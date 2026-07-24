materialized_view doit être un SELECT à partir d’une table source existante. Contrairement à PostgreSQL, une vue matérialisée dans ClickHouse n’est pas « statique » (et ne dispose pas d’opération REFRESH correspondante). Elle agit plutôt comme un déclencheur d’insertion : elle insère de nouvelles lignes dans une table cible en appliquant la transformation SELECT définie aux lignes insérées dans la table source. Consultez la La matérialisationdoit être unà partir d’une table source existante. Contrairement à PostgreSQL, une vue matérialisée dans ClickHouse n’est pas « statique » (et ne dispose pas d’opération REFRESH correspondante). Elle agit plutôt comme un: elle insère de nouvelles lignes dans une table cible en appliquant la transformationdéfinie aux lignes insérées dans la table source. Consultez la documentation ClickHouse sur les vues matérialisées pour en savoir plus sur le fonctionnement des vues matérialisées dans ClickHouse.

Pour les concepts généraux de matérialisation et les configurations partagées (engine, order_by, partition_by, etc.), consultez la page Materializations

​ Gestion de la table cible

Lorsque vous utilisez la matérialisation materialized_view , dbt-clickhouse doit créer à la fois une vue matérialisée et une table cible dans laquelle les lignes transformées sont insérées. Il existe deux façons de gérer la table cible :

Approche Description Statut Cible implicite dbt-clickhouse crée et gère automatiquement la table cible au sein du même modèle. Le schéma de la table cible est déduit du SQL de la MV. Stable Cible explicite Vous définissez la table cible comme une matérialisation table distincte et vous la référencez depuis votre modèle de MV à l’aide de la macro materialization_target_table() . La MV est créée avec une clause TO pointant vers cette table. Cette fonctionnalité est disponible à partir de la version 1.10 de dbt-clickhouse. Attention : cette fonctionnalité est en bêta et l’API peut évoluer en fonction des retours de la communauté. Bêta

L’approche choisie a une incidence sur la gestion des changements de schéma, des rafraîchissements complets et des configurations avec plusieurs MV. Les sections suivantes décrivent chaque approche en détail.

​ Matérialisation avec cible implicite

Il s’agit du comportement par défaut. Lorsque vous définissez un modèle materialized_view , l’adapter va :

Créer une table cible portant le nom du modèle Créer une vue matérialisée ClickHouse nommée <model_name>_mv

Le schéma de la table cible est inféré à partir des colonnes de l’instruction SELECT de la MV. Toutes les ressources (table cible + MV) partagent la même configuration de modèle.

-- models/events_mv.sql {{ config( materialized = 'materialized_view' , engine = 'SummingMergeTree()' , order_by = '(event_date, event_type)' ) }} SELECT toStartOfDay(event_time) AS event_date, event_type, count () AS total FROM {{ source( 'raw' , 'events' ) }} GROUP BY event_date, event_type

codec et ttl au niveau des colonnes de la table cible en appliquant un contrat de modèle. Consultez Vous pouvez également définiretau niveau des colonnes de la table cible en appliquant un contrat de modèle. Consultez Configuration des colonnes pour plus de détails.

​ Plusieurs vues matérialisées

ClickHouse permet à plusieurs vues matérialisées d’écrire des enregistrements dans la même table cible. Pour prendre cela en charge dans dbt-clickhouse avec l’approche de cible implicite, vous pouvez construire un UNION dans votre fichier de modèle, en encadrant le SQL de chaque vue matérialisée par des commentaires de la forme --my_mv_name:begin et --my_mv_name:end .

Par exemple, ce qui suit créera deux vues matérialisées qui écrivent toutes deux des données dans la même table de destination du modèle. Les noms des vues matérialisées auront la forme <model_name>_mv1 et <model_name>_mv2 :

--mv1:begin select a,b,c from {{ source( 'raw' , 'table_1' ) }} --mv1:end union all --mv2:begin select a,b,c from {{ source( 'raw' , 'table_2' ) }} --mv2:end

Lors de la mise à jour d’un modèle avec plusieurs vues matérialisées (MV), en particulier lors du renommage de l’une des MV, dbt-clickhouse ne supprime pas automatiquement l’ancienne MV. À la place, vous verrez l’avertissement suivant : Warning - Table <previous table name> was detected with the same pattern as model name <your model name> but was not found in this run. In case it is a renamed mv that was previously part of this model, drop it manually (!!!)

