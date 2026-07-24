Cette section présente toutes les matérialisations disponibles dans dbt-clickhouse, y compris les fonctionnalités expérimentales.

​ Configurations générales des matérialisations

Le tableau suivant présente les configurations partagées par certaines des matérialisations disponibles. Pour des informations détaillées sur les configurations générales des modèles dbt, consultez la documentation dbt

Option Description Valeur par défaut le cas échéant engine Le moteur de table (type de table) à utiliser lors de la création des tables MergeTree() order_by Un tuple de noms de colonnes ou d’expressions arbitraires. Cela vous permet de créer un petit index clairsemé qui aide à retrouver les données plus rapidement. tuple() partition_by Une partition est un regroupement logique d’enregistrements dans une table selon un critère spécifié. La clé de partitionnement peut être n’importe quelle expression des colonnes de la table. primary_key Comme order_by, une expression de clé primaire ClickHouse. Si elle n’est pas spécifiée, ClickHouse utilisera l’expression order_by comme clé primaire settings Une map/un dictionnaire de paramètres “TABLE” à utiliser dans des instructions DDL comme ‘CREATE TABLE’ avec ce modèle query_settings Une map/un dictionnaire de paramètres ClickHouse au niveau utilisateur à utiliser avec les instructions INSERT ou DELETE en conjonction avec ce modèle ttl Une expression TTL à utiliser avec la table. L’expression TTL est une chaîne qui peut être utilisée pour spécifier le TTL de la table. sql_security L’utilisateur ClickHouse à utiliser lors de l’exécution de la requête sous-jacente de la vue. Valeurs acceptées : definer , invoker . definer Si sql_security est défini sur definer , vous devez spécifier un utilisateur existant ou CURRENT_USER dans la clause definer .

​ Moteurs de table pris en charge

Type Détails MergeTree (par défaut) docs. HDFS docs MaterializedPostgreSQL docs S3 docs EmbeddedRocksDB docs Hive docs

Remarque : pour les vues matérialisées, tous les moteurs de la famille *MergeTree sont pris en charge.

​ Moteurs de table pris en charge à titre expérimental

Type Détails Table distribuée docs. Dictionary docs

Si vous rencontrez des problèmes de connexion à ClickHouse depuis dbt avec l’un des moteurs ci-dessus, veuillez signaler le problème ici

​ Remarque sur les paramètres du modèle

ClickHouse propose plusieurs types/niveaux de « settings ». Dans la configuration du modèle ci-dessus, deux de ces types sont configurables. settings désigne la clause SETTINGS utilisée dans les instructions DDL de type CREATE TABLE/VIEW ; il s’agit donc généralement de paramètres propres au moteur de table ClickHouse concerné. Le nouveau query_settings permet d’ajouter une clause SETTINGS aux requêtes INSERT et DELETE utilisées pour la matérialisation du modèle ( y compris les matérialisations incrémentales). Il existe des centaines de paramètres ClickHouse, et il n’est pas toujours évident de savoir lequel est un paramètre de « table » et lequel est un paramètre « utilisateur » (bien que ces derniers soient généralement disponibles dans la table system.settings .) En règle générale, il est recommandé de conserver les valeurs par défaut, et toute utilisation de ces propriétés doit être soigneusement étudiée et testée.

​ Configuration des colonnes

REMARQUE : Les options de configuration des colonnes ci-dessous nécessitent l’application des Les options de configuration des colonnes ci-dessous nécessitent l’application des contrats de modèle

Option Description Valeur par défaut, le cas échéant codec Une chaîne composée d’arguments passés à CODEC() dans le DDL de la colonne. Par exemple : codec: "Delta, ZSTD" sera compilée sous la forme CODEC(Delta, ZSTD) . ttl Une chaîne composée d’une expression TTL (time-to-live) qui définit une règle TTL dans le DDL de la colonne. Par exemple : ttl: ts + INTERVAL 1 DAY sera compilée sous la forme TTL ts + INTERVAL 1 DAY .

