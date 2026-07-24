materialized_view doit être un
SELECT à partir d’une table source existante. Contrairement à PostgreSQL, une vue matérialisée dans ClickHouse n’est pas « statique » (et ne dispose pas d’opération REFRESH correspondante). Elle agit plutôt comme un déclencheur d’insertion : elle insère de nouvelles lignes dans une table cible en appliquant la transformation
SELECT définie aux lignes insérées dans la table source. Consultez la documentation ClickHouse sur les vues matérialisées pour en savoir plus sur le fonctionnement des vues matérialisées dans ClickHouse.
Pour les concepts généraux de matérialisation et les configurations partagées (engine, order_by, partition_by, etc.), consultez la page Materializations.
Lorsque vous utilisez la matérialisation
Gestion de la table cible
materialized_view, dbt-clickhouse doit créer à la fois une vue matérialisée et une table cible dans laquelle les lignes transformées sont insérées. Il existe deux façons de gérer la table cible :
L’approche choisie a une incidence sur la gestion des changements de schéma, des rafraîchissements complets et des configurations avec plusieurs MV. Les sections suivantes décrivent chaque approche en détail.
|Approche
|Description
|Statut
|Cible implicite
|dbt-clickhouse crée et gère automatiquement la table cible au sein du même modèle. Le schéma de la table cible est déduit du SQL de la MV.
|Stable
|Cible explicite
|Vous définissez la table cible comme une matérialisation
table distincte et vous la référencez depuis votre modèle de MV à l’aide de la macro
materialization_target_table(). La MV est créée avec une clause
TO pointant vers cette table. Cette fonctionnalité est disponible à partir de la version 1.10 de dbt-clickhouse. Attention : cette fonctionnalité est en bêta et l’API peut évoluer en fonction des retours de la communauté.
|Bêta
Il s’agit du comportement par défaut. Lorsque vous définissez un modèle
Matérialisation avec cible implicite
materialized_view, l’adapter va :
- Créer une table cible portant le nom du modèle
- Créer une vue matérialisée ClickHouse nommée
<model_name>_mv
SELECT de la MV. Toutes les ressources (table cible + MV) partagent la même configuration de modèle.
Voir le fichier de test pour d’autres exemples.
-- models/events_mv.sql
{{
config(
materialized='materialized_view',
engine='SummingMergeTree()',
order_by='(event_date, event_type)'
)
}}
SELECT
toStartOfDay(event_time) AS event_date,
event_type,
count() AS total
FROM {{ source('raw', 'events') }}
GROUP BY event_date, event_type
ClickHouse permet à plusieurs vues matérialisées d’écrire des enregistrements dans la même table cible. Pour prendre cela en charge dans dbt-clickhouse avec l’approche de cible implicite, vous pouvez construire un
Plusieurs vues matérialisées
UNION dans votre fichier de modèle, en encadrant le SQL de chaque vue matérialisée par des commentaires de la forme
--my_mv_name:begin et
--my_mv_name:end.
Par exemple, ce qui suit créera deux vues matérialisées qui écrivent toutes deux des données dans la même table de destination du modèle. Les noms des vues matérialisées auront la forme
<model_name>_mv1 et
<model_name>_mv2 :
--mv1:begin
select a,b,c from {{ source('raw', 'table_1') }}
--mv1:end
union all
--mv2:begin
select a,b,c from {{ source('raw', 'table_2') }}
--mv2:end
À partir de la version 1.9.8 de dbt-clickhouse, vous pouvez contrôler la façon dont le schéma de la table cible évolue lorsque
Comment faire évoluer le schéma de la table cible
dbt run rencontre des colonnes différentes dans le SQL de la MV.
Par défaut, dbt n’applique aucune modification à la table cible (valeur du paramètre
{{config(
materialized='materialized_view',
engine='MergeTree()',
order_by='(id)',
on_schema_change='fail' # this setting
)}}
ignore), mais vous pouvez modifier ce paramètre pour adopter le même comportement que la config
on_schema_change dans les modèles incrémentiels.
