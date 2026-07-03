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Les vues matérialisées actualisables sont, d’un point de vue conceptuel, similaires aux vues matérialisées des bases de données OLTP traditionnelles : elles stockent le résultat d’une requête donnée afin d’en accélérer la récupération et d’éviter de réexécuter sans cesse des requêtes gourmandes en ressources. Contrairement aux vues matérialisées incrémentielles de ClickHouse, elles nécessitent l’exécution périodique de la requête sur l’ensemble du jeu de données ; les résultats sont ensuite stockés dans une table cible pour être interrogés. En théorie, ce jeu de résultats doit être plus petit que le jeu de données d’origine, ce qui permet d’exécuter plus rapidement les requêtes suivantes. Le diagramme ci-dessous montre le fonctionnement des vues matérialisées actualisables : Vous pouvez également consulter la vidéo suivante :

Quand utiliser les vues matérialisées actualisables ?

Les vues matérialisées incrémentielles de ClickHouse sont extrêmement puissantes et offrent généralement une bien meilleure évolutivité que l’approche utilisée par les vues matérialisées actualisables, en particulier lorsqu’il faut effectuer une agrégation sur une seule table. En calculant l’agrégation uniquement sur chaque bloc de données au moment de son insertion, puis en fusionnant les états incrémentiels dans la table finale, la requête ne s’exécute que sur un sous-ensemble des données. Cette méthode peut passer à l’échelle jusqu’à des pétaoctets de données et constitue généralement l’approche à privilégier. Cependant, il existe des cas d’utilisation où ce processus incrémentiel n’est ni nécessaire ni applicable. Certains problèmes sont soit incompatibles avec une approche incrémentielle, soit ne nécessitent pas de mises à jour en temps réel, auquel cas une reconstruction périodique est plus appropriée. Par exemple, vous pouvez vouloir recalculer régulièrement une vue dans son intégralité sur l’ensemble du jeu de données, parce qu’elle utilise une jointure complexe incompatible avec une approche incrémentielle.
Les vues matérialisées actualisables peuvent exécuter des traitements par lots pour des tâches telles que la dénormalisation. Il est possible de créer des dépendances entre des vues matérialisées actualisables, de sorte qu’une vue dépende des résultats d’une autre et ne s’exécute qu’une fois celle-ci terminée. Cela peut remplacer des workflows planifiés ou des DAG simples, comme un job dbt. Pour en savoir plus sur la définition de dépendances entre les vues matérialisées actualisables, consultez CREATE VIEW, section Dependencies.

Comment rafraîchir une vue matérialisée actualisable ?

Les vues matérialisées actualisables sont rafraîchies automatiquement selon un intervalle défini lors de leur création. Par exemple, la vue matérialisée suivante est rafraîchie chaque minute :
Si vous souhaitez forcer l’actualisation d’une vue matérialisée, vous pouvez utiliser la clause SYSTEM REFRESH VIEW :
Vous pouvez également annuler, arrêter ou démarrer une vue matérialisée actualisable. Pour plus de détails, consultez la documentation sur la gestion des vues matérialisées actualisables.

À quand remonte le dernier rafraîchissement d’une vue matérialisée actualisable ?

Pour savoir quand une vue matérialisée actualisable a été rafraîchie pour la dernière fois, vous pouvez interroger la table système system.view_refreshes, comme indiqué ci-dessous :

Comment puis-je modifier la fréquence d’actualisation ?

