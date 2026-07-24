apache-airflow-providers-clickhousedb connecte Airflow à ClickHouse, ce qui vous permet d’exécuter des requêtes, de créer des tables et de charger des données dans le cadre d’un DAG. Il se connecte via l’interface HTTP à l’aide du client
clickhouse-connect, et expose ClickHouse via le framework SQL commun d’Airflow, de sorte que l’opérateur standard
SQLExecuteQueryOperator gère les requêtes DDL, DML et analytiques, sans nécessiter d’opérateur spécifique à ClickHouse.
Installez le provider dans l’environnement où s’exécutent le scheduler Airflow et les workers :
Installer le provider
Le provider dépend de
pip install apache-airflow-providers-clickhousedb
apache-airflow-providers-common-sql et de
clickhouse-connect, qui sont installés en même temps que lui. Pour transmettre les résultats de la requête à des DataFrames pandas ou polars, installez les extras facultatifs :
pip install 'apache-airflow-providers-common-sql[pandas,polars]'
Le provider enregistre un type de connexion
Créer une connexion à ClickHouse
clickhouse. Créez une connexion depuis l’UI d’Airflow, dans Admin > Connections, ou définissez-en une via la CLI ou une variable d’environnement.
Dans l’UI, sélectionnez ClickHouse comme type de connexion et renseignez les champs suivants :
Pour ClickHouse Cloud ou tout cluster auto-hébergé avec TLS activé, définissez
|Champ
|Description
|Par défaut
|Host
|Nom d’hôte du serveur ClickHouse, par exemple
abc123.clickhouse.cloud
localhost
|Port
|Port HTTP(S)
8123 (en clair),
8443 (TLS)
|Login
|Nom d’utilisateur ClickHouse
default
|Password
|Mot de passe de l’utilisateur ClickHouse
|(vide)
|Database
|Base de données par défaut de la connexion. Dans l’UI, ce champ s’appelle Database ; il correspond au champ
schema lorsque vous définissez la connexion via un URI ou du JSON.
default
secure sur
true dans le champ Extra et utilisez le port TLS (
8443).
Le provider expose des options supplémentaires sous forme de champs dédiés dans le formulaire de connexion. Si vous définissez la connexion via un URI, du JSON ou une variable d’environnement, indiquez-les plutôt comme clés dans l’objet JSON
Options de connexion supplémentaires
extra. Elles sont toutes facultatives :
|clé
extra
|Champ de l’UI
|Par défaut
|Description
secure
|Utiliser TLS (HTTPS)
false
|Active HTTPS/TLS.
verify
|Vérifier le certificat SSL
true
|Vérifie le certificat TLS du serveur lorsque
secure vaut
true. Définissez cette option sur
false pour les certificats autosignés.
connect_timeout
|Délai d’expiration de connexion (secondes)
10
|Délai d’expiration de la connexion HTTP, en secondes.
send_receive_timeout
|Délai d’expiration de requête (secondes)
300
|Délai d’expiration en lecture/écriture des requêtes, en secondes. Augmentez cette valeur pour les requêtes analytiques de longue durée.
compress
|Activer la compression LZ4
true
|Active la compression LZ4 des résultats.
client_name
|Nom du client
|(vide)
|Libellé ajouté à l’identifiant de version d’Airflow dans le
User-Agent de ClickHouse et dans la colonne
client_name de
system.query_log.
session_settings
|Paramètres de session (JSON)
|(vide)
|Paramètres de session ClickHouse appliqués à chaque requête de la connexion, par exemple
{"max_execution_time": 300, "max_threads": 8}.
client_kwargs
|kwargs du client (JSON)
|(vide)
|Arguments nommés supplémentaires transmis à
clickhouse_connect.get_client(), par exemple un
http_proxy.
Configurez la connexion à l’aide d’une variable d’environnement. Le format URI inclut l’hôte, les identifiants et la base de données :
Définir une connexion sans l’UI
Tous les éléments de l’URI doivent être codés en URL. Pour TLS, les délais d’expiration ou les paramètres de session, utilisez le format JSON, qui expose les champs Extra :
export AIRFLOW_CONN_CLICKHOUSE_DEFAULT='clickhouse://default:password@localhost:8123/my_database'
Tous les hooks et les opérateurs utilisent l’identifiant de connexion
export AIRFLOW_CONN_CLICKHOUSE_DEFAULT='{
"conn_type": "clickhouse",
"host": "abc123.clickhouse.cloud",
"port": 8443,
"login": "default",
"password": "secret",
"schema": "my_database",
"extra": {
"secure": true,
"session_settings": {
"max_execution_time": 300,
"max_memory_usage": 10000000000
}
}
}'
clickhouse_default, sauf si vous en indiquez un autre.
