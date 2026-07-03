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|Intégration d’Amazon Kinesis à ClickHouse Cloud
|Connectez facilement vos sources de données Amazon Kinesis à ClickHouse Cloud.
|Contrôle d’accès basé sur les rôles pour Kinesis
|Cet article explique comment les clients de ClickPipes peuvent tirer parti du contrôle d’accès basé sur les rôles pour s’authentifier auprès d’Amazon Kinesis et accéder à leurs flux de données en toute sécurité.
Kinesis ClickPipes
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Dernière modification le 3 juillet 2026
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