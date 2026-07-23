ClickHouse Connect exécute les requêtes standard dans un
QueryContexts
QueryContext. Le
QueryContext contient les structures clés utilisées pour construire des requêtes sur la base de données ClickHouse, ainsi que la configuration utilisée pour traiter le résultat en
QueryResult ou dans une autre structure de données de réponse. Cela inclut la requête elle-même, les paramètres, les réglages, les formats de lecture et d’autres propriétés.
Un
QueryContext peut être obtenu à l’aide de la méthode
create_query_context du client. Cette méthode accepte les mêmes paramètres que la méthode de requête principale. Ce contexte de requête peut ensuite être transmis aux méthodes
query,
query_df ou
query_np comme argument nommé
context, à la place de tout ou partie des autres arguments de ces méthodes. Notez que les arguments supplémentaires spécifiés lors de l’appel de la méthode remplaceront toutes les propriétés du QueryContext.
Le cas d’utilisation le plus évident d’un
QueryContext consiste à envoyer la même requête avec différentes valeurs de paramètres liés. Toutes les valeurs de paramètres peuvent être mises à jour en appelant la méthode
QueryContext.set_parameters avec un dictionnaire, ou chaque valeur individuellement peut être mise à jour en appelant
QueryContext.set_parameter avec la paire
key,
value souhaitée.
Notez que les
client.create_query_context(query='SELECT value1, value2 FROM data_table WHERE key = {k:Int32}',
parameters={'k': 2},
column_oriented=True)
result = client.query(context=qc)
assert result.result_set[1][0] == 'second_value2'
qc.set_parameter('k', 1)
result = test_client.query(context=qc)
assert result.result_set[1][0] == 'first_value2'
QueryContext ne sont pas thread-safe, mais qu’il est possible d’en obtenir une copie dans un environnement multithread en appelant la méthode
QueryContext.updated_copy.
Le ClickHouse Connect Client fournit plusieurs méthodes pour récupérer des données sous forme de flux (implémenté sous la forme d’un générateur Python) :
Requêtes en streaming
query_column_block_stream— renvoie les données de la requête par blocs sous forme de séquence de colonnes à l’aide d’objets Python natifs
query_row_block_stream— renvoie les données de la requête sous forme de bloc de lignes à l’aide d’objets Python natifs
query_rows_stream— renvoie les données de la requête sous forme de séquence de lignes à l’aide d’objets Python natifs
query_np_stream— renvoie chaque bloc ClickHouse de données de requête sous la forme d’un tableau NumPy
query_df_stream— renvoie chaque bloc ClickHouse de données de requête sous la forme d’un Pandas DataFrame
query_arrow_stream— renvoie les données de la requête sous forme de PyArrow RecordBlocks
query_df_arrow_stream— renvoie chaque bloc ClickHouse de données de requête sous la forme d’un Pandas DataFrame basé sur Arrow ou d’un Polars DataFrame selon le kwarg
dataframe_library(la valeur par défaut est “pandas”).
ContextStream qui doit être ouvert dans une instruction
with pour commencer à consommer le flux.
ClickHouse Connect traite toutes les données de la méthode
Blocs de données
query principale comme un flux de blocs reçus du serveur ClickHouse. Ces blocs sont transmis vers et depuis ClickHouse au format personnalisé « Native ». Un « bloc » est simplement une séquence de colonnes de données binaires, où chaque colonne contient le même nombre de valeurs du type de données spécifié. (En tant que base de données columnaire, ClickHouse stocke ces données sous une forme similaire.) La taille d’un bloc renvoyé par une requête dépend de deux paramètres utilisateur qui peuvent être définis à plusieurs niveaux (profil, utilisateur, session ou requête). Il s’agit de :
- max_block_size — Limite de la taille du bloc en lignes. Valeur par défaut : 65536.
