- Workflow piloté par SQL. Vous devez activer cette fonctionnalité.
-
Les fichiers de configuration du serveur
users.xmlet
config.xml.
Vous ne pouvez pas gérer une même entité d’accès avec les deux méthodes de configuration simultanément.
Pour voir tous les utilisateurs, rôles, profils, etc., ainsi que tous leurs privilèges, utilisez l’instruction
Si vous cherchez à gérer les utilisateurs de la console ClickHouse Cloud, veuillez consulter cette page
SHOW ACCESS.
Par défaut, le serveur ClickHouse fournit le compte utilisateur
Vue d’ensemble
default, qui n’est pas autorisé à utiliser le contrôle d’accès et la gestion des comptes pilotés par SQL, mais qui dispose de tous les droits et de toutes les autorisations. Le compte utilisateur
default est utilisé chaque fois que le nom d’utilisateur n’est pas défini, par exemple lors de la connexion depuis un client ou dans les requêtes distribuées. Dans le traitement distribué des requêtes, le compte utilisateur
default est utilisé si la configuration du serveur ou du cluster ne spécifie pas les propriétés user and password.
Si vous commencez tout juste à utiliser ClickHouse, envisagez le scénario suivant :
- Activez le contrôle d’accès et la gestion des comptes pilotés par SQL pour l’utilisateur
default.
- Connectez-vous au compte utilisateur
defaultet créez tous les utilisateurs nécessaires. N’oubliez pas de créer un compte administrateur (
GRANT ALL ON *.* TO admin_user_account WITH GRANT OPTION).
- Restreignez les autorisations de l’utilisateur
defaultet désactivez pour celui-ci le contrôle d’accès et la gestion des comptes pilotés par SQL.
Propriétés de la solution actuelle
- Vous pouvez accorder des permissions sur des bases de données et des tables, même si elles n’existent pas.
- Si une table est supprimée, tous les privilèges correspondants ne sont pas révoqués. Cela signifie que, même si vous créez ensuite une nouvelle table portant le même nom, tous les privilèges restent valides. Pour révoquer les privilèges associés à la table supprimée, vous devez exécuter, par exemple, la query
REVOKE ALL PRIVILEGES ON db.table FROM ALL.
- Il n’existe pas de paramètres de durée de vie pour les privilèges.
Un compte utilisateur est une entité d’accès qui sert à autoriser un utilisateur dans ClickHouse. Un compte utilisateur contient :
Compte utilisateur
- Des informations d’identification.
- Des privilèges qui définissent les requêtes que l’utilisateur peut exécuter.
- Les hôtes autorisés à se connecter au serveur ClickHouse.
- Les rôles attribués et le rôle par défaut.
- Les paramètres et leurs contraintes, appliqués par défaut lors de la connexion de l’utilisateur.
- Les profils de paramètres attribués.
Les paramètres peuvent être configurés à différents niveaux : pour un compte utilisateur, dans les rôles qui lui sont accordés et dans les profils de paramètres. Lors de la connexion d’un utilisateur, si un paramètre est configuré pour différentes entités d’accès, la valeur et les contraintes de ce paramètre sont appliquées comme suit (de la priorité la plus élevée à la plus faible) :
Application des paramètres
- Paramètres du compte utilisateur.
- Les paramètres des rôles par défaut du compte utilisateur. Si un paramètre est configuré dans plusieurs rôles, l’ordre d’application du paramètre n’est pas défini.
- Les paramètres issus des profils de paramètres attribués à un utilisateur ou à ses rôles par défaut. Si un paramètre est configuré dans plusieurs profils, l’ordre d’application du paramètre n’est pas défini.
- Paramètres appliqués par défaut à l’ensemble du serveur ou à partir du profil par défaut.
Un rôle est un conteneur d’entités de contrôle d’accès qui peuvent être attribuées à un compte utilisateur. Un rôle contient :
Rôle
- Privilèges
- Paramètres et contraintes
- Liste des rôles attribués
Une politique de ligne est un filtre qui définit quelles lignes sont accessibles à un utilisateur ou à un rôle. Une politique de ligne contient des filtres pour une table donnée, ainsi qu’une liste de rôles et/ou d’utilisateurs auxquels cette politique de ligne s’applique.
politique de ligne
Requêtes de gestion :
Les politiques de ligne n’ont de sens que si vous disposez d’un accès readonly. Si vous pouvez modifier la table ou copier des partitions entre tables, cela contourne les restrictions des politiques de ligne.
