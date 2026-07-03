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Il est recommandé d’utiliser des arguments nommés pour la plupart des méthodes de l’API, compte tenu du nombre d’arguments possibles, dont la plupart sont facultatifs.Les méthodes qui ne sont pas documentées ici ne sont pas considérées comme faisant partie de l’API et peuvent être supprimées ou modifiées.

Initialisation du client

La classe clickhouse_connect.driver.client constitue l’interface principale entre une application Python et le serveur de base de données ClickHouse. Utilisez la fonction clickhouse_connect.get_client pour obtenir une instance de Client, qui accepte les arguments suivants :

Arguments de connexion

Arguments HTTPS/TLS

Argument settings

Enfin, l’argument settings de get_client permet de transmettre au serveur des settings ClickHouse supplémentaires pour chaque requête client. Notez que, dans la plupart des cas, les utilisateurs disposant d’un accès readonly=1 ne peuvent pas modifier les settings envoyés avec une requête ; ClickHouse Connect supprimera donc ces settings de la requête finale et consignera un avertissement. Les settings suivants s’appliquent uniquement aux requêtes/sessions HTTP utilisées par ClickHouse Connect et ne sont pas documentés comme des settings généraux de ClickHouse. Pour les autres settings ClickHouse pouvant être envoyés avec chaque requête, consultez la documentation ClickHouse.

Exemples de création de client

  • Sans paramètre, un client ClickHouse Connect se connecte au port HTTP par défaut sur localhost, avec l’utilisateur par défaut et sans mot de passe :
  • Connexion à un serveur ClickHouse externe sécurisé (HTTPS)
  • Connexion avec un ID de session, d’autres paramètres de connexion personnalisés et des settings de ClickHouse.

Cycle de vie du client et bonnes pratiques

Créer un client ClickHouse Connect est une opération coûteuse, car elle implique l’établissement d’une connexion, la récupération des métadonnées du serveur et l’initialisation des paramètres. Suivez ces bonnes pratiques pour obtenir des performances optimales :

Principes fondamentaux

  • Réutilisez les clients : créez les clients une seule fois au démarrage de l’application et réutilisez-les pendant toute sa durée de vie
  • Évitez les créations fréquentes : ne créez pas de nouveau client pour chaque requête (cela gaspille des centaines de millisecondes par opération)
  • Nettoyez correctement : fermez toujours les clients lors de l’arrêt afin de libérer les ressources du pool de connexions
  • Partagez quand c’est possible : un seul client peut gérer de nombreuses requêtes concurrentes grâce à son pool de connexions (voir les remarques sur les threads ci-dessous)

Quelques principes de base

✅ Bon réflexe : réutiliser un seul client
❌ À éviter : créer des clients à répétition

Applications multithreadées

Les instances de client ne sont PAS thread-safe lorsqu’elles utilisent des ID de session. Par défaut, les clients ont un ID de session généré automatiquement, et des requêtes concurrentes au sein de la même session provoqueront une ProgrammingError.
Pour partager un client entre plusieurs threads en toute sécurité :
Option avec sessions : Si vous avez besoin de sessions (par exemple, pour des tables temporaires), créez un client distinct par thread :

Nettoyage approprié

Fermez toujours les clients lors de l’arrêt. Notez que client.close() libère le client et ferme les connexions HTTP du pool uniquement lorsque le client possède son propre gestionnaire de pool (par exemple, s’il a été créé avec des options TLS/proxy personnalisées). Pour le pool partagé par défaut, utilisez client.close_connections() pour fermer explicitement les sockets ; sinon, les connexions sont récupérées automatiquement à l’expiration de l’inactivité et à la fin du processus.
Ou utilisez un gestionnaire de contexte :

Quand utiliser plusieurs clients

L’utilisation de plusieurs clients est appropriée dans les cas suivants :
  • Serveurs différents : un client par serveur ClickHouse ou cluster
  • Identifiants différents : des clients distincts pour différents utilisateurs ou niveaux d’accès
  • Bases de données différentes : lorsque vous devez travailler avec plusieurs bases de données
  • Sessions isolées : lorsque vous avez besoin de sessions distinctes pour des tables temporaires ou des paramètres propres à la session
  • Isolation par thread : lorsque les threads ont besoin de sessions indépendantes (comme indiqué ci-dessus)

Arguments courants des méthodes

Plusieurs méthodes du client utilisent l’un ou les deux arguments communs parameters et settings. Ces arguments nommés sont décrits ci-dessous.

Argument parameters

Les méthodes query* et command du ClickHouse Connect Client acceptent un argument nommé facultatif, parameters, utilisé pour associer des expressions Python à une expression de valeur ClickHouse. Deux types de liaison sont possibles.

