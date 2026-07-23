Vous pouvez ingérer des données de BigQuery dans ClickHouse à l’aide d’un template Google Dataflow

Le template BigQuery vers ClickHouse est un pipeline de traitement par lots qui ingère des données d’une table BigQuery dans une table ClickHouse. Le template peut lire l’intégralité de la table ou filtrer des enregistrements spécifiques à l’aide d’une requête SQL fournie.

​ Exigences du pipeline

La table source BigQuery doit exister.

La table ClickHouse cible doit exister.

L’hôte ClickHouse doit être accessible depuis les machines worker de Dataflow.

​ Paramètres du template

Nom du paramètre Description du paramètre Obligatoire Remarques jdbcUrl L’URL JDBC ClickHouse au format jdbc:clickhouse://<host>:<port>/<schema> . ✅ N’ajoutez pas le nom d’utilisateur ni le mot de passe comme options JDBC. Toute autre option JDBC peut être ajoutée à la fin de l’URL JDBC. Pour les utilisateurs de ClickHouse Cloud, ajoutez ssl=true&sslmode=NONE à jdbcUrl . clickHouseUsername Le nom d’utilisateur ClickHouse à utiliser pour l’authentification. ✅ clickHousePassword Le mot de passe ClickHouse à utiliser pour l’authentification. ✅ clickHouseTable La table ClickHouse cible dans laquelle les données seront insérées. ✅ maxInsertBlockSize La taille maximale de block pour l’insertion, si nous contrôlons la création des blocks pour l’insertion (option ClickHouseIO). Une option ClickHouseIO . insertDistributedSync Si ce paramètre est activé, l’insert query dans Distributed attend que les données soient envoyées à tous les nœuds du cluster. (option ClickHouseIO). Une option ClickHouseIO . insertQuorum Pour les requêtes INSERT dans une table répliquée, attend l’écriture sur le nombre spécifié de replicas et linéarise l’ajout des données. 0 - désactivé. Une option ClickHouseIO . Ce paramètre est désactivé dans les server settings par défaut. insertDeduplicate Pour les requêtes INSERT dans une table répliquée, indique si la deduplication des blocks insérés doit être effectuée. Une option ClickHouseIO . maxRetries Nombre maximal de retries par insert. Une option ClickHouseIO . InputTableSpec La table BigQuery à lire. Spécifiez soit inputTableSpec , soit query . Lorsque les deux sont définis, le paramètre query est prioritaire. Exemple : <BIGQUERY_PROJECT>:<DATASET_NAME>.<INPUT_TABLE> . Lit les données directement depuis le stockage BigQuery à l’aide de la BigQuery Storage Read API. Tenez compte des limitations de la Storage Read API. outputDeadletterTable La table BigQuery destinée aux messages qui n’ont pas pu atteindre la table de sortie. Si une table n’existe pas, elle est créée pendant l’exécution du pipeline. Si elle n’est pas spécifiée, <outputTableSpec>_error_records est utilisé. Par exemple, <PROJECT_ID>:<DATASET_NAME>.<DEADLETTER_TABLE> . query La requête SQL à utiliser pour lire les données depuis BigQuery. Si le dataset BigQuery se trouve dans un projet différent du job Dataflow, spécifiez le nom complet du dataset dans la requête SQL, par exemple : <PROJECT_ID>.<DATASET_NAME>.<TABLE_NAME> . La valeur par défaut est GoogleSQL, sauf si useLegacySql vaut true. Vous devez spécifier soit inputTableSpec , soit query . Si vous définissez les deux paramètres, le template utilise le paramètre query . Exemple : SELECT * FROM sampledb.sample_table . useLegacySql Définissez true pour utiliser l’ancien SQL. Ce paramètre s’applique uniquement lors de l’utilisation du paramètre query . La valeur par défaut est false . queryLocation Nécessaire lors de la lecture depuis une vue autorisée sans la permission sur la table sous-jacente. Par exemple, US . queryTempDataset Définissez un dataset existant pour créer la table temporaire qui stockera les résultats de la requête. Par exemple, temp_dataset . KMSEncryptionKey Si vous lisez depuis BigQuery en utilisant la source query , utilisez cette clé Cloud KMS pour chiffrer toutes les tables temporaires créées. Par exemple, projects/your-project/locations/global/keyRings/your-keyring/cryptoKeys/your-key .

ClickHouseIO sont disponibles dans le Les valeurs par défaut de tous les paramètressont disponibles dans le Connecteur Apache Beam ClickHouseIO

​ Schéma des tables source et cible

Pour charger efficacement le jeu de données BigQuery dans ClickHouse, le pipeline exécute un processus d’inférence des colonnes selon les phases suivantes :

Les templates construisent un objet de schéma à partir de la table ClickHouse cible. Les templates parcourent le jeu de données BigQuery et tentent de faire correspondre les colonnes en fonction de leur nom.