​ Exemple de configuration de schéma

models : - name : table_column_configs description : 'Testing column-level configurations' config : contract : enforced : true columns : - name : ts data_type : timestamp codec : ZSTD - name : x data_type : UInt8 ttl : ts + INTERVAL 1 DAY

​ Ajout de types complexes

dbt détermine automatiquement le type de données de chaque colonne en analysant le SQL utilisé pour créer le modèle. Cependant, dans certains cas, ce processus peut ne pas identifier correctement le type de données, ce qui entraîne des conflits avec les types spécifiés dans la propriété de contrat data_type . Pour y remédier, nous recommandons d’utiliser la fonction CAST() dans le SQL du modèle afin de définir explicitement le type souhaité. Par exemple :

{{ config( materialized = "materialized_view" , engine = "AggregatingMergeTree" , order_by = ["event_type"], ) }} select -- event_type may be infered as a String but we may prefer LowCardinality(String): CAST (event_type, 'LowCardinality(String)' ) as event_type, -- countState() may be infered as `AggregateFunction(count)` but we may prefer to change the type of the argument used: CAST (countState(), 'AggregateFunction(count, UInt32)' ) as response_count, -- maxSimpleState() may be infered as `SimpleAggregateFunction(max, String)` but we may prefer to also change the type of the argument used: CAST (maxSimpleState(event_type), 'SimpleAggregateFunction(max, LowCardinality(String))' ) as max_event_type from {{ ref( 'user_events' ) }} group by event_type

​ Matérialisation : vue

Un modèle dbt peut être créé sous forme de vue ClickHouse et configuré à l’aide de la syntaxe suivante :

Fichier du projet ( dbt_project.yml ) :

models : <resource-path> : +materialized : view

Ou bloc de configuration ( models/<model_name>.sql ) :

{{ config( materialized = "view" ) }}

​ Matérialisation : table

Un modèle dbt peut être créé comme une table ClickHouse et configuré à l’aide de la syntaxe suivante :

Fichier de projet ( dbt_project.yml ) :

models : <resource-path> : +materialized : table +order_by : [ <column-name> , ... ] +engine : <engine-type> +partition_by : [ <column-name> , ... ]

Ou bloc de configuration ( models/<model_name>.sql ) :

{{ config( materialized = "table" , engine = "<engine-type>" , order_by = [ "<column-name>" , ... ], partition_by = [ "<column-name>" , ... ], ... ] ) }}

​ Index de saut de données

table à l’aide de la configuration indexes : Vous pouvez ajouter des index de saut de données aux matérialisationsà l’aide de la configuration

{{ config( materialized = 'table' , indexes = [{ 'name' : 'your_index_name' , 'definition' : 'your_column TYPE minmax GRANULARITY 2' }] ) }}

table et distributed_table à l’aide de la configuration projections : Vous pouvez ajouter des projections aux matérialisationsetà l’aide de la configuration

{{ config( materialized = 'table' , projections = [ { 'name' : 'your_projection_name' , 'query' : 'SELECT department, avg(age) AS avg_age GROUP BY department' } ] ) }}

Remarque : Pour les tables distribuées, la projection s’applique aux tables _local , et non à la table distribuée servant de proxy.

​ Matérialisation : incrémentielle

Le modèle de type table sera reconstruit à chaque exécution de dbt. Cela peut s’avérer irréaliste et extrêmement coûteux pour des jeux de résultats volumineux ou des transformations complexes. Pour relever ce défi et réduire le temps de build, un modèle dbt peut être créé en tant que table ClickHouse incrémentielle et se configure à l’aide de la syntaxe suivante :

Définition du modèle dans dbt_project.yml :

models : <resource-path> : +materialized : incremental +order_by : [ <column-name> , ... ] +engine : <engine-type> +partition_by : [ <column-name> , ... ] +unique_key : [ <column-name> , ... ] +inserts_only : [ True|False ]

Ou le bloc de configuration dans models/<model_name>.sql :