- preferred_block_size_bytes — Limite souple de la taille du bloc en octets. Valeur par défaut : 1,000,0000.
preferred_block_size_setting, chaque bloc ne dépassera jamais
max_block_size lignes. Selon le type de requête, les blocs réellement renvoyés peuvent être de taille quelconque. Par exemple, les requêtes sur une table distribuée couvrant de nombreux shards peuvent contenir des blocs plus petits récupérés directement depuis chaque shard.
Lors de l’utilisation de l’une des méthodes
query_*_stream du Client, les résultats sont renvoyés bloc par bloc. ClickHouse Connect ne charge qu’un seul bloc à la fois. Cela permet de traiter de grands volumes de données sans devoir charger en mémoire l’ensemble d’un jeu de résultats volumineux. Notez que l’application doit être prête à traiter un nombre quelconque de blocs et que la taille exacte de chaque bloc ne peut pas être contrôlée.
En raison des limitations du protocole HTTP, si les blocs sont traités à un rythme nettement inférieur à celui auquel le serveur ClickHouse diffuse les données en streaming, le serveur ClickHouse fermera la connexion, ce qui provoquera la levée d’une exception dans le thread de traitement. Il est possible d’atténuer partiellement ce problème en augmentant la taille du buffer de streaming HTTP (10 mégaoctets par défaut) à l’aide du paramètre commun
Buffer de données HTTP pour un traitement lent
http_buffer_size. Des valeurs élevées de
http_buffer_size conviennent dans cette situation si l’application dispose de suffisamment de mémoire. Les données du buffer sont stockées sous forme compressée lors de l’utilisation de la compression
lz4 ou
zstd ; l’utilisation de ces types de compression augmente donc la capacité globale du buffer disponible.
Chacune des méthodes
StreamContexts
query_*_stream (comme
query_row_block_stream) renvoie un objet ClickHouse
StreamContext, qui combine un contexte Python et un générateur. Voici l’usage de base :
Notez qu’essayer d’utiliser un StreamContext sans instruction
with client.query_row_block_stream('SELECT pickup, dropoff, pickup_longitude, pickup_latitude FROM taxi_trips') as stream:
for block in stream:
for row in block:
<do something with each row of Python trip data>
with provoquera une erreur. L’utilisation d’un contexte Python garantit que le flux (dans ce cas, une réponse HTTP en streaming) sera correctement fermé, même si toutes les données ne sont pas consommées et/ou si une exception est levée pendant le traitement. De plus, les
StreamContext ne peuvent être utilisés qu’une seule fois pour consommer le flux. Essayer d’utiliser un
StreamContext après sa sortie du contexte produira une
StreamClosedError.
Vous pouvez utiliser la propriété
source du
StreamContext pour accéder à l’objet parent
QueryResult, qui inclut les noms de colonnes et les types.
La méthode
Types de flux
query_column_block_stream renvoie le bloc sous la forme d’une séquence de données de colonnes stockées dans des types de données Python natifs. Avec les requêtes
taxi_trips ci-dessus, les données renvoyées seront une liste dont chaque élément est une autre liste (ou un tuple) contenant toutes les données de la colonne correspondante. Ainsi,
block[0] serait un tuple ne contenant que des chaînes de caractères. Les formats orientés colonnes sont surtout utilisés pour effectuer des opérations d’agrégation sur toutes les valeurs d’une colonne, comme additionner le total des tarifs.
La méthode
query_row_block_stream renvoie le bloc sous la forme d’une séquence de lignes, comme dans une base de données relationnelle traditionnelle. Pour les trajets en taxi, les données renvoyées seront une liste dont chaque élément est une autre liste représentant une ligne de données. Ainsi,
block[0] contiendrait tous les champs (dans l’ordre) du premier trajet en taxi,
block[1] contiendrait tous les champs du deuxième trajet en taxi, et ainsi de suite. Les résultats orientés lignes sont généralement utilisés pour l’affichage ou les traitements de transformation.
query_row_stream est une méthode utilitaire qui passe automatiquement au bloc suivant lors de l’itération sur le flux. À part cela, elle est identique à
query_row_block_stream.
