- Création d’un projet dbt et configuration de l’adaptateur ClickHouse.
- Définition d’un modèle.
- Mise à jour d’un modèle.
- Création d’un modèle incrémentiel.
- Création d’un modèle snapshot.
- Utilisation de vues matérialisées.
Suivez les instructions de la section Configuration de dbt et de l’adaptateur ClickHouse pour préparer votre environnement. Important : ce qui suit a été testé avec Python 3.9.
Configuration
dbt excelle dans la modélisation de données fortement relationnelles. À titre d’exemple, nous fournissons un petit jeu de données IMDB avec le schéma relationnel suivant. Ce jeu de données provient du dépôt de jeux de données relationnelles. Il reste très simple par rapport aux schémas couramment utilisés avec dbt, mais constitue un exemple facile à manipuler : Nous utilisons un sous-ensemble de ces tables, comme indiqué. Créez les tables suivantes :
Préparer ClickHouse
CREATE DATABASE imdb;
CREATE TABLE imdb.actors
(
id UInt32,
first_name String,
last_name String,
gender FixedString(1)
) ENGINE = MergeTree ORDER BY (id, first_name, last_name, gender);
CREATE TABLE imdb.directors
(
id UInt32,
first_name String,
last_name String
) ENGINE = MergeTree ORDER BY (id, first_name, last_name);
CREATE TABLE imdb.genres
(
movie_id UInt32,
genre String
) ENGINE = MergeTree ORDER BY (movie_id, genre);
CREATE TABLE imdb.movie_directors
(
director_id UInt32,
movie_id UInt64
) ENGINE = MergeTree ORDER BY (director_id, movie_id);
CREATE TABLE imdb.movies
(
id UInt32,
name String,
year UInt32,
rank Float32 DEFAULT 0
) ENGINE = MergeTree ORDER BY (id, name, year);
CREATE TABLE imdb.roles
(
actor_id UInt32,
movie_id UInt32,
role String,
created_at DateTime DEFAULT now()
) ENGINE = MergeTree ORDER BY (actor_id, movie_id);
Nous utilisons la fonction
La colonne
created_at de la table
roles a pour valeur par défaut
now(). Nous l’utilisons plus tard pour identifier les mises à jour incrémentales de nos modèles ; voir Modèles incrémentaux.
s3 pour lire les données source depuis des endpoints publics afin d’insérer les données. Exécutez les commandes suivantes pour remplir les tables :
L’exécution de ces opérations peut varier selon votre bande passante, mais chacune ne devrait prendre que quelques secondes. Exécutez la requête suivante pour générer un récapitulatif de chaque acteur, classé par nombre d’apparitions dans des films, et pour confirmer que les données ont bien été chargées :
INSERT INTO imdb.actors
SELECT *
FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/imdb/imdb_ijs_actors.tsv.gz',
'TSVWithNames');
INSERT INTO imdb.directors
SELECT *
FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/imdb/imdb_ijs_directors.tsv.gz',
'TSVWithNames');
INSERT INTO imdb.genres
SELECT *
FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/imdb/imdb_ijs_movies_genres.tsv.gz',
'TSVWithNames');
INSERT INTO imdb.movie_directors
SELECT *
FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/imdb/imdb_ijs_movies_directors.tsv.gz',
'TSVWithNames');
INSERT INTO imdb.movies
SELECT *
FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/imdb/imdb_ijs_movies.tsv.gz',
'TSVWithNames');
INSERT INTO imdb.roles(actor_id, movie_id, role)
SELECT actor_id, movie_id, role
FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/imdb/imdb_ijs_roles.tsv.gz',
'TSVWithNames');
La réponse devrait ressembler à ceci :
SELECT id,
any(actor_name) AS name,
uniqExact(movie_id) AS num_movies,
avg(rank) AS avg_rank,
uniqExact(genre) AS unique_genres,
uniqExact(director_name) AS uniq_directors,
max(created_at) AS updated_at
FROM (
SELECT imdb.actors.id AS id,
concat(imdb.actors.first_name, ' ', imdb.actors.last_name) AS actor_name,
imdb.movies.id AS movie_id,
imdb.movies.rank AS rank,
genre,
concat(imdb.directors.first_name, ' ', imdb.directors.last_name) AS director_name,
created_at
FROM imdb.actors
JOIN imdb.roles ON imdb.roles.actor_id = imdb.actors.id
LEFT OUTER JOIN imdb.movies ON imdb.movies.id = imdb.roles.movie_id
LEFT OUTER JOIN imdb.genres ON imdb.genres.movie_id = imdb.movies.id
LEFT OUTER JOIN imdb.movie_directors ON imdb.movie_directors.movie_id = imdb.movies.id
LEFT OUTER JOIN imdb.directors ON imdb.directors.id = imdb.movie_directors.director_id
)
GROUP BY id
ORDER BY num_movies DESC
LIMIT 5;
Dans les guides suivants, nous convertirons cette requête en un modèle, en la matérialisant dans ClickHouse sous la forme d’une vue et d’une table dbt.
+------+------------+----------+------------------+-------------+--------------+-------------------+
|id |name |num_movies|avg_rank |unique_genres|uniq_directors|updated_at |
+------+------------+----------+------------------+-------------+--------------+-------------------+
|45332 |Mel Blanc |832 |6.175853582979779 |18 |84 |2022-04-26 14:01:45|
|621468|Bess Flowers|659 |5.57727638854796 |19 |293 |2022-04-26 14:01:46|
|372839|Lee Phelps |527 |5.032976449684617 |18 |261 |2022-04-26 14:01:46|
|283127|Tom London |525 |2.8721716524875673|17 |203 |2022-04-26 14:01:46|
|356804|Bud Osborne |515 |2.0389507108727773|15 |149 |2022-04-26 14:01:46|
+------+------------+----------+------------------+-------------+--------------+-------------------+
Connexion à ClickHouse
-
Créez un projet dbt. Dans ce cas, nous le nommons d’après notre source
imdb. Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez
clickhousecomme base de données source.
clickhouse-user@clickhouse:~$ dbt init imdb 16:52:40 Running with dbt=1.1.0 Which database would you like to use? [1] clickhouse (Don't see the one you want? https://docs.getdbt.com/docs/available-adapters) Enter a number: 1 16:53:21 No sample profile found for clickhouse. 16:53:21 Your new dbt project "imdb" was created! For more information on how to configure the profiles.yml file, please consult the dbt documentation here: https://docs.getdbt.com/docs/configure-your-profile
-
Placez-vous dans le dossier de votre projet avec
cd:
cd imdb
- À ce stade, vous aurez besoin de l’éditeur de texte de votre choix. Dans les exemples ci-dessous, nous utilisons le très répandu VS Code. En ouvrant le répertoire IMDB, vous devriez voir un ensemble de fichiers yml et sql :
-
Mettez à jour votre fichier
dbt_project.ymlpour spécifier notre premier modèle,
actor_summary, et définir le profil sur
clickhouse_imdb.
