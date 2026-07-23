Les vues matérialisées incrémentales (vue matérialisée) permettent de transférer le coût du calcul du temps de requête vers le temps d’insertion, ce qui accélère les requêtes
Contexte
SELECT.
Contrairement aux bases de données transactionnelles comme Postgres, dans ClickHouse, une vue matérialisée n’est qu’un déclencheur qui exécute une requête sur des blocs de données au moment de leur insertion dans une table. Le résultat de cette requête est inséré dans une deuxième table « cible ». Si d’autres lignes sont insérées, les résultats sont de nouveau envoyés vers la table cible, où les résultats intermédiaires sont mis à jour et fusionnés. Le résultat fusionné équivaut à l’exécution de la requête sur l’ensemble des données d’origine.
La principale raison d’utiliser des vues matérialisées est que les résultats insérés dans la table cible correspondent au résultat d’une agrégation, d’un filtrage ou d’une transformation appliqués aux lignes. Ces résultats constituent souvent une représentation plus compacte des données d’origine (par exemple, une esquisse partielle dans le cas des agrégations). Cela, combiné au fait que la requête permettant de lire les résultats depuis la table cible est simple, garantit des temps de requête plus courts que si le même calcul était effectué sur les données d’origine, en transférant le calcul (et donc la latence des requêtes) du temps de requête vers le temps d’insertion.
Dans ClickHouse, les vues matérialisées sont mises à jour en temps réel à mesure que les données alimentent la table sur laquelle elles reposent, et fonctionnent davantage comme des index mis à jour en continu. Cela contraste avec d’autres bases de données, où les vues matérialisées sont généralement des instantanés statiques d’une requête qui doivent être actualisés (comme les vues matérialisées actualisables dans ClickHouse).
À titre d’exemple, nous utiliserons le jeu de données Stack Overflow documenté dans “Schema Design”. Supposons que nous souhaitions obtenir le nombre de votes positifs et négatifs par jour pour une publication.
Exemple
CREATE TABLE votes
(
`Id` UInt32,
`PostId` Int32,
`VoteTypeId` UInt8,
`CreationDate` DateTime64(3, 'UTC'),
`UserId` Int32,
`BountyAmount` UInt8
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (VoteTypeId, CreationDate, PostId)
INSERT INTO votes SELECT * FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/stackoverflow/parquet/votes/*.parquet')
Cette requête est relativement simple dans ClickHouse grâce à la fonction
0 rows in set. Elapsed: 29.359 sec. Processed 238.98 million rows, 2.13 GB (8.14 million rows/s., 72.45 MB/s.)
toStartOfDay :
SELECT toStartOfDay(CreationDate) AS day,
countIf(VoteTypeId = 2) AS UpVotes,
countIf(VoteTypeId = 3) AS DownVotes
FROM votes
GROUP BY day
ORDER BY day ASC
LIMIT 10
Cette requête est déjà rapide grâce à ClickHouse, mais peut-on faire mieux ? Si nous souhaitons calculer cela au moment de l’insertion à l’aide d’une vue matérialisée, nous avons besoin d’une table pour recevoir les résultats. Cette table ne doit conserver qu’une seule ligne par jour. Si une mise à jour est reçue pour un jour existant, les autres colonnes doivent être fusionnées dans la ligne de ce jour existant. Pour que cette fusion d’états incrémentaux puisse avoir lieu, des états partiels doivent être stockés pour les autres colonnes. Cela nécessite un type de moteur spécial dans ClickHouse : le SummingMergeTree. Celui-ci remplace toutes les lignes ayant la même clé d’ordonnancement par une seule ligne contenant les valeurs sommées des colonnes numériques. La table suivante fusionnera toutes les lignes ayant la même date en additionnant les colonnes numériques :
┌─────────────────day─┬─UpVotes─┬─DownVotes─┐
│ 2008-07-31 00:00:00 │ 6 │ 0 │
│ 2008-08-01 00:00:00 │ 182 │ 50 │
│ 2008-08-02 00:00:00 │ 436 │ 107 │
│ 2008-08-03 00:00:00 │ 564 │ 100 │
│ 2008-08-04 00:00:00 │ 1306 │ 259 │
│ 2008-08-05 00:00:00 │ 1368 │ 269 │
│ 2008-08-06 00:00:00 │ 1701 │ 211 │
│ 2008-08-07 00:00:00 │ 1544 │ 211 │
│ 2008-08-08 00:00:00 │ 1241 │ 212 │
│ 2008-08-09 00:00:00 │ 576 │ 46 │
└─────────────────────┴─────────┴───────────┘
10 rows in set. Elapsed: 0.133 sec. Processed 238.98 million rows, 2.15 GB (1.79 billion rows/s., 16.14 GB/s.)
Peak memory usage: 363.22 MiB.
Pour illustrer notre vue matérialisée, supposons que notre table de votes est vide et n’a encore reçu aucune donnée. Notre vue matérialisée exécute le
CREATE TABLE up_down_votes_per_day
(
`Day` Date,
`UpVotes` UInt32,
`DownVotes` UInt32
)
ENGINE = SummingMergeTree
ORDER BY Day
SELECT ci-dessus sur les données insérées dans
votes, et envoie les résultats vers
up_down_votes_per_day :
La clause
CREATE MATERIALIZED VIEW up_down_votes_per_day_mv TO up_down_votes_per_day AS
SELECT toStartOfDay(CreationDate)::Date AS Day,
countIf(VoteTypeId = 2) AS UpVotes,
countIf(VoteTypeId = 3) AS DownVotes
FROM votes
GROUP BY Day
TO est ici essentielle : elle indique la destination des résultats, c’est-à-dire
up_down_votes_per_day.
Nous pouvons à nouveau alimenter notre table Votes à partir de l’insert précédent :
INSERT INTO votes SELECT toUInt32(Id) AS Id, toInt32(PostId) AS PostId, VoteTypeId, CreationDate, UserId, BountyAmount
FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/stackoverflow/parquet/votes/*.parquet')
Une fois l’opération terminée, nous pouvons vérifier la taille de notre
0 rows in set. Elapsed: 111.964 sec. Processed 477.97 million rows, 3.89 GB (4.27 million rows/s., 34.71 MB/s.)
Peak memory usage: 283.49 MiB.
up_down_votes_per_day - nous devrions avoir 1 ligne par jour :
SELECT count()
FROM up_down_votes_per_day
FINAL
Nous avons ainsi réduit le nombre de lignes de 238 millions (dans
┌─count()─┐
│ 5723 │
└─────────┘
votes) à 5 000 en stockant le résultat de notre requête. Le point essentiel, toutefois, est que si de nouveaux votes sont insérés dans la table
votes, de nouvelles valeurs seront envoyées vers
up_down_votes_per_day pour le jour correspondant, où elles seront automatiquement fusionnées de manière asynchrone en arrière-plan afin de ne conserver qu’une seule ligne par jour.
up_down_votes_per_day restera donc toujours à la fois compacte et à jour.