Pour modifier la fréquence d’actualisation d’une vue matérialisée actualisable, utilisez la syntaxe ALTER TABLE...MODIFY REFRESH.
Une fois cela fait, vous pouvez utiliser la requête À quand remonte le dernier rafraîchissement d’une vue matérialisée actualisable ? pour vérifier que le taux a bien été mis à jour :

Utiliser APPEND pour ajouter de nouvelles lignes

La fonctionnalité APPEND vous permet d’ajouter de nouvelles lignes à la fin de la table au lieu de remplacer l’intégralité de la vue. Cette fonctionnalité peut notamment servir à prendre des instantanés de valeurs à un moment donné. Par exemple, imaginons que nous ayons une table events alimentée par un flux de messages provenant de Kafka, de Redpanda ou d’une autre plateforme de données en streaming.
Ce jeu de données comporte 4096 valeurs dans la colonne uuid. Nous pouvons écrire la requête suivante pour trouver celles dont le nombre total est le plus élevé :
Supposons que nous souhaitions enregistrer le nombre pour chaque uuid toutes les 10 secondes et le stocker dans une nouvelle table nommée events_snapshot. Le schéma de events_snapshot serait le suivant :
Nous pourrions alors créer une vue matérialisée actualisable pour alimenter cette table :
Nous pouvons ensuite interroger events_snapshot pour obtenir le nombre d’occurrences au fil du temps pour un uuid spécifique :

Exemples

Voyons maintenant comment utiliser les vues matérialisées actualisables à l’aide de quelques jeux de données d’exemple.

Stack Overflow

Le guide de dénormalisation des données présente différentes techniques de dénormalisation des données à l’aide d’un jeu de données Stack Overflow. Nous insérons des données dans les tables suivantes : votes, users, badges, posts et postlinks. Dans ce guide, nous avons montré comment dénormaliser le jeu de données postlinks dans la table posts à l’aide de la requête suivante :
Nous avons ensuite montré comment effectuer une insertion ponctuelle de ces données dans la table posts_with_links, mais dans un système de production, nous pourrions vouloir exécuter cette opération périodiquement. Les tables posts et postlinks sont toutes deux susceptibles d’être mises à jour. Par conséquent, plutôt que d’essayer d’implémenter cette jointure à l’aide de vues matérialisées incrémentielles, il peut suffire de planifier l’exécution de cette requête à intervalle régulier, par exemple une fois par heure, en stockant les résultats dans une table post_with_links. C’est là qu’une vue matérialisée actualisable s’avère utile, et nous pouvons en créer une avec la requête suivante :
La vue s’exécute immédiatement, puis toutes les heures, conformément à la configuration, afin que les mises à jour de la table source soient répercutées. Point important : lorsque la requête est relancée, le jeu de résultats est mis à jour de façon atomique et transparente.
La syntaxe est ici identique à celle d’une vue matérialisée incrémentielle, à ceci près que nous ajoutons une clause REFRESH :

IMDb

Dans le guide d’intégration dbt et ClickHouse, nous avons alimenté un jeu de données IMDb avec les tables suivantes : actors, directors, genres, movie_directors, movies et roles. Nous pouvons ensuite écrire la requête suivante pour calculer un résumé de chaque acteur, trié par nombre décroissant d’apparitions dans des films.
Le résultat ne met pas trop longtemps à s’afficher, mais disons que nous voulons qu’il soit encore plus rapide et moins coûteux en calcul. Supposons également que ce jeu de données fasse l’objet de mises à jour constantes : de nouveaux films sortent en permanence, tandis que de nouveaux acteurs et réalisateurs apparaissent aussi. Il est temps d’utiliser une vue matérialisée actualisable, alors créons d’abord une table cible pour les résultats :
Nous pouvons maintenant définir la vue :
La vue s’exécutera immédiatement, puis chaque minute, conformément à la configuration, afin que les mises à jour de la table source soient prises en compte. Notre requête précédente pour obtenir un résumé des acteurs devient ainsi plus simple sur le plan syntaxique et nettement plus rapide !
Supposons que nous ajoutions un nouvel acteur, “Clicky McClickHouse”, à nos données sources, et qu’il ait joué dans de nombreux films !
Moins de 60 secondes plus tard, notre table cible est mise à jour pour refléter la carrière d’acteur prolifique de Clicky :
Dernière modification le 3 juillet 2026