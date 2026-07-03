Les vues matérialisées incrémentielles de ClickHouse sont extrêmement puissantes et offrent généralement une bien meilleure évolutivité que l’approche utilisée par les vues matérialisées actualisables, en particulier lorsqu’il faut effectuer une agrégation sur une seule table. En calculant l’agrégation uniquement sur chaque bloc de données au moment de son insertion, puis en fusionnant les états incrémentiels dans la table finale, la requête ne s’exécute que sur un sous-ensemble des données. Cette méthode peut passer à l’échelle jusqu’à des pétaoctets de données et constitue généralement l’approche à privilégier. Cependant, il existe des cas d’utilisation où ce processus incrémentiel n’est ni nécessaire ni applicable. Certains problèmes sont soit incompatibles avec une approche incrémentielle, soit ne nécessitent pas de mises à jour en temps réel, auquel cas une reconstruction périodique est plus appropriée. Par exemple, vous pouvez vouloir recalculer régulièrement une vue dans son intégralité sur l’ensemble du jeu de données, parce qu’elle utilise une jointure complexe incompatible avec une approche incrémentielle.
Quand utiliser les vues matérialisées actualisables ?
Les vues matérialisées actualisables peuvent exécuter des traitements par lots pour des tâches telles que la dénormalisation. Il est possible de créer des dépendances entre des vues matérialisées actualisables, de sorte qu’une vue dépende des résultats d’une autre et ne s’exécute qu’une fois celle-ci terminée. Cela peut remplacer des workflows planifiés ou des DAG simples, comme un job dbt. Pour en savoir plus sur la définition de dépendances entre les vues matérialisées actualisables, consultez CREATE VIEW, section
Dependencies.
Les vues matérialisées actualisables sont rafraîchies automatiquement selon un intervalle défini lors de leur création. Par exemple, la vue matérialisée suivante est rafraîchie chaque minute :
Comment rafraîchir une vue matérialisée actualisable ?
Si vous souhaitez forcer l’actualisation d’une vue matérialisée, vous pouvez utiliser la clause
CREATE MATERIALIZED VIEW table_name_mv
REFRESH EVERY 1 MINUTE TO table_name AS
...
SYSTEM REFRESH VIEW :
Vous pouvez également annuler, arrêter ou démarrer une vue matérialisée actualisable. Pour plus de détails, consultez la documentation sur la gestion des vues matérialisées actualisables.
SYSTEM REFRESH VIEW table_name_mv;
Pour savoir quand une vue matérialisée actualisable a été rafraîchie pour la dernière fois, vous pouvez interroger la table système
À quand remonte le dernier rafraîchissement d’une vue matérialisée actualisable ?
system.view_refreshes, comme indiqué ci-dessous :
SELECT database, view, status,
last_success_time, last_refresh_time, next_refresh_time,
read_rows, written_rows
FROM system.view_refreshes;
┌─database─┬─view─────────────┬─status────┬───last_success_time─┬───last_refresh_time─┬───next_refresh_time─┬─read_rows─┬─written_rows─┐
│ database │ table_name_mv │ Scheduled │ 2024-11-11 12:10:00 │ 2024-11-11 12:10:00 │ 2024-11-11 12:11:00 │ 5491132 │ 817718 │
└──────────┴──────────────────┴───────────┴─────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┴───────────┴──────────────┘
Pour modifier la fréquence d’actualisation d’une vue matérialisée actualisable, utilisez la syntaxe
Comment puis-je modifier la fréquence d’actualisation ?
ALTER TABLE...MODIFY REFRESH.
Une fois cela fait, vous pouvez utiliser la requête À quand remonte le dernier rafraîchissement d’une vue matérialisée actualisable ? pour vérifier que le taux a bien été mis à jour :
ALTER TABLE table_name_mv
MODIFY REFRESH EVERY 30 SECONDS;
┌─database─┬─view─────────────┬─status────┬───last_success_time─┬───last_refresh_time─┬───next_refresh_time─┬─read_rows─┬─written_rows─┐
│ database │ table_name_mv │ Scheduled │ 2024-11-11 12:22:30 │ 2024-11-11 12:22:30 │ 2024-11-11 12:23:00 │ 5491132 │ 817718 │
└──────────┴──────────────────┴───────────┴─────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┴───────────┴──────────────┘
La fonctionnalité
Utiliser
Utiliser
APPEND pour ajouter de nouvelles lignes
APPEND vous permet d’ajouter de nouvelles lignes à la fin de la table au lieu de remplacer l’intégralité de la vue.
Cette fonctionnalité peut notamment servir à prendre des instantanés de valeurs à un moment donné. Par exemple, imaginons que nous ayons une table
events alimentée par un flux de messages provenant de Kafka, de Redpanda ou d’une autre plateforme de données en streaming.
