Le TTL (time-to-live) désigne la possibilité de déplacer, supprimer ou agréger des lignes ou des colonnes après un certain intervalle de temps.

Gérer les données avec le TTL (time-to-live)

​ Vue d’ensemble du TTL

Le TTL (time-to-live) permet de déplacer, supprimer ou agréger des lignes ou des colonnes après un certain intervalle de temps. Bien que l’expression « time-to-live » semble ne s’appliquer qu’à la suppression des anciennes données, le TTL couvre plusieurs cas d’usage :

Suppression des anciennes données : sans surprise, vous pouvez supprimer des lignes ou des colonnes après un intervalle de temps donné

Déplacement des données entre les disques : après un certain temps, vous pouvez déplacer les données entre des volumes de stockage, ce qui est utile pour déployer une architecture hot/warm/cold

Agrégation des données : agrégez vos anciennes données en diverses agrégations et calculs utiles avant de les supprimer

Le TTL peut être appliqué à des tables entières ou à des colonnes spécifiques.

​ Syntaxe TTL

La clause TTL peut apparaître après la définition d’une colonne et/ou à la fin de la définition de la table. Utilisez la clause INTERVAL pour définir une durée (la colonne concernée devant être de type Date ou DateTime ). Par exemple, la table suivante comporte deux colonnes avec des clauses TTL :

CREATE TABLE example1 ( timestamp DateTime , x UInt32 TTL timestamp + INTERVAL 1 MONTH , y String TTL timestamp + INTERVAL 1 DAY , z String ) ENGINE = MergeTree ORDER BY tuple()

La colonne x a une durée de vie d’un mois à partir de la colonne timestamp

La colonne y a une durée de vie d’un jour à partir de la colonne timestamp

Lorsque l’intervalle arrive à son terme, la colonne expire. ClickHouse remplace la valeur de la colonne par la valeur par défaut de son type de données. Si toutes les valeurs de la colonne dans la partie de données expirent, ClickHouse supprime cette colonne de la partie de données dans le système de fichiers.

Les règles TTL peuvent être modifiées ou supprimées. Consultez la page Manipulations du TTL de table pour plus de détails.

Bonne pratique Lorsque vous utilisez un TTL au niveau de la table pour supprimer les anciennes lignes, nous vous recommandons de partitionner votre table par date ou par mois à partir du même champ temporel que celui utilisé dans votre expression TTL. ClickHouse peut supprimer des partitions entières bien plus efficacement que des lignes individuelles. Lorsque votre clé de partitionnement correspond à votre expression TTL, ClickHouse peut supprimer des partitions entières d’un seul coup lorsqu’elles expirent, au lieu de réécrire des parties de données pour supprimer les lignes expirées. Choisissez la granularité de partitionnement en fonction de votre période TTL : Pour un TTL de quelques jours/semaines : partitionnez par jour avec toYYYYMMDD(date_field)

Pour un TTL de quelques mois/années : partitionnez par mois avec toYYYYMM(date_field) ou toStartOfMonth(date_field)

​ Déclenchement des événements TTL

La suppression ou l’agrégation des lignes expirées n’est pas immédiate : elle n’a lieu que lors des fusions de la table. Si vous avez une table qui ne fusionne pas activement (pour quelque raison que ce soit), deux paramètres peuvent déclencher les événements TTL :

merge_with_ttl_timeout : le délai minimal, en secondes, avant de relancer une fusion avec suppression TTL. La valeur par défaut est de 14400 secondes (4 heures).

: le délai minimal, en secondes, avant de relancer une fusion avec suppression TTL. La valeur par défaut est de 14400 secondes (4 heures). merge_with_recompression_ttl_timeout : le délai minimal, en secondes, avant de relancer une fusion avec recompression TTL (règles qui agrègent les données avant de les supprimer). Valeur par défaut : 14400 secondes (4 heures).

Ainsi, par défaut, vos règles TTL seront appliquées à votre table au moins une fois toutes les 4 heures. Modifiez simplement les paramètres ci-dessus si vous avez besoin qu’elles soient appliquées plus fréquemment.

Ce n’est pas une solution idéale (et nous ne vous recommandons pas de l’utiliser fréquemment), mais vous pouvez aussi forcer une fusion avec OPTIMIZE : OPTIMIZE TABLE example1 FINAL OPTIMIZE lance une fusion non planifiée des parts de votre table, et FINAL force une nouvelle optimisation si votre table ne comporte déjà plus qu’une seule part.

​ Suppression des lignes

Pour supprimer des lignes entières d’une table après un certain délai, définissez la règle TTL au niveau de la table :

CREATE TABLE customers ( timestamp DateTime , name String, balance Int32, address String ) ENGINE = MergeTree ORDER BY timestamp TTL timestamp + INTERVAL 12 HOUR

De plus, il est possible de définir une règle TTL en fonction de la valeur de l’enregistrement. Cela se fait facilement en spécifiant une clause where . Plusieurs conditions sont autorisées :

CREATE TABLE events ( `event` String, `time` DateTime , `value` UInt64 ) ENGINE = MergeTree ORDER BY ( event , time ) TTL time + INTERVAL 1 MONTH DELETE WHERE event != 'error' , time + INTERVAL 6 MONTH DELETE WHERE event = 'error'

​ Suppression de colonnes

Au lieu de supprimer la ligne entière, supposons que vous souhaitiez seulement que les colonnes balance et address expirent. Modifions la table customers et ajoutons un TTL de 2 heures pour ces deux colonnes :

ALTER TABLE customers MODIFY COLUMN balance Int32 TTL timestamp + INTERVAL 2 HOUR , MODIFY COLUMN address String TTL timestamp + INTERVAL 2 HOUR

​ Mise en œuvre d’une agrégation

Supposons que nous voulions supprimer des lignes après un certain temps, tout en conservant une partie des données à des fins de reporting. Nous n’avons pas besoin de tous les détails, seulement de quelques résultats agrégés issus de données historiques. Cela peut être mis en œuvre en ajoutant une clause GROUP BY à votre expression TTL , ainsi que quelques colonnes dans votre table pour stocker les résultats agrégés.