La méthode
query_np_stream renvoie chaque bloc sous la forme d’un Array NumPy à deux dimensions. En interne, les Arrays NumPy sont (généralement) stockés sous forme de colonnes ; il n’est donc pas nécessaire de disposer de méthodes distinctes pour les lignes et les colonnes. La “shape” du Array NumPy sera exprimée sous la forme (colonnes, lignes). La bibliothèque NumPy fournit de nombreuses méthodes pour manipuler les Arrays NumPy. Notez que si toutes les colonnes de la requête partagent le même Dtype NumPy, le Array NumPy renvoyé n’aura lui aussi qu’un seul Dtype et pourra être redimensionné ou pivoté sans modifier réellement sa structure interne.
La méthode
query_df_stream renvoie chaque bloc ClickHouse sous la forme d’un Pandas DataFrame à deux dimensions. Voici un exemple montrant que l’objet
StreamContext peut être utilisé comme contexte de manière différée (mais une seule fois).
La méthode
df_stream = client.query_df_stream('SELECT * FROM hits')
column_names = df_stream.source.column_names
with df_stream:
for df in df_stream:
<do something with the pandas DataFrame>
query_df_arrow_stream renvoie chaque bloc ClickHouse sous forme de DataFrame avec le backend Dtype de PyArrow. Cette méthode prend en charge les DataFrames Pandas (2.x ou version ultérieure) et Polars via le paramètre
dataframe_library (par défaut,
"pandas"). À chaque itération, elle produit un DataFrame converti à partir de record batches PyArrow, ce qui offre de meilleures performances et une meilleure efficacité mémoire pour certains types de données.
Enfin, la méthode
query_arrow_stream renvoie un résultat ClickHouse au format
ArrowStream sous la forme d’un
pyarrow.ipc.RecordBatchStreamReader encapsulé dans
StreamContext. Chaque itération du flux renvoie un RecordBlock PyArrow.
Exemples en streaming
Lignes en continu
import clickhouse_connect
client = clickhouse_connect.get_client()
# Stream large result sets row by row
with client.query_rows_stream("SELECT number, number * 2 as doubled FROM system.numbers LIMIT 100000") as stream:
for row in stream:
print(row) # Process each row
# Output:
# (0, 0)
# (1, 2)
# (2, 4)
# ....
Diffuser des blocs de lignes en continu
import clickhouse_connect
client = clickhouse_connect.get_client()
# Stream in blocks of rows (more efficient than row-by-row)
with client.query_row_block_stream("SELECT number, number * 2 FROM system.numbers LIMIT 100000") as stream:
for block in stream:
print(f"Received block with {len(block)} rows")
# Output:
# Received block with 65409 rows
# Received block with 34591 rows
Transmettre des DataFrames Pandas en flux
import clickhouse_connect
client = clickhouse_connect.get_client()
# Stream query results as Pandas DataFrames
with client.query_df_stream("SELECT number, toString(number) AS str FROM system.numbers LIMIT 100000") as stream:
for df in stream:
# Process each DataFrame block
print(f"Received DataFrame with {len(df)} rows")
print(df.head(3))
# Output:
# Received DataFrame with 65409 rows
# number str
# 0 0 0
# 1 1 1
# 2 2 2
# Received DataFrame with 34591 rows
# number str
# 0 65409 65409
# 1 65410 65410
# 2 65411 65411
Transmettre des lots Arrow en continu
import clickhouse_connect
client = clickhouse_connect.get_client()
# Stream query results as Arrow record batches
with client.query_arrow_stream("SELECT * FROM large_table") as stream:
for arrow_batch in stream:
# Process each Arrow batch
print(f"Received Arrow batch with {arrow_batch.num_rows} rows")
# Output:
# Received Arrow batch with 65409 rows
# Received Arrow batch with 34591 rows
ClickHouse Connect propose des méthodes de requête spécialisées pour travailler avec les structures de données NumPy, Pandas et Arrow. Ces méthodes vous permettent de récupérer le résultat de la requête directement dans ces formats de données courants, sans conversion manuelle.
