|Type dans Elasticsearch
|Équivalent ClickHouse
|Commentaires
boolean
UInt8 ou
Bool
|ClickHouse prend en charge
Boolean comme alias de
UInt8 dans les versions récentes.
keyword
String
|Utilisé pour le filtrage par correspondance exacte, le regroupement et le tri.
text
String
|La recherche en texte intégral est limitée dans ClickHouse ; la tokenization nécessite une logique personnalisée à l’aide de fonctions telles que
tokens, combinées à des array functions.
long
Int64
|Entier signé sur 64 bits.
integer
Int32
|Entier signé sur 32 bits.
short
Int16
|Entier signé sur 16 bits.
byte
Int8
|Entier signé sur 8 bits.
unsigned_long
UInt64
|Entier non signé sur 64 bits.
double
Float64
|Nombre à virgule flottante sur 64 bits.
float
Float32
|Nombre à virgule flottante sur 32 bits.
half_float
Float32 ou
BFloat16
|Équivalent le plus proche. ClickHouse ne dispose pas de flottant 16 bits. ClickHouse prend en charge
BFloat16 ; ce type diffère du half-float IEEE-754 : le half-float offre une précision plus élevée avec une plage plus réduite, tandis que le bfloat16 sacrifie de la précision au profit d’une plage plus large, ce qui le rend mieux adapté aux charges de travail de machine learning.
scaled_float
Decimal(x, y)
|Stocke des numeric values à virgule fixe.
date
DateTime
|Types de date équivalents avec une précision à la seconde.
date_nanos
DateTime64
|ClickHouse prend en charge une précision à la nanoseconde avec
DateTime64(9).
binary
String,
FixedString(N)
|Nécessite un décodage base64 pour les champs binaires.
ip
IPv4,
IPv6
|Types
IPv4 et
IPv6 natifs disponibles.
object
Nested,
Map,
Tuple,
JSON
|ClickHouse peut modéliser des objets de type JSON à l’aide de
Nested ou
JSON.
flattened
String
|Le type flattened dans Elasticsearch stocke des objets JSON entiers dans un seul champ, ce qui permet un accès flexible et sans schéma aux clés imbriquées sans mappage complet. Dans ClickHouse, une fonctionnalité similaire peut être obtenue à l’aide du type String, mais nécessite un traitement dans des materialized views.
nested
Nested
|Les colonnes ClickHouse
Nested offrent une sémantique similaire pour les sous-champs groupés, à condition d’utiliser
flatten_nested=0.
join
|NA
|Il n’existe pas de concept direct de relation parent-enfant. Ce n’est pas nécessaire dans ClickHouse, car les jointures entre tables sont prises en charge.
alias
Alias modificateur de colonne
|Les alias sont pris en charge via un modificateur de colonne. Des fonctions peuvent être appliquées à ces alias, par exemple
size String ALIAS formatReadableSize(size_bytes)
range types (
*_range)
Tuple(start, end) ou
Array(T)
|ClickHouse ne dispose pas de type range natif, mais les plages numériques et de dates peuvent être représentées à l’aide de structures
Tuple(start, end) ou
Array. Pour les plages IP (
ip_range), stockez les valeurs CIDR sous forme de
String et évaluez-les avec des fonctions comme
isIPAddressInRange(). Vous pouvez également envisager des dictionnaires de recherche basés sur
ip_trie pour un filtrage efficace.
aggregate_metric_double
AggregateFunction(...) et
SimpleAggregateFunction(...)
|Utilisez des aggregate function states et des vues matérialisées pour modéliser des métriques préagrégées. Toutes les fonctions d’agrégation prennent en charge les aggregate states.
histogram
Tuple(Array(Float64), Array(UInt64))
|Représentez manuellement les buckets et les comptages à l’aide de tableaux ou de schémas personnalisés.
annotated-text
String
|Aucune prise en charge intégrée de la recherche sensible aux entités ou des annotations.
completion,
search_as_you_type
|NA
|Aucun moteur natif d’autocomplétion ou de suggestion. Peut être reproduit avec
String et des fonctions de recherche.
semantic_text
|NA
|Aucune recherche sémantique native : générez des embeddings et utilisez la recherche vectorielle.
