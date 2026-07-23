NDJSON ). Ce format interprète les clés de chaque ligne JSON comme des colonnes. Par exemple : Les exemples précédents de chargement de données JSON supposent l’utilisation de JSONEachRow ). Ce format interprète les clés de chaque ligne JSON comme des colonnes. Par exemple :

SELECT * FROM s3( 'https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/pypi/json/*.json.gz' , JSONEachRow) LIMIT 5

┌───────date─┬─country_code─┬─project────────────┬─type────────┬─installer────┬─python_minor─┬─system─┬─version─┐ │ 2022-11-15 │ CN │ clickhouse-connect │ bdist_wheel │ bandersnatch │ │ │ 0.2.8 │ │ 2022-11-15 │ CN │ clickhouse-connect │ bdist_wheel │ bandersnatch │ │ │ 0.2.8 │ │ 2022-11-15 │ CN │ clickhouse-connect │ bdist_wheel │ bandersnatch │ │ │ 0.2.8 │ │ 2022-11-15 │ CN │ clickhouse-connect │ bdist_wheel │ bandersnatch │ │ │ 0.2.8 │ │ 2022-11-15 │ CN │ clickhouse-connect │ bdist_wheel │ bandersnatch │ │ │ 0.2.8 │ └────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────────┴──────────────┴──────────────┴────────┴─────────┘ 5 rows in set. Elapsed: 0.449 sec.

Bien qu’il s’agisse généralement du format JSON le plus couramment utilisé, vous rencontrerez d’autres formats ou devrez lire le JSON comme un objet unique.

Nous donnons ci-dessous des exemples de lecture et de chargement du JSON dans d’autres formats courants.

​ Lecture de JSON sous forme d’objet

Nos exemples précédents montrent comment JSONEachRow lit du JSON délimité par des sauts de ligne, chaque ligne étant interprétée comme un objet distinct associé à une ligne de table, et chaque clé à une colonne. C’est idéal lorsque le JSON a une structure prévisible, avec un seul type par colonne.

JSONAsObject traite chaque ligne comme un objet JSON unique et le stocke dans une seule colonne, de type À l’inverse,traite chaque ligne comme un objetunique et le stocke dans une seule colonne, de type JSON , ce qui le rend plus adapté aux payloads JSON imbriqués et aux cas où les clés sont dynamiques et peuvent potentiellement avoir plusieurs types.

JSONEachRow pour les insertions ligne par ligne, et Utilisezpour les insertions ligne par ligne, et JSONAsObject pour stocker des données JSON flexibles ou dynamiques.

Comparez l’exemple ci-dessus avec la requête suivante, qui lit les mêmes données sous forme d’objet JSON, à raison d’un objet par ligne :

SELECT * FROM s3( 'https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/pypi/json/*.json.gz' , JSONAsObject) LIMIT 5

┌─json─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ {"country_code":"CN","date":"2022-11-15","installer":"bandersnatch","project":"clickhouse-connect","python_minor":"","system":"","type":"bdist_wheel","version":"0.2.8"} │ │ {"country_code":"CN","date":"2022-11-15","installer":"bandersnatch","project":"clickhouse-connect","python_minor":"","system":"","type":"bdist_wheel","version":"0.2.8"} │ │ {"country_code":"CN","date":"2022-11-15","installer":"bandersnatch","project":"clickhouse-connect","python_minor":"","system":"","type":"bdist_wheel","version":"0.2.8"} │ │ {"country_code":"CN","date":"2022-11-15","installer":"bandersnatch","project":"clickhouse-connect","python_minor":"","system":"","type":"bdist_wheel","version":"0.2.8"} │ │ {"country_code":"CN","date":"2022-11-15","installer":"bandersnatch","project":"clickhouse-connect","python_minor":"","system":"","type":"bdist_wheel","version":"0.2.8"} │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 5 rows in set. Elapsed: 0.338 sec.

JSONAsObject est utile pour insérer des lignes dans une table en utilisant une seule colonne de type objet JSON, par ex.

CREATE TABLE pypi ( `json` JSON ) ENGINE = MergeTree ORDER BY tuple(); INSERT INTO pypi SELECT * FROM s3( 'https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/pypi/json/*.json.gz' , JSONAsObject) LIMIT 5 ; SELECT * FROM pypi LIMIT 2 ;

┌─json─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ {"country_code":"CN","date":"2022-11-15","installer":"bandersnatch","project":"clickhouse-connect","python_minor":"","system":"","type":"bdist_wheel","version":"0.2.8"} │ │ {"country_code":"CN","date":"2022-11-15","installer":"bandersnatch","project":"clickhouse-connect","python_minor":"","system":"","type":"bdist_wheel","version":"0.2.8"} │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 2 rows in set. Elapsed: 0.003 sec.

