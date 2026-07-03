Il est recommandé d’utiliser des arguments nommés pour la plupart des méthodes de l’API, compte tenu du nombre d’arguments possibles, dont la plupart sont facultatifs. Les méthodes qui ne sont pas documentées ici ne sont pas considérées comme faisant partie de l’API et peuvent être supprimées ou modifiées.

​ Initialisation du client

La classe clickhouse_connect.driver.client constitue l’interface principale entre une application Python et le serveur de base de données ClickHouse. Utilisez la fonction clickhouse_connect.get_client pour obtenir une instance de Client, qui accepte les arguments suivants :

​ Arguments de connexion

Paramètre Type Par défaut Description interface str http Doit être http ou https . host str localhost Le nom d’hôte ou l’adresse IP du serveur ClickHouse. S’il n’est pas défini, localhost sera utilisé. port int 8123 ou 8443 Le port HTTP ou HTTPS de ClickHouse. S’il n’est pas défini, la valeur par défaut sera 8123, ou 8443 si secure=True ou interface=https. username str default Le nom d’utilisateur ClickHouse. S’il n’est pas défini, l’utilisateur ClickHouse default sera utilisé. password str <empty string> Le mot de passe de username. database str None La base de données par défaut de la connexion. Si elle n’est pas définie, ClickHouse Connect utilisera la base de données par défaut pour username. secure bool False Utiliser HTTPS/TLS. Cela remplace les valeurs déduites des arguments interface ou port . dsn str None Une chaîne au format DSN (Data Source Name) standard. Les autres valeurs de connexion (comme host ou user ) seront extraites de cette chaîne si elles ne sont pas définies par ailleurs. compress bool or str True Active la compression pour les insertions HTTP vers ClickHouse et les résultats de requête. Voir Options supplémentaires (Compression) query_limit int 0 (illimité) Nombre maximal de lignes à renvoyer pour toute réponse query . Définissez cette valeur sur zéro pour renvoyer un nombre illimité de lignes. Notez que des limites de requête élevées peuvent provoquer des exceptions de mémoire si les résultats ne sont pas diffusés en flux, car ils sont alors tous chargés en mémoire en une seule fois. query_retries int 2 Nombre maximal de tentatives pour une requête query . Seules les réponses HTTP pouvant faire l’objet d’une nouvelle tentative seront relancées. Les requêtes command ou insert ne sont pas automatiquement relancées par le driver afin d’éviter des doublons involontaires. connect_timeout int 10 Délai d’expiration de la connexion HTTP, en secondes. send_receive_timeout int 300 Délai d’expiration d’envoi/réception pour la connexion HTTP, en secondes. client_name str None client_name ajouté en préfixe à l’en-tête HTTP User-Agent. Définissez-le pour suivre les requêtes du client dans system.query_log de ClickHouse. pool_mgr obj <default PoolManager> Le PoolManager de la bibliothèque urllib3 à utiliser. Pour les cas d’usage avancés nécessitant plusieurs pools de connexions vers différents hôtes. http_proxy str None Adresse du proxy HTTP (équivalente à la définition de la variable d’environnement HTTP_PROXY). https_proxy str None Adresse du proxy HTTPS (équivalente à la définition de la variable d’environnement HTTPS_PROXY). apply_server_timezone bool True Utilise le fuseau horaire du serveur pour les résultats de requête avec fuseau horaire. Voir Priorité des fuseaux horaires show_clickhouse_errors bool True Inclut les messages d’erreur détaillés du serveur ClickHouse et les codes d’exception dans les exceptions du client. autogenerate_session_id bool None Remplace le paramètre global autogenerate_session_id . Si True, génère automatiquement un ID de session UUID4 lorsqu’aucun n’est fourni. proxy_path str <empty string> Préfixe de chemin facultatif à ajouter à l’URL du serveur ClickHouse pour les configurations de proxy. form_encode_query_params bool False Envoie les paramètres de requête sous forme de données encodées en formulaire dans le corps de la requête au lieu de paramètres d’URL. Utile pour les requêtes avec de grands ensembles de paramètres susceptibles de dépasser les limites de longueur d’URL. rename_response_column str None Fonction de rappel facultative ou mappage de noms de colonnes pour renommer les colonnes de réponse dans les résultats de requête.

