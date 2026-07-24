Pour intégrer votre code Glue à ClickHouse, vous pouvez utiliser notre connecteur Spark officiel dans Glue de l’une des façons suivantes :
Installation
- Installer le connecteur ClickHouse Glue depuis AWS Marketplace (recommandé).
- Ajouter manuellement les JARs du connecteur Spark à votre job Glue.
- AWS Marketplace
- Manual Installation
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S’abonner au connecteurPour accéder au connecteur dans votre compte, abonnez-vous au ClickHouse AWS Glue Connector depuis AWS Marketplace.
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Accorder les autorisations requisesAssurez-vous que le rôle IAM de votre job Glue dispose des autorisations nécessaires, comme indiqué dans le guide sur les privilèges minimaux.
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Activer le connecteur et créer une connexionVous pouvez activer le connecteur et créer une connexion directement en cliquant sur ce lien, qui ouvre la page de création de connexion Glue avec les champs principaux préremplis. Donnez un nom à la connexion, puis cliquez sur create (inutile de fournir les informations de connexion ClickHouse à ce stade).
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Utiliser dans un job GlueDans votre job Glue, sélectionnez l’onglet
Job details, puis développez la section
Advanced properties. Dans la section
Connections, sélectionnez la connexion que vous venez de créer. Le connecteur injecte automatiquement les JARs requis dans l’environnement d’exécution du job.
Les JARs utilisés dans le connecteur Glue sont compilés pour
Spark 3.3,
Scala 2 et
Python 3. Veillez à sélectionner ces versions lors de la configuration de votre job Glue.
Exemples
- Scala
- Python
import com.amazonaws.services.glue.GlueContext
import com.amazonaws.services.glue.util.GlueArgParser
import com.amazonaws.services.glue.util.Job
import com.clickhouseScala.Native.NativeSparkRead.spark
import org.apache.spark.sql.SparkSession
import scala.collection.JavaConverters._
import org.apache.spark.sql.types._
import org.apache.spark.sql.functions._
object ClickHouseGlueExample {
def main(sysArgs: Array[String]) {
val args = GlueArgParser.getResolvedOptions(sysArgs, Seq("JOB_NAME").toArray)
val sparkSession: SparkSession = SparkSession.builder
.config("spark.sql.catalog.clickhouse", "com.clickhouse.spark.ClickHouseCatalog")
.config("spark.sql.catalog.clickhouse.host", "<your-clickhouse-host>")
.config("spark.sql.catalog.clickhouse.protocol", "https")
.config("spark.sql.catalog.clickhouse.http_port", "<your-clickhouse-port>")
.config("spark.sql.catalog.clickhouse.user", "default")
.config("spark.sql.catalog.clickhouse.password", "<your-password>")
.config("spark.sql.catalog.clickhouse.database", "default")
// for ClickHouse cloud
.config("spark.sql.catalog.clickhouse.option.ssl", "true")
.config("spark.sql.catalog.clickhouse.option.ssl_mode", "NONE")
.getOrCreate
val glueContext = new GlueContext(sparkSession.sparkContext)
Job.init(args("JOB_NAME"), glueContext, args.asJava)
import sparkSession.implicits._
val url = "s3://{path_to_cell_tower_data}/cell_towers.csv.gz"
val schema = StructType(Seq(
StructField("radio", StringType, nullable = false),
StructField("mcc", IntegerType, nullable = false),
StructField("net", IntegerType, nullable = false),
StructField("area", IntegerType, nullable = false),
StructField("cell", LongType, nullable = false),
StructField("unit", IntegerType, nullable = false),
StructField("lon", DoubleType, nullable = false),
StructField("lat", DoubleType, nullable = false),
StructField("range", IntegerType, nullable = false),
StructField("samples", IntegerType, nullable = false),
StructField("changeable", IntegerType, nullable = false),
StructField("created", TimestampType, nullable = false),
StructField("updated", TimestampType, nullable = false),
StructField("averageSignal", IntegerType, nullable = false)
))
val df = sparkSession.read
.option("header", "true")
.schema(schema)
.csv(url)
// Write to ClickHouse
df.writeTo("clickhouse.default.cell_towers").append()
// Read from ClickHouse
val dfRead = spark.sql("select * from clickhouse.default.cell_towers")
Job.commit()
}
}