À partir de la version 1.9.8 de dbt-clickhouse, vous pouvez contrôler la façon dont le schéma de la table cible évolue lorsque dbt run rencontre des colonnes différentes dans le SQL de la MV.

{{config( materialized = 'materialized_view' , engine = 'MergeTree()' , order_by = '(id)' , on_schema_change = 'fail' # this setting )}}

ignore ), mais vous pouvez modifier ce paramètre pour adopter le même comportement que la config on_schema_change dans les modèles incrémentiels. Par défaut, dbt n’applique aucune modification à la table cible (valeur du paramètre), mais vous pouvez modifier ce paramètre pour adopter le même comportement que la config

Vous pouvez également utiliser ce paramètre comme mécanisme de sécurité. Si vous le définissez sur fail , le build échouera si les colonnes du SQL de la MV diffèrent de celles de la table cible créée lors du premier dbt run .

​ Rattrapage des données

Par défaut, lors de la création ou de la recréation d’une vue matérialisée (MV), la table cible est d’abord remplie avec les données historiques avant la création de la MV elle-même ( catchup=True ). Vous pouvez désactiver ce comportement en définissant la config catchup sur False .

{{config( materialized = 'materialized_view' , engine = 'MergeTree()' , order_by = '(id)' , catchup = False # this setting )}}

Opération catchup: True (par défaut) catchup: False Déploiement initial ( dbt run ) Table cible backfillée avec les données historiques Table cible créée vide Full refresh ( dbt run --full-refresh ) Table cible recréée et backfillée avec les données historiques Table cible recréée vide, données existantes perdues Fonctionnement normal La vue matérialisée capture les nouvelles insertions La vue matérialisée capture les nouvelles insertions

Risque de perte de données avec un full refresh L’utilisation de catchup: False avec dbt run --full-refresh supprimera toutes les données existantes de la table cible. La table sera recréée vide et ne capturera ensuite que les nouvelles données. Assurez-vous de disposer de sauvegardes si vous pourriez avoir besoin des données historiques plus tard.

​ Matérialisation avec cible explicite (Bêta)

Bêta Cette fonctionnalité est en bêta et disponible à partir de la version 1.10 de dbt-clickhouse. L’API peut évoluer en fonction des retours de la communauté.

Par défaut, dbt-clickhouse crée et gère à la fois la table cible et les vues matérialisées au sein d’un même modèle (l’approche de cible implicite décrite ci-dessus). Cette approche présente certaines limites :

Toutes les ressources (table cible + MV) partagent la même configuration. Si plusieurs MV pointent vers la même table cible, elles doivent être définies ensemble à l’aide de la syntaxe UNION ALL .

. Aucune de ces ressources ne peut être gérée séparément ; elles doivent toutes être administrées à l’aide du même fichier de modèle.

Vous ne pouvez pas facilement contrôler le nom de chaque MV.

Tous les paramètres sont partagés entre la table cible et les MV, ce qui complique la configuration individuelle de chaque ressource et l’identification de la configuration associée à chacune.

La fonctionnalité de cible explicite vous permet de définir séparément la table cible comme une matérialisation table classique, puis d’y faire référence depuis vos modèles de vue matérialisée.

Ressources entièrement séparées : chaque ressource peut désormais être définie séparément, ce qui améliore la lisibilité

: chaque ressource peut désormais être définie séparément, ce qui améliore la lisibilité Ressources 1:1 entre dbt et CH : vous pouvez désormais utiliser les outils dbt pour les gérer et les faire évoluer séparément.

