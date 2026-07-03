Décrit le contrôle d’accès et la gestion des comptes dans ClickHouse Cloud

ClickHouse prend en charge un contrôle d’accès basé sur l’approche RBAC

Entités d’accès de ClickHouse :

Vous pouvez configurer les entités d’accès à l’aide de :

Workflow piloté par SQL. Vous devez activer cette fonctionnalité.

users.xml et config.xml . Les fichiers de configuration du serveuret

Nous recommandons d’utiliser le workflow piloté par SQL. Les deux méthodes de configuration peuvent être utilisées en parallèle. Ainsi, si vous utilisez les fichiers de configuration du serveur pour gérer les comptes et les droits d’accès, vous pouvez passer facilement à un workflow piloté par SQL.

Vous ne pouvez pas gérer une même entité d’accès avec les deux méthodes de configuration simultanément.

Si vous cherchez à gérer les utilisateurs de la console ClickHouse Cloud, veuillez consulter cette page

Pour voir tous les utilisateurs, rôles, profils, etc., ainsi que tous leurs privilèges, utilisez l’instruction SHOW ACCESS

default , qui n’est pas autorisé à utiliser le contrôle d’accès et la gestion des comptes pilotés par SQL, mais qui dispose de tous les droits et de toutes les autorisations. Le compte utilisateur default est utilisé chaque fois que le nom d’utilisateur n’est pas défini, par exemple lors de la connexion depuis un client ou dans les requêtes distribuées. Dans le traitement distribué des requêtes, le compte utilisateur default est utilisé si la configuration du serveur ou du cluster ne spécifie pas les propriétés Par défaut, le serveur ClickHouse fournit le compte utilisateur, qui n’est pas autorisé à utiliser le contrôle d’accès et la gestion des comptes pilotés par SQL, mais qui dispose de tous les droits et de toutes les autorisations. Le compte utilisateurest utilisé chaque fois que le nom d’utilisateur n’est pas défini, par exemple lors de la connexion depuis un client ou dans les requêtes distribuées. Dans le traitement distribué des requêtes, le compte utilisateurest utilisé si la configuration du serveur ou du cluster ne spécifie pas les propriétés user and password

Si vous commencez tout juste à utiliser ClickHouse, envisagez le scénario suivant :

Activez le contrôle d’accès et la gestion des comptes pilotés par SQL pour l’utilisateur default . Connectez-vous au compte utilisateur default et créez tous les utilisateurs nécessaires. N’oubliez pas de créer un compte administrateur ( GRANT ALL ON *.* TO admin_user_account WITH GRANT OPTION ). Restreignez les autorisations de l’utilisateur default et désactivez pour celui-ci le contrôle d’accès et la gestion des comptes pilotés par SQL.

​ Propriétés de la solution actuelle

Vous pouvez accorder des permissions sur des bases de données et des tables, même si elles n’existent pas.

Si une table est supprimée, tous les privilèges correspondants ne sont pas révoqués. Cela signifie que, même si vous créez ensuite une nouvelle table portant le même nom, tous les privilèges restent valides. Pour révoquer les privilèges associés à la table supprimée, vous devez exécuter, par exemple, la query REVOKE ALL PRIVILEGES ON db.table FROM ALL .

. Il n’existe pas de paramètres de durée de vie pour les privilèges.

​ Compte utilisateur

Un compte utilisateur est une entité d’accès qui sert à autoriser un utilisateur dans ClickHouse. Un compte utilisateur contient :

Des informations d’identification.

Des privilèges qui définissent les requêtes que l’utilisateur peut exécuter.

Les hôtes autorisés à se connecter au serveur ClickHouse.

Les rôles attribués et le rôle par défaut.

Les paramètres et leurs contraintes, appliqués par défaut lors de la connexion de l’utilisateur.

Les profils de paramètres attribués.