Comme la fusion des lignes est asynchrone, il peut y avoir plus d’une ligne par jour lorsqu’un utilisateur exécute une requête. Pour garantir que toutes les lignes en attente soient fusionnées à l’exécution de la requête, nous avons deux options :
- Utiliser le modificateur
FINALsur le nom de la table. C’est ce que nous avons fait pour la requête de comptage ci-dessus.
- Agréger selon la clé de tri utilisée dans notre table finale, c.-à-d.
CreationDate, et faire la somme des métriques. En général, cette approche est plus efficace et plus souple (la table peut servir à d’autres usages), mais la première peut être plus simple pour certaines requêtes. Nous montrons les deux ci-dessous :
SELECT
Day,
UpVotes,
DownVotes
FROM up_down_votes_per_day
FINAL
ORDER BY Day ASC
LIMIT 10
10 rows in set. Elapsed: 0.004 sec. Processed 8.97 thousand rows, 89.68 KB (2.09 million rows/s., 20.89 MB/s.)
Peak memory usage: 289.75 KiB.
SELECT Day, sum(UpVotes) AS UpVotes, sum(DownVotes) AS DownVotes
FROM up_down_votes_per_day
GROUP BY Day
ORDER BY Day ASC
LIMIT 10
Cela a accéléré notre requête de 0.133s à 0.004s, soit une amélioration de plus de 25x !
┌────────Day─┬─UpVotes─┬─DownVotes─┐
│ 2008-07-31 │ 6 │ 0 │
│ 2008-08-01 │ 182 │ 50 │
│ 2008-08-02 │ 436 │ 107 │
│ 2008-08-03 │ 564 │ 100 │
│ 2008-08-04 │ 1306 │ 259 │
│ 2008-08-05 │ 1368 │ 269 │
│ 2008-08-06 │ 1701 │ 211 │
│ 2008-08-07 │ 1544 │ 211 │
│ 2008-08-08 │ 1241 │ 212 │
│ 2008-08-09 │ 576 │ 46 │
└────────────┴─────────┴───────────┘
10 rows in set. Elapsed: 0.010 sec. Processed 8.97 thousand rows, 89.68 KB (907.32 thousand rows/s., 9.07 MB/s.)
Peak memory usage: 567.61 KiB.
L’exemple ci-dessus utilise des vues matérialisées pour calculer et maintenir deux sommes par jour. Les sommes constituent la forme d’agrégation la plus simple pour conserver des états partiels : il suffit d’ajouter les nouvelles valeurs aux valeurs existantes à mesure qu’elles arrivent. Toutefois, les vues matérialisées de ClickHouse peuvent être utilisées pour n’importe quel type d’agrégation. Supposons que nous souhaitions calculer certaines statistiques pour les posts, jour par jour : le 99,9e percentile du
Un exemple plus complexe
Score et la moyenne du
CommentCount. La requête permettant de calculer cela pourrait ressembler à ceci :
SELECT
toStartOfDay(CreationDate) AS Day,
quantile(0.999)(Score) AS Score_99th,
avg(CommentCount) AS AvgCommentCount
FROM posts
GROUP BY Day
ORDER BY Day DESC
LIMIT 10
Comme précédemment, nous pouvons créer une vue matérialisée qui exécute la requête ci-dessus à mesure que de nouveaux posts sont insérés dans notre table
┌─────────────────Day─┬────────Score_99th─┬────AvgCommentCount─┐
│ 2024-03-31 00:00:00 │ 5.23700000000008 │ 1.3429811866859624 │
│ 2024-03-30 00:00:00 │ 5 │ 1.3097158891616976 │
│ 2024-03-29 00:00:00 │ 5.78899999999976 │ 1.2827635327635327 │
│ 2024-03-28 00:00:00 │ 7 │ 1.277746158224246 │
│ 2024-03-27 00:00:00 │ 5.738999999999578 │ 1.2113264918282023 │
│ 2024-03-26 00:00:00 │ 6 │ 1.3097536945812809 │
│ 2024-03-25 00:00:00 │ 6 │ 1.2836721018539201 │
│ 2024-03-24 00:00:00 │ 5.278999999999996 │ 1.2931667891256429 │
│ 2024-03-23 00:00:00 │ 6.253000000000156 │ 1.334061135371179 │
│ 2024-03-22 00:00:00 │ 9.310999999999694 │ 1.2388059701492538 │
└─────────────────────┴───────────────────┴────────────────────┘
10 rows in set. Elapsed: 0.113 sec. Processed 59.82 million rows, 777.65 MB (528.48 million rows/s., 6.87 GB/s.)
Peak memory usage: 658.84 MiB.
posts.
À titre d’exemple, et pour éviter de charger les données des posts depuis S3, nous allons créer une table dupliquée
posts_null avec le même schéma que
posts. Cependant, cette table ne stockera aucune donnée et sera simplement utilisée par la vue matérialisée lorsque des lignes sont insérées. Pour empêcher le stockage des données, nous pouvons utiliser le type de moteur de table
Null.
Le moteur de table Null est une optimisation puissante — voyez-le comme
CREATE TABLE posts_null AS posts ENGINE = Null
/dev/null. Notre vue matérialisée calculera et stockera nos statistiques de synthèse lorsque notre table
posts_null recevra des lignes à l’insertion — ce n’est qu’un déclencheur. En revanche, les données brutes ne seront pas stockées. Même si, dans notre cas, nous voulons probablement conserver les posts d’origine, cette approche peut être utilisée pour calculer des agrégats tout en évitant le surcoût de stockage des données brutes.
La vue matérialisée devient donc :
Notez que nous ajoutons le suffixe
CREATE MATERIALIZED VIEW post_stats_mv TO post_stats_per_day AS
SELECT toStartOfDay(CreationDate) AS Day,
quantileState(0.999)(Score) AS Score_quantiles,
avgState(CommentCount) AS AvgCommentCount
FROM posts_null
GROUP BY Day
State à la fin de nos fonctions d’agrégation. Cela garantit que l’état d’agrégation de la fonction est renvoyé au lieu du résultat final. Celui-ci contient des informations supplémentaires permettant à cet état partiel de fusionner avec d’autres états. Par exemple, dans le cas d’une moyenne, cela inclut un décompte et la somme de la colonne.
Les états d’agrégation partiels sont nécessaires pour calculer des résultats corrects. Par exemple, pour calculer une moyenne, faire simplement la moyenne des moyennes de sous-plages produit des résultats incorrects.Nous créons maintenant la table cible de cette vue,
post_stats_per_day, qui stocke ces états d’agrégation partiels :
Alors qu’auparavant,
CREATE TABLE post_stats_per_day
(
`Day` Date,
`Score_quantiles` AggregateFunction(quantile(0.999), Int32),
`AvgCommentCount` AggregateFunction(avg, UInt8)
)
ENGINE = AggregatingMergeTree
ORDER BY Day
SummingMergeTree suffisait pour stocker des décomptes, nous avons besoin d’un type de moteur plus avancé pour d’autres fonctions :
AggregatingMergeTree.
