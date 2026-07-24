Prérequis
- Java 11+ (pour Flink 1.17+) ou 17+ (pour Flink 2.0+)
- Apache Flink 1.17+
Le connecteur est réparti en deux artefacts afin de prendre en charge à la fois Flink 1.17+ et Flink 2.0+. Choisissez l’artefact correspondant à la version de Flink souhaitée :
Matrice de compatibilité des versions de Flink
|Version de Flink
|Artefact
|Version du client Java ClickHouse
|Java requis
|dernière
|flink-connector-clickhouse-2.0.0
|0.9.5
|Java 17+
|2.0.1
|flink-connector-clickhouse-2.0.0
|0.9.5
|Java 17+
|2.0.0
|flink-connector-clickhouse-2.0.0
|0.9.5
|Java 17+
|1.20.2
|flink-connector-clickhouse-1.17
|0.9.5
|Java 11+
|1.19.3
|flink-connector-clickhouse-1.17
|0.9.5
|Java 11+
|1.18.1
|flink-connector-clickhouse-1.17
|0.9.5
|Java 11+
|1.17.2
|flink-connector-clickhouse-1.17
|0.9.5
|Java 11+
Le connecteur n’a pas été testé avec des versions de Flink antérieures à la version 1.17.2.
Installation et configuration
Ajouter comme dépendance
Pour Flink 2.0+
- Maven
- Gradle
- SBT
<dependency>
<groupId>com.clickhouse.flink</groupId>
<artifactId>flink-connector-clickhouse-2.0.0</artifactId>
<version>{{ stable_version }}</version>
<classifier>all</classifier>
</dependency>
Pour Flink 1.17+
- Maven
- Gradle
- SBT
<dependency>
<groupId>com.clickhouse.flink</groupId>
<artifactId>flink-connector-clickhouse-1.17</artifactId>
<version>{{ stable_version }}</version>
<classifier>all</classifier>
</dependency>
Le modèle de nommage du JAR binaire est le suivant :
Télécharger le binaire
où :
flink-connector-clickhouse-${flink_version}-${stable_version}-all.jar
flink_versionvaut soit
2.0.0, soit
1.17
stable_versionest une version stable de l’artefact
Utiliser la DataStream API
Supposons que vous vouliez insérer des données CSV brutes dans ClickHouse :
Extrait
Vous trouverez d’autres exemples et extraits de code dans nos tests :
- Java
public static void main(String[] args) {
// Configurer ClickHouseClient
ClickHouseClientConfig clickHouseClientConfig = new ClickHouseClientConfig(url, username, password, database, tableName);
// Créer un ElementConverter
ElementConverter<String, ClickHousePayload> convertorString = new ClickHouseConvertor<>(String.class);
// Créer le sink et définir le format à l'aide de `setClickHouseFormat`
ClickHouseAsyncSink<String> csvSink = new ClickHouseAsyncSink<>(
convertorString,
MAX_BATCH_SIZE,
MAX_IN_FLIGHT_REQUESTS,
MAX_BUFFERED_REQUESTS,
MAX_BATCH_SIZE_IN_BYTES,
MAX_TIME_IN_BUFFER_MS,
MAX_RECORD_SIZE_IN_BYTES,
clickHouseClientConfig
);
csvSink.setClickHouseFormat(ClickHouseFormat.CSV);
// Enfin, connectez votre flux DataStream au sink.
final StreamExecutionEnvironment env = StreamExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment();
Path csvFilePath = new Path(fileFullName);
FileSource<String> csvSource = FileSource
.forRecordStreamFormat(new TextLineInputFormat(), csvFilePath)
.build();
env.fromSource(
csvSource,
WatermarkStrategy.noWatermarks(),
"GzipCsvSource"
).sinkTo(csvSink);
}
Nous avons créé un exemple basé sur Maven pour démarrer facilement avec le sink ClickHouse : Pour des instructions plus détaillées, consultez le guide des exemples
Exemple de prise en main rapide
Options de connexion de DataStream API
Options du client ClickHouse
|Paramètres
|Description
|Valeur par défaut
|Obligatoire
url
|URL ClickHouse complète
|N/A
|Oui
username
|Nom d’utilisateur de la base de données ClickHouse
|N/A
|Oui
password
|Mot de passe de la base de données ClickHouse
|N/A
|Oui
database
|Nom de la base de données ClickHouse
|N/A
|Oui
table
|Nom de la table ClickHouse
|N/A
|Oui
options
|Map des options de configuration du client Java
|Map vide
|Non
serverSettings
|Map des paramètres de session du serveur ClickHouse
|Map vide
|Non
enableJsonSupportAsString
|Paramètre du serveur ClickHouse indiquant qu’une
String au format JSON est attendue pour le type de données JSON
|true
|Non
options et
serverSettings doivent être transmis au client sous forme de
Map<String, String>. Une map vide pour l’un ou l’autre utilisera respectivement les valeurs par défaut du client ou du serveur.