Des privilèges peuvent être accordés à un compte utilisateur au moyen de la requête GRANT ou en attribuant des rôles . Pour révoquer les privilèges d’un utilisateur, ClickHouse fournit la requête REVOKE . Pour afficher la liste des privilèges d’un utilisateur, utilisez l’instruction SHOW GRANTS

Requêtes de gestion :

​ Application des paramètres

Les paramètres peuvent être configurés à différents niveaux : pour un compte utilisateur, dans les rôles qui lui sont accordés et dans les profils de paramètres. Lors de la connexion d’un utilisateur, si un paramètre est configuré pour différentes entités d’accès, la valeur et les contraintes de ce paramètre sont appliquées comme suit (de la priorité la plus élevée à la plus faible) :

Paramètres du compte utilisateur. Les paramètres des rôles par défaut du compte utilisateur. Si un paramètre est configuré dans plusieurs rôles, l’ordre d’application du paramètre n’est pas défini. Les paramètres issus des profils de paramètres attribués à un utilisateur ou à ses rôles par défaut. Si un paramètre est configuré dans plusieurs profils, l’ordre d’application du paramètre n’est pas défini. Paramètres appliqués par défaut à l’ensemble du serveur ou à partir du profil par défaut.

Un rôle est un conteneur d’entités de contrôle d’accès qui peuvent être attribuées à un compte utilisateur.

Un rôle contient :

Privilèges

Paramètres et contraintes

Liste des rôles attribués

Requêtes de gestion :

Des privilèges peuvent être attribués à un rôle au moyen de la requête GRANT . Pour révoquer les privilèges d’un rôle, ClickHouse fournit la requête REVOKE

​ politique de ligne

Une politique de ligne est un filtre qui définit quelles lignes sont accessibles à un utilisateur ou à un rôle. Une politique de ligne contient des filtres pour une table donnée, ainsi qu’une liste de rôles et/ou d’utilisateurs auxquels cette politique de ligne s’applique.

Les politiques de ligne n’ont de sens que si vous disposez d’un accès readonly. Si vous pouvez modifier la table ou copier des partitions entre tables, cela contourne les restrictions des politiques de ligne.

Requêtes de gestion :

​ Profil de paramètres

Un profil de paramètres est un ensemble de paramètres . Un profil de paramètres contient des paramètres et des contraintes, ainsi qu’une liste de rôles et/ou d’utilisateurs auxquels ce profil s’applique.

Requêtes de gestion :

Un quota limite l’utilisation des ressources. Voir Quotas

Un quota contient un ensemble de limites pour certaines périodes, ainsi qu’une liste de rôles et/ou d’utilisateurs devant utiliser ce quota.

Requêtes de gestion :

​ Activation du contrôle d’accès et de la gestion des comptes via SQL

Configurez un répertoire pour stocker la configuration. ClickHouse stocke les configurations des entités d’accès dans le dossier défini par le paramètre de configuration du serveur access_control_path

Activez le contrôle d’accès et la gestion des comptes via SQL pour au moins un compte utilisateur. users.xml et définir à 1 les valeurs des paramètres named_collection_control , show_named_collections et show_named_collections_secrets . Par défaut, le contrôle d’accès et la gestion des comptes via SQL sont désactivés pour tous les utilisateurs. Vous devez configurer au moins un utilisateur dans le fichier de configurationet définir à 1 les valeurs des paramètres access_management et

​ Définir les utilisateurs et les rôles SQL

Si vous utilisez ClickHouse Cloud, veuillez consulter Cloud access management

Cet article présente les principes de base de la définition des utilisateurs et des rôles SQL, ainsi que de l’attribution de ces privilèges et autorisations aux bases de données, tables, lignes et colonnes.