SELECT *
FROM events
LIMIT 10
Ce jeu de données comporte
Query id: 7662bc39-aaf9-42bd-b6c7-bc94f2881036
┌──────────────────ts─┬─uuid─┬─count─┐
│ 2008-08-06 17:07:19 │ 0eb │ 547 │
│ 2008-08-06 17:07:19 │ 60b │ 148 │
│ 2008-08-06 17:07:19 │ 106 │ 750 │
│ 2008-08-06 17:07:19 │ 398 │ 875 │
│ 2008-08-06 17:07:19 │ ca0 │ 318 │
│ 2008-08-06 17:07:19 │ 6ba │ 105 │
│ 2008-08-06 17:07:19 │ df9 │ 422 │
│ 2008-08-06 17:07:19 │ a71 │ 991 │
│ 2008-08-06 17:07:19 │ 3a2 │ 495 │
│ 2008-08-06 17:07:19 │ 598 │ 238 │
└─────────────────────┴──────┴───────┘
4096 valeurs dans la colonne
uuid. Nous pouvons écrire la requête suivante pour trouver celles dont le nombre total est le plus élevé :
SELECT
uuid,
sum(count) AS count
FROM events
GROUP BY ALL
ORDER BY count DESC
LIMIT 10
Supposons que nous souhaitions enregistrer le nombre pour chaque
┌─uuid─┬───count─┐
│ c6f │ 5676468 │
│ 951 │ 5669731 │
│ 6a6 │ 5664552 │
│ b06 │ 5662036 │
│ 0ca │ 5658580 │
│ 2cd │ 5657182 │
│ 32a │ 5656475 │
│ ffe │ 5653952 │
│ f33 │ 5653783 │
│ c5b │ 5649936 │
└──────┴─────────┘
uuid toutes les 10 secondes et le stocker dans une nouvelle table nommée
events_snapshot. Le schéma de
events_snapshot serait le suivant :
Nous pourrions alors créer une vue matérialisée actualisable pour alimenter cette table :
CREATE TABLE events_snapshot (
ts DateTime32,
uuid String,
count UInt64
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY uuid;
Nous pouvons ensuite interroger
CREATE MATERIALIZED VIEW events_snapshot_mv
REFRESH EVERY 10 SECOND APPEND TO events_snapshot
AS SELECT
now() AS ts,
uuid,
sum(count) AS count
FROM events
GROUP BY ALL;
events_snapshot pour obtenir le nombre d’occurrences au fil du temps pour un
uuid spécifique :
SELECT *
FROM events_snapshot
WHERE uuid = 'fff'
ORDER BY ts ASC
FORMAT PrettyCompactMonoBlock
┌──────────────────ts─┬─uuid─┬───count─┐
│ 2024-10-01 16:12:56 │ fff │ 5424711 │
│ 2024-10-01 16:13:00 │ fff │ 5424711 │
│ 2024-10-01 16:13:10 │ fff │ 5424711 │
│ 2024-10-01 16:13:20 │ fff │ 5424711 │
│ 2024-10-01 16:13:30 │ fff │ 5674669 │
│ 2024-10-01 16:13:40 │ fff │ 5947912 │
│ 2024-10-01 16:13:50 │ fff │ 6203361 │
│ 2024-10-01 16:14:00 │ fff │ 6501695 │
└─────────────────────┴──────┴─────────┘
Voyons maintenant comment utiliser les vues matérialisées actualisables à l’aide de quelques jeux de données d’exemple.
Exemples
Le guide de dénormalisation des données présente différentes techniques de dénormalisation des données à l’aide d’un jeu de données Stack Overflow. Nous insérons des données dans les tables suivantes :
Stack Overflow
votes,
users,
badges,
posts et
postlinks.
Dans ce guide, nous avons montré comment dénormaliser le jeu de données
postlinks dans la table
posts à l’aide de la requête suivante :
Nous avons ensuite montré comment effectuer une insertion ponctuelle de ces données dans la table
SELECT
posts.*,
arrayMap(p -> (p.1, p.2), arrayFilter(p -> p.3 = 'Linked' AND p.2 != 0, Related)) AS LinkedPosts,
arrayMap(p -> (p.1, p.2), arrayFilter(p -> p.3 = 'Duplicate' AND p.2 != 0, Related)) AS DuplicatePosts
FROM posts
LEFT JOIN (
SELECT
PostId,
groupArray((CreationDate, RelatedPostId, LinkTypeId)) AS Related
FROM postlinks
GROUP BY PostId
) AS postlinks ON posts_types_codecs_ordered.Id = postlinks.PostId;
posts_with_links, mais dans un système de production, nous pourrions vouloir exécuter cette opération périodiquement.
