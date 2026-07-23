ClickHouse Cloud Créez immédiatement sans avoir à dimensionner ni à faire évoluer votre cluster. ClickHouse Cloud s’occupe du dimensionnement, de la mise à l’échelle , de la sécurité, de la fiabilité et des mises à niveau. Voir le guide

Si vous préférez l’autogérer, sélectionnez l’une des options open source de ClickHouse ci-dessous. Utilisez le script d’installation rapide ou la CLI clickhousectl pour une installation locale, ou installez ClickHouse Server à partir de paquets ou de binaires pour un déploiement en production.

​ Développement local

Exécutez ClickHouse sur votre propre machine pour développer, tester et expérimenter. L’installation rapide vous fournit rapidement un binaire unique, ou utilisez clickhousectl pour installer et gérer des versions locales et des serveurs.

Installation rapide clickhousectl (CLI) Docker Compilation depuis les sources

​ Serveur de production

Installez ClickHouse Server à partir de paquets ou de binaires pour un déploiement durable sur votre propre infrastructure.