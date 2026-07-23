Dans cet exemple, vous allez apprendre à mettre en place un cluster ClickHouse simple et évolutif. Cinq serveurs sont configurés. Deux servent à sharder les données. Les trois autres sont utilisés pour la coordination.L’architecture du cluster que vous allez mettre en place est illustrée ci-dessous :
Bien qu’il soit possible d’exécuter ClickHouse Server et ClickHouse Keeper sur le même serveur, nous recommandons vivement d’utiliser des hôtes dédiés pour ClickHouse Keeper dans les environnements de production. C’est l’approche que nous allons illustrer dans cet exemple.Les serveurs Keeper peuvent être plus modestes, et 4 Go de RAM suffisent généralement pour chaque serveur Keeper jusqu’à ce que vos serveurs ClickHouse prennent de l’ampleur.
Prérequis
- Vous avez déjà installé un serveur ClickHouse local
- Vous maîtrisez les concepts de base de la configuration de ClickHouse, comme les fichiers de configuration
- Docker est installé sur votre machine
1
Configurer la structure de répertoires et l'environnement de test
Dans ce tutoriel, vous utiliserez Docker compose pour configurer le cluster ClickHouse. Cette configuration peut également être adaptée pour fonctionner sur des machines locales distinctes, des machines virtuelles ou des instances cloud.Exécutez les commandes suivantes pour configurer l’arborescence de répertoires de cet exemple :
Ajoutez le fichier
mkdir cluster_2S_1R
cd cluster_2S_1R
# Create clickhouse-keeper directories
for i in {01..03}; do
mkdir -p fs/volumes/clickhouse-keeper-${i}/etc/clickhouse-keeper
done
# Create clickhouse-server directories
for i in {01..02}; do
mkdir -p fs/volumes/clickhouse-${i}/etc/clickhouse-server
done
docker-compose.yml suivant dans le répertoire
cluster_2S_1R :
Créez les sous-répertoires et fichiers suivants :
docker-compose.yml
version: '3.8'
services:
clickhouse-01:
image: "clickhouse/clickhouse-server:latest"
user: "101:101"
container_name: clickhouse-01
hostname: clickhouse-01
networks:
cluster_2S_1R:
ipv4_address: 192.168.7.1
volumes:
- ${PWD}/fs/volumes/clickhouse-01/etc/clickhouse-server/config.d/config.xml:/etc/clickhouse-server/config.d/config.xml
- ${PWD}/fs/volumes/clickhouse-01/etc/clickhouse-server/users.d/users.xml:/etc/clickhouse-server/users.d/users.xml
ports:
- "127.0.0.1:8123:8123"
- "127.0.0.1:9000:9000"
depends_on:
- clickhouse-keeper-01
- clickhouse-keeper-02
- clickhouse-keeper-03
clickhouse-02:
image: "clickhouse/clickhouse-server:latest"
user: "101:101"
container_name: clickhouse-02
hostname: clickhouse-02
networks:
cluster_2S_1R:
ipv4_address: 192.168.7.2
volumes:
- ${PWD}/fs/volumes/clickhouse-02/etc/clickhouse-server/config.d/config.xml:/etc/clickhouse-server/config.d/config.xml
- ${PWD}/fs/volumes/clickhouse-02/etc/clickhouse-server/users.d/users.xml:/etc/clickhouse-server/users.d/users.xml
ports:
- "127.0.0.1:8124:8123"
- "127.0.0.1:9001:9000"
depends_on:
- clickhouse-keeper-01
- clickhouse-keeper-02
- clickhouse-keeper-03
clickhouse-keeper-01:
image: "clickhouse/clickhouse-keeper:latest-alpine"
user: "101:101"
container_name: clickhouse-keeper-01
hostname: clickhouse-keeper-01
networks:
cluster_2S_1R:
ipv4_address: 192.168.7.5
volumes:
- ${PWD}/fs/volumes/clickhouse-keeper-01/etc/clickhouse-keeper/keeper_config.xml:/etc/clickhouse-keeper/keeper_config.xml
