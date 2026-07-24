Le paquet d’intégration nécessaire pour intégrer Apache Beam et ClickHouse est maintenu et développé dans Apache Beam I/O Connectors — un bundle d’intégrations pour de nombreux systèmes de stockage de données et bases de données populaires. L’implémentation
Paquet d’intégration
org.apache.beam.sdk.io.clickhouse.ClickHouseIO se trouve dans le dépôt Apache Beam.
Mise en place du paquet Apache Beam ClickHouse
Ajoutez la dépendance suivante à votre outil de gestion de paquets :
Installation du paquet
Les artifacts sont disponibles dans le dépôt Maven officiel.
<dependency>
<groupId>org.apache.beam</groupId>
<artifactId>beam-sdks-java-io-clickhouse</artifactId>
<version>${beam.version}</version>
</dependency>
L’exemple suivant lit un fichier CSV nommé
Exemple de code
input.csv sous forme de
PCollection, le convertit en objet
Row (à l’aide du schéma défini) et l’insère dans une instance ClickHouse locale à l’aide de
ClickHouseIO :
package org.example;
import org.apache.beam.sdk.Pipeline;
import org.apache.beam.sdk.io.TextIO;
import org.apache.beam.sdk.io.clickhouse.ClickHouseIO;
import org.apache.beam.sdk.schemas.Schema;
import org.apache.beam.sdk.transforms.DoFn;
import org.apache.beam.sdk.transforms.ParDo;
import org.apache.beam.sdk.values.PCollection;
import org.apache.beam.sdk.values.Row;
import org.joda.time.DateTime;
public class Main {
public static void main(String[] args) {
// Create a Pipeline object.
Pipeline p = Pipeline.create();
Schema SCHEMA =
Schema.builder()
.addField(Schema.Field.of("name", Schema.FieldType.STRING).withNullable(true))
.addField(Schema.Field.of("age", Schema.FieldType.INT16).withNullable(true))
.addField(Schema.Field.of("insertion_time", Schema.FieldType.DATETIME).withNullable(false))
.build();
// Apply transforms to the pipeline.
PCollection<String> lines = p.apply("ReadLines", TextIO.read().from("src/main/resources/input.csv"));
PCollection<Row> rows = lines.apply("ConvertToRow", ParDo.of(new DoFn<String, Row>() {
@ProcessElement
public void processElement(@Element String line, OutputReceiver<Row> out) {
String[] values = line.split(",");
Row row = Row.withSchema(SCHEMA)
.addValues(values[0], Short.parseShort(values[1]), DateTime.now())
.build();
out.output(row);
}
})).setRowSchema(SCHEMA);
rows.apply("Write to ClickHouse",
ClickHouseIO.write("jdbc:clickhouse://localhost:8123/default?user=default&password=******", "test_table"));
// Run the pipeline.
p.run().waitUntilFinish();
}
}
Types de données pris en charge
|ClickHouse
|Apache Beam
|Pris en charge
|Remarques
TableSchema.TypeName.FLOAT32
Schema.TypeName#FLOAT
|✅
TableSchema.TypeName.FLOAT64
Schema.TypeName#DOUBLE
|✅
TableSchema.TypeName.INT8
Schema.TypeName#BYTE
|✅
TableSchema.TypeName.INT16
Schema.TypeName#INT16
|✅
TableSchema.TypeName.INT32
Schema.TypeName#INT32
|✅
TableSchema.TypeName.INT64
Schema.TypeName#INT64
|✅
TableSchema.TypeName.STRING
Schema.TypeName#STRING
|✅
TableSchema.TypeName.UINT8
Schema.TypeName#INT16
|✅
TableSchema.TypeName.UINT16
Schema.TypeName#INT32
|✅
TableSchema.TypeName.UINT32
Schema.TypeName#INT64
|✅
TableSchema.TypeName.UINT64
Schema.TypeName#INT64
|✅
TableSchema.TypeName.DATE
Schema.TypeName#DATETIME
|✅
TableSchema.TypeName.DATETIME
Schema.TypeName#DATETIME
|✅
TableSchema.TypeName.ARRAY
Schema.TypeName#ARRAY
|✅
TableSchema.TypeName.ENUM8
Schema.TypeName#STRING
|✅
TableSchema.TypeName.ENUM16
Schema.TypeName#STRING
|✅
TableSchema.TypeName.BOOL
Schema.TypeName#BOOLEAN
|✅
TableSchema.TypeName.TUPLE
Schema.TypeName#ROW
|✅
TableSchema.TypeName.FIXEDSTRING
FixedBytes
|✅
FixedBytes est un
LogicalType qui représente un tableau d’octets
de longueur fixe situé dans
org.apache.beam.sdk.schemas.logicaltypes
Schema.TypeName#DECIMAL
|❌
Schema.TypeName#MAP
|❌
Vous pouvez ajuster la configuration de
Paramètres de ClickHouseIO.Write
ClickHouseIO.Write à l’aide des fonctions setter suivantes :
|Fonction setter de paramètre
|Type d’argument
|Valeur par défaut
|Description
withMaxInsertBlockSize
(long maxInsertBlockSize)
1000000
|Taille maximale d’un bloc de lignes à insérer.
withMaxRetries
(int maxRetries)
5
|Nombre maximal de tentatives pour les insertions ayant échoué.
withMaxCumulativeBackoff
(Duration maxBackoff)
Duration.standardDays(1000)
|Durée cumulée maximale de backoff pour les tentatives.
withInitialBackoff
(Duration initialBackoff)
Duration.standardSeconds(5)
|Durée du backoff initial avant la première tentative.
withInsertDistributedSync
(Boolean sync)
true
|Si
true, synchronise les opérations d’insertion pour les tables distribuées.
withInsertQuorum
(Long quorum)
null
|Nombre de répliques requis pour confirmer une opération d’insertion.
withInsertDeduplicate
(Boolean deduplicate)
true
|Si
true, active la déduplication pour les opérations d’insertion.
withTableSchema
(TableSchema schema)
null
|Schéma de la table ClickHouse cible.
Veuillez tenir compte des limitations suivantes lors de l’utilisation du connecteur :
Limites
- À ce jour, seule l’opération Sink est prise en charge. Le connecteur ne prend pas en charge l’opération Source.
- ClickHouse effectue une déduplication lors de l’insertion dans une table
ReplicatedMergeTreeou dans une table
Distributedbasée sur une table
ReplicatedMergeTree. Sans réplication, l’insertion dans une table MergeTree standard peut entraîner des doublons si une insertion échoue puis aboutit lors d’une nouvelle tentative. Cependant, chaque bloc est inséré de manière atomique, et la taille du bloc peut être configurée à l’aide de
ClickHouseIO.Write.withMaxInsertBlockSize(long). La déduplication s’appuie sur les sommes de contrôle des blocs insérés. Pour plus d’informations sur la déduplication, veuillez consulter Déduplication et Configuration de la déduplication à l’insertion.
- Le connecteur n’exécute aucune instruction DDL ; par conséquent, la table cible doit exister avant toute insertion.
- Documentation de la classe
ClickHouseIO.
- Dépôt
GitHubd’exemples clickhouse-beam-connector.