-
Nous devons ensuite fournir à dbt les informations de connexion de notre instance ClickHouse. Ajoutez le contenu suivant à votre fichier
~/.dbt/profiles.yml.Notez qu’il faut modifier l’utilisateur et le mot de passe. D’autres paramètres disponibles sont documentés ici.
clickhouse_imdb: target: dev outputs: dev: type: clickhouse schema: imdb_dbt host: localhost port: 8123 user: default password: '' secure: False
-
Depuis le répertoire IMDB, exécutez la commande
dbt debugpour vérifier que dbt peut se connecter à ClickHouse.Vérifiez que la réponse inclut
clickhouse-user@clickhouse:~/imdb$ dbt debug 17:33:53 Running with dbt=1.1.0 dbt version: 1.1.0 python version: 3.10.1 python path: /home/dale/.pyenv/versions/3.10.1/bin/python3.10 os info: Linux-5.13.0-10039-tuxedo-x86_64-with-glibc2.31 Using profiles.yml file at /home/dale/.dbt/profiles.yml Using dbt_project.yml file at /opt/dbt/imdb/dbt_project.yml Configuration: profiles.yml file [OK found and valid] dbt_project.yml file [OK found and valid] Required dependencies: - git [OK found] Connection: host: localhost port: 8123 user: default schema: imdb_dbt secure: False verify: False Connection test: [OK connection ok] All checks passed!
Connection test: [OK connection ok], ce qui indique que la connexion a réussi.
Lors de l’utilisation de la matérialisation de vue, un modèle est reconstruit sous forme de vue à chaque exécution, à l’aide d’une instruction
Création d’une matérialisation de vue simple
CREATE VIEW AS dans ClickHouse. Cela ne nécessite aucun stockage de données supplémentaire, mais les requêtes seront plus lentes qu’avec des matérialisations en table.
-
Dans le dossier
imdb, supprimez le répertoire
models/example:
clickhouse-user@clickhouse:~/imdb$ rm -rf models/example
-
Créez un nouveau fichier dans
actors, au sein du dossier
models. C’est ici que nous créons les fichiers, chacun représentant un modèle d’acteur :
clickhouse-user@clickhouse:~/imdb$ mkdir models/actors
-
Créez les fichiers
schema.ymlet
actor_summary.sqldans le dossier
models/actors.Le fichier
clickhouse-user@clickhouse:~/imdb$ touch models/actors/actor_summary.sql clickhouse-user@clickhouse:~/imdb$ touch models/actors/schema.yml
schema.ymldéfinit nos tables. Elles pourront ensuite être utilisées dans les macros. Modifiez
models/actors/schema.ymlpour qu’il contienne le contenu suivant :Le fichier
version: 2 sources: - name: imdb tables: - name: directors - name: actors - name: roles - name: movies - name: genres - name: movie_directors
actors_summary.sqldéfinit notre modèle proprement dit. Notez que, dans la fonction
config, nous demandons également que le modèle soit matérialisé en vue dans ClickHouse. Nos tables sont référencées depuis le fichier
schema.ymlvia la fonction
source; par exemple,
source('imdb', 'movies')fait référence à la table
moviesdans la base de données
imdb. Modifiez
models/actors/actors_summary.sqlpour y mettre le contenu suivant :Remarquez que nous incluons la colonne
{{ config(materialized='view') }} with actor_summary as ( SELECT id, any(actor_name) as name, uniqExact(movie_id) as num_movies, avg(rank) as avg_rank, uniqExact(genre) as genres, uniqExact(director_name) as directors, max(created_at) as updated_at FROM ( SELECT {{ source('imdb', 'actors') }}.id as id, concat({{ source('imdb', 'actors') }}.first_name, ' ', {{ source('imdb', 'actors') }}.last_name) as actor_name, {{ source('imdb', 'movies') }}.id as movie_id, {{ source('imdb', 'movies') }}.rank as rank, genre, concat({{ source('imdb', 'directors') }}.first_name, ' ', {{ source('imdb', 'directors') }}.last_name) as director_name, created_at FROM {{ source('imdb', 'actors') }} JOIN {{ source('imdb', 'roles') }} ON {{ source('imdb', 'roles') }}.actor_id = {{ source('imdb', 'actors') }}.id LEFT OUTER JOIN {{ source('imdb', 'movies') }} ON {{ source('imdb', 'movies') }}.id = {{ source('imdb', 'roles') }}.movie_id LEFT OUTER JOIN {{ source('imdb', 'genres') }} ON {{ source('imdb', 'genres') }}.movie_id = {{ source('imdb', 'movies') }}.id LEFT OUTER JOIN {{ source('imdb', 'movie_directors') }} ON {{ source('imdb', 'movie_directors') }}.movie_id = {{ source('imdb', 'movies') }}.id LEFT OUTER JOIN {{ source('imdb', 'directors') }} ON {{ source('imdb', 'directors') }}.id = {{ source('imdb', 'movie_directors') }}.director_id ) GROUP BY id ) select * from actor_summary
updated_atdans notre actor_summary final. Nous l’utilisons ensuite pour les matérialisations incrémentielles.
