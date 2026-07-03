Commençons par un exemple simple. Il se connectera à ClickHouse et exécutera une requête SELECT sur la base de données système. Pour commencer, vous aurez besoin de vos détails de connexion.
Démarrage rapide
Pour vous connecter à ClickHouse via TCP natif, vous avez besoin des informations suivantes :
Détails de connexion
Les détails de votre service ClickHouse Cloud sont disponibles dans la console ClickHouse Cloud. Sélectionnez le service auquel vous allez vous connecter, puis cliquez sur Connect :
|Paramètres
|Description
HOST and
PORT
|En général, le port est 9440 lorsque vous utilisez TLS, ou 9000 lorsque vous ne l’utilisez pas.
DATABASE NAME
|Par défaut, une base de données nommée
default existe ; utilisez le nom de la base de données à laquelle vous souhaitez vous connecter.
USERNAME and
PASSWORD
|Par défaut, le nom d’utilisateur est
default. Utilisez le nom d’utilisateur adapté à votre cas d’usage.
Choisissez Native ; les détails sont disponibles dans un exemple de commande
clickhouse-client.
Si vous utilisez une instance ClickHouse autogérée, les détails de connexion sont définis par votre administrateur ClickHouse.
Initialiser un module
mkdir clickhouse-golang-example
cd clickhouse-golang-example
go mod init clickhouse-golang-example
Copiez ce code dans le répertoire
Copiez un exemple de code
clickhouse-golang-example sous le nom
main.go.
main.go
package main
import (
"context"
"crypto/tls"
"fmt"
"log"
"github.com/ClickHouse/clickhouse-go/v2"
"github.com/ClickHouse/clickhouse-go/v2/lib/driver"
)
func main() {
conn, err := connect()
if err != nil {
panic(err)
}
ctx := context.Background()
rows, err := conn.Query(ctx, "SELECT name, toString(uuid) as uuid_str FROM system.tables LIMIT 5")
if err != nil {
log.Fatal(err)
}
defer rows.Close()
for rows.Next() {
var name, uuid string
if err := rows.Scan(&name, &uuid); err != nil {
log.Fatal(err)
}
log.Printf("name: %s, uuid: %s", name, uuid)
}
// NOTE: Do not skip rows.Err() check
if err := rows.Err(); err != nil {
log.Fatal(err)
}
}
func connect() (driver.Conn, error) {
var (
ctx = context.Background()
conn, err = clickhouse.Open(&clickhouse.Options{
Addr: []string{"<CLICKHOUSE_SECURE_NATIVE_HOSTNAME>:9440"},
Auth: clickhouse.Auth{
Database: "default",
Username: "default",
Password: "<DEFAULT_USER_PASSWORD>",
},
ClientInfo: clickhouse.ClientInfo{
Products: []struct {
Name string
Version string
}{
{Name: "an-example-go-client", Version: "0.1"},
},
},
Debugf: func(format string, v ...interface{}) {
fmt.Printf(format, v)
},
TLS: &tls.Config{
InsecureSkipVerify: true,
},
})
)
if err != nil {
return nil, err
}
if err := conn.Ping(ctx); err != nil {
if exception, ok := err.(*clickhouse.Exception); ok {
fmt.Printf("Exception [%d] %s \n%s\n", exception.Code, exception.Message, exception.StackTrace)
}
return nil, err
}
return conn, nil
}
Lancez go mod tidy
go mod tidy
Vous avez relevé précédemment vos détails de connexion. Définissez-les dans
Configurez vos détails de connexion
main.go, dans la fonction
connect() :
func connect() (driver.Conn, error) {
var (
ctx = context.Background()
conn, err = clickhouse.Open(&clickhouse.Options{
Addr: []string{"<CLICKHOUSE_SECURE_NATIVE_HOSTNAME>:9440"},
Auth: clickhouse.Auth{
Database: "default",
Username: "default",
Password: "<DEFAULT_USER_PASSWORD>",
},
Exécuter l’exemple
go run .
2023/03/06 14:18:33 name: COLUMNS, uuid: 00000000-0000-0000-0000-000000000000
2023/03/06 14:18:33 name: SCHEMATA, uuid: 00000000-0000-0000-0000-000000000000
2023/03/06 14:18:33 name: TABLES, uuid: 00000000-0000-0000-0000-000000000000
2023/03/06 14:18:33 name: VIEWS, uuid: 00000000-0000-0000-0000-000000000000
2023/03/06 14:18:33 name: hourly_data, uuid: a4e36bd4-1e82-45b3-be77-74a0fe65c52b
Le reste de la documentation de cette catégorie présente en détail le client Go de ClickHouse.
En savoir plus
ClickHouse prend en charge deux clients Go officiels. Ces clients sont complémentaires et prennent délibérément en charge des cas d’usage différents.
Vue d’ensemble
- clickhouse-go - Client Go de haut niveau qui prend en charge soit l’interface
database/sqlstandard de Go, soit l’API native de ClickHouse.
- ch-go - Client de bas niveau. Interface native uniquement.
clickhouse-go vous offre deux choix indépendants : quelle API utiliser et quel transport utiliser. Ces deux choix se combinent en quatre modes de connexion :
Quatre façons de se connecter
Choisir une API : choisissez la ClickHouse API pour des performances maximales et l’ensemble complet des fonctionnalités (callbacks de progression, insertions en colonnes, prise en charge étendue des types). Choisissez
|TCP (protocole natif, port 9000/9440)
|HTTP (port 8123/8443)
|ClickHouse API (
clickhouse.Open)
|Par défaut — meilleures performances
|Définissez
Protocol: clickhouse.HTTP
database/sql API (
OpenDB /
sql.Open)
clickhouse://host:9000
http://host:8123
database/sql lorsque vous devez l’intégrer à des ORM ou à des outils qui attendent une interface Go standard de base de données.