Liaison côté serveur

ClickHouse prend en charge la liaison côté serveur pour la plupart des valeurs de requête : la valeur liée est envoyée séparément de la requête, sous la forme d’un paramètre de requête HTTP. ClickHouse Connect ajoute les paramètres de requête appropriés s’il détecte une expression de liaison de la forme {<name>:<datatype>}. Pour la liaison côté serveur, l’argument parameters doit être un dictionnaire Python.
  • Liaison côté serveur avec dictionnaire Python, valeur DateTime et valeur de chaîne de caractères
Cela génère la requête suivante sur le serveur :
La liaison côté serveur n’est prise en charge (par le serveur ClickHouse) que pour les requêtes SELECT. Elle ne fonctionne pas pour ALTER, DELETE, INSERT ni pour d’autres types de requêtes. Cela pourrait changer à l’avenir ; voir https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/issues/42092.

Liaison côté client

ClickHouse Connect prend également en charge la liaison de paramètres côté client, ce qui offre davantage de souplesse pour générer des requêtes SQL basées sur des modèles. Pour la liaison côté client, l’argument parameters doit être un dictionnaire ou une séquence. La liaison côté client utilise le formatage de chaînes Python de style “printf” pour la substitution des paramètres. Notez que, contrairement à la liaison côté serveur, la liaison côté client ne fonctionne pas pour les identifiants de base de données tels que les noms de base de données, de table ou de colonne, car le formatage de style Python ne permet pas de distinguer les différents types de chaînes, qui doivent être mis en forme différemment (backticks ou guillemets doubles pour les identifiants de base de données, guillemets simples pour les valeurs de données).
  • Exemple avec un dictionnaire Python, une valeur DateTime et l’échappement des chaînes
Cela génère la requête suivante sur le serveur :
  • Exemple avec une séquence Python (Tuple), Float64 et IPv4Address
Cela génère la requête suivante sur le serveur :
Pour lier des arguments DateTime64 (types ClickHouse avec une précision à la sous-seconde), il faut recourir à l’une des deux approches personnalisées suivantes :
  • Enveloppez la valeur Python datetime.datetime dans la nouvelle classe DT64Param, par ex.
    • Si vous utilisez un dictionnaire de valeurs de paramètres, ajoutez la chaîne _64 au nom du paramètre

Argument settings

Toutes les principales méthodes “insert” et “select” de ClickHouse Connect Client acceptent un argument de mot-clé settings facultatif pour transmettre les settings utilisateur du serveur ClickHouse pour l’instruction SQL concernée. L’argument settings doit être un dictionnaire. Chaque élément doit contenir un nom de setting ClickHouse et la valeur associée. Notez que les valeurs seront converties en chaînes de caractères lorsqu’elles seront envoyées au serveur comme paramètres de requête. Comme pour les settings au niveau du client, ClickHouse Connect ignorera tous les settings que le serveur marque comme readonly=1, avec un message de log associé. Les settings qui s’appliquent uniquement aux requêtes via l’interface HTTP de ClickHouse sont toujours valides. Ces settings sont décrits dans l’API get_client. Exemple d’utilisation des settings ClickHouse :

Méthode command du Client

Utilisez la méthode Client.command pour envoyer au serveur ClickHouse des requêtes SQL qui ne renvoient généralement pas de données, ou qui renvoient une seule valeur primitive ou un Array plutôt qu’un jeu de données complet. Cette méthode accepte les paramètres suivants :

Exemples de commandes

Instructions DDL

Requêtes simples renvoyant une seule valeur

Commandes avec paramètres

Commandes avec settings

Méthode query du Client

La méthode Client.query est le principal moyen de récupérer un seul jeu de données « batch » depuis le serveur ClickHouse. Elle utilise le format natif ClickHouse sur HTTP pour transmettre efficacement de grands jeux de données (jusqu’à environ un million de lignes). Cette méthode accepte les paramètres suivants :

Exemples de requêtes

Requête de base

Accéder au résultat de la requête

Requête avec paramètres côté client

Requête avec paramètres côté serveur

Requête avec setting

L’objet QueryResult

La méthode query de base renvoie un objet QueryResult avec les propriétés publiques suivantes :
  • result_rows — Une matrice des données renvoyées sous la forme d’une séquence de lignes, chaque ligne étant elle-même une séquence de valeurs de colonnes.
  • result_columns — Une matrice des données renvoyées sous la forme d’une séquence de colonnes, chaque colonne étant elle-même une séquence des valeurs de ligne de cette colonne
  • column_names — Un tuple de chaînes représentant les noms des colonnes dans le result_set
  • column_types — Un tuple d’instances ClickHouseType représentant le type de données ClickHouse de chaque colonne dans result_columns
  • query_id — Le query_id ClickHouse (utile pour examiner la requête dans la table system.query_log)
  • summary — Toutes les données renvoyées par l’en-tête de réponse HTTP X-ClickHouse-Summary
  • first_item — Une propriété pratique pour récupérer la première ligne de la réponse sous forme de dictionnaire (les clés sont les noms des colonnes)
  • first_row — Une propriété pratique pour renvoyer la première ligne du résultat
  • column_block_stream — Un générateur de résultats de la requête au format orienté colonnes. Cette propriété ne doit pas être utilisée directement (voir ci-dessous).
  • row_block_stream — Un générateur de résultats de la requête au format orienté lignes. Cette propriété ne doit pas être utilisée directement (voir ci-dessous).
  • rows_stream — Un générateur de résultats de la requête qui renvoie une seule ligne à chaque appel. Cette propriété ne doit pas être utilisée directement (voir ci-dessous).
  • summary — Comme décrit dans la méthode command, un dictionnaire d’informations récapitulatives renvoyé par ClickHouse
Les propriétés *_stream renvoient un Context Python pouvant être utilisé comme itérateur pour les données renvoyées. Elles ne doivent être utilisées qu’indirectement via les méthodes *_stream du Client. Tous les détails sur le streaming des résultats de requête (à l’aide d’objets StreamContext) sont présentés dans Advanced Queries (Streaming Queries).

