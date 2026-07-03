Lors de l’ouverture d’une connexion, une structure
Paramètres de connexion
Options peut être utilisée pour contrôler le comportement du client. Les paramètres suivants sont disponibles :
|Paramètre
|Type
|Par défaut
|Description
Protocol
Protocol
Native
|Protocole de transport :
Native (TCP) ou
HTTP. Voir TCP vs HTTP.
Addr
[]string
|—
|Liste d’adresses
host:port. Pour plusieurs nœuds, voir Connexion à plusieurs nœuds.
Auth
Auth
|—
|Identifiants d’authentification (
Database,
Username,
Password). Voir Authentification.
TLS
*tls.Config
nil
|Configuration TLS. Une valeur non nulle active TLS. Voir TLS.
DialContext
func(ctx, addr) (net.Conn, error)
|—
|Fonction personnalisée pour contrôler la manière dont les connexions TCP sont établies.
DialTimeout
time.Duration
30s
|Temps d’attente maximal lors de l’ouverture d’une nouvelle connexion. Augmentez-le à
1m–
2m lors de la connexion à un service ClickHouse Cloud susceptible d’être inactif — voir Délais d’attente.
MaxOpenConns
int
MaxIdleConns + 5
|Nombre maximal de connexions ouvertes à tout moment.
MaxIdleConns
int
5
|Nombre de connexions inactives à conserver dans le pool.
ConnMaxLifetime
time.Duration
1h
|Durée de vie maximale d’une connexion du pool. Voir Pool de connexions.
ConnOpenStrategy
ConnOpenStrategy
ConnOpenInOrder
|Stratégie utilisée pour choisir un nœud dans
Addr. Voir Connexion à plusieurs nœuds.
BlockBufferSize
uint8
2
|Nombre de blocs à décoder en parallèle. Des valeurs plus élevées augmentent le débit au prix d’une consommation mémoire plus importante. Peut être redéfini pour chaque requête via le contexte.
Settings
Settings
|—
|Ensemble de paramètres ClickHouse appliqués à chaque requête. Les requêtes individuelles peuvent les redéfinir via le contexte.
Compression
*Compression
nil
|Compression au niveau des blocs. Voir Compression.
ReadTimeout
time.Duration
|—
|Temps d’attente maximal pour une lecture depuis le serveur lors d’un appel unique.
FreeBufOnConnRelease
bool
false
|Si
true, libère à chaque requête le buffer mémoire de la connexion vers le pool. Réduit l’utilisation de la mémoire au prix d’un léger surcoût CPU.
Logger
*slog.Logger
nil
|Logger structuré (Go
log/slog). Voir Journalisation.
Debug
bool
false
|Obsolète. Utilisez
Logger à la place. Active la sortie de débogage historique vers stdout.
Debugf
func(string, ...any)
|—
|Obsolète. Utilisez
Logger à la place. Fonction personnalisée de journalisation du débogage. Nécessite
Debug: true.
GetJWT
GetJWTFunc
|—
|Fonction de rappel renvoyant un jeton JWT pour l’authentification ClickHouse Cloud (HTTPS uniquement).
HttpHeaders
map[string]string
|—
|En-têtes HTTP supplémentaires envoyés avec chaque requête (transport HTTP uniquement).
HttpUrlPath
string
|—
|Chemin d’URL supplémentaire ajouté aux requêtes HTTP (transport HTTP uniquement).
HttpMaxConnsPerHost
int
|—
|Redéfinit
MaxConnsPerHost dans le
http.Transport sous-jacent (transport HTTP uniquement).
TransportFunc
func(*http.Transport) (http.RoundTripper, error)
|—
|Fabrique de transport HTTP personnalisée. Le transport par défaut est transmis pour permettre des redéfinitions sélectives (transport HTTP uniquement).
HTTPProxyURL
*url.URL
|—
|URL du proxy HTTP pour toutes les requêtes (transport HTTP uniquement).