Paramètre Type Par défaut Description verify bool True Valide le certificat TLS/SSL du serveur ClickHouse (nom d’hôte, expiration, etc.) lors de l’utilisation de HTTPS/TLS. ca_cert str None Si verify=True, chemin du fichier de certificat racine de l’autorité de certification permettant de valider le certificat du serveur ClickHouse, au format .pem. Ignoré si verify vaut False. Ce n’est pas nécessaire si le certificat du serveur ClickHouse est signé par une autorité racine de confiance reconnue par le système d’exploitation. client_cert str None Chemin du fichier vers un certificat client TLS au format .pem (pour l’authentification TLS mutuelle). Le fichier doit contenir la chaîne de certificats complète, y compris les éventuels certificats intermédiaires. client_cert_key str None Chemin du fichier vers la clé privée du certificat client. Obligatoire si la clé privée n’est pas incluse dans le fichier du certificat client. server_host_name str None Nom d’hôte du serveur ClickHouse tel qu’identifié par le CN ou le SNI de son certificat TLS. Définissez cette valeur pour éviter les erreurs SSL lors d’une connexion via un proxy ou un tunnel utilisant un nom d’hôte différent tls_mode str None Contrôle le comportement TLS avancé. proxy et strict n’activent pas la connexion TLS mutuelle de ClickHouse, mais envoient bien le certificat client et la clé privée. mutual suppose une authentification TLS mutuelle ClickHouse avec un certificat client. Le comportement None/par défaut est mutual

​ Argument settings

Enfin, l’argument settings de get_client permet de transmettre au serveur des settings ClickHouse supplémentaires pour chaque requête client. Notez que, dans la plupart des cas, les utilisateurs disposant d’un accès readonly=1 ne peuvent pas modifier les settings envoyés avec une requête ; ClickHouse Connect supprimera donc ces settings de la requête finale et consignera un avertissement. Les settings suivants s’appliquent uniquement aux requêtes/sessions HTTP utilisées par ClickHouse Connect et ne sont pas documentés comme des settings généraux de ClickHouse.

Setting Description buffer_size Taille du tampon (en octets) utilisée par le serveur ClickHouse avant d’écrire sur le canal HTTP. session_id ID de session unique permettant d’associer des requêtes liées sur le serveur. Requis pour les tables temporaires. compress Indique si le serveur ClickHouse doit compresser les données de réponse POST. Ce setting ne doit être utilisé que pour les requêtes « brutes ». decompress Indique si les données envoyées au serveur ClickHouse doivent être décompressées. Ce setting ne doit être utilisé que pour les inserts « bruts ». quota_key Clé de quota associée à cette requête. Consultez la documentation du serveur ClickHouse sur les quotas. session_check Utilisé pour vérifier l’état de la session. session_timeout Nombre de secondes d’inactivité avant que la session identifiée par l’ID de session n’expire et ne soit plus considérée comme valide. La valeur par défaut est de 60 secondes. wait_end_of_query Met en tampon l’intégralité de la réponse sur le serveur ClickHouse. Ce setting est requis pour renvoyer des informations récapitulatives et est défini automatiquement pour les requêtes non streaming. role Rôle ClickHouse à utiliser pour la session. Paramètre de transport valide pouvant être inclus dans le contexte de requête.

Pour les autres settings ClickHouse pouvant être envoyés avec chaque requête, consultez la documentation ClickHouse

​ Exemples de création de client

Sans paramètre, un client ClickHouse Connect se connecte au port HTTP par défaut sur localhost , avec l’utilisateur par défaut et sans mot de passe :

import clickhouse_connect client = clickhouse_connect.get_client() print (client.server_version) # Output: '22.10.1.98'

Connexion à un serveur ClickHouse externe sécurisé (HTTPS)

import clickhouse_connect client = clickhouse_connect.get_client( host = 'play.clickhouse.com' , secure = True , port = 443 , user = 'play' , password = 'clickhouse' ) print (client.command( 'SELECT timezone()' )) # Output: 'Etc/UTC'

Connexion avec un ID de session, d’autres paramètres de connexion personnalisés et des settings de ClickHouse.

import clickhouse_connect client = clickhouse_connect.get_client( host = 'play.clickhouse.com' , user = 'play' , password = 'clickhouse' , port = 443 , session_id = 'example_session_1' , connect_timeout = 15 , database = 'github' , settings = { 'distributed_ddl_task_timeout' : 300 }, ) print (client.database) # Output: 'github'

​ Cycle de vie du client et bonnes pratiques

Créer un client ClickHouse Connect est une opération coûteuse, car elle implique l’établissement d’une connexion, la récupération des métadonnées du serveur et l’initialisation des paramètres. Suivez ces bonnes pratiques pour obtenir des performances optimales :

​ Principes fondamentaux

Réutilisez les clients : créez les clients une seule fois au démarrage de l’application et réutilisez-les pendant toute sa durée de vie

: créez les clients une seule fois au démarrage de l’application et réutilisez-les pendant toute sa durée de vie Évitez les créations fréquentes : ne créez pas de nouveau client pour chaque requête (cela gaspille des centaines de millisecondes par opération)

: ne créez pas de nouveau client pour chaque requête (cela gaspille des centaines de millisecondes par opération) Nettoyez correctement : fermez toujours les clients lors de l’arrêt afin de libérer les ressources du pool de connexions