-
Dans le répertoire
imdb, exécutez la commande
dbt run.
clickhouse-user@clickhouse:~/imdb$ dbt run 15:05:35 Running with dbt=1.1.0 15:05:35 Found 1 model, 0 tests, 1 snapshot, 0 analyses, 181 macros, 0 operations, 0 seed files, 6 sources, 0 exposures, 0 metrics 15:05:35 15:05:36 Concurrency: 1 threads (target='dev') 15:05:36 15:05:36 1 of 1 START view model imdb_dbt.actor_summary.................................. [RUN] 15:05:37 1 of 1 OK created view model imdb_dbt.actor_summary............................. [OK in 1.00s] 15:05:37 15:05:37 Finished running 1 view model in 1.97s. 15:05:37 15:05:37 Completed successfully 15:05:37 15:05:37 Done. PASS=1 WARN=0 ERROR=0 SKIP=0 TOTAL=1
-
dbt représentera le modèle sous forme de vue dans ClickHouse, comme demandé. Nous pouvons maintenant interroger cette vue directement. Cette vue aura été créée dans la base de données
imdb_dbt— cela est déterminé par le paramètre schema dans le fichier
~/.dbt/profiles.yml, sous le profil
clickhouse_imdb.
SHOW DATABASES;En interrogeant cette vue, nous pouvons reproduire les résultats de notre requête précédente avec une syntaxe plus simple :
+------------------+ |name | +------------------+ |INFORMATION_SCHEMA| |default | |imdb | |imdb_dbt | <---created by dbt! |information_schema| |system | +------------------+
SELECT * FROM imdb_dbt.actor_summary ORDER BY num_movies DESC LIMIT 5;
+------+------------+----------+------------------+------+---------+-------------------+ |id |name |num_movies|avg_rank |genres|directors|updated_at | +------+------------+----------+------------------+------+---------+-------------------+ |45332 |Mel Blanc |832 |6.175853582979779 |18 |84 |2022-04-26 15:26:55| |621468|Bess Flowers|659 |5.57727638854796 |19 |293 |2022-04-26 15:26:57| |372839|Lee Phelps |527 |5.032976449684617 |18 |261 |2022-04-26 15:26:56| |283127|Tom London |525 |2.8721716524875673|17 |203 |2022-04-26 15:26:56| |356804|Bud Osborne |515 |2.0389507108727773|15 |149 |2022-04-26 15:26:56| +------+------------+----------+------------------+------+---------+-------------------+
Dans l’exemple précédent, notre modèle a été matérialisé sous forme de vue. Bien que cela puisse offrir des performances suffisantes pour certaines requêtes, les requêtes SELECT plus complexes ou exécutées fréquemment gagnent parfois à être matérialisées sous forme de table. Cette matérialisation est utile pour les modèles qui seront interrogés par des outils de BI, afin d’offrir aux utilisateurs une expérience plus rapide. En pratique, les résultats de la requête sont alors stockés dans une nouvelle table, avec la surcharge de stockage associée : un
Création d’une matérialisation en table
INSERT TO SELECT est effectivement exécuté. Notez que cette table sera reconstruite à chaque exécution, c.-à-d. qu’elle n’est pas incrémentielle. De grands ensembles de résultats peuvent donc entraîner des temps d’exécution élevés — voir Limitations de dbt.
-
Modifiez le fichier
actors_summary.sqlafin que le paramètre
materializedsoit défini sur
table. Notez comment
ORDER BYest défini, ainsi que l’utilisation du moteur de table
MergeTree:
{{ config(order_by='(updated_at, id, name)', engine='MergeTree()', materialized='table') }}
-
Depuis le répertoire
imdb, exécutez la commande
dbt run. Cette exécution peut prendre un peu plus de temps — environ 10 s sur la plupart des machines.
clickhouse-user@clickhouse:~/imdb$ dbt run 15:13:27 Running with dbt=1.1.0 15:13:27 Found 1 model, 0 tests, 1 snapshot, 0 analyses, 181 macros, 0 operations, 0 seed files, 6 sources, 0 exposures, 0 metrics 15:13:27 15:13:28 Concurrency: 1 threads (target='dev') 15:13:28 15:13:28 1 of 1 START table model imdb_dbt.actor_summary................................. [RUN] 15:13:37 1 of 1 OK created table model imdb_dbt.actor_summary............................ [OK in 9.22s] 15:13:37 15:13:37 Finished running 1 table model in 10.20s. 15:13:37 15:13:37 Completed successfully 15:13:37 15:13:37 Done. PASS=1 WARN=0 ERROR=0 SKIP=0 TOTAL=1
-
Confirmez la création de la table
imdb_dbt.actor_summary:Vous devriez voir la table avec les types de données appropriés :
SHOW CREATE TABLE imdb_dbt.actor_summary;
+---------------------------------------- |statement +---------------------------------------- |CREATE TABLE imdb_dbt.actor_summary |( |`id` UInt32, |`first_name` String, |`last_name` String, |`num_movies` UInt64, |`updated_at` DateTime |) |ENGINE = MergeTree |ORDER BY (id, first_name, last_name) +----------------------------------------
-
Confirmez que les résultats de cette table sont cohérents avec les réponses précédentes. Notez l’amélioration sensible du temps de réponse maintenant que le modèle est une table :
SELECT * FROM imdb_dbt.actor_summary ORDER BY num_movies DESC LIMIT 5;N’hésitez pas à exécuter d’autres requêtes sur ce modèle. Par exemple, quels acteurs ont les films les mieux classés avec plus de 5 apparitions ?
+------+------------+----------+------------------+------+---------+-------------------+ |id |name |num_movies|avg_rank |genres|directors|updated_at | +------+------------+----------+------------------+------+---------+-------------------+ |45332 |Mel Blanc |832 |6.175853582979779 |18 |84 |2022-04-26 15:26:55| |621468|Bess Flowers|659 |5.57727638854796 |19 |293 |2022-04-26 15:26:57| |372839|Lee Phelps |527 |5.032976449684617 |18 |261 |2022-04-26 15:26:56| |283127|Tom London |525 |2.8721716524875673|17 |203 |2022-04-26 15:26:56| |356804|Bud Osborne |515 |2.0389507108727773|15 |149 |2022-04-26 15:26:56| +------+------------+----------+------------------+------+---------+-------------------+
SELECT * FROM imdb_dbt.actor_summary WHERE num_movies > 5 ORDER BY avg_rank DESC LIMIT 10;
L’exemple précédent a créé une table pour matérialiser le modèle. Cette table sera reconstruite à chaque exécution de dbt. Cela peut s’avérer irréalisable et extrêmement coûteux pour des jeux de résultats volumineux ou des transformations complexes. Pour remédier à ce problème et réduire le temps de build, dbt propose des matérialisations incrémentielles. Cela permet à dbt d’insérer ou de mettre à jour dans une table les enregistrements modifiés depuis la dernière exécution, ce qui convient bien aux données de type événementiel. En arrière-plan, une table temporaire est créée avec tous les enregistrements mis à jour, puis tous les enregistrements inchangés ainsi que les enregistrements mis à jour sont insérés dans une nouvelle table cible. Cela entraîne, pour les jeux de résultats volumineux, des limitations similaires à celles du modèle de table. Pour surmonter ces limitations sur de grands ensembles, l’adaptateur prend en charge le mode ‘inserts_only’, dans lequel toutes les mises à jour sont insérées dans la table cible sans créer de table temporaire (voir ci-dessous pour plus de détails). Pour illustrer cet exemple, nous allons ajouter l’acteur « Clicky McClickHouse », qui apparaîtra dans l’incroyable total de 910 films, ce qui lui garantira d’avoir joué dans encore plus de films que Mel Blanc.
