , 1s . Les unités de temps valides sont ms , s , m .

- une chaîne de durée est une séquence éventuellement signée de nombres décimaux, chacun pouvant inclure une fraction et un suffixe d’unité tel que , . Les unités de temps valides sont , , . connection_open_strategy - random/in_order (par défaut : random ) - voir Connexion à plusieurs nœuds round_robin - sélectionne un serveur en round-robin dans l’ensemble in_order - le premier serveur disponible est sélectionné dans l’ordre spécifié

- (par défaut : ) - voir Connexion à plusieurs nœuds debug - active la sortie de débogage (valeur booléenne)

- active la sortie de débogage (valeur booléenne) compress - spécifie l’algorithme de compression - none (par défaut), zstd , lz4 , gzip , deflate , br . Si défini sur true , lz4 sera utilisé. Seuls lz4 et zstd sont pris en charge pour la communication native.

- spécifie l’algorithme de compression - (par défaut), , , , , . Si défini sur , sera utilisé. Seuls et sont pris en charge pour la communication native. compress_level - niveau de compression (la valeur par défaut est 0 ). Voir Compression. Cela dépend de l’algorithme : gzip - -2 (vitesse maximale) à 9 (compression maximale) deflate - -2 (vitesse maximale) à 9 (compression maximale) br - 0 (vitesse maximale) à 11 (compression maximale) zstd , lz4 - ignoré

- niveau de compression (la valeur par défaut est ). Voir Compression. Cela dépend de l’algorithme : secure - établit une connexion SSL sécurisée (la valeur par défaut est false )

- établit une connexion SSL sécurisée (la valeur par défaut est ) skip_verify - ignore la vérification du certificat (la valeur par défaut est false )

- ignore la vérification du certificat (la valeur par défaut est ) block_buffer_size - permet de contrôler la taille du tampon de bloc. Voir BlockBufferSize . (la valeur par défaut est 2 )

func ConnectSettings () error { env , err := GetStdTestEnvironment () if err != nil { return err } conn , err := sql . Open ( "clickhouse" , fmt . Sprintf ( "clickhouse://127.0.0.1:9001,127.0.0.1:9002, %s : %d / %s ?username= %s &password= %s &dial_timeout=10s&connection_open_strategy=round_robin&debug=true&compress=lz4" , env . Host , env . Port , env . Database , env . Username , env . Password )) if err != nil { return err } return conn . Ping () }

​ Connexion via HTTP

Par défaut, les connexions sont établies via le protocole natif. Si vous devez utiliser HTTP, vous pouvez l’activer soit en modifiant le DSN pour y inclure le protocole HTTP, soit en spécifiant Protocol dans les options de connexion.

func ConnectHTTP () error { env , err := GetStdTestEnvironment () if err != nil { return err } conn := clickhouse . OpenDB ( & clickhouse . Options { Addr : [] string { fmt . Sprintf ( " %s : %d " , env . Host , env . HttpPort )}, Auth : clickhouse . Auth { Database : env . Database , Username : env . Username , Password : env . Password , }, Protocol : clickhouse . HTTP , }) return conn . Ping () } func ConnectDSNHTTP () error { env , err := GetStdTestEnvironment () if err != nil { return err } conn , err := sql . Open ( "clickhouse" , fmt . Sprintf ( "http:// %s : %d ?username= %s &password= %s " , env . Host , env . HttpPort , env . Username , env . Password )) if err != nil { return err } return conn . Ping () }

HTTP uniquement Les sessions ne sont nécessaires qu’avec le transport HTTP. Les connexions TCP natives intègrent automatiquement une session.

Lorsque vous utilisez HTTP, transmettez un session_id comme paramètre pour activer les fonctionnalités liées à la session, telles que les tables temporaires.

conn := clickhouse . OpenDB ( & clickhouse . Options { Addr : [] string { fmt . Sprintf ( " %s : %d " , env . Host , env . HttpPort )}, Auth : clickhouse . Auth { Database : env . Database , Username : env . Username , Password : env . Password , }, Protocol : clickhouse . HTTP , Settings : clickhouse . Settings { "session_id" : uuid . NewString (), }, }) if _ , err := conn . Exec ( `DROP TABLE IF EXISTS example` ); err != nil { return err } _ , err = conn . Exec ( ` CREATE TEMPORARY TABLE IF NOT EXISTS example ( Col1 UInt8 ) ` ) if err != nil { return err } scope , err := conn . Begin () if err != nil { return err } batch , err := scope . Prepare ( "INSERT INTO example" ) if err != nil { return err } for i := 0 ; i < 10 ; i ++ { _ , err := batch . Exec ( uint8 ( i ), ) if err != nil { return err } } rows , err := conn . Query ( "SELECT * FROM example" ) if err != nil { return err } defer rows . Close () var ( col1 uint8 ) for rows . Next () { if err := rows . Scan ( & col1 ); err != nil { return err } fmt . Printf ( "row: col1= %d