: fermez toujours les clients lors de l’arrêt afin de libérer les ressources du pool de connexions Partagez quand c’est possible : un seul client peut gérer de nombreuses requêtes concurrentes grâce à son pool de connexions (voir les remarques sur les threads ci-dessous)

​ Quelques principes de base

✅ Bon réflexe : réutiliser un seul client

import clickhouse_connect # Create once at startup client = clickhouse_connect.get_client( host = 'my-host' , username = 'default' , password = 'password' ) # Reuse for all queries for i in range ( 1000 ): result = client.query( 'SELECT count() FROM users' ) # Close on shutdown client.close()

❌ À éviter : créer des clients à répétition

# BAD: Creates 1000 clients with expensive initialization overhead for i in range ( 1000 ): client = clickhouse_connect.get_client( host = 'my-host' , username = 'default' , password = 'password' ) result = client.query( 'SELECT count() FROM users' ) client.close()

​ Applications multithreadées

Les instances de client ne sont PAS thread-safe lorsqu’elles utilisent des ID de session. Par défaut, les clients ont un ID de session généré automatiquement, et des requêtes concurrentes au sein de la même session provoqueront une ProgrammingError .

Pour partager un client entre plusieurs threads en toute sécurité :

import clickhouse_connect import threading # Option 1: Disable sessions (recommended for shared clients) client = clickhouse_connect.get_client( host = 'my-host' , username = 'default' , password = 'password' , autogenerate_session_id = False # Required for thread safety ) def worker ( thread_id ): # All threads can now safely use the same client result = client.query( f "SELECT { thread_id } " ) print ( f "Thread { thread_id } : { result.result_rows[ 0 ][ 0 ] } " ) threads = [threading.Thread( target = worker, args = (i,)) for i in range ( 10 )] for t in threads: t.start() for t in threads: t.join() client.close() # Output: # Thread 0: 0 # Thread 7: 7 # Thread 1: 1 # Thread 9: 9 # Thread 4: 4 # Thread 2: 2 # Thread 8: 8 # Thread 5: 5 # Thread 6: 6 # Thread 3: 3

Option avec sessions : Si vous avez besoin de sessions (par exemple, pour des tables temporaires), créez un client distinct par thread :

def worker ( thread_id ): # Each thread gets its own client with isolated session client = clickhouse_connect.get_client( host = 'my-host' , username = 'default' , password = 'password' ) client.command( 'CREATE TEMPORARY TABLE temp (id UInt32) ENGINE = Memory' ) # ... use temp table ... client.close()

​ Nettoyage approprié

Fermez toujours les clients lors de l’arrêt. Notez que client.close() libère le client et ferme les connexions HTTP du pool uniquement lorsque le client possède son propre gestionnaire de pool (par exemple, s’il a été créé avec des options TLS/proxy personnalisées). Pour le pool partagé par défaut, utilisez client.close_connections() pour fermer explicitement les sockets ; sinon, les connexions sont récupérées automatiquement à l’expiration de l’inactivité et à la fin du processus.

client = clickhouse_connect.get_client( host = 'my-host' , username = 'default' , password = 'password' ) try : result = client.query( 'SELECT 1' ) finally : client.close()

Ou utilisez un gestionnaire de contexte :

with clickhouse_connect.get_client( host = 'my-host' , username = 'default' , password = 'password' ) as client: result = client.query( 'SELECT 1' )

​ Quand utiliser plusieurs clients

L’utilisation de plusieurs clients est appropriée dans les cas suivants :

Serveurs différents : un client par serveur ClickHouse ou cluster

: un client par serveur ClickHouse ou cluster Identifiants différents : des clients distincts pour différents utilisateurs ou niveaux d’accès

: des clients distincts pour différents utilisateurs ou niveaux d’accès Bases de données différentes : lorsque vous devez travailler avec plusieurs bases de données

: lorsque vous devez travailler avec plusieurs bases de données Sessions isolées : lorsque vous avez besoin de sessions distinctes pour des tables temporaires ou des paramètres propres à la session

: lorsque vous avez besoin de sessions distinctes pour des tables temporaires ou des paramètres propres à la session Isolation par thread : lorsque les threads ont besoin de sessions indépendantes (comme indiqué ci-dessus)

​ Arguments courants des méthodes

Plusieurs méthodes du client utilisent l’un ou les deux arguments communs parameters et settings . Ces arguments nommés sont décrits ci-dessous.

​ Argument parameters

Les méthodes query* et command du ClickHouse Connect Client acceptent un argument nommé facultatif, parameters , utilisé pour associer des expressions Python à une expression de valeur ClickHouse. Deux types de liaison sont possibles.

