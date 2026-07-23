En tant que base de données OLAP (Online Analytical Processing), ClickHouse est optimisée pour offrir des performances élevées et une bonne capacité de passage à l’échelle, au point de pouvoir insérer potentiellement des millions de lignes par seconde. Cela est rendu possible par la combinaison d’une architecture fortement parallélisée et d’une compression en colonnes efficace, au prix de compromis sur la cohérence immédiate. Plus précisément, ClickHouse est optimisée pour les opérations d’ajout uniquement et n’offre que des garanties de cohérence éventuelle. À l’inverse, les bases de données OLTP comme Postgres sont spécifiquement optimisées pour les insertions transactionnelles avec un respect complet des propriétés ACID, garantissant une forte cohérence et une grande fiabilité. PostgreSQL utilise le MVCC (Multi-Version Concurrency Control) pour gérer les transactions concurrentes, ce qui implique de conserver plusieurs versions des données. Ces transactions peuvent ne porter que sur un petit nombre de lignes à la fois, avec un surcoût important lié aux garanties de fiabilité, ce qui limite les performances d’insertion. Pour obtenir des performances d’insertion élevées tout en conservant de fortes garanties de cohérence, vous devez respecter les règles simples décrites ci-dessous lors de l’insertion de données dans ClickHouse. Le respect de ces règles vous aidera à éviter les problèmes que les utilisateurs rencontrent souvent lorsqu’ils découvrent ClickHouse et tentent d’y reproduire une stratégie d’insertion adaptée aux bases de données OLTP.
Insertion dans ClickHouse vs. les bases de données OLTP
Bonnes pratiques pour les insertions
Par défaut, chaque insert envoyé à ClickHouse entraîne la création immédiate par ClickHouse d’une part de stockage contenant les données de l’insert ainsi que d’autres métadonnées à stocker. Par conséquent, envoyer moins d’inserts contenant chacun davantage de données, plutôt qu’un plus grand nombre d’inserts contenant chacun moins de données, réduit le nombre d’écritures nécessaires. En règle générale, nous recommandons d’insérer les données par lots assez volumineux d’au moins 1 000 lignes à la fois, et idéalement entre 10 000 et 100 000 lignes. (Pour plus de détails, consultez ce lien). Si de grands lots ne sont pas possibles, utilisez les insertions asynchrones décrites ci-dessous.
Effectuez des insertions par lots de grande taille
Par défaut, les insertions dans ClickHouse sont synchrones et idempotentes (c.-à-d. qu’effectuer plusieurs fois la même opération d’insertion a le même effet que de l’effectuer une seule fois). Pour les tables de la famille de moteurs MergeTree, ClickHouse déduplique automatiquement les insertions par défaut. Cela signifie que les insertions restent résilientes dans les cas suivants :
Assurer des lots cohérents pour des reprises idempotentes
-
- Si le nœud qui reçoit les données rencontre des problèmes, la requête d’insertion expirera (ou renverra une erreur plus spécifique) et aucun accusé de réception ne sera renvoyé.
-
- Si les données ont bien été écrites par le nœud, mais que l’accusé de réception ne peut pas être renvoyé à l’émetteur de la requête en raison d’interruptions réseau, celui-ci recevra soit un time-out, soit une erreur réseau.
Nous recommandons d’insérer directement dans une table MergeTree (ou Replicated), en répartissant les requêtes entre un ensemble de nœuds si les données sont réparties entre plusieurs shards, et en définissant
Insérer dans une table MergeTree ou une table distribuée
internal_replication=true.
ClickHouse se chargera ainsi de répliquer les données vers toute réplique disponible et garantira une cohérence à terme des données.
Si cet équilibrage de charge côté client n’est pas pratique, vous pouvez insérer via une table distribuée, qui répartira alors les écritures entre les nœuds. Là encore, il est conseillé de définir
internal_replication=true.
Il convient toutefois de noter que cette approche est légèrement moins performante, car les écritures doivent d’abord être effectuées localement sur le nœud qui héberge la table distribuée, puis envoyées aux shards.
Dans certains cas, le regroupement côté client n’est pas envisageable, par exemple pour un cas d’usage d’observability avec des centaines ou des milliers d’agents dédiés envoyant des logs, des métriques, des traces, etc. Dans ce scénario, l’acheminement en temps réel de ces données est essentiel pour détecter les problèmes et les anomalies le plus rapidement possible. De plus, il existe un risque de pics d’événements dans les systèmes observés, ce qui peut entraîner d’importants pics de mémoire et les problèmes associés lorsqu’on essaie de mettre en tampon les données d’observability côté client. Si vous ne pouvez pas insérer de gros lots, vous pouvez déléguer ce regroupement à ClickHouse à l’aide des insertions asynchrones. Avec les insertions asynchrones, les données sont d’abord insérées dans un buffer, puis écrites ultérieurement dans le stockage de la base de données en 3 étapes, comme l’illustre le schéma ci-dessous : Avec les insertions asynchrones activées, ClickHouse : (1) reçoit une requête d’insertion de manière asynchrone. (2) écrit d’abord les données de la requête dans un buffer en mémoire. (3) trie et écrit les données sous forme de part dans le stockage de la base de données, uniquement lors du prochain vidage du buffer. Avant le vidage du buffer, les données d’autres requêtes d’insertion asynchrones provenant du même client ou d’autres clients peuvent être regroupées dans le buffer. La part créée lors du vidage du buffer peut donc contenir les données de plusieurs requêtes d’insertion asynchrones. De manière générale, ce mécanisme déplace le regroupement des données du côté client vers le côté serveur (instance ClickHouse).