Le format JSONAsObject peut également être utile pour lire du JSON délimité par des retours à la ligne lorsque la structure des objets n’est pas homogène. Par exemple, si le type d’une clé varie d’une ligne à l’autre (il peut parfois s’agir d’une chaîne, mais d’autres fois d’un objet). Dans ce cas, ClickHouse ne peut pas inférer un schéma stable avec JSONEachRow , et JSONAsObject permet d’ingérer les données sans imposer un typage strict, en stockant chaque ligne JSON entière dans une seule colonne. Par exemple, constatez que JSONEachRow échoue dans l’exemple suivant :

SELECT count () FROM s3( 'https://clickhouse-public-datasets.s3.amazonaws.com/bluesky/file_0001.json.gz' , 'JSONEachRow' )

Elapsed: 1.198 sec. Received exception from server (version 24.12.1): Code: 636. DB::Exception: Received from sql-clickhouse.clickhouse.com:9440. DB::Exception: The table structure cannot be extracted from a JSONEachRow format file. Error: Code: 117. DB::Exception: JSON objects have ambiguous data: in some objects path 'record.subject' has type 'String' and in some - 'Tuple(`$type` String, cid String, uri String)'. You can enable setting input_format_json_use_string_type_for_ambiguous_paths_in_named_tuples_inference_from_objects to use String type for path 'record.subject'. (INCORRECT_DATA) (version 24.12.1.18239 (official build)) To increase the maximum number of rows/bytes to read for structure determination, use setting input_format_max_rows_to_read_for_schema_inference/input_format_max_bytes_to_read_for_schema_inference. You can specify the structure manually: (in file/uri bluesky/file_0001.json.gz). (CANNOT_EXTRACT_TABLE_STRUCTURE)

À l’inverse, JSONAsObject peut être utilisé dans ce cas, car le type JSON prend en charge plusieurs types pour une même sous-colonne.

SELECT count () FROM s3( 'https://clickhouse-public-datasets.s3.amazonaws.com/bluesky/file_0001.json.gz' , 'JSONAsObject' )

┌─count()─┐ │ 1000000 │ └─────────┘ 1 row in set. Elapsed: 0.480 sec. Processed 1.00 million rows, 256.00 B (2.08 million rows/s., 533.76 B/s.)

​ Tableau d’objets JSON

L’une des formes les plus courantes de données JSON est une liste d’objets JSON dans un tableau JSON, comme dans cet exemple

> cat list.json [ { "path" : "Akiba_Hebrew_Academy" , "month" : "2017-08-01" , "hits" : 241 }, { "path" : "Aegithina_tiphia" , "month" : "2018-02-01" , "hits" : 34 }, ... ]

Créons une table pour ce type de données :

CREATE TABLE sometable ( `path` String, `month` Date , `hits` UInt32 ) ENGINE = MergeTree ORDER BY tuple( month , path )

Pour importer une liste d’objets JSON, nous pouvons utiliser le format JSONEachRow (en insérant les données à partir du fichier list.json ) :

INSERT INTO sometable FROM INFILE 'list.json' FORMAT JSONEachRow

Nous avons utilisé une clause FROM INFILE pour charger les données à partir du fichier local, et nous pouvons constater que l’importation a réussi :

SELECT * FROM sometable

┌─path──────────────────────┬──────month─┬─hits─┐ │ 1971-72_Utah_Stars_season │ 2016-10-01 │ 1 │ │ Akiba_Hebrew_Academy │ 2017-08-01 │ 241 │ │ Aegithina_tiphia │ 2018-02-01 │ 34 │ └───────────────────────────┴────────────┴──────┘

​ Clés des objets JSON

Dans certains cas, la liste d’objets JSON peut être encodée sous forme de propriétés d’objet plutôt que comme éléments de tableau (voir par exemple objects.json ) :

cat objects.json

{ "a": { "path":"April_25,_2017", "month":"2018-01-01", "hits":2 }, "b": { "path":"Akahori_Station", "month":"2016-06-01", "hits":11 }, ... }

ClickHouse peut charger ce type de données à l’aide du format JSONObjectEachRow

INSERT INTO sometable FROM INFILE 'objects.json' FORMAT JSONObjectEachRow; SELECT * FROM sometable;

┌─path────────────┬──────month─┬─hits─┐ │ Abducens_palsy │ 2016-05-01 │ 28 │ │ Akahori_Station │ 2016-06-01 │ 11 │ │ April_25,_2017 │ 2018-01-01 │ 2 │ └─────────────────┴────────────┴──────┘