​ Liaison côté serveur

{<name>:<datatype>} . Pour la liaison côté serveur, l’argument parameters doit être un dictionnaire Python. ClickHouse prend en charge la liaison côté serveur pour la plupart des valeurs de requête : la valeur liée est envoyée séparément de la requête, sous la forme d’un paramètre de requête HTTP. ClickHouse Connect ajoute les paramètres de requête appropriés s’il détecte une expression de liaison de la forme. Pour la liaison côté serveur, l’argumentdoit être un dictionnaire Python.

Liaison côté serveur avec dictionnaire Python, valeur DateTime et valeur de chaîne de caractères

import datetime my_date = datetime.datetime( 2022 , 10 , 1 , 15 , 20 , 5 ) parameters = { 'table' : 'my_table' , 'v1' : my_date, 'v2' : "a string with a single quote'" } client.query( 'SELECT * FROM {table:Identifier} WHERE date >= {v1:DateTime} AND string ILIKE {v2:String} ' , parameters = parameters)

Cela génère la requête suivante sur le serveur :

SELECT * FROM my_table WHERE date >= '2022-10-01 15:20:05' AND string ILIKE 'a string with a single quote\''

SELECT . Elle ne fonctionne pas pour ALTER , DELETE , INSERT ni pour d’autres types de requêtes. Cela pourrait changer à l’avenir ; voir La liaison côté serveur n’est prise en charge (par le serveur ClickHouse) que pour les requêtes. Elle ne fonctionne pas pourni pour d’autres types de requêtes. Cela pourrait changer à l’avenir ; voir https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/issues/42092

​ Liaison côté client

parameters doit être un dictionnaire ou une séquence. La liaison côté client utilise le formatage de chaînes Python ClickHouse Connect prend également en charge la liaison de paramètres côté client, ce qui offre davantage de souplesse pour générer des requêtes SQL basées sur des modèles. Pour la liaison côté client, l’argumentdoit être un dictionnaire ou une séquence. La liaison côté client utilise le formatage de chaînes Python de style “printf” pour la substitution des paramètres.

Notez que, contrairement à la liaison côté serveur, la liaison côté client ne fonctionne pas pour les identifiants de base de données tels que les noms de base de données, de table ou de colonne, car le formatage de style Python ne permet pas de distinguer les différents types de chaînes, qui doivent être mis en forme différemment (backticks ou guillemets doubles pour les identifiants de base de données, guillemets simples pour les valeurs de données).

Exemple avec un dictionnaire Python, une valeur DateTime et l’échappement des chaînes

import datetime my_date = datetime.datetime( 2022 , 10 , 1 , 15 , 20 , 5 ) parameters = { 'v1' : my_date, 'v2' : "a string with a single quote'" } client.query( 'SELECT * FROM my_table WHERE date >= %(v1)s AND string ILIKE %(v2)s ' , parameters = parameters)

Cela génère la requête suivante sur le serveur :

SELECT * FROM my_table WHERE date >= '2022-10-01 15:20:05' AND string ILIKE 'a string with a single quote\''

Exemple avec une séquence Python (Tuple), Float64 et IPv4Address

import ipaddress parameters = ( 35200.44 , ipaddress.IPv4Address( 0x 443d04fe )) client.query( 'SELECT * FROM some_table WHERE metric >= %s AND ip_address = %s ' , parameters = parameters)

Cela génère la requête suivante sur le serveur :

SELECT * FROM some_table WHERE metric >= 35200 . 44 AND ip_address = '68.61.4.254''

Pour lier des arguments DateTime64 (types ClickHouse avec une précision à la sous-seconde), il faut recourir à l’une des deux approches personnalisées suivantes : Enveloppez la valeur Python datetime.datetime dans la nouvelle classe DT64Param, par ex. query = 'SELECT {p1:DateTime64(3)} ' # Liaison côté serveur avec un dictionnaire parameters = { 'p1' : DT64Param(dt_value)} query = 'SELECT %s as string, toDateTime64( %s ,6) as dateTime' # Liaison côté client avec une liste parameters = [ 'a string' , DT64Param(datetime.now())] Si vous utilisez un dictionnaire de valeurs de paramètres, ajoutez la chaîne _64 au nom du paramètre query = 'SELECT {p1:DateTime64(3)} , {a1:Array(DateTime(3))} ' # Liaison côté serveur avec un dictionnaire parameters = { 'p1_64' : dt_value, 'a1_64' : [dt_value1, dt_value2]}

dans la nouvelle classe DT64Param, par ex.

