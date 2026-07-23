Vous pouvez ingérer en continu des messages JSON de Pub/Sub dans ClickHouse à l’aide d’un modèle Google Dataflow

Le modèle Pub/Sub vers ClickHouse est un pipeline de streaming qui lit des messages encodés en JSON à partir d’un abonnement Pub/Sub et les écrit dans une table ClickHouse. Les messages qui ne peuvent pas être analysés ou qui ne correspondent pas au schéma cible sont acheminés vers une destination dead-letter : une table ClickHouse, un topic Pub/Sub, ou les deux.

​ Prérequis du pipeline

L’abonnement Pub/Sub source doit exister.

Les messages publiés dans l’abonnement doivent être au format JSON valide.

La table ClickHouse cible doit exister, et ses noms de colonnes doivent correspondre aux noms des champs de la charge utile JSON.

L’hôte ClickHouse doit être accessible depuis les machines worker de Dataflow.

Au moins une destination dead-letter ( clickHouseDeadLetterTable ou deadLetterTopic ) doit être fournie. Si les deux sont fournies, les messages en échec sont acheminés vers les deux destinations simultanément.

ou ) doit être fournie. Si les deux sont fournies, les messages en échec sont acheminés vers les deux destinations simultanément. Lorsque clickHouseDeadLetterTable est défini, la table dead-letter doit déjà exister dans ClickHouse avec le schéma indiqué dans Gestion des dead-letter.

est défini, la table dead-letter doit déjà exister dans ClickHouse avec le schéma indiqué dans Gestion des dead-letter. Lorsque deadLetterTopic est défini, le topic Pub/Sub doit déjà exister.

​ Paramètres du modèle

Nom du paramètre Description du paramètre Obligatoire Remarques inputSubscription L’abonnement Pub/Sub depuis lequel lire les messages. Exemple : projects/<PROJECT_ID>/subscriptions/<SUBSCRIPTION_NAME> . ✅ Les messages doivent être encodés en JSON. clickHouseUrl L’URL du point de terminaison ClickHouse. Utilisez https:// pour les connexions SSL (ClickHouse Cloud) ou http:// pour les connexions non SSL. Exemple : https://<HOST>:8443 ou http://<HOST>:8123 . ✅ Pour ClickHouse Cloud, utilisez le point de terminaison HTTPS sur le port 8443 . clickHouseDatabase Le nom de la base de données ClickHouse où se trouve la table cible. Exemple : default . ✅ clickHouseTable Le nom de la table ClickHouse dans laquelle écrire les données. ✅ La table doit exister avant d’exécuter le pipeline. clickHouseUsername Le nom d’utilisateur à utiliser pour s’authentifier auprès de ClickHouse. ✅ clickHousePassword Le mot de passe à utiliser pour s’authentifier auprès de ClickHouse. ✅ clickHouseDeadLetterTable La table ClickHouse dans laquelle écrire les messages en échec. Exemple : my_table_dead_letter . Au moins un de clickHouseDeadLetterTable ou deadLetterTopic doit être fourni. La table doit exister avec le schéma dead-letter présenté dans Gestion des dead letters. deadLetterTopic Le topic Pub/Sub vers lequel publier les messages en échec. Exemple : projects/<PROJECT_ID>/topics/<TOPIC_NAME> . Au moins un de clickHouseDeadLetterTable ou deadLetterTopic doit être fourni. Les payloads en échec sont publiés dans le topic avec errorMessage et failedAt définis comme attributs de message. windowSeconds Durée, en secondes, des fenêtres temporelles de traitement par lots. Voir Traitement par lots et fenêtrage pour l’interaction avec batchRowCount . Si aucun des deux n’est défini, le mode combiné utilise les valeurs par défaut 30s et 1000 lignes. batchRowCount Nombre de lignes à accumuler avant l’envoi vers ClickHouse. Voir Traitement par lots et fenêtrage pour l’interaction avec windowSeconds . maxInsertBlockSize Nombre maximal de lignes par instruction INSERT envoyée à ClickHouse. La valeur par défaut est 1,000,000 . Une option ClickHouseIO . maxRetries Nombre maximal de tentatives en cas d’échec des insertions ClickHouse. La valeur par défaut est 5 . Une option ClickHouseIO . insertDeduplicate Indique s’il faut activer la déduplication pour les requêtes INSERT dans les tables ClickHouse répliquées. La valeur par défaut est true . Une option ClickHouseIO . insertQuorum Pour les requêtes INSERT dans les tables répliquées, attend que le nombre spécifié de répliques accuse réception de l’écriture et linéarise l’ajout des données. 0 désactive les écritures en quorum. Une option ClickHouseIO . Désactivée dans les paramètres serveur par défaut. insertDistributedSync S’il est activé, les requêtes INSERT dans les tables distribuées attendent que les données soient envoyées à tous les nœuds du cluster. La valeur par défaut est true . Une option ClickHouseIO .