Vous pouvez également utiliser ce paramètre comme mécanisme de sécurité. Si vous le définissez sur
fail, le build échouera si les colonnes du SQL de la MV diffèrent de celles de la table cible créée lors du premier
dbt run.
Par défaut, lors de la création ou de la recréation d’une vue matérialisée (MV), la table cible est d’abord remplie avec les données historiques avant la création de la MV elle-même (
Rattrapage des données
catchup=True). Vous pouvez désactiver ce comportement en définissant la config
catchup sur
False.
{{config(
materialized='materialized_view',
engine='MergeTree()',
order_by='(id)',
catchup=False # this setting
)}}
|Opération
catchup: True (par défaut)
catchup: False
|Déploiement initial (
dbt run)
|Table cible backfillée avec les données historiques
|Table cible créée vide
|Full refresh (
dbt run --full-refresh)
|Table cible recréée et backfillée avec les données historiques
|Table cible recréée vide, données existantes perdues
|Fonctionnement normal
|La vue matérialisée capture les nouvelles insertions
|La vue matérialisée capture les nouvelles insertions
Par défaut, dbt-clickhouse crée et gère à la fois la table cible et les vues matérialisées au sein d’un même modèle (l’approche de cible implicite décrite ci-dessus). Cette approche présente certaines limites :
Matérialisation avec cible explicite (Bêta)
- Toutes les ressources (table cible + MV) partagent la même configuration. Si plusieurs MV pointent vers la même table cible, elles doivent être définies ensemble à l’aide de la syntaxe
UNION ALL.
- Aucune de ces ressources ne peut être gérée séparément ; elles doivent toutes être administrées à l’aide du même fichier de modèle.
- Vous ne pouvez pas facilement contrôler le nom de chaque MV.
- Tous les paramètres sont partagés entre la table cible et les MV, ce qui complique la configuration individuelle de chaque ressource et l’identification de la configuration associée à chacune.
table classique, puis d’y faire référence depuis vos modèles de vue matérialisée.
Avantages
- Ressources entièrement séparées : chaque ressource peut désormais être définie séparément, ce qui améliore la lisibilité
- Ressources 1:1 entre dbt et CH : vous pouvez désormais utiliser les outils dbt pour les gérer et les faire évoluer séparément.
- Différentes configurations désormais disponibles : une configuration différente peut désormais être appliquée à chacune.
- Plus besoin de respecter les conventions de nommage : toutes les ressources sont désormais créées avec le nom que vous leur donnez, et non avec un nom personnalisé suffixé par
_mvpour les MV.
Limitations
- La définition de la table cible n’est pas naturelle pour dbt : il ne s’agit pas d’une requête SQL qui lira depuis une table source, vous perdez donc ici les validations dbt. Le SQL de la MV sera tout de même validé à l’aide des utilitaires dbt, et sa compatibilité avec les colonnes de la table cible sera validée au niveau de CH.
- Nous avons identifié quelques problèmes liés aux limitations de la fonction
ref(): nous devons l’utiliser pour référencer les modèles entre eux, mais elle ne peut servir qu’à référencer des modèles upstream, pas downstream. Cela pose certains problèmes pour cette implémentation. Nous avons créé une issue dans le dépôt dbt-core et échangeons actuellement avec eux pour chercher des solutions possibles (dbt-labs/dbt-core#12319) :
- Lorsque
ref()est appelé depuis l’intérieur du bloc config, il renvoie le modèle courant, et non celui partagé. Cela nous empêche de le définir dans la section config(), et nous oblige à utiliser un commentaire pour ajouter cette dépendance. Nous suivons le même modèle que celui défini dans la documentation dbt avec l’approche “—depends_on:”.
ref()fonctionne dans notre cas car il force la création de la table cible en premier, mais dans le graphe des dépendances de la documentation générée, la table cible sera représentée comme une autre dépendance upstream, et non downstream, ce qui le rend un peu plus difficile à comprendre.
unit-testnous oblige également à définir des données pour la table cible, même si l’idée n’est pas de la lire. Le contournement consiste simplement à laisser les données de cette table vides.