Requêtes NumPy, Pandas et Arrow
La méthode
Requêtes NumPy
query_np renvoie les résultats de la requête sous forme de tableau NumPy au lieu d’un
QueryResult de ClickHouse Connect.
import clickhouse_connect
client = clickhouse_connect.get_client()
# Query returns a NumPy array
np_array = client.query_np("SELECT number, number * 2 AS doubled FROM system.numbers LIMIT 5")
print(type(np_array))
# Output:
# <class "numpy.ndarray">
print(np_array)
# Output:
# [[0 0]
# [1 2]
# [2 4]
# [3 6]
# [4 8]]
La méthode
Requêtes avec Pandas
query_df renvoie le résultat de la requête sous la forme d’un Pandas DataFrame plutôt que d’un
QueryResult ClickHouse Connect.
import clickhouse_connect
client = clickhouse_connect.get_client()
# Query returns a Pandas DataFrame
df = client.query_df("SELECT number, number * 2 AS doubled FROM system.numbers LIMIT 5")
print(type(df))
# Output: <class "pandas.core.frame.DataFrame">
print(df)
# Output:
# number doubled
# 0 0 0
# 1 1 2
# 2 2 4
# 3 3 6
# 4 4 8
La méthode
Requêtes PyArrow
query_arrow renvoie le résultat de la requête sous forme de table PyArrow. Comme elle s’appuie directement sur le format
Arrow de ClickHouse, elle n’accepte que trois arguments communs avec la méthode principale
query :
query,
parameters et
settings. Elle accepte en outre un argument supplémentaire,
use_strings, qui détermine si la table Arrow représentera les types String de ClickHouse sous forme de chaînes (si True) ou d’octets (si False).
import clickhouse_connect
client = clickhouse_connect.get_client()
# Query returns a PyArrow Table
arrow_table = client.query_arrow("SELECT number, toString(number) AS str FROM system.numbers LIMIT 3")
print(type(arrow_table))
# Output:
# <class "pyarrow.lib.Table">
print(arrow_table)
# Output:
# pyarrow.Table
# number: uint64 not null
# str: string not null
# ----
# number: [[0,1,2]]
# str: [["0","1","2"]]
ClickHouse Connect prend en charge la création rapide et économe en mémoire de DataFrames à partir de résultats Arrow via les méthodes
DataFrames adossés à Arrow
query_df_arrow et
query_df_arrow_stream. Il s’agit de wrappers légers autour des méthodes de requête Arrow, avec conversion sans copie vers des DataFrames lorsque cela est possible :
query_df_arrow: exécute la requête en utilisant le format de sortie ClickHouse
Arrowet renvoie un DataFrame.
- Pour
dataframe_library='pandas', renvoie un DataFrame pandas 2.x utilisant des Dtype adossés à Arrow (
pd.ArrowDtype). Cela nécessite pandas 2.x et exploite des buffers sans copie lorsque cela est possible, pour d’excellentes performances et un faible surcoût mémoire.
- Pour
dataframe_library='polars', renvoie un DataFrame Polars créé à partir de l’Arrow Table (
pl.from_arrow), avec une efficacité comparable et, selon les données, sans copie.
- Pour
query_df_arrow_stream: diffuse les résultats sous forme d’une séquence de DataFrames (pandas 2.x ou Polars) convertis à partir de batches de flux Arrow.
