Le TTL (time-to-live) permet de déplacer, supprimer ou agréger des lignes ou des colonnes après un certain intervalle de temps. Bien que l’expression « time-to-live » semble ne s’appliquer qu’à la suppression des anciennes données, le TTL couvre plusieurs cas d’usage :
Vue d’ensemble du TTL
- Suppression des anciennes données : sans surprise, vous pouvez supprimer des lignes ou des colonnes après un intervalle de temps donné
- Déplacement des données entre les disques : après un certain temps, vous pouvez déplacer les données entre des volumes de stockage, ce qui est utile pour déployer une architecture hot/warm/cold
- Agrégation des données : agrégez vos anciennes données en diverses agrégations et calculs utiles avant de les supprimer
Le TTL peut être appliqué à des tables entières ou à des colonnes spécifiques.
La clause
Syntaxe TTL
TTL peut apparaître après la définition d’une colonne et/ou à la fin de la définition de la table. Utilisez la clause
INTERVAL pour définir une durée (la colonne concernée devant être de type
Date ou
DateTime). Par exemple, la table suivante comporte deux colonnes
avec des clauses
TTL :
CREATE TABLE example1 (
timestamp DateTime,
x UInt32 TTL timestamp + INTERVAL 1 MONTH,
y String TTL timestamp + INTERVAL 1 DAY,
z String
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY tuple()
- La colonne x a une durée de vie d’un mois à partir de la colonne timestamp
- La colonne y a une durée de vie d’un jour à partir de la colonne timestamp
- Lorsque l’intervalle arrive à son terme, la colonne expire. ClickHouse remplace la valeur de la colonne par la valeur par défaut de son type de données. Si toutes les valeurs de la colonne dans la partie de données expirent, ClickHouse supprime cette colonne de la partie de données dans le système de fichiers.
Les règles TTL peuvent être modifiées ou supprimées. Consultez la page Manipulations du TTL de table pour plus de détails.
La suppression ou l’agrégation des lignes expirées n’est pas immédiate : elle n’a lieu que lors des fusions de la table. Si vous avez une table qui ne fusionne pas activement (pour quelque raison que ce soit), deux paramètres peuvent déclencher les événements TTL :
Déclenchement des événements TTL
merge_with_ttl_timeout: le délai minimal, en secondes, avant de relancer une fusion avec suppression TTL. La valeur par défaut est de 14400 secondes (4 heures).
merge_with_recompression_ttl_timeout: le délai minimal, en secondes, avant de relancer une fusion avec recompression TTL (règles qui agrègent les données avant de les supprimer). Valeur par défaut : 14400 secondes (4 heures).
Ce n’est pas une solution idéale (et nous ne vous recommandons pas de l’utiliser fréquemment), mais vous pouvez aussi forcer une fusion avec
OPTIMIZE :
OPTIMIZE TABLE example1 FINAL
OPTIMIZE lance une fusion non planifiée des parts de votre table, et
FINAL force une nouvelle optimisation si votre table ne comporte déjà plus qu’une seule part.
Pour supprimer des lignes entières d’une table après un certain délai, définissez la règle TTL au niveau de la table :
Suppression des lignes
De plus, il est possible de définir une règle TTL en fonction de la valeur de l’enregistrement. Cela se fait facilement en spécifiant une clause
CREATE TABLE customers (
timestamp DateTime,
name String,
balance Int32,
address String
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY timestamp
TTL timestamp + INTERVAL 12 HOUR
where.
Plusieurs conditions sont autorisées :
CREATE TABLE events
(
`event` String,
`time` DateTime,
`value` UInt64
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (event, time)
TTL time + INTERVAL 1 MONTH DELETE WHERE event != 'error',
time + INTERVAL 6 MONTH DELETE WHERE event = 'error'
Au lieu de supprimer la ligne entière, supposons que vous souhaitiez seulement que les colonnes balance et address expirent. Modifions la table
Suppression de colonnes
customers et ajoutons un TTL de 2 heures pour ces deux colonnes :
ALTER TABLE customers
MODIFY COLUMN balance Int32 TTL timestamp + INTERVAL 2 HOUR,
MODIFY COLUMN address String TTL timestamp + INTERVAL 2 HOUR
Supposons que nous voulions supprimer des lignes après un certain temps, tout en conservant une partie des données à des fins de reporting. Nous n’avons pas besoin de tous les détails, seulement de quelques résultats agrégés issus de données historiques. Cela peut être mis en œuvre en ajoutant une clause
Mise en œuvre d’une agrégation
GROUP BY à votre expression
TTL, ainsi que quelques colonnes dans votre table pour stocker les résultats agrégés.