Pour que ClickHouse sache que des états d’agrégation seront stockés, nous définissons
Score_quantiles et
AvgCommentCount avec le type
AggregateFunction, en précisant la fonction à l’origine des états partiels ainsi que le type de leurs colonnes sources. Comme avec
SummingMergeTree, les lignes ayant la même valeur de clé
ORDER BY seront fusionnées (
Day dans l’exemple ci-dessus).
Pour alimenter
post_stats_per_day via notre vue matérialisée, nous pouvons simplement insérer toutes les lignes de
posts dans
posts_null :
INSERT INTO posts_null SELECT * FROM posts
0 rows in set. Elapsed: 13.329 sec. Processed 119.64 million rows, 76.99 GB (8.98 million rows/s., 5.78 GB/s.)
En production, vous attacheriez probablement la vue matérialisée à la tableNotre requête finale doit utiliser le suffixe
posts. Nous avons utilisé
posts_nullici pour illustrer la table Null.
Merge pour nos fonctions (car les colonnes stockent des états d’agrégation partiels) :
Notez que nous utilisons ici un
SELECT
Day,
quantileMerge(0.999)(Score_quantiles),
avgMerge(AvgCommentCount)
FROM post_stats_per_day
GROUP BY Day
ORDER BY Day DESC
LIMIT 10
GROUP BY au lieu d’utiliser
FINAL.
Ce qui précède porte principalement sur l’utilisation des vues matérialisées pour mettre à jour progressivement des agrégats partiels de données, déplaçant ainsi le calcul du temps de requête vers le temps d’insertion. Au-delà de ce cas d’usage courant, les vues matérialisées ont de nombreuses autres applications.
Autres applications
Dans certaines situations, nous pouvons vouloir n’insérer qu’un sous-ensemble des lignes et des colonnes au moment de l’insertion. Dans ce cas, notre table
Filtrage et transformation
posts_null pourrait recevoir les insertions, avec une requête
SELECT filtrant les lignes avant leur insertion dans la table
posts. Par exemple, supposons que nous souhaitions transformer une colonne
Tags de notre table
posts. Celle-ci contient une liste de noms de tags délimités par des barres verticales. En les convertissant en tableau, nous pouvons plus facilement effectuer des agrégations par valeur de tag.
Nous pourrions effectuer cette transformation lors de l’exécution d’unLa vue matérialisée utilisée pour cette transformation est présentée ci-dessous :
INSERT INTO SELECT. La vue matérialisée nous permet d’encapsuler cette logique dans le DDL de ClickHouse et de conserver un
INSERTsimple, la transformation étant appliquée à toutes les nouvelles lignes.
CREATE MATERIALIZED VIEW posts_mv TO posts AS
SELECT * EXCEPT Tags, arrayFilter(t -> (t != ''), splitByChar('|', Tags)) as Tags FROM posts_null
Vous devez tenir compte des schémas d’accès lors du choix d’une clé de tri ClickHouse. Il convient d’utiliser les colonnes fréquemment employées dans les clauses de filtrage et d’agrégation. Cela peut toutefois être contraignant lorsque les utilisateurs ont des schémas d’accès plus variés, qui ne peuvent pas être ramenés à un seul ensemble de colonnes. Par exemple, prenons la table
Table de recherche
comments suivante :
CREATE TABLE comments
(
`Id` UInt32,
`PostId` UInt32,
`Score` UInt16,
`Text` String,
`CreationDate` DateTime64(3, 'UTC'),
`UserId` Int32,
`UserDisplayName` LowCardinality(String)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY PostId
La clé de tri optimise ici la table pour les requêtes filtrant sur
0 rows in set. Elapsed: 46.357 sec. Processed 90.38 million rows, 11.14 GB (1.95 million rows/s., 240.22 MB/s.)
PostId.
Supposons qu’un utilisateur souhaite filtrer sur un
UserId précis et calculer son
Score moyen :
SELECT avg(Score)
FROM comments
WHERE UserId = 8592047
Bien que cela soit rapide (les données sont peu volumineuses pour ClickHouse), nous pouvons voir qu’il faut parcourir toute la table d’après le nombre de lignes traitées : 90,38 millions. Pour des jeux de données plus volumineux, nous pouvons utiliser une vue matérialisée pour retrouver les valeurs de notre clé de tri
┌──────────avg(Score)─┐
│ 0.18181818181818182 │
└─────────────────────┘
1 row in set. Elapsed: 0.778 sec. Processed 90.38 million rows, 361.59 MB (116.16 million rows/s., 464.74 MB/s.)
Peak memory usage: 217.08 MiB.
PostId pour la colonne de filtrage
UserId. Ces valeurs peuvent ensuite être utilisées pour effectuer une recherche efficace.
Dans cet exemple, notre vue matérialisée peut être très simple et ne sélectionner que
PostId et
UserId depuis
comments à l’insertion. Ces résultats sont ensuite envoyés vers une table
comments_posts_users triée par
UserId. Nous créons ci-dessous une version Null de la table
Comments et l’utilisons pour alimenter notre vue et la table
comments_posts_users :
CREATE TABLE comments_posts_users (
PostId UInt32,
UserId Int32
) ENGINE = MergeTree ORDER BY UserId
CREATE TABLE comments_null AS comments
ENGINE = Null
CREATE MATERIALIZED VIEW comments_posts_users_mv TO comments_posts_users AS
SELECT PostId, UserId FROM comments_null
INSERT INTO comments_null SELECT * FROM comments
Nous pouvons désormais utiliser cette vue dans une sous-requête pour accélérer notre requête précédente :
0 rows in set. Elapsed: 5.163 sec. Processed 90.38 million rows, 17.25 GB (17.51 million rows/s., 3.34 GB/s.)
SELECT avg(Score)
FROM comments
WHERE PostId IN (
SELECT PostId
FROM comments_posts_users
WHERE UserId = 8592047
) AND UserId = 8592047
┌──────────avg(Score)─┐
│ 0.18181818181818182 │
└─────────────────────┘
1 row in set. Elapsed: 0.012 sec. Processed 88.61 thousand rows, 771.37 KB (7.09 million rows/s., 61.73 MB/s.)
Les vues matérialisées peuvent être chaînées (ou mises en cascade), ce qui permet de mettre en place des flux de travail complexes. Pour plus d’informations, consultez le guide “Vues matérialisées en cascade”.
Chaînage / cascade de vues matérialisées
Vues matérialisées et JOINs
Les vues matérialisées incrémentielles de ClickHouse prennent entièrement en charge les opérations
Vues matérialisées actualisablesCe qui suit s’applique uniquement aux vues matérialisées incrémentielles. Les vues matérialisées actualisables exécutent périodiquement leur requête sur l’ensemble du jeu de données cible et prennent entièrement en charge les JOINs. Envisagez de les utiliser pour des JOINs complexes si vous pouvez tolérer une moindre fraîcheur des résultats.
JOIN, mais avec une contrainte essentielle : la vue matérialisée ne se déclenche que lors d’insertions dans la table source (la table la plus à gauche dans la requête). Les tables situées à droite dans les JOINs ne déclenchent pas de mise à jour, même si leurs données changent. Ce comportement est particulièrement important lors de la création de vues matérialisées incrémentielles, où les données sont agrégées ou transformées au moment de l’insertion.
