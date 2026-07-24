Le Dataflow Java runner vous permet d’exécuter des pipelines Apache Beam personnalisés sur le service Dataflow de Google Cloud. Cette approche offre une flexibilité maximale et se prête bien aux workflows ETL avancés.
Remarque : cette approche suppose une bonne maîtrise du framework Beam et du développement. Si vous préférez une solution sans code, envisagez d’utiliser les modèles prédéfinis de ClickHouse.
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Implémentation du pipeline
Pour utiliser le Java runner, vous devez implémenter votre pipeline Beam à l’aide de
ClickHouseIO, notre connecteur Apache Beam officiel. Pour obtenir des exemples de code et des instructions d’utilisation de
ClickHouseIO, consultez ClickHouse Apache Beam.
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Déploiement
Une fois votre pipeline implémenté et configuré, vous pouvez le déployer sur Dataflow à l’aide des outils de déploiement de Google Cloud. Des instructions complètes de déploiement sont disponibles dans la documentation Google Cloud Dataflow - Java Pipeline.
Dernière modification le 24 juillet 2026