" , col1 ) } // NOTE: Do not skip rows.Err() check if err := rows . Err (); err != nil { return err }

Une fois la connexion établie, vous pouvez exécuter des instructions sql à l’aide de la méthode Exec.

conn . Exec ( `DROP TABLE IF EXISTS example` ) _ , err = conn . Exec ( ` CREATE TABLE IF NOT EXISTS example ( Col1 UInt8, Col2 String ) engine=Memory ` ) if err != nil { return err } _ , err = conn . Exec ( "INSERT INTO example VALUES (1, 'test-1')" )

Context en paramètre ; par défaut, elle s’exécute avec le Context d’arrière-plan. Vous pouvez utiliser ExecContext si nécessaire ; voir Cette méthode n’accepte pas deen paramètre ; par défaut, elle s’exécute avec le Context d’arrière-plan. Vous pouvez utilisersi nécessaire ; voir Using Context

​ Insertion par lot

Le fonctionnement par lot peut être obtenu en créant un sql.Tx via la méthode Being . À partir de celui-ci, il est possible d’obtenir un lot à l’aide de la méthode Prepare avec l’instruction INSERT . Cela renvoie un sql.Stmt auquel des lignes peuvent être ajoutées via la méthode Exec . Le lot est accumulé en mémoire jusqu’à l’exécution de Commit sur le sql.Tx d’origine.

batch , err := scope . Prepare ( "INSERT INTO example" ) if err != nil { return err } for i := 0 ; i < 1000 ; i ++ { _ , err := batch . Exec ( uint8 ( 42 ), "ClickHouse" , "Inc" , uuid . New (), map [ string ] uint8 { "key" : 1 }, // Map(String, UInt8) [] string { "Q" , "W" , "E" , "R" , "T" , "Y" }, // Array(String) [] interface {}{ // Tuple(String, UInt8, Array(Map(String, String))) "String Value" , uint8 ( 5 ), [] map [ string ] string { map [ string ] string { "key" : "value" }, map [ string ] string { "key" : "value" }, map [ string ] string { "key" : "value" }, }, }, time . Now (), ) if err != nil { return err } } return scope . Commit ()

​ Interroger des lignes

QueryRow . Cette méthode renvoie un *sql.Row, sur lequel Scan peut être appelé avec des pointeurs vers des variables dans lesquelles les valeurs des colonnes seront stockées. Une variante QueryRowContext permet de transmettre un Context autre que background - voir Il est possible d’interroger une seule ligne à l’aide de la méthode. Cette méthode renvoie un *sql.Row, sur lequel Scan peut être appelé avec des pointeurs vers des variables dans lesquelles les valeurs des colonnes seront stockées. Une variantepermet de transmettre un Context autre que background - voir Using Context

row := conn . QueryRow ( "SELECT * FROM example" ) var ( col1 uint8 col2 , col3 , col4 string col5 map [ string ] uint8 col6 [] string col7 interface {} col8 time . Time ) if err := row . Scan ( & col1 , & col2 , & col3 , & col4 , & col5 , & col6 , & col7 , & col8 ); err != nil { return err }

Pour itérer sur plusieurs lignes, il faut utiliser la méthode Query . Celle-ci renvoie une structure *sql.Rows , sur laquelle on peut appeler Next pour parcourir les lignes. Son équivalent QueryContext permet de transmettre un contexte.

rows , err := conn . Query ( "SELECT * FROM example" ) if err != nil { return err } defer rows . Close () var ( col1 uint8 col2 , col3 , col4 string col5 map [ string ] uint8 col6 [] string col7 interface {} col8 time . Time ) for rows . Next () { if err := rows . Scan ( & col1 , & col2 , & col3 , & col4 , & col5 , & col6 , & col7 , & col8 ); err != nil { return err } fmt . Printf ( "row: col1= %d , col2= %s , col3= %s , col4= %s , col5= %v , col6= %v , col7= %v , col8= %v

" , col1 , col2 , col3 , col4 , col5 , col6 , col7 , col8 ) } // NOTE: Do not skip rows.Err() check if err := rows . Err (); err != nil { return err }

