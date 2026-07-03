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Elasticsearch et ClickHouse prennent en charge une grande variété de types de données, mais leurs modèles de stockage sous-jacents et leurs modèles de requête sont fondamentalement différents. Cette section établit la correspondance entre les types de champ Elasticsearch couramment utilisés et leurs équivalents dans ClickHouse, lorsqu’ils existent, et fournit le contexte nécessaire pour guider les migrations. Lorsqu’aucun équivalent n’existe, des alternatives ou des remarques sont fournies dans les commentaires.

Remarques

  • Tableaux : dans Elasticsearch, tous les champs prennent en charge les tableaux de manière native. Dans ClickHouse, les tableaux doivent être définis explicitement (par ex. Array(String)), avec l’avantage de pouvoir accéder à des positions spécifiques et les interroger, par ex. an_array[1].
  • Champs multiples : Elasticsearch permet d’indexer un même champ de plusieurs façons (par ex. à la fois comme text et comme keyword). Dans ClickHouse, ce schéma doit être modélisé à l’aide de colonnes ou de vues distinctes.
  • Types Map et JSON - Dans ClickHouse, le type Map est couramment utilisé pour modéliser des structures dynamiques clé-valeur telles que resourceAttributes et logAttributes. Ce type permet une ingestion flexible sans schéma en autorisant l’ajout de clés arbitraires à l’exécution — dans un esprit proche des objets JSON d’Elasticsearch. Il existe toutefois des limites importantes à prendre en compte :
    • Types de valeurs uniformes : les colonnes Map dans ClickHouse doivent avoir un type de valeur cohérent (par ex. Map(String, String)). Les valeurs de types mixtes ne sont pas prises en charge sans coercition.
    • Coût en performances : l’accès à n’importe quelle clé dans un Map nécessite de charger la map entière en mémoire, ce qui peut nuire aux performances.
    • Pas de sous-colonnes : contrairement à JSON, les clés d’un Map ne sont pas représentées comme de véritables sous-colonnes, ce qui limite la capacité de ClickHouse à indexer, compresser et interroger efficacement.
    En raison de ces limitations, ClickStack abandonne progressivement Map au profit du type JSON amélioré de ClickHouse. Le type JSON corrige bon nombre des limites de Map :
    • Véritable stockage en colonnes : chaque chemin JSON est stocké sous forme de sous-colonne, ce qui permet une compression, un filtrage et une exécution vectorisée des requêtes efficaces.
    • Prise en charge des types mixtes : différents types de données (par ex. entiers, chaînes, tableaux) peuvent coexister sous le même chemin sans coercition ni unification de type.
    • Scalabilité du système de fichiers : des limites internes sur les clés dynamiques (max_dynamic_paths) et les types (max_dynamic_types) empêchent une explosion du nombre de fichiers de colonnes sur disque, même avec des ensembles de clés à forte cardinalité.
    • Stockage dense : les valeurs nulles et les valeurs manquantes sont stockées de manière clairsemée afin d’éviter toute surcharge inutile. Le type JSON est particulièrement bien adapté aux charges de travail d’observabilité, en offrant la flexibilité d’une ingestion sans schéma avec les performances et la scalabilité des types natifs de ClickHouse — ce qui en fait un remplacement idéal de Map pour les champs d’attributs dynamiques. Pour plus de détails sur le type JSON, nous recommandons le guide JSON ainsi que “How we built a new powerful JSON data type for ClickHouse”.
Dernière modification le 3 juillet 2026