- Lorsque
Étape 1 : Définissez la table cible en tant que modèle de table standard Modèle
Utilisation
events_daily.sql:
C’est la solution de contournement que nous mentionnons dans la section sur les limitations. Vous risquez d’y perdre certaines validations dbt, mais le schéma sera tout de même vérifié au niveau de ClickHouse. Étape 2 : Définir des vues matérialisées qui pointent vers la table cible Par exemple, vous pouvez définir différentes vues matérialisées dans différents modèles de cette manière, y compris en les faisant pointer vers la même table cible. Notez le nouvel appel de macro
{{
config(
materialized='table',
engine='SummingMergeTree()',
order_by='(event_date, event_type)',
partition_by='toYYYYMM(event_date)'
)
}}
SELECT
toDate(now()) AS event_date,
'' AS event_type,
toUInt64(0) AS total
WHERE 0 -- Creates empty table with correct schema
{{ materialization_target_table(ref('events_daily')) }}, qui configure la table cible pour la vue matérialisée.
Modèle
page_events_aggregator.sql:
Modèle
{{ config(materialized='materialized_view') }}
{{ materialization_target_table(ref('events_daily')) }}
SELECT
toStartOfDay(event_time) AS event_date,
event_type,
count() AS total
FROM {{ source('raw', 'page_events') }}
GROUP BY event_date, event_type
mobile_events_aggregator.sql :
{{ config(materialized='materialized_view') }}
{{ materialization_target_table(ref('events_daily')) }}
SELECT
toStartOfDay(event_time) AS event_date,
event_type,
count() AS total
FROM {{ source('raw', 'mobile_events') }}
GROUP BY event_date, event_type
Lorsque vous utilisez des tables cibles explicites, en plus des configurations générales de matérialisation et des configurations propres à la table, les configurations suivantes s’appliquent : Pour la table cible (
Options de configuration
materialized='table') :
Pour la vue matérialisée (
|Option
|Description
|Par défaut
mv_on_schema_change
|Définit comment gérer les changements de schéma lorsque la table est utilisée par des MV gérées par dbt. Suit le même comportement que la configuration
on_schema_change dans les modèles incrémentiels.
|Attention : un modèle
materialized='table' se comporte normalement s’il n’a aucune MV pointant vers lui. Dans ce cas, même si ce paramètre est défini, il sera ignoré. Si la table est la table cible de MV, cette configuration prendra par défaut la valeur
mv_on_schema_change='fail' afin de protéger les données qu’elle contient.
repopulate_from_mvs_on_full_refresh
|Avec
--full-refresh, au lieu d’exécuter le SQL de la table, reconstruit la table en exécutant des INSERT-SELECT à partir du SQL de toutes les MV qui pointent vers elle.
False
materialized='materialized_view') :
|Option
|Description
|Par défaut
catchup
|Indique s’il faut recharger les données historiques lors de la création de la MV.
True
En général, vous ne définirez que
catchup sur
True pour les MV, ou
repopulate_from_mvs_on_full_refresh sur
True pour leurs tables cibles. Si vous définissez les deux sur
True, cela peut dupliquer les données.
Opérations courantes
Lors de l’utilisation de
full refresh avec cibles explicites
--full-refresh, les tables cibles explicites seront recréées (vous risquez donc de perdre des données si une ingestion est en cours pendant ce processus). Le comportement variera selon vos configurations :
Option 1 : comportement par défaut de
--full-refresh. Tout est recréé, mais pendant la recréation des MV, la table cible sera vide ou partiellement chargée.
Tout est supprimé puis recréé. Si vous souhaitez réinsérer les données à l’aide du SQL des MV, conservez le paramètre
catchup=True :
Option 2 : Je veux recréer la table cible et je ne veux pas voir ma table vide pendant la recréation des MV. Si vous devez d’abord mettre à jour le SQL des MV, vous pouvez y définir
-- models/page_events_aggregator.sql
{{ config(
materialized='materialized_view',
catchup=True -- this is the default value so you don't need to actually set it.
) }}
{{ materialization_target_table(ref('events_daily')) }}
...
catchup=False, puis exécuter un
dbt run ou un
dbt run --full-refresh sur les MV. Assurez-vous que les MV sont créées avant d’exécuter
--full-refresh sur la table cible, car cette opération s’appuie sur les définitions des MV dans ClickHouse.