token_count
Int32
|À utiliser lors de l’ingestion pour calculer manuellement le nombre de tokens, par exemple avec la fonction
length(tokens()), notamment via une colonne matérialisée
dense_vector
Array(Float32)
|Utilisez des tableaux pour stocker les embeddings
sparse_vector
Map(UInt32, Float32)
|Simulez des vecteurs creux avec des
Map. Aucune prise en charge native des vecteurs creux.
rank_feature /
rank_features
Float32,
Array(Float32)
|Pas de pondération native à l’exécution des requêtes, mais cela peut être modélisé manuellement dans la logique de scoring.
geo_point
Tuple(Float64, Float64) ou
Point
|Utilisez un tuple de (latitude, longitude).
Point est également disponible comme type ClickHouse.
geo_shape,
shape
Ring,
LineString,
MultiLineString,
Polygon,
MultiPolygon
|Prise en charge native des formes géospatiales et de l’indexation spatiale.
percolator
|NA
|Il n’existe pas de concept d’indexation de requêtes. Utilisez plutôt SQL standard + des vues matérialisées incrémentales.
version
String
|ClickHouse n’a pas de type de version natif. Stockez les versions sous forme de chaînes et utilisez des UDF personnalisées pour effectuer des comparaisons sémantiques si nécessaire. Envisagez une normalisation vers des formats numériques si des requêtes par plage sont nécessaires.
Remarques
-
Tableaux : dans Elasticsearch, tous les champs prennent en charge les tableaux de manière native. Dans ClickHouse, les tableaux doivent être définis explicitement (par ex.
Array(String)), avec l’avantage de pouvoir accéder à des positions spécifiques et les interroger, par ex.
an_array[1].
-
Champs multiples : Elasticsearch permet d’indexer un même champ de plusieurs façons (par ex. à la fois comme
textet comme
keyword). Dans ClickHouse, ce schéma doit être modélisé à l’aide de colonnes ou de vues distinctes.
-
Types Map et JSON - Dans ClickHouse, le type
Mapest couramment utilisé pour modéliser des structures dynamiques clé-valeur telles que
resourceAttributeset
logAttributes. Ce type permet une ingestion flexible sans schéma en autorisant l’ajout de clés arbitraires à l’exécution — dans un esprit proche des objets JSON d’Elasticsearch. Il existe toutefois des limites importantes à prendre en compte :
- Types de valeurs uniformes : les colonnes
Mapdans ClickHouse doivent avoir un type de valeur cohérent (par ex.
Map(String, String)). Les valeurs de types mixtes ne sont pas prises en charge sans coercition.
- Coût en performances : l’accès à n’importe quelle clé dans un
Mapnécessite de charger la map entière en mémoire, ce qui peut nuire aux performances.
- Pas de sous-colonnes : contrairement à JSON, les clés d’un
Mapne sont pas représentées comme de véritables sous-colonnes, ce qui limite la capacité de ClickHouse à indexer, compresser et interroger efficacement.
Mapau profit du type
JSONamélioré de ClickHouse. Le type
JSONcorrige bon nombre des limites de
Map:
- Véritable stockage en colonnes : chaque chemin JSON est stocké sous forme de sous-colonne, ce qui permet une compression, un filtrage et une exécution vectorisée des requêtes efficaces.
- Prise en charge des types mixtes : différents types de données (par ex. entiers, chaînes, tableaux) peuvent coexister sous le même chemin sans coercition ni unification de type.
-
Scalabilité du système de fichiers : des limites internes sur les clés dynamiques (
max_dynamic_paths) et les types (
max_dynamic_types) empêchent une explosion du nombre de fichiers de colonnes sur disque, même avec des ensembles de clés à forte cardinalité.
-
Stockage dense : les valeurs nulles et les valeurs manquantes sont stockées de manière clairsemée afin d’éviter toute surcharge inutile.
Le type
JSONest particulièrement bien adapté aux charges de travail d’observabilité, en offrant la flexibilité d’une ingestion sans schéma avec les performances et la scalabilité des types natifs de ClickHouse — ce qui en fait un remplacement idéal de
Mappour les champs d’attributs dynamiques. Pour plus de détails sur le type JSON, nous recommandons le guide JSON ainsi que “How we built a new powerful JSON data type for ClickHouse”.
- Types de valeurs uniformes : les colonnes