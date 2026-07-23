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Par défaut, le ClickPipe GCS suppose que les fichiers sont ajoutés à un bucket dans un ordre lexicographique. Il est possible de configurer un ClickPipe GCS pour ingérer des fichiers qui n’ont pas d’ordre implicite en configurant un abonnement Google Cloud Pub/Sub connecté au bucket. Cela permet à ClickPipes d’écouter les notifications OBJECT_FINALIZE et d’ingérer tout nouveau fichier, quelle que soit la convention de nommage utilisée.
Le mode non ordonné n’est pas pris en charge pour les buckets publics. Il nécessite une authentification par compte de service ainsi qu’un abonnement Google Cloud Pub/Sub connecté au bucket.

Comment cela fonctionne

Dans ce mode, le ClickPipe GCS effectue un chargement initial de tous les fichiers dans le chemin sélectionné, puis surveille, via l’abonnement Pub/Sub, les notifications d’objets correspondant au chemin spécifié. Tout message concernant un fichier déjà traité, un fichier ne correspondant pas au chemin ou un événement d’un autre type sera ignoré. Il est impossible de démarrer l’ingestion à partir d’un fichier précis ou d’un instant donné — ClickPipes chargera toujours tous les fichiers du chemin sélectionné. Divers types d’échecs peuvent survenir lors de l’ingestion de données, ce qui peut entraîner des insertions partielles ou des doublons. Les Object Storage ClickPipes tolèrent les échecs d’insertion et offrent une sémantique exactly-once à l’aide de tables de staging temporaires. Les données sont d’abord insérées dans une table de staging ; si un problème survient, la table de staging est tronquée et l’insertion est relancée depuis un état propre. Les partitions ne sont déplacées vers la table cible qu’une fois l’insertion terminée avec succès.
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Créer un topic Google Cloud Pub/Sub

1. Dans la Google Cloud Console, accédez à Pub/Sub > Topics > Create topic. Créez un nouveau topic avec un abonnement par défaut et notez le nom du topic.
Un abonnement par ClickPipeChaque ClickPipe a besoin de son propre abonnement Pub/Sub dédié. Au sein d’un même abonnement, Pub/Sub ne distribue chaque message qu’à un seul abonné : si deux ClickPipes ou plus (ou toute autre application) consomment le même abonnement, chaque notification n’est reçue que par l’un d’eux, et les fichiers sont ignorés silencieusement par les pipes qui ne la reçoivent jamais. Cela s’applique même si les ClickPipes utilisent des motifs de chemin différents — un pipe qui reçoit une notification pour un fichier ne correspondant pas au motif l’ignore, et aucun autre pipe ne la verra jamais. Pour ingérer depuis le même bucket avec plusieurs ClickPipes, créez un abonnement distinct sur le topic pour chaque ClickPipe.
2. Configurez une notification de bucket GCS qui publie les événements OBJECT_FINALIZE vers le topic Pub/Sub créé ci-dessus.2.1. Cette étape ne peut pas être effectuée dans la Google Cloud Console ; vous devez donc utiliser le client gcloud ou l’interface programmatique Google Cloud de votre choix. Par exemple, avec gcloud :
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Configurer un compte de service

1. Configurez un compte de service avec les permissions requises pour permettre à ClickPipes de lister et de récupérer les objets dans le bucket spécifié, ainsi que de consommer et surveiller les notifications de l’abonnement Pub/Sub.1.1. Cette étape peut être effectuée dans la Google Cloud Console, à l’aide du client gcloud ou de l’interface programmatique Google Cloud de votre choix. Par exemple, avec gcloud :
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Créer un ClickPipe avec le mode non ordonné

1. Dans la console ClickHouse Cloud, accédez à Data Sources > Create ClickPipe et sélectionnez Google Cloud Storage. Saisissez les informations nécessaires pour vous connecter à votre bucket GCS. Sous Authentication method, choisissez compte de service et fournissez la clé .json du compte de service.2. Activez Continuous ingestion, puis sélectionnez Any order comme mode d’ingestion et indiquez le nom de l’abonnement Pub/Sub correspondant à l’abonnement connecté à votre bucket. Cet abonnement doit être utilisé exclusivement par ce ClickPipe — voir Créer un topic Google Cloud Pub/Sub. Le nom de l’abonnement doit respecter le format suivant :
3. Cliquez sur Incoming data. Définissez une Sorting key pour la table cible. Apportez les ajustements nécessaires au schéma mappé, puis configurez un rôle pour l’utilisateur de base de données ClickPipes.4. Vérifiez la configuration et cliquez sur Create ClickPipe. ClickPipes effectuera une analyse initiale de votre bucket pour charger tous les fichiers existants correspondant au chemin spécifié, puis commencera à traiter les fichiers à mesure que de nouveaux événements OBJECT_FINALIZE arriveront dans le topic.
Dernière modification le 23 juillet 2026