​ Activation du mode utilisateur SQL

Activez le mode utilisateur SQL dans le fichier users.xml , sous l’utilisateur <default> : < access_management > 1 </ access_management > < named_collection_control > 1 </ named_collection_control > < show_named_collections > 1 </ show_named_collections > < show_named_collections_secrets > 1 </ show_named_collections_secrets >

L’utilisateur default est le seul créé lors d’une nouvelle installation. C’est aussi, par défaut, le compte utilisé pour les communications inter-nœuds. En production, il est recommandé de désactiver cet utilisateur une fois la communication inter-nœuds configurée avec un utilisateur SQL administrateur et les communications inter-nœuds définies avec <secret> , les identifiants du cluster et/ou les identifiants HTTP et du protocole de transport inter-nœuds, puisque le compte default est utilisé pour la communication inter-nœuds.

Redémarrez les nœuds pour appliquer les modifications. Démarrez le client ClickHouse : clickhouse - client --user default --password <password>

​ Définir les utilisateurs

Créez un compte administrateur SQL : CREATE USER clickhouse_admin IDENTIFIED BY 'password' ; Accordez au nouvel utilisateur tous les droits d’administrateur GRANT ALL ON * . * TO clickhouse_admin WITH GRANT OPTION ;

​ Permissions pour ALTER

Cet article a pour but de vous aider à mieux comprendre comment définir les permissions et comment elles fonctionnent lors de l’utilisation d’instructions ALTER pour les utilisateurs privilégiés.

Les instructions ALTER sont divisées en plusieurs catégories, dont certaines sont hiérarchiques, tandis que d’autres ne le sont pas et doivent être définies explicitement.

Exemple de configuration de DB, de table et d’utilisateur

Avec un utilisateur Admin, créez un utilisateur de test

CREATE USER my_user IDENTIFIED BY 'password' ;

Créer une base de données d’exemple

CREATE DATABASE my_db ;

Créez une table d’échantillon

CREATE TABLE my_db .my_table (id UInt64, column1 String) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id;

Créez un utilisateur Admin d’exemple pour accorder/révoquer des privilèges

CREATE USER my_alter_admin IDENTIFIED BY 'password' ;

Pour accorder ou révoquer des autorisations, l’utilisateur administrateur doit disposer du privilège WITH GRANT OPTION . Par exemple : GRANT ALTER ON my_db. * WITH GRANT OPTION Pour accorder ou révoquer des privilèges avec GRANT ou REVOKE , l’utilisateur doit d’abord posséder lui-même ces privilèges.

Octroi et révocation des privilèges

La hiérarchie ALTER :

├── ALTER (only for table and view)/ │ ├── ALTER TABLE/ │ │ ├── ALTER UPDATE │ │ ├── ALTER DELETE │ │ ├── ALTER COLUMN/ │ │ │ ├── ALTER ADD COLUMN │ │ │ ├── ALTER DROP COLUMN │ │ │ ├── ALTER MODIFY COLUMN │ │ │ ├── ALTER COMMENT COLUMN │ │ │ ├── ALTER CLEAR COLUMN │ │ │ └── ALTER RENAME COLUMN │ │ ├── ALTER INDEX/ │ │ │ ├── ALTER ORDER BY │ │ │ ├── ALTER SAMPLE BY │ │ │ ├── ALTER ADD INDEX │ │ │ ├── ALTER DROP INDEX │ │ │ ├── ALTER MATERIALIZE INDEX │ │ │ └── ALTER CLEAR INDEX │ │ ├── ALTER CONSTRAINT/ │ │ │ ├── ALTER ADD CONSTRAINT │ │ │ └── ALTER DROP CONSTRAINT │ │ ├── ALTER TTL/ │ │ │ └── ALTER MATERIALIZE TTL │ │ ├── ALTER SETTINGS │ │ ├── ALTER MOVE PARTITION │ │ ├── ALTER FETCH PARTITION │ │ └── ALTER FREEZE PARTITION │ └── ALTER LIVE VIEW/ │ ├── ALTER LIVE VIEW REFRESH │ └── ALTER LIVE VIEW MODIFY QUERY ├── ALTER DATABASE ├── ALTER USER ├── ALTER ROLE ├── ALTER QUOTA ├── ALTER [ROW] POLICY └── ALTER [SETTINGS] PROFILE

