Vous pouvez ingérer des données dans ClickHouse avec le runner Java de Google Dataflow

Le Dataflow Java runner vous permet d’exécuter des pipelines Apache Beam personnalisés sur le service Dataflow de Google Cloud. Cette approche offre une flexibilité maximale et se prête bien aux workflows ETL avancés.

Implémentation du pipeline Pour utiliser le Java runner, vous devez implémenter votre pipeline Beam à l’aide de ClickHouseIO , notre connecteur Apache Beam officiel. Pour obtenir des exemples de code et des instructions d’utilisation de ClickHouseIO , consultez Pour utiliser le Java runner, vous devez implémenter votre pipeline Beam à l’aide de, notre connecteur Apache Beam officiel. Pour obtenir des exemples de code et des instructions d’utilisation de, consultez ClickHouse Apache Beam Déploiement Une fois votre pipeline implémenté et configuré, vous pouvez le déployer sur Dataflow à l’aide des outils de déploiement de Google Cloud. Des instructions complètes de déploiement sont disponibles dans la Une fois votre pipeline implémenté et configuré, vous pouvez le déployer sur Dataflow à l’aide des outils de déploiement de Google Cloud. Des instructions complètes de déploiement sont disponibles dans la documentation Google Cloud Dataflow - Java Pipeline