​ Spécifier les valeurs de clé de l’objet parent

Supposons que nous voulions également enregistrer dans la table les valeurs associées aux clés de l’objet parent. Dans ce cas, nous pouvons utiliser l’option suivante pour définir le nom de la colonne dans laquelle ces valeurs de clé doivent être enregistrées :

SET format_json_object_each_row_column_for_object_name = 'id'

Maintenant, nous pouvons vérifier quelles données seront chargées à partir du fichier JSON d’origine à l’aide de la fonction file()

SELECT * FROM file ( 'objects.json' , JSONObjectEachRow)

┌─id─┬─path────────────┬──────month─┬─hits─┐ │ a │ April_25,_2017 │ 2018-01-01 │ 2 │ │ b │ Akahori_Station │ 2016-06-01 │ 11 │ │ c │ Abducens_palsy │ 2016-05-01 │ 28 │ └────┴─────────────────┴────────────┴──────┘

Notez que la colonne id a bien été renseignée avec les valeurs de clé.

​ Tableaux JSON

Parfois, pour gagner de l’espace, les fichiers JSON sont encodés sous forme de tableaux plutôt que d’objets. Dans ce cas, il s’agit d’une liste de tableaux JSON

cat arrays.json

["Akiba_Hebrew_Academy", "2017-08-01", 241], ["Aegithina_tiphia", "2018-02-01", 34], ["1971-72_Utah_Stars_season", "2016-10-01", 1]

Dans ce cas, ClickHouse chargera ces données et attribuera chaque valeur à la colonne correspondante selon son ordre dans le tableau. Nous utilisons le format JSONCompactEachRow pour ce faire :

SELECT * FROM sometable

┌─c1────────────────────────┬─────────c2─┬──c3─┐ │ Akiba_Hebrew_Academy │ 2017-08-01 │ 241 │ │ Aegithina_tiphia │ 2018-02-01 │ 34 │ │ 1971-72_Utah_Stars_season │ 2016-10-01 │ 1 │ └───────────────────────────┴────────────┴─────┘

​ Importation de colonnes individuelles à partir de tableaux JSON

Dans certains cas, les données peuvent être encodées en colonnes plutôt qu’en lignes. Dans ce cas, un objet JSON parent contient des colonnes avec leurs valeurs. Consultez le fichier suivant

cat columns.json

{ "path": ["2007_Copa_America", "Car_dealerships_in_the_USA", "Dihydromyricetin_reductase"], "month": ["2016-07-01", "2015-07-01", "2015-07-01"], "hits": [178, 11, 1] }

ClickHouse utilise le format JSONColumns pour analyser des données au format suivant :

SELECT * FROM file ( 'columns.json' , JSONColumns)

┌─path───────────────────────┬──────month─┬─hits─┐ │ 2007_Copa_America │ 2016-07-01 │ 178 │ │ Car_dealerships_in_the_USA │ 2015-07-01 │ 11 │ │ Dihydromyricetin_reductase │ 2015-07-01 │ 1 │ └────────────────────────────┴────────────┴──────┘

Un format plus compact est également pris en charge lorsqu’on manipule un tableau de colonnes plutôt qu’un objet, avec le format JSONCompactColumns

SELECT * FROM file ( 'columns-array.json' , JSONCompactColumns)

┌─c1──────────────┬─────────c2─┬─c3─┐ │ Heidenrod │ 2017-01-01 │ 10 │ │ Arthur_Henrique │ 2016-11-01 │ 12 │ │ Alan_Ebnother │ 2015-11-01 │ 66 │ └─────────────────┴────────────┴────┘

​ Stocker des objets JSON au lieu de les analyser

String (ou JSON ) plutôt que de les analyser. Cela peut être utile lorsque vous traitez une liste d’objets JSON aux structures différentes. Prenons Dans certains cas, vous souhaiterez peut-être stocker des objets JSON dans une seule colonne(ou) plutôt que de les analyser. Cela peut être utile lorsque vous traitez une liste d’objets JSON aux structures différentes. Prenons ce fichier comme exemple, où plusieurs objets JSON différents sont contenus dans une liste racine :

cat custom.json

[ {"name": "Joe", "age": 99, "type": "person"}, {"url": "/my.post.MD", "hits": 1263, "type": "post"}, {"message": "Warning on disk usage", "type": "log"} ]

Nous voulons stocker les objets JSON d’origine dans la table suivante :

CREATE TABLE events ( `data` String ) ENGINE = MergeTree ORDER BY ()

Nous pouvons maintenant charger les données du fichier dans cette table à l’aide du format JSONAsString pour conserver les objets JSON au lieu de les analyser :

