Acheminez des données vers ClickHouse à l’aide des pipelines de données BladePipe

BladePipe est un outil d’intégration de données de bout en bout en temps réel, avec une latence inférieure à une seconde, qui assure une circulation fluide des données entre les plateformes.

ClickHouse est l’un des connecteurs préconfigurés de BladePipe, permettant aux utilisateurs d’intégrer automatiquement des données provenant de diverses sources dans ClickHouse. Cette page explique comment charger des données dans ClickHouse en temps réel, étape par étape.

​ Sources prises en charge

Actuellement, BladePipe prend en charge l’intégration de données vers ClickHouse à partir des sources suivantes :

MySQL/MariaDB/AuroraMySQL

Oracle

PostgreSQL/AuroraPostgreSQL

MongoDB

Kafka

PolarDB-MySQL

OceanBase

TiDB

La prise en charge d’autres sources est prévue.