Définissez
repopulate_from_mvs_on_full_refresh=True dans le model de la table cible. Lors d’un
dbt run --full-refresh, cela va :
- Créer une nouvelle table temporaire
- Exécuter INSERT-SELECT en utilisant le SQL de chaque MV
- Permuter les tables de manière atomique
-- models/events_daily.sql
{{
config(
materialized='table',
engine='SummingMergeTree()',
order_by='(event_date, event_type)',
repopulate_from_mvs_on_full_refresh=True
)
}}
...
Vous ne pouvez pas modifier la table cible d’une MV sans
Modifier la table cible
--full-refresh. Si vous essayez d’exécuter un
dbt run normal après avoir modifié la référence
materialization_target_table(), l’exécution échouera avec un message d’erreur indiquant que la cible a changé.
Pour modifier la cible :
- Mettez à jour l’appel à
materialization_target_table()
- Exécutez
dbt run --full-refresh -s your_mv_model
Dépannage des problèmes courants
Cela peut se produire pour plusieurs raisons :
La table cible est vide pendant ou après l’exécution de
La table cible est vide pendant ou après l’exécution de
run
- Les vues matérialisées peuvent être configurées avec
catchup=False, ou la table cible avec
repopulate_from_mvs_on_full_refresh=False; dans ce cas, aucun backfill n’est effectué lors de la création des vues matérialisées ou de la recréation de la table cible. C’est le comportement attendu. Si vous souhaitez réinsérer les données à l’aide du SQL des vues matérialisées, assurez-vous de définir
catchup=Truedans la vue matérialisée (c’est la valeur par défaut) ou
repopulate_from_mvs_on_full_refresh=Truedans la table cible. Veillez à ne pas activer les deux en même temps afin d’éviter les doublons. Consultez la section de configuration pour plus de détails.
- Lors de l’exécution de
dbt run --full-refresh, si les vues matérialisées utilisent la valeur par défaut
catchup=True, la cible sera recréée et les MV réinséreront les données de manière séquentielle. Pour éviter cette situation, consultez la section Full refresh with explicit targets.
dbt run --full-refresh sur une table cible avec
repopulate_from_mvs_on_full_refresh=True utilise la logique d’anciennes versions de vues matérialisées, et non celle du SQL actuellement présent dans le projet
repopulate_from_mvs_on_full_refresh=True utilise le SQL MV existant déjà défini dans ClickHouse. Pour garantir que la nouvelle définition de la vue matérialisée est bien utilisée, exécutez un
dbt run pour chaque vue matérialisée avant d’exécuter un
dbt run --full-refresh sur la table cible.
Raisons possibles :
Il y a des données en double après l’exécution d’un
Il y a des données en double après l’exécution d’un
run
catchup=Truesur les vues matérialisées et
repopulate_from_mvs_on_full_refresh=Truesur la table cible peuvent être activés tous les deux : n’en gardez qu’un seul, selon les opérations que vous souhaitez exécuter. Consultez la section de configuration pour plus de détails.
- La table cible n’est pas définie avec
WHERE 0: elle doit être créée vide, mais la requête interne peut insérer des données si
WHERE 0n’est pas inclus. Assurez-vous que la clause est bien présente.
Certaines lignes de la table source sont absentes de la table cible après l’exécution d’un
Perte de données lors d’une ingestion active après l’exécution d’un
Perte de données lors d’une ingestion active après l’exécution d’un
dbt run --full-refresh
dbt run --full-refresh.
Les vues matérialisées de ClickHouse agissent comme des déclencheurs à l’insertion — elles ne capturent les données que tant qu’elles existent. Lors d’un full refresh, il y a un court laps de temps pendant lequel la MV est supprimée puis recréée (la « fenêtre aveugle »). Les lignes insérées dans la table source pendant cette fenêtre ne sont donc pas capturées. Consultez la section Comportement lors d’une ingestion active pour plus de détails.