ClickHouseIO sont indiquées dans Les valeurs par défaut de tous les paramètressont indiquées dans ClickHouseIO Apache Beam Connector

​ Format des messages et correspondance de schéma

Les messages Pub/Sub doivent être des objets JSON dont les noms des champs de premier niveau correspondent exactement aux noms des colonnes de la table ClickHouse cible.

Pour faire correspondre les messages entrants à la table cible, le pipeline effectue les opérations suivantes au démarrage :

Récupère le schéma de la table ClickHouse cible. Construit un schéma Beam Row à partir de ce schéma ClickHouse. Pour chaque message Pub/Sub entrant, analyse la charge utile JSON et assemble une ligne en lisant les champs nommés dans le schéma ClickHouse.

NULL dans cette colonne — ce qui ne réussit que lorsque la colonne est déclarée comme NULL dans une colonne non nullable, sont acheminés vers la destination dead-letter. Les noms des champs JSON doivent correspondre exactement aux noms des colonnes ClickHouse (la correspondance est sensible à la casse). Les champs du message qui ne correspondent à aucune colonne ClickHouse sont ignorés. Si une colonne ClickHouse n’a pas de champ correspondant dans la charge utile JSON, le pipeline tente d’écriredans cette colonne — ce qui ne réussit que lorsque la colonne est déclarée comme Nullable . Les messages qui ne peuvent pas être analysés, dont les valeurs ne peuvent pas être converties vers le type de la colonne, ou qui entraîneraient l’écriture dedans une colonne non nullable, sont acheminés vers la destination dead-letter.

​ Conversion de type

Les valeurs JSON sont converties dans le type de colonne ClickHouse correspondant :

Type ClickHouse Remarques Float32 Interprété via Float.valueOf . Float64 Interprété via Double.valueOf . Date Interprété comme une chaîne de date au format ISO-8601. DateTime Interprété comme une chaîne de date et d’heure au format ISO-8601 (par ex. 2026-01-15T12:34:56Z ). Array(T) Tableau JSON ; chaque élément est converti dans le type d’élément T . Les tableaux vides ou absents produisent un tableau vide. Integer types ( Int8 / Int16 / Int32 / Int64 , UInt8 / UInt16 / UInt32 / UInt64 ) Interprétés à partir du nombre JSON ou de sa représentation sous forme de chaîne. String Utilisé tel quel pour les champs textuels ; les nœuds JSON non textuels sont sérialisés en chaîne JSON.

​ Traitement par lots et fenêtrage

Comme le pipeline traite les données en continu, les lignes entrantes sont accumulées dans des fenêtres avant d’être écrites dans ClickHouse. La stratégie de fenêtrage est déterminée à partir des paramètres que vous fournissez :

windowSeconds batchRowCount Comportement défini non défini Fenêtres fixes basées sur le temps, de windowSeconds . non défini défini Fenêtre globale avec un déclencheur sur le nombre de lignes ; se déclenche toutes les batchRowCount lignes. les deux définis les deux définis Fenêtre globale avec un déclencheur combiné ; se déclenche dès que la première condition est remplie (temps ou nombre de lignes). aucun défini aucun défini Mode combiné avec les valeurs par défaut : 30 secondes ou 1000 lignes, selon la première condition remplie.

Le réglage de ces valeurs vous permet d’arbitrer entre la latence et l’efficacité des insertions. Des fenêtres plus petites réduisent la latence de bout en bout ; des fenêtres plus grandes produisent des lots INSERT moins nombreux, mais plus volumineux.

​ Gestion des messages dead-letter

Les messages qui échouent lors de l’analyse JSON, de la correspondance de schéma ou de la coercition de type sont acheminés vers la ou les destinations dead-letter configurées. Au moins l’un de clickHouseDeadLetterTable ou deadLetterTopic doit être fourni ; si les deux sont définis, les messages en échec sont envoyés aux deux.

​ Table dead-letter ClickHouse

Lorsque clickHouseDeadLetterTable est défini, la table dead-letter doit déjà exister avec ce schéma fixe :

Colonne Type Description raw_message String La charge utile d’origine du message Pub/Sub, sous forme de texte UTF-8. error_message String Le message d’exception décrivant pourquoi la ligne a échoué. stack_trace String La trace de pile Java complète capturée au moment de l’échec. failed_at DateTime L’horodatage de traitement auquel la ligne a échoué.

Définition minimale pour un déploiement sur un seul nœud :

CREATE TABLE my_table_dead_letter ( raw_message String, error_message String, stack_trace String, failed_at DateTime ) ENGINE = MergeTree() ORDER BY failed_at;

Adaptez le moteur et la clause ORDER BY à votre déploiement — utilisez ReplicatedMergeTree pour les tables répliquées, ajoutez ON CLUSTER pour les déploiements distribués et ajustez le partitionnement ou le TTL selon vos besoins.