: vous pouvez désormais utiliser les outils dbt pour les gérer et les faire évoluer séparément. Différentes configurations désormais disponibles : une configuration différente peut désormais être appliquée à chacune.

: une configuration différente peut désormais être appliquée à chacune. Plus besoin de respecter les conventions de nommage : toutes les ressources sont désormais créées avec le nom que vous leur donnez, et non avec un nom personnalisé suffixé par _mv pour les MV.

La définition de la table cible n’est pas naturelle pour dbt : il ne s’agit pas d’une requête SQL qui lira depuis une table source, vous perdez donc ici les validations dbt. Le SQL de la MV sera tout de même validé à l’aide des utilitaires dbt, et sa compatibilité avec les colonnes de la table cible sera validée au niveau de CH.

Nous avons identifié quelques problèmes liés aux limitations de la fonction ref() : nous devons l’utiliser pour référencer les modèles entre eux, mais elle ne peut servir qu’à référencer des modèles upstream, pas downstream. Cela pose certains problèmes pour cette implémentation. Nous avons créé une issue dans le dépôt dbt-core et échangeons actuellement avec eux pour chercher des solutions possibles (dbt-labs/dbt-core#12319) : Lorsque ref() est appelé depuis l’intérieur du bloc config, il renvoie le modèle courant, et non celui partagé. Cela nous empêche de le définir dans la section config(), et nous oblige à utiliser un commentaire pour ajouter cette dépendance. Nous suivons le même modèle que celui défini dans la documentation dbt avec l’approche “—depends_on:”. ref() fonctionne dans notre cas car il force la création de la table cible en premier, mais dans le graphe des dépendances de la documentation générée, la table cible sera représentée comme une autre dépendance upstream, et non downstream, ce qui le rend un peu plus difficile à comprendre. unit-test nous oblige également à définir des données pour la table cible, même si l’idée n’est pas de la lire. Le contournement consiste simplement à laisser les données de cette table vides.

: nous devons l’utiliser pour référencer les modèles entre eux, mais elle ne peut servir qu’à référencer des modèles upstream, pas downstream. Cela pose certains problèmes pour cette implémentation. Nous avons créé une issue dans le dépôt dbt-core et échangeons actuellement avec eux pour chercher des solutions possibles (dbt-labs/dbt-core#12319) :

Étape 1 : Définissez la table cible en tant que modèle de table standard

Modèle events_daily.sql :

{{ config( materialized = 'table' , engine = 'SummingMergeTree()' , order_by = '(event_date, event_type)' , partition_by = 'toYYYYMM(event_date)' ) }} SELECT toDate( now ()) AS event_date, '' AS event_type, toUInt64( 0 ) AS total WHERE 0 -- Creates empty table with correct schema

C’est la solution de contournement que nous mentionnons dans la section sur les limitations. Vous risquez d’y perdre certaines validations dbt, mais le schéma sera tout de même vérifié au niveau de ClickHouse.

Étape 2 : Définir des vues matérialisées qui pointent vers la table cible

Par exemple, vous pouvez définir différentes vues matérialisées dans différents modèles de cette manière, y compris en les faisant pointer vers la même table cible. Notez le nouvel appel de macro {{ materialization_target_table(ref('events_daily')) }} , qui configure la table cible pour la vue matérialisée.

Modèle page_events_aggregator.sql :

{{ config(materialized = 'materialized_view' ) }} {{ materialization_target_table(ref( 'events_daily' )) }} SELECT toStartOfDay(event_time) AS event_date, event_type, count () AS total FROM {{ source( 'raw' , 'page_events' ) }} GROUP BY event_date, event_type

Modèle mobile_events_aggregator.sql :

{{ config(materialized = 'materialized_view' ) }} {{ materialization_target_table(ref( 'events_daily' )) }} SELECT toStartOfDay(event_time) AS event_date, event_type, count () AS total FROM {{ source( 'raw' , 'mobile_events' ) }} GROUP BY event_date, event_type

​ Options de configuration

Pour la table cible ( materialized='table' ) :