Choisir un transport : TCP est plus rapide et c’est le mode par défaut. Passez à HTTP lorsque votre infrastructure l’exige — par exemple, si vous vous connectez via un proxy HTTP ou un load balancer HTTP, ou si vous avez besoin de fonctionnalités propres à HTTP comme les sessions avec des tables temporaires, ou d’algorithmes de Compression supplémentaires (
gzip,
deflate,
br).
Les deux API utilisent l’encodage binaire natif quel que soit le transport, donc HTTP n’ajoute aucun surcoût de sérialisation.
|Native format
|Transport TCP
|Transport HTTP
|Écriture par lots
|Sérialisation de struct
|Compression
|Callbacks de progression
|ClickHouse API
|✅
|✅
|✅
|✅
|✅
|✅
|✅
database/sql API
|✅
|✅
|✅
|✅
|✅
Le choix d’une bibliothèque client dépend de vos usages et de votre besoin de performances optimales. Pour les cas d’usage nécessitant un grand nombre d’insertions, où des millions d’insertions par seconde sont requises, nous recommandons d’utiliser le client bas niveau ch-go. Ce client évite le surcoût lié à la conversion des données d’un format orienté lignes vers des colonnes, comme l’exige le format natif de ClickHouse. En outre, il évite tout recours à la réflexion ou au type
Choisir un client
interface{} (
any), ce qui simplifie son utilisation.
Pour les workloads de requête axés sur les agrégations, ou pour des workloads d’insertion à plus faible débit, clickhouse-go fournit une interface
database/sql familière et une sémantique orientée lignes plus simple. Vous pouvez également utiliser HTTP comme protocole de transport, si nécessaire, et tirer parti de fonctions utilitaires pour sérialiser et désérialiser des lignes vers et depuis des structs.
|Format natif
|Protocole natif
|Protocole HTTP
|API orientée lignes
|API orientée colonnes
|Souplesse des types
|Compression
|Placeholders de requête
|clickhouse-go
|✅
|✅
|✅
|✅
|✅
|✅
|✅
|✅
|ch-go
|✅
|✅
|✅
|✅
La v1 du pilote est obsolète et ne recevra plus de mises à jour de fonctionnalités ni de prise en charge des nouveaux types ClickHouse. Nous vous recommandons de migrer vers la v2, qui offre de meilleures performances. Pour installer la version 2.x du client, ajoutez le paquet à votre fichier go.mod :
Installation
require github.com/ClickHouse/clickhouse-go/v2 main
Ou clonez le dépôt :
Pour installer une autre version, modifiez le chemin ou le nom de la branche en conséquence.
git clone --branch v2 https://github.com/clickhouse/clickhouse-go.git $GOPATH/src/github
mkdir my-clickhouse-app && cd my-clickhouse-app
cat > go.mod <<-END
module my-clickhouse-app
go 1.21
require github.com/ClickHouse/clickhouse-go/v2 main
END
cat > main.go <<-END
package main
import (
"fmt"
"github.com/ClickHouse/clickhouse-go/v2"
)
func main() {
conn, _ := clickhouse.Open(&clickhouse.Options{Addr: []string{"127.0.0.1:9000"}})
v, _ := conn.ServerVersion()
fmt.Println(v.String())
}
END
go mod tidy
go run main.go
Le client est publié indépendamment de ClickHouse. La branche 2.x correspond à la version majeure actuellement en cours de développement. Toutes les versions 2.x devraient être compatibles entre elles.
Versions
Le client prend en charge :
Compatibilité avec ClickHouse
- Toutes les versions de ClickHouse actuellement prises en charge, comme indiqué ici. Lorsqu’une version de ClickHouse n’est plus prise en charge, elle n’est plus non plus testée activement avec les versions du client.
- Toutes les versions de ClickHouse pendant les 2 ans suivant la date de sortie du client. Notez que seules les versions LTS sont testées activement.
Compatibilité de Golang
|Version du client
|Versions de Golang
|=> 2.0 <= 2.2
|1.17, 1.18
|>= 2.3, < 2.41
|1.18+
|>= 2.41
|1.21+
|>= 2.43
|1.24+
Bonnes pratiques
- Utilisez l’ClickHouse API lorsque c’est possible, en particulier pour les types primitifs. Cela évite une réflexion et une indirection importantes.
- Si vous lisez de grands jeux de données, envisagez de modifier le paramètre
BlockBufferSize. Cela augmentera l’empreinte mémoire, mais permettra de décoder davantage de blocs en parallèle lors de l’itération sur les lignes. La valeur par défaut de 2 est prudente et minimise la surcharge mémoire. Des valeurs plus élevées signifient davantage de blocs en mémoire. Cela nécessite donc des tests, car différentes requêtes peuvent produire des tailles de bloc différentes. Ce paramètre peut donc être défini au niveau de la requête via le Context.
- Soyez précis quant à vos types lors de l’insertion de données. Bien que le client cherche à être flexible, par exemple en permettant d’analyser des chaînes en UUID ou en adresses IP, cela nécessite une validation des données et entraîne un coût au moment de l’insertion.
- Utilisez des insertions orientées colonnes lorsque c’est possible. Là encore, elles doivent être fortement typées afin d’éviter que le client n’ait à convertir vos valeurs.
- Suivez les recommandations de ClickHouse pour obtenir des performances d’insertion optimales.
Étapes suivantes
- Configuration — paramètres de connexion, TLS, authentification, journalisation, compression
- ClickHouse API — API Go native pour les requêtes et les insertions
- API database/sql — interface
database/sqlstandard
- Types de données — correspondances de types Go et prise en charge des types complexes