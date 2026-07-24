Connectez-vous à votre instance ClickHouse à l’aide de votre client SQL préféré et vérifiez la table qui en résulte :

SELECT * FROM nyc_taxi_2022 LIMIT 10

La réponse devrait ressembler à :

Query id: 4f79c106-fe49-4145-8eba-15e1cb36d325 ┌─extra─┬─mta_tax─┬─VendorID─┬─RatecodeID─┬─tip_amount─┬─airport_fee─┬─fare_amount─┬─DOLocationID─┬─PULocationID─┬─payment_type─┬─tolls_amount─┬─total_amount─┬─trip_distance─┬─passenger_count─┬─store_and_fwd_flag─┬─congestion_surcharge─┬─tpep_pickup_datetime─┬─improvement_surcharge─┬─tpep_dropoff_datetime─┬─_airbyte_ab_id───────────────────────┬─────_airbyte_emitted_at─┬─_airbyte_normalized_at─┬─_airbyte_nyc_taxi_2022_hashid────┐ │ 0 │ 0.5 │ 2 │ 1 │ 2.03 │ 0 │ 17 │ 41 │ 162 │ 1 │ 0 │ 22.33 │ 4.25 │ 3 │ N │ 2.5 │ 2022-01-24T16:02:27 │ 0.3 │ 2022-01-24T16:22:23 │ 000022a5-3f14-4217-9938-5657f9041c8a │ 2022-07-19 04:35:31.000 │ 2022-07-19 04:39:20 │ 91F83E2A3AF3CA79E27BD5019FA7EC94 │ │ 3 │ 0.5 │ 1 │ 1 │ 1.75 │ 0 │ 5 │ 186 │ 246 │ 1 │ 0 │ 10.55 │ 0.9 │ 1 │ N │ 2.5 │ 2022-01-22T23:23:05 │ 0.3 │ 2022-01-22T23:27:03 │ 000036b6-1c6a-493b-b585-4713e433b9cd │ 2022-07-19 04:34:53.000 │ 2022-07-19 04:39:20 │ 5522F328014A7234E23F9FC5FA78FA66 │ │ 0 │ 0.5 │ 2 │ 1 │ 7.62 │ 1.25 │ 27 │ 238 │ 70 │ 1 │ 6.55 │ 45.72 │ 9.16 │ 1 │ N │ 2.5 │ 2022-01-22T19:20:37 │ 0.3 │ 2022-01-22T19:40:51 │ 00003c6d-78ad-4288-a79d-00a62d3ca3c5 │ 2022-07-19 04:34:46.000 │ 2022-07-19 04:39:20 │ 449743975782E613109CEE448AFA0AB3 │ │ 0.5 │ 0.5 │ 2 │ 1 │ 0 │ 0 │ 9.5 │ 234 │ 249 │ 1 │ 0 │ 13.3 │ 1.5 │ 1 │ N │ 2.5 │ 2022-01-22T20:13:39 │ 0.3 │ 2022-01-22T20:26:40 │ 000042f6-6f61-498b-85b9-989eaf8b264b │ 2022-07-19 04:34:47.000 │ 2022-07-19 04:39:20 │ 01771AF57922D1279096E5FFE1BD104A │ │ 0 │ 0 │ 2 │ 5 │ 5 │ 0 │ 60 │ 265 │ 90 │ 1 │ 0 │ 65.3 │ 5.59 │ 1 │ N │ 0 │ 2022-01-25T09:28:36 │ 0.3 │ 2022-01-25T09:47:16 │ 00004c25-53a4-4cd4-b012-a34dbc128aeb │ 2022-07-19 04:35:46.000 │ 2022-07-19 04:39:20 │ CDA4831B683D10A7770EB492CC772029 │ │ 0 │ 0.5 │ 2 │ 1 │ 0 │ 0 │ 11.5 │ 68 │ 170 │ 2 │ 0 │ 14.8 │ 2.2 │ 1 │ N │ 2.5 │ 2022-01-25T13:19:26 │ 0.3 │ 2022-01-25T13:36:19 │ 00005c75-c3c8-440c-a8e8-b1bd2b7b7425 │ 2022-07-19 04:35:52.000 │ 2022-07-19 04:39:20 │ 24D75D8AADD488840D78EA658EBDFB41 │ │ 2.5 │ 0.5 │ 1 │ 1 │ 0.88 │ 0 │ 5.5 │ 79 │ 137 │ 1 │ 0 │ 9.68 │ 1.1 │ 1 │ N │ 2.5 │ 2022-01-22T15:45:09 │ 0.3 │ 2022-01-22T15:50:16 │ 0000acc3-e64f-4b58-8e15-dc47ff1685f3 │ 2022-07-19 04:34:37.000 │ 2022-07-19 04:39:20 │ 2BB5B8E849A438E08F7FCF789E7D7E65 │ │ 1.75 │ 0.5 │ 1 │ 1 │ 7.5 │ 1.25 │ 27.5 │ 17 │ 138 │ 1 │ 0 │ 37.55 │ 9 │ 1 │ N │ 0 │ 2022-01-30T21:58:19 │ 0.3 │ 2022-01-30T22:19:30 │ 0000b339-b44b-40b0-99f8-ebbf2092cc5b │ 2022-07-19 04:38:10.000 │ 2022-07-19 04:39:20 │ DCCE79199EF9217CD769EFD5271302FE │ │ 0.5 │ 0.5 │ 2 │ 1 │ 0 │ 0 │ 13 │ 79 │ 140 │ 2 │ 0 │ 16.8 │ 3.19 │ 1 │ N │ 2.5 │ 2022-01-26T20:43:14 │ 0.3 │ 2022-01-26T20:58:08 │ 0000caa8-d46a-4682-bd25-38b2b0b9300b │ 2022-07-19 04:36:36.000 │ 2022-07-19 04:39:20 │ F502BE51809AF36582561B2D037B4DDC │ │ 0 │ 0.5 │ 2 │ 1 │ 1.76 │ 0 │ 5.5 │ 141 │ 237 │ 1 │ 0 │ 10.56 │ 0.72 │ 2 │ N │ 2.5 │ 2022-01-27T15:19:54 │ 0.3 │ 2022-01-27T15:26:23 │ 0000cd63-c71f-4eb9-9c27-09f402fddc76 │ 2022-07-19 04:36:55.000 │ 2022-07-19 04:39:20 │ 8612CDB63E13D70C1D8B34351A7CA00D │ └───────┴─────────┴──────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴─────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴───────────────┴─────────────────┴────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴───────────────────────┴───────────────────────┴──────────────────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────────────────┘

SELECT count ( * ) FROM nyc_taxi_2022

La réponse est :