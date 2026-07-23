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Stratégie de fonctionnement en parallèle

Lors d’une migration d’Elastic vers ClickStack pour des cas d’usage d’observabilité, nous recommandons une approche de fonctionnement en parallèle plutôt que de tenter de migrer les données historiques. Cette stratégie présente plusieurs avantages :
  1. Risque minimal : en faisant fonctionner les deux systèmes en parallèle, vous conservez l’accès aux données et aux tableaux de bord existants tout en validant ClickStack et en familiarisant vos utilisateurs avec le nouveau système.
  2. Expiration naturelle des données : la plupart des données d’observabilité ont une durée de rétention limitée (généralement 30 jours ou moins), ce qui permet une transition naturelle à mesure que les données expirent dans Elastic.
  3. Migration simplifiée : pas besoin d’outils ni de processus complexes pour transférer les données historiques d’un système à l’autre.

Migration des donnéesNous présentons, dans la section “Migration des données”, une approche pour migrer les données essentielles d’Elasticsearch vers ClickHouse. Cette approche ne doit pas être utilisée pour des jeux de données plus volumineux, car elle est rarement performante : elle est limitée par la capacité d’Elasticsearch à exporter efficacement, et seul le format JSON est pris en charge.

Étapes de mise en œuvre

1

Configurer la double ingestion

Configurez votre pipeline de collecte de données pour envoyer simultanément les données vers Elastic et ClickStack.La façon de procéder dépend de vos agents de collecte actuels ; consultez “Migrating Agents”.
2

Ajuster les périodes de rétention

Configurez les paramètres TTL d’Elastic pour qu’ils correspondent à la période de rétention souhaitée. Configurez le TTL de ClickStack pour conserver les données pendant la même durée.
3

Valider et comparer

  • Exécutez des requêtes sur les deux systèmes pour garantir la cohérence des données
  • Comparez les performances des requêtes et les résultats
  • Migrez les tableaux de bord et les alertes vers ClickStack. Il s’agit actuellement d’un processus manuel.
  • Vérifiez que tous les tableaux de bord et alertes critiques fonctionnent comme prévu dans ClickStack
4

Transition progressive

  • À mesure que les données expirent naturellement dans Elastic, vous vous appuierez de plus en plus sur ClickStack
  • Une fois la fiabilité de ClickStack confirmée, vous pouvez commencer à rediriger les requêtes et les tableaux de bord

Rétention à long terme

Pour les organisations ayant besoin de durées de rétention plus longues :
  • Continuez à faire fonctionner les deux systèmes en parallèle jusqu’à ce que toutes les données d’Elastic aient expiré
  • Les fonctionnalités de stockage hiérarchisé de ClickStack peuvent vous aider à gérer efficacement les données sur le long terme.
  • Envisagez d’utiliser des vues matérialisées pour conserver des données historiques agrégées ou filtrées, tout en laissant expirer les données brutes.

Calendrier de la migration

Le calendrier de la migration dépendra de vos exigences en matière de rétention des données :
  • Rétention de 30 jours : la migration peut être achevée en un mois.
  • Rétention plus longue : continuez à faire fonctionner les deux systèmes en parallèle jusqu’à ce que les données expirent dans Elastic.
  • Données historiques : si cela est absolument nécessaire, envisagez d’utiliser Migration des données pour importer des données historiques ciblées.

Migration des paramètres

Lors d’une migration d’Elastic vers ClickStack, vos paramètres d’indexation et de stockage devront être adaptés à l’architecture de ClickHouse. Alors qu’Elasticsearch s’appuie sur la mise à l’échelle horizontale et le sharding pour garantir les performances et la tolérance aux pannes, et comporte donc plusieurs segments par défaut, ClickHouse est optimisé pour la mise à l’échelle verticale et offre généralement de meilleures performances avec un nombre plus réduit de segments. Nous recommandons de commencer avec un seul shard et de privilégier une mise à l’échelle verticale. Cette configuration convient à la plupart des charges de travail d’observabilité et simplifie à la fois l’administration et l’optimisation des performances des requêtes.
  • ClickHouse Cloud : utilise par défaut une architecture à shard unique avec plusieurs répliques. Le stockage et le compute évoluent indépendamment, ce qui en fait une solution idéale pour les cas d’usage d’observabilité avec des profils d’ingestion imprévisibles et des charges de travail à forte lecture.
  • ClickHouse OSS : dans les déploiements autogérés, nous recommandons :
    • de commencer avec un seul shard
    • de privilégier une mise à l’échelle verticale avec davantage de CPU et de RAM
    • d’utiliser le stockage hiérarchisé pour étendre le disque local avec un stockage d’objets compatible S3
    • d’utiliser ReplicatedMergeTree si une haute disponibilité est requise
    • pour la tolérance aux pannes, 1 réplique de votre shard est généralement suffisante pour les charges de travail d’observabilité.