Option Description Par défaut mv_on_schema_change Définit comment gérer les changements de schéma lorsque la table est utilisée par des MV gérées par dbt. Suit le même comportement que la configuration on_schema_change dans les modèles incrémentiels. Attention : un modèle materialized='table' se comporte normalement s’il n’a aucune MV pointant vers lui. Dans ce cas, même si ce paramètre est défini, il sera ignoré. Si la table est la table cible de MV, cette configuration prendra par défaut la valeur mv_on_schema_change='fail' afin de protéger les données qu’elle contient. repopulate_from_mvs_on_full_refresh Avec --full-refresh , au lieu d’exécuter le SQL de la table, reconstruit la table en exécutant des INSERT-SELECT à partir du SQL de toutes les MV qui pointent vers elle. False

Pour la vue matérialisée ( materialized='materialized_view' ) :

Option Description Par défaut catchup Indique s’il faut recharger les données historiques lors de la création de la MV. True

En général, vous ne définirez que catchup sur True pour les MV, ou repopulate_from_mvs_on_full_refresh sur True pour leurs tables cibles. Si vous définissez les deux sur True , cela peut dupliquer les données.

​ Opérations courantes

​ full refresh avec cibles explicites

Lors de l’utilisation de --full-refresh , les tables cibles explicites seront recréées (vous risquez donc de perdre des données si une ingestion est en cours pendant ce processus). Le comportement variera selon vos configurations :

Option 1 : comportement par défaut de --full-refresh . Tout est recréé, mais pendant la recréation des MV, la table cible sera vide ou partiellement chargée.

Tout est supprimé puis recréé. Si vous souhaitez réinsérer les données à l’aide du SQL des MV, conservez le paramètre catchup=True :

-- models/page_events_aggregator.sql {{ config( materialized = 'materialized_view' , catchup = True -- this is the default value so you don't need to actually set it. ) }} {{ materialization_target_table(ref( 'events_daily' )) }} ...

Option 2 : Je veux recréer la table cible et je ne veux pas voir ma table vide pendant la recréation des MV.

Si vous devez d’abord mettre à jour le SQL des MV, vous pouvez y définir catchup=False , puis exécuter un dbt run ou un dbt run --full-refresh sur les MV. Assurez-vous que les MV sont créées avant d’exécuter --full-refresh sur la table cible, car cette opération s’appuie sur les définitions des MV dans ClickHouse.

Définissez repopulate_from_mvs_on_full_refresh=True dans le model de la table cible. Lors d’un dbt run --full-refresh , cela va :

Créer une nouvelle table temporaire Exécuter INSERT-SELECT en utilisant le SQL de chaque MV Permuter les tables de manière atomique

Ainsi, vous ne verrez pas votre table vide pendant la recréation des MV.

-- models/events_daily.sql {{ config( materialized = 'table' , engine = 'SummingMergeTree()' , order_by = '(event_date, event_type)' , repopulate_from_mvs_on_full_refresh = True ) }} ...

​ Modifier la table cible

Vous ne pouvez pas modifier la table cible d’une MV sans --full-refresh . Si vous essayez d’exécuter un dbt run normal après avoir modifié la référence materialization_target_table() , l’exécution échouera avec un message d’erreur indiquant que la cible a changé.

Pour modifier la cible :

Mettez à jour l’appel à materialization_target_table() Exécutez dbt run --full-refresh -s your_mv_model

​ Dépannage des problèmes courants

​ La table cible est vide pendant ou après l’exécution de run

Cela peut se produire pour plusieurs raisons :

Les vues matérialisées peuvent être configurées avec catchup=False , ou la table cible avec repopulate_from_mvs_on_full_refresh=False ; dans ce cas, aucun backfill n’est effectué lors de la création des vues matérialisées ou de la recréation de la table cible. C’est le comportement attendu. Si vous souhaitez réinsérer les données à l’aide du SQL des vues matérialisées, assurez-vous de définir catchup=True dans la vue matérialisée (c’est la valeur par défaut) ou repopulate_from_mvs_on_full_refresh=True dans la table cible. Veillez à ne pas activer les deux en même temps afin d’éviter les doublons. Consultez la section de configuration pour plus de détails.