Consommer les résultats des requêtes avec NumPy, Pandas ou Arrow

ClickHouse Connect fournit des méthodes de requête spécialisées pour les formats de données NumPy, Pandas et Arrow. Pour plus d’informations sur l’utilisation de ces méthodes, notamment des exemples, la prise en charge du streaming et la gestion avancée des types, consultez Requêtes avancées (requêtes NumPy, Pandas et Arrow).

Méthodes du Client pour les requêtes en streaming

Pour le streaming de grands ensembles de résultats, ClickHouse Connect propose plusieurs méthodes de streaming. Consultez Requêtes avancées (requêtes en streaming) pour plus de détails et d’exemples.

Méthode insert du Client

Pour le cas d’usage courant consistant à insérer plusieurs enregistrements dans ClickHouse, il existe la méthode Client.insert. Elle accepte les paramètres suivants : Cette méthode renvoie un dictionnaire de « résumé de requête », comme décrit pour la méthode « command ». Une exception sera levée si l’insertion échoue, quelle qu’en soit la raison. Pour les méthodes d’insertion spécialisées qui fonctionnent avec les Pandas DataFrames, les tables PyArrow et les DataFrames basés sur Arrow, voir Insertion avancée (méthodes d’insertion spécialisées).
Un tableau NumPy est une Sequence of Sequences valide et peut être utilisé comme argument data de la méthode principale insert ; une méthode spécialisée n’est donc pas nécessaire.

Exemples

Les exemples ci-dessous partent du principe qu’une table users existe déjà, avec le schéma (id UInt32, name String, age UInt8).

Insertion simple par ligne

Insertion par colonnes

Insertion avec des types de colonnes explicitement spécifiés

Insérer dans une base de données spécifique

Insertions depuis des fichiers

Pour insérer des données directement depuis des fichiers dans des tables ClickHouse, consultez Insertion avancée (insertions depuis des fichiers).

API brute

Pour les cas d’usage avancés nécessitant un accès direct à l’interface HTTP de ClickHouse, sans transformation de type, consultez Utilisation avancée (API brute).

Classes et fonctions utilitaires

Les classes et fonctions suivantes sont également considérées comme faisant partie de l’API clickhouse-connect « publique » et sont, comme les classes et les méthodes documentées ci-dessus, stables d’une version mineure à l’autre. Des changements incompatibles dans ces classes et fonctions ne seront introduits que dans une version mineure (et non dans un patch) et resteront disponibles avec le statut « Deprecated » pendant au moins une version mineure.

Exceptions

Toutes les exceptions personnalisées (y compris celles définies dans la spécification DB API 2.0) sont définies dans le module clickhouse_connect.driver.exceptions. Les exceptions effectivement détectées par le driver utiliseront l’un de ces types.

Utilitaires SQL ClickHouse

Les fonctions et la classe DT64Param du module clickhouse_connect.driver.binding peuvent être utilisées pour construire correctement les requêtes ClickHouse SQL et en échapper correctement le contenu. De même, les fonctions du module clickhouse_connect.driver.parser peuvent être utilisées pour analyser les noms de types de données ClickHouse.

Cas d’utilisation pour les applications multithread, multiprocessus et asynchrones/événementielles

Pour savoir comment utiliser ClickHouse Connect dans des applications multithread, multiprocessus et asynchrones/événementielles, consultez Utilisation avancée (cas d’utilisation pour les applications multithread, multiprocessus et asynchrones/événementielles).

Wrapper AsyncClient

Pour plus d’informations sur l’utilisation du wrapper AsyncClient dans des environnements asyncio, consultez Utilisation avancée (wrapper AsyncClient).

Gestion des ID de session de ClickHouse

Pour savoir comment gérer les ID de session de ClickHouse dans des applications multithreadées ou concurrentes, consultez Utilisation avancée (Gestion des ID de session de ClickHouse).

Personnaliser le pool de connexions HTTP

Pour plus d’informations sur la personnalisation du pool de connexions HTTP pour les applications multithread de grande taille, consultez Utilisation avancée (Personnaliser le pool de connexions HTTP).
Dernière modification le 3 juillet 2026