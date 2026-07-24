dbt (data build tool) permet aux ingénieurs data spécialisés en analytics de transformer les données dans leurs entrepôts de données en écrivant simplement des instructions SELECT. dbt se charge de matérialiser ces instructions SELECT en objets de la base de données, sous forme de tables et de vues, assurant ainsi le T de Extract Load and Transform (ELT). Vous pouvez créer un modèle défini par une instruction SELECT. Dans dbt, ces modèles peuvent être référencés entre eux et organisés en couches afin de construire des concepts de plus haut niveau. Le code SQL répétitif nécessaire pour relier les modèles est généré automatiquement. De plus, dbt identifie les dépendances entre les modèles et veille à ce qu’ils soient créés dans le bon ordre à l’aide d’un graphe orienté acyclique (DAG). dbt est compatible avec ClickHouse grâce à un adaptateur pris en charge par ClickHouse.
L’adaptateur dbt-clickhouse
|Page
|Description
|Fonctionnalités et configurations
|Description des fonctionnalités et des configurations générales disponibles
|Matérialisations
|Matérialisations disponibles et leurs configurations
|Vues matérialisées
|Documentation spécifique sur la matérialisation materialized_view
|Guides
|Guides d’utilisation de dbt avec ClickHouse
Liste des fonctionnalités prises en charge :
Fonctionnalités prises en charge
- Matérialisation de table
- Matérialisation de vue
- Matérialisation incrémentielle
- Matérialisation incrémentielle Microbatch
- Matérialisations vue matérialisée (utilise la forme
TOde MATERIALIZED VIEW, expérimentale)
- Seeds
- Sources
- Génération de la documentation
- Tests
- Snapshots
- La plupart des macros dbt-utils (désormais incluses dans dbt-core)
- Matérialisation éphémère
- Matérialisation de table distribuée (expérimentale)
- Matérialisation incrémentielle distribuée (expérimentale)
- Contrats
- Configurations de colonnes spécifiques à ClickHouse (codec, TTL…)
- Paramètres de table spécifiques à ClickHouse (indexes, projections…)
--sample, et tous les avertissements de dépréciation ont été corrigés pour les versions ultérieures. Les intégrations de catalogue (par exemple, Iceberg) introduites dans dbt 1.10 ne sont pas encore prises en charge nativement par l’adaptateur, mais des solutions de contournement sont disponibles. Voir la section Prise en charge du catalogue pour plus de détails.
Cet adaptateur n’est pas encore disponible dans dbt Cloud, mais nous prévoyons de le proposer prochainement. Veuillez contacter le support pour obtenir plus d’informations à ce sujet.
dbt introduit le concept de modèle. Celui-ci est défini comme une instruction SQL, pouvant éventuellement joindre de nombreuses tables. Un modèle peut être « matérialisé » de plusieurs façons. Une matérialisation représente une stratégie de construction pour la requête select du modèle. Le code sous-jacent à une matérialisation est du SQL standard qui encapsule votre requête SELECT dans une instruction afin de créer une nouvelle relation ou de mettre à jour une relation existante. dbt propose 5 types de matérialisation. Tous sont pris en charge par
Concepts dbt et matérialisations prises en charge
dbt-clickhouse :
- view (par défaut) : Le modèle est créé sous forme de vue dans la base de données. Dans ClickHouse, cela correspond à une vue.
- table : Le modèle est créé sous forme de table dans la base de données. Dans ClickHouse, cela correspond à une table.
- ephemeral : Le modèle n’est pas créé directement dans la base de données, mais est intégré aux modèles dépendants sous forme de CTE (Common Table Expressions).
- incrémentiel : Le modèle est d’abord matérialisé sous forme de table et, lors des exécutions suivantes, dbt insère de nouvelles lignes et met à jour les lignes modifiées dans la table.
- materialized view : Le modèle est créé sous forme de vue matérialisée dans la base de données. Dans ClickHouse, cela correspond à une vue matérialisée.
dbt-clickhouse :
|Type
|Prise en charge ?
|Détails
|vue matérialisée materialization
|Oui. La création avec cible explicite est en Beta
|Crée une vue matérialisée.
|table distribuée materialization
|Oui, Experimental
|Crée une table distribuée.
|Distributed incrémentiel materialization
|Oui, Experimental
|Modèle incrémentiel reposant sur le même principe qu’une table distribuée. Notez que toutes les stratégies ne sont pas prises en charge ; consultez la section correspondante de la documentation pour plus d’informations.
|Dictionary materialization
|Oui, Experimental
|Crée un dictionnaire.
