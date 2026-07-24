Azure Synapse prend en charge trois niveaux de gestion des paquets :
Ajouter les dépendances du connecteur
- Paquets par défaut
- Niveau du pool Spark
- Niveau de la session
Suivez le guide Manage libraries for Apache Spark pools et ajoutez les dépendances requises suivantes à votre application Spark
clickhouse-spark-runtime-{spark_version}_{scala_version}-{connector_version}.jar- Maven officiel
clickhouse-jdbc-{java_client_version}-all.jar- Maven officiel
Il existe différentes façons d’ajouter des configurations Spark à votre session :
Ajouter ClickHouse comme catalogue
- Charger un fichier de configuration personnalisé avec votre session
- Ajouter des configurations via l’UI d’Azure Synapse
- Ajouter des configurations dans votre notebook Synapse
Assurez-vous qu’il figure dans la première cellule, comme suit : Veuillez consulter la page de configuration de Spark pour ClickHouse pour connaître les paramètres supplémentaires.
%%configure -f
{
"conf": {
"spark.sql.catalog.clickhouse": "com.clickhouse.spark.ClickHouseCatalog",
"spark.sql.catalog.clickhouse.host": "<clickhouse host>",
"spark.sql.catalog.clickhouse.protocol": "https",
"spark.sql.catalog.clickhouse.http_port": "<port>",
"spark.sql.catalog.clickhouse.user": "<username>",
"spark.sql.catalog.clickhouse.password": "password",
"spark.sql.catalog.clickhouse.database": "default"
}
}
Si vous utilisez ClickHouse Cloud, veillez à définir les paramètres Spark requis.
Pour vérifier que les dépendances et la configuration ont bien été définies, ouvrez la UI Spark de votre session, puis accédez à l’onglet
Vérification de la configuration
Environment.
Vous y trouverez les paramètres liés à ClickHouse :