Techniques de débogage
Interrogez
Vérifier la cible actuelle d’une MV dans ClickHouse
system.tables pour voir dans quelle table une vue matérialisée écrit :
SELECT
name as mv_name,
replaceRegexpOne(
create_table_query,
'.*TO\\s+`?([^`\\s(]+)`?\\.`?([^`\\s(]+)`?.*',
'\\1.\\2'
) AS target_table
FROM system.tables
WHERE database = 'your_schema'
AND engine = 'MaterializedView'
Lors d’une exécution de dbt, recherchez ce message dans le log :
Vérifier si dbt reconnaît une table comme table cible d’une vue matérialisée
La table
Si ce message apparaît, dbt a détecté que la table sert de table cible à au moins une vue matérialisée gérée par dbt. Si vous vous attendez à voir ce message mais qu’il n’apparaît pas, vérifiez que :
<table_name> est utilisée comme table cible par une vue matérialisée gérée par dbt. La valeur par défaut de mv_on_schema_change est définie sur “fail” afin d’éviter toute perte de données.
- Le modèle de vue matérialisée définit correctement
{{ materialization_target_table(ref('your_target')) }}
- Le modèle de vue matérialisée a
materialized='materialized_view'dans sa config
- La vue matérialisée et la table cible ont toutes deux été exécutées au moins une fois
Si vous avez des modèles de vue matérialisée existants qui utilisent l’approche de cible implicite et que vous souhaitez passer à l’approche de cible explicite, suivez ces étapes : 1. Créez le modèle de table cible Créez un nouveau fichier de modèle avec
Migration d’une cible implicite vers une cible explicite
materialized='table' qui définit le même schéma que la table cible de la MV actuelle. Utilisez une clause
WHERE 0 pour créer une table vide. Utilisez le même nom que le modèle actuel de vue matérialisée implicite. Vous pourrez ensuite utiliser ce modèle pour faire évoluer la table cible.
2. Mettez à jour vos modèles de MV Créez de nouveaux modèles, chacun incluant le SQL de la MV ainsi que l’appel à la macro
-- models/events_daily.sql
{{
config(
materialized='table',
engine='MergeTree()',
order_by='(event_date, event_type)'
)
}}
SELECT
toDate(now()) AS event_date,
'' AS event_type,
toUInt64(0) AS total
WHERE 0
materialization_target_table() pointant vers la nouvelle table cible. Si vous utilisiez auparavant
UNION ALL, supprimez cette partie ainsi que les commentaires.
Pour les noms des modèles, vous devrez suivre cette convention de nommage :
- si une seule MV était définie, elle portera le nom :
<old_model_name>_mv
- si plusieurs MV étaient définies, chacune portera le nom :
<old_model_name>_mv_<name_in_comments>
my_model.sql (table cible implicite, modèle unique avec UNION ALL) :
Après (cible explicite, fichiers de modèles distincts) :
--mv1:begin
select a, b, c from {{ source('raw', 'table_1') }}
--mv1:end
union all
--mv2:begin
select a, b, c from {{ source('raw', 'table_2') }}
--mv2:end
-- models/my_model_mv_mv1.sql
{{ config(materialized='materialized_view') }}
{{ materialization_target_table(ref('events_daily')) }}
select a, b, c from {{ source('raw', 'table_1') }}
3. Modifiez-les selon vos besoins en suivant les instructions de la section cible explicite.
-- models/my_model_mv_mv2.sql
{{ config(materialized='materialized_view') }}
{{ materialization_target_table(ref('events_daily')) }}
select a, b, c from {{ source('raw', 'table_2') }}
Comparaison du comportement des approches à cible implicite et explicite
Comportement général
|Opération
|Cible implicite
|Cible explicite
|Première exécution de dbt
|Toutes les ressources sont créées
|Toutes les ressources sont créées
|Exécution suivante de dbt
|Les ressources ne peuvent pas être gérées individuellement, tout se fait ensemble :
table cible :
les modifications sont gérées avec le paramètre
on_schema_change. Par défaut, sa valeur est
ignore, donc les nouvelles colonnes ne sont pas prises en compte.