Requête vers un DataFrame adossé à Arrow
import clickhouse_connect
client = clickhouse_connect.get_client()
# Query returns a Pandas DataFrame with Arrow dtypes (requires pandas 2.x)
df = client.query_df_arrow(
"SELECT number, toString(number) AS str FROM system.numbers LIMIT 3",
dataframe_library="pandas"
)
print(df.dtypes)
# Output:
# number uint64[pyarrow]
# str string[pyarrow]
# dtype: object
# Or use Polars
polars_df = client.query_df_arrow(
"SELECT number, toString(number) AS str FROM system.numbers LIMIT 3",
dataframe_library="polars"
)
print(df.dtypes)
# Output:
# [UInt64, String]
# Streaming into batches of DataFrames (polars shown)
with client.query_df_arrow_stream(
"SELECT number, toString(number) AS str FROM system.numbers LIMIT 100000", dataframe_library="polars"
) as stream:
for df_batch in stream:
print(f"Received {type(df_batch)} batch with {len(df_batch)} rows and dtypes: {df_batch.dtypes}")
# Output:
# Received <class 'polars.dataframe.frame.DataFrame'> batch with 65409 rows and dtypes: [UInt64, String]
# Received <class 'polars.dataframe.frame.DataFrame'> batch with 34591 rows and dtypes: [UInt64, String]
Remarques et points de vigilance
- Correspondance des types Arrow : lors du renvoi de données au format Arrow, ClickHouse associe les types aux types Arrow pris en charge les plus proches. Certains types ClickHouse n’ont pas d’équivalent Arrow natif et sont renvoyés sous forme d’octets bruts dans des champs Arrow (généralement
BINARYou
FIXED_SIZE_BINARY).
- Exemples :
IPv4est représenté par Arrow
UINT32;
IPv6et les grands entiers (
Int128/UInt128/Int256/UInt256) sont souvent représentés sous la forme
FIXED_SIZE_BINARY/
BINARY, avec des octets bruts.
- Dans ces cas, la colonne du DataFrame contient des valeurs d’octets associées au champ Arrow ; c’est au code client d’interpréter/convertir ces octets conformément à la sémantique de ClickHouse.
- Exemples :
- Les data types Arrow non pris en charge (par exemple, UUID/ENUM en tant que véritables types Arrow) ne sont pas émis ; pour la sortie, les valeurs sont représentées à l’aide du type Arrow pris en charge le plus proche (souvent sous forme d’octets binaires).
- Prérequis Pandas : les
dtypesadossés à Arrow nécessitent pandas 2.x. Pour les anciennes versions de pandas, utilisez plutôt
query_df(sans Arrow).
- Chaînes vs binaire : l’option
use_strings(lorsqu’elle est prise en charge par le server setting
output_format_arrow_string_as_string) détermine si les colonnes ClickHouse
Stringsont renvoyées comme chaînes Arrow ou comme données binaires.
Lorsque ClickHouse renvoie des colonnes sous forme de données binaires brutes (par ex.
Exemples de conversion entre types ClickHouse/Arrow incompatibles
FIXED_SIZE_BINARY ou
BINARY), c’est au code de l’application de convertir ces octets dans les types Python appropriés. Les exemples ci-dessous montrent que certaines conversions peuvent être effectuées à l’aide des API des bibliothèques de DataFrame, tandis que d’autres peuvent nécessiter des approches en Python pur, comme
struct.unpack (au prix de performances moindres, mais avec davantage de flexibilité).
Les colonnes
Date peuvent être renvoyées en
UINT16 (nombre de jours depuis l’époque Unix, 1970‑01‑01). La conversion dans le DataFrame est efficace et simple :
Des colonnes comme
# Polars
df = df.with_columns(pl.col("event_date").cast(pl.Date))
# Pandas
df["event_date"] = pd.to_datetime(df["event_date"], unit="D")
Int128 peuvent être reçues sous forme de
FIXED_SIZE_BINARY avec des octets bruts. Polars prend en charge nativement les entiers sur 128 bits :
À partir de NumPy 2.3, il n’existe pas de
# Polars - native support
df = df.with_columns(pl.col("data").bin.reinterpret(dtype=pl.Int128, endianness="little"))
dtype entier public sur 128 bits. Nous devons donc recourir à du Python pur et pouvons faire quelque chose comme :
Point essentiel : le code d’application doit gérer ces conversions en fonction des fonctionnalités de la bibliothèque DataFrame choisie et des compromis de performance acceptables. Lorsque des conversions propres à DataFrame ne sont pas disponibles, les approches en Python pur restent possibles.