Un profil de paramètres est un ensemble de paramètres. Un profil de paramètres contient des paramètres et des contraintes, ainsi qu’une liste de rôles et/ou d’utilisateurs auxquels ce profil s’applique. Requêtes de gestion :
Profil de paramètres
- CREATE SETTINGS PROFILE
- ALTER SETTINGS PROFILE
- DROP SETTINGS PROFILE
- SHOW CREATE SETTINGS PROFILE
- SHOW PROFILES
Un quota limite l’utilisation des ressources. Voir Quotas. Un quota contient un ensemble de limites pour certaines périodes, ainsi qu’une liste de rôles et/ou d’utilisateurs devant utiliser ce quota. Requêtes de gestion :
Quota
Activation du contrôle d’accès et de la gestion des comptes via SQL
- Configurez un répertoire pour stocker la configuration. ClickHouse stocke les configurations des entités d’accès dans le dossier défini par le paramètre de configuration du serveur access_control_path.
-
Activez le contrôle d’accès et la gestion des comptes via SQL pour au moins un compte utilisateur.
Par défaut, le contrôle d’accès et la gestion des comptes via SQL sont désactivés pour tous les utilisateurs. Vous devez configurer au moins un utilisateur dans le fichier de configuration
users.xmlet définir à 1 les valeurs des paramètres
access_management,
named_collection_control,
show_named_collectionset
show_named_collections_secrets.
Cet article présente les principes de base de la définition des utilisateurs et des rôles SQL, ainsi que de l’attribution de ces privilèges et autorisations aux bases de données, tables, lignes et colonnes.
Définir les utilisateurs et les rôles SQL
Activation du mode utilisateur SQL
- Activez le mode utilisateur SQL dans le fichier
users.xml, sous l’utilisateur
<default>:
<access_management>1</access_management> <named_collection_control>1</named_collection_control> <show_named_collections>1</show_named_collections> <show_named_collections_secrets>1</show_named_collections_secrets>
L’utilisateur
default est le seul créé lors d’une nouvelle installation. C’est aussi, par défaut, le compte utilisé pour les communications inter-nœuds.En production, il est recommandé de désactiver cet utilisateur une fois la communication inter-nœuds configurée avec un utilisateur SQL administrateur et les communications inter-nœuds définies avec
<secret>, les identifiants du cluster et/ou les identifiants HTTP et du protocole de transport inter-nœuds, puisque le compte
default est utilisé pour la communication inter-nœuds.
- Redémarrez les nœuds pour appliquer les modifications.
-
Démarrez le client ClickHouse :
clickhouse-client --user default --password <password>
Définir les utilisateurs
- Créez un compte administrateur SQL :
CREATE USER clickhouse_admin IDENTIFIED BY 'password';
- Accordez au nouvel utilisateur tous les droits d’administrateur
GRANT ALL ON *.* TO clickhouse_admin WITH GRANT OPTION;
Cet article a pour but de vous aider à mieux comprendre comment définir les permissions et comment elles fonctionnent lors de l’utilisation d’instructions
Permissions pour ALTER
ALTER pour les utilisateurs privilégiés.
Les instructions
ALTER sont divisées en plusieurs catégories, dont certaines sont hiérarchiques, tandis que d’autres ne le sont pas et doivent être définies explicitement.
Exemple de configuration de DB, de table et d’utilisateur
- Avec un utilisateur Admin, créez un utilisateur de test
CREATE USER my_user IDENTIFIED BY 'password';
- Créer une base de données d’exemple
CREATE DATABASE my_db;
- Créez une table d’échantillon
CREATE TABLE my_db.my_table (id UInt64, column1 String) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id;
- Créez un utilisateur Admin d’exemple pour accorder/révoquer des privilèges
CREATE USER my_alter_admin IDENTIFIED BY 'password';
Octroi et révocation des privilèges La hiérarchie
Pour accorder ou révoquer des autorisations, l’utilisateur administrateur doit disposer du privilège
WITH GRANT OPTION.
Par exemple :
Pour accorder ou révoquer des privilèges avec
GRANT ALTER ON my_db.* WITH GRANT OPTION
GRANT ou
REVOKE, l’utilisateur doit d’abord posséder lui-même ces privilèges.