, ou la table cible avec ; dans ce cas, aucun backfill n’est effectué lors de la création des vues matérialisées ou de la recréation de la table cible. C’est le comportement attendu. Si vous souhaitez réinsérer les données à l’aide du SQL des vues matérialisées, assurez-vous de définir dans la vue matérialisée (c’est la valeur par défaut) ou dans la table cible. Veillez à ne pas activer les deux en même temps afin d’éviter les doublons. Consultez la section de configuration pour plus de détails. Lors de l’exécution de dbt run --full-refresh , si les vues matérialisées utilisent la valeur par défaut catchup=True , la cible sera recréée et les MV réinséreront les données de manière séquentielle. Pour éviter cette situation, consultez la section Full refresh with explicit targets.

​ dbt run --full-refresh sur une table cible avec repopulate_from_mvs_on_full_refresh=True utilise la logique d’anciennes versions de vues matérialisées, et non celle du SQL actuellement présent dans le projet

repopulate_from_mvs_on_full_refresh=True utilise le SQL MV existant déjà défini dans ClickHouse. Pour garantir que la nouvelle définition de la vue matérialisée est bien utilisée, exécutez un dbt run pour chaque vue matérialisée avant d’exécuter un dbt run --full-refresh sur la table cible.

​ Il y a des données en double après l’exécution d’un run

Raisons possibles :

catchup=True sur les vues matérialisées et repopulate_from_mvs_on_full_refresh=True sur la table cible peuvent être activés tous les deux : n’en gardez qu’un seul, selon les opérations que vous souhaitez exécuter. Consultez la section de configuration pour plus de détails.

sur les vues matérialisées et sur la table cible peuvent être activés tous les deux : n’en gardez qu’un seul, selon les opérations que vous souhaitez exécuter. Consultez la section de configuration pour plus de détails. La table cible n’est pas définie avec WHERE 0 : elle doit être créée vide, mais la requête interne peut insérer des données si WHERE 0 n’est pas inclus. Assurez-vous que la clause est bien présente.

​ Perte de données lors d’une ingestion active après l’exécution d’un dbt run --full-refresh

dbt run --full-refresh . Les vues matérialisées de ClickHouse agissent comme des déclencheurs à l’insertion — elles ne capturent les données que tant qu’elles existent. Lors d’un full refresh, il y a un court laps de temps pendant lequel la MV est supprimée puis recréée (la « fenêtre aveugle »). Les lignes insérées dans la table source pendant cette fenêtre ne sont donc pas capturées. Consultez la section Certaines lignes de la table source sont absentes de la table cible après l’exécution d’un. Les vues matérialisées de ClickHouse agissent comme des déclencheurs à l’insertion — elles ne capturent les données que tant qu’elles existent. Lors d’un full refresh, il y a un court laps de temps pendant lequel la MV est supprimée puis recréée (la « fenêtre aveugle »). Les lignes insérées dans la table source pendant cette fenêtre ne sont donc pas capturées. Consultez la section Comportement lors d’une ingestion active pour plus de détails.

​ Techniques de débogage

​ Vérifier la cible actuelle d’une MV dans ClickHouse

Interrogez system.tables pour voir dans quelle table une vue matérialisée écrit :

SELECT name as mv_name, replaceRegexpOne( create_table_query, '.*TO\\s+`?([^`\\s(]+)`?\\.`?([^`\\s(]+)`?.*' , '\\1.\\2' ) AS target_table FROM system . tables WHERE database = 'your_schema' AND engine = 'MaterializedView'

​ Vérifier si dbt reconnaît une table comme table cible d’une vue matérialisée

Lors d’une exécution de dbt, recherchez ce message dans le log :

La table <table_name> est utilisée comme table cible par une vue matérialisée gérée par dbt. La valeur par défaut de mv_on_schema_change est définie sur “fail” afin d’éviter toute perte de données.