# Assuming we have a pandas dataframe with an Int128 column of dtype fixed_size_binary[16][pyarrow]
print(df)
# Output:
# str_col int_128_col
# 0 num1 b'\\x15}\\xda\\xeb\\x18ZU\\x0fn\\x05\\x01\\x00\\x00\\x00...
# 1 num2 b'\\x08\\x00\\x00\\x00\\x00\\x00\\x00\\x00\\x00\\x00\\x00...
# 2 num3 b'\\x15\\xdfp\\x81r\\x9f\\x01\\x00\\x00\\x00\\x00\\x00\\x...
print([int.from_bytes(n, byteorder="little") for n in df["int_128_col"].to_list()])
# Output:
# [1234567898765432123456789, 8, 456789123456789]
Les formats de lecture contrôlent les types de données des valeurs renvoyées par les méthodes
Formats de lecture
query,
query_np et
query_df du client. (
raw_query et
query_arrow ne modifient pas les données reçues de ClickHouse ; le contrôle du format ne s’y applique donc pas.) Par exemple, si le format de lecture d’un UUID passe du format
native par défaut au format alternatif
string, les valeurs d’une colonne
UUID renvoyées par une requête ClickHouse seront des chaînes (au format RFC 1422 standard 8-4-4-4-12) au lieu d’objets UUID Python.
L’argument « data type » de toute fonction de formatage peut inclure des caractères génériques. Le format est une chaîne unique en minuscules.
Les formats de lecture peuvent être définis à plusieurs niveaux :
- Globalement, à l’aide des méthodes définies dans le paquet
clickhouse_connect.datatypes.format. Cela contrôle le format du type de données configuré pour toutes les requêtes.
from clickhouse_connect.datatypes.format import set_read_format
# Return both IPv6 and IPv4 values as strings
set_read_format('IPv*', 'string')
# Return all Date types as the underlying epoch second or epoch day
set_read_format('Date*', 'int')
- Pour l’ensemble d’une requête, en utilisant l’argument de dictionnaire facultatif
query_formats. Dans ce cas, toute colonne (ou sous-colonne) des types de données spécifiés utilisera le format configuré.
# Return any UUID column as a string
client.query('SELECT user_id, user_uuid, device_uuid from users', query_formats={'UUID': 'string'})
- Pour les valeurs d’une colonne spécifique, à l’aide de l’argument dictionnaire facultatif
column_formats. La clé correspond au nom de colonne tel que renvoyé par ClickHouse, et la valeur correspond soit au format de la colonne de données, soit à un dictionnaire de second niveau “format” contenant un nom de type ClickHouse et une valeur de formats de requête. Ce dictionnaire secondaire peut être utilisé pour des types de colonnes imbriqués tels que les Tuples ou les Maps.
