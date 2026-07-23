Configurez votre table de destination

À l’étape suivante, vous pouvez choisir d’ingérer les données dans une nouvelle table ClickHouse ou de réutiliser une table existante. Suivez les instructions à l’écran pour modifier le nom de la table, son schéma et ses paramètres. Un aperçu en temps réel de vos modifications s’affiche dans le tableau d’exemple en haut de la page.

Vous pouvez également personnaliser les paramètres avancés à l’aide des options proposées