Création d’une matérialisation incrémentielle
-
D’abord, nous modifions notre modèle pour qu’il soit de type incrémental. Cet ajout nécessite :
- unique_key - Pour garantir que l’adaptateur puisse identifier les lignes de manière unique, nous devons fournir une unique_key - dans ce cas, le champ
idde notre requête suffit. Cela garantit l’absence de doublons de lignes dans notre table matérialisée. Pour plus de détails sur les contraintes d’unicité, voir ici.
- Filtre incrémental - Nous devons également indiquer à dbt comment identifier les lignes qui ont changé lors d’une exécution incrémentale. Pour cela, il faut fournir une expression delta. En général, cela implique un timestamp pour les données d’événements, d’où notre champ timestamp updated_at. Cette colonne, dont la valeur par défaut est
now()lorsque des lignes sont insérées, permet d’identifier les nouveaux rôles. De plus, nous devons prendre en compte l’autre cas possible, où de nouveaux acteurs sont ajoutés. En utilisant la variable
{{this}}pour désigner la table matérialisée existante, on obtient l’expression
where id > (select max(id) from {{ this }}) or updated_at > (select max(updated_at) from {{this}}). Nous l’intégrons dans la condition
{% if is_incremental() %}, ce qui garantit qu’elle n’est utilisée que lors des exécutions incrémentales, et non lors de la création initiale de la table. Pour plus de détails sur le filtrage des lignes pour les modèles incrémentaux, voir cette section de la documentation dbt.
actor_summary.sqlcomme suit :Notez que notre modèle ne réagira qu’aux mises à jour et aux ajouts apportés aux tables
{{ config(order_by='(updated_at, id, name)', engine='MergeTree()', materialized='incremental', unique_key='id') }} with actor_summary as ( SELECT id, any(actor_name) as name, uniqExact(movie_id) as num_movies, avg(rank) as avg_rank, uniqExact(genre) as genres, uniqExact(director_name) as directors, max(created_at) as updated_at FROM ( SELECT {{ source('imdb', 'actors') }}.id as id, concat({{ source('imdb', 'actors') }}.first_name, ' ', {{ source('imdb', 'actors') }}.last_name) as actor_name, {{ source('imdb', 'movies') }}.id as movie_id, {{ source('imdb', 'movies') }}.rank as rank, genre, concat({{ source('imdb', 'directors') }}.first_name, ' ', {{ source('imdb', 'directors') }}.last_name) as director_name, created_at FROM {{ source('imdb', 'actors') }} JOIN {{ source('imdb', 'roles') }} ON {{ source('imdb', 'roles') }}.actor_id = {{ source('imdb', 'actors') }}.id LEFT OUTER JOIN {{ source('imdb', 'movies') }} ON {{ source('imdb', 'movies') }}.id = {{ source('imdb', 'roles') }}.movie_id LEFT OUTER JOIN {{ source('imdb', 'genres') }} ON {{ source('imdb', 'genres') }}.movie_id = {{ source('imdb', 'movies') }}.id LEFT OUTER JOIN {{ source('imdb', 'movie_directors') }} ON {{ source('imdb', 'movie_directors') }}.movie_id = {{ source('imdb', 'movies') }}.id LEFT OUTER JOIN {{ source('imdb', 'directors') }} ON {{ source('imdb', 'directors') }}.id = {{ source('imdb', 'movie_directors') }}.director_id ) GROUP BY id ) select * from actor_summary {% if is_incremental() %} -- this filter will only be applied on an incremental run where id > (select max(id) from {{ this }}) or updated_at > (select max(updated_at) from {{this}}) {% endif %}
roleset
actors. Pour prendre en compte toutes les tables, il est recommandé aux utilisateurs de scinder ce modèle en plusieurs sous-modèles, chacun avec ses propres critères incrémentiels. Ces modèles pourront ensuite être référencés et reliés entre eux. Pour plus de détails sur les références croisées entre modèles, consultez ici.
