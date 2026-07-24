connecteur Apache Beam ClickHouseIO.
Il s’agit de :
Le Java runner vous permet d’implémenter des pipelines Dataflow personnalisés à l’aide de l’intégration
Java runner
ClickHouseIO du SDK Apache Beam. Cette approche offre une flexibilité totale et un contrôle complet sur la logique du pipeline, ce qui vous permet d’adapter le processus ETL à des besoins spécifiques.
Cependant, cette option nécessite des compétences en programmation Java et une bonne maîtrise du framework Apache Beam.
Principales caractéristiques
- Haut niveau de personnalisation.
- Idéal pour des cas d’usage complexes ou avancés.
- Nécessite de savoir coder et de comprendre l’API Beam.
ClickHouse propose des modèles prédéfinis conçus pour des cas d’usage spécifiques, comme des imports par lots depuis BigQuery ou l’ingestion en streaming depuis Pub/Sub vers ClickHouse. Ces modèles sont prêts à l’emploi et simplifient le processus d’intégration, ce qui en fait un excellent choix si vous préférez une solution no-code.
Modèles prédéfinis
Principales fonctionnalités
- Aucun développement Beam n’est requis.
- Configuration rapide et simple pour les cas d’utilisation les plus courants.
- Convient également si vous avez peu d’expérience en programmation.