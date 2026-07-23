- D’un compte Azure Blob Storage
- D’une chaîne de connexion Azure
- Du nom du conteneur
- D’un service ClickHouse Cloud en cours d’exécution
2
Sélectionner la source de données
Sélectionnez Azure Blob Storage comme type de données
3
Configurer votre connexion ClickPipe
- Donnez à votre ClickPipe un nom explicite
- Sélectionnez Connection String dans le menu déroulant de la méthode d’authentification
- Collez votre chaîne de connexion Azure dans le champ Connection string
- Saisissez le nom de votre conteneur
- Saisissez le chemin de votre fichier Azure Blob Storage, en utilisant des caractères génériques si vous souhaitez ingérer plusieurs fichiers
4
Sélectionner le format des données
- Sélectionnez le type de fichier
- Sélectionnez la compression du fichier (
detect automatically,
none,
gzip,
brotli,
xzou
zstd)
- Renseignez toute configuration supplémentaire propre au format, comme le délimiteur utilisé pour les formats séparés par des virgules
- Cliquez sur Parse information
5
Configurer la table, le schéma et les paramètres
Vous devez maintenant créer une nouvelle table ou sélectionner une table existante dans laquelle stocker les données entrantes.
- Choisissez si vous souhaitez charger les données dans une nouvelle table ou dans une table existante
- Sélectionnez la base de données à utiliser ainsi que le nom à donner à la table s’il s’agit d’une nouvelle table
- Choisissez une ou plusieurs clés de tri
- Définissez les correspondances entre le fichier source et la table de destination pour le nom de colonne, le type de colonne, la valeur par défaut et la possibilité d’une valeur nulle
- Enfin, indiquez les paramètres avancés, comme le type de moteur à utiliser, l’expression de partitionnement et la clé primaire
6
Configurer les autorisations
ClickPipes configurera un utilisateur de base de données dédié à l’écriture des données. Vous pouvez sélectionner un rôle pour cet utilisateur. Pour les vues matérialisées ou l’accès aux dictionnaires depuis la table de destination, choisissez “Full access”.
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Finaliser la configuration
Cliquez sur Create ClickPipe pour finaliser la configurationVous devriez maintenant voir votre ClickPipe avec le statut de provisionnement. Après quelques instants, son statut passera de provisioning à completed.