- unique_key - Pour garantir que l’adaptateur puisse identifier les lignes de manière unique, nous devons fournir une unique_key - dans ce cas, le champ
-
Exécutez un
dbt runet vérifiez les résultats de la table obtenue :
clickhouse-user@clickhouse:~/imdb$ dbt run 15:33:34 Running with dbt=1.1.0 15:33:34 Found 1 model, 0 tests, 1 snapshot, 0 analyses, 181 macros, 0 operations, 0 seed files, 6 sources, 0 exposures, 0 metrics 15:33:34 15:33:35 Concurrency: 1 threads (target='dev') 15:33:35 15:33:35 1 of 1 START incremental model imdb_dbt.actor_summary........................... [RUN] 15:33:41 1 of 1 OK created incremental model imdb_dbt.actor_summary...................... [OK in 6.33s] 15:33:41 15:33:41 Finished running 1 incremental model in 7.30s. 15:33:41 15:33:41 Completed successfully 15:33:41 15:33:41 Done. PASS=1 WARN=0 ERROR=0 SKIP=0 TOTAL=1
SELECT * FROM imdb_dbt.actor_summary ORDER BY num_movies DESC LIMIT 5;
+------+------------+----------+------------------+------+---------+-------------------+ |id |name |num_movies|avg_rank |genres|directors|updated_at | +------+------------+----------+------------------+------+---------+-------------------+ |45332 |Mel Blanc |832 |6.175853582979779 |18 |84 |2022-04-26 15:26:55| |621468|Bess Flowers|659 |5.57727638854796 |19 |293 |2022-04-26 15:26:57| |372839|Lee Phelps |527 |5.032976449684617 |18 |261 |2022-04-26 15:26:56| |283127|Tom London |525 |2.8721716524875673|17 |203 |2022-04-26 15:26:56| |356804|Bud Osborne |515 |2.0389507108727773|15 |149 |2022-04-26 15:26:56| +------+------------+----------+------------------+------+---------+-------------------+
-
Nous allons maintenant ajouter des données à notre modèle pour illustrer une mise à jour incrémentielle. Ajoutez l’acteur “Clicky McClickHouse” à la table
actors:
INSERT INTO imdb.actors VALUES (845466, 'Clicky', 'McClickHouse', 'M');
-
Faisons jouer « Clicky » dans 910 films choisis au hasard :
INSERT INTO imdb.roles SELECT now() as created_at, 845466 as actor_id, id as movie_id, 'Himself' as role FROM imdb.movies LIMIT 910 OFFSET 10000;
-
Confirmez qu’il s’agit bien désormais de l’acteur comptant le plus d’apparitions en interrogeant la table source sous-jacente et en contournant tous les modèles dbt :
SELECT id, any(actor_name) as name, uniqExact(movie_id) as num_movies, avg(rank) as avg_rank, uniqExact(genre) as unique_genres, uniqExact(director_name) as uniq_directors, max(created_at) as updated_at FROM ( SELECT imdb.actors.id as id, concat(imdb.actors.first_name, ' ', imdb.actors.last_name) as actor_name, imdb.movies.id as movie_id, imdb.movies.rank as rank, genre, concat(imdb.directors.first_name, ' ', imdb.directors.last_name) as director_name, created_at FROM imdb.actors JOIN imdb.roles ON imdb.roles.actor_id = imdb.actors.id LEFT OUTER JOIN imdb.movies ON imdb.movies.id = imdb.roles.movie_id LEFT OUTER JOIN imdb.genres ON imdb.genres.movie_id = imdb.movies.id LEFT OUTER JOIN imdb.movie_directors ON imdb.movie_directors.movie_id = imdb.movies.id LEFT OUTER JOIN imdb.directors ON imdb.directors.id = imdb.movie_directors.director_id ) GROUP BY id ORDER BY num_movies DESC LIMIT 2;
+------+-------------------+----------+------------------+------+---------+-------------------+ |id |name |num_movies|avg_rank |genres|directors|updated_at | +------+-------------------+----------+------------------+------+---------+-------------------+ |845466|Clicky McClickHouse|910 |1.4687938697032283|21 |662 |2022-04-26 16:20:36| |45332 |Mel Blanc |909 |5.7884792542982515|19 |148 |2022-04-26 16:17:42| +------+-------------------+----------+------------------+------+---------+-------------------+
-
Lancez un
dbt runet vérifiez que notre modèle a bien été mis à jour et qu’il correspond aux résultats ci-dessus :
clickhouse-user@clickhouse:~/imdb$ dbt run 16:12:16 Running with dbt=1.1.0 16:12:16 Found 1 model, 0 tests, 1 snapshot, 0 analyses, 181 macros, 0 operations, 0 seed files, 6 sources, 0 exposures, 0 metrics 16:12:16 16:12:17 Concurrency: 1 threads (target='dev') 16:12:17 16:12:17 1 of 1 START incremental model imdb_dbt.actor_summary........................... [RUN] 16:12:24 1 of 1 OK created incremental model imdb_dbt.actor_summary...................... [OK in 6.82s] 16:12:24 16:12:24 Finished running 1 incremental model in 7.79s. 16:12:24 16:12:24 Completed successfully 16:12:24 16:12:24 Done. PASS=1 WARN=0 ERROR=0 SKIP=0 TOTAL=1
SELECT * FROM imdb_dbt.actor_summary ORDER BY num_movies DESC LIMIT 2;
+------+-------------------+----------+------------------+------+---------+-------------------+ |id |name |num_movies|avg_rank |genres|directors|updated_at | +------+-------------------+----------+------------------+------+---------+-------------------+ |845466|Clicky McClickHouse|910 |1.4687938697032283|21 |662 |2022-04-26 16:20:36| |45332 |Mel Blanc |909 |5.7884792542982515|19 |148 |2022-04-26 16:17:42| +------+-------------------+----------+------------------+------+---------+-------------------+
Nous pouvons identifier les instructions exécutées pour effectuer la mise à jour incrémentielle ci-dessus en interrogeant le query log de ClickHouse.
Fonctionnement interne
Adaptez la requête ci-dessus à la période d’exécution. Nous laissons l’examen du résultat à l’utilisateur, mais mettons en évidence la stratégie générale utilisée par l’adaptateur pour effectuer des mises à jour incrémentielles :
SELECT event_time, query FROM system.query_log WHERE type='QueryStart' AND query LIKE '%dbt%'
AND event_time > subtractMinutes(now(), 15) ORDER BY event_time LIMIT 100;
- L’adaptateur crée une table temporaire
actor_sumary__dbt_tmp. Les lignes modifiées y sont envoyées.
- Une nouvelle table,
actor_summary_new,est créée. Les lignes de l’ancienne table sont ensuite envoyées de l’ancienne vers la nouvelle, en vérifiant que leurs identifiants n’existent pas dans la table temporaire. Cela permet de gérer efficacement les mises à jour et les doublons.
- Les résultats de la table temporaire sont envoyés vers la nouvelle table
actor_summary:
- Enfin, la nouvelle table est échangée de manière atomique avec l’ancienne version via une instruction
EXCHANGE TABLES. L’ancienne table et la table temporaire sont ensuite supprimées.
Pour surmonter les limites des grands jeux de données dans les modèles incrémentiels, l’adaptateur utilise le paramètre de configuration dbt
Stratégie append (mode insertions uniquement)
incremental_strategy. Il peut être défini sur la valeur
append. Dans ce cas, les lignes mises à jour sont insérées directement dans la table cible (autrement dit
imdb_dbt.actor_summary) et aucune table temporaire n’est créée.
Remarque : le mode append uniquement nécessite que vos données soient immuables ou que les doublons soient acceptables. Si vous voulez un modèle de table incrémentielle qui prend en charge les lignes modifiées, n’utilisez pas ce mode !
