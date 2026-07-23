Guide étape par étape pour configurer le mode non ordonné pour l’ingestion continue dans ClickPipes pour GCS.

OBJECT_FINALIZE et d’ingérer tout nouveau fichier, quelle que soit la convention de nommage utilisée. Par défaut, le ClickPipe GCS suppose que les fichiers sont ajoutés à un bucket dans un ordre lexicographique . Il est possible de configurer un ClickPipe GCS pour ingérer des fichiers qui n’ont pas d’ordre implicite en configurant un abonnement Google Cloud Pub/Sub connecté au bucket. Cela permet à ClickPipes d’écouter les notificationset d’ingérer tout nouveau fichier, quelle que soit la convention de nommage utilisée.

pas pris en charge pour les buckets publics. Il nécessite une authentification par compte de service ainsi qu’un abonnement Le mode non ordonné n’estpris en charge pour les buckets publics. Il nécessite une authentification parainsi qu’un abonnement Google Cloud Pub/Sub connecté au bucket.

Dans ce mode, le ClickPipe GCS effectue un chargement initial de tous les fichiers dans le chemin sélectionné, puis surveille, via l’abonnement Pub/Sub, les notifications d’objets correspondant au chemin spécifié. Tout message concernant un fichier déjà traité, un fichier ne correspondant pas au chemin ou un événement d’un autre type sera ignoré. Il est impossible de démarrer l’ingestion à partir d’un fichier précis ou d’un instant donné — ClickPipes chargera toujours tous les fichiers du chemin sélectionné.

Divers types d’échecs peuvent survenir lors de l’ingestion de données, ce qui peut entraîner des insertions partielles ou des doublons. Les Object Storage ClickPipes tolèrent les échecs d’insertion et offrent une sémantique exactly-once à l’aide de tables de staging temporaires. Les données sont d’abord insérées dans une table de staging ; si un problème survient, la table de staging est tronquée et l’insertion est relancée depuis un état propre. Les partitions ne sont déplacées vers la table cible qu’une fois l’insertion terminée avec succès.