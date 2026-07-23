Exigences du pipeline
- La table source BigQuery doit exister.
- La table ClickHouse cible doit exister.
- L’hôte ClickHouse doit être accessible depuis les machines worker de Dataflow.
Paramètres du template
|Nom du paramètre
|Description du paramètre
|Obligatoire
|Remarques
jdbcUrl
|L’URL JDBC ClickHouse au format
jdbc:clickhouse://<host>:<port>/<schema>.
|✅
|N’ajoutez pas le nom d’utilisateur ni le mot de passe comme options JDBC. Toute autre option JDBC peut être ajoutée à la fin de l’URL JDBC. Pour les utilisateurs de ClickHouse Cloud, ajoutez
ssl=true&sslmode=NONE à
jdbcUrl.
clickHouseUsername
|Le nom d’utilisateur ClickHouse à utiliser pour l’authentification.
|✅
clickHousePassword
|Le mot de passe ClickHouse à utiliser pour l’authentification.
|✅
clickHouseTable
|La table ClickHouse cible dans laquelle les données seront insérées.
|✅
maxInsertBlockSize
|La taille maximale de block pour l’insertion, si nous contrôlons la création des blocks pour l’insertion (option ClickHouseIO).
|Une option
ClickHouseIO.
insertDistributedSync
|Si ce paramètre est activé, l’insert query dans Distributed attend que les données soient envoyées à tous les nœuds du cluster. (option ClickHouseIO).
|Une option
ClickHouseIO.
insertQuorum
|Pour les requêtes INSERT dans une table répliquée, attend l’écriture sur le nombre spécifié de replicas et linéarise l’ajout des données. 0 - désactivé.
|Une option
ClickHouseIO. Ce paramètre est désactivé dans les server settings par défaut.
insertDeduplicate
|Pour les requêtes INSERT dans une table répliquée, indique si la deduplication des blocks insérés doit être effectuée.
|Une option
ClickHouseIO.
maxRetries
|Nombre maximal de retries par insert.
|Une option
ClickHouseIO.
InputTableSpec
|La table BigQuery à lire. Spécifiez soit
inputTableSpec, soit
query. Lorsque les deux sont définis, le paramètre
query est prioritaire. Exemple :
<BIGQUERY_PROJECT>:<DATASET_NAME>.<INPUT_TABLE>.
|Lit les données directement depuis le stockage BigQuery à l’aide de la BigQuery Storage Read API. Tenez compte des limitations de la Storage Read API.
outputDeadletterTable
|La table BigQuery destinée aux messages qui n’ont pas pu atteindre la table de sortie. Si une table n’existe pas, elle est créée pendant l’exécution du pipeline. Si elle n’est pas spécifiée,
<outputTableSpec>_error_records est utilisé. Par exemple,
<PROJECT_ID>:<DATASET_NAME>.<DEADLETTER_TABLE>.
query
|La requête SQL à utiliser pour lire les données depuis BigQuery. Si le dataset BigQuery se trouve dans un projet différent du job Dataflow, spécifiez le nom complet du dataset dans la requête SQL, par exemple :
<PROJECT_ID>.<DATASET_NAME>.<TABLE_NAME>. La valeur par défaut est GoogleSQL, sauf si
useLegacySql vaut true.
|Vous devez spécifier soit
inputTableSpec, soit
query. Si vous définissez les deux paramètres, le template utilise le paramètre
query. Exemple :
SELECT * FROM sampledb.sample_table.
useLegacySql
|Définissez
true pour utiliser l’ancien SQL. Ce paramètre s’applique uniquement lors de l’utilisation du paramètre
query. La valeur par défaut est
false.
queryLocation
|Nécessaire lors de la lecture depuis une vue autorisée sans la permission sur la table sous-jacente. Par exemple,
US.
queryTempDataset
|Définissez un dataset existant pour créer la table temporaire qui stockera les résultats de la requête. Par exemple,
temp_dataset.
KMSEncryptionKey
|Si vous lisez depuis BigQuery en utilisant la source
query, utilisez cette clé Cloud KMS pour chiffrer toutes les tables temporaires créées. Par exemple,
projects/your-project/locations/global/keyRings/your-keyring/cryptoKeys/your-key.
Les valeurs par défaut de tous les paramètres
ClickHouseIO sont disponibles dans le
Connecteur Apache Beam ClickHouseIO
Pour charger efficacement le jeu de données BigQuery dans ClickHouse, le pipeline exécute un processus d’inférence des colonnes selon les phases suivantes :
Schéma des tables source et cible
- Les templates construisent un objet de schéma à partir de la table ClickHouse cible.