Les tables
posts et
postlinks sont toutes deux susceptibles d’être mises à jour. Par conséquent, plutôt que d’essayer d’implémenter cette jointure à l’aide de vues matérialisées incrémentielles, il peut suffire de planifier l’exécution de cette requête à intervalle régulier, par exemple une fois par heure, en stockant les résultats dans une table
post_with_links.
C’est là qu’une vue matérialisée actualisable s’avère utile, et nous pouvons en créer une avec la requête suivante :
La vue s’exécute immédiatement, puis toutes les heures, conformément à la configuration, afin que les mises à jour de la table source soient répercutées. Point important : lorsque la requête est relancée, le jeu de résultats est mis à jour de façon atomique et transparente.
CREATE MATERIALIZED VIEW posts_with_links_mv
REFRESH EVERY 1 HOUR TO posts_with_links AS
SELECT
posts.*,
arrayMap(p -> (p.1, p.2), arrayFilter(p -> p.3 = 'Linked' AND p.2 != 0, Related)) AS LinkedPosts,
arrayMap(p -> (p.1, p.2), arrayFilter(p -> p.3 = 'Duplicate' AND p.2 != 0, Related)) AS DuplicatePosts
FROM posts
LEFT JOIN (
SELECT
PostId,
groupArray((CreationDate, RelatedPostId, LinkTypeId)) AS Related
FROM postlinks
GROUP BY PostId
) AS postlinks ON posts_types_codecs_ordered.Id = postlinks.PostId;
La syntaxe est ici identique à celle d’une vue matérialisée incrémentielle, à ceci près que nous ajoutons une clause
REFRESH :
Dans le guide d’intégration dbt et ClickHouse, nous avons alimenté un jeu de données IMDb avec les tables suivantes :
IMDb
actors,
directors,
genres,
movie_directors,
movies et
roles.
Nous pouvons ensuite écrire la requête suivante pour calculer un résumé de chaque acteur, trié par nombre décroissant d’apparitions dans des films.
SELECT
id, any(actor_name) AS name, uniqExact(movie_id) AS movies,
round(avg(rank), 2) AS avg_rank, uniqExact(genre) AS genres,
uniqExact(director_name) AS directors, max(created_at) AS updated_at
FROM (
SELECT
imdb.actors.id AS id,
concat(imdb.actors.first_name, ' ', imdb.actors.last_name) AS actor_name,
imdb.movies.id AS movie_id, imdb.movies.rank AS rank, genre,
concat(imdb.directors.first_name, ' ', imdb.directors.last_name) AS director_name,
created_at
FROM imdb.actors
INNER JOIN imdb.roles ON imdb.roles.actor_id = imdb.actors.id
LEFT JOIN imdb.movies ON imdb.movies.id = imdb.roles.movie_id
LEFT JOIN imdb.genres ON imdb.genres.movie_id = imdb.movies.id
LEFT JOIN imdb.movie_directors ON imdb.movie_directors.movie_id = imdb.movies.id
LEFT JOIN imdb.directors ON imdb.directors.id = imdb.movie_directors.director_id
)
GROUP BY id
ORDER BY movies DESC
LIMIT 5;
Le résultat ne met pas trop longtemps à s’afficher, mais disons que nous voulons qu’il soit encore plus rapide et moins coûteux en calcul. Supposons également que ce jeu de données fasse l’objet de mises à jour constantes : de nouveaux films sortent en permanence, tandis que de nouveaux acteurs et réalisateurs apparaissent aussi. Il est temps d’utiliser une vue matérialisée actualisable, alors créons d’abord une table cible pour les résultats :
┌─────id─┬─name─────────┬─num_movies─┬───────────avg_rank─┬─unique_genres─┬─uniq_directors─┬──────────updated_at─┐
│ 45332 │ Mel Blanc │ 909 │ 5.7884792542982515 │ 19 │ 148 │ 2024-11-11 12:01:35 │
│ 621468 │ Bess Flowers │ 672 │ 5.540605094212635 │ 20 │ 301 │ 2024-11-11 12:01:35 │
│ 283127 │ Tom London │ 549 │ 2.8057034230202023 │ 18 │ 208 │ 2024-11-11 12:01:35 │
│ 356804 │ Bud Osborne │ 544 │ 1.9575342420755093 │ 16 │ 157 │ 2024-11-11 12:01:35 │
│ 41669 │ Adoor Bhasi │ 544 │ 0 │ 4 │ 121 │ 2024-11-11 12:01:35 │
└────────┴──────────────┴────────────┴────────────────────┴───────────────┴────────────────┴─────────────────────┘
5 rows in set. Elapsed: 0.393 sec. Processed 5.45 million rows, 86.82 MB (13.87 million rows/s., 221.01 MB/s.)
Peak memory usage: 1.38 GiB.
