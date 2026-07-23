​ Stratégie de fonctionnement en parallèle

Lors d’une migration d’Elastic vers ClickStack pour des cas d’usage d’observabilité, nous recommandons une approche de fonctionnement en parallèle plutôt que de tenter de migrer les données historiques. Cette stratégie présente plusieurs avantages :

Risque minimal : en faisant fonctionner les deux systèmes en parallèle, vous conservez l’accès aux données et aux tableaux de bord existants tout en validant ClickStack et en familiarisant vos utilisateurs avec le nouveau système. Expiration naturelle des données : la plupart des données d’observabilité ont une durée de rétention limitée (généralement 30 jours ou moins), ce qui permet une transition naturelle à mesure que les données expirent dans Elastic. Migration simplifiée : pas besoin d’outils ni de processus complexes pour transférer les données historiques d’un système à l’autre.

Migration des données Nous présentons, dans la section “Migration des données” , une approche pour migrer les données essentielles d’Elasticsearch vers ClickHouse. Cette approche ne doit pas être utilisée pour des jeux de données plus volumineux, car elle est rarement performante : elle est limitée par la capacité d’Elasticsearch à exporter efficacement, et seul le format JSON est pris en charge.

​ Étapes de mise en œuvre

1 Configurer la double ingestion Configurez votre pipeline de collecte de données pour envoyer simultanément les données vers Elastic et ClickStack. La façon de procéder dépend de vos agents de collecte actuels ; consultez “Migrating Agents” 2 Ajuster les périodes de rétention Configurez les paramètres TTL d’Elastic pour qu’ils correspondent à la période de rétention souhaitée. Configurez le TTL de ClickStack pour conserver les données pendant la même durée. 4 Transition progressive À mesure que les données expirent naturellement dans Elastic, vous vous appuierez de plus en plus sur ClickStack

Une fois la fiabilité de ClickStack confirmée, vous pouvez commencer à rediriger les requêtes et les tableaux de bord

​ Rétention à long terme

Pour les organisations ayant besoin de durées de rétention plus longues :

Continuez à faire fonctionner les deux systèmes en parallèle jusqu’à ce que toutes les données d’Elastic aient expiré

Les fonctionnalités de stockage hiérarchisé de ClickStack peuvent vous aider à gérer efficacement les données sur le long terme.

Envisagez d’utiliser des vues matérialisées pour conserver des données historiques agrégées ou filtrées, tout en laissant expirer les données brutes.

​ Calendrier de la migration

Le calendrier de la migration dépendra de vos exigences en matière de rétention des données :

Rétention de 30 jours : la migration peut être achevée en un mois.

: la migration peut être achevée en un mois. Rétention plus longue : continuez à faire fonctionner les deux systèmes en parallèle jusqu’à ce que les données expirent dans Elastic.

: continuez à faire fonctionner les deux systèmes en parallèle jusqu’à ce que les données expirent dans Elastic. Données historiques : si cela est absolument nécessaire, envisagez d’utiliser Migration des données pour importer des données historiques ciblées.

​ Migration des paramètres

Lors d’une migration d’Elastic vers ClickStack, vos paramètres d’indexation et de stockage devront être adaptés à l’architecture de ClickHouse. Alors qu’Elasticsearch s’appuie sur la mise à l’échelle horizontale et le sharding pour garantir les performances et la tolérance aux pannes, et comporte donc plusieurs segments par défaut, ClickHouse est optimisé pour la mise à l’échelle verticale et offre généralement de meilleures performances avec un nombre plus réduit de segments.

​ Paramètres recommandés

Nous recommandons de commencer avec un seul shard et de privilégier une mise à l’échelle verticale. Cette configuration convient à la plupart des charges de travail d’observabilité et simplifie à la fois l’administration et l’optimisation des performances des requêtes.

ClickHouse Cloud : utilise par défaut une architecture à shard unique avec plusieurs répliques. Le stockage et le compute évoluent indépendamment, ce qui en fait une solution idéale pour les cas d’usage d’observabilité avec des profils d’ingestion imprévisibles et des charges de travail à forte lecture.

: utilise par défaut une architecture à shard unique avec plusieurs répliques. Le stockage et le compute évoluent indépendamment, ce qui en fait une solution idéale pour les cas d’usage d’observabilité avec des profils d’ingestion imprévisibles et des charges de travail à forte lecture. ClickHouse OSS : dans les déploiements autogérés, nous recommandons : de commencer avec un seul shard de privilégier une mise à l’échelle verticale avec davantage de CPU et de RAM d’utiliser le stockage hiérarchisé pour étendre le disque local avec un stockage d’objets compatible S3 d’utiliser ReplicatedMergeTree si une haute disponibilité est requise pour la tolérance aux pannes, 1 réplique de votre shard est généralement suffisante pour les charges de travail d’observabilité.

: dans les déploiements autogérés, nous recommandons :

​ Quand recourir au sharding

Le sharding peut être nécessaire si :

Votre taux d’ingestion dépasse la capacité d’un seul nœud (généralement >500K lignes/s)

Vous avez besoin d’une isolation des tenants ou d’une séparation des données par région

Votre jeu de données total est trop volumineux pour un seul serveur, même avec le stockage objet

Si vous devez effectivement mettre en place du sharding, consultez Mise à l’échelle horizontale pour obtenir des conseils sur les clés de sharding et la configuration des tables distribuées.

​ Rétention et TTL

ClickHouse utilise des clauses TTL sur les tables MergeTree pour gérer l’expiration des données. Les règles TTL peuvent :

Supprimer automatiquement les données expirées

Déplacer les données plus anciennes vers un stockage objet à froid

Conserver uniquement les logs récents, fréquemment consultés, sur un disque rapide

Nous recommandons d’aligner votre configuration TTL de ClickHouse sur vos politiques de rétention Elastic existantes afin de maintenir un cycle de vie des données cohérent pendant la migration. Pour des exemples, consultez la configuration TTL de production de ClickStack

​ Migration des données

Bien que nous recommandions, pour la plupart des données d’observabilité, un fonctionnement en parallèle, il existe certains cas où une migration directe des données d’Elasticsearch vers ClickHouse peut s’avérer nécessaire :

De petites tables de correspondance utilisées pour l’enrichissement des données (par ex., des correspondances utilisateur, des catalogues de services)

Des données métier stockées dans Elasticsearch qui doivent être corrélées avec les données d’observabilité, car les capacités SQL de ClickHouse et ses intégrations de business intelligence facilitent davantage la maintenance et l’interrogation des données que les options de requête plus limitées d’Elasticsearch.

Des données de configuration qui doivent être conservées pendant la migration

Cette approche n’est viable que pour des jeux de données de moins de 10 millions de lignes, car les capacités d’export d’Elasticsearch se limitent au JSON sur HTTP et ne passent pas bien à l’échelle pour des jeux de données plus volumineux.

Les étapes suivantes permettent de migrer un seul index Elasticsearch à partir de ClickHouse.