​ Insertion asynchrone

ExecContext . Cette méthode doit recevoir un contexte dans lequel le mode asynchrone est activé, comme illustré ci-dessous. Cela permet à l’utilisateur de préciser si le client doit attendre que le serveur termine l’insertion ou s’il doit répondre dès que les données ont été reçues. Cela contrôle en pratique le paramètre Les insertions asynchrones peuvent être effectuées en exécutant une insertion via la méthode. Cette méthode doit recevoir un contexte dans lequel le mode asynchrone est activé, comme illustré ci-dessous. Cela permet à l’utilisateur de préciser si le client doit attendre que le serveur termine l’insertion ou s’il doit répondre dès que les données ont été reçues. Cela contrôle en pratique le paramètre wait_for_async_insert

const ddl = ` CREATE TABLE example ( Col1 UInt64 , Col2 String , Col3 Array(UInt8) , Col4 DateTime ) ENGINE = Memory ` if _ , err := conn . Exec ( ddl ); err != nil { return err } ctx := clickhouse . Context ( context . Background (), clickhouse . WithStdAsync ( false )) { for i := 0 ; i < 100 ; i ++ { _ , err := conn . ExecContext ( ctx , fmt . Sprintf ( `INSERT INTO example VALUES ( %d , ' %s ', [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9], now() )` , i , "Golang SQL database driver" )) if err != nil { return err } } }

​ Liaison de paramètres

Exec , Query et QueryRow (ainsi qu’à leurs variantes L’API standard prend en charge les mêmes mécanismes de liaison de paramètres que la API ClickHouse , ce qui permet de passer des paramètres aux méthodeset(ainsi qu’à leurs variantes Context équivalentes). Les paramètres positionnels, nommés et numérotés sont pris en charge.

var count uint64 // positional bind if err = conn . QueryRow ( ctx , "SELECT count() FROM example WHERE Col1 >= ? AND Col3 < ?" , 500 , now . Add ( time . Duration ( 750 ) * time . Second )). Scan ( & count ); err != nil { return err } // 250 fmt . Printf ( "Positional bind count: %d

" , count ) // numeric bind if err = conn . QueryRow ( ctx , "SELECT count() FROM example WHERE Col1 <= $2 AND Col3 > $1" , now . Add ( time . Duration ( 150 ) * time . Second ), 250 ). Scan ( & count ); err != nil { return err } // 100 fmt . Printf ( "Numeric bind count: %d

" , count ) // named bind if err = conn . QueryRow ( ctx , "SELECT count() FROM example WHERE Col1 <= @col1 AND Col3 > @col3" , clickhouse . Named ( "col1" , 100 ), clickhouse . Named ( "col3" , now . Add ( time . Duration ( 50 ) * time . Second ))). Scan ( & count ); err != nil { return err } // 50 fmt . Printf ( "Named bind count: %d

" , count )

Notez que les cas particuliers s’appliquent toujours.

​ Utilisation du contexte

Context des méthodes. Autrement dit, des méthodes comme Exec , qui utilisent par défaut le contexte d’arrière-plan, ont une variante ExecContext à laquelle un contexte peut être passé en premier paramètre. Cela permet de transmettre un contexte à n’importe quelle étape du flux d’une application. Par exemple, vous pouvez passer un contexte lors de l’établissement d’une connexion via ConnContext ou lors de la récupération d’une ligne de requête via QueryRowContext . Des exemples de toutes les méthodes disponibles sont présentés ci-dessous. L’API standard permet également de transmettre, via le contexte, des deadlines, des signaux d’annulation et d’autres valeurs associées à la portée de la requête, comme avec la API ClickHouse . Contrairement à la API ClickHouse, cela se fait à l’aide de variantesdes méthodes. Autrement dit, des méthodes comme, qui utilisent par défaut le contexte d’arrière-plan, ont une varianteà laquelle un contexte peut être passé en premier paramètre. Cela permet de transmettre un contexte à n’importe quelle étape du flux d’une application. Par exemple, vous pouvez passer un contexte lors de l’établissement d’une connexion viaou lors de la récupération d’une ligne de requête via. Des exemples de toutes les méthodes disponibles sont présentés ci-dessous.