ALTER :
├── ALTER (only for table and view)/
│ ├── ALTER TABLE/
│ │ ├── ALTER UPDATE
│ │ ├── ALTER DELETE
│ │ ├── ALTER COLUMN/
│ │ │ ├── ALTER ADD COLUMN
│ │ │ ├── ALTER DROP COLUMN
│ │ │ ├── ALTER MODIFY COLUMN
│ │ │ ├── ALTER COMMENT COLUMN
│ │ │ ├── ALTER CLEAR COLUMN
│ │ │ └── ALTER RENAME COLUMN
│ │ ├── ALTER INDEX/
│ │ │ ├── ALTER ORDER BY
│ │ │ ├── ALTER SAMPLE BY
│ │ │ ├── ALTER ADD INDEX
│ │ │ ├── ALTER DROP INDEX
│ │ │ ├── ALTER MATERIALIZE INDEX
│ │ │ └── ALTER CLEAR INDEX
│ │ ├── ALTER CONSTRAINT/
│ │ │ ├── ALTER ADD CONSTRAINT
│ │ │ └── ALTER DROP CONSTRAINT
│ │ ├── ALTER TTL/
│ │ │ └── ALTER MATERIALIZE TTL
│ │ ├── ALTER SETTINGS
│ │ ├── ALTER MOVE PARTITION
│ │ ├── ALTER FETCH PARTITION
│ │ └── ALTER FREEZE PARTITION
│ └── ALTER LIVE VIEW/
│ ├── ALTER LIVE VIEW REFRESH
│ └── ALTER LIVE VIEW MODIFY QUERY
├── ALTER DATABASE
├── ALTER USER
├── ALTER ROLE
├── ALTER QUOTA
├── ALTER [ROW] POLICY
└── ALTER [SETTINGS] PROFILE
- Accorder des privilèges
ALTERà un utilisateur ou à un rôle
GRANT ALTER on *.* TO my_user n’a d’effet que sur les instructions
ALTER TABLE et
ALTER VIEW de niveau supérieur ; les autres instructions
ALTER doivent être accordées ou révoquées individuellement.
par exemple, accorder le privilège
ALTER de base :
Ensemble de privilèges obtenu :
GRANT ALTER ON my_db.my_table TO my_user;
SHOW GRANTS FOR my_user;
Cela accordera toutes les permissions relevant de
SHOW GRANTS FOR my_user
Query id: 706befbc-525e-4ec1-a1a2-ba2508cc09e3
┌─GRANTS FOR my_user───────────────────────────────────────────┐
│ GRANT ALTER TABLE, ALTER VIEW ON my_db.my_table TO my_user │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
ALTER TABLE et
ALTER VIEW dans l’exemple ci-dessus. En revanche, certaines autres permissions
ALTER, comme
ALTER ROW POLICY, ne seront pas accordées (reportez-vous à la hiérarchie : vous verrez que
ALTER ROW POLICY n’est pas un enfant de
ALTER TABLE ni de
ALTER VIEW). Celles-ci doivent être explicitement accordées ou révoquées.
Si seul un sous-ensemble des permissions
ALTER est nécessaire, chacune peut être accordée séparément. S’il existe des sous-privilèges pour cette permission, ils seront également accordés automatiquement.
Par exemple :
Les privilèges se définissent comme suit :
GRANT ALTER COLUMN ON my_db.my_table TO my_user;
SHOW GRANTS FOR my_user;
Cela accorde également les sous-privilèges suivants :
SHOW GRANTS FOR my_user
Query id: 47b3d03f-46ac-4385-91ec-41119010e4e2
┌─GRANTS FOR my_user────────────────────────────────┐
│ GRANT ALTER COLUMN ON default.my_table TO my_user │
└───────────────────────────────────────────────────┘
1 row in set. Elapsed: 0.004 sec.
ALTER ADD COLUMN
ALTER DROP COLUMN
ALTER MODIFY COLUMN
ALTER COMMENT COLUMN
ALTER CLEAR COLUMN
ALTER RENAME COLUMN
- Révocation des privilèges
ALTERaccordés aux utilisateurs et aux rôles
REVOKE fonctionne de façon similaire à l’instruction
GRANT.
Si un utilisateur/rôle s’est vu accorder un sous-privilège, vous pouvez soit révoquer ce sous-privilège directement, soit révoquer le privilège de niveau supérieur dont il est issu.
Par exemple, si l’utilisateur dispose du privilège
ALTER ADD COLUMN
GRANT ALTER ADD COLUMN ON my_db.my_table TO my_user;
GRANT ALTER ADD COLUMN ON my_db.my_table TO my_user
Query id: 61fe0fdc-1442-4cd6-b2f3-e8f2a853c739
Ok.
0 rows in set. Elapsed: 0.002 sec.
SHOW GRANTS FOR my_user;
Un privilège peut être révoqué individuellement :
SHOW GRANTS FOR my_user
Query id: 27791226-a18f-46c8-b2b4-a9e64baeb683
┌─GRANTS FOR my_user──────────────────────────────────┐
│ GRANT ALTER ADD COLUMN ON my_db.my_table TO my_user │
└─────────────────────────────────────────────────────┘
Ou peut être révoqué depuis n’importe lequel des niveaux supérieurs (révoque tous les sous-privilèges COLUMN) :
REVOKE ALTER ADD COLUMN ON my_db.my_table FROM my_user;
REVOKE ALTER COLUMN ON my_db.my_table FROM my_user;
REVOKE ALTER COLUMN ON my_db.my_table FROM my_user
Query id: b882ba1b-90fb-45b9-b10f-3cda251e2ccc
Ok.
