package org.example;

import org.apache.beam.sdk.Pipeline;

import org.apache.beam.sdk.io.TextIO;

import org.apache.beam.sdk.io.clickhouse.ClickHouseIO;

import org.apache.beam.sdk.schemas.Schema;

import org.apache.beam.sdk.transforms.DoFn;

import org.apache.beam.sdk.transforms.ParDo;

import org.apache.beam.sdk.values.PCollection;

import org.apache.beam.sdk.values.Row;

import org.joda.time.DateTime;

public class Main {

public static void main ( String [] args ) {

// Create a Pipeline object.

Pipeline p = Pipeline . create ();

Schema SCHEMA =

Schema . builder ()

. addField ( Schema . Field . of ( "name" , Schema . FieldType . STRING ). withNullable ( true ))

. addField ( Schema . Field . of ( "age" , Schema . FieldType . INT16 ). withNullable ( true ))

. addField ( Schema . Field . of ( "insertion_time" , Schema . FieldType . DATETIME ). withNullable ( false ))

. build ();

// Apply transforms to the pipeline.

PCollection < String > lines = p . apply ( "ReadLines" , TextIO . read (). from ( "src/main/resources/input.csv" ));

PCollection < Row > rows = lines . apply ( "ConvertToRow" , ParDo . of ( new DoFn < String , Row >() {

@ ProcessElement

public void processElement (@ Element String line , OutputReceiver < Row > out ) {

String [] values = line . split ( "," );

Row row = Row . withSchema (SCHEMA)

. addValues (values[ 0 ], Short . parseShort (values[ 1 ]), DateTime . now ())

. build ();

out . output (row);

}

})). setRowSchema (SCHEMA);

rows . apply ( "Write to ClickHouse" ,

ClickHouseIO . write ( "jdbc:clickhouse://localhost:8123/default?user=default&password=******" , "test_table" ));

// Run the pipeline.

p . run (). waitUntilFinish ();

}