Si ce message apparaît, dbt a détecté que la table sert de table cible à au moins une vue matérialisée gérée par dbt. Si vous vous attendez à voir ce message mais qu’il n’apparaît pas, vérifiez que :

Le modèle de vue matérialisée définit correctement {{ materialization_target_table(ref('your_target')) }}

Le modèle de vue matérialisée a materialized='materialized_view' dans sa config

dans sa config La vue matérialisée et la table cible ont toutes deux été exécutées au moins une fois

​ Migration d’une cible implicite vers une cible explicite

Si vous avez des modèles de vue matérialisée existants qui utilisent l’approche de cible implicite et que vous souhaitez passer à l’approche de cible explicite, suivez ces étapes :

1. Créez le modèle de table cible

Créez un nouveau fichier de modèle avec materialized='table' qui définit le même schéma que la table cible de la MV actuelle. Utilisez une clause WHERE 0 pour créer une table vide. Utilisez le même nom que le modèle actuel de vue matérialisée implicite. Vous pourrez ensuite utiliser ce modèle pour faire évoluer la table cible.

-- models/events_daily.sql {{ config( materialized = 'table' , engine = 'MergeTree()' , order_by = '(event_date, event_type)' ) }} SELECT toDate( now ()) AS event_date, '' AS event_type, toUInt64( 0 ) AS total WHERE 0

2. Mettez à jour vos modèles de MV

Créez de nouveaux modèles, chacun incluant le SQL de la MV ainsi que l’appel à la macro materialization_target_table() pointant vers la nouvelle table cible. Si vous utilisiez auparavant UNION ALL , supprimez cette partie ainsi que les commentaires.

Pour les noms des modèles, vous devrez suivre cette convention de nommage :

si une seule MV était définie, elle portera le nom : <old_model_name>_mv

si plusieurs MV étaient définies, chacune portera le nom : <old_model_name>_mv_<name_in_comments>

Auparavant, dans my_model.sql (table cible implicite, modèle unique avec UNION ALL) :

--mv1:begin select a, b, c from {{ source( 'raw' , 'table_1' ) }} --mv1:end union all --mv2:begin select a, b, c from {{ source( 'raw' , 'table_2' ) }} --mv2:end

Après (cible explicite, fichiers de modèles distincts) :

-- models/my_model_mv_mv1.sql {{ config(materialized = 'materialized_view' ) }} {{ materialization_target_table(ref( 'events_daily' )) }} select a, b, c from {{ source( 'raw' , 'table_1' ) }}

-- models/my_model_mv_mv2.sql {{ config(materialized = 'materialized_view' ) }} {{ materialization_target_table(ref( 'events_daily' )) }} select a, b, c from {{ source( 'raw' , 'table_2' ) }}

3. Modifiez-les selon vos besoins en suivant les instructions de la section cible explicite.

​ Comparaison du comportement des approches à cible implicite et explicite

​ Comportement général

Opération Cible implicite Cible explicite Première exécution de dbt Toutes les ressources sont créées Toutes les ressources sont créées Exécution suivante de dbt Les ressources ne peuvent pas être gérées individuellement, tout se fait ensemble :



table cible :

les modifications sont gérées avec le paramètre on_schema_change . Par défaut, sa valeur est ignore , donc les nouvelles colonnes ne sont pas prises en compte.



Vues matérialisées : elles sont toutes mises à jour via des opérations alter table modify query Les modifications peuvent être appliquées individuellement :



table cible :

détection automatique pour déterminer s’il s’agit de tables cibles issues de vues matérialisées définies par dbt. Si c’est le cas, l’évolution des colonnes est gérée par défaut avec le paramètre mv_on_schema_change défini sur fail , ce qui provoque un échec en cas de modification des colonnes. Nous avons ajouté cette valeur par défaut comme couche de protection



Vues matérialisées : leur SQL est mis à jour via des opérations alter table modify query . dbt run —full-refresh Les ressources ne peuvent pas être gérées individuellement, tout se fait ensemble :



table cible :

la table cible est recréée vide. catchup permet de configurer un backfill avec le SQL de toutes les vues matérialisées à la fois. catchup vaut True par défaut



Vues matérialisées : elles sont toutes recréées. Les modifications seront appliquées individuellement :



table cible: sera recréée comme d’habitude.



