your_profile_name :

target : dev

outputs :

dev :

type : clickhouse

# Optional

schema : [ default ] # ClickHouse database for dbt models

driver : [ http ] # http or native. If not set this will be autodetermined based on port setting

host : [ localhost ]

port : [ 8123 ] # If not set, defaults to 8123, 8443, 9000, 9440 depending on the secure and driver settings

user : [ default ] # User for all database operations

password : [ <empty string> ] # Password for the user

cluster : [ <empty string> ] # If set, certain DDL/table operations will be executed with the `ON CLUSTER` clause using this cluster. Distributed materializations require this setting to work. See the following ClickHouse Cluster section for more details.

verify : [ True ] # Validate TLS certificate if using TLS/SSL

secure : [ False ] # Use TLS (native protocol) or HTTPS (http protocol)

client_cert : [ null ] # Path to a TLS client certificate in .pem format

client_cert_key : [ null ] # Path to the private key for the TLS client certificate

retries : [ 1 ] # Number of times to retry a "retriable" database exception (such as a 503 'Service Unavailable' error)

compression : [ <empty string> ] # Use gzip compression if truthy (http), or compression type for a native connection

connect_timeout : [ 10 ] # Timeout in seconds to establish a connection to ClickHouse

send_receive_timeout : [ 300 ] # Timeout in seconds to receive data from the ClickHouse server

cluster_mode : [ False ] # Use specific settings designed to improve operation on Replicated databases (recommended for ClickHouse Cloud)

use_lw_deletes : [ False ] # Use the strategy `delete+insert` as the default incremental strategy.

check_exchange : [ True ] # Validate that clickhouse support the atomic EXCHANGE TABLES command. (Not needed for most ClickHouse versions)

local_suffix : [ _local ] # Table suffix of local tables on shards for distributed materializations.

local_db_prefix : [ <empty string> ] # Database prefix of local tables on shards for distributed materializations. If empty, it uses the same database as the distributed table.

allow_automatic_deduplication : [ False ] # Enable ClickHouse automatic deduplication for Replicated tables

tcp_keepalive : [ False ] # Native client only, specify TCP keepalive configuration. Specify custom keepalive settings as [idle_time_sec, interval_sec, probes].

reuse_connections : [ True ] # Re-use the same connection across models. Set to `False` to close the connection at the end of each model — useful on multi-replica ClickHouse Cloud services where the load balancer routes by TCP connection.

custom_settings : [{}] # A dictionary/mapping of custom ClickHouse settings for the connection - default is empty.

database_engine : '' # Database engine to use when creating new ClickHouse schemas (databases). If not set (the default), new databases will use the default ClickHouse database engine (usually Atomic).

threads : [ 1 ] # Number of threads to use when running queries. Before setting it to a number higher than 1, make sure to read the [read-after-write consistency](#read-after-write-consistency) section.

# Native (clickhouse-driver) connection settings

sync_request_timeout : [ 5 ] # Timeout for server ping