Lorsqu’une vue matérialisée incrémentielle est définie à l’aide d’un
JOIN, la table la plus à gauche de la requête
SELECT sert de source. Lorsque de nouvelles lignes sont insérées dans cette table, ClickHouse exécute la requête de la vue matérialisée uniquement sur ces lignes nouvellement insérées. Les tables situées à droite dans le JOIN sont lues dans leur intégralité pendant cette exécution, mais les modifications qui les affectent à elles seules ne déclenchent pas la vue.
Ce comportement fait que les JOINs dans les vues matérialisées s’apparentent à une jointure de type snapshot sur des données de dimension statiques.
Cela fonctionne bien pour enrichir les données avec des tables de référence ou de dimension. En revanche, les mises à jour des tables situées à droite (par ex., les métadonnées utilisateur) ne mettront pas rétroactivement à jour la vue matérialisée. Pour voir les données mises à jour, de nouvelles insertions doivent arriver dans la table source.
Prenons un exemple concret avec le jeu de données Stack Overflow. Nous utiliserons une vue matérialisée pour calculer le nombre quotidien de badges par utilisateur, y compris le nom d’affichage de l’utilisateur provenant de la table
Exemple
users.
Pour rappel, les schémas de nos tables sont :
Supposons que notre table
CREATE TABLE badges
(
`Id` UInt32,
`UserId` Int32,
`Name` LowCardinality(String),
`Date` DateTime64(3, 'UTC'),
`Class` Enum8('Gold' = 1, 'Silver' = 2, 'Bronze' = 3),
`TagBased` Bool
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY UserId
CREATE TABLE users
(
`Id` Int32,
`Reputation` UInt32,
`CreationDate` DateTime64(3, 'UTC'),
`DisplayName` LowCardinality(String),
`LastAccessDate` DateTime64(3, 'UTC'),
`Location` LowCardinality(String),
`Views` UInt32,
`UpVotes` UInt32,
`DownVotes` UInt32
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY Id;
users soit déjà remplie :
La vue matérialisée et la table cible associée sont définies comme suit :
INSERT INTO users
SELECT * FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/stackoverflow/parquet/users.parquet');
CREATE TABLE daily_badges_by_user
(
Day Date,
UserId Int32,
DisplayName LowCardinality(String),
Gold UInt32,
Silver UInt32,
Bronze UInt32
)
ENGINE = SummingMergeTree
ORDER BY (DisplayName, UserId, Day);
CREATE MATERIALIZED VIEW daily_badges_by_user_mv TO daily_badges_by_user AS
SELECT
toDate(Date) AS Day,
b.UserId,
u.DisplayName,
countIf(Class = 'Gold') AS Gold,
countIf(Class = 'Silver') AS Silver,
countIf(Class = 'Bronze') AS Bronze
FROM badges AS b
LEFT JOIN users AS u ON b.UserId = u.Id
GROUP BY Day, b.UserId, u.DisplayName;
Si nous chargeons maintenant les badges, la vue sera déclenchée et alimentera notre table
Alignement entre regroupement et triLa clause
GROUP BY de la vue matérialisée doit inclure
DisplayName,
UserId et
Day afin de correspondre à la clause
ORDER BY de la table cible
SummingMergeTree. Cela garantit que les lignes sont correctement agrégées et fusionnées. L’omission de l’un de ces éléments peut entraîner des résultats incorrects ou des fusions inefficaces.
daily_badges_by_user.
INSERT INTO badges SELECT *
FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/stackoverflow/parquet/badges.parquet')
Supposons que nous voulions afficher les badges obtenus par un utilisateur donné ; nous pouvons écrire la requête suivante :
0 rows in set. Elapsed: 433.762 sec. Processed 1.16 billion rows, 28.50 GB (2.67 million rows/s., 65.70 MB/s.)
SELECT *
FROM daily_badges_by_user
FINAL
WHERE DisplayName = 'gingerwizard'
Maintenant, si cet utilisateur reçoit un nouveau badge et qu’une ligne est insérée, notre vue sera mise à jour :
┌────────Day─┬──UserId─┬─DisplayName──┬─Gold─┬─Silver─┬─Bronze─┐
│ 2023-02-27 │ 2936484 │ gingerwizard │ 0 │ 0 │ 1 │
│ 2023-02-28 │ 2936484 │ gingerwizard │ 0 │ 0 │ 1 │
│ 2013-10-30 │ 2936484 │ gingerwizard │ 0 │ 0 │ 1 │
│ 2024-03-04 │ 2936484 │ gingerwizard │ 0 │ 1 │ 0 │
│ 2024-03-05 │ 2936484 │ gingerwizard │ 0 │ 0 │ 1 │
│ 2023-04-17 │ 2936484 │ gingerwizard │ 0 │ 0 │ 1 │
│ 2013-11-18 │ 2936484 │ gingerwizard │ 0 │ 0 │ 1 │
│ 2023-10-31 │ 2936484 │ gingerwizard │ 0 │ 0 │ 1 │
└────────────┴─────────┴──────────────┴──────┴────────┴────────┘
8 rows in set. Elapsed: 0.018 sec. Processed 32.77 thousand rows, 642.14 KB (1.86 million rows/s., 36.44 MB/s.)
INSERT INTO badges VALUES (53505058, 2936484, 'gingerwizard', now(), 'Gold', 0);
1 row in set. Elapsed: 7.517 sec.
SELECT *
FROM daily_badges_by_user
FINAL
WHERE DisplayName = 'gingerwizard'
À l’inverse, si nous insérons un badge pour un nouvel utilisateur, puis la ligne correspondante pour cet utilisateur, notre vue matérialisée ne parviendra pas à prendre en compte les métriques des utilisateurs.
┌────────Day─┬──UserId─┬─DisplayName──┬─Gold─┬─Silver─┬─Bronze─┐
│ 2013-10-30 │ 2936484 │ gingerwizard │ 0 │ 0 │ 1 │
│ 2013-11-18 │ 2936484 │ gingerwizard │ 0 │ 0 │ 1 │
│ 2023-02-27 │ 2936484 │ gingerwizard │ 0 │ 0 │ 1 │
│ 2023-02-28 │ 2936484 │ gingerwizard │ 0 │ 0 │ 1 │
│ 2023-04-17 │ 2936484 │ gingerwizard │ 0 │ 0 │ 1 │
│ 2023-10-31 │ 2936484 │ gingerwizard │ 0 │ 0 │ 1 │
│ 2024-03-04 │ 2936484 │ gingerwizard │ 0 │ 1 │ 0 │
│ 2024-03-05 │ 2936484 │ gingerwizard │ 0 │ 0 │ 1 │
│ 2025-04-13 │ 2936484 │ gingerwizard │ 1 │ 0 │ 0 │
└────────────┴─────────┴──────────────┴──────┴────────┴────────┘
9 rows in set. Elapsed: 0.017 sec. Processed 32.77 thousand rows, 642.27 KB (1.96 million rows/s., 38.50 MB/s.)