Quand recourir au sharding

Le sharding peut être nécessaire si :
  • Votre taux d’ingestion dépasse la capacité d’un seul nœud (généralement >500K lignes/s)
  • Vous avez besoin d’une isolation des tenants ou d’une séparation des données par région
  • Votre jeu de données total est trop volumineux pour un seul serveur, même avec le stockage objet
Si vous devez effectivement mettre en place du sharding, consultez Mise à l’échelle horizontale pour obtenir des conseils sur les clés de sharding et la configuration des tables distribuées.

Rétention et TTL

ClickHouse utilise des clauses TTL sur les tables MergeTree pour gérer l’expiration des données. Les règles TTL peuvent :
  • Supprimer automatiquement les données expirées
  • Déplacer les données plus anciennes vers un stockage objet à froid
  • Conserver uniquement les logs récents, fréquemment consultés, sur un disque rapide
Nous recommandons d’aligner votre configuration TTL de ClickHouse sur vos politiques de rétention Elastic existantes afin de maintenir un cycle de vie des données cohérent pendant la migration. Pour des exemples, consultez la configuration TTL de production de ClickStack.

Migration des données

Bien que nous recommandions, pour la plupart des données d’observabilité, un fonctionnement en parallèle, il existe certains cas où une migration directe des données d’Elasticsearch vers ClickHouse peut s’avérer nécessaire :
  • De petites tables de correspondance utilisées pour l’enrichissement des données (par ex., des correspondances utilisateur, des catalogues de services)
  • Des données métier stockées dans Elasticsearch qui doivent être corrélées avec les données d’observabilité, car les capacités SQL de ClickHouse et ses intégrations de business intelligence facilitent davantage la maintenance et l’interrogation des données que les options de requête plus limitées d’Elasticsearch.
  • Des données de configuration qui doivent être conservées pendant la migration
Cette approche n’est viable que pour des jeux de données de moins de 10 millions de lignes, car les capacités d’export d’Elasticsearch se limitent au JSON sur HTTP et ne passent pas bien à l’échelle pour des jeux de données plus volumineux. Les étapes suivantes permettent de migrer un seul index Elasticsearch à partir de ClickHouse.
1

Migrer le schéma

Créez une table dans ClickHouse pour l’index en cours de migration depuis Elasticsearch. Vous pouvez associer les types Elasticsearch à leur équivalent ClickHouse. Vous pouvez également vous appuyer sur le type de données JSON dans ClickHouse, qui créera dynamiquement des colonnes du type approprié au fur et à mesure de l’insertion des données.Prenez le mapping Elasticsearch suivant pour un index contenant des données syslog :
Le schéma de table ClickHouse équivalent :
Notez que :
  • Les tuples sont utilisés pour représenter des structures imbriquées plutôt que par notation pointée
  • Utilisez les types ClickHouse appropriés selon le mapping :
    • keywordString
    • dateDateTime
    • booleanUInt8
    • longInt64
    • ipArray(Variant(IPv4, IPv6)). Nous utilisons ici un Variant(IPv4, IPv6), car ce champ contient à la fois des adresses IPv4 et IPv6.
    • objectJSON pour l’objet syslog, dont la structure est imprévisible.
  • Les colonnes host.ip et host.mac sont explicitement de type Array, contrairement à Elasticsearch où tous les types sont des tableaux.
  • Une clause ORDER BY est ajoutée à partir du timestamp et du nom d’hôte pour optimiser les requêtes basées sur le temps
  • MergeTree, particulièrement adapté aux données de logs, est utilisé comme moteur
Cette approche, qui consiste à définir le schéma de manière statique et à utiliser le type JSON de façon sélective là où cela s’avère nécessaire, est recommandée.Ce schéma strict présente plusieurs avantages :
  • Validation des données – l’application d’un schéma strict évite le risque d’explosion du nombre de colonnes, en dehors de structures spécifiques.
  • Évite le risque d’explosion du nombre de colonnes : bien que le type JSON puisse évoluer jusqu’à potentiellement des milliers de colonnes, les sous-colonnes étant stockées comme des colonnes dédiées, cela peut entraîner une explosion du nombre de fichiers de colonnes, avec la création d’un nombre excessif de fichiers, ce qui affecte les performances. Pour atténuer ce problème, le type Dynamic sous-jacent utilisé par JSON propose un paramètre max_dynamic_paths, qui limite le nombre de chemins uniques stockés dans des fichiers de colonnes distincts. Une fois ce seuil atteint, les chemins supplémentaires sont stockés dans un fichier de colonnes partagé à l’aide d’un format compact encodé, ce qui préserve les performances et l’efficacité du stockage tout en prenant en charge une ingestion flexible des données. L’accès à ce fichier de colonnes partagé est toutefois moins performant. Notez cependant que la colonne JSON peut être utilisée avec des indices de type. Les colonnes « annotées » offriront les mêmes performances que les colonnes dédiées.
  • Introspection plus simple des chemins et des types : bien que le type JSON prenne en charge des fonctions d’introspection pour déterminer les types et les chemins qui ont été inférés, les structures statiques peuvent être plus simples à explorer, par exemple avec DESCRIBE.