Pour illustrer ce mode, nous allons ajouter un nouvel acteur et réexécuter
dbt run avec
incremental_strategy='append'.
-
Configurez le mode append uniquement dans actor_summary.sql :
{{ config(order_by='(updated_at, id, name)', engine='MergeTree()', materialized='incremental', unique_key='id', incremental_strategy='append') }}
-
Ajoutons un autre acteur célèbre : Danny DeBito
INSERT INTO imdb.actors VALUES (845467, 'Danny', 'DeBito', 'M');
-
Faisons jouer Danny dans 920 films pris au hasard.
INSERT INTO imdb.roles SELECT now() as created_at, 845467 as actor_id, id as movie_id, 'Himself' as role FROM imdb.movies LIMIT 920 OFFSET 10000;
-
Exécutez
dbt runet confirmez que Danny a bien été ajouté à la table actor_summary
clickhouse-user@clickhouse:~/imdb$ dbt run 16:12:16 Running with dbt=1.1.0 16:12:16 Found 1 model, 0 tests, 1 snapshot, 0 analyses, 186 macros, 0 operations, 0 seed files, 6 sources, 0 exposures, 0 metrics 16:12:16 16:12:17 Concurrency: 1 threads (target='dev') 16:12:17 16:12:17 1 of 1 START incremental model imdb_dbt.actor_summary........................... [RUN] 16:12:24 1 of 1 OK created incremental model imdb_dbt.actor_summary...................... [OK in 0.17s] 16:12:24 16:12:24 Finished running 1 incremental model in 0.19s. 16:12:24 16:12:24 Completed successfully 16:12:24 16:12:24 Done. PASS=1 WARN=0 ERROR=0 SKIP=0 TOTAL=1
SELECT * FROM imdb_dbt.actor_summary ORDER BY num_movies DESC LIMIT 3;
+------+-------------------+----------+------------------+------+---------+-------------------+ |id |name |num_movies|avg_rank |genres|directors|updated_at | +------+-------------------+----------+------------------+------+---------+-------------------+ |845467|Danny DeBito |920 |1.4768987303293204|21 |670 |2022-04-26 16:22:06| |845466|Clicky McClickHouse|910 |1.4687938697032283|21 |662 |2022-04-26 16:20:36| |45332 |Mel Blanc |909 |5.7884792542982515|19 |148 |2022-04-26 16:17:42| +------+-------------------+----------+------------------+------+---------+-------------------+
Pour cette exécution, seules les nouvelles lignes sont ajoutées directement à la table
INSERT INTO imdb_dbt.actor_summary ("id", "name", "num_movies", "avg_rank", "genres", "directors", "updated_at")
WITH actor_summary AS (
SELECT id,
any(actor_name) AS name,
uniqExact(movie_id) AS num_movies,
avg(rank) AS avg_rank,
uniqExact(genre) AS genres,
uniqExact(director_name) AS directors,
max(created_at) AS updated_at
FROM (
SELECT imdb.actors.id AS id,
concat(imdb.actors.first_name, ' ', imdb.actors.last_name) AS actor_name,
imdb.movies.id AS movie_id,
imdb.movies.rank AS rank,
genre,
concat(imdb.directors.first_name, ' ', imdb.directors.last_name) AS director_name,
created_at
FROM imdb.actors
JOIN imdb.roles ON imdb.roles.actor_id = imdb.actors.id
LEFT OUTER JOIN imdb.movies ON imdb.movies.id = imdb.roles.movie_id
LEFT OUTER JOIN imdb.genres ON imdb.genres.movie_id = imdb.movies.id
LEFT OUTER JOIN imdb.movie_directors ON imdb.movie_directors.movie_id = imdb.movies.id
LEFT OUTER JOIN imdb.directors ON imdb.directors.id = imdb.movie_directors.director_id
)
GROUP BY id
)
SELECT *
FROM actor_summary
-- this filter will only be applied on an incremental run
WHERE id > (SELECT max(id) FROM imdb_dbt.actor_summary) OR updated_at > (SELECT max(updated_at) FROM imdb_dbt.actor_summary)
imdb_dbt.actor_summary, sans création de table.
Historiquement, ClickHouse n’offrait qu’une prise en charge limitée des mises à jour et des suppressions, sous la forme de mutations. Celles-ci peuvent être extrêmement gourmandes en IO et doivent généralement être évitées. ClickHouse 22.8 a introduit les suppressions légères, et ClickHouse 25.7 les mises à jour légères. Avec l’introduction de ces fonctionnalités, les modifications effectuées par une seule requête de mise à jour, même lorsqu’elles sont matérialisées de façon asynchrone, prennent effet instantanément du point de vue de l’utilisateur. Ce mode peut être configuré pour un modèle via le paramètre
Mode suppression et insertion (expérimental)
incremental_strategy, c.-à-d.
Cette stratégie s’exécute directement sur la table du modèle cible. Ainsi, si un problème survient pendant l’opération, les données du modèle incrémental risquent fort de se retrouver dans un état incohérent : il n’y a pas de mise à jour atomique. En résumé, cette approche :
{{ config(order_by='(updated_at, id, name)', engine='MergeTree()', materialized='incremental', unique_key='id', incremental_strategy='delete+insert') }}
- L’adaptateur crée une table temporaire
actor_sumary__dbt_tmp. Les lignes modifiées y sont envoyées.
- Un
DELETEest exécuté sur la table
actor_summaryactuelle. Les lignes sont supprimées par id à partir de
actor_sumary__dbt_tmp
- Les lignes de
actor_sumary__dbt_tmpsont insérées dans
actor_summaryà l’aide de
INSERT INTO actor_summary SELECT * FROM actor_sumary__dbt_tmp.
Effectue les étapes suivantes :
Mode insert_overwrite (expérimental)
- Crée une table de staging (temporaire) ayant la même structure que la relation du modèle incrémental :
CREATE TABLE {staging} AS {target}.
- Insère uniquement les nouveaux enregistrements (produits par SELECT) dans la table de staging.
- Remplace uniquement les nouvelles partitions (présentes dans la table de staging) dans la table cible.
Cette approche présente les avantages suivants :
- Elle est plus rapide que la stratégie par défaut, car elle ne copie pas l’intégralité de la table.