Vues matérialisées : suppression puis recréation. catchup est disponible pour un backfill initial. catchup vaut True par défaut.



Remarque : pendant le processus, la table cible sera vide ou partiellement chargée jusqu’à ce que les vues matérialisées soient recréées. Pour éviter cela, consultez la section suivante sur la manière de faire évoluer la table cible.

​ Comportement pendant l’ingestion active

Lorsque vous faites évoluer vos modèles, vous devez garder à l’esprit la manière dont les différentes opérations interagissent avec les données en cours d’insertion :

Comme les vues matérialisées de ClickHouse agissent comme des déclencheurs d’insertion , elles ne capturent les données que tant qu’elles existent. Si une vue matérialisée est supprimée puis recréée (par exemple lors d’un --full-refresh ), les lignes insérées dans la table source pendant cet intervalle ne seront pas traitées par la vue matérialisée. On dit alors que la vue matérialisée est « aveugle ».

, elles ne capturent les données que tant qu’elles existent. Si une vue matérialisée est supprimée puis recréée (par exemple lors d’un ), les lignes insérées dans la table source pendant cet intervalle ne seront traitées par la vue matérialisée. On dit alors que la vue matérialisée est « aveugle ». Les différents processus de catchup reposent tous sur des opérations INSERT INTO ... SELECT qui utilisent le SQL des vues matérialisées et sont indépendants de leur fonctionnement. Une fois l’ INSERT démarré, les nouvelles données ne sont pas capturées par celui-ci, mais elles le seront par la vue matérialisée attachée.

Le tableau suivant résume le niveau de sécurité de chaque opération lorsque des insertions sont en cours sur la table source.

​ Opérations sur la cible implicite

Opération Processus interne Sécurité pendant les insertions Premier dbt run 1. Créer la table cible

2. Insérer les données (si catchup=True )

3. Créer des vues matérialisées ⚠️ La vue matérialisée ne capte rien entre les étapes 1 et 3. Les lignes insérées dans la source pendant cet intervalle ne sont pas capturées. Exécutions suivantes de dbt run ALTER TABLE ... MODIFY QUERY ✅ Sûr. La vue matérialisée est mise à jour de façon atomique. dbt run --full-refresh 1. Créer une table de sauvegarde

2. Insérer les données (si catchup=True )

3. Supprimer les vues matérialisées

4. Permuter les tables

5. Recréer les vues matérialisées ⚠️ La vue matérialisée ne capte rien pendant sa recréation. Les données insérées dans la source entre les étapes 3 et 5 n’apparaîtront pas dans la nouvelle table cible.

​ Opérations sur cible explicite

Modèles de vue matérialisée :

Opération Processus interne Sécurité pendant les insertions Premier dbt run 1. Créer la MV (avec la clause TO )

2. Exécuter le rattrapage (si catchup=True ) ✅ La MV est créée en premier, donc les nouvelles insertions sont capturées immédiatement.

⚠️ Le rattrapage peut créer des doublons — la requête de backfill peut chevaucher des lignes déjà traitées par la MV. Sans risque si vous utilisez un moteur de déduplication (par ex. ReplacingMergeTree ). dbt run suivants ALTER TABLE ... MODIFY QUERY ✅ Sans risque. La MV est mise à jour de façon atomique. dbt run --full-refresh sur les MV 1. Supprimer puis recréer la MV

2. Exécuter le rattrapage (si catchup=True ) ⚠️ La MV est inactive pendant sa recréation (entre la suppression et la création).

⚠️ Le rattrapage peut créer des doublons si des insertions ont lieu en parallèle.