​ Argument settings

settings facultatif pour transmettre les settings doit être un dictionnaire. Chaque élément doit contenir un nom de setting ClickHouse et la valeur associée. Notez que les valeurs seront converties en chaînes de caractères lorsqu’elles seront envoyées au serveur comme paramètres de requête. Toutes les principales méthodes “insert” et “select” de ClickHouse Connect Client acceptent un argument de mot-cléfacultatif pour transmettre les settings utilisateur du serveur ClickHouse pour l’instruction SQL concernée. L’argumentdoit être un dictionnaire. Chaque élément doit contenir un nom de setting ClickHouse et la valeur associée. Notez que les valeurs seront converties en chaînes de caractères lorsqu’elles seront envoyées au serveur comme paramètres de requête.

get_client . Comme pour les settings au niveau du client, ClickHouse Connect ignorera tous les settings que le serveur marque comme readonly=1, avec un message de log associé. Les settings qui s’appliquent uniquement aux requêtes via l’interface HTTP de ClickHouse sont toujours valides. Ces settings sont décrits dans l’ API

Exemple d’utilisation des settings ClickHouse :

settings = { 'merge_tree_min_rows_for_concurrent_read' : 65535 , 'session_id' : 'session_1234' , 'use_skip_indexes' : False } client.query( "SELECT event_type, sum(timeout) FROM event_errors WHERE event_time > '2022-08-01'" , settings = settings)

​ Méthode command du Client

Utilisez la méthode Client.command pour envoyer au serveur ClickHouse des requêtes SQL qui ne renvoient généralement pas de données, ou qui renvoient une seule valeur primitive ou un Array plutôt qu’un jeu de données complet. Cette méthode accepte les paramètres suivants :

Paramètre Type Par défaut Description cmd str Obligatoire Une instruction ClickHouse SQL qui renvoie une seule valeur ou une seule ligne de valeurs. parameters dict or iterable None Voir la description des paramètres. data str or bytes None Données facultatives à inclure avec la commande dans le corps de la requête POST. settings dict None Voir la description des settings. use_database bool True Utilise la base de données du client (spécifiée lors de la création du client). False signifie que la commande utilisera la base de données par défaut du serveur ClickHouse pour l’utilisateur connecté. external_data ExternalData None Objet ExternalData contenant des fichiers ou des données binaires à utiliser avec la requête. Voir Advanced Queries (External Data) transport_settings dict None Dictionnaire facultatif d’en-têtes HTTP à inclure dans cette requête. Chaque paire clé-valeur est ajoutée comme un en-tête HTTP (par ex., {'X-Custom-Header': 'value'} ). Utile pour l’authentification du proxy, le traçage des requêtes ou la transmission d’en-têtes requis par l’infrastructure intermédiaire.

​ Exemples de commandes

​ Instructions DDL

import clickhouse_connect client = clickhouse_connect.get_client() # Create a table result = client.command( "CREATE TABLE test_command (col_1 String, col_2 DateTime) ENGINE MergeTree ORDER BY tuple()" ) print (result) # Returns QuerySummary with query_id # Show table definition result = client.command( "SHOW CREATE TABLE test_command" ) print (result) # Output: # CREATE TABLE default.test_command # ( # `col_1` String, # `col_2` DateTime # ) # ENGINE = MergeTree # ORDER BY tuple() # Drop table client.command( "DROP TABLE test_command" )

​ Requêtes simples renvoyant une seule valeur

import clickhouse_connect client = clickhouse_connect.get_client() # Single value result count = client.command( "SELECT count() FROM system.tables" ) print (count) # Output: 151 # Server version version = client.command( "SELECT version()" ) print (version) # Output: "25.8.2.29"

​ Commandes avec paramètres

import clickhouse_connect client = clickhouse_connect.get_client() # Using client-side parameters table_name = "system" result = client.command( "SELECT count() FROM system.tables WHERE database = %(db)s " , parameters = { "db" : table_name} ) # Using server-side parameters result = client.command( "SELECT count() FROM system.tables WHERE database = {db:String} " , parameters = { "db" : "system" } )

​ Commandes avec settings

import clickhouse_connect client = clickhouse_connect.get_client() # Execute command with specific settings result = client.command( "OPTIMIZE TABLE large_table FINAL" , settings = { "optimize_throw_if_noop" : 1 } )

​ Méthode query du Client

La méthode Client.query est le principal moyen de récupérer un seul jeu de données « batch » depuis le serveur ClickHouse. Elle utilise le format natif ClickHouse sur HTTP pour transmettre efficacement de grands jeux de données (jusqu’à environ un million de lignes). Cette méthode accepte les paramètres suivants :