Accorder des privilèges ALTER à un utilisateur ou à un rôle

L’utilisation de GRANT ALTER on *.* TO my_user n’a d’effet que sur les instructions ALTER TABLE et ALTER VIEW de niveau supérieur ; les autres instructions ALTER doivent être accordées ou révoquées individuellement.

par exemple, accorder le privilège ALTER de base :

GRANT ALTER ON my_db . my_table TO my_user;

Ensemble de privilèges obtenu :

SHOW GRANTS FOR my_user;

SHOW GRANTS FOR my_user Query id: 706befbc-525e-4ec1-a1a2-ba2508cc09e3 ┌─GRANTS FOR my_user───────────────────────────────────────────┐ │ GRANT ALTER TABLE, ALTER VIEW ON my_db.my_table TO my_user │ └──────────────────────────────────────────────────────────────┘

Cela accordera toutes les permissions relevant de ALTER TABLE et ALTER VIEW dans l’exemple ci-dessus. En revanche, certaines autres permissions ALTER , comme ALTER ROW POLICY , ne seront pas accordées (reportez-vous à la hiérarchie : vous verrez que ALTER ROW POLICY n’est pas un enfant de ALTER TABLE ni de ALTER VIEW ). Celles-ci doivent être explicitement accordées ou révoquées.

Si seul un sous-ensemble des permissions ALTER est nécessaire, chacune peut être accordée séparément. S’il existe des sous-privilèges pour cette permission, ils seront également accordés automatiquement.

Par exemple :

GRANT ALTER COLUMN ON my_db . my_table TO my_user;

Les privilèges se définissent comme suit :

SHOW GRANTS FOR my_user;

SHOW GRANTS FOR my_user Query id: 47b3d03f-46ac-4385-91ec-41119010e4e2 ┌─GRANTS FOR my_user────────────────────────────────┐ │ GRANT ALTER COLUMN ON default.my_table TO my_user │ └───────────────────────────────────────────────────┘ 1 row in set. Elapsed: 0.004 sec.

Cela accorde également les sous-privilèges suivants :

ALTER ADD COLUMN ALTER DROP COLUMN ALTER MODIFY COLUMN ALTER COMMENT COLUMN ALTER CLEAR COLUMN ALTER RENAME COLUMN

Révocation des privilèges ALTER accordés aux utilisateurs et aux rôles

L’instruction REVOKE fonctionne de façon similaire à l’instruction GRANT .

Si un utilisateur/rôle s’est vu accorder un sous-privilège, vous pouvez soit révoquer ce sous-privilège directement, soit révoquer le privilège de niveau supérieur dont il est issu.

Par exemple, si l’utilisateur dispose du privilège ALTER ADD COLUMN

GRANT ALTER ADD COLUMN ON my_db . my_table TO my_user;

GRANT ALTER ADD COLUMN ON my_db.my_table TO my_user Query id: 61fe0fdc-1442-4cd6-b2f3-e8f2a853c739 Ok. 0 rows in set. Elapsed: 0.002 sec.

SHOW GRANTS FOR my_user;

SHOW GRANTS FOR my_user Query id: 27791226-a18f-46c8-b2b4-a9e64baeb683 ┌─GRANTS FOR my_user──────────────────────────────────┐ │ GRANT ALTER ADD COLUMN ON my_db.my_table TO my_user │ └─────────────────────────────────────────────────────┘

Un privilège peut être révoqué individuellement :

REVOKE ALTER ADD COLUMN ON my_db . my_table FROM my_user;

Ou peut être révoqué depuis n’importe lequel des niveaux supérieurs (révoque tous les sous-privilèges COLUMN) :

REVOKE ALTER COLUMN ON my_db.my_table FROM my_user;

REVOKE ALTER COLUMN ON my_db.my_table FROM my_user Query id: b882ba1b-90fb-45b9-b10f-3cda251e2ccc Ok. 0 rows in set. Elapsed: 0.002 sec.