ports:
- "127.0.0.1:9181:9181"
clickhouse-keeper-02:
image: "clickhouse/clickhouse-keeper:latest-alpine"
user: "101:101"
container_name: clickhouse-keeper-02
hostname: clickhouse-keeper-02
networks:
cluster_2S_1R:
ipv4_address: 192.168.7.6
volumes:
- ${PWD}/fs/volumes/clickhouse-keeper-02/etc/clickhouse-keeper/keeper_config.xml:/etc/clickhouse-keeper/keeper_config.xml
ports:
- "127.0.0.1:9182:9181"
clickhouse-keeper-03:
image: "clickhouse/clickhouse-keeper:latest-alpine"
user: "101:101"
container_name: clickhouse-keeper-03
hostname: clickhouse-keeper-03
networks:
cluster_2S_1R:
ipv4_address: 192.168.7.7
volumes:
- ${PWD}/fs/volumes/clickhouse-keeper-03/etc/clickhouse-keeper/keeper_config.xml:/etc/clickhouse-keeper/keeper_config.xml
ports:
- "127.0.0.1:9183:9181"
networks:
cluster_2S_1R:
driver: bridge
ipam:
config:
- subnet: 192.168.7.0/24
gateway: 192.168.7.254
for i in {01..02}; do
mkdir -p fs/volumes/clickhouse-${i}/etc/clickhouse-server/config.d
mkdir -p fs/volumes/clickhouse-${i}/etc/clickhouse-server/users.d
touch fs/volumes/clickhouse-${i}/etc/clickhouse-server/config.d/config.xml
touch fs/volumes/clickhouse-${i}/etc/clickhouse-server/users.d/users.xml
done
- Le répertoire
config.dcontient le fichier de configuration du serveur ClickHouse
config.xml, dans lequel est définie la configuration personnalisée de chaque nœud ClickHouse. Cette configuration est fusionnée avec le fichier de configuration ClickHouse
config.xmlpar défaut fourni avec chaque installation de ClickHouse.
- Le répertoire
users.dcontient le fichier de configuration utilisateur
users.xml, dans lequel est définie la configuration personnalisée des utilisateurs. Cette configuration est fusionnée avec le fichier de configuration ClickHouse
users.xmlpar défaut fourni avec chaque installation de ClickHouse.
2
Configurer les nœuds ClickHouse
Configuration du serveurModifiez maintenant chaque fichier de configuration vide
config.xml situé dans
fs/volumes/clickhouse-{}/etc/clickhouse-server/config.d. Les lignes surlignées
ci-dessous doivent être adaptées à chaque nœud :
<clickhouse replace="true">
<logger>
<level>debug</level>
<log>/var/log/clickhouse-server/clickhouse-server.log</log>
<errorlog>/var/log/clickhouse-server/clickhouse-server.err.log</errorlog>
<size>1000M</size>
<count>3</count>
</logger>
<display_name>cluster_2S_1R node 1</display_name>
<listen_host>0.0.0.0</listen_host>
<http_port>8123</http_port>
<tcp_port>9000</tcp_port>
<user_directories>
<users_xml>
<path>users.xml</path>
</users_xml>
<local_directory>
<path>/var/lib/clickhouse/access/</path>
</local_directory>
</user_directories>
<distributed_ddl>
<path>/clickhouse/task_queue/ddl</path>
</distributed_ddl>
<remote_servers>
<cluster_2S_1R>
<shard>
<replica>
<host>clickhouse-01</host>
<port>9000</port>
</replica>
</shard>
<shard>
<replica>
<host>clickhouse-02</host>
<port>9000</port>
</replica>
</shard>
</cluster_2S_1R>
</remote_servers>
<zookeeper>
<node>
<host>clickhouse-keeper-01</host>
<port>9181</port>
</node>
<node>
<host>clickhouse-keeper-02</host>
<port>9181</port>
</node>
<node>
<host>clickhouse-keeper-03</host>
<port>9181</port>
</node>
</zookeeper>
<macros>
<shard>01</shard>
<replica>01</replica>
</macros>
</clickhouse>
Chaque section du fichier de configuration ci-dessus est expliquée plus en détail ci-dessous.