- Elle est plus sûre que les autres stratégies, car elle ne modifie pas la table d’origine tant que l’opération INSERT n’a pas abouti : en cas d’échec intermédiaire, la table d’origine n’est pas modifiée.
- Elle applique la bonne pratique d’ingénierie des données dite de « l’immuabilité des partitions », ce qui simplifie le traitement incrémental et parallèle des données, les retours arrière, etc.
Les snapshots dbt permettent de conserver une trace des modifications apportées au fil du temps à un modèle mutable. Cela permet ensuite d’exécuter des requêtes à un instant donné sur des modèles, afin que les analystes puissent “remonter dans le temps” jusqu’à l’état précédent d’un modèle. Cela est réalisé à l’aide de dimensions à évolution lente de type 2, où des colonnes de date de début et de fin enregistrent le moment où une ligne était valide. Cette fonctionnalité est prise en charge par l’adaptateur ClickHouse et est illustrée ci-dessous. Cet exemple suppose que vous avez terminé Créer un modèle de table incrémental. Assurez-vous que votre actor_summary.sql ne définit pas inserts_only=True. Votre models/actor_summary.sql doit ressembler à ceci :
Créer un snapshot
{{ config(order_by='(updated_at, id, name)', engine='MergeTree()', materialized='incremental', unique_key='id') }}
with actor_summary as (
SELECT id,
any(actor_name) as name,
uniqExact(movie_id) as num_movies,
avg(rank) as avg_rank,
uniqExact(genre) as genres,
uniqExact(director_name) as directors,
max(created_at) as updated_at
FROM (
SELECT {{ source('imdb', 'actors') }}.id as id,
concat({{ source('imdb', 'actors') }}.first_name, ' ', {{ source('imdb', 'actors') }}.last_name) as actor_name,
{{ source('imdb', 'movies') }}.id as movie_id,
{{ source('imdb', 'movies') }}.rank as rank,
genre,
concat({{ source('imdb', 'directors') }}.first_name, ' ', {{ source('imdb', 'directors') }}.last_name) as director_name,
created_at
FROM {{ source('imdb', 'actors') }}
JOIN {{ source('imdb', 'roles') }} ON {{ source('imdb', 'roles') }}.actor_id = {{ source('imdb', 'actors') }}.id
LEFT OUTER JOIN {{ source('imdb', 'movies') }} ON {{ source('imdb', 'movies') }}.id = {{ source('imdb', 'roles') }}.movie_id
LEFT OUTER JOIN {{ source('imdb', 'genres') }} ON {{ source('imdb', 'genres') }}.movie_id = {{ source('imdb', 'movies') }}.id
LEFT OUTER JOIN {{ source('imdb', 'movie_directors') }} ON {{ source('imdb', 'movie_directors') }}.movie_id = {{ source('imdb', 'movies') }}.id
LEFT OUTER JOIN {{ source('imdb', 'directors') }} ON {{ source('imdb', 'directors') }}.id = {{ source('imdb', 'movie_directors') }}.director_id
)
GROUP BY id
)
select *
from actor_summary
{% if is_incremental() %}
-- this filter will only be applied on an incremental run
where id > (select max(id) from {{ this }}) or updated_at > (select max(updated_at) from {{this}})
{% endif %}
-
Créez un fichier
actor_summarydans le répertoire snapshots.
touch snapshots/actor_summary.sql
-
Mettez à jour le contenu du fichier actor_summary.sql avec le contenu suivant :
{% snapshot actor_summary_snapshot %} {{ config( target_schema='snapshots', unique_key='id', strategy='timestamp', updated_at='updated_at', ) }} select * from {{ref('actor_summary')}} {% endsnapshot %}
- La requête select définit les résultats dont vous souhaitez capturer un snapshot au fil du temps. La fonction ref est utilisée pour faire référence à notre modèle actor_summary créé précédemment.
- Nous avons besoin d’une colonne timestamp pour indiquer les modifications des enregistrements. Notre colonne updated_at (voir Création d’un modèle de table Incremental) peut être utilisée ici. Le paramètre strategy indique que nous utilisons un timestamp pour signaler les mises à jour, tandis que le paramètre updated_at précise la colonne à utiliser. Si ce champ n’est pas présent dans votre modèle, vous pouvez également utiliser la stratégie check. Cette approche est nettement moins efficace et oblige l’utilisateur à spécifier une liste de colonnes à comparer. dbt compare les valeurs actuelles et historiques de ces colonnes, en enregistrant toute modification (ou en ne faisant rien si elles sont identiques).
-
Exécutez la commande
dbt snapshot.
clickhouse-user@clickhouse:~/imdb$ dbt snapshot 13:26:23 Running with dbt=1.1.0 13:26:23 Found 1 model, 0 tests, 1 snapshot, 0 analyses, 181 macros, 0 operations, 0 seed files, 3 sources, 0 exposures, 0 metrics 13:26:23 13:26:25 Concurrency: 1 threads (target='dev') 13:26:25 13:26:25 1 of 1 START snapshot snapshots.actor_summary_snapshot...................... [RUN] 13:26:25 1 of 1 OK snapshotted snapshots.actor_summary_snapshot...................... [OK in 0.79s] 13:26:25 13:26:25 Finished running 1 snapshot in 2.11s. 13:26:25 13:26:25 Completed successfully 13:26:25 13:26:25 Done. PASS=1 WARN=0 ERROR=0 SKIP=0 TOTAL=1
-
Si vous examinez un échantillon de ces données, vous verrez que dbt a inclus les colonnes dbt_valid_from et dbt_valid_to. Cette dernière contient des valeurs null. Les exécutions suivantes le mettront à jour.
SELECT id, name, num_movies, dbt_valid_from, dbt_valid_to FROM snapshots.actor_summary_snapshot ORDER BY num_movies DESC LIMIT 5;
+------+----------+------------+----------+-------------------+------------+ |id |first_name|last_name |num_movies|dbt_valid_from |dbt_valid_to| +------+----------+------------+----------+-------------------+------------+ |845467|Danny |DeBito |920 |2022-05-25 19:33:32|NULL | |845466|Clicky |McClickHouse|910 |2022-05-25 19:32:34|NULL | |45332 |Mel |Blanc |909 |2022-05-25 19:31:47|NULL | |621468|Bess |Flowers |672 |2022-05-25 19:31:47|NULL | |283127|Tom |London |549 |2022-05-25 19:31:47|NULL | +------+----------+------------+----------+-------------------+------------+
-
Faites apparaître notre acteur préféré, Clicky McClickHouse, dans 10 films supplémentaires.