Exemple complet
conn, err := clickhouse.Open(&clickhouse.Options{
Addr: []string{fmt.Sprintf("%s:%d", env.Host, env.Port)},
Auth: clickhouse.Auth{
Database: env.Database,
Username: env.Username,
Password: env.Password,
},
DialContext: func(ctx context.Context, addr string) (net.Conn, error) {
dialCount++
var d net.Dialer
return d.DialContext(ctx, "tcp", addr)
},
Debug: true,
Debugf: func(format string, v ...interface{}) {
fmt.Printf(format, v)
},
Settings: clickhouse.Settings{
"max_execution_time": 60,
},
Compression: &clickhouse.Compression{
Method: clickhouse.CompressionLZ4,
},
DialTimeout: time.Duration(10) * time.Second,
MaxOpenConns: 5,
MaxIdleConns: 5,
ConnMaxLifetime: time.Duration(10) * time.Minute,
ConnOpenStrategy: clickhouse.ConnOpenInOrder,
BlockBufferSize: 10,
})
if err != nil {
return err
}
À bas niveau, toutes les méthodes de connexion du client (
TLS
DSN/OpenDB/Open) utilisent le paquet tls de Go pour établir une connexion sécurisée. Le client sait qu’il doit utiliser TLS si la structure
Options contient un pointeur
tls.Config non nul.
Exemple complet Cette configuration
env, err := GetNativeTestEnvironment()
if err != nil {
return err
}
cwd, err := os.Getwd()
if err != nil {
return err
}
t := &tls.Config{}
caCert, err := ioutil.ReadFile(path.Join(cwd, "../../tests/resources/CAroot.crt"))
if err != nil {
return err
}
caCertPool := x509.NewCertPool()
successful := caCertPool.AppendCertsFromPEM(caCert)
if !successful {
return err
}
t.RootCAs = caCertPool
conn, err := clickhouse.Open(&clickhouse.Options{
Addr: []string{fmt.Sprintf("%s:%d", env.Host, env.SslPort)},
Auth: clickhouse.Auth{
Database: env.Database,
Username: env.Username,
Password: env.Password,
},
TLS: t,
})
if err != nil {
return err
}
v, err := conn.ServerVersion()
if err != nil {
return err
}
fmt.Println(v.String())
TLS.Config minimale suffit généralement pour se connecter au port natif sécurisé (généralement 9440) d’un serveur ClickHouse. Si le serveur ClickHouse ne dispose pas d’un certificat valide (expiré, avec un hostname incorrect, ou non signé par une autorité de certification racine reconnue publiquement),
InsecureSkipVerify peut être défini sur
true, mais cela est fortement déconseillé.
Exemple complet Si des paramètres TLS supplémentaires sont nécessaires, le code de l’application doit renseigner les champs souhaités dans la structure
conn, err := clickhouse.Open(&clickhouse.Options{
Addr: []string{fmt.Sprintf("%s:%d", env.Host, env.SslPort)},
Auth: clickhouse.Auth{
Database: env.Database,
Username: env.Username,
Password: env.Password,
},
TLS: &tls.Config{
InsecureSkipVerify: true,
},
})
if err != nil {
return err
}
v, err := conn.ServerVersion()
tls.Config. Cela peut inclure des suites de chiffrement spécifiques, l’utilisation forcée d’une version TLS particulière (comme 1.2 ou 1.3), l’ajout d’une chaîne de certificats d’une autorité de certification interne, l’ajout d’un certificat client (et d’une clé privée) si le serveur ClickHouse l’exige, ainsi que la plupart des autres options liées à une configuration de sécurité plus spécialisée.
Indiquez une structure Auth dans les détails de connexion afin de définir un nom d’utilisateur et un mot de passe.