# Return IPv6 values in the `dev_address` column as strings
client.query('SELECT device_id, dev_address, gw_address from devices', column_formats={'dev_address':'string'})
Options du format de lecture (types Python)
|Type ClickHouse
|Type Python natif
|Formats de lecture
|Commentaires
|Int[8-64], UInt[8-32]
|int
|-
|UInt64
|int
|signed
|Superset ne gère pas encore les grandes valeurs UInt64 non signées
|[U]Int[128,256]
|int
|string
|Les valeurs int de Pandas et NumPy sont limitées à 64 bits ; elles peuvent donc être renvoyées sous forme de chaînes
|BFloat16
|float
|-
|En interne, tous les float Python sont sur 64 bits
|Float32
|float
|-
|En interne, tous les float Python sont sur 64 bits
|Float64
|float
|-
|Decimal
|decimal.Decimal
|-
|String
|string
|bytes
|Les colonne de type String ClickHouse n’ont pas d’encodage intrinsèque ; elles servent donc aussi à stocker des données binaires de longueur variable
|FixedString
|bytes
|string
|Les FixedString sont des tableaux d’octets de taille fixe, mais sont parfois traités comme des chaînes Python
|Enum[8,16]
|string
|string, int
|Les enum Python n’acceptent pas les chaînes vides ; tous les enum sont donc renvoyés soit comme des chaînes, soit comme leur valeur int sous-jacente
|Date
|datetime.date
|int
|ClickHouse stocke les Date comme un nombre de jours depuis le 01/01/1970. Cette valeur est disponible sous forme d’int
|Date32
|datetime.date
|int
|Identique à Date, mais pour une plage de dates plus étendue
|DateTime
|datetime.datetime
|int
|ClickHouse stocke DateTime en secondes depuis l’époque Unix. Cette valeur est disponible sous forme d’int
|DateTime64
|datetime.datetime
|int
|Python datetime.datetime est limité à une précision à la microseconde. La valeur int brute sur 64 bits est disponible
|Time
|datetime.timedelta
|int, string, time
|L’instant est stocké sous forme de timestamp Unix. Cette valeur est disponible sous forme d’int
|Time64
|datetime.timedelta
|int, string, time
|Python datetime.timedelta est limité à une précision à la microseconde. La valeur int brute sur 64 bits est disponible
|IPv4
ipaddress.IPv4Address
|string
|Les adresses IP peuvent être lues sous forme de chaînes, et des chaînes correctement formatées peuvent être insérées comme adresses IP
|IPv6
ipaddress.IPv6Address
|string
|Les adresses IP peuvent être lues sous forme de chaînes, et des chaînes correctement formatées peuvent être insérées comme adresses IP
|Tuple
|dict or tuple
|tuple, json
|Les named tuple sont renvoyés sous forme de dictionnaires par défaut. Les named tuple peuvent aussi être renvoyés sous forme de chaînes JSON
|Map
|dict
|-
|Nested
|Sequence[dict]
|-
|UUID
|uuid.UUID
|string
|Les UUID peuvent être lus sous forme de chaînes formatées conformément à la RFC 4122
|JSON
|dict
|string
|Un dictionnaire Python est renvoyé par défaut. Le format
string renvoie une chaîne JSON
|Variant
|object
|-
|Renvoie le type Python correspondant au type de données ClickHouse stocké pour la valeur
|Dynamic
|object
|-
|Renvoie le type Python correspondant au type de données ClickHouse stocké pour la valeur
Les requêtes ClickHouse peuvent accepter des données externes dans n’importe quel format ClickHouse. Ces données binaires sont envoyées avec la chaîne de requête afin d’être utilisées pour le traitement des données. Les détails de la fonctionnalité External Data sont disponibles ici. Les méthodes
Données externes
query* du client acceptent un paramètre facultatif
external_data pour tirer parti de cette fonctionnalité. La valeur du paramètre
external_data doit être un objet
clickhouse_connect.driver.external.ExternalData. Le constructeur de cet objet accepte les arguments suivants :
Pour envoyer une requête avec un fichier CSV externe contenant des données sur des « films » et combiner ces données avec une table
|Nom
|Type
|Description
|file_path
|str
|Chemin d’accès à un fichier sur le système local à partir duquel lire les données externes.
file_path ou
data est requis
|file_name
|str
|Nom du « fichier » de données externes. S’il n’est pas fourni, il sera déterminé à partir de
file_path (sans extension)
|data
|bytes
|Les données externes sous forme binaire (au lieu d’être lues depuis un fichier).
