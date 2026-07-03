clickhousedb) basé sur le pilote principal. Il est destiné aux API SQLAlchemy Core et prend en charge SQLAlchemy 1.4.40+ et 2.0.x.
Créez un moteur à l’aide des URL
Se connecter avec SQLAlchemy
clickhousedb:// ou
clickhousedb+connect://. Les paramètres de requête correspondent aux paramètres ClickHouse, aux options du client et aux options de transport HTTP/TLS.
Remarques sur les paramètres d’URL/de requête :
from sqlalchemy import create_engine, text
engine = create_engine(
"clickhousedb://user:password@host:8123/mydb?compression=zstd"
)
with engine.begin() as conn:
rows = conn.execute(text("SELECT version()"))
print(rows.scalar())
- Paramètres de ClickHouse : à transmettre comme paramètres de requête (par exemple,
use_skip_indexes=0).
- Options du client :
compression(alias de
compress),
query_limit, délais d’expiration, etc.
- Options HTTP/TLS : options pour le pool HTTP et TLS (par exemple,
ch_http_max_field_name_size=99999,
ca_cert=certifi).
Le dialecte prend en charge les requêtes
Requêtes Core
SELECT de SQLAlchemy Core avec des jointures, des filtres, le tri, des clauses LIMIT/OFFSET et
DISTINCT.
Le
from sqlalchemy import MetaData, Table, select
metadata = MetaData(schema="mydb")
users = Table("users", metadata, autoload_with=engine)
orders = Table("orders", metadata, autoload_with=engine)
# Basic SELECT
with engine.begin() as conn:
rows = conn.execute(select(users.c.id, users.c.name).order_by(users.c.id).limit(10)).fetchall()
# JOINs (INNER/LEFT OUTER/FULL OUTER/CROSS)
with engine.begin() as conn:
stmt = (
select(users.c.name, orders.c.product)
.select_from(users.join(orders, users.c.id == orders.c.user_id))
)
rows = conn.execute(stmt).fetchall()
DELETE léger avec clause
WHERE obligatoire est pris en charge :
from sqlalchemy import delete
with engine.begin() as conn:
conn.execute(delete(users).where(users.c.name.like("%temp%")))
Vous pouvez créer des bases de données et des tables à l’aide des helpers DDL fournis ainsi que des constructions de type et de moteur. L’introspection des tables (y compris les types de colonnes et le moteur) est prise en charge.
DDL et introspection
Les colonnes introspectées incluent des attributs propres au dialecte, tels que
import sqlalchemy as db
from sqlalchemy import MetaData
from clickhouse_connect.cc_sqlalchemy.ddl.custom import CreateDatabase, DropDatabase
from clickhouse_connect.cc_sqlalchemy.ddl.tableengine import MergeTree
from clickhouse_connect.cc_sqlalchemy.datatypes.sqltypes import UInt32, String, DateTime64
with engine.begin() as conn:
# Databases
conn.execute(CreateDatabase("example_db", exists_ok=True))
# Tables
metadata = MetaData(schema="example_db")
table = db.Table(
"events",
metadata,
db.Column("id", UInt32, primary_key=True),
db.Column("user", String),
db.Column("created_at", DateTime64(3)),
MergeTree(order_by="id"),
)
table.create(conn)
# Reflection
reflected = db.Table("events", metadata, autoload_with=engine)
assert reflected.engine is not None
clickhousedb_default_type,
clickhousedb_codec_expression et
clickhousedb_ttl_expression, lorsqu’ils sont présents sur le serveur.
Les insertions fonctionnent aussi bien avec SQLAlchemy Core qu’avec des modèles ORM simples, pour plus de commodité.
Insertions (Core et ORM de base)
# Core insert
with engine.begin() as conn:
conn.execute(table.insert().values(id=1, user="joe"))
# Basic ORM insert
from sqlalchemy.orm import declarative_base, Session
Base = declarative_base(metadata=MetaData(schema="example_db"))
class User(Base):
__tablename__ = "users"
__table_args__ = (MergeTree(order_by=["id"]),)
id = db.Column(UInt32, primary_key=True)
name = db.Column(String)
Base.metadata.create_all(engine)
with Session(engine) as session:
session.add(User(id=1, name="Alice"))
session.bulk_save_objects([User(id=2, name="Bob")])
session.commit()
Portée et limites
- Objectif principal : prendre en charge les fonctionnalités de SQLAlchemy Core comme
SELECTavec des
JOIN(
INNER,
LEFT OUTER,
FULL OUTER,
CROSS),
WHERE,
ORDER BY,
LIMIT/
OFFSETet
DISTINCT.
DELETEavec
WHEREuniquement : le dialecte prend en charge le
DELETEléger, mais exige une clause
WHEREexplicite pour éviter les suppressions accidentelles de tables entières. Pour vider une table, utilisez
TRUNCATE TABLE.
- Pas de
UPDATE: ClickHouse est optimisé pour l’ajout. Le dialecte n’implémente pas
UPDATE. Si vous devez modifier des données, appliquez les transformations en amont puis réinsérez-les, ou utilisez du SQL textuel explicite (par exemple,
ALTER TABLE ... UPDATE) à vos risques et périls.
- DDL et introspection : la création de bases de données et de tables est prise en charge, et l’introspection renvoie les types de colonnes ainsi que les métadonnées du moteur de table. Les métadonnées traditionnelles de PK/FK/index ne sont pas disponibles, car ClickHouse n’applique pas ces contraintes.
- Portée de l’ORM : les modèles déclaratifs et les insertions via
Session.add(...)/
bulk_save_objects(...)fonctionnent à des fins pratiques. Les fonctionnalités ORM avancées (gestion des relations, mises à jour unit-of-work, cascade, sémantique de chargement eager/lazy) ne sont pas prises en charge.
- Sémantique de clé primaire :
Column(..., primary_key=True)est utilisé par SQLAlchemy uniquement pour l’identité des objets. Cela ne crée pas de contrainte côté serveur dans ClickHouse. Définissez
ORDER BY(et éventuellement
PRIMARY KEY) via les moteurs de table (par exemple,
MergeTree(order_by=...)).
- Transactions et fonctionnalités du serveur : les transactions en deux phases, les séquences,
RETURNINGet les niveaux d’isolation avancés ne sont pas pris en charge.
engine.begin()fournit un gestionnaire de contexte Python pour regrouper des instructions, mais n’effectue aucun contrôle transactionnel réel (
commit/
rollbacksont sans effet).