Utilisez les insertions asynchrones pour les petits lots
ClickHouse dispose de clients pour les langages de programmation les plus populaires. Ils sont optimisés pour garantir le bon déroulement des insertions et prennent en charge nativement les insertions asynchrones, soit directement, comme avec le client Go, soit indirectement lorsqu’elles sont activées dans les paramètres au niveau de la requête, de l’utilisateur ou de la connexion. Consultez Clients et pilotes pour obtenir la liste complète des clients et pilotes ClickHouse disponibles.
Utiliser les clients ClickHouse officiels
ClickHouse prend en charge de nombreux formats d’entrée lors des insertions (et des requêtes). Il s’agit d’une différence importante par rapport aux bases de données OLTP, qui facilite grandement le chargement de données depuis des sources externes, en particulier lorsqu’elle est associée aux fonctions de table et à la possibilité de charger des données depuis des fichiers sur disque. Ces formats sont idéaux pour les chargements ponctuels de données et les tâches de data engineering. Pour les applications qui recherchent des performances d’insert optimales, vous devriez insérer les données en utilisant le format Native. Ce format est pris en charge par la plupart des clients (comme Go et Python) et garantit au serveur un minimum de travail, puisque ce format est déjà orienté colonnes. Ainsi, la responsabilité de convertir les données dans un format orienté colonnes est déplacée côté client. C’est important pour faire évoluer efficacement les inserts. Vous pouvez également utiliser le format RowBinary (comme l’utilise le client Java) si vous préférez un format en lignes ; il est généralement plus facile à écrire que le format Native. Il est plus efficace, en termes de compression, de surcharge réseau et de traitement côté serveur, que d’autres formats en lignes comme JSON. Le format JSONEachRow peut être envisagé si votre débit d’écriture est plus faible et que vous cherchez à vous intégrer rapidement. Gardez à l’esprit que ce format entraîne une surcharge CPU dans ClickHouse pour l’analyse syntaxique.
Préférez le format natif
Contrairement à de nombreuses bases de données traditionnelles, ClickHouse prend en charge une interface HTTP. Vous pouvez l’utiliser à la fois pour insérer des données et les interroger, avec n’importe lequel des formats ci-dessus. Cette option est souvent préférable au protocole natif de ClickHouse, car elle permet de rediriger facilement le trafic à l’aide de load balancers. On observe généralement une légère différence de performance à l’insertion avec le protocole natif, qui entraîne un peu moins de surcoût. Les clients existants utilisent l’un ou l’autre de ces protocoles (et, dans certains cas, les deux, par exemple le client Go). Le protocole natif permet également de suivre facilement la progression des requêtes. Voir Interface HTTP pour plus de détails.
Utiliser l’interface HTTP
Vous pouvez utiliser la commande
Exemple de base
INSERT INTO TABLE, bien connue, avec ClickHouse. Insérons quelques données dans la table que nous avons créée dans le guide de démarrage « Création de tables dans ClickHouse ».
Pour vérifier que cela a bien fonctionné, exécutez la requête
INSERT INTO helloworld.my_first_table (user_id, message, timestamp, metric) VALUES
(101, 'Hello, ClickHouse!', now(), -1.0 ),
(102, 'Insert a lot of rows per batch', yesterday(), 1.41421 ),
(102, 'Sort your data based on your commonly-used queries', today(), 2.718 ),
(101, 'Granules are the smallest chunks of data read', now() + 5, 3.14159 )
SELECT suivante :
Cela renvoie :
SELECT * FROM helloworld.my_first_table
user_id message timestamp metric
101 Hello, ClickHouse! 2024-11-13 20:01:22 -1
101 Granules are the smallest chunks of data read 2024-11-13 20:01:27 3.14159
102 Insert a lot of rows per batch 2024-11-12 00:00:00 1.41421
102 Sort your data based on your commonly-used queries 2024-11-13 00:00:00 2.718
Pour charger des données depuis Postgres, vous pouvez utiliser :
Chargement de données depuis Postgres
ClickPipes, un outil ETL spécialement conçu pour la réplication de bases de données PostgreSQL. Il est disponible dans les deux options suivantes :
- ClickHouse Cloud - disponible via notre service d’ingestion managé dans ClickPipes.
- Auto-hébergé - via le projet open-source PeerDB.