Cela dit, votre jeu de données BigQuery (qu’il s’agisse d’une table ou d’une query) doit avoir exactement les mêmes noms de colonnes que votre table ClickHouse cible.

​ Correspondance des types de données

Les types BigQuery sont convertis en fonction de la définition de votre table ClickHouse. Par conséquent, le tableau ci-dessus indique la correspondance recommandée à utiliser dans votre table ClickHouse cible (pour une table/requête BigQuery donnée) :

​ Exécuter le Template

Le template BigQuery vers ClickHouse peut être exécuté via la Google Cloud CLI.

Veillez à consulter ce document, en particulier les sections ci-dessus, afin de bien comprendre les exigences de configuration et les prérequis du template.

Google Cloud Console

Google Cloud CLI Connectez-vous à votre Google Cloud Console et recherchez DataFlow. Cliquez sur le bouton CREATE JOB FROM TEMPLATE Une fois le formulaire du template ouvert, saisissez un nom de job et sélectionnez la région souhaitée. Dans le champ DataFlow Template , saisissez ClickHouse ou BigQuery , puis sélectionnez le template BigQuery to ClickHouse Une fois sélectionné, le formulaire s’étend pour vous permettre de renseigner des informations supplémentaires : L’URL JDBC du serveur ClickHouse, au format suivant jdbc:clickhouse://host:port/schema .

. Le nom d’utilisateur ClickHouse.

Le nom de la table cible ClickHouse.

L’option de mot de passe ClickHouse est indiquée comme facultative, pour les cas d’usage où aucun mot de passe n’est configuré. Pour l’ajouter, faites défiler la page jusqu’à l’option Password for ClickHouse Endpoint . Personnalisez et ajoutez toute configuration liée à BigQuery/ClickHouseIO, comme indiqué dans la section Template Parameters ​ Installer et configurer la CLI gcloud Si ce n’est pas déjà fait, installez la CLI gcloud .

. Suivez la section Before you begin dans ce guide pour mettre en place les configurations, paramètres et permissions requis pour exécuter le template DataFlow. ​ Exécuter la commande Utilisez la commande gcloud dataflow flex-template run pour exécuter un job Dataflow utilisant le Flex Template. Vous trouverez ci-dessous un exemple de commande : gcloud dataflow flex-template run "bigquery-clickhouse-dataflow-$( date +%Y%m%d-%H%M%S)" \ --template-file-gcs-location "gs://clickhouse-dataflow-templates/bigquery-clickhouse-metadata.json" \ --parameters inputTableSpec="<bigquery table id>",jdbcUrl="jdbc:clickhouse://<clickhouse host>:<clickhouse port>/<schema>?ssl=true&sslmode=NONE",clickHouseUsername="<username>",clickHousePassword="<password>",clickHouseTable="<clickhouse target table>" ​ Détail de la commande Nom du job : Le texte qui suit le mot-clé run correspond au nom unique du job.

Le texte qui suit le mot-clé correspond au nom unique du job. Fichier du Template : Le fichier JSON spécifié par --template-file-gcs-location définit la structure du template et les détails des paramètres acceptés. Le chemin de fichier mentionné est public et prêt à l’emploi.

Le fichier JSON spécifié par définit la structure du template et les détails des paramètres acceptés. Le chemin de fichier mentionné est public et prêt à l’emploi. Paramètres : Les paramètres sont séparés par des virgules. Pour les paramètres de type chaîne, mettez les valeurs entre guillemets doubles. ​ Réponse attendue Après avoir exécuté la commande, vous devriez voir une réponse similaire à la suivante : job: createTime: '2025-01-26T14:34:04.608442Z' currentStateTime: '1970-01-01T00:00:00Z' id: 2025-01-26_06_34_03-13881126003586053150 location: us-central1 name: bigquery-clickhouse-dataflow-20250126-153400 projectId: ch-integrations startTime: '2025-01-26T14:34:04.608442Z'

​ Surveiller le job

Accédez à l’ onglet Dataflow Jobs dans votre Google Cloud Console pour suivre l’état du job. Vous y trouverez les détails du job, notamment sa progression et les éventuelles erreurs :

​ Erreur : limite de mémoire (totale) dépassée (code 241)

Cette erreur se produit lorsque ClickHouse manque de mémoire lors du traitement de lots de données volumineux. Pour résoudre ce problème :

Augmentez les ressources de l’instance : passez à une instance plus grande pour votre serveur ClickHouse, avec davantage de mémoire afin d’absorber la charge liée au traitement des données.

Réduisez la taille des lots : ajustez la taille des lots dans la configuration de votre job Dataflow pour envoyer à ClickHouse de plus petits volumes de données, ce qui réduit la consommation de mémoire par lot. Ces modifications peuvent aider à mieux répartir l’utilisation des ressources lors de l’ingestion des données.

​ Code source du template

Le code source du template est disponible dans :