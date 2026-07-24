ClickHouseIO pour une intégration fluide avec les bases de données ClickHouse. En exécutant ces templates sur Google Dataflow, vous pouvez mettre en œuvre un traitement des données distribué et hautement évolutif avec un minimum d’effort.
Pourquoi utiliser Dataflow templates ?
- Facilité d’utilisation : les templates évitent d’avoir à écrire du code en proposant des pipelines préconfigurés adaptés à des cas d’usage spécifiques.
- Évolutivité : Dataflow permet à votre pipeline de monter en charge efficacement et de traiter de grands volumes de données grâce au traitement distribué.
- Rentabilité : ne payez que pour les ressources que vous consommez, avec la possibilité d’optimiser les coûts d’exécution du pipeline.
À ce jour, le template officiel de ClickHouse est disponible via la Google Cloud Console, le CLI ou l’API REST de Dataflow. Pour des instructions détaillées étape par étape, consultez le guide Google Dataflow « Exécuter un pipeline à partir d’un template ».