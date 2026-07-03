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ClickHouse Connect inclut un dialecte SQLAlchemy (clickhousedb) basé sur le pilote principal. Il est destiné aux API SQLAlchemy Core et prend en charge SQLAlchemy 1.4.40+ et 2.0.x.

Se connecter avec SQLAlchemy

Créez un moteur à l’aide des URL clickhousedb:// ou clickhousedb+connect://. Les paramètres de requête correspondent aux paramètres ClickHouse, aux options du client et aux options de transport HTTP/TLS.
Remarques sur les paramètres d’URL/de requête :
  • Paramètres de ClickHouse : à transmettre comme paramètres de requête (par exemple, use_skip_indexes=0).
  • Options du client : compression (alias de compress), query_limit, délais d’expiration, etc.
  • Options HTTP/TLS : options pour le pool HTTP et TLS (par exemple, ch_http_max_field_name_size=99999, ca_cert=certifi).
Voir Arguments de connexion et paramètres dans les sections ci-dessous pour obtenir la liste complète des options prises en charge. Elles peuvent également être fournies via le DSN SQLAlchemy.

Requêtes Core

Le dialecte prend en charge les requêtes SELECT de SQLAlchemy Core avec des jointures, des filtres, le tri, des clauses LIMIT/OFFSET et DISTINCT.
Le DELETE léger avec clause WHERE obligatoire est pris en charge :

DDL et introspection

Vous pouvez créer des bases de données et des tables à l’aide des helpers DDL fournis ainsi que des constructions de type et de moteur. L’introspection des tables (y compris les types de colonnes et le moteur) est prise en charge.
Les colonnes introspectées incluent des attributs propres au dialecte, tels que clickhousedb_default_type, clickhousedb_codec_expression et clickhousedb_ttl_expression, lorsqu’ils sont présents sur le serveur.

Insertions (Core et ORM de base)

Les insertions fonctionnent aussi bien avec SQLAlchemy Core qu’avec des modèles ORM simples, pour plus de commodité.

Portée et limites

  • Objectif principal : prendre en charge les fonctionnalités de SQLAlchemy Core comme SELECT avec des JOIN (INNER, LEFT OUTER, FULL OUTER, CROSS), WHERE, ORDER BY, LIMIT/OFFSET et DISTINCT.
  • DELETE avec WHERE uniquement : le dialecte prend en charge le DELETE léger, mais exige une clause WHERE explicite pour éviter les suppressions accidentelles de tables entières. Pour vider une table, utilisez TRUNCATE TABLE.
  • Pas de UPDATE : ClickHouse est optimisé pour l’ajout. Le dialecte n’implémente pas UPDATE. Si vous devez modifier des données, appliquez les transformations en amont puis réinsérez-les, ou utilisez du SQL textuel explicite (par exemple, ALTER TABLE ... UPDATE) à vos risques et périls.
  • DDL et introspection : la création de bases de données et de tables est prise en charge, et l’introspection renvoie les types de colonnes ainsi que les métadonnées du moteur de table. Les métadonnées traditionnelles de PK/FK/index ne sont pas disponibles, car ClickHouse n’applique pas ces contraintes.
  • Portée de l’ORM : les modèles déclaratifs et les insertions via Session.add(...)/bulk_save_objects(...) fonctionnent à des fins pratiques. Les fonctionnalités ORM avancées (gestion des relations, mises à jour unit-of-work, cascade, sémantique de chargement eager/lazy) ne sont pas prises en charge.
  • Sémantique de clé primaire : Column(..., primary_key=True) est utilisé par SQLAlchemy uniquement pour l’identité des objets. Cela ne crée pas de contrainte côté serveur dans ClickHouse. Définissez ORDER BY (et éventuellement PRIMARY KEY) via les moteurs de table (par exemple, MergeTree(order_by=...)).
  • Transactions et fonctionnalités du serveur : les transactions en deux phases, les séquences, RETURNING et les niveaux d’isolation avancés ne sont pas pris en charge. engine.begin() fournit un gestionnaire de contexte Python pour regrouper des instructions, mais n’effectue aucun contrôle transactionnel réel (commit/rollback sont sans effet).
Dernière modification le 3 juillet 2026