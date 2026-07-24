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Amazon Glue est un service d’intégration de données serverless entièrement géré proposé par Amazon Web Services (AWS). Il simplifie la découverte, la préparation et la transformation des données pour l’analytics, le machine learning et le développement d’applications.

Installation

Pour intégrer votre code Glue à ClickHouse, vous pouvez utiliser notre connecteur Spark officiel dans Glue de l’une des façons suivantes :
  • Installer le connecteur ClickHouse Glue depuis AWS Marketplace (recommandé).
  • Ajouter manuellement les JARs du connecteur Spark à votre job Glue.

  1. S’abonner au connecteur

    Pour accéder au connecteur dans votre compte, abonnez-vous au ClickHouse AWS Glue Connector depuis AWS Marketplace.

  2. Accorder les autorisations requises

    Assurez-vous que le rôle IAM de votre job Glue dispose des autorisations nécessaires, comme indiqué dans le guide sur les privilèges minimaux.

  3. Activer le connecteur et créer une connexion

    Vous pouvez activer le connecteur et créer une connexion directement en cliquant sur ce lien, qui ouvre la page de création de connexion Glue avec les champs principaux préremplis. Donnez un nom à la connexion, puis cliquez sur create (inutile de fournir les informations de connexion ClickHouse à ce stade).

  4. Utiliser dans un job Glue

    Dans votre job Glue, sélectionnez l’onglet Job details, puis développez la section Advanced properties. Dans la section Connections, sélectionnez la connexion que vous venez de créer. Le connecteur injecte automatiquement les JARs requis dans l’environnement d’exécution du job.
Les JARs utilisés dans le connecteur Glue sont compilés pour Spark 3.3, Scala 2 et Python 3. Veillez à sélectionner ces versions lors de la configuration de votre job Glue.

Exemples

Dernière modification le 24 juillet 2026