|Répertoire
|File
fs/volumes/clickhouse-01/etc/clickhouse-server/config.d
config.xml
fs/volumes/clickhouse-02/etc/clickhouse-server/config.d
config.xml
Réseau et journalisationLa communication externe via l’interface réseau est activée en configurant le paramètre listen host. Cela garantit que l’hôte du serveur ClickHouse est accessible depuis d’autres hôtes :
Le port de l’API HTTP est configuré sur
<listen_host>0.0.0.0</listen_host>
8123 :
Le port TCP utilisé pour la communication via le protocole natif de ClickHouse entre clickhouse-client et d’autres outils natifs de ClickHouse, ainsi qu’entre clickhouse-server et d’autres clickhouse-servers, est défini sur
<http_port>8123</http_port>
9000:
La journalisation est définie dans le bloc
<tcp_port>9000</tcp_port>
<logger>. Cet exemple de configuration
vous fournit un journal de débogage qui effectuera une rotation à 1000 Mo, trois fois :
Pour plus d’informations sur la configuration de la journalisation, consultez les commentaires inclus dans le fichier de configuration ClickHouse par défaut.
<logger>
<level>debug</level>
<log>/var/log/clickhouse-server/clickhouse-server.log</log>
<errorlog>/var/log/clickhouse-server/clickhouse-server.err.log</errorlog>
<size>1000M</size>
<count>3</count>
</logger>
Configuration du clusterLa configuration du cluster est définie dans le bloc
<remote_servers>.
Le nom du cluster
cluster_2S_1R y est déclaré.Le bloc
<cluster_2S_1R></cluster_2S_1R> définit la disposition du cluster,
à l’aide des paramètres
<shard></shard> et
<replica></replica>, et sert de
modèle pour les requêtes DDL distribuées, c’est-à-dire les requêtes qui s’exécutent sur l’ensemble du
cluster via la clause
ON CLUSTER. Par défaut, les requêtes DDL distribuées
sont autorisées, mais peuvent également être désactivées avec le paramètre
allow_distributed_ddl_queries.
internal_replication est laissé à false par défaut, car il n’y a qu’un seul réplica par segment.
Pour chaque serveur, les paramètres suivants sont définis :
<remote_servers>
<cluster_2S_1R>
<shard>
<replica>
<host>clickhouse-01</host>
<port>9000</port>
</replica>
</shard>
<shard>
<replica>
<host>clickhouse-02</host>
<port>9000</port>
</replica>
</shard>
</cluster_2S_1R>
</remote_servers>
|Paramètre
|Description
|Valeur par défaut
host
|L’adresse du serveur distant. Vous pouvez utiliser soit le nom de domaine, soit l’adresse IPv4 ou IPv6. Si vous spécifiez le nom de domaine, le serveur effectue une requête DNS au démarrage, et le résultat de la résolution est conservé tant que le serveur est en cours d’exécution. Si la requête DNS échoue, le serveur ne démarre pas. Si vous modifiez l’enregistrement DNS, vous devez redémarrer le serveur.
|-
port
|Le port TCP utilisé pour l’activité de messagerie (
tcp_port dans la config, généralement défini sur 9000). À ne pas confondre avec
http_port.
|-
Configuration de KeeperLa section
<ZooKeeper> indique à ClickHouse où ClickHouse Keeper (ou ZooKeeper) est en cours d’exécution.
Comme nous utilisons un cluster ClickHouse Keeper, chaque
<node> du cluster doit être spécifié,
avec son hostname et son numéro de port via les tags
<host> et
<port> respectivement.La configuration de ClickHouse Keeper est présentée à l’étape suivante du tutoriel.