INSERT INTO badges VALUES (53505059, 23923286, 'Good Answer', now(), 'Bronze', 0);
INSERT INTO users VALUES (23923286, 1, now(), 'brand_new_user', now(), 'UK', 1, 1, 0);
SELECT *
FROM daily_badges_by_user
FINAL
WHERE DisplayName = 'brand_new_user';
Dans ce cas, la vue ne s’exécute que lors de l’insertion du badge, avant que la ligne de l’utilisateur n’existe. Si l’on insère un autre badge pour l’utilisateur, une ligne est alors insérée, comme prévu :
0 rows in set. Elapsed: 0.017 sec. Processed 32.77 thousand rows, 644.32 KB (1.98 million rows/s., 38.94 MB/s.)
INSERT INTO badges VALUES (53505060, 23923286, 'Teacher', now(), 'Bronze', 0);
SELECT *
FROM daily_badges_by_user
FINAL
WHERE DisplayName = 'brand_new_user'
Notez toutefois que ce résultat est incorrect.
┌────────Day─┬───UserId─┬─DisplayName────┬─Gold─┬─Silver─┬─Bronze─┐
│ 2025-04-13 │ 23923286 │ brand_new_user │ 0 │ 0 │ 1 │
└────────────┴──────────┴────────────────┴──────┴────────┴────────┘
1 row in set. Elapsed: 0.018 sec. Processed 32.77 thousand rows, 644.48 KB (1.87 million rows/s., 36.72 MB/s.)
Bonnes pratiques pour les JOIN dans les vues matérialisées
-
Utilisez la table la plus à gauche comme déclencheur. Seule la table située à gauche de l’instruction
SELECTdéclenche la vue matérialisée. Les modifications apportées aux tables de droite ne déclencheront pas de mise à jour.
- Insérez au préalable les données jointes. Assurez-vous que les données des tables jointes existent avant d’insérer des lignes dans la table source. Le JOIN est évalué au moment de l’insert ; des données manquantes entraîneront donc des lignes sans correspondance ou des valeurs nulles.
- Limitez les colonnes récupérées via les jointures. Sélectionnez uniquement les colonnes nécessaires dans les tables jointes afin de limiter l’utilisation de la mémoire et de réduire la latence au moment de l’insert (voir ci-dessous).
- Évaluez les performances au moment de l’insert. Les JOIN augmentent le coût des inserts, en particulier avec de grandes tables du côté droit. Mesurez les taux d’insert à l’aide de données de production représentatives.
- Préférez les dictionnaires pour les recherches simples. Utilisez les Dictionaries pour les recherches clé-valeur (par exemple, associer un ID utilisateur à un nom) afin d’éviter des opérations JOIN coûteuses.
-
Alignez
GROUP BYet
ORDER BYpour optimiser les fusions. Lorsque vous utilisez
SummingMergeTreeou
AggregatingMergeTree, assurez-vous que
GROUP BYcorrespond à la clause
ORDER BYdans la table cible afin de permettre une fusion efficace des lignes.
- Utilisez des alias de colonnes explicites. Lorsque plusieurs tables ont des noms de colonnes identiques, utilisez des alias pour éviter toute ambiguïté et garantir des résultats corrects dans la table cible.
- Tenez compte du volume et de la fréquence des inserts. Les JOIN fonctionnent bien avec des charges d’insertion modérées. Pour une ingestion à haut débit, envisagez d’utiliser des tables de staging, des pré-jointures ou d’autres approches telles que Dictionaries et les Refreshable Materialized Views.
Lorsque vous utilisez des vues matérialisées dans ClickHouse, il est important de comprendre comment la table source est traitée lors de l’exécution de la requête de la vue matérialisée. Plus précisément, dans la requête de la vue matérialisée, la table source est remplacée par le bloc de données inséré. Si ce mécanisme n’est pas bien compris, il peut entraîner des résultats inattendus.
Utilisation de la table source dans les filtres et les jointures
Prenons la configuration suivante :
Exemple de scénario
CREATE TABLE t0 (`c0` Int) ENGINE = Memory;
CREATE TABLE mvw1_inner (`c0` Int) ENGINE = Memory;
CREATE TABLE mvw2_inner (`c0` Int) ENGINE = Memory;
CREATE VIEW vt0 AS SELECT * FROM t0;
CREATE MATERIALIZED VIEW mvw1 TO mvw1_inner
AS SELECT count(*) AS c0
FROM t0
LEFT JOIN ( SELECT * FROM t0 ) AS x ON t0.c0 = x.c0;
CREATE MATERIALIZED VIEW mvw2 TO mvw2_inner
AS SELECT count(*) AS c0
FROM t0
LEFT JOIN vt0 ON t0.c0 = vt0.c0;
INSERT INTO t0 VALUES (1),(2),(3);
INSERT INTO t0 VALUES (1),(2),(3),(4),(5);
SELECT * FROM mvw1;
┌─c0─┐
│ 3 │
│ 5 │
└────┘
SELECT * FROM mvw2;
┌─c0─┐
│ 3 │
│ 8 │
└────┘
Dans l’exemple ci-dessus, nous avons deux vues matérialisées,
Explication
mvw1 et
mvw2, qui effectuent des opérations similaires, avec une légère différence dans la façon dont elles font référence à la table source
t0.
Dans
mvw1, la table
t0 est référencée directement dans une sous-requête
(SELECT * FROM t0) située à droite du JOIN. Lorsque des données sont insérées dans
t0, la requête de la vue matérialisée s’exécute en remplaçant
t0 par le bloc de données inséré. Cela signifie que l’opération de JOIN porte uniquement sur les lignes nouvellement insérées, et non sur l’ensemble de la table.
Dans le second cas, avec la jointure sur
vt0, la vue lit toutes les données de
t0. Cela garantit que l’opération de JOIN prend en compte toutes les lignes de
t0, et pas seulement le bloc nouvellement inséré.
La principale différence réside dans la façon dont ClickHouse gère la table source dans la requête de la vue matérialisée. Lorsqu’une vue matérialisée est déclenchée par une insertion, la table source (
t0 dans ce cas) est remplacée par le bloc de données inséré. Ce comportement peut être mis à profit pour optimiser les requêtes, mais il nécessite également une attention particulière afin d’éviter des résultats inattendus.
En pratique, vous pouvez exploiter ce comportement pour optimiser les vues matérialisées qui n’ont besoin de traiter qu’un sous-ensemble des données de la table source. Par exemple, vous pouvez utiliser une sous-requête pour filtrer la table source avant de la joindre à d’autres tables. Cela peut réduire la quantité de données traitées par la vue matérialisée et améliorer les performances.
Cas d’usage et points à noter
Dans cet exemple, l’ensemble construit à partir de la sous-requête
CREATE TABLE t0 (id UInt32, value String) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id;
CREATE TABLE t1 (id UInt32, description String) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id;
INSERT INTO t1 VALUES (1, 'A'), (2, 'B'), (3, 'C');
CREATE TABLE mvw1_target_table (id UInt32, value String, description String) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id;
CREATE MATERIALIZED VIEW mvw1 TO mvw1_target_table AS
SELECT t0.id, t0.value, t1.description
FROM t0
JOIN (SELECT * FROM t1 WHERE t1.id IN (SELECT id FROM t0)) AS t1
ON t0.id = t1.id;
IN (SELECT id FROM t0) ne contient que les lignes nouvellement insérées, ce qui peut aider à filtrer
t1 en fonction de cet ensemble.