Lorsque deadLetterTopic est défini, chaque message en échec est republié dans le topic avec :

Payload : les octets du message d’origine.

: les octets du message d’origine. Attribut errorMessage : le message d’exception capturé au moment de l’échec.

: le message d’exception capturé au moment de l’échec. Attribut failedAt : l’horodatage de traitement indiquant le moment où la ligne a échoué.

Cela permet de rejouer facilement les messages en échec une fois le problème sous-jacent de schéma ou de producteur résolu.

​ Exécuter le modèle

Le modèle Pub/Sub vers ClickHouse est disponible depuis la Google Cloud Console.

Veillez à consulter ce document, en particulier les sections ci-dessus, afin de bien comprendre les exigences de configuration et les prérequis du modèle.

Connectez-vous à votre Google Cloud Console et recherchez Dataflow.

Cliquez sur le bouton CREATE JOB FROM TEMPLATE . Une fois le formulaire du modèle ouvert, saisissez un nom de job et sélectionnez la région souhaitée. Dans le champ Dataflow Template , saisissez ClickHouse ou Pub/Sub , puis sélectionnez le modèle Pub/Sub vers ClickHouse . Une fois le modèle sélectionné, le formulaire se déplie. Renseignez : L’abonnement d’entrée Pub/Sub, au format projects/<PROJECT_ID>/subscriptions/<SUBSCRIPTION_NAME> .

. L’URL du point de terminaison ClickHouse — pour ClickHouse Cloud, utilisez https://<HOST>:8443 .

. La base de données ClickHouse, la table cible, le nom d’utilisateur et le mot de passe.

Au moins une destination dead-letter : une table ClickHouse ou un topic Pub/Sub (ou les deux). windowSeconds , batchRowCount ) et de réglage de ClickHouseIO , comme indiqué dans la section Vous pouvez éventuellement personnaliser les paramètres de traitement par lots () et de réglage de, comme indiqué dans la section Template parameters

​ Surveiller la tâche

Accédez à l’ onglet Dataflow Jobs dans votre Google Cloud Console pour suivre l’état de la tâche. Vous y trouverez ses détails, notamment sa progression et les éventuelles erreurs :

Le modèle émet également les métriques personnalisées suivantes dans l’espace de noms PubSubToClickHouse , consultables depuis la page de la tâche Dataflow :

Métrique Type Description messages-received Counter Nombre total de messages Pub/Sub reçus par l’étape de parsing. rows-parsed-ok Counter Messages convertis avec succès en une ligne et acheminés vers la sortie principale. rows-parse-failed Counter Messages dont le parsing ou la correspondance de schéma a échoué et qui ont été acheminés vers dead-letter. message-payload-bytes Distribution Répartition de la taille des charges utiles des messages Pub/Sub entrants, en octets.

​ Erreur de dépassement de la limite de mémoire (totale) (code 241)

Cette erreur se produit lorsque ClickHouse manque de mémoire lors du traitement de lots volumineux de données. Pour résoudre ce problème :

Augmentez les ressources de l’instance : passez votre ClickHouse server à une instance plus grande avec davantage de mémoire afin de prendre en charge la charge de traitement des données.

Réduisez la taille des lots : réduisez batchRowCount (et/ou maxInsertBlockSize ) dans la configuration de votre job Dataflow afin d’envoyer à ClickHouse des blocs de données plus petits, ce qui réduit la consommation de mémoire par lot.

​ Tous les messages sont envoyés vers la destination dead-letter

Les causes les plus fréquentes sont les suivantes :

Les noms des champs JSON ne correspondent pas exactement aux noms des colonnes ClickHouse (la correspondance est sensible à la casse).

La valeur JSON ne peut pas être convertie vers le type de la colonne (par exemple, une chaîne non ISO-8601 dans une colonne DateTime ).

). Le schéma de la table cible a changé depuis le démarrage du pipeline — le schéma n’est récupéré qu’une seule fois au démarrage. Redémarrez le job après avoir appliqué les modifications du schéma.

Inspectez les colonnes error_message et stack_trace de la table dead-letter ClickHouse (ou l’attribut errorMessage des messages dead-letter Pub/Sub) afin d’identifier la cause du problème.

​ Le pipeline démarre, mais aucune ligne n’arrive dans ClickHouse

Vérifiez que l’abonnement reçoit bien des messages — consultez la métrique messages-received sur la page du job Dataflow.

sur la page du job Dataflow. En mode temporel ( windowSeconds uniquement), les lignes ne sont écrites qu’aux limites de la fenêtre. Réduisez windowSeconds pour vérifier que des flushes ont bien lieu.

uniquement), les lignes ne sont écrites qu’aux limites de la fenêtre. Réduisez pour vérifier que des flushes ont bien lieu. Vérifiez l’accessibilité réseau entre les workers Dataflow et le point de terminaison ClickHouse (pare-feu, VPC peering ou Private Service Connect).

​ Code source du modèle

Le code source du modèle est disponible dans :