Pour plus de détails sur l’utilisation du contexte pour transmettre des deadlines, des signaux d’annulation, des identifiants de requête, des quota keys et des paramètres de connexion, consultez Using Context pour la API ClickHouse.

ctx := clickhouse . Context ( context . Background (), clickhouse . WithSettings ( clickhouse . Settings { "async_insert" : "1" , })) // queries can be cancelled using the context ctx , cancel := context . WithCancel ( context . Background ()) go func () { cancel () }() if err = conn . QueryRowContext ( ctx , "SELECT sleep(3)" ). Scan (); err == nil { return fmt . Errorf ( "expected cancel" ) } // set a deadline for a query - this will cancel the query after the absolute time is reached. Again terminates the connection only, // queries will continue to completion in ClickHouse ctx , cancel = context . WithDeadline ( context . Background (), time . Now (). Add ( - time . Second )) defer cancel () if err := conn . PingContext ( ctx ); err == nil { return fmt . Errorf ( "expected deadline exceeeded" ) } // set a query id to assist tracing queries in logs e.g. see system.query_log var one uint8 ctx = clickhouse . Context ( context . Background (), clickhouse . WithQueryID ( uuid . NewString ())) if err = conn . QueryRowContext ( ctx , "SELECT 1" ). Scan ( & one ); err != nil { return err } conn . ExecContext ( context . Background (), "DROP QUOTA IF EXISTS foobar" ) defer func () { conn . ExecContext ( context . Background (), "DROP QUOTA IF EXISTS foobar" ) }() ctx = clickhouse . Context ( context . Background (), clickhouse . WithQuotaKey ( "abcde" )) // set a quota key - first create the quota if _ , err = conn . ExecContext ( ctx , "CREATE QUOTA IF NOT EXISTS foobar KEYED BY client_key FOR INTERVAL 1 minute MAX queries = 5 TO default" ); err != nil { return err } // queries can be cancelled using the context ctx , cancel = context . WithCancel ( context . Background ()) // we will get some results before cancel ctx = clickhouse . Context ( ctx , clickhouse . WithSettings ( clickhouse . Settings { "max_block_size" : "1" , })) rows , err := conn . QueryContext ( ctx , "SELECT sleepEachRow(1), number FROM numbers(100);" ) if err != nil { return err } defer rows . Close () var ( col1 uint8 col2 uint8 ) for rows . Next () { if err := rows . Scan ( & col1 , & col2 ); err != nil { if col2 > 3 { fmt . Println ( "expected cancel" ) return nil } return err } fmt . Printf ( "row: col2= %d

" , col2 ) if col2 == 3 { cancel () } } // NOTE: Do not skip rows.Err() check if err := rows . Err (); err != nil { return err }

​ Analyse dynamique

Comme avec la API ClickHouse , les informations de type des colonnes sont disponibles pour vous permettre de créer, à l’exécution, des instances de variables correctement typées pouvant être passées à Scan. Cela permet de lire des colonnes dont le type n’est pas connu.

const query = ` SELECT 1 AS Col1 , 'Text' AS Col2 ` rows , err := conn . QueryContext ( context . Background (), query ) if err != nil { return err } defer rows . Close () columnTypes , err := rows . ColumnTypes () if err != nil { return err } vars := make ([] interface {}, len ( columnTypes )) for i := range columnTypes { vars [ i ] = reflect . New ( columnTypes [ i ]. ScanType ()). Interface () } for rows . Next () { if err := rows . Scan ( vars ... ); err != nil { return err } for _ , v := range vars { switch v := v .( type ) { case * string : fmt . Println ( * v ) case * uint8 : fmt . Println ( * v ) } } } // NOTE: Do not skip rows.Err() check if err := rows . Err (); err != nil { return err }

​ Tables externes

SELECT . Ces données sont placées dans une table temporaire et peuvent être utilisées dans la requête elle-même lors de son exécution. Les tables externes permettent au client d’envoyer des données à ClickHouse avec une requête. Ces données sont placées dans une table temporaire et peuvent être utilisées dans la requête elle-même lors de son exécution.

Pour envoyer des données externes avec une requête, l’utilisateur doit créer une table externe via ext.NewTable avant de la transmettre dans le contexte.

table1 , err := ext . NewTable ( "external_table_1" , ext . Column ( "col1" , "UInt8" ), ext . Column ( "col2" , "String" ), ext . Column ( "col3" , "DateTime" ), ) if err != nil { return err } for i := 0 ; i < 10 ; i ++ { if err = table1 . Append ( uint8 ( i ), fmt . Sprintf ( "value_ %d " , i ), time . Now ()); err != nil { return err } } table2 , err := ext . NewTable ( "external_table_2" , ext . Column ( "col1" , "UInt8" ), ext . Column ( "col2" , "String" ), ext . Column ( "col3" , "DateTime" ), ) for i := 0 ; i < 10 ; i ++ { table2 . Append ( uint8 ( i ), fmt . Sprintf ( "value_ %d " , i ), time . Now ()) } ctx := clickhouse . Context ( context . Background (), clickhouse . WithExternalTable ( table1 , table2 ), ) rows , err := conn . QueryContext ( ctx , "SELECT * FROM external_table_1" ) if err != nil { return err } defer rows . Close () for rows . Next () { var ( col1 uint8 col2 string col3 time . Time ) rows . Scan ( & col1 , & col2 , & col3 ) fmt . Printf ( "col1= %d , col2= %s , col3= %v