INSERT INTO imdb.roles SELECT now() as created_at, 845466 as actor_id, rand(number) % 412320 as movie_id, 'Himself' as role FROM system.numbers LIMIT 10;
-
Relancez la commande
dbt rundepuis le répertoire
imdb. Cela mettra à jour le modèle incrémental. Une fois l’opération terminée, exécutez
dbt snapshotpour capturer les modifications.
clickhouse-user@clickhouse:~/imdb$ dbt run 13:46:14 Running with dbt=1.1.0 13:46:14 Found 1 model, 0 tests, 1 snapshot, 0 analyses, 181 macros, 0 operations, 0 seed files, 3 sources, 0 exposures, 0 metrics 13:46:14 13:46:15 Concurrency: 1 threads (target='dev') 13:46:15 13:46:15 1 of 1 START incremental model imdb_dbt.actor_summary....................... [RUN] 13:46:18 1 of 1 OK created incremental model imdb_dbt.actor_summary.................. [OK in 2.76s] 13:46:18 13:46:18 Finished running 1 incremental model in 3.73s. 13:46:18 13:46:18 Completed successfully 13:46:18 13:46:18 Done. PASS=1 WARN=0 ERROR=0 SKIP=0 TOTAL=1 clickhouse-user@clickhouse:~/imdb$ dbt snapshot 13:46:26 Running with dbt=1.1.0 13:46:26 Found 1 model, 0 tests, 1 snapshot, 0 analyses, 181 macros, 0 operations, 0 seed files, 3 sources, 0 exposures, 0 metrics 13:46:26 13:46:27 Concurrency: 1 threads (target='dev') 13:46:27 13:46:27 1 of 1 START snapshot snapshots.actor_summary_snapshot...................... [RUN] 13:46:31 1 of 1 OK snapshotted snapshots.actor_summary_snapshot...................... [OK in 4.05s] 13:46:31 13:46:31 Finished running 1 snapshot in 5.02s. 13:46:31 13:46:31 Completed successfully 13:46:31 13:46:31 Done. PASS=1 WARN=0 ERROR=0 SKIP=0 TOTAL=1
-
Si nous interrogeons maintenant notre instantané, nous constatons que nous avons 2 lignes pour Clicky McClickHouse. Notre entrée précédente a désormais une valeur dbt_valid_to. Notre nouvelle valeur est enregistrée avec la même valeur dans la colonne dbt_valid_from, et une valeur dbt_valid_to égale à null. Si nous avions de nouvelles lignes, elles seraient également ajoutées à l’instantané.
SELECT id, name, num_movies, dbt_valid_from, dbt_valid_to FROM snapshots.actor_summary_snapshot ORDER BY num_movies DESC LIMIT 5;
+------+----------+------------+----------+-------------------+-------------------+ |id |first_name|last_name |num_movies|dbt_valid_from |dbt_valid_to | +------+----------+------------+----------+-------------------+-------------------+ |845467|Danny |DeBito |920 |2022-05-25 19:33:32|NULL | |845466|Clicky |McClickHouse|920 |2022-05-25 19:34:37|NULL | |845466|Clicky |McClickHouse|910 |2022-05-25 19:32:34|2022-05-25 19:34:37| |45332 |Mel |Blanc |909 |2022-05-25 19:31:47|NULL | |621468|Bess |Flowers |672 |2022-05-25 19:31:47|NULL | +------+----------+------------+----------+-------------------+-------------------+
dbt permet de charger des données à partir de fichiers CSV. Cette fonctionnalité n’est pas adaptée au chargement d’exports volumineux d’une base de données et convient davantage à de petits fichiers, généralement utilisés pour des tables de codes et des dictionnaires, par exemple pour faire correspondre des codes pays à des noms de pays. Pour un exemple simple, nous générons puis importons une liste de codes de genre à l’aide de la fonctionnalité de seed.
Utiliser les seeds
-
Nous générons une liste de codes de genre à partir de notre jeu de données existant. Depuis le répertoire dbt, utilisez
clickhouse-clientpour créer un fichier
seeds/genre_codes.csv:
clickhouse-user@clickhouse:~/imdb$ clickhouse-client --password <password> --query "SELECT genre, ucase(substring(genre, 1, 3)) as code FROM imdb.genres GROUP BY genre LIMIT 100 FORMAT CSVWithNames" > seeds/genre_codes.csv
-
Exécutez la commande
dbt seed. Cela créera une nouvelle table
genre_codesdans notre base de données
imdb_dbt(comme défini par notre configuration de schéma) avec les lignes de notre fichier CSV.
clickhouse-user@clickhouse:~/imdb$ dbt seed 17:03:23 Running with dbt=1.1.0 17:03:23 Found 1 model, 0 tests, 1 snapshot, 0 analyses, 181 macros, 0 operations, 1 seed file, 6 sources, 0 exposures, 0 metrics 17:03:23 17:03:24 Concurrency: 1 threads (target='dev') 17:03:24 17:03:24 1 of 1 START seed file imdb_dbt.genre_codes..................................... [RUN] 17:03:24 1 of 1 OK loaded seed file imdb_dbt.genre_codes................................. [INSERT 21 in 0.65s] 17:03:24 17:03:24 Finished running 1 seed in 1.62s. 17:03:24 17:03:24 Completed successfully 17:03:24 17:03:24 Done. PASS=1 WARN=0 ERROR=0 SKIP=0 TOTAL=1
-
Vérifiez qu’elles ont bien été chargées :
SELECT * FROM imdb_dbt.genre_codes LIMIT 10;
+-------+----+ |genre |code| +-------+----+ |Drama |DRA | |Romance|ROM | |Short |SHO | |Mystery|MYS | |Adult |ADU | |Family |FAM | |Action |ACT | |Sci-Fi |SCI | |Horror |HOR | |War |WAR | +-------+----+=
Les guides précédents ne font qu’effleurer les fonctionnalités de dbt. Il est recommandé aux utilisateurs de consulter l’excellente documentation de dbt.