Vous pouvez également créer simplement une table avec une seule colonne JSON.
Nous fournissons une annotation de type pour les colonnes host.name et timestamp dans la définition JSON, puisque nous les utilisons dans la clé de tri/la clé primaire. Cela permet à ClickHouse de savoir que ces colonnes ne seront pas nulles et d’identifier quelles sous-colonnes utiliser (il peut y en avoir plusieurs pour chaque type, ce qui serait autrement ambigu).
Cette dernière approche, bien que plus simple, convient davantage au prototypage et aux tâches d’ingénierie des données. En production, réservez JSON aux sous-structures dynamiques lorsque cela s’avère nécessaire.Pour plus de détails sur l’utilisation du type JSON dans les schémas et sur la façon de l’appliquer efficacement, nous vous recommandons le guide “Designing your schema”.
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Installer elasticdump

Nous recommandons elasticdump pour exporter des données depuis Elasticsearch. Cet outil nécessite node et doit être installé sur une machine bénéficiant d’une bonne connectivité réseau avec Elasticsearch et ClickHouse. Nous recommandons un serveur dédié avec au moins 4 cœurs et 16 Go de RAM pour la plupart des exportations.
elasticdump présente plusieurs avantages pour la migration des données :
  • Il interagit directement avec l’API REST d’Elasticsearch, ce qui garantit une exportation correcte des données.
  • Il préserve la cohérence des données pendant le processus d’exportation grâce à l’API Point-in-Time (PIT) ; cela crée un instantané cohérent des données à un moment précis.
  • Il exporte directement les données au format JSON, qui peut être transmis en flux au ClickHouse client pour l’insertion.
Dans la mesure du possible, nous recommandons d’exécuter ClickHouse, Elasticsearch et elastic dump dans la même zone de disponibilité ou le même centre de données afin de minimiser le trafic réseau sortant et de maximiser le débit.
3

Installer le client ClickHouse

Assurez-vous que ClickHouse est installé sur le serveur où se trouve elasticdump. Ne démarrez pas de serveur ClickHouse - ces étapes ne nécessitent que le client.
4

Transférer les données en flux continu

Pour transférer des données en flux continu entre Elasticsearch et ClickHouse, utilisez la commande elasticdump en envoyant directement sa sortie vers le clickhouse client. La commande suivante insère les données dans notre table bien structurée logs_system_syslog.
Notez l’utilisation des options suivantes avec elasticdump :
  • type=data - limite la réponse au seul contenu du document dans Elasticsearch.
  • input-index - notre index d’entrée Elasticsearch.
  • output=$ - redirige tous les résultats vers stdout.
  • l’option sourceOnly, qui garantit l’omission des champs de métadonnées dans la réponse.
  • l’option searchAfter, pour utiliser l’API searchAfter afin de paginer efficacement les résultats.
  • pit=true pour garantir des résultats cohérents entre les requêtes à l’aide de la Point in Time API.

Voici les paramètres du client ClickHouse utilisés ici (hormis les informations d’authentification) :
  • max_insert_block_size=1000 - le client ClickHouse enverra les données dès que ce nombre de lignes sera atteint. L’augmenter améliore le débit, au prix d’un temps de constitution du bloc plus long, ce qui allonge donc le délai avant que les données n’apparaissent dans ClickHouse.
  • min_insert_block_size_bytes=0 - désactive le squashing des blocks côté server en fonction du nombre d’octets.
  • min_insert_block_size_rows=1000 - regroupe les blocks provenant des clients côté server. Dans ce cas, nous le définissons sur max_insert_block_size afin que les lignes apparaissent immédiatement. Augmentez cette valeur pour améliorer le débit.
  • query="INSERT INTO logs_system_syslog FORMAT JSONAsRow" - insère les données au format JSONEachRow. Cela convient à un schéma bien défini tel que logs_system_syslog.

Vous pouvez vous attendre à un débit de l’ordre de plusieurs milliers de lignes par seconde.
Insertion dans une seule ligne JSONSi vous insérez dans une seule colonne JSON (voir le schéma syslog_json ci-dessus), la même commande d’insertion peut être utilisée. Cependant, vous devez spécifier JSONAsObject comme format au lieu de JSONEachRow, par ex.
Voir “Lire du JSON comme un objet” pour en savoir plus.
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Transformer les données (facultatif)

Les commandes ci-dessus supposent une correspondance 1:1 entre les champs Elasticsearch et les colonnes ClickHouse. Il est souvent nécessaire de filtrer et de transformer les données Elasticsearch avant de les insérer dans ClickHouse.Pour cela, on peut utiliser la fonction de table input, qui permet d’exécuter n’importe quelle requête SELECT sur stdout.Supposons que nous souhaitions stocker uniquement les champs timestamp et hostname de nos données précédentes. Le schéma ClickHouse :
Pour insérer des données depuis elasticdump dans cette table, nous pouvons simplement utiliser la fonction de table input pour que le type JSON détecte et sélectionne dynamiquement les colonnes requises. Notez que cette requête SELECT pourrait facilement inclure un filtre.
Notez qu’il faut échapper le nom du champ @timestamp et utiliser le format d’entrée JSONAsObject.
Dernière modification le 23 juillet 2026