Nous pouvons maintenant définir la vue :
CREATE TABLE imdb.actor_summary
(
`id` UInt32,
`name` String,
`num_movies` UInt16,
`avg_rank` Float32,
`unique_genres` UInt16,
`uniq_directors` UInt16,
`updated_at` DateTime
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY num_movies
La vue s’exécutera immédiatement, puis chaque minute, conformément à la configuration, afin que les mises à jour de la table source soient prises en compte. Notre requête précédente pour obtenir un résumé des acteurs devient ainsi plus simple sur le plan syntaxique et nettement plus rapide !
CREATE MATERIALIZED VIEW imdb.actor_summary_mv
REFRESH EVERY 1 MINUTE TO imdb.actor_summary AS
SELECT
id,
any(actor_name) AS name,
uniqExact(movie_id) AS num_movies,
avg(rank) AS avg_rank,
uniqExact(genre) AS unique_genres,
uniqExact(director_name) AS uniq_directors,
max(created_at) AS updated_at
FROM
(
SELECT
imdb.actors.id AS id,
concat(imdb.actors.first_name, ' ', imdb.actors.last_name) AS actor_name,
imdb.movies.id AS movie_id,
imdb.movies.rank AS rank,
genre,
concat(imdb.directors.first_name, ' ', imdb.directors.last_name) AS director_name,
created_at
FROM imdb.actors
INNER JOIN imdb.roles ON imdb.roles.actor_id = imdb.actors.id
LEFT JOIN imdb.movies ON imdb.movies.id = imdb.roles.movie_id
LEFT JOIN imdb.genres ON imdb.genres.movie_id = imdb.movies.id
LEFT JOIN imdb.movie_directors ON imdb.movie_directors.movie_id = imdb.movies.id
LEFT JOIN imdb.directors ON imdb.directors.id = imdb.movie_directors.director_id
)
GROUP BY id
ORDER BY num_movies DESC;
SELECT *
FROM imdb.actor_summary
ORDER BY num_movies DESC
LIMIT 5
Supposons que nous ajoutions un nouvel acteur, “Clicky McClickHouse”, à nos données sources, et qu’il ait joué dans de nombreux films !
┌─────id─┬─name─────────┬─num_movies─┬──avg_rank─┬─unique_genres─┬─uniq_directors─┬──────────updated_at─┐
│ 45332 │ Mel Blanc │ 909 │ 5.7884793 │ 19 │ 148 │ 2024-11-11 12:01:35 │
│ 621468 │ Bess Flowers │ 672 │ 5.540605 │ 20 │ 301 │ 2024-11-11 12:01:35 │
│ 283127 │ Tom London │ 549 │ 2.8057034 │ 18 │ 208 │ 2024-11-11 12:01:35 │
│ 356804 │ Bud Osborne │ 544 │ 1.9575342 │ 16 │ 157 │ 2024-11-11 12:01:35 │
│ 41669 │ Adoor Bhasi │ 544 │ 0 │ 4 │ 121 │ 2024-11-11 12:01:35 │
└────────┴──────────────┴────────────┴───────────┴───────────────┴────────────────┴─────────────────────┘
5 rows in set. Elapsed: 0.007 sec.
Moins de 60 secondes plus tard, notre table cible est mise à jour pour refléter la carrière d’acteur prolifique de Clicky :
INSERT INTO imdb.actors VALUES (845466, 'Clicky', 'McClickHouse', 'M');
INSERT INTO imdb.roles SELECT
845466 AS actor_id,
id AS movie_id,
'Himself' AS role,
now() AS created_at
FROM imdb.movies
LIMIT 10000, 910;
SELECT *
FROM imdb.actor_summary
ORDER BY num_movies DESC
LIMIT 5;
┌─────id─┬─name────────────────┬─num_movies─┬──avg_rank─┬─unique_genres─┬─uniq_directors─┬──────────updated_at─┐
│ 845466 │ Clicky McClickHouse │ 910 │ 1.4687939 │ 21 │ 662 │ 2024-11-11 12:53:51 │
│ 45332 │ Mel Blanc │ 909 │ 5.7884793 │ 19 │ 148 │ 2024-11-11 12:01:35 │
│ 621468 │ Bess Flowers │ 672 │ 5.540605 │ 20 │ 301 │ 2024-11-11 12:01:35 │
│ 283127 │ Tom London │ 549 │ 2.8057034 │ 18 │ 208 │ 2024-11-11 12:01:35 │
│ 41669 │ Adoor Bhasi │ 544 │ 0 │ 4 │ 121 │ 2024-11-11 12:01:35 │
└────────┴─────────────────────┴────────────┴───────────┴───────────────┴────────────────┴─────────────────────┘
5 rows in set. Elapsed: 0.006 sec.