0 rows in set. Elapsed: 0.002 sec.
SHOW GRANTS FOR my_user;
Supplémentaire Les privilèges doivent être accordés par un utilisateur qui possède non seulement
SHOW GRANTS FOR my_user
Query id: e7d341de-de65-490b-852c-fa8bb8991174
Ok.
0 rows in set. Elapsed: 0.003 sec.
WITH GRANT OPTION, mais aussi les privilèges en question.
- Pour accorder à un utilisateur administrateur le privilège, ainsi que la possibilité d’administrer un ensemble de privilèges Voici un exemple :
L’utilisateur peut désormais accorder ou révoquer
GRANT SELECT, ALTER COLUMN ON my_db.my_table TO my_alter_admin WITH GRANT OPTION;
ALTER COLUMN et tous les sous-privilèges associés.
Tests
- Ajoutez le privilège
SELECT
GRANT SELECT ON my_db.my_table TO my_user;
- Accordez à l’utilisateur le privilège d’ajout de colonne
GRANT ADD COLUMN ON my_db.my_table TO my_user;
- Connectez-vous avec l’utilisateur aux droits restreints
clickhouse-client --user my_user --password password --port 9000 --host <your_clickhouse_host>
- Testez l’ajout d’une colonne
ALTER TABLE my_db.my_table ADD COLUMN column2 String;
ALTER TABLE my_db.my_table
ADD COLUMN `column2` String
Query id: d5d6bfa1-b80c-4d9f-8dcd-d13e7bd401a5
Ok.
0 rows in set. Elapsed: 0.010 sec.
DESCRIBE my_db.my_table;
DESCRIBE TABLE my_db.my_table
Query id: ab9cb2d0-5b1a-42e1-bc9c-c7ff351cb272
┌─name────┬─type───┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐
│ id │ UInt64 │ │ │ │ │ │
│ column1 │ String │ │ │ │ │ │
│ column2 │ String │ │ │ │ │ │
└─────────┴────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘
- Testez la suppression d’une colonne
ALTER TABLE my_db.my_table DROP COLUMN column2;
ALTER TABLE my_db.my_table
DROP COLUMN column2
Query id: 50ad5f6b-f64b-4c96-8f5f-ace87cea6c47
0 rows in set. Elapsed: 0.004 sec.
Received exception from server (version 22.5.1):
Code: 497. DB::Exception: Received from chnode1.marsnet.local:9440. DB::Exception: my_user: Not enough privileges. To execute this query it's necessary to have grant ALTER DROP COLUMN(column2) ON my_db.my_table. (ACCESS_DENIED)
- Tester ALTER ADMIN en accordant l’autorisation
GRANT SELECT, ALTER COLUMN ON my_db.my_table TO my_alter_admin WITH GRANT OPTION;
- Connectez-vous avec l’utilisateur admin alter
clickhouse-client --user my_alter_admin --password password --port 9000 --host <my_clickhouse_host>
- Accorder un privilège secondaire
GRANT ALTER ADD COLUMN ON my_db.my_table TO my_user;
GRANT ALTER ADD COLUMN ON my_db.my_table TO my_user
Query id: 1c7622fa-9df1-4c54-9fc3-f984c716aeba
Ok.
- Vérifiez que l’octroi d’un privilège que l’utilisateur admin alter ne possède pas n’est pas un sous-privilège des privilèges accordés à l’utilisateur admin.
GRANT ALTER UPDATE ON my_db.my_table TO my_user;
Résumé Les privilèges
GRANT ALTER UPDATE ON my_db.my_table TO my_user
Query id: 191690dc-55a6-4625-8fee-abc3d14a5545
0 rows in set. Elapsed: 0.004 sec.
Received exception from server (version 22.5.1):
Code: 497. DB::Exception: Received from chnode1.marsnet.local:9440. DB::Exception: my_alter_admin: Not enough privileges. To execute this query it's necessary to have grant ALTER UPDATE ON my_db.my_table WITH GRANT OPTION. (ACCESS_DENIED)
ALTER sont hiérarchiques pour
ALTER sur les tables et les vues, mais pas pour les autres instructions
ALTER. Les autorisations peuvent être définies de manière granulaire ou par groupe d’autorisations, et révoquées de la même façon. L’utilisateur qui accorde ou révoque doit disposer de
WITH GRANT OPTION pour attribuer des privilèges à des utilisateurs, y compris à lui-même, et doit déjà posséder le privilège concerné. L’utilisateur agissant ne peut pas révoquer ses propres privilèges s’il ne dispose pas lui-même du privilège
grant option.