Authentification
Exemple complet
conn, err := clickhouse.Open(&clickhouse.Options{
Addr: []string{fmt.Sprintf("%s:%d", env.Host, env.Port)},
Auth: clickhouse.Auth{
Database: env.Database,
Username: env.Username,
Password: env.Password,
},
})
if err != nil {
return err
}
v, err := conn.ServerVersion()
Plusieurs adresses peuvent être spécifiées dans la structure
Connexion à plusieurs nœuds
Addr.
Exemple complet Trois stratégies de connexion sont disponibles :
conn, err := clickhouse.Open(&clickhouse.Options{
Addr: []string{"127.0.0.1:9001", "127.0.0.1:9002", fmt.Sprintf("%s:%d", env.Host, env.Port)},
Auth: clickhouse.Auth{
Database: env.Database,
Username: env.Username,
Password: env.Password,
},
})
if err != nil {
return err
}
v, err := conn.ServerVersion()
if err != nil {
return err
}
fmt.Println(v.String())
ConnOpenInOrder(par défaut) - les adresses sont utilisées dans l’ordre. Les adresses suivantes ne sont sollicitées qu’en cas d’échec de connexion aux adresses précédentes dans la liste. Il s’agit en pratique d’une stratégie de basculement.
ConnOpenRoundRobin- La charge est répartie entre les adresses selon une stratégie round-robin.
ConnOpenRandom- Un nœud est sélectionné aléatoirement dans la liste des adresses.
ConnOpenStrategy
Exemple complet
conn, err := clickhouse.Open(&clickhouse.Options{
Addr: []string{"127.0.0.1:9001", "127.0.0.1:9002", fmt.Sprintf("%s:%d", env.Host, env.Port)},
ConnOpenStrategy: clickhouse.ConnOpenRoundRobin,
Auth: clickhouse.Auth{
Database: env.Database,
Username: env.Username,
Password: env.Password,
},
})
if err != nil {
return err
}
v, err := conn.ServerVersion()
if err != nil {
return err
}
Le client maintient un pool de connexions et les réutilise entre les requêtes selon les besoins. À tout moment, le nombre de connexions utilisées ne dépassera pas
Pool de connexions
MaxOpenConns, tandis que la taille maximale du pool est contrôlée par
MaxIdleConns. Le client récupère une connexion dans le pool pour chaque exécution de requête, puis la remet dans le pool pour qu’elle soit réutilisée. Une connexion est utilisée pendant toute la durée de vie d’un batch et libérée lors de
Send().
Rien ne garantit que la même connexion du pool sera utilisée pour les requêtes suivantes, sauf si l’utilisateur définit
MaxOpenConns=1. Cela est rarement nécessaire, mais peut être requis lorsque des utilisateurs emploient des tables temporaires.
Notez également que
ConnMaxLifetime vaut par défaut 1 heure. Cela peut entraîner un déséquilibre de charge sur ClickHouse si des nœuds quittent le cluster. Cela peut se produire lorsqu’un nœud devient indisponible : les connexions se répartissent alors sur les autres nœuds. Par défaut, ces connexions persistent et ne sont pas renouvelées avant 1 heure, même si le nœud défaillant réintègre le cluster. Envisagez de réduire cette valeur en cas de forte charge.
Le pool de connexions est activé pour Native (TCP) et pour le protocole HTTP.
Le client prend en charge la journalisation structurée via le paquet standard
Journalisation
log/slog de Go, à l’aide du champ
Logger dans
Options. Les anciens champs
Debug et
Debugf sont obsolètes, mais fonctionnent toujours pour assurer la rétrocompatibilité (priorité :
Debugf >
Logger > no-op).