" , col1 , col2 , col3 ) } // NOTE: Do not skip rows.Err() check if err := rows . Err (); err != nil { return err } var count uint64 if err := conn . QueryRowContext ( ctx , "SELECT COUNT(*) FROM external_table_1" ). Scan ( & count ); err != nil { return err } fmt . Printf ( "external_table_1: %d

" , count ) if err := conn . QueryRowContext ( ctx , "SELECT COUNT(*) FROM external_table_2" ). Scan ( & count ); err != nil { return err } fmt . Printf ( "external_table_2: %d

" , count ) if err := conn . QueryRowContext ( ctx , "SELECT COUNT(*) FROM (SELECT * FROM external_table_1 UNION ALL SELECT * FROM external_table_2)" ). Scan ( & count ); err != nil { return err } fmt . Printf ( "external_table_1 UNION external_table_2: %d

" , count )

clickhouse.WithSpan pour associer un span à une requête via le contexte. ClickHouse prend en charge la propagation du contexte de trace sur les transports TCP et HTTP. Utilisezpour associer un span à une requête via le contexte.

Limitation du transport HTTP Bien que le serveur ClickHouse accepte les en-têtes HTTP standard traceparent / tracestate , le transport HTTP de clickhouse-go ne les envoie pas actuellement — WithSpan n’a donc aucun effet avec HTTP. Pour contourner cette limitation, vous pouvez définir l’en-tête manuellement via HttpHeaders dans les options de connexion.

var count uint64 rows := conn . QueryRowContext ( clickhouse . Context ( context . Background (), clickhouse . WithSpan ( trace . NewSpanContext ( trace . SpanContextConfig { SpanID : trace . SpanID { 1 , 2 , 3 , 4 , 5 }, TraceID : trace . TraceID { 5 , 4 , 3 , 2 , 1 }, }), )), "SELECT COUNT() FROM (SELECT number FROM system.numbers LIMIT 5)" ) if err := rows . Scan ( & count ); err != nil { return err } // NOTE: Do not skip rows.Err() check if err := rows . Err (); err != nil { return err } fmt . Printf ( "count: %d

" , count )

lz4 et zstd au niveau des blocs. En outre, les compressions gzip, deflate et br sont prises en charge pour les connexions HTTP. Si l’une d’elles est activée, la compression est appliquée aux blocs lors de l’insertion et pour les réponses aux requêtes. Les autres requêtes, par ex. les pings ou les requêtes de query, resteront non compressées. Cela est conforme au comportement des options lz4 et zstd . L’API standard prend en charge les mêmes algorithmes de compression que l’ API ClickHouse , à savoir la compressionetau niveau des blocs. En outre, les compressions gzip, deflate et br sont prises en charge pour les connexions HTTP. Si l’une d’elles est activée, la compression est appliquée aux blocs lors de l’insertion et pour les réponses aux requêtes. Les autres requêtes, par ex. les pings ou les requêtes de query, resteront non compressées. Cela est conforme au comportement des optionset

Si vous utilisez la méthode OpenDB pour établir une connexion, vous pouvez transmettre une configuration de compression. Cela permet notamment de spécifier le niveau de compression (voir ci-dessous). Si vous vous connectez via sql.Open avec un DSN, utilisez le paramètre compress . Celui-ci peut être soit un algorithme de compression spécifique, à savoir gzip , deflate , br , zstd ou lz4 , soit un indicateur booléen. S’il est défini sur true, lz4 sera utilisé. La valeur par défaut est none , c.-à-d. la compression est désactivée.

conn := clickhouse . OpenDB ( & clickhouse . Options { Addr : [] string { fmt . Sprintf ( " %s : %d " , env . Host , env . HttpPort )}, Auth : clickhouse . Auth { Database : env . Database , Username : env . Username , Password : env . Password , }, Compression : & clickhouse . Compression { Method : clickhouse . CompressionBrotli , Level : 5 , }, Protocol : clickhouse . HTTP , })

conn , err := sql . Open ( "clickhouse" , fmt . Sprintf ( "http:// %s : %d ?username= %s &password= %s &compress=gzip&compress_level=5" , env . Host , env . HttpPort , env . Username , env . Password ))

Le niveau de Compression appliqué peut être contrôlé à l’aide du paramètre DSN compress_level ou du champ Level de l’option Compression. La valeur par défaut est 0, mais elle dépend de l’algorithme :