INSERT INTO events ( data ) FROM INFILE 'custom.json' FORMAT JSONAsString

Nous pouvons également utiliser les fonctions JSON pour interroger les objets enregistrés :

SELECT JSONExtractString( data , 'type' ) AS type , data FROM events

┌─type───┬─data─────────────────────────────────────────────────┐ │ person │ {"name": "Joe", "age": 99, "type": "person"} │ │ post │ {"url": "/my.post.MD", "hits": 1263, "type": "post"} │ │ log │ {"message": "Warning on disk usage", "type": "log"} │ └────────┴──────────────────────────────────────────────────────┘

Notez que JSONAsString fonctionne parfaitement avec des fichiers au format JSON, à raison d’un objet par ligne (généralement utilisés avec le format JSONEachRow ).

​ Schéma pour les objets imbriqués

Lorsque nous traitons des objets JSON imbriqués , nous pouvons également définir un schéma explicite et utiliser des types complexes ( Array JSON ou Tuple ) pour charger les données :

SELECT * FROM file ( 'list-nested.json' , JSONEachRow, 'page Tuple(path String, title String, owner_id UInt16), month Date, hits UInt32' ) LIMIT 1

┌─page───────────────────────────────────────────────┬──────month─┬─hits─┐ │ ('Akiba_Hebrew_Academy','Akiba Hebrew Academy',12) │ 2017-08-01 │ 241 │ └────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴──────┘

​ Accéder aux objets JSON imbriqués

SET input_format_import_nested_json = 1

Cela nous permet de référencer les clés d’objets JSON imbriqués à l’aide de la notation par points (n’oubliez pas de les entourer d’accents graves pour que cela fonctionne) :

SELECT * FROM file ( 'list-nested.json' , JSONEachRow, '`page.owner_id` UInt32, `page.title` String, month Date, hits UInt32' ) LIMIT 1

┌─page.owner_id─┬─page.title───────────┬──────month─┬─hits─┐ │ 12 │ Akiba Hebrew Academy │ 2017-08-01 │ 241 │ └───────────────┴──────────────────────┴────────────┴──────┘

De cette manière, nous pouvons mettre à plat des objets JSON imbriqués ou utiliser certaines valeurs imbriquées afin de les enregistrer dans des colonnes distinctes.

​ Ignorer les colonnes inconnues

Par défaut, ClickHouse ignore les colonnes inconnues lors de l’importation de données JSON. Essayons d’importer le fichier d’origine dans la table sans la colonne month :

CREATE TABLE shorttable ( `path` String, `hits` UInt32 ) ENGINE = MergeTree ORDER BY path

Il est toujours possible d’insérer les données JSON d’origine avec 3 colonnes dans cette table :

INSERT INTO shorttable FROM INFILE 'list.json' FORMAT JSONEachRow; SELECT * FROM shorttable

┌─path──────────────────────┬─hits─┐ │ 1971-72_Utah_Stars_season │ 1 │ │ Aegithina_tiphia │ 34 │ │ Akiba_Hebrew_Academy │ 241 │ └───────────────────────────┴──────┘

ClickHouse ignorera les colonnes inconnues lors de l’importation. Ce comportement peut être désactivé à l’aide de l’option de paramètre input_format_skip_unknown_fields

SET input_format_skip_unknown_fields = 0 ; INSERT INTO shorttable FROM INFILE 'list.json' FORMAT JSONEachRow;

Ok. Exception on client: Code: 117. DB::Exception: Unknown field found while parsing JSONEachRow format: month: (in file/uri /data/clickhouse/user_files/list.json): (at row 1)

ClickHouse lèvera des exceptions si le JSON et la structure des colonnes de la table ne correspondent pas.

ClickHouse permet d’exporter des données vers des fichiers encodés en BSON et d’importer des données à partir de ceux-ci. Ce format est utilisé par certains SGBD, par exemple la base de données MongoDB

Pour importer des données BSON, nous utilisons le format BSONEachRow . Importons des données à partir de ce fichier BSON

SELECT * FROM file ( 'data.bson' , BSONEachRow)

┌─path──────────────────────┬─month─┬─hits─┐ │ Bob_Dolman │ 17106 │ 245 │ │ 1-krona │ 17167 │ 4 │ │ Ahmadabad-e_Kalij-e_Sofla │ 17167 │ 3 │ └───────────────────────────┴───────┴──────┘

Nous pouvons également exporter dans des fichiers BSON en utilisant le même format :

SELECT * FROM sometable INTO OUTFILE 'out.bson' FORMAT BSONEachRow