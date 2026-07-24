import com.amazonaws.services.glue.GlueContext import com.amazonaws.services.glue.util.GlueArgParser import com.amazonaws.services.glue.util.Job import com.clickhouseScala.Native.NativeSparkRead.spark import org.apache.spark.sql.SparkSession import scala.collection.JavaConverters._ import org.apache.spark.sql.types._ import org.apache.spark.sql.functions._ object ClickHouseGlueExample { def main(sysArgs: Array[String]) { val args = GlueArgParser.getResolvedOptions(sysArgs, Seq("JOB_NAME").toArray) val sparkSession: SparkSession = SparkSession.builder .config("spark.sql.catalog.clickhouse", "com.clickhouse.spark.ClickHouseCatalog") .config("spark.sql.catalog.clickhouse.host", "<your - clickhouse - host>") .config("spark.sql.catalog.clickhouse.protocol", "https") .config("spark.sql.catalog.clickhouse.http_port", "<your - clickhouse - port>") .config("spark.sql.catalog.clickhouse.user", " default ") .config("spark.sql.catalog.clickhouse.password", "<your - password>") .config("spark.sql.catalog.clickhouse.database", " default ") // for ClickHouse cloud .config("spark.sql.catalog.clickhouse.option.ssl", " true ") .config("spark.sql.catalog.clickhouse.option.ssl_mode", "NONE") .getOrCreate val glueContext = new GlueContext(sparkSession.sparkContext) Job.init(args("JOB_NAME"), glueContext, args.asJava) import sparkSession.implicits._ val url = "s3: //{path_to_cell_tower_data}/cell_towers.csv.gz" val schema = StructType(Seq( StructField("radio", StringType, nullable = false ), StructField("mcc", IntegerType, nullable = false ), StructField("net", IntegerType, nullable = false ), StructField("area", IntegerType, nullable = false ), StructField("cell", LongType, nullable = false ), StructField("unit", IntegerType, nullable = false ), StructField("lon", DoubleType, nullable = false ), StructField("lat", DoubleType, nullable = false ), StructField("range", IntegerType, nullable = false ), StructField("samples", IntegerType, nullable = false ), StructField("changeable", IntegerType, nullable = false ), StructField("created", TimestampType, nullable = false ), StructField("updated", TimestampType, nullable = false ), StructField("averageSignal", IntegerType, nullable = false ) )) val df = sparkSession.read .option("header", " true ") .schema(schema) .csv(url) // Write to ClickHouse df.writeTo("clickhouse. default .cell_towers").append() // Read from ClickHouse val dfRead = spark.sql("select * from clickhouse. default .cell_towers") Job.commit() } }