boolean UInt8 ou Bool ClickHouse prend en charge Boolean comme alias de UInt8 dans les versions récentes.

keyword String Utilisé pour le filtrage par correspondance exacte, le regroupement et le tri.

text String La recherche en texte intégral est limitée dans ClickHouse ; la tokenization nécessite une logique personnalisée à l’aide de fonctions telles que tokens , combinées à des array functions.

long Int64 Entier signé sur 64 bits.

integer Int32 Entier signé sur 32 bits.

short Int16 Entier signé sur 16 bits.

byte Int8 Entier signé sur 8 bits.

unsigned_long UInt64 Entier non signé sur 64 bits.

double Float64 Nombre à virgule flottante sur 64 bits.

float Float32 Nombre à virgule flottante sur 32 bits.

half_float Float32 ou BFloat16 Équivalent le plus proche. ClickHouse ne dispose pas de flottant 16 bits. ClickHouse prend en charge BFloat16 ; ce type diffère du half-float IEEE-754 : le half-float offre une précision plus élevée avec une plage plus réduite, tandis que le bfloat16 sacrifie de la précision au profit d’une plage plus large, ce qui le rend mieux adapté aux charges de travail de machine learning.

scaled_float Decimal(x, y) Stocke des numeric values à virgule fixe.

date DateTime Types de date équivalents avec une précision à la seconde.

date_nanos DateTime64 ClickHouse prend en charge une précision à la nanoseconde avec DateTime64(9) .

binary String , FixedString(N) Nécessite un décodage base64 pour les champs binaires.

ip IPv4 , IPv6 Types IPv4 et IPv6 natifs disponibles.

object Nested , Map , Tuple , JSON ClickHouse peut modéliser des objets de type JSON à l’aide de Nested ou JSON .

flattened String Le type flattened dans Elasticsearch stocke des objets JSON entiers dans un seul champ, ce qui permet un accès flexible et sans schéma aux clés imbriquées sans mappage complet. Dans ClickHouse, une fonctionnalité similaire peut être obtenue à l’aide du type String, mais nécessite un traitement dans des materialized views.

nested Nested Les colonnes ClickHouse Nested offrent une sémantique similaire pour les sous-champs groupés, à condition d’utiliser flatten_nested=0 .

join NA Il n’existe pas de concept direct de relation parent-enfant. Ce n’est pas nécessaire dans ClickHouse, car les jointures entre tables sont prises en charge.

alias Alias modificateur de colonne Les alias sont pris en charge via un modificateur de colonne. Des fonctions peuvent être appliquées à ces alias, par exemple size String ALIAS formatReadableSize(size_bytes)

range types ( *_range ) Tuple(start, end) ou Array(T) ClickHouse ne dispose pas de type range natif, mais les plages numériques et de dates peuvent être représentées à l’aide de structures Tuple(start, end) ou Array . Pour les plages IP ( ip_range ), stockez les valeurs CIDR sous forme de String et évaluez-les avec des fonctions comme isIPAddressInRange() . Vous pouvez également envisager des dictionnaires de recherche basés sur ip_trie pour un filtrage efficace.

aggregate_metric_double AggregateFunction(...) et SimpleAggregateFunction(...) Utilisez des aggregate function states et des vues matérialisées pour modéliser des métriques préagrégées. Toutes les fonctions d’agrégation prennent en charge les aggregate states.

histogram Tuple(Array(Float64), Array(UInt64)) Représentez manuellement les buckets et les comptages à l’aide de tableaux ou de schémas personnalisés.

annotated-text String Aucune prise en charge intégrée de la recherche sensible aux entités ou des annotations.

completion , search_as_you_type NA Aucun moteur natif d’autocomplétion ou de suggestion. Peut être reproduit avec String et des fonctions de recherche.

semantic_text NA Aucune recherche sémantique native : générez des embeddings et utilisez la recherche vectorielle.

token_count Int32 À utiliser lors de l’ingestion pour calculer manuellement le nombre de tokens, par exemple avec la fonction length(tokens()) , notamment via une colonne matérialisée

dense_vector Array(Float32) Utilisez des tableaux pour stocker les embeddings

sparse_vector Map(UInt32, Float32) Simulez des vecteurs creux avec des Map . Aucune prise en charge native des vecteurs creux.

rank_feature / rank_features Float32 , Array(Float32) Pas de pondération native à l’exécution des requêtes, mais cela peut être modélisé manuellement dans la logique de scoring.

geo_point Tuple(Float64, Float64) ou Point Utilisez un tuple de (latitude, longitude). Point est également disponible comme type ClickHouse.

geo_shape , shape Ring , LineString , MultiLineString , Polygon , MultiPolygon Prise en charge native des formes géospatiales et de l’indexation spatiale.

percolator NA Il n’existe pas de concept d’indexation de requêtes. Utilisez plutôt SQL standard + des vues matérialisées incrémentales.