Consultez notre exemple précédent de vue matérialisée pour calculer le nombre quotidien de badges par utilisateur, en incluant le nom d’affichage de l’utilisateur provenant de la table
Exemple avec Stack Overflow
users.
Cette vue a eu un impact significatif sur la latence d’insertion dans la table
CREATE MATERIALIZED VIEW daily_badges_by_user_mv TO daily_badges_by_user
AS SELECT
toDate(Date) AS Day,
b.UserId,
u.DisplayName,
countIf(Class = 'Gold') AS Gold,
countIf(Class = 'Silver') AS Silver,
countIf(Class = 'Bronze') AS Bronze
FROM badges AS b
LEFT JOIN users AS u ON b.UserId = u.Id
GROUP BY Day, b.UserId, u.DisplayName;
badges, par exemple.
INSERT INTO badges VALUES (53505058, 2936484, 'gingerwizard', now(), 'Gold', 0);
En appliquant l’approche ci-dessus, nous pouvons optimiser cette vue. Nous allons ajouter un filtre à la table
1 row in set. Elapsed: 7.517 sec.
users en utilisant les identifiants des utilisateurs figurant dans les lignes de badge insérées :
Non seulement cela accélère l’insertion initiale des badges :
CREATE MATERIALIZED VIEW daily_badges_by_user_mv TO daily_badges_by_user
AS SELECT
toDate(Date) AS Day,
b.UserId,
u.DisplayName,
countIf(Class = 'Gold') AS Gold,
countIf(Class = 'Silver') AS Silver,
countIf(Class = 'Bronze') AS Bronze
FROM badges AS b
LEFT JOIN
(
SELECT
Id,
DisplayName
FROM users
WHERE Id IN (
SELECT UserId
FROM badges
)
) AS u ON b.UserId = u.Id
GROUP BY
Day,
b.UserId,
u.DisplayName
INSERT INTO badges SELECT *
FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/stackoverflow/parquet/badges.parquet')
Mais cela signifie aussi que les futures insertions dans la table badge sont efficaces :
0 rows in set. Elapsed: 132.118 sec. Processed 323.43 million rows, 4.69 GB (2.45 million rows/s., 35.49 MB/s.)
Peak memory usage: 1.99 GiB.
INSERT INTO badges VALUES (53505058, 2936484, 'gingerwizard', now(), 'Gold', 0);
Dans l’opération ci-dessus, une seule ligne est récupérée dans la table users pour l’ID utilisateur
1 row in set. Elapsed: 0.583 sec.
2936484. Cette recherche est également optimisée grâce à une clé de tri de table sur
Id.
Les requêtes
Vues matérialisées et unions
UNION ALL sont couramment utilisées pour combiner des données issues de plusieurs tables sources dans un seul jeu de résultats.
Bien que
UNION ALL ne soit pas directement pris en charge dans les vues matérialisées incrémentielles, vous pouvez obtenir le même résultat en créant une vue matérialisée distincte pour chaque branche
SELECT et en écrivant leurs résultats dans une table cible commune.
Pour cet exemple, nous utiliserons le jeu de données Stack Overflow. Prenons les tables
badges et
comments ci-dessous, qui représentent les badges obtenus par un utilisateur et les commentaires qu’il publie sur des posts :
Elles peuvent être alimentées à l’aide des commandes
CREATE TABLE stackoverflow.comments
(
`Id` UInt32,
`PostId` UInt32,
`Score` UInt16,
`Text` String,
`CreationDate` DateTime64(3, 'UTC'),
`UserId` Int32,
`UserDisplayName` LowCardinality(String)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY CreationDate
CREATE TABLE stackoverflow.badges
(
`Id` UInt32,
`UserId` Int32,
`Name` LowCardinality(String),
`Date` DateTime64(3, 'UTC'),
`Class` Enum8('Gold' = 1, 'Silver' = 2, 'Bronze' = 3),
`TagBased` Bool
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY UserId
INSERT INTO suivantes :
Supposons que nous souhaitions créer une vue unifiée de l’activité des utilisateurs, affichant la dernière activité de chaque utilisateur en combinant ces deux tables :
INSERT INTO stackoverflow.badges SELECT *
FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/stackoverflow/parquet/badges.parquet')
INSERT INTO stackoverflow.comments SELECT *
FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/stackoverflow/parquet/comments/*.parquet')
Supposons que nous ayons une table cible pour recevoir les résultats de cette requête. Notez l’utilisation du moteur de table AggregatingMergeTree et de AggregateFunction pour garantir que les résultats sont correctement fusionnés :
SELECT
UserId,
argMax(description, event_time) AS last_description,
argMax(activity_type, event_time) AS activity_type,
max(event_time) AS last_activity
FROM
(
SELECT
UserId,
CreationDate AS event_time,
Text AS description,
'comment' AS activity_type
FROM stackoverflow.comments
UNION ALL
SELECT
UserId,
Date AS event_time,
Name AS description,
'badge' AS activity_type
FROM stackoverflow.badges
)
GROUP BY UserId
ORDER BY last_activity DESC
LIMIT 10
Si vous voulez que cette table se mette à jour lorsque de nouvelles lignes sont insérées dans
CREATE TABLE user_activity
(
`UserId` String,
`last_description` AggregateFunction(argMax, String, DateTime64(3, 'UTC')),
`activity_type` AggregateFunction(argMax, String, DateTime64(3, 'UTC')),
`last_activity` SimpleAggregateFunction(max, DateTime64(3, 'UTC'))
)
ENGINE = AggregatingMergeTree
ORDER BY UserId
badges ou
comments, une approche naïve peut consister à essayer de créer une vue matérialisée à partir de la requête d’union précédente :
Bien que cette syntaxe soit valide, elle produira des résultats inattendus : la vue ne déclenchera des insertions que dans la table
CREATE MATERIALIZED VIEW user_activity_mv TO user_activity AS
SELECT
UserId,
argMaxState(description, event_time) AS last_description,
argMaxState(activity_type, event_time) AS activity_type,
max(event_time) AS last_activity
FROM
(
SELECT
UserId,
CreationDate AS event_time,
Text AS description,
'comment' AS activity_type
FROM stackoverflow.comments
UNION ALL
SELECT
UserId,
Date AS event_time,
Name AS description,
'badge' AS activity_type
FROM stackoverflow.badges
)
GROUP BY UserId
ORDER BY last_activity DESC
comments. Par exemple :
INSERT INTO comments VALUES (99999999, 23121, 1, 'The answer is 42', now(), 2936484, 'gingerwizard');
SELECT
UserId,
argMaxMerge(last_description) AS description,
argMaxMerge(activity_type) AS activity_type,
max(last_activity) AS last_activity
FROM user_activity
WHERE UserId = '2936484'
GROUP BY UserId
Les insertions dans la table
┌─UserId──┬─description──────┬─activity_type─┬───────────last_activity─┐
│ 2936484 │ The answer is 42 │ comment │ 2025-04-15 09:56:19.000 │
└─────────┴──────────────────┴───────────────┴─────────────────────────┘
1 row in set. Elapsed: 0.005 sec.
