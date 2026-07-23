OBJECT_FINALIZE et d’ingérer tout nouveau fichier, quelle que soit la convention de nommage utilisée.
Le mode non ordonné n’est pas pris en charge pour les buckets publics. Il nécessite une authentification par compte de service ainsi qu’un abonnement Google Cloud Pub/Sub connecté au bucket.
Dans ce mode, le ClickPipe GCS effectue un chargement initial de tous les fichiers dans le chemin sélectionné, puis surveille, via l’abonnement Pub/Sub, les notifications d’objets correspondant au chemin spécifié. Tout message concernant un fichier déjà traité, un fichier ne correspondant pas au chemin ou un événement d’un autre type sera ignoré. Il est impossible de démarrer l’ingestion à partir d’un fichier précis ou d’un instant donné — ClickPipes chargera toujours tous les fichiers du chemin sélectionné. Divers types d’échecs peuvent survenir lors de l’ingestion de données, ce qui peut entraîner des insertions partielles ou des doublons. Les Object Storage ClickPipes tolèrent les échecs d’insertion et offrent une sémantique exactly-once à l’aide de tables de staging temporaires. Les données sont d’abord insérées dans une table de staging ; si un problème survient, la table de staging est tronquée et l’insertion est relancée depuis un état propre. Les partitions ne sont déplacées vers la table cible qu’une fois l’insertion terminée avec succès.
Comment cela fonctionne
1
Créer un topic Google Cloud Pub/Sub
1. Dans la Google Cloud Console, accédez à Pub/Sub > Topics > Create topic. Créez un nouveau topic avec un abonnement par défaut et notez le nom du topic.2. Configurez une notification de bucket GCS qui publie les événements
OBJECT_FINALIZE vers le topic Pub/Sub créé ci-dessus.2.1. Cette étape ne peut pas être effectuée dans la Google Cloud Console ; vous devez donc utiliser le client
gcloud ou l’interface programmatique Google Cloud de votre choix. Par exemple, avec
gcloud :
# Créer une notification Pub/Sub pour les nouveaux objets dans le bucket
gcloud storage buckets notifications create "gs://${YOUR_BUCKET_NAME}" \
--topic="projects/${YOUR_PROJECT_ID}/topics/${YOUR_TOPIC_NAME}" \
--event-types="OBJECT_FINALIZE" \
--payload-format="json"
# Lister les notifications Pub/Sub dans le bucket
gcloud storage buckets notifications describe
2
Configurer un compte de service
1. Configurez un compte de service avec les permissions requises pour permettre à ClickPipes de lister et de récupérer les objets dans le bucket spécifié, ainsi que de consommer et surveiller les notifications de l’abonnement Pub/Sub.1.1. Cette étape peut être effectuée dans la Google Cloud Console, à l’aide du client
gcloud ou de l’interface programmatique Google Cloud de votre choix. Par exemple, avec
gcloud :
# 1. Accorder un accès en lecture au bucket GCS
gcloud storage buckets add-iam-policy-binding "gs://${YOUR_BUCKET_NAME}" \
--member="serviceAccount:${YOUR_SERVICE_ACCOUNT}@${YOUR_PROJECT_ID}.iam.gserviceaccount.com" \
--role="roles/storage.objectViewer"
# 2. Accorder un accès en lecture à l’abonnement Pub/Sub
gcloud pubsub subscriptions add-iam-policy-binding "${YOUR_SUBSCRIPTION_NAME}" \
--member="serviceAccount:${YOUR_SERVICE_ACCOUNT}@${YOUR_PROJECT_ID}.iam.gserviceaccount.com" \
--role="roles/pubsub.subscriber"
# 3. Accorder la permission de récupérer les métadonnées de l’abonnement Pub/Sub
gcloud pubsub subscriptions add-iam-policy-binding "${YOUR_SUBSCRIPTION_NAME}" \
--member="serviceAccount:${YOUR_SERVICE_ACCOUNT}@${YOUR_PROJECT_ID}.iam.gserviceaccount.com" \
--role="roles/pubsub.viewer"
3
Créer un ClickPipe avec le mode non ordonné
1. Dans la console ClickHouse Cloud, accédez à Data Sources > Create ClickPipe et sélectionnez Google Cloud Storage. Saisissez les informations nécessaires pour vous connecter à votre bucket GCS. Sous Authentication method, choisissez compte de service et fournissez la clé
.json du compte de service.2. Activez Continuous ingestion, puis sélectionnez Any order comme mode d’ingestion et indiquez le nom de l’abonnement Pub/Sub correspondant à l’abonnement connecté à votre bucket. Cet abonnement doit être utilisé exclusivement par ce ClickPipe — voir Créer un topic Google Cloud Pub/Sub. Le nom de l’abonnement doit respecter le format suivant :
3. Cliquez sur Incoming data. Définissez une Sorting key pour la table cible. Apportez les ajustements nécessaires au schéma mappé, puis configurez un rôle pour l’utilisateur de base de données ClickPipes.4. Vérifiez la configuration et cliquez sur Create ClickPipe. ClickPipes effectuera une analyse initiale de votre bucket pour charger tous les fichiers existants correspondant au chemin spécifié, puis commencera à traiter les fichiers à mesure que de nouveaux événements
projects/${YOUR_PROJECT_ID}/subscriptions/${YOUR_SUBSCRIPTION_NAME}
OBJECT_FINALIZE arriveront dans le topic.