Supposons que, dans la table hits suivante, nous voulions supprimer les anciennes lignes, tout en conservant la somme et le maximum des colonnes hits avant de les supprimer. Nous aurons besoin d’un champ pour stocker ces valeurs, et nous devrons ajouter une clause GROUP BY à la clause TTL afin d’agréger la somme et le maximum :

CREATE TABLE hits ( timestamp DateTime , id String, hits Int32, max_hits Int32 DEFAULT hits, sum_hits Int64 DEFAULT hits ) ENGINE = MergeTree PRIMARY KEY (id, toStartOfDay( timestamp ), timestamp ) TTL timestamp + INTERVAL 1 DAY GROUP BY id, toStartOfDay( timestamp ) SET max_hits = max (max_hits), sum_hits = sum (sum_hits);

Quelques remarques sur la table hits :

Les colonnes GROUP BY de la clause TTL doivent constituer un préfixe de la PRIMARY KEY , et nous voulons regrouper nos résultats au début de la journée. Par conséquent, toStartOfDay(timestamp) a été ajouté à la clé primaire

de la clause doivent constituer un préfixe de la , et nous voulons regrouper nos résultats au début de la journée. Par conséquent, a été ajouté à la clé primaire Nous avons ajouté deux champs pour stocker les résultats agrégés : max_hits et sum_hits

et Il est nécessaire de définir la valeur par défaut de max_hits et sum_hits sur hits pour que notre logique fonctionne, compte tenu de la façon dont la clause SET est définie

​ Mise en œuvre d’une architecture hot/warm/cold

Si vous utilisez ClickHouse Cloud, les étapes de cette leçon ne s’appliquent pas. Vous n’avez pas à vous préoccuper du déplacement des anciennes données dans ClickHouse Cloud.

Une pratique courante lorsqu’on travaille avec de grands volumes de données consiste à les déplacer à mesure qu’elles vieillissent. Voici les étapes à suivre pour mettre en œuvre une architecture hot/warm/cold dans ClickHouse à l’aide des clauses TO DISK et TO VOLUME de la commande TTL . (D’ailleurs, il ne s’agit pas nécessairement d’une logique hot/cold : vous pouvez utiliser TTL pour déplacer les données selon n’importe quel cas d’usage.)

Les options TO DISK et TO VOLUME font référence aux noms des disques ou des volumes définis dans vos fichiers de configuration de ClickHouse. Créez un nouveau fichier nommé my_system.xml (ou avec le nom de votre choix) qui définit vos disques, puis définissez des volumes qui utilisent ces disques. Placez le fichier XML dans /etc/clickhouse-server/config.d/ pour que la configuration soit prise en compte par votre système :

< clickhouse > < storage_configuration > < disks > < default > </ default > < hot_disk > < path > ./hot/ </ path > </ hot_disk > < warm_disk > < path > ./warm/ </ path > </ warm_disk > < cold_disk > < path > ./cold/ </ path > </ cold_disk > </ disks > < policies > < default > < volumes > < default > < disk > default </ disk > </ default > < hot_volume > < disk > hot_disk </ disk > </ hot_volume > < warm_volume > < disk > warm_disk </ disk > </ warm_volume > < cold_volume > < disk > cold_disk </ disk > </ cold_volume > </ volumes > </ default > </ policies > </ storage_configuration > </ clickhouse >

La configuration ci-dessus fait référence à trois disques pointant vers des dossiers sur lesquels ClickHouse peut lire et écrire. Les volumes peuvent contenir un ou plusieurs disques - nous avons défini un volume pour chacun des trois disques. Examinons les disques :

SELECT name , path , free_space, total_space FROM system . disks

┌─name────────┬─path───────────┬───free_space─┬──total_space─┐ │ cold_disk │ ./data/cold/ │ 179143311360 │ 494384795648 │ │ default │ ./ │ 179143311360 │ 494384795648 │ │ hot_disk │ ./data/hot/ │ 179143311360 │ 494384795648 │ │ warm_disk │ ./data/warm/ │ 179143311360 │ 494384795648 │ └─────────────┴────────────────┴──────────────┴──────────────┘

Et maintenant… vérifions les volumes :

SELECT volume_name, disks FROM system . storage_policies

┌─volume_name─┬─disks─────────┐ │ default │ ['default'] │ │ hot_volume │ ['hot_disk'] │ │ warm_volume │ ['warm_disk'] │ │ cold_volume │ ['cold_disk'] │ └─────────────┴───────────────┘

Nous allons maintenant ajouter une règle TTL qui déplace les données entre les volumes hot, warm et cold :

ALTER TABLE my_table MODIFY TTL trade_date TO VOLUME 'hot_volume' , trade_date + INTERVAL 2 YEAR TO VOLUME 'warm_volume' , trade_date + INTERVAL 4 YEAR TO VOLUME 'cold_volume' ;

La nouvelle règle TTL devrait être appliquée, mais vous pouvez en forcer l’application pour vous en assurer :

ALTER TABLE my_table MATERIALIZE TTL

Vérifiez que vos données ont bien été déplacées sur les disques attendus à l’aide de la table system.parts :

Using the system . parts table , view which disks the parts are on for the crypto_prices table : SELECT name , disk_name FROM system . parts WHERE ( table = 'my_table' ) AND (active = 1 )

La réponse ressemblera à ceci :