Vues matérialisées : elles sont toutes mises à jour via des opérations
alter table modify query
|Les modifications peuvent être appliquées individuellement :
table cible :
détection automatique pour déterminer s’il s’agit de tables cibles issues de vues matérialisées définies par dbt. Si c’est le cas, l’évolution des colonnes est gérée par défaut avec le paramètre
mv_on_schema_change défini sur
fail, ce qui provoque un échec en cas de modification des colonnes. Nous avons ajouté cette valeur par défaut comme couche de protection
Vues matérialisées : leur SQL est mis à jour via des opérations
alter table modify query.
|dbt run —full-refresh
|Les ressources ne peuvent pas être gérées individuellement, tout se fait ensemble :
table cible :
la table cible est recréée vide.
catchup permet de configurer un backfill avec le SQL de toutes les vues matérialisées à la fois.
catchup vaut
True par défaut
Vues matérialisées : elles sont toutes recréées.
|Les modifications seront appliquées individuellement :
table cible: sera recréée comme d’habitude.
Vues matérialisées : suppression puis recréation.
catchup est disponible pour un backfill initial.
catchup vaut
True par défaut.
Remarque : pendant le processus, la table cible sera vide ou partiellement chargée jusqu’à ce que les vues matérialisées soient recréées. Pour éviter cela, consultez la section suivante sur la manière de faire évoluer la table cible.
Lorsque vous faites évoluer vos modèles, vous devez garder à l’esprit la manière dont les différentes opérations interagissent avec les données en cours d’insertion :
Comportement pendant l’ingestion active
- Comme les vues matérialisées de ClickHouse agissent comme des déclencheurs d’insertion, elles ne capturent les données que tant qu’elles existent. Si une vue matérialisée est supprimée puis recréée (par exemple lors d’un
--full-refresh), les lignes insérées dans la table source pendant cet intervalle ne seront pas traitées par la vue matérialisée. On dit alors que la vue matérialisée est « aveugle ».
- Les différents processus de
catchupreposent tous sur des opérations
INSERT INTO ... SELECTqui utilisent le SQL des vues matérialisées et sont indépendants de leur fonctionnement. Une fois l’
INSERTdémarré, les nouvelles données ne sont pas capturées par celui-ci, mais elles le seront par la vue matérialisée attachée.
Opérations sur la cible implicite
|Opération
|Processus interne
|Sécurité pendant les insertions
|Premier
dbt run
|1. Créer la table cible
2. Insérer les données (si
catchup=True)
3. Créer des vues matérialisées
|⚠️ La vue matérialisée ne capte rien entre les étapes 1 et 3. Les lignes insérées dans la source pendant cet intervalle ne sont pas capturées.
|Exécutions suivantes de
dbt run
ALTER TABLE ... MODIFY QUERY
|✅ Sûr. La vue matérialisée est mise à jour de façon atomique.
dbt run --full-refresh
|1. Créer une table de sauvegarde
2. Insérer les données (si
catchup=True)
3. Supprimer les vues matérialisées
4. Permuter les tables
5. Recréer les vues matérialisées
|⚠️ La vue matérialisée ne capte rien pendant sa recréation. Les données insérées dans la source entre les étapes 3 et 5 n’apparaîtront pas dans la nouvelle table cible.
Modèles de vue matérialisée :
Opérations sur cible explicite
Modèle de table cible :
|Opération
|Processus interne
|Sécurité pendant les insertions
|Premier
dbt run
|1. Créer la MV (avec la clause
TO)
2. Exécuter le rattrapage (si
catchup=True)
|✅ La MV est créée en premier, donc les nouvelles insertions sont capturées immédiatement.
⚠️ Le rattrapage peut créer des doublons — la requête de backfill peut chevaucher des lignes déjà traitées par la MV. Sans risque si vous utilisez un moteur de déduplication (par ex.
ReplacingMergeTree).
dbt run suivants
ALTER TABLE ... MODIFY QUERY
|✅ Sans risque. La MV est mise à jour de façon atomique.
dbt run --full-refresh sur les MV
|1. Supprimer puis recréer la MV
2. Exécuter le rattrapage (si
catchup=True)
|⚠️ La MV est inactive pendant sa recréation (entre la suppression et la création).
