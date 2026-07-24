Premiers pas avec Moose Stack : une approche orientée code pour développer sur ClickHouse avec des schémas typés et un développement local

Moose OLAP est un module clé de la Moose Stack , une boîte à outils open source destinée aux développeurs pour créer des backends analytiques en temps réel en Typescript et Python.

Moose OLAP propose des abstractions adaptées aux développeurs et des fonctionnalités de type ORM, conçues nativement pour ClickHouse.

​ Principales fonctionnalités de Moose OLAP

Schémas sous forme de code : Définissez vos tables ClickHouse en TypeScript ou en Python avec typage sûr et autocomplétion dans l’IDE

: Définissez vos tables ClickHouse en TypeScript ou en Python avec typage sûr et autocomplétion dans l’IDE Requêtes avec typage sûr : Écrivez des requêtes SQL avec vérification des types et autocomplétion

: Écrivez des requêtes SQL avec vérification des types et autocomplétion Développement local : Développez et testez sur des instances ClickHouse locales sans affecter la production

: Développez et testez sur des instances ClickHouse locales sans affecter la production Gestion des migrations : Versionnez vos modifications de schéma et gérez les migrations dans le code

: Versionnez vos modifications de schéma et gérez les migrations dans le code Streaming en temps réel : Prise en charge intégrée pour associer ClickHouse à Kafka ou Redpanda pour l’ingestion en streaming

: Prise en charge intégrée pour associer ClickHouse à Kafka ou Redpanda pour l’ingestion en streaming API REST : Générez facilement des API REST entièrement documentées à partir de vos tables et vues ClickHouse

​ Premiers pas en moins de 5 minutes

Pour les guides d’installation et de prise en main les plus récents et les plus complets, consultez la documentation Moose Stack

Ou suivez ce guide pour démarrer avec Moose OLAP sur un déploiement ClickHouse ou ClickHouse Cloud existant en moins de 5 minutes.

Node.js 20+ ou Python 3.12+ - Requis pour le développement en TypeScript ou en Python

ou - Requis pour le développement en TypeScript ou en Python Docker Desktop - Pour l’environnement de développement local

- Pour l’environnement de développement local macOS/Linux - Windows fonctionne via WSL2

1 Installer Moose Installez la CLI Moose à l’échelle du système : bash -i <( curl -fsSL https://fiveonefour.com/install.sh) moose 2 Configurer votre projet ​ Option A : utiliser votre déploiement ClickHouse existant Important : votre ClickHouse de production restera intact. Cette opération initialise simplement un nouveau projet Moose OLAP avec des modèles de données dérivés de vos tables ClickHouse. # TypeScript moose init my-project --from-remote < YOUR_CLICKHOUSE_CONNECTION_STRIN G > --language typescript # Python moose init my-project --from-remote < YOUR_CLICKHOUSE_CONNECTION_STRIN G > --language python Votre chaîne de connexion ClickHouse doit respecter ce format : https://username:password@host:port/?database =database_name ​ Option B : utiliser ClickHouse Playground Vous n’avez pas encore de déploiement ClickHouse opérationnel ? Utilisez le ClickHouse Playground pour essayer Moose OLAP ! # TypeScript moose init my-project --from-remote https://explorer:@play.clickhouse.com:443/?database=default --language typescript # Python moose init my-project --from-remote https://explorer:@play.clickhouse.com:443/?database=default --language python 3 Installer les dépendances # TypeScript cd my-project npm install # Python cd my-project python3 -m venv .venv source .venv/bin/activate pip install -r requirements.txt Vous devriez voir : Successfully generated X models from ClickHouse tables 4 Explorer vos modèles générés La CLI Moose génère automatiquement des interfaces TypeScript ou des modèles Pydantic Python à partir de vos tables ClickHouse existantes. Consultez vos nouveaux modèles de données dans le fichier app/index.ts . 5 Démarrer le développement Démarrez votre serveur de développement pour lancer une instance ClickHouse locale avec toutes vos tables de production automatiquement recréées à partir de vos définitions de code : moose dev Important : votre ClickHouse de production restera intact. Cette commande crée un environnement de développement local. 6 Peupler votre base de données locale Importez vos données dans votre instance ClickHouse locale : ​ Depuis votre propre ClickHouse moose seed --connection-string < YOUR_CLICKHOUSE_CONNECTION_STRIN G > --limit 100 ​ Depuis ClickHouse Playground moose seed --connection-string https://explorer:@play.clickhouse.com:443/?database=default --limit 100 7 Développer avec Moose OLAP Maintenant que vos tables sont définies dans le code, vous bénéficiez des mêmes avantages que les modèles de données ORM dans les applications web : sécurité de typage et autocomplétion pour créer des API et des vues matérialisées à partir de vos données analytiques. Pour aller plus loin, vous pouvez par exemple : Créer une API REST avec Moose API

Ingérer ou transformer des données avec Moose Workflows ou Moose Streaming

Explorer le passage en production avec Moose Build et Moose Migrate