Par exemple :
Toutes les options disponibles du client Java sont répertoriées dans ClientConfigProperties.java et sur cette page de documentation.Tous les paramètres de session disponibles côté serveur sont répertoriés sur cette page de documentation.
- Java
Map<String, String> javaClientOptions = Map.of(
ClientConfigProperties.CA_CERTIFICATE.getKey(), "<my_CA_cert>",
ClientConfigProperties.SSL_CERTIFICATE.getKey(), "<my_SSL_cert>",
ClientConfigProperties.CLIENT_NETWORK_BUFFER_SIZE.getKey(), "30000",
ClientConfigProperties.HTTP_MAX_OPEN_CONNECTIONS.getKey(), "5"
);
Map<String, String> serverSettings = Map.of(
"insert_deduplicate", "1"
);
ClickHouseClientConfig clickHouseClientConfig = new ClickHouseClientConfig(
url,
username,
password,
database,
tableName,
javaClientOptions,
serverSettings,
false // enableJsonSupportAsString
);
Les options suivantes proviennent directement de
Options du sink
AsyncSinkBase de Flink :
|Paramètres
|Description
|Valeur par défaut
|Obligatoire
maxBatchSize
|Nombre maximal d’enregistrements insérés dans un seul lot
|N/A
|Oui
maxInFlightRequests
|Nombre maximal de requêtes simultanées autorisées avant que le sink n’applique une backpressure
|N/A
|Oui
maxBufferedRequests
|Nombre maximal d’enregistrements pouvant être mis en tampon dans le sink avant l’application d’une backpressure
|N/A
|Oui
maxBatchSizeInBytes
|Taille maximale (en octets) qu’un lot peut atteindre. Tous les lots envoyés seront inférieurs ou égaux à cette taille
|N/A
|Oui
maxTimeInBufferMS
|Durée maximale pendant laquelle un enregistrement peut rester dans le sink avant d’être flushé
|N/A
|Oui
maxRecordSizeInBytes
|Taille maximale d’enregistrement acceptée par le sink ; les enregistrements plus volumineux seront automatiquement rejetés
|N/A
|Oui
Le tableau ci-dessous donne un aperçu rapide de la conversion des types de données lors de l’insertion de données de Flink dans ClickHouse.
Types de données pris en charge
Insertion de données depuis Flink dans ClickHouse
Remarques :
|Type Java
|Type ClickHouse
|Pris en charge
|Méthode de sérialisation
byte/
Byte
Int8
|✅
DataWriter.writeInt8
short/
Short
Int16
|✅
DataWriter.writeInt16
int/
Integer
Int32
|✅
DataWriter.writeInt32
long/
Long
Int64
|✅
DataWriter.writeInt64
BigInteger
Int128
|✅
DataWriter.writeInt128
BigInteger
Int256
|✅
DataWriter.writeInt256
short/
Short
UInt8
|✅
DataWriter.writeUInt8
int/
Integer
UInt8
|✅
DataWriter.writeUInt8
int/
Integer
UInt16
|✅
DataWriter.writeUInt16
long/
Long
UInt32
|✅
DataWriter.writeUInt32
long/
Long
UInt64
|✅
DataWriter.writeUInt64
BigInteger
UInt64
|✅
DataWriter.writeUInt64
BigInteger
UInt128
|✅
DataWriter.writeUInt128
BigInteger
UInt256
|✅
DataWriter.writeUInt256
BigDecimal
Decimal
|✅
DataWriter.writeDecimal
BigDecimal
Decimal32
|✅
DataWriter.writeDecimal
BigDecimal
Decimal64
|✅
DataWriter.writeDecimal
BigDecimal
Decimal128
|✅
DataWriter.writeDecimal
BigDecimal
Decimal256
|✅
DataWriter.writeDecimal
float/
Float
Float
|✅
DataWriter.writeFloat32
double/
Double
Double
|✅
DataWriter.writeFloat64
boolean/
Boolean
Boolean
|✅
DataWriter.writeBoolean
String
String
|✅
DataWriter.writeString
String
FixedString
|✅
DataWriter.writeFixedString
LocalDate
Date
|✅
DataWriter.writeDate
LocalDate
Date32
|✅
DataWriter.writeDate32
LocalDateTime
DateTime
|✅
DataWriter.writeDateTime
ZonedDateTime
DateTime
|✅
DataWriter.writeDateTime
LocalDateTime
DateTime64
|✅
DataWriter.writeDateTime64
ZonedDateTime
DateTime64
|✅
DataWriter.writeDateTime64
int/
Integer
Time
|❌
|N/A
long/
Long
Time64
|❌
|N/A
byte/
Byte
Enum8
|✅
DataWriter.writeInt8
int/
Integer
Enum16
|✅
DataWriter.writeInt16
java.util.UUID
UUID
|✅
DataWriter.writeIntUUID
String
JSON
|✅
DataWriter.writeJSON
Array<Type>
Array<Type>
|✅
DataWriter.writeArray
Map<K,V>
Map<K,V>
|✅
DataWriter.writeMap
Tuple<Type,..>
Tuple<T1,T2,..>
|✅
DataWriter.writeTuple
Object
Variant
|❌
|N/A
- Un
ZoneIddoit être fourni lors de l’exécution d’opérations sur des dates.