{{ config( materialized = "incremental" , engine = "<engine-type>" , order_by = [ "<column-name>" , ... ], partition_by = [ "<column-name>" , ... ], unique_key = [ "<column-name>" , ... ], inserts_only = [ True | False ], ... ] ) }}

Les configurations spécifiques à ce type de matérialisation sont listées ci-dessous :

Option Description Required? unique_key Un n-uplet de noms de colonnes qui identifie de manière unique les lignes. Pour plus de détails sur les contraintes d’unicité, voir ici. Obligatoire. S’il n’est pas fourni, les lignes modifiées seront ajoutées deux fois à la table incrémentale. inserts_only Ce paramètre est obsolète au profit de la strategy incrémentale append , qui fonctionne de la même manière. S’il est défini sur True pour un modèle incrémental, les mises à jour incrémentales seront insérées directement dans la table cible sans créer de table intermédiaire. Si inserts_only est défini, incremental_strategy est ignoré. Facultatif (par défaut : False ) incremental_strategy Stratégie à utiliser pour la matérialisation incrémentale. delete+insert , append , insert_overwrite et microbatch sont pris en charge. Pour plus de détails sur les stratégies, voir ici Facultatif (par défaut : ‘default’) incremental_predicates Conditions supplémentaires à appliquer à la matérialisation incrémentale (uniquement pour la stratégie delete+insert Facultatif

​ Stratégies pour les modèles incrémentaux

dbt-clickhouse prend en charge trois stratégies de modèles incrémentaux.

​ La stratégie par défaut (legacy)

Historiquement, ClickHouse ne prenait en charge les mises à jour et les suppressions que de façon limitée, sous la forme de « mutations » asynchrones. Pour reproduire le comportement attendu de dbt, dbt-clickhouse crée par défaut une nouvelle table temporaire contenant tous les anciens enregistrements non affectés (non supprimés, non modifiés), ainsi que les enregistrements nouveaux ou mis à jour, puis permute ou échange cette table temporaire avec la relation incremental existante du modèle. C’est la seule stratégie qui préserve la relation d’origine si quelque chose tourne mal avant la fin de l’opération ; toutefois, comme elle implique une copie complète de la table d’origine, son exécution peut s’avérer coûteuse et lente.

​ La stratégie Delete+Insert

ClickHouse a ajouté les « lightweight deletes » en tant que fonctionnalité expérimentale dans la version 22.8. Les lightweight deletes sont nettement plus rapides que les opérations ALTER TABLE … DELETE, car ils ne nécessitent pas de réécrire les data parts de ClickHouse. La stratégie incrémentielle delete+insert s’appuie sur les lightweight deletes pour implémenter des matérialisations incrémentielles bien plus performantes que la stratégie « legacy ». Cependant, il y a quelques points importants à prendre en compte lors de l’utilisation de cette stratégie :

Les lightweight deletes doivent être activés sur votre serveur ClickHouse à l’aide du paramètre allow_experimental_lightweight_delete=1 , ou vous devez définir use_lw_deletes=true dans votre profil (ce qui activera ce paramètre pour vos sessions dbt)

, ou vous devez définir dans votre profil (ce qui activera ce paramètre pour vos sessions dbt) Les lightweight deletes sont désormais prêts pour un usage en production, mais il peut subsister des problèmes de performances et d’autres problèmes sur les versions de ClickHouse antérieures à 23.3.

Cette stratégie agit directement sur la table/relation concernée (sans créer de tables intermédiaires ou temporaires) ; ainsi, en cas de problème pendant l’opération, les données du modèle incrémentiel risquent fort de se retrouver dans un état invalide

Lors de l’utilisation des lightweight deletes, dbt-clickhouse active le paramètre allow_nondeterministic_mutations . Dans certains cas très rares, l’utilisation de incremental_predicates non déterministes peut entraîner une situation de concurrence pour les éléments mis à jour/supprimés (ainsi que des messages de journal associés dans les logs ClickHouse). Pour garantir des résultats cohérents, les prédicats incrémentiels ne doivent inclure que des sous-requêtes sur des données qui ne seront pas modifiées pendant la matérialisation incrémentielle.