Configuration de dbt et de l’adaptateur ClickHouse
dbt propose plusieurs options pour installer l’interface en ligne de commande (CLI), détaillées ici. Nous recommandons d’utiliser
Installer dbt-core et dbt-clickhouse
pip pour installer dbt et dbt-clickhouse.
pip install dbt-core dbt-clickhouse
Configurez le profil
Fournissez à dbt les paramètres de connexion de notre instance ClickHouse.
clickhouse-service dans le fichier
~/.dbt/profiles.yml et renseignez les propriétés
schema,
host,
port,
user et
password. La liste complète des options de configuration de la connexion est disponible sur la page Fonctionnalités et configurations :
clickhouse-service:
target: dev
outputs:
dev:
type: clickhouse
schema: [ default ] # ClickHouse database for dbt models
# Optional
host: [ localhost ]
port: [ 8123 ] # Defaults to 8123, 8443, 9000, 9440 depending on the secure and driver settings
user: [ default ] # User for all database operations
password: [ <empty string> ] # Password for the user
secure: True # Use TLS (native protocol) or HTTPS (http protocol)
Vous pouvez désormais utiliser ce profil dans l’un de vos projets existants ou en créer un nouveau à l’aide de :
Créer un projet dbt
Dans le répertoire
dbt init project_name
project_name, mettez à jour votre fichier
dbt_project.yml afin d’y indiquer un nom de profil pour vous connecter au serveur ClickHouse.
profile: 'clickhouse-service'
Exécutez
Tester la connexion
dbt debug avec l’outil CLI afin de vérifier si dbt parvient à se connecter à ClickHouse. Vérifiez que la réponse contient
Connection test: [OK connection ok], ce qui indique que la connexion a réussi.
Consultez la page des guides pour en savoir plus sur l’utilisation de dbt avec ClickHouse.
Il existe de nombreuses façons de tester et de déployer votre projet dbt. dbt propose quelques recommandations sur les bonnes pratiques de workflow et les jobs CI. Nous allons passer en revue plusieurs stratégies, mais gardez à l’esprit qu’elles devront შესაძლოა être adaptées en profondeur à votre cas d’usage.
Tester et déployer vos modèles (CI/CD)
Pour démarrer simplement votre pipeline de CI, vous pouvez exécuter un cluster ClickHouse dans votre job, puis y exécuter vos modèles. Vous pouvez insérer des données de démonstration dans ce cluster avant d’exécuter vos modèles. Vous pouvez simplement utiliser un seed pour alimenter l’environnement de préproduction avec un sous-ensemble de vos données de production. Une fois les données insérées, vous pouvez alors exécuter vos tests de données et vos tests unitaires. Votre étape de CD peut être aussi simple que d’exécuter
CI/CD avec des tests de données simples et des tests unitaires
dbt build sur votre cluster ClickHouse de production.
Une stratégie courante consiste à utiliser des jobs Slim CI, dans lesquels seuls les modèles modifiés (ainsi que leurs dépendances en amont et en aval) sont redéployés. Cette approche s’appuie sur les artefacts de vos exécutions en production (c.-à-d. le manifest dbt) pour réduire le temps d’exécution de votre projet et garantir l’absence de dérive de schéma entre les environnements. Pour garder vos environnements de développement synchronisés et éviter d’exécuter vos modèles sur des déploiements obsolètes, vous pouvez utiliser clone ou même defer. Nous recommandons d’utiliser un cluster ou un service ClickHouse dédié pour l’environnement de test (c.-à-d. un environnement de préproduction) afin d’éviter d’affecter le fonctionnement de votre environnement de production. Pour que l’environnement de test soit représentatif, il est important d’utiliser un sous-ensemble de vos données de production et d’exécuter dbt d’une manière qui empêche toute dérive de schéma entre les environnements.
