conn , err := clickhouse . Open ( & clickhouse . Options {

Addr : [] string { fmt . Sprintf ( " %s : %d " , env . Host , env . Port )},

Auth : clickhouse . Auth {

Database : env . Database ,

Username : env . Username ,

Password : env . Password ,

},

DialContext : func ( ctx context . Context , addr string ) ( net . Conn , error ) {

dialCount ++

var d net . Dialer

return d . DialContext ( ctx , "tcp" , addr )

},

Debug : true ,

Debugf : func ( format string , v ... interface {}) {

fmt . Printf ( format , v )

},

Settings : clickhouse . Settings {

"max_execution_time" : 60 ,

},

Compression : & clickhouse . Compression {

Method : clickhouse . CompressionLZ4 ,

},

DialTimeout : time . Duration ( 10 ) * time . Second ,

MaxOpenConns : 5 ,

MaxIdleConns : 5 ,

ConnMaxLifetime : time . Duration ( 10 ) * time . Minute ,

ConnOpenStrategy : clickhouse . ConnOpenInOrder ,

BlockBufferSize : 10 ,

})

if err != nil {

return err