Modèle de table cible :

Opération Processus interne Sécurité pendant les insertions dbt run Les changements de schéma sont appliqués conformément au paramètre mv_on_schema_change ✅ Sans risque. Aucun déplacement de données. dbt run --full-refresh (par défaut) Recréer la table (en la laissant vide) ⚠️ La table cible est vide jusqu’à ce que les MV la réalimentent. Les MV continuent d’insérer dans la nouvelle table une fois qu’elle existe. dbt run --full-refresh avec repopulate_from_mvs_on_full_refresh=True 1. Créer une table de sauvegarde

2. Insérer les données à l’aide du SQL de chaque MV

3. Permuter les tables de façon atomique ⚠️ La MV est inactive pendant la recréation. Les données insérées entre les étapes 1 et 3 n’apparaîtront pas dans la nouvelle table. Cela pourra changer dans les prochaines versions.

Recommandations pour les environnements de production avec ingestion active Mettez l’ingestion en pause pendant les opérations dbt si possible : toutes les opérations seront ainsi sûres et aucune donnée ne sera perdue.

: toutes les opérations seront ainsi sûres et aucune donnée ne sera perdue. Utilisez si possible un moteur de déduplication (par ex. ReplacingMergeTree ) sur la table cible pour gérer les doublons potentiels dus aux chevauchements de rattrapage.

(par ex. ) sur la table cible pour gérer les doublons potentiels dus aux chevauchements de rattrapage. Privilégiez ALTER TABLE ... MODIFY QUERY ( dbt run normal sans --full-refresh ) lorsque c’est possible — c’est toujours sûr.

( normal sans ) lorsque c’est possible — c’est toujours sûr. Soyez attentif aux fenêtres à risque pendant les opérations dbt.

​ Refreshable Materialized Views

Les vues matérialisées actualisables sont un type particulier de vue matérialisée dans ClickHouse qui réexécute périodiquement la requête et en stocke le résultat, à l’image du fonctionnement des vues matérialisées dans d’autres bases de données. Cela est utile lorsque vous avez besoin de snapshots ou d’aggregations périodiques plutôt que de déclencheurs d’insertion en temps réel.

config refreshable est indépendante de la manière dont la target table est gérée. Les vues matérialisées actualisables peuvent être utilisées avec les approches implicit target et explicit target . Laest indépendante de la manière dont la target table est gérée.

Pour utiliser une vue matérialisée actualisable, ajoutez un objet de config refreshable à votre modèle MV avec les options suivantes :

Option Description Requis Valeur par défaut refresh_interval La clause interval (requise) Oui randomize La clause de randomisation, qui apparaîtra après RANDOMIZE FOR append Si défini sur True , chaque actualisation insère des rows dans la table sans supprimer les rows existantes. L’insert n’est pas atomique, comme avec un INSERT SELECT classique. False depends_on Une liste de dependencies pour la MV actualisable. Fournissez les dependencies au format suivant {schema}.{view_name} depends_on_validation Indique s’il faut valider l’existence des dependencies fournies dans depends_on . Si une dependency ne contient pas de schéma, la validation s’effectue sur le schéma default False

​ Exemple avec cible implicite

{{ config( materialized = 'materialized_view' , engine = 'MergeTree()' , order_by = '(event_date)' , refreshable = { "interval" : "EVERY 5 MINUTE" , "randomize" : "1 MINUTE" , "append" : True , "depends_on" : [ 'schema.depend_on_model' ], "depends_on_validation" : True } ) }} SELECT toStartOfDay(event_time) AS event_date, count() AS total FROM {{ source( 'raw' , 'events' ) }} GROUP BY event_date

​ Exemple avec une cible explicite

{{ config( materialized = 'materialized_view' , refreshable = { "interval" : "EVERY 1 HOUR" , "append" : False } ) }} {{ materialization_target_table(ref( 'events_daily' )) }} SELECT toStartOfDay(event_time) AS event_date, event_type, count() AS total FROM {{ source( 'raw' , 'events' ) }} GROUP BY event_date, event_type