data ou
file_path est requis
|fmt
|str
|Le format d’entrée ClickHouse des données. La valeur par défaut est
TSV
|types
|str or seq of str
|Liste des types de données des colonnes dans les données externes. S’il s’agit d’une chaîne, les types doivent être séparés par des virgules.
types ou
structure est requis
|structure
|str or seq of str
|Liste des noms de colonnes et des types de données dans les données (voir les exemples).
structure ou
types est requis
|mime_type
|str
|Type MIME facultatif des données du fichier. Actuellement, ClickHouse ignore ce sous-en-tête HTTP
directors déjà présente sur le serveur ClickHouse :
Des fichiers de données externes supplémentaires peuvent être ajoutés à l’objet
import clickhouse_connect
from clickhouse_connect.driver.external import ExternalData
client = clickhouse_connect.get_client()
ext_data = ExternalData(file_path='/data/movies.csv',
fmt='CSV',
structure=['movie String', 'year UInt16', 'rating Decimal32(3)', 'director String'])
result = client.query('SELECT name, avg(rating) FROM directors INNER JOIN movies ON directors.name = movies.director GROUP BY directors.name',
external_data=ext_data).result_rows
ExternalData initial à l’aide de la méthode
add_file, qui prend les mêmes paramètres que le constructeur. En HTTP, toutes les données externes sont transmises dans le cadre d’un téléversement de fichier
multi-part/form-data.
Il existe plusieurs mécanismes permettant d’appliquer un fuseau horaire aux valeurs ClickHouse DateTime et DateTime64. En interne, le serveur ClickHouse stocke toujours tout objet DateTime ou
Fuseaux horaires
DateTime64 sous la forme d’un nombre dépourvu d’information de fuseau horaire, représentant le nombre de secondes écoulées depuis l’epoch, soit 1970-01-01 00:00:00 UTC. Pour les valeurs
DateTime64, cette représentation peut être en millisecondes, microsecondes ou nanosecondes depuis l’epoch, selon la précision. Par conséquent, toute information de fuseau horaire est toujours appliquée côté client. Notez que cela implique un surcroît de calcul non négligeable ; dans les applications où les performances sont critiques, il est donc recommandé de traiter les types DateTime comme des timestamps epoch, sauf pour l’affichage à l’utilisateur et les conversions (par exemple, les timestamps Pandas sont toujours des entiers 64 bits représentant des nanosecondes depuis l’epoch afin d’améliorer les performances).
Lors de l’utilisation, dans les requêtes, de types de données tenant compte du fuseau horaire — en particulier l’objet Python
datetime.datetime —
clickhouse-connect applique un fuseau horaire côté client selon les règles de préséance suivantes :
- Si le paramètre de méthode de requête
client_tzsest spécifié pour la requête, le fuseau horaire de la colonne concernée est appliqué
- Si la colonne ClickHouse possède des métadonnées de fuseau horaire (c’est-à-dire si son type est, par exemple, DateTime64(3, ‘America/Denver’)), le fuseau horaire de la colonne ClickHouse est appliqué. (Notez que ces métadonnées de fuseau horaire ne sont pas disponibles pour clickhouse-connect pour les colonnes DateTime avant la version 23.2 de ClickHouse)
- Si le paramètre de méthode de requête
query_tzest spécifié pour la requête, le « fuseau horaire de la requête » est appliqué.
- Si un paramètre de fuseau horaire est appliqué à la requête ou à la session, ce fuseau horaire est appliqué. (Cette fonctionnalité n’est pas encore disponible dans le serveur ClickHouse)
- Enfin, si le paramètre client
apply_server_timezonea été défini sur True (valeur par défaut), le fuseau horaire du serveur ClickHouse est appliqué.
clickhouse-connect renverra toujours un objet Python
datetime.datetime sans fuseau horaire. Des informations de fuseau horaire supplémentaires peuvent ensuite être ajoutées à cet objet par le code de l’application si nécessaire.