- Les templates parcourent le jeu de données BigQuery et tentent de faire correspondre les colonnes en fonction de leur nom.
Les types BigQuery sont convertis en fonction de la définition de votre table ClickHouse. Par conséquent, le tableau ci-dessus indique la correspondance recommandée à utiliser dans votre table ClickHouse cible (pour une table/requête BigQuery donnée) :
Correspondance des types de données
|Type BigQuery
|Type ClickHouse
|Remarques
|Type Array
|Type Array
|Le type interne doit être l’un des types de données primitifs pris en charge répertoriés dans ce tableau.
|Type booléen
|Type Bool
|Type Date
|Type Date
|Type Datetime
|Type Datetime
|Fonctionne aussi avec
Enum8,
Enum16 et
FixedString.
|Type String
|Type String
|Dans BigQuery, tous les types Int (
INT,
SMALLINT,
INTEGER,
BIGINT,
TINYINT,
BYTEINT) sont des alias de
INT64. Nous vous recommandons de définir dans ClickHouse la taille d’entier appropriée, car le modèle convertira la colonne en fonction du type de colonne défini (
Int8,
Int16,
Int32,
Int64).
|Numérique - Types entiers
|Types entiers
|Dans BigQuery, tous les types Int (
INT,
SMALLINT,
INTEGER,
BIGINT,
TINYINT,
BYTEINT) sont des alias de
INT64. Nous vous recommandons de définir dans ClickHouse la taille d’entier appropriée, car le modèle convertira la colonne en fonction du type de colonne défini (
Int8,
Int16,
Int32,
Int64). Le modèle convertira également les types entiers non signés s’ils sont utilisés dans la table ClickHouse (
UInt8,
UInt16,
UInt32,
UInt64).
|Numérique - Types Float
|Types Float
|Types ClickHouse pris en charge :
Float32 et
Float64
Le template BigQuery vers ClickHouse peut être exécuté via la Google Cloud CLI.
Exécuter le Template
Veillez à consulter ce document, en particulier les sections ci-dessus, afin de bien comprendre les exigences de configuration et les prérequis du template.
- Google Cloud Console
- Google Cloud CLI
Connectez-vous à votre Google Cloud Console et recherchez DataFlow.
- Cliquez sur le bouton
CREATE JOB FROM TEMPLATE
- Une fois le formulaire du template ouvert, saisissez un nom de job et sélectionnez la région souhaitée.
- Dans le champ
DataFlow Template, saisissez
ClickHouseou
BigQuery, puis sélectionnez le template
BigQuery to ClickHouse
- Une fois sélectionné, le formulaire s’étend pour vous permettre de renseigner des informations supplémentaires :
- L’URL JDBC du serveur ClickHouse, au format suivant
jdbc:clickhouse://host:port/schema.
- Le nom d’utilisateur ClickHouse.
- Le nom de la table cible ClickHouse.
- L’URL JDBC du serveur ClickHouse, au format suivant
L’option de mot de passe ClickHouse est indiquée comme facultative, pour les cas d’usage où aucun mot de passe n’est configuré. Pour l’ajouter, faites défiler la page jusqu’à l’option
Password for ClickHouse Endpoint.
- Personnalisez et ajoutez toute configuration liée à BigQuery/ClickHouseIO, comme indiqué dans la section Template Parameters
Accédez à l’onglet Dataflow Jobs dans votre Google Cloud Console pour suivre l’état du job. Vous y trouverez les détails du job, notamment sa progression et les éventuelles erreurs :
Surveiller le job
Dépannage
Cette erreur se produit lorsque ClickHouse manque de mémoire lors du traitement de lots de données volumineux. Pour résoudre ce problème :
Erreur : limite de mémoire (totale) dépassée (code 241)
- Augmentez les ressources de l’instance : passez à une instance plus grande pour votre serveur ClickHouse, avec davantage de mémoire afin d’absorber la charge liée au traitement des données.
- Réduisez la taille des lots : ajustez la taille des lots dans la configuration de votre job Dataflow pour envoyer à ClickHouse de plus petits volumes de données, ce qui réduit la consommation de mémoire par lot. Ces modifications peuvent aider à mieux répartir l’utilisation des ressources lors de l’ingestion des données.
Le code source du template est disponible dans :
Code source du template
GoogleCloudPlatform/DataflowTemplates— le dépôt upstream de Google Cloud Platform.
ClickHouse/DataflowTemplates— le fork de ClickHouse.