Définissez le
Exécuter des requêtes avec SQLExecuteQueryOperator
conn_id de l’opérateur sur votre connexion à ClickHouse. Le DAG suivant crée une table, y insère des lignes, les relit, puis supprime la table :
Le résultat de la requête est récupéré avec le
from datetime import datetime
from airflow import DAG
from airflow.providers.common.sql.hooks.sql import fetch_all_handler
from airflow.providers.common.sql.operators.sql import SQLExecuteQueryOperator
CLICKHOUSE_CONN_ID = "clickhouse_default"
CLICKHOUSE_TABLE = "airflow_example"
with DAG(
dag_id="example_clickhouse",
start_date=datetime(2021, 1, 1),
default_args={"conn_id": CLICKHOUSE_CONN_ID},
schedule="@once",
catchup=False,
) as dag:
create_table = SQLExecuteQueryOperator(
task_id="create_table",
sql=f"""
CREATE TABLE IF NOT EXISTS {CLICKHOUSE_TABLE} (
id UInt32,
name String,
ts DateTime DEFAULT now()
) ENGINE = MergeTree()
ORDER BY id
""",
)
insert_rows = SQLExecuteQueryOperator(
task_id="insert_rows",
sql=f"""
INSERT INTO {CLICKHOUSE_TABLE} (id, name) VALUES
(1, 'Alice'),
(2, 'Bob'),
(3, 'Charlie')
""",
)
read_rows = SQLExecuteQueryOperator(
task_id="read_rows",
sql=f"SELECT id, name FROM {CLICKHOUSE_TABLE} ORDER BY id",
handler=fetch_all_handler,
)
drop_table = SQLExecuteQueryOperator(
task_id="drop_table",
sql=f"DROP TABLE IF EXISTS {CLICKHOUSE_TABLE}",
)
create_table >> insert_rows >> read_rows >> drop_table
handler par défaut (
fetch_all_handler). Pour renvoyer autre chose que l’ensemble complet des résultats, transmettez un autre
handler, par exemple
fetch_one_handler pour récupérer uniquement la première ligne.
Lorsqu’une connexion pointe vers un cluster et que certaines tâches interrogent différentes bases de données, remplacez la base de données via
Utiliser une base de données différente pour chaque tâche
hook_params au lieu de créer une connexion distincte :
read_rows = SQLExecuteQueryOperator(
task_id="read_rows",
conn_id=CLICKHOUSE_CONN_ID,
sql="SELECT count() FROM events",
hook_params={"database": "analytics"},
)
Pour les opérations qui ne se prêtent pas à un opérateur SQL — insertions en masse, streaming ou appels client propres à ClickHouse — utilisez
Utiliser directement le hook
ClickHouseHook dans une tâche Python.
La méthode
bulk_insert_rows du hook utilise le mécanisme d’insertion colonnaire natif de
clickhouse-connect, bien plus rapide que les insertions ligne par ligne pour de grands jeux de données. Définissez
batch_size afin de limiter le pic de mémoire sur des entrées très volumineuses :
Appelez
from airflow.providers.clickhousedb.hooks.clickhouse import ClickHouseHook
hook = ClickHouseHook(clickhouse_conn_id="clickhouse_default")
hook.bulk_insert_rows(
table="events",
rows=[("user1", "click"), ("user2", "view")],
column_names=["user_id", "action"],
batch_size=1000,
)
get_client() pour accéder au client
clickhouse-connect sous-jacent afin de gérer tout ce que le hook n’expose pas directement :
client = hook.get_client()
total = client.query("SELECT count() FROM events").result_rows[0][0]
Transmettez des paramètres de session lors de l’initialisation du hook, soit directement, soit via le
Appliquer les paramètres de session
hook_params d’un opérateur. Les paramètres transmis au constructeur sont fusionnés avec les
session_settings définis dans le champ Extra de la connexion, et les valeurs du constructeur prévalent en cas de conflit de clés :
hook = ClickHouseHook(
clickhouse_conn_id="clickhouse_default",
session_settings={"max_execution_time": 60, "max_threads": 4},
)