- La précision et l’échelle doivent être fournies lors de l’exécution d’opérations décimales.
- Pour que ClickHouse puisse interpréter une
StringJava comme du JSON, vous devez activer
enableJsonSupportAsStringdans
ClickHouseClientConfig.
- Le connecteur nécessite un
ElementConvertorpour faire correspondre les éléments du
DataStreamd’entrée aux payloads ClickHouse. À cette fin, le connecteur fournit
ClickHouseConvertoret
POJOConvertor, que vous pouvez utiliser pour implémenter ce mapping à l’aide des méthodes de sérialisation de
DataWriterci-dessus.
Vous trouverez la liste des formats d’entrée ClickHouse disponibles sur cette page de documentation et dans ClickHouseFormat.java. Pour spécifier le format que le connecteur doit utiliser pour sérialiser votre DataStream en payloads ClickHouse, utilisez la fonction
Formats d’entrée pris en charge
setClickHouseFormat. Par exemple :
ClickHouseAsyncSink<String> csvSink = new ClickHouseAsyncSink<>(
convertorString,
MAX_BATCH_SIZE,
MAX_IN_FLIGHT_REQUESTS,
MAX_BUFFERED_REQUESTS,
MAX_BATCH_SIZE_IN_BYTES,
MAX_TIME_IN_BUFFER_MS,
MAX_RECORD_SIZE_IN_BYTES,
clickHouseClientConfig
);
csvSink.setClickHouseFormat(ClickHouseFormat.CSV);
Par défaut, le connecteur utilisera RowBinaryWithDefaults ou RowBinary si
setSupportDefault dans
ClickHouseClientConfig est explicitement défini sur true ou false, respectivement.
Le connecteur expose les métriques supplémentaires suivantes, en plus des métriques existantes de Flink :
Métriques
|Métrique
|Description
|Type
|Statut
numBytesSend
|Nombre total d’octets envoyés à ClickHouse dans le payload de la requête. Remarque : cette métrique mesure la taille des données sérialisées envoyées sur le réseau et peut différer de
written_bytes dans
system.query_log de ClickHouse, qui reflète le nombre réel d’octets écrits dans le stockage après traitement
|Counter
|✅
numRecordSend
|Nombre total d’enregistrements envoyés à ClickHouse
|Counter
|✅
numRequestSubmitted
|Nombre total de requêtes envoyées (nombre réel de flush effectués)
|Counter
|✅
numOfDroppedBatches
|Nombre total de lots abandonnés en raison d’échecs non récupérables
|Counter
|✅
numOfDroppedRecords
|Nombre total d’enregistrements abandonnés en raison d’échecs non récupérables
|Counter
|✅
totalBatchRetries
|Nombre total de nouvelles tentatives de lot en raison d’échecs récupérables
|Counter
|✅
writeLatencyHistogram
|Histogramme de la distribution de la latence des écritures réussies (ms)
|Histogram
|✅
writeFailureLatencyHistogram
|Histogramme de la distribution de la latence des écritures en échec (ms)
|Histogram
|✅
triggeredByMaxBatchSizeCounter
|Nombre total de flush déclenchés par l’atteinte de
maxBatchSize
|Counter
|✅
triggeredByMaxBatchSizeInBytesCounter
|Nombre total de flush déclenchés par l’atteinte de
maxBatchSizeInBytes
|Counter
|✅
triggeredByMaxTimeInBufferMSCounter
|Nombre total de flush déclenchés par l’atteinte de
maxTimeInBufferMS
|Counter
|✅
actualRecordsPerBatch
|Histogramme de la distribution de la taille réelle des lots
|Histogram
|✅
actualBytesPerBatch
|Histogramme de la distribution du nombre réel d’octets par lot
|Histogram
|✅
Limitations
- Le sink fournit actuellement une garantie de livraison at-least-once. Les travaux visant à prendre en charge une sémantique exactly-once sont suivis ici.