Étape CI/CD plus complète : utiliser des données récentes, ne tester que les modèles concernés
- Si vous n’avez pas besoin de données fraîches pour vos tests, vous pouvez restaurer une sauvegarde de vos données de production dans l’environnement de préproduction.
- Si vous avez besoin de données fraîches pour vos tests, vous pouvez utiliser une combinaison de la table function
remoteSecure()et de vues matérialisées actualisables pour insérer des données à la fréquence souhaitée. Une autre option consiste à utiliser le stockage objet comme intermédiaire, à y écrire périodiquement des données depuis votre service de production, puis à les importer dans l’environnement de préproduction à l’aide des table functions de stockage objet ou de ClickPipes (pour l’ingestion continue).
dbt build --select state:modified+ --state path/to/last/deploy/state.json afin de reconstruire de manière sélective le nombre minimal de modèles nécessaires en fonction de ce qui a changé depuis la dernière exécution en production.
Dépannage des problèmes courants
Si vous rencontrez des problèmes de connexion à ClickHouse depuis dbt, assurez-vous que les critères suivants sont remplis :
Connexions
- Le moteur doit faire partie des moteurs pris en charge.
- Vous devez disposer des permissions nécessaires pour accéder à la base de données.
- Si vous n’utilisez pas le moteur de table par défaut de la base de données, vous devez spécifier un moteur de table dans la configuration de votre modèle.
Certaines opérations peuvent prendre plus de temps que prévu en raison de requêtes ClickHouse spécifiques. Pour mieux identifier les requêtes qui prennent le plus de temps, augmentez le niveau de journalisation à
Comprendre les opérations de longue durée
debug — cela affichera le temps d’exécution de chaque requête. Par exemple, vous pouvez le faire en ajoutant
--log-level debug aux commandes dbt.
L’adaptateur ClickHouse actuel pour dbt présente plusieurs limitations dont vous devez être conscient :
Limitations
- Le plugin utilise une syntaxe qui nécessite ClickHouse version 25.3 ou ultérieure. Nous ne testons pas les versions plus anciennes de ClickHouse. Nous ne testons pas non plus actuellement les tables Replicated.
- Différentes exécutions de
dbt-adapterpeuvent entrer en conflit si elles sont lancées en même temps, car elles peuvent utiliser en interne les mêmes noms de table pour les mêmes opérations. Pour plus d’informations, consultez l’issue #420.
- L’adaptateur matérialise actuellement les modèles sous forme de tables à l’aide d’un INSERT INTO SELECT. Cela entraîne effectivement une duplication des données si l’exécution est relancée. Des jeux de données très volumineux (PB) peuvent provoquer des temps d’exécution extrêmement longs, au point de rendre certains modèles peu viables. Pour améliorer les performances, utilisez des vues matérialisées ClickHouse en implémentant la vue comme
materialized: materialization_view. En outre, efforcez-vous de réduire au minimum le nombre de lignes renvoyées par chaque requête en utilisant
GROUP BYlorsque c’est possible. Préférez les modèles qui résument les données à ceux qui se contentent de les transformer tout en conservant le même nombre de lignes que la source.
- Pour utiliser des tables distribuées pour représenter un modèle, vous devez créer manuellement les tables replicated sous-jacentes sur chaque nœud. La table Distributed peut ensuite être créée au-dessus de celles-ci. L’adaptateur ne gère pas la création du cluster.
- Lorsque dbt crée une relation (table/view) dans une base de données, il la crée généralement comme suit :
{{ database }}.{{ schema }}.{{ table/view id }}. ClickHouse n’a pas de notion de schéma. L’adaptateur utilise donc
{{schema}}.{{ table/view id }}, où
schemacorrespond à la base de données ClickHouse.
- Les modèles/CTE éphémères ne fonctionnent pas s’ils sont placés avant le
INSERT INTOdans une instruction insert ClickHouse, voir https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/issues/30323. Cela ne devrait pas affecter la plupart des modèles, mais il faut faire attention à l’emplacement d’un modèle éphémère dans les définitions de modèles et les autres instructions SQL.
Le connecteur
Fivetran
dbt-clickhouse peut également être utilisé dans les transformations Fivetran, ce qui permet une intégration fluide et des capacités de transformation directement au sein de la plateforme Fivetran à l’aide de
dbt.