Analyser les journaux

Avoir les logs dans ClickHouse est une bonne chose, mais stocker chaque événement sous forme d’une chaîne unique ne permet pas une analyse approfondie des données. Nous allons maintenant voir comment parser les événements de log à l’aide d’une vue matérialisée

Une vue matérialisée fonctionne de manière similaire à un déclencheur d’insertion en SQL. Lorsque des lignes de données sont insérées dans une table source, la vue matérialisée effectue une transformation de ces lignes et insère les résultats dans une table cible. La vue matérialisée peut être configurée pour produire une représentation parsée des événements de logs dans access_logs. Un exemple d’un tel événement de log est présenté ci-dessous :

192.168.208.1 - - [12/Oct/2021:15:32:43 +0000] "GET / HTTP/1.1" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/93.0.4577.63 Safari/537.36"

ClickHouse propose diverses fonctions pour analyser la chaîne ci-dessus. La fonction splitByWhitespace analyse une chaîne en la découpant par espaces blancs et renvoie chaque token dans un tableau. Pour illustrer, exécutez la commande suivante :

Query SELECT splitByWhitespace( '192.168.208.1 - - [12/Oct/2021:15:32:43 +0000] "GET / HTTP/1.1" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/93.0.4577.63 Safari/537.36"' )

Response ["192.168.208.1","-","-","[12/Oct/2021:15:32:43","+0000]","\"GET","/","HTTP/1.1\"","304","0","\"-\"","\"Mozilla/5.0","(Macintosh;","Intel","Mac","OS","X","10_15_7)","AppleWebKit/537.36","(KHTML,","like","Gecko)","Chrome/93.0.4577.63","Safari/537.36\""]

Quelques-unes des chaînes contiennent des caractères supplémentaires, et le user agent (les détails du navigateur) n’avait pas besoin d’être parsé, mais le tableau résultant est proche de ce dont nous avons besoin.

splitByWhitespace , la fonction Semblable à, la fonction splitByRegexp divise une chaîne en tableau à partir d’une expression régulière. Exécutez la commande suivante, qui renvoie deux chaînes.

SELECT splitByRegexp( '\S \d+ "([^"]*)"' , '192.168.208.1 - - [12/Oct/2021:15:32:43 +0000] "GET / HTTP/1.1" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/93.0.4577.63 Safari/537.36"' )

Notez que la deuxième chaîne retournée est le user agent correctement extrait du log :

["192.168.208.1 - - [12/Oct/2021:15:32:43 +0000] \"GET / HTTP/1.1\" 30"," \"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/93.0.4577.63 Safari/537.36\""]

CREATE MATERIALIZED VIEW , voyons quelques fonctions supplémentaires utilisées pour nettoyer les données. Par exemple, la valeur de RequestMethod est "GET , qui contient un guillemet double indésirable. Vous pouvez utiliser la fonction Avant d’examiner la commande finale, voyons quelques fonctions supplémentaires utilisées pour nettoyer les données. Par exemple, la valeur deest, qui contient un guillemet double indésirable. Vous pouvez utiliser la fonction trimBoth (alias trim ) pour supprimer ce guillemet double :

SELECT trim ( LEADING '"' FROM '"GET' )

La chaîne temporelle commence par [ et n’est pas non plus dans un format que ClickHouse peut analyser en date. Cependant, si nous remplaçons le séparateur deux-points (:) par une virgule (,), l’analyse fonctionne parfaitement :

SELECT parseDateTimeBestEffort(replaceOne( trim ( LEADING '[' FROM '[12/Oct/2021:15:32:43' ), ':' , ' ' ))

Nous sommes maintenant prêts à définir la vue matérialisée. La définition ci-dessous inclut POPULATE , ce qui signifie que les lignes existantes dans access_logs seront traitées et insérées immédiatement. Exécutez l’instruction SQL suivante :

CREATE MATERIALIZED VIEW nginxdb . access_logs_view ( RemoteAddr String, Client String, RemoteUser String, TimeLocal DateTime , RequestMethod String, Request String, HttpVersion String, Status Int32, BytesSent Int64, UserAgent String ) ENGINE = MergeTree() ORDER BY RemoteAddr POPULATE AS WITH splitByWhitespace( message ) as split, splitByRegexp( '\S \d+ "([^"]*)"' , message ) as referer SELECT split[1] AS RemoteAddr, split[2] AS Client, split[3] AS RemoteUser, parseDateTimeBestEffort(replaceOne( trim ( LEADING '[' FROM split[4]), ':' , ' ' )) AS TimeLocal, trim ( LEADING '"' FROM split[6]) AS RequestMethod, split[7] AS Request, trim ( TRAILING '"' FROM split[8]) AS HttpVersion, split[9] AS Status , split[10] AS BytesSent, trim ( BOTH '"' from referer[2]) AS UserAgent FROM ( SELECT message FROM nginxdb . access_logs )

Vérifiez maintenant que cela a fonctionné. Vous devriez voir les journaux d’accès correctement parsés en colonnes :

SELECT * FROM nginxdb . access_logs_view