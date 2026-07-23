ClickHouse Cloud
Créez immédiatement sans avoir à dimensionner ni à faire évoluer votre cluster. ClickHouse Cloud s’occupe du dimensionnement, de la mise à l’échelle , de la sécurité, de la fiabilité et des mises à niveau.
Si vous préférez l’autogérer, sélectionnez l’une des options open source de ClickHouse ci-dessous. Utilisez le script d’installation rapide ou la CLI
clickhousectl pour une installation locale, ou installez
ClickHouse Server à partir de paquets ou de binaires pour un déploiement en production.
Développement local
Exécutez ClickHouse sur votre propre machine pour développer, tester et expérimenter. L’installation rapide vous fournit rapidement un binaire unique, ou utilisez clickhousectl pour installer et gérer des versions locales et des serveurs.
Installation rapide
clickhousectl (CLI)
Docker
Compilation depuis les sources
Serveur de production
Installez ClickHouse Server à partir de paquets ou de binaires pour un déploiement durable sur votre propre infrastructure.