Paramètre Type Par défaut Description query str Obligatoire Requête ClickHouse SQL SELECT ou DESCRIBE. parameters dict or iterable None Voir la description des paramètres. settings dict None Voir la description des settings. query_formats dict None Spécification du formatage des types de données pour les valeurs de résultat. Voir Utilisation avancée (Formats de lecture) column_formats dict None Formatage des types de données par colonne. Voir Utilisation avancée (Formats de lecture) encoding str None Encodage utilisé pour convertir les colonnes ClickHouse String en chaînes Python. Python utilise UTF-8 par défaut si aucune valeur n’est définie. use_none bool True Utilise le type Python None pour les valeurs nulles ClickHouse. Si False, utilise une valeur par défaut du type de données (par exemple 0) pour les valeurs nulles ClickHouse. Remarque : la valeur par défaut est False pour NumPy/Pandas pour des raisons de performances. column_oriented bool False Renvoie les résultats sous forme de séquence de colonnes plutôt que de séquence de lignes. Utile pour convertir des données Python vers d’autres formats de données orientés colonnes. query_tz str None Nom de fuseau horaire issu de la base de données zoneinfo . Ce fuseau horaire sera appliqué à tous les objets datetime ou Pandas Timestamp renvoyés par la requête. column_tzs dict None Dictionnaire associant des noms de colonnes à des noms de fuseaux horaires. Comme query_tz , mais permet de spécifier différents fuseaux horaires pour différentes colonnes. use_extended_dtypes bool True Utilise les Dtype étendus de Pandas (comme StringArray), ainsi que pandas.NA et pandas.NaT pour les valeurs ClickHouse NULL. S’applique uniquement aux méthodes query_df et query_df_stream . external_data ExternalData None Objet ExternalData contenant des données de fichier ou binaires à utiliser avec la requête. Voir Requêtes avancées (Données externes) context QueryContext None Un objet QueryContext réutilisable peut être utilisé pour encapsuler les arguments de méthode ci-dessus. Voir Requêtes avancées (QueryContexts) transport_settings dict None Dictionnaire facultatif d’en-têtes HTTP à inclure dans cette requête. Chaque paire clé-valeur est ajoutée comme en-tête HTTP (par ex. {'X-Custom-Header': 'value'} ). Utile pour l’authentification du proxy, le traçage des requêtes ou la transmission d’en-têtes requis par une infrastructure intermédiaire.

​ Exemples de requêtes

​ Requête de base

import clickhouse_connect client = clickhouse_connect.get_client() # Simple SELECT query result = client.query( "SELECT name, database FROM system.tables LIMIT 3" ) # Access results as rows for row in result.result_rows: print (row) # Output: # ('CHARACTER_SETS', 'INFORMATION_SCHEMA') # ('COLLATIONS', 'INFORMATION_SCHEMA') # ('COLUMNS', 'INFORMATION_SCHEMA') # Access column names and types print (result.column_names) # Output: ("name", "database") print ([col_type.name for col_type in result.column_types]) # Output: ['String', 'String']

​ Accéder au résultat de la requête

import clickhouse_connect client = clickhouse_connect.get_client() result = client.query( "SELECT number, toString(number) AS str FROM system.numbers LIMIT 3" ) # Row-oriented access (default) print (result.result_rows) # Output: [[0, "0"], [1, "1"], [2, "2"]] # Column-oriented access print (result.result_columns) # Output: [[0, 1, 2], ["0", "1", "2"]] # Named results (list of dictionaries) for row_dict in result.named_results(): print (row_dict) # Output: # {"number": 0, "str": "0"} # {"number": 1, "str": "1"} # {"number": 2, "str": "2"} # First row as dictionary print (result.first_item) # Output: {"number": 0, "str": "0"} # First row as tuple print (result.first_row) # Output: (0, "0")

​ Requête avec paramètres côté client

import clickhouse_connect client = clickhouse_connect.get_client() # Using dictionary parameters (printf-style) query = "SELECT * FROM system.tables WHERE database = %(db)s AND name LIKE %(pattern)s " parameters = { "db" : "system" , "pattern" : "%query%" } result = client.query(query, parameters = parameters) # Using tuple parameters query = "SELECT * FROM system.tables WHERE database = %s LIMIT %s " parameters = ( "system" , 5 ) result = client.query(query, parameters = parameters)

​ Requête avec paramètres côté serveur

import clickhouse_connect client = clickhouse_connect.get_client() # Server-side binding (more secure, better performance for SELECT queries) query = "SELECT * FROM system.tables WHERE database = {db:String} AND name = {tbl:String} " parameters = { "db" : "system" , "tbl" : "query_log" } result = client.query(query, parameters = parameters)

​ Requête avec setting

import clickhouse_connect client = clickhouse_connect.get_client() # Pass ClickHouse settings with the query result = client.query( "SELECT sum(number) FROM numbers(1000000)" , settings = { "max_block_size" : 100000 , "max_execution_time" : 30 } )

La méthode query de base renvoie un objet QueryResult avec les propriétés publiques suivantes :

result_rows — Une matrice des données renvoyées sous la forme d’une séquence de lignes, chaque ligne étant elle-même une séquence de valeurs de colonnes.