Vous pouvez également enrichir le logger avec un contexte applicatif :
import (
"log/slog"
"os"
)
// JSON structured logging
logger := slog.New(slog.NewJSONHandler(os.Stdout, &slog.HandlerOptions{
Level: slog.LevelDebug,
}))
conn, err := clickhouse.Open(&clickhouse.Options{
Addr: []string{fmt.Sprintf("%s:%d", env.Host, env.Port)},
Auth: clickhouse.Auth{
Database: env.Database,
Username: env.Username,
Password: env.Password,
},
Logger: logger,
})
Exemple complet
baseLogger := slog.New(slog.NewJSONHandler(os.Stdout, &slog.HandlerOptions{
Level: slog.LevelInfo,
}))
enrichedLogger := baseLogger.With(
slog.String("service", "my-service"),
slog.String("environment", "production"),
)
conn, err := clickhouse.Open(&clickhouse.Options{
// ...
Logger: enrichedLogger,
})
La prise en charge des méthodes de compression dépend du protocole sous-jacent utilisé. Pour le protocole natif, le client prend en charge la compression
Compression
LZ4 et
ZSTD. Celle-ci s’effectue uniquement au niveau des blocs. La compression peut être activée en incluant une configuration
Compression dans la connexion.
Exemple complet D’autres techniques de compression sont disponibles lors de l’utilisation du transport HTTP :
conn, err := clickhouse.Open(&clickhouse.Options{
Addr: []string{fmt.Sprintf("%s:%d", env.Host, env.Port)},
Auth: clickhouse.Auth{
Database: env.Database,
Username: env.Username,
Password: env.Password,
},
Compression: &clickhouse.Compression{
Method: clickhouse.CompressionZSTD,
},
MaxOpenConns: 1,
})
ctx := context.Background()
defer func() {
conn.Exec(ctx, "DROP TABLE example")
}()
conn.Exec(context.Background(), "DROP TABLE IF EXISTS example")
if err = conn.Exec(ctx, `
CREATE TABLE example (
Col1 Array(String)
) Engine Memory
`); err != nil {
return err
}
batch, err := conn.PrepareBatch(ctx, "INSERT INTO example")
if err != nil {
return err
}
defer batch.Close()
for i := 0; i < 1000; i++ {
if err := batch.Append([]string{strconv.Itoa(i), strconv.Itoa(i + 1), strconv.Itoa(i + 2), strconv.Itoa(i + 3)}); err != nil {
return err
}
}
if err := batch.Send(); err != nil {
return err
}
gzip,
deflate et
br. Consultez API Database/SQL - Compression pour plus d’informations.
Le transport se change via un simple paramètre de config — tout le reste de ce guide s’applique aux deux. Voici ce qui change :
TCP vs HTTP
Pour basculer l’une ou l’autre API vers HTTP :
|TCP (protocole natif)
|HTTP
|Port par défaut
|9000 (non chiffré), 9440 (TLS)
|8123 (non chiffré), 8443 (TLS)
|Activation
|Par défaut — omettez
Protocol
Protocol: clickhouse.HTTP ou utilisez un DSN
http://
|Compression
lz4,
zstd
lz4,
zstd,
gzip,
deflate,
br
|Sessions
|Intégrées (toujours actives)
|Explicite — transmettez
session_id comme paramètre de configuration
|En-têtes HTTP
|—
HttpHeaders,
HttpUrlPath,
HttpMaxConnsPerHost
|Transport personnalisé
|—
TransportFunc
|Authentification JWT
|—
GetJWT (ClickHouse Cloud HTTPS)
|OpenTelemetry (
WithSpan)
|✅
|Le serveur le prend en charge ; le client n’envoie pas encore l’en-tête
traceparent
// ClickHouse API over HTTP
conn, err := clickhouse.Open(&clickhouse.Options{
Addr: []string{"host:8123"},
Protocol: clickhouse.HTTP,
// ... auth, etc.
})
// database/sql over HTTP — via Options
conn := clickhouse.OpenDB(&clickhouse.Options{
Addr: []string{"host:8123"},
Protocol: clickhouse.HTTP,
// ... auth, etc.
})
// database/sql over HTTP — via DSN
conn, err := sql.Open("clickhouse", "http://host:8123?username=user&password=pass")