badges n’activeront pas la vue, si bien que
user_activity ne sera pas mis à jour :
INSERT INTO badges VALUES (53505058, 2936484, 'gingerwizard', now(), 'Gold', 0);
SELECT
UserId,
argMaxMerge(last_description) AS description,
argMaxMerge(activity_type) AS activity_type,
max(last_activity) AS last_activity
FROM user_activity
WHERE UserId = '2936484'
GROUP BY UserId;
Pour résoudre ce problème, il suffit de créer une vue matérialisée pour chaque instruction SELECT :
┌─UserId──┬─description──────┬─activity_type─┬───────────last_activity─┐
│ 2936484 │ The answer is 42 │ comment │ 2025-04-15 09:56:19.000 │
└─────────┴──────────────────┴───────────────┴─────────────────────────┘
1 row in set. Elapsed: 0.005 sec.
L’insertion dans l’une ou l’autre des tables donne désormais les résultats attendus. Par exemple, si nous insérons dans la table
DROP TABLE user_activity_mv;
TRUNCATE TABLE user_activity;
CREATE MATERIALIZED VIEW comment_activity_mv TO user_activity AS
SELECT
UserId,
argMaxState(Text, CreationDate) AS last_description,
argMaxState('comment', CreationDate) AS activity_type,
max(CreationDate) AS last_activity
FROM stackoverflow.comments
GROUP BY UserId;
CREATE MATERIALIZED VIEW badges_activity_mv TO user_activity AS
SELECT
UserId,
argMaxState(Name, Date) AS last_description,
argMaxState('badge', Date) AS activity_type,
max(Date) AS last_activity
FROM stackoverflow.badges
GROUP BY UserId;
comments :
INSERT INTO comments VALUES (99999999, 23121, 1, 'The answer is 42', now(), 2936484, 'gingerwizard');
SELECT
UserId,
argMaxMerge(last_description) AS description,
argMaxMerge(activity_type) AS activity_type,
max(last_activity) AS last_activity
FROM user_activity
WHERE UserId = '2936484'
GROUP BY UserId;
De même, les insertions dans la table
┌─UserId──┬─description──────┬─activity_type─┬───────────last_activity─┐
│ 2936484 │ The answer is 42 │ comment │ 2025-04-15 10:18:47.000 │
└─────────┴──────────────────┴───────────────┴─────────────────────────┘
1 row in set. Elapsed: 0.006 sec.
badges sont répercutées dans la table
user_activity :
INSERT INTO badges VALUES (53505058, 2936484, 'gingerwizard', now(), 'Gold', 0);
SELECT
UserId,
argMaxMerge(last_description) AS description,
argMaxMerge(activity_type) AS activity_type,
max(last_activity) AS last_activity
FROM user_activity
WHERE UserId = '2936484'
GROUP BY UserId
┌─UserId──┬─description──┬─activity_type─┬───────────last_activity─┐
│ 2936484 │ gingerwizard │ badge │ 2025-04-15 10:20:18.000 │
└─────────┴──────────────┴───────────────┴─────────────────────────┘
1 row in set. Elapsed: 0.006 sec.
Comme indiqué dans l’exemple précédent, une table peut servir de source à plusieurs vues matérialisées. L’ordre dans lequel elles sont exécutées dépend du paramètre
Traitement parallèle ou séquentiel
parallel_view_processing.
Par défaut, ce paramètre vaut
0 (
false), ce qui signifie que les vues matérialisées sont exécutées séquentiellement dans l’ordre des
uuid.
Par exemple, considérons la table
source suivante et 3 vues matérialisées, chacune envoyant des lignes vers une table
target :
Notez que chacune des vues marque une pause d’une seconde avant d’insérer ses lignes dans la table
CREATE TABLE source
(
`message` String
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY tuple();
CREATE TABLE target
(
`message` String,
`from` String,
`now` DateTime64(9),
`sleep` UInt8
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY tuple();
CREATE MATERIALIZED VIEW mv_2 TO target
AS SELECT
message,
'mv2' AS from,
now64(9) as now,
sleep(1) as sleep
FROM source;
CREATE MATERIALIZED VIEW mv_3 TO target
AS SELECT
message,
'mv3' AS from,
now64(9) as now,
sleep(1) as sleep
FROM source;
CREATE MATERIALIZED VIEW mv_1 TO target
AS SELECT
message,
'mv1' AS from,
now64(9) as now,
sleep(1) as sleep
FROM source;
target, tout en indiquant son nom et l’heure d’insertion.
L’insertion d’une ligne dans la table
source prend ~3 secondes, chaque vue s’exécutant séquentiellement :
INSERT INTO source VALUES ('test')
Nous pouvons confirmer l’arrivée des lignes de chaque ligne avec un
1 row in set. Elapsed: 3.786 sec.
SELECT :
SELECT
message,
from,
now
FROM target
ORDER BY now ASC
Cela correspond à l’
┌─message─┬─from─┬───────────────────────────now─┐
│ test │ mv3 │ 2025-04-15 14:52:01.306162309 │
│ test │ mv1 │ 2025-04-15 14:52:02.307693521 │
│ test │ mv2 │ 2025-04-15 14:52:03.309250283 │
└─────────┴──────┴───────────────────────────────┘
3 rows in set. Elapsed: 0.015 sec.
uuid des vues :
SELECT
name,
uuid
FROM system.tables
WHERE name IN ('mv_1', 'mv_2', 'mv_3')
ORDER BY uuid ASC
À l’inverse, examinons ce qui se passe si nous insérons une ligne alors que
┌─name─┬─uuid─────────────────────────────────┐
│ mv_3 │ ba5e36d0-fa9e-4fe8-8f8c-bc4f72324111 │
│ mv_1 │ b961c3ac-5a0e-4117-ab71-baa585824d43 │
│ mv_2 │ e611cc31-70e5-499b-adcc-53fb12b109f5 │
└──────┴──────────────────────────────────────┘
3 rows in set. Elapsed: 0.004 sec.
parallel_view_processing=1 est activé. Dans ce cas, les vues sont exécutées en parallèle, sans aucune garantie quant à l’ordre dans lequel les lignes arrivent dans la table cible :
TRUNCATE target;
SET parallel_view_processing = 1;
INSERT INTO source VALUES ('test');
1 row in set. Elapsed: 1.588 sec.
SELECT
message,
from,
now
FROM target
ORDER BY now ASC
Bien que l’ordre d’arrivée des lignes de chaque vue soit ici le même, ce n’est pas garanti, comme le montre la proximité du moment d’insertion de chaque ligne. Notez également l’amélioration des performances d’insertion.