​ La stratégie Microbatch (nécessite dbt-core >= 1.9)

La stratégie incrémentale microbatch est une fonctionnalité de dbt-core depuis la version 1.9, conçue pour traiter efficacement de grandes transformations de données chronologiques. Dans dbt-clickhouse, elle s’appuie sur la stratégie incrémentale delete_insert existante en scindant l’incrément en lots chronologiques prédéfinis, selon les configurations de modèle event_time et batch_size .

Au-delà de la gestion de transformations volumineuses, microbatch permet de :

Pour plus de détails sur l’utilisation de microbatch, consultez la documentation officielle

Configurations disponibles pour Microbatch

Option Description Par défaut, le cas échéant event_time La colonne qui indique « à quel moment la ligne s’est produite ». Obligatoire pour votre modèle Microbatch ainsi que pour tous les parents directs devant être filtrés. begin Le « début des temps » pour le modèle Microbatch. Il s’agit du point de départ de toutes les builds initiales ou full-refresh. Par exemple, un modèle Microbatch à granularité quotidienne exécuté le 2024-10-01 avec begin = ‘2023-10-01 traitera 366 batches (c’est une année bissextile !) plus le batch d’« aujourd’hui ». batch_size La granularité de vos batches. Les valeurs prises en charge sont hour , day , month et year lookback Traite X batches avant le dernier marqueur afin de capturer les enregistrements arrivés en retard. 1 concurrent_batches Remplace la détection automatique de dbt pour exécuter les batches de manière concurrente (en même temps). Pour en savoir plus, consultez la configuration des batches concurrents. Définir ce paramètre sur true exécute les batches de manière concurrente (en parallèle). false exécute les batches de manière séquentielle (l’un après l’autre).

​ La stratégie Append

Cette stratégie remplace le paramètre inserts_only dans les versions précédentes de dbt-clickhouse. Cette approche ajoute simplement de nouvelles lignes à la relation existante. Par conséquent, les lignes en double ne sont pas éliminées et il n’y a ni table temporaire ni table intermédiaire. C’est l’approche la plus rapide si les doublons sont soit autorisés dans les données, soit exclus par la requête incrémentielle via la clause/le filtre WHERE.

​ La stratégie insert_overwrite (Expérimental)

[IMPORTANT] Actuellement, la stratégie insert_overwrite n’est pas entièrement fonctionnelle avec les matérialisations distribuées.

Elle exécute les étapes suivantes :

Crée une table de staging (temporaire) avec la même structure que la relation du modèle incrémental : CREATE TABLE <staging> AS <target> . Insère uniquement les nouveaux enregistrements (produits par SELECT ) dans la table de staging. Remplace uniquement les nouvelles partitions (présentes dans la table de staging) dans la table cible.

Cette approche présente les avantages suivants :

Elle est plus rapide que la stratégie par défaut, car elle ne copie pas l’intégralité de la table.

Elle est plus sûre que les autres stratégies, car elle ne modifie pas la table d’origine tant que l’opération INSERT n’est pas terminée avec succès : en cas d’échec intermédiaire, la table d’origine n’est pas modifiée.

Elle met en œuvre la bonne pratique d’ingénierie des données dite de « l’immutabilité des partitions », ce qui simplifie le traitement incrémental et parallèle des données, les rollbacks, etc.

La stratégie nécessite que partition_by soit défini dans la configuration du modèle. Elle ignore tous les autres paramètres du modèle spécifiques aux stratégies.

materialized_view crée une La matérialisationcrée une vue matérialisée dans ClickHouse, qui fait office de déclencheur d’insertion en transformant et en insérant automatiquement les nouvelles lignes d’une table source vers une table cible. Il s’agit de l’une des matérialisations les plus puissantes disponibles dans dbt-clickhouse.