— Une matrice des données renvoyées sous la forme d’une séquence de lignes, chaque ligne étant elle-même une séquence de valeurs de colonnes. result_columns — Une matrice des données renvoyées sous la forme d’une séquence de colonnes, chaque colonne étant elle-même une séquence des valeurs de ligne de cette colonne

— Une matrice des données renvoyées sous la forme d’une séquence de colonnes, chaque colonne étant elle-même une séquence des valeurs de ligne de cette colonne column_names — Un tuple de chaînes représentant les noms des colonnes dans le result_set

— Un tuple de chaînes représentant les noms des colonnes dans le column_types — Un tuple d’instances ClickHouseType représentant le type de données ClickHouse de chaque colonne dans result_columns

— Un tuple d’instances représentant le type de données ClickHouse de chaque colonne dans query_id — Le query_id ClickHouse (utile pour examiner la requête dans la table system.query_log )

— Le ClickHouse (utile pour examiner la requête dans la table ) summary — Toutes les données renvoyées par l’en-tête de réponse HTTP X-ClickHouse-Summary

— Toutes les données renvoyées par l’en-tête de réponse HTTP first_item — Une propriété pratique pour récupérer la première ligne de la réponse sous forme de dictionnaire (les clés sont les noms des colonnes)

— Une propriété pratique pour récupérer la première ligne de la réponse sous forme de dictionnaire (les clés sont les noms des colonnes) first_row — Une propriété pratique pour renvoyer la première ligne du résultat

— Une propriété pratique pour renvoyer la première ligne du résultat column_block_stream — Un générateur de résultats de la requête au format orienté colonnes. Cette propriété ne doit pas être utilisée directement (voir ci-dessous).

— Un générateur de résultats de la requête au format orienté colonnes. Cette propriété ne doit pas être utilisée directement (voir ci-dessous). row_block_stream — Un générateur de résultats de la requête au format orienté lignes. Cette propriété ne doit pas être utilisée directement (voir ci-dessous).

— Un générateur de résultats de la requête au format orienté lignes. Cette propriété ne doit pas être utilisée directement (voir ci-dessous). rows_stream — Un générateur de résultats de la requête qui renvoie une seule ligne à chaque appel. Cette propriété ne doit pas être utilisée directement (voir ci-dessous).

— Un générateur de résultats de la requête qui renvoie une seule ligne à chaque appel. Cette propriété ne doit pas être utilisée directement (voir ci-dessous). summary — Comme décrit dans la méthode command , un dictionnaire d’informations récapitulatives renvoyé par ClickHouse

Les propriétés *_stream renvoient un Context Python pouvant être utilisé comme itérateur pour les données renvoyées. Elles ne doivent être utilisées qu’indirectement via les méthodes *_stream du Client.

Tous les détails sur le streaming des résultats de requête (à l’aide d’objets StreamContext) sont présentés dans Advanced Queries (Streaming Queries)

​ Consommer les résultats des requêtes avec NumPy, Pandas ou Arrow

ClickHouse Connect fournit des méthodes de requête spécialisées pour les formats de données NumPy, Pandas et Arrow. Pour plus d’informations sur l’utilisation de ces méthodes, notamment des exemples, la prise en charge du streaming et la gestion avancée des types, consultez Requêtes avancées (requêtes NumPy, Pandas et Arrow)

​ Méthodes du Client pour les requêtes en streaming

Pour le streaming de grands ensembles de résultats, ClickHouse Connect propose plusieurs méthodes de streaming. Consultez Requêtes avancées (requêtes en streaming) pour plus de détails et d’exemples.

​ Méthode insert du Client

Pour le cas d’usage courant consistant à insérer plusieurs enregistrements dans ClickHouse, il existe la méthode Client.insert . Elle accepte les paramètres suivants :

Paramètre Type Par défaut Description table str Obligatoire La table ClickHouse dans laquelle insérer les données. Le nom complet de la table (y compris la base de données) est accepté. data Sequence of Sequences Obligatoire La matrice de données à insérer : soit une Sequence de lignes, chacune étant une séquence de valeurs de colonnes, soit une Sequence de colonnes, chacune étant une séquence de valeurs de lignes. column_names Sequence of str, or str ’*‘ Une liste de column_names pour la matrice de données. Si '*' est utilisé à la place, ClickHouse Connect exécutera une « pré-requête » pour récupérer tous les noms de colonnes de la table. database str ” La base de données cible de l’insertion. Si elle n’est pas spécifiée, celle du client sera utilisée. column_types Sequence of ClickHouseType None Une liste d’instances de ClickHouseType. Si ni column_types ni column_type_names n’est spécifié, ClickHouse Connect exécutera une « pré-requête » pour récupérer tous les types de colonnes de la table. column_type_names Sequence of ClickHouse type names None Une liste de noms de types de données ClickHouse. Si ni column_types ni column_type_names n’est spécifié, ClickHouse Connect exécutera une « pré-requête » pour récupérer tous les types de colonnes de la table. column_oriented bool False Si True, l’argument data est supposé être une Sequence de colonnes (et aucun « pivot » ne sera nécessaire pour insérer les données). Sinon, data est interprété comme une Sequence de lignes. settings dict None Voir la description des settings. context InsertContext None Un objet InsertContext réutilisable peut être utilisé pour encapsuler les arguments de méthode ci-dessus. Voir Insertions avancées (InsertContexts) transport_settings dict None Dictionnaire facultatif d’en-têtes HTTP à inclure dans cette requête. Chaque paire clé-valeur est ajoutée comme en-tête HTTP (par ex. {'X-Custom-Header': 'value'} ). Utile pour l’authentification du proxy, le traçage des requêtes ou la transmission d’en-têtes requis par une infrastructure intermédiaire.