┌─message─┬─from─┬───────────────────────────now─┐
│ test │ mv3 │ 2025-04-15 19:47:32.242937372 │
│ test │ mv1 │ 2025-04-15 19:47:32.243058183 │
│ test │ mv2 │ 2025-04-15 19:47:32.337921800 │
└─────────┴──────┴───────────────────────────────┘
3 rows in set. Elapsed: 0.004 sec.
Activer
Quand utiliser le traitement parallèle
parallel_view_processing=1 peut considérablement améliorer le débit d’insertion, comme indiqué ci-dessus, en particulier lorsque plusieurs vues matérialisées sont attachées à une même table. Cependant, il est important d’en comprendre les contreparties :
- Pression accrue sur les insertions : toutes les vues matérialisées sont exécutées simultanément, ce qui augmente l’utilisation du CPU et de la mémoire. Si chaque vue effectue des calculs lourds ou des JOINs, cela peut surcharger le système.
- Nécessité d’un ordre d’exécution strict : dans de rares flux de travail où l’ordre d’exécution des vues est important (par exemple, avec des dépendances en chaîne), l’exécution parallèle peut entraîner un état incohérent ou des conditions de concurrence. Bien qu’il soit possible de concevoir le système pour éviter cela, ce type de configuration reste fragile et peut ne plus fonctionner dans de futures versions.
En général, activez
Valeurs par défaut historiques et stabilitéL’exécution séquentielle a longtemps été le mode par défaut, en partie à cause de la complexité de la gestion des erreurs. Historiquement, une défaillance dans une vue matérialisée pouvait empêcher l’exécution des autres. Les versions plus récentes ont amélioré ce point en isolant les défaillances par bloc, mais l’exécution séquentielle offre toujours une sémantique d’échec plus claire.
parallel_view_processing=1 lorsque :
- Vous avez plusieurs vues matérialisées indépendantes
- Vous cherchez à maximiser les performances d’insertion
- Vous savez que le système est capable de prendre en charge l’exécution concurrente des vues
- Les vues matérialisées dépendent les unes des autres
- Vous avez besoin d’une exécution prévisible et ordonnée
- Vous effectuez du débogage ou un audit du comportement des insertions et souhaitez un rejeu déterministe
Les expressions de table communes (CTE) non récursives sont prises en charge dans les vues matérialisées.
Vues matérialisées et expressions de table communes (CTE)
Considérons l’exemple suivant, qui calcule l’activité quotidienne pour chaque type de publication.
Les expressions de table communes ne sont pas matérialiséesClickHouse ne matérialise pas les CTE ; il remplace directement la définition du CTE dans la requête, ce qui peut entraîner plusieurs évaluations d’une même expression (si le CTE est utilisé plus d’une fois).
Même si la CTE n’est pas indispensable ici, à titre d’exemple, la vue fonctionnera comme prévu :
CREATE TABLE daily_post_activity
(
Day Date,
PostType String,
PostsCreated SimpleAggregateFunction(sum, UInt64),
AvgScore AggregateFunction(avg, Int32),
TotalViews SimpleAggregateFunction(sum, UInt64)
)
ENGINE = AggregatingMergeTree
ORDER BY (Day, PostType);
CREATE MATERIALIZED VIEW daily_post_activity_mv TO daily_post_activity AS
WITH filtered_posts AS (
SELECT
toDate(CreationDate) AS Day,
PostTypeId,
Score,
ViewCount
FROM posts
WHERE Score > 0 AND PostTypeId IN (1, 2) -- Question or Answer
)
SELECT
Day,
CASE PostTypeId
WHEN 1 THEN 'Question'
WHEN 2 THEN 'Answer'
END AS PostType,
count() AS PostsCreated,
avgState(Score) AS AvgScore,
sum(ViewCount) AS TotalViews
FROM filtered_posts
GROUP BY Day, PostTypeId;
INSERT INTO posts
SELECT *
FROM s3Cluster('default', 'https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/stackoverflow/parquet/posts/by_month/*.parquet')
SELECT
Day,
PostType,
avgMerge(AvgScore) AS AvgScore,
sum(PostsCreated) AS PostsCreated,
sum(TotalViews) AS TotalViews
FROM daily_post_activity
GROUP BY
Day,
PostType
ORDER BY Day DESC
LIMIT 10
Dans ClickHouse, les CTE sont développées en ligne, ce qui signifie qu’elles sont effectivement copiées-collées dans la requête pendant l’optimisation et non matérialisées. Cela signifie :
┌────────Day─┬─PostType─┬───────────AvgScore─┬─PostsCreated─┬─TotalViews─┐
│ 2024-03-31 │ Question │ 1.3317757009345794 │ 214 │ 9728 │
│ 2024-03-31 │ Answer │ 1.4747191011235956 │ 356 │ 0 │
│ 2024-03-30 │ Answer │ 1.4587912087912087 │ 364 │ 0 │
│ 2024-03-30 │ Question │ 1.2748815165876777 │ 211 │ 9606 │
│ 2024-03-29 │ Question │ 1.2641509433962264 │ 318 │ 14552 │
│ 2024-03-29 │ Answer │ 1.4706927175843694 │ 563 │ 0 │
│ 2024-03-28 │ Answer │ 1.601637107776262 │ 733 │ 0 │
│ 2024-03-28 │ Question │ 1.3530864197530865 │ 405 │ 24564 │
│ 2024-03-27 │ Question │ 1.3225806451612903 │ 434 │ 21346 │
│ 2024-03-27 │ Answer │ 1.4907539118065434 │ 703 │ 0 │
└────────────┴──────────┴────────────────────┴──────────────┴────────────┘
10 rows in set. Elapsed: 0.013 sec. Processed 11.45 thousand rows, 663.87 KB (866.53 thousand rows/s., 50.26 MB/s.)
Peak memory usage: 989.53 KiB.
- Si votre CTE référence une table différente de la table source (c.-à-d. celle à laquelle la vue matérialisée est rattachée) et qu’elle est utilisée dans une clause
JOINou
IN, elle se comportera comme une sous-requête ou une jointure, et non comme un déclencheur.
- La vue matérialisée ne se déclenchera toujours que lors des insertions dans la table source principale, mais la CTE sera réexécutée à chaque insertion, ce qui peut entraîner une surcharge inutile, en particulier si la table référencée est volumineuse.
Dans ce cas, la CTE
WITH recent_users AS (
SELECT Id FROM stackoverflow.users WHERE CreationDate > now() - INTERVAL 7 DAY
)
SELECT * FROM stackoverflow.posts WHERE OwnerUserId IN (SELECT Id FROM recent_users)
users est réévaluée à chaque insertion dans
posts, et la vue matérialisée ne se mettra pas à jour lorsque de nouvelles lignes sont insérées dans
users — uniquement lorsqu’elles le sont dans
posts.
De manière générale, utilisez les CTE pour une logique qui s’applique à la même table source à laquelle la vue matérialisée est attachée, ou assurez-vous que les tables référencées sont petites et peu susceptibles d’entraîner des goulots d’étranglement en matière de performances. Vous pouvez également envisager les mêmes optimisations que pour les JOIN avec des vues matérialisées.