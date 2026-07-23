​ Recherche dans ClickStack et Elastic

ClickHouse est un moteur nativement SQL, conçu dès le départ pour les charges de travail analytiques à hautes performances. À l’inverse, Elasticsearch propose une interface de type SQL, en transpilant le SQL vers le DSL de requête Elasticsearch sous-jacent — autrement dit, SQL n’y est pas pris en charge nativement, et la parité fonctionnelle reste limitée.

ClickHouse prend non seulement en charge l’ensemble du SQL, mais l’étend également avec une série de fonctions axées sur l’observabilité, comme argMax histogram et quantileTiming , qui simplifient les requêtes sur des logs, metrics et traces structurés.

WHERE efficaces. L’expérience reste ainsi familière pour les utilisateurs de Kibana, tout en leur permettant d’exploiter, si nécessaire, toute la puissance du SQL. Vous pouvez ainsi tirer parti de toute la gamme des L’interface de recherche prend en charge cette syntaxe familière, mais la traduit en arrière-plan en clauses SQLefficaces. L’expérience reste ainsi familière pour les utilisateurs de Kibana, tout en leur permettant d’exploiter, si nécessaire, toute la puissance du SQL. Vous pouvez ainsi tirer parti de toute la gamme des string search functions , des similarity functions et des fonctions de date et heure dans ClickHouse.

Ci-dessous, nous comparons les langages de requête Lucene de ClickStack et d’Elasticsearch.

​ Syntaxe de recherche ClickStack vs query string Elasticsearch

ClickStack et Elasticsearch offrent tous deux des langages de requête flexibles pour permettre un filtrage intuitif des logs et des traces. Alors que le query string d’Elasticsearch est étroitement intégré à son DSL et à son moteur d’indexation, ClickStack prend en charge une syntaxe inspirée de Lucene, traduite en ClickHouse SQL en arrière-plan. Le tableau ci-dessous montre le comportement des modèles de recherche courants dans les deux systèmes, en soulignant les similitudes de syntaxe et les différences d’exécution côté backend.

Fonctionnalité Syntaxe ClickStack Syntaxe Elasticsearch Commentaires Recherche en texte libre error error Correspond à tous les champs indexés ; dans ClickStack, cela est réécrit en SQL ILIKE sur plusieurs champs. Correspondance de champ level:error level:error Syntaxe identique. ClickStack fait correspondre les valeurs exactes des champs dans ClickHouse. Recherche d’expression "disk full" "disk full" Le texte entre guillemets correspond à une séquence exacte ; ClickHouse utilise l’égalité de chaînes ou ILIKE . Correspondance d’expression sur un champ message:"disk full" message:"disk full" Se traduit en SQL ILIKE ou en correspondance exacte. Conditions OR error OR warning error OR warning OR logique entre les termes ; les deux systèmes le prennent en charge nativement. Conditions AND error AND db error AND db Les deux se traduisent par une intersection ; aucune différence dans la syntaxe utilisateur. Négation NOT error ou -error NOT error ou -error Pris en charge de façon identique ; ClickStack convertit cela en SQL NOT ILIKE . Groupement (error OR fail) AND db (error OR fail) AND db Groupement booléen standard dans les deux cas. Caractères génériques error* ou *fail* error* , *fail* ClickStack prend en charge les caractères génériques en début et en fin ; ES désactive par défaut ceux en début de terme pour des raisons de performances. Les caractères génériques au sein d’un terme ne sont pas pris en charge, par ex. f*ail. Les caractères génériques doivent être appliqués avec une correspondance de champ. Plages (numériques/date) duration:[100 TO 200] duration:[100 TO 200] ClickStack utilise SQL BETWEEN ; Elasticsearch l’étend en requêtes de plage. Les * non bornés dans les plages ne sont pas pris en charge, par ex. duration:[100 TO *] . Si nécessaire, utilisez Unbounded ranges ci-dessous. Plages non bornées (numériques/date) duration:>10 ou duration:>=10 duration:>10 ou duration:>=10 ClickStack utilise les opérateurs SQL standard Inclusif/exclusif duration:{100 TO 200} (exclusive) Same {} indique des bornes exclusives. Les * dans les plages ne sont pas pris en charge, par ex. duration:[100 TO *] Vérification d’existence N/A _exists_:user ou field:* _exists_ n’est pas pris en charge. Utilisez LogAttributes.log.file.path: * pour les colonnes Map , par ex. LogAttributes . Pour les colonnes racine, elles doivent exister et auront une default value si elles ne sont pas incluses dans l’événement. Pour rechercher des default values ou des colonnes manquantes, utilisez la même syntaxe qu’Elasticsearch : ServiceName:* ou ServiceName != '' . Regex match function name:/joh?n(ath[oa]n)/ Actuellement non pris en charge dans la syntaxe Lucene. Vous pouvez utiliser SQL et la fonction match ou d’autres string search functions. Correspondance approximative editDistance('quikc', field) = 1 quikc~ Actuellement non pris en charge dans la syntaxe Lucene. Les Distance functions peuvent être utilisées en SQL, par ex. editDistance('rror', SeverityText) = 1 ou other similarity functions. Recherche de proximité Not supported "fox quick"~5 Actuellement non pris en charge dans la syntaxe Lucene. Pondération quick^2 fox quick^2 fox Non pris en charge dans ClickStack à l’heure actuelle. Caractère générique de champ service.*:error service.*:error Non pris en charge dans ClickStack à l’heure actuelle. Caractères spéciaux échappés Escape reserved characters with \ Same L’échappement est requis pour les symboles réservés.

​ Différences entre existence et valeur manquante

Contrairement à Elasticsearch, où un champ peut être entièrement omis d’un événement et donc réellement « ne pas exister », ClickHouse exige que toutes les colonnes d’un schéma de table soient présentes. Si un champ n’est pas fourni dans un événement d’insertion :

Pour les champs Nullable , il sera défini sur NULL .

, il sera défini sur . Pour les champs non nullables (par défaut), il recevra une valeur par défaut (souvent une chaîne vide, 0 ou une valeur équivalente).

Dans ClickStack, nous utilisons ce second cas, car Nullable est déconseillé

Cela signifie qu’il n’est pas possible de vérifier directement si un champ « existe » au sens d’Elasticsearch.

À la place, vous pouvez utiliser field:* ou field != '' pour vérifier la présence d’une valeur non vide. Il n’est donc pas possible de distinguer un champ réellement manquant d’un champ explicitement vide.

En pratique, cette différence pose rarement problème pour les cas d’usage d’observabilité, mais il est important de la garder à l’esprit lors de la traduction de requêtes d’un système à l’autre.