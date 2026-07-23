Configurer la table, le schéma et les paramètres

Vous devez maintenant créer une nouvelle table ou sélectionner une table existante dans laquelle stocker les données entrantes.

Choisissez si vous souhaitez charger les données dans une nouvelle table ou dans une table existante Sélectionnez la base de données à utiliser ainsi que le nom à donner à la table s’il s’agit d’une nouvelle table Choisissez une ou plusieurs clés de tri Définissez les correspondances entre le fichier source et la table de destination pour le nom de colonne, le type de colonne, la valeur par défaut et la possibilité d’une valeur nulle Enfin, indiquez les paramètres avancés, comme le type de moteur à utiliser, l’expression de partitionnement et la clé primaire

Une fois la configuration de la table, du schéma et des paramètres terminée, cliquez sur Details and settings