Consultez le guide des vues matérialisées pour accéder à la documentation complète Compte tenu de sa complexité, cette matérialisation dispose de sa propre page dédiée.pour accéder à la documentation complète

​ Matérialisation : dictionnaire (expérimental)

Consultez les tests dans https://github.com/ClickHouse/dbt-clickhouse/blob/main/tests/integration/adapter/dictionary/test_dictionary.py pour voir des exemples d’implémentation de matérialisations pour les dictionnaires ClickHouse

Une table distribuée est créée selon les étapes suivantes :

Création d’une vue temporaire avec une requête SQL afin d’obtenir la bonne structure Création de tables locales vides à partir de la vue Création d’une table distribuée à partir des tables locales. Les données sont insérées dans la table distribuée, puis réparties entre les shards sans duplication.

Remarques :

Les requêtes dbt-clickhouse incluent désormais automatiquement le paramètre insert_distributed_sync = 1 afin de garantir que les opérations de matérialisation incrémentielle en aval s’exécutent correctement. Cela peut ralentir davantage que prévu certaines insertions dans des tables distribuées.

​ Exemple de modèle pour une table distribuée

{{ config( materialized = 'distributed_table' , order_by = 'id, created_at' , sharding_key = 'cityHash64(id)' , engine = 'ReplacingMergeTree' ) }} select id, created_at, item from {{ source( 'db' , 'table' ) }}

​ Migrations générées

CREATE TABLE db .table_local on cluster cluster ( `id` UInt64, `created_at` DateTime , `item` String ) ENGINE = ReplacingMergeTree ORDER BY (id, created_at); CREATE TABLE db . table on cluster cluster ( `id` UInt64, `created_at` DateTime , `item` String ) ENGINE = Distributed ( 'cluster' , 'db' , 'table_local' , cityHash64(id));

Les configurations propres à ce type de matérialisation sont indiquées ci-dessous :

Option Description Valeur par défaut, le cas échéant sharding_key La clé de partitionnement détermine le serveur de destination lors de l’insertion dans une table utilisant le moteur Distributed. La clé de partitionnement peut être aléatoire ou correspondre au résultat d’une fonction de hachage rand() )

Modèle incrémental fondé sur le même principe qu’une table distribuée ; la principale difficulté consiste à traiter correctement toutes les stratégies incrémentales.

La stratégie Append se contente d’insérer les données dans la table distribuée. La stratégie Delete+Insert crée une table temporaire distribuée pour travailler avec l’ensemble des données sur chaque shard. La stratégie Default (Legacy) crée des tables temporaires et intermédiaires distribuées pour la même raison.

Seules les tables de shard sont remplacées, car la table distribuée ne stocke pas les données. La table distribuée n’est rechargée que lorsque le mode full_refresh est activé ou que la structure de la table a pu changer.

​ Exemple de modèle distributed incremental

{{ config( materialized = 'distributed_incremental' , engine = 'MergeTree' , incremental_strategy = 'append' , unique_key = 'id,created_at' ) }} select id, created_at, item from {{ source( 'db' , 'table' ) }}

​ Migrations générées

CREATE TABLE db .table_local on cluster cluster ( `id` UInt64, `created_at` DateTime , `item` String ) ENGINE = MergeTree; CREATE TABLE db . table on cluster cluster ( `id` UInt64, `created_at` DateTime , `item` String ) ENGINE = Distributed ( 'cluster' , 'db' , 'table_local' , cityHash64(id));

Les snapshots dbt permettent de conserver un historique des modifications apportées à un modèle mutable au fil du temps. Cela permet ensuite d’effectuer des requêtes à un instant donné sur les modèles, afin que les analystes puissent « remonter dans le temps » jusqu’à l’état antérieur d’un modèle. Cette fonctionnalité est prise en charge par le ClickHouse Connector et se configure à l’aide de la syntaxe suivante :

Bloc de config dans snapshots/<model_name>.sql :

{{ config( schema = "<schema-name>" , unique_key = "<column-name>" , strategy = "<strategy>" , updated_at = "<updated-at-column-name>" , ) }}

Pour en savoir plus sur la configuration, consultez la page de référence snapshot configs

​ Contrats et contraintes