⚠️ Le rattrapage peut créer des doublons si des insertions ont lieu en parallèle.
|Opération
|Processus interne
|Sécurité pendant les insertions
dbt run
|Les changements de schéma sont appliqués conformément au paramètre
mv_on_schema_change
|✅ Sans risque. Aucun déplacement de données.
dbt run --full-refresh (par défaut)
|Recréer la table (en la laissant vide)
|⚠️ La table cible est vide jusqu’à ce que les MV la réalimentent. Les MV continuent d’insérer dans la nouvelle table une fois qu’elle existe.
dbt run --full-refresh avec
repopulate_from_mvs_on_full_refresh=True
|1. Créer une table de sauvegarde
2. Insérer les données à l’aide du SQL de chaque MV
3. Permuter les tables de façon atomique
|⚠️ La MV est inactive pendant la recréation. Les données insérées entre les étapes 1 et 3 n’apparaîtront pas dans la nouvelle table. Cela pourra changer dans les prochaines versions.
Les vues matérialisées actualisables sont un type particulier de vue matérialisée dans ClickHouse qui réexécute périodiquement la requête et en stocke le résultat, à l’image du fonctionnement des vues matérialisées dans d’autres bases de données. Cela est utile lorsque vous avez besoin de snapshots ou d’aggregations périodiques plutôt que de déclencheurs d’insertion en temps réel. Pour utiliser une vue matérialisée actualisable, ajoutez un objet de
Refreshable Materialized Views
config
refreshable à votre modèle MV avec les options suivantes :
|Option
|Description
|Requis
|Valeur par défaut
|refresh_interval
|La clause interval (requise)
|Oui
|randomize
|La clause de randomisation, qui apparaîtra après
RANDOMIZE FOR
|append
|Si défini sur
True, chaque actualisation insère des rows dans la table sans supprimer les rows existantes. L’insert n’est pas atomique, comme avec un
INSERT SELECT classique.
|False
|depends_on
|Une liste de dependencies pour la MV actualisable. Fournissez les dependencies au format suivant
{schema}.{view_name}
|depends_on_validation
|Indique s’il faut valider l’existence des dependencies fournies dans
depends_on. Si une dependency ne contient pas de schéma, la validation s’effectue sur le schéma
default
|False
Exemple avec cible implicite
{{
config(
materialized='materialized_view',
engine='MergeTree()',
order_by='(event_date)',
refreshable={
"interval": "EVERY 5 MINUTE",
"randomize": "1 MINUTE",
"append": True,
"depends_on": ['schema.depend_on_model'],
"depends_on_validation": True
}
)
}}
SELECT
toStartOfDay(event_time) AS event_date,
count() AS total
FROM {{ source('raw', 'events') }}
GROUP BY event_date
Exemple avec une cible explicite
{{
config(
materialized='materialized_view',
refreshable={
"interval": "EVERY 1 HOUR",
"append": False
}
)
}}
{{ materialization_target_table(ref('events_daily')) }}
SELECT
toStartOfDay(event_time) AS event_date,
event_type,
count() AS total
FROM {{ source('raw', 'events') }}
GROUP BY event_date, event_type
Limites
- Lors de la création d’une vue matérialisée actualisable (MV) dans ClickHouse avec une dépendance, ClickHouse ne renvoie pas d’erreur si la dépendance spécifiée n’existe pas au moment de la création. À la place, la MV actualisable reste dans un état inactif, en attendant que la dépendance soit disponible avant de commencer à traiter les mises à jour ou à s’actualiser. Ce comportement est intentionnel, mais il peut retarder la disponibilité des données si la dépendance requise n’est pas mise en place rapidement. Assurez-vous que toutes les dépendances sont correctement définies et existent avant de créer une vue matérialisée actualisable.
- À ce jour, il n’existe pas de véritable « liaison dbt » entre la vue matérialisée et ses dépendances, de sorte que l’ordre de création n’est pas garanti.
- La fonctionnalité d’actualisation n’a pas été testée avec plusieurs vues matérialisées pointant vers le même modèle cible.