SHOW GRANTS FOR my_user;

SHOW GRANTS FOR my_user Query id: e7d341de-de65-490b-852c-fa8bb8991174 Ok. 0 rows in set. Elapsed: 0.003 sec.

Supplémentaire

Les privilèges doivent être accordés par un utilisateur qui possède non seulement WITH GRANT OPTION , mais aussi les privilèges en question.

Pour accorder à un utilisateur administrateur le privilège, ainsi que la possibilité d’administrer un ensemble de privilèges Voici un exemple :

GRANT SELECT , ALTER COLUMN ON my_db . my_table TO my_alter_admin WITH GRANT OPTION ;

L’utilisateur peut désormais accorder ou révoquer ALTER COLUMN et tous les sous-privilèges associés.

Tests

Ajoutez le privilège SELECT

GRANT SELECT ON my_db . my_table TO my_user;

Accordez à l’utilisateur le privilège d’ajout de colonne

GRANT ADD COLUMN ON my_db . my_table TO my_user;

Connectez-vous avec l’utilisateur aux droits restreints

clickhouse-client --user my_user --password password --port 9000 --host < your_clickhouse_hos t >

Testez l’ajout d’une colonne

ALTER TABLE my_db . my_table ADD COLUMN column2 String;

ALTER TABLE my_db.my_table ADD COLUMN `column2` String Query id: d5d6bfa1-b80c-4d9f-8dcd-d13e7bd401a5 Ok. 0 rows in set. Elapsed: 0.010 sec.

DESCRIBE my_db . my_table ;

DESCRIBE TABLE my_db.my_table Query id: ab9cb2d0-5b1a-42e1-bc9c-c7ff351cb272 ┌─name────┬─type───┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐ │ id │ UInt64 │ │ │ │ │ │ │ column1 │ String │ │ │ │ │ │ │ column2 │ String │ │ │ │ │ │ └─────────┴────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘

Testez la suppression d’une colonne

ALTER TABLE my_db . my_table DROP COLUMN column2;

ALTER TABLE my_db.my_table DROP COLUMN column2 Query id: 50ad5f6b-f64b-4c96-8f5f-ace87cea6c47 0 rows in set. Elapsed: 0.004 sec. Received exception from server (version 22.5.1): Code: 497. DB::Exception: Received from chnode1.marsnet.local:9440. DB::Exception: my_user: Not enough privileges. To execute this query it's necessary to have grant ALTER DROP COLUMN(column2) ON my_db.my_table. (ACCESS_DENIED)

Tester ALTER ADMIN en accordant l’autorisation

GRANT SELECT , ALTER COLUMN ON my_db . my_table TO my_alter_admin WITH GRANT OPTION ;

Connectez-vous avec l’utilisateur admin alter

clickhouse-client --user my_alter_admin --password password --port 9000 --host < my_clickhouse_hos t >

Accorder un privilège secondaire

GRANT ALTER ADD COLUMN ON my_db . my_table TO my_user;

GRANT ALTER ADD COLUMN ON my_db.my_table TO my_user Query id: 1c7622fa-9df1-4c54-9fc3-f984c716aeba Ok.

Vérifiez que l’octroi d’un privilège que l’utilisateur admin alter ne possède pas n’est pas un sous-privilège des privilèges accordés à l’utilisateur admin.

GRANT ALTER UPDATE ON my_db . my_table TO my_user;

GRANT ALTER UPDATE ON my_db.my_table TO my_user Query id: 191690dc-55a6-4625-8fee-abc3d14a5545 0 rows in set. Elapsed: 0.004 sec. Received exception from server (version 22.5.1): Code: 497. DB::Exception: Received from chnode1.marsnet.local:9440. DB::Exception: my_alter_admin: Not enough privileges. To execute this query it's necessary to have grant ALTER UPDATE ON my_db.my_table WITH GRANT OPTION. (ACCESS_DENIED)