Supposons que, dans la table
hits suivante, nous voulions supprimer les anciennes lignes, tout en conservant la somme et le maximum des colonnes
hits avant de les supprimer. Nous aurons besoin d’un champ pour stocker ces valeurs, et nous devrons ajouter une clause
GROUP BY à la clause
TTL afin d’agréger la somme et le maximum :
Quelques remarques sur la table
CREATE TABLE hits (
timestamp DateTime,
id String,
hits Int32,
max_hits Int32 DEFAULT hits,
sum_hits Int64 DEFAULT hits
)
ENGINE = MergeTree
PRIMARY KEY (id, toStartOfDay(timestamp), timestamp)
TTL timestamp + INTERVAL 1 DAY
GROUP BY id, toStartOfDay(timestamp)
SET
max_hits = max(max_hits),
sum_hits = sum(sum_hits);
hits :
- Les colonnes
GROUP BYde la clause
TTLdoivent constituer un préfixe de la
PRIMARY KEY, et nous voulons regrouper nos résultats au début de la journée. Par conséquent,
toStartOfDay(timestamp)a été ajouté à la clé primaire
- Nous avons ajouté deux champs pour stocker les résultats agrégés :
max_hitset
sum_hits
- Il est nécessaire de définir la valeur par défaut de
max_hitset
sum_hitssur
hitspour que notre logique fonctionne, compte tenu de la façon dont la clause
SETest définie
Mise en œuvre d’une architecture hot/warm/cold
Une pratique courante lorsqu’on travaille avec de grands volumes de données consiste à les déplacer à mesure qu’elles vieillissent. Voici les étapes à suivre pour mettre en œuvre une architecture hot/warm/cold dans ClickHouse à l’aide des clauses
Si vous utilisez ClickHouse Cloud, les étapes de cette leçon ne s’appliquent pas. Vous n’avez pas à vous préoccuper du déplacement des anciennes données dans ClickHouse Cloud.
TO DISK et
TO VOLUME de la commande
TTL. (D’ailleurs, il ne s’agit pas nécessairement d’une logique hot/cold : vous pouvez utiliser TTL pour déplacer les données selon n’importe quel cas d’usage.)
- Les options
TO DISKet
TO VOLUMEfont référence aux noms des disques ou des volumes définis dans vos fichiers de configuration de ClickHouse. Créez un nouveau fichier nommé
my_system.xml(ou avec le nom de votre choix) qui définit vos disques, puis définissez des volumes qui utilisent ces disques. Placez le fichier XML dans
/etc/clickhouse-server/config.d/pour que la configuration soit prise en compte par votre système :
<clickhouse>
<storage_configuration>
<disks>
<default>
</default>
<hot_disk>
<path>./hot/</path>
</hot_disk>
<warm_disk>
<path>./warm/</path>
</warm_disk>
<cold_disk>
<path>./cold/</path>
</cold_disk>
</disks>
<policies>
<default>
<volumes>
<default>
<disk>default</disk>
</default>
<hot_volume>
<disk>hot_disk</disk>
</hot_volume>
<warm_volume>
<disk>warm_disk</disk>
</warm_volume>
<cold_volume>
<disk>cold_disk</disk>
</cold_volume>
</volumes>
</default>
</policies>
</storage_configuration>
</clickhouse>
- La configuration ci-dessus fait référence à trois disques pointant vers des dossiers sur lesquels ClickHouse peut lire et écrire. Les volumes peuvent contenir un ou plusieurs disques - nous avons défini un volume pour chacun des trois disques. Examinons les disques :
SELECT name, path, free_space, total_space
FROM system.disks
┌─name────────┬─path───────────┬───free_space─┬──total_space─┐
│ cold_disk │ ./data/cold/ │ 179143311360 │ 494384795648 │
│ default │ ./ │ 179143311360 │ 494384795648 │
│ hot_disk │ ./data/hot/ │ 179143311360 │ 494384795648 │
│ warm_disk │ ./data/warm/ │ 179143311360 │ 494384795648 │
└─────────────┴────────────────┴──────────────┴──────────────┘
- Et maintenant… vérifions les volumes :
SELECT
volume_name,
disks
FROM system.storage_policies
┌─volume_name─┬─disks─────────┐
│ default │ ['default'] │
│ hot_volume │ ['hot_disk'] │
│ warm_volume │ ['warm_disk'] │
│ cold_volume │ ['cold_disk'] │
└─────────────┴───────────────┘
- Nous allons maintenant ajouter une règle
TTLqui déplace les données entre les volumes hot, warm et cold :
ALTER TABLE my_table
MODIFY TTL
trade_date TO VOLUME 'hot_volume',
trade_date + INTERVAL 2 YEAR TO VOLUME 'warm_volume',
trade_date + INTERVAL 4 YEAR TO VOLUME 'cold_volume';
- La nouvelle règle
TTLdevrait être appliquée, mais vous pouvez en forcer l’application pour vous en assurer :
ALTER TABLE my_table
MATERIALIZE TTL
- Vérifiez que vos données ont bien été déplacées sur les disques attendus à l’aide de la table
system.parts:
La réponse ressemblera à ceci :
Using the system.parts table, view which disks the parts are on for the crypto_prices table:
SELECT
name,
disk_name
FROM system.parts
WHERE (table = 'my_table') AND (active = 1)
┌─name────────┬─disk_name─┐
│ all_1_3_1_5 │ warm_disk │
│ all_2_2_0 │ hot_disk │
└─────────────┴───────────┘