Cette méthode renvoie un dictionnaire de « résumé de requête », comme décrit pour la méthode « command ». Une exception sera levée si l’insertion échoue, quelle qu’en soit la raison.

Pour les méthodes d’insertion spécialisées qui fonctionnent avec les Pandas DataFrames, les tables PyArrow et les DataFrames basés sur Arrow, voir Insertion avancée (méthodes d’insertion spécialisées)

Un tableau NumPy est une Sequence of Sequences valide et peut être utilisé comme argument data de la méthode principale insert ; une méthode spécialisée n’est donc pas nécessaire.

Les exemples ci-dessous partent du principe qu’une table users existe déjà, avec le schéma (id UInt32, name String, age UInt8) .

​ Insertion simple par ligne

import clickhouse_connect client = clickhouse_connect.get_client() # Row-oriented data: each inner list is a row data = [ [ 1 , "Alice" , 25 ], [ 2 , "Bob" , 30 ], [ 3 , "Joe" , 28 ], ] client.insert( "users" , data, column_names = [ "id" , "name" , "age" ])

​ Insertion par colonnes

import clickhouse_connect client = clickhouse_connect.get_client() # Column-oriented data: each inner list is a column data = [ [ 1 , 2 , 3 ], # id column [ "Alice" , "Bob" , "Joe" ], # name column [ 25 , 30 , 28 ], # age column ] client.insert( "users" , data, column_names = [ "id" , "name" , "age" ], column_oriented = True )

​ Insertion avec des types de colonnes explicitement spécifiés

import clickhouse_connect client = clickhouse_connect.get_client() # Useful when you want to avoid a DESCRIBE query to the server data = [ [ 1 , "Alice" , 25 ], [ 2 , "Bob" , 30 ], [ 3 , "Joe" , 28 ], ] client.insert( "users" , data, column_names = [ "id" , "name" , "age" ], column_type_names = [ "UInt32" , "String" , "UInt8" ], )

​ Insérer dans une base de données spécifique

import clickhouse_connect client = clickhouse_connect.get_client() data = [ [ 1 , "Alice" , 25 ], [ 2 , "Bob" , 30 ], ] # Insert into a table in a specific database client.insert( "users" , data, column_names = [ "id" , "name" , "age" ], database = "production" , )

​ Insertions depuis des fichiers

Pour insérer des données directement depuis des fichiers dans des tables ClickHouse, consultez Insertion avancée (insertions depuis des fichiers)

​ API brute

Pour les cas d’usage avancés nécessitant un accès direct à l’interface HTTP de ClickHouse, sans transformation de type, consultez Utilisation avancée (API brute)

​ Classes et fonctions utilitaires

Les classes et fonctions suivantes sont également considérées comme faisant partie de l’API clickhouse-connect « publique » et sont, comme les classes et les méthodes documentées ci-dessus, stables d’une version mineure à l’autre. Des changements incompatibles dans ces classes et fonctions ne seront introduits que dans une version mineure (et non dans un patch) et resteront disponibles avec le statut « Deprecated » pendant au moins une version mineure.

Toutes les exceptions personnalisées (y compris celles définies dans la spécification DB API 2.0) sont définies dans le module clickhouse_connect.driver.exceptions . Les exceptions effectivement détectées par le driver utiliseront l’un de ces types.

​ Utilitaires SQL ClickHouse

Les fonctions et la classe DT64Param du module clickhouse_connect.driver.binding peuvent être utilisées pour construire correctement les requêtes ClickHouse SQL et en échapper correctement le contenu. De même, les fonctions du module clickhouse_connect.driver.parser peuvent être utilisées pour analyser les noms de types de données ClickHouse.

​ Cas d’utilisation pour les applications multithread, multiprocessus et asynchrones/événementielles

​ Wrapper AsyncClient

Pour plus d’informations sur l’utilisation du wrapper AsyncClient dans des environnements asyncio, consultez Utilisation avancée (wrapper AsyncClient)

​ Gestion des ID de session de ClickHouse

Pour savoir comment gérer les ID de session de ClickHouse dans des applications multithreadées ou concurrentes, consultez Utilisation avancée (Gestion des ID de session de ClickHouse)

​ Personnaliser le pool de connexions HTTP