- Le sink ne prend pas encore en charge de file dead-letter (DLQ) pour la mise en mémoire tampon des enregistrements qui ne peuvent pas être traités. En attendant, le connector tentera de réinsérer les enregistrements en échec et les abandonnera en cas d’échec. Cette fonctionnalité est suivie ici.
- Le sink ne prend pas encore en charge la création via la Table API de Flink ou Flink SQL. Cette fonctionnalité est suivie ici.
Compatibilité des versions de ClickHouse et sécurité
- Le connecteur est testé quotidiennement, via un workflow CI, avec un ensemble de versions récentes de ClickHouse, y compris latest et head. Les versions testées sont mises à jour périodiquement, à mesure que de nouvelles versions de ClickHouse sont publiées. Consultez ici la liste des versions testées chaque jour pour le connecteur.
- Consultez la politique de sécurité de ClickHouse pour connaître les vulnérabilités de sécurité connues et savoir comment signaler une vulnérabilité.
- Nous vous recommandons de mettre régulièrement à niveau le connecteur afin de ne pas manquer les correctifs de sécurité et les nouvelles améliorations.
- Si vous rencontrez un problème de migration, veuillez créer une issue GitHub et nous vous répondrons !
Utilisation avancée recommandée
- Pour des performances optimales, assurez-vous que le type d’élément de votre DataStream n’est pas un type générique ; voir ici pour la distinction des types dans Flink. Les éléments non génériques évitent le surcoût de sérialisation induit par Kryo et améliorent le débit vers ClickHouse.
- Nous recommandons de définir
maxBatchSizeà au moins 1000, et idéalement entre 10 000 et 100 000. Consultez ce guide sur les insertions en masse pour plus d’informations.
- Pour effectuer une déduplication de type OLTP ou un upsert dans ClickHouse, reportez-vous à cette page de documentation. Remarque : à ne pas confondre avec la déduplication par lot qui intervient lors des nouvelles tentatives.
Dépannage
L’erreur suivante peut survenir :
CANNOT_READ_ALL_DATA
Cause : Le plus souvent, l’erreur CANNOT_READ_ALL_DATA signifie que le schéma de votre table ClickHouse n’est plus aligné sur celui de vos enregistrements Flink. Cela peut se produire si l’un ou l’autre est modifié de manière non rétrocompatible. Solution : Mettez à jour le schéma de votre table ClickHouse ou le type de données d’entrée du connecteur (ou les deux) afin qu’ils soient compatibles. Si nécessaire, consultez la correspondance de types pour savoir comment faire correspondre les types Java aux types ClickHouse. Remarque : s’il reste encore des enregistrements en transit, vous devrez réinitialiser l’état de Flink lorsque vous redémarrerez le connecteur.
com.clickhouse.client.api.ServerException: Code: 33. DB::Exception: Cannot read all data. Bytes read: 9205. Bytes expected: 1100022.: (at row 9) : While executing BinaryRowInputFormat. (CANNOT_READ_ALL_DATA)
Il se peut que le débit du connecteur n’augmente pas avec le parallélisme du job (nombre de tâches Flink) lors de l’écriture dans ClickHouse. Cause : le processus de fusion des parts en arrière-plan de ClickHouse peut ralentir les inserts. Cela peut se produire lorsque la taille de lot configurée est trop faible, que le connecteur effectue des flushs trop fréquents, ou en raison d’une combinaison des deux. Solution : surveillez les métriques
Faible débit
numRequestSubmitted et
actualRecordsPerBatch afin de déterminer comment ajuster la taille de lot (
maxBatchSize) et la fréquence des flushs. Consultez également Utilisation avancée et recommandée pour des recommandations sur le dimensionnement des lots.
Cause : un ou plusieurs lots ont été abandonnés, soit à cause d’un échec non récupérable, soit parce qu’ils n’ont pas pu être insérés dans le nombre de tentatives configuré (définissable via
Il manque des lignes dans ma table ClickHouse
ClickHouseClientConfig.setNumberOfRetries()). Remarque : par défaut, le connecteur tentera de réinsérer un lot jusqu’à 3 fois avant de l’abandonner.
Solution : inspectez les logs du TaskManager et/ou les pile(s) d’appels pour identifier la cause du problème.
Si vous souhaitez contribuer au projet ou signaler un problème, nous serons ravis de recevoir votre contribution ! Rendez-vous sur notre dépôt GitHub pour ouvrir une issue, suggérer des améliorations ou soumettre une pull request. Les contributions sont les bienvenues ! Veuillez consulter le guide de contribution dans le dépôt avant de commencer. Merci de nous aider à améliorer le connecteur Flink pour ClickHouse !