- Le moteur de table PostgreSQL pour lire directement les données, comme dans les exemples précédents. Cette solution convient généralement si une réplication par lots basée sur un watermark connu, par exemple un timestamp, est suffisante, ou s’il s’agit d’une migration ponctuelle. Cette approche peut gérer des dizaines de millions de lignes. Les utilisateurs souhaitant migrer des jeux de données plus volumineux devraient envisager plusieurs requêtes, chacune traitant une partie des données. Des tables de staging peuvent être utilisées pour chaque partie avant le déplacement de ses partitions vers une table finale. Cela permet de relancer les requêtes ayant échoué. Pour plus de détails sur cette stratégie de chargement en masse, voir ici.
- Les données peuvent être exportées depuis PostgreSQL au format CSV. Elles peuvent ensuite être insérées dans ClickHouse à partir de fichiers locaux ou via le stockage objet à l’aide de fonctions de table.
Besoin d’aide pour insérer de grands jeux de données ?Si vous avez besoin d’aide pour insérer de grands jeux de données, ou si vous rencontrez des erreurs lors de l’importation de données dans ClickHouse Cloud, veuillez nous contacter à support@clickhouse.com et nous pourrons vous aider.
Prérequis
Insertion de données depuis la ligne de commande
- Vous avez installé ClickHouse
clickhouse-serverest en cours d’exécution
- Vous avez accès à un terminal avec
wget,
zcatet
curl
clickhouse-client en mode batch. Pour plus d’informations et d’exemples sur l’insertion de données via la ligne de commande avec
clickhouse-client en mode batch, consultez “Mode batch”.
Nous utiliserons le jeu de données Hacker News pour cet exemple, qui contient 28 millions de lignes de données Hacker News.
1
Télécharger le CSV
Exécutez la commande suivante pour télécharger une version CSV du jeu de données depuis notre bucket S3 public :
Avec ses 4,6 Go et ses 28 millions de lignes, ce fichier compressé devrait prendre 5 à 10 minutes à télécharger.
wget https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/hackernews/hacknernews.csv.gz
2
Créer la table
Avec
clickhouse-server en cours d’exécution, vous pouvez créer une table vide avec le schéma suivant directement depuis la ligne de commande à l’aide de
clickhouse-client en mode batch :
S’il n’y a pas d’erreurs, la table a bien été créée. Dans la commande ci-dessus, des guillemets simples sont utilisés autour du délimiteur Heredoc (
clickhouse-client <<'_EOF'
CREATE TABLE hackernews(
`id` UInt32,
`deleted` UInt8,
`type` Enum('story' = 1, 'comment' = 2, 'poll' = 3, 'pollopt' = 4, 'job' = 5),
`by` LowCardinality(String),
`time` DateTime,
`text` String,
`dead` UInt8,
`parent` UInt32,
`poll` UInt32,
`kids` Array(UInt32),
`url` String,
`score` Int32,
`title` String,
`parts` Array(UInt32),
`descendants` Int32
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY id
_EOF
_EOF) afin d’empêcher toute interpolation. Sans ces guillemets simples, il serait nécessaire d’échapper les backticks autour des noms de colonnes.
3
Insérer les données depuis la ligne de commande
Exécutez ensuite la commande ci-dessous pour insérer dans votre table les données du fichier que vous avez téléchargé précédemment :
Comme nos données sont compressées, nous devons d’abord décompresser le fichier à l’aide d’un outil comme
zcat < hacknernews.csv.gz | ./clickhouse client --query "INSERT INTO hackernews FORMAT CSV"
gzip,
zcat ou équivalent, puis rediriger les données décompressées vers
clickhouse-client avec l’instruction
INSERT et le
FORMAT appropriés.
Une fois l’insertion terminée, vous pouvez exécuter la commande suivante pour voir le nombre de lignes dans la table
Lors de l’insertion de données avec
clickhouse-client en mode interactif, vous pouvez laisser ClickHouse gérer la décompression à l’insertion en utilisant la clause
COMPRESSION. ClickHouse peut détecter automatiquement le type de compression à partir de l’extension du fichier, mais vous pouvez aussi le spécifier explicitement.La requête d’insertion ressemblerait alors à ceci :
clickhouse-client --query "INSERT INTO hackernews FROM INFILE 'hacknernews.csv.gz' COMPRESSION 'gzip' FORMAT CSV;"
hackernews :
clickhouse-client --query "SELECT formatReadableQuantity(count(*)) FROM hackernews"
28.74 million
4
Insérer des données via la ligne de commande avec curl
Dans les étapes précédentes, vous avez d’abord téléchargé le fichier CSV sur votre machine locale avec
wget. Il est également possible d’insérer directement les données depuis l’URL distante avec une seule commande.Exécutez la commande suivante pour supprimer les données de la table
hackernews afin de pouvoir les insérer à nouveau sans l’étape intermédiaire de téléchargement sur votre machine locale :
Exécutez maintenant :
clickhouse-client --query "TRUNCATE hackernews"
Vous pouvez maintenant exécuter la même commande que précédemment pour vérifier que les données ont bien été réinsérées :
curl https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/hackernews/hacknernews.csv.gz | zcat | clickhouse-client --query "INSERT INTO hackernews FORMAT CSV"
clickhouse-client --query "SELECT formatReadableQuantity(count(*)) FROM hackernews"
28.74 million