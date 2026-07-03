Prise en charge de SQLAlchemy pour ClickHouse

Prise en charge de SQLAlchemy

ClickHouse Connect inclut un dialecte SQLAlchemy ( clickhousedb ) basé sur le pilote principal. Il est destiné aux API SQLAlchemy Core et prend en charge SQLAlchemy 1.4.40+ et 2.0.x.

​ Se connecter avec SQLAlchemy

Créez un moteur à l’aide des URL clickhousedb:// ou clickhousedb+connect:// . Les paramètres de requête correspondent aux paramètres ClickHouse, aux options du client et aux options de transport HTTP/TLS.

from sqlalchemy import create_engine, text engine = create_engine( "clickhousedb://user:password@host:8123/mydb?compression=zstd" ) with engine.begin() as conn: rows = conn.execute(text( "SELECT version()" )) print (rows.scalar())

Remarques sur les paramètres d’URL/de requête :

Paramètres de ClickHouse : à transmettre comme paramètres de requête (par exemple, use_skip_indexes=0 ).

). Options du client : compression (alias de compress ), query_limit , délais d’expiration, etc.

(alias de ), , délais d’expiration, etc. Options HTTP/TLS : options pour le pool HTTP et TLS (par exemple, ch_http_max_field_name_size=99999 , ca_cert=certifi ).

Voir Arguments de connexion et paramètres dans les sections ci-dessous pour obtenir la liste complète des options prises en charge. Elles peuvent également être fournies via le DSN SQLAlchemy.

​ Requêtes Core

Le dialecte prend en charge les requêtes SELECT de SQLAlchemy Core avec des jointures, des filtres, le tri, des clauses LIMIT/OFFSET et DISTINCT .

from sqlalchemy import MetaData, Table, select metadata = MetaData( schema = "mydb" ) users = Table( "users" , metadata, autoload_with = engine) orders = Table( "orders" , metadata, autoload_with = engine) # Basic SELECT with engine.begin() as conn: rows = conn.execute(select(users.c.id, users.c.name).order_by(users.c.id).limit( 10 )).fetchall() # JOINs (INNER/LEFT OUTER/FULL OUTER/CROSS) with engine.begin() as conn: stmt = ( select(users.c.name, orders.c.product) .select_from(users.join(orders, users.c.id == orders.c.user_id)) ) rows = conn.execute(stmt).fetchall()

Le DELETE léger avec clause WHERE obligatoire est pris en charge :

from sqlalchemy import delete with engine.begin() as conn: conn.execute(delete(users).where(users.c.name.like( "%temp%" )))

​ DDL et introspection

Vous pouvez créer des bases de données et des tables à l’aide des helpers DDL fournis ainsi que des constructions de type et de moteur. L’introspection des tables (y compris les types de colonnes et le moteur) est prise en charge.

import sqlalchemy as db from sqlalchemy import MetaData from clickhouse_connect.cc_sqlalchemy.ddl.custom import CreateDatabase, DropDatabase from clickhouse_connect.cc_sqlalchemy.ddl.tableengine import MergeTree from clickhouse_connect.cc_sqlalchemy.datatypes.sqltypes import UInt32, String, DateTime64 with engine.begin() as conn: # Databases conn.execute(CreateDatabase( "example_db" , exists_ok = True )) # Tables metadata = MetaData( schema = "example_db" ) table = db.Table( "events" , metadata, db.Column( "id" , UInt32, primary_key = True ), db.Column( "user" , String), db.Column( "created_at" , DateTime64( 3 )), MergeTree( order_by = "id" ), ) table.create(conn) # Reflection reflected = db.Table( "events" , metadata, autoload_with = engine) assert reflected.engine is not None

Les colonnes introspectées incluent des attributs propres au dialecte, tels que clickhousedb_default_type , clickhousedb_codec_expression et clickhousedb_ttl_expression , lorsqu’ils sont présents sur le serveur.

​ Insertions (Core et ORM de base)

Les insertions fonctionnent aussi bien avec SQLAlchemy Core qu’avec des modèles ORM simples, pour plus de commodité.

# Core insert with engine.begin() as conn: conn.execute(table.insert().values( id = 1 , user = "joe" )) # Basic ORM insert from sqlalchemy.orm import declarative_base, Session Base = declarative_base( metadata = MetaData( schema = "example_db" )) class User ( Base ): __tablename__ = "users" __table_args__ = (MergeTree( order_by = [ "id" ]),) id = db.Column(UInt32, primary_key = True ) name = db.Column(String) Base.metadata.create_all(engine) with Session(engine) as session: session.add(User( id = 1 , name = "Alice" )) session.bulk_save_objects([User( id = 2 , name = "Bob" )]) session.commit()

​ Portée et limites