<zookeeper>
<node>
<host>clickhouse-keeper-01</host>
<port>9181</port>
</node>
<node>
<host>clickhouse-keeper-02</host>
<port>9181</port>
</node>
<node>
<host>clickhouse-keeper-03</host>
<port>9181</port>
</node>
</zookeeper>
Bien qu’il soit possible d’exécuter ClickHouse Keeper sur le même serveur que ClickHouse Server, dans les environnements de production, nous recommandons vivement d’exécuter ClickHouse Keeper sur des hôtes dédiés.
Configuration des macrosPar ailleurs, la section
<macros> permet de définir des substitutions de paramètres pour
les tables répliquées. Celles-ci sont répertoriées dans
system.macros et permettent d’utiliser des substitutions
telles que
{shard} et
{replica} dans les requêtes.
<macros>
<shard>01</shard>
<replica>01</replica>
</macros>
Ils seront définis en fonction de la topologie du cluster.
Configuration utilisateurModifiez maintenant chaque fichier de configuration vide
users.xml situé dans
fs/volumes/clickhouse-{}/etc/clickhouse-server/users.d en y ajoutant le contenu suivant :
/users.d/users.xml
<?xml version="1.0"?>
<clickhouse replace="true">
<profiles>
<default>
<max_memory_usage>10000000000</max_memory_usage>
<use_uncompressed_cache>0</use_uncompressed_cache>
<load_balancing>in_order</load_balancing>
<log_queries>1</log_queries>
</default>
</profiles>
<users>
<default>
<access_management>1</access_management>
<profile>default</profile>
<networks>
<ip>::/0</ip>
</networks>
<quota>default</quota>
<access_management>1</access_management>
<named_collection_control>1</named_collection_control>
<show_named_collections>1</show_named_collections>
<show_named_collections_secrets>1</show_named_collections_secrets>
</default>
</users>
<quotas>
<default>
<interval>
<duration>3600</duration>
<queries>0</queries>
<errors>0</errors>
<result_rows>0</result_rows>
<read_rows>0</read_rows>
<execution_time>0</execution_time>
</interval>
</default>
</quotas>
</clickhouse>
Dans cet exemple, le default user est configuré sans password par souci de simplicité. En pratique, cette pratique est déconseillée.
Dans cet exemple, le fichier
users.xml est identique sur tous les nœuds du cluster.
3
Configurer ClickHouse Keeper
Configuration de ClickHouse KeeperPour que la réplication fonctionne, un cluster ClickHouse Keeper doit être mis en place et configuré. ClickHouse Keeper fournit le système de coordination pour la réplication des données, et remplace ZooKeeper, qui peut également être utilisé. ClickHouse Keeper est toutefois recommandé, car il offre de meilleures garanties, une meilleure fiabilité et utilise moins de ressources que ZooKeeper. Pour assurer une haute disponibilité et maintenir le quorum, il est recommandé d’exécuter au moins trois nœuds ClickHouse Keeper.
Créez les fichiers
ClickHouse Keeper peut s’exécuter sur n’importe quel nœud du cluster aux côtés de ClickHouse, mais il est recommandé de l’exécuter sur un nœud dédié, ce qui permet de faire évoluer et de gérer le cluster ClickHouse Keeper indépendamment du cluster de base de données.
keeper_config.xml pour chaque nœud ClickHouse Keeper
à l’aide de la commande suivante depuis la racine du dossier d’exemple :
Modifiez les fichiers de configuration vides créés dans chaque répertoire de nœud
for i in {01..03}; do
touch fs/volumes/clickhouse-keeper-${i}/etc/clickhouse-keeper/keeper_config.xml
done
fs/volumes/clickhouse-keeper-{}/etc/clickhouse-keeper. Les
lignes mises en évidence ci-dessous doivent être adaptées à chaque nœud :
/clickhouse-keeper/keeper_config.xml
<clickhouse replace="true">
<logger>
<level>information</level>
<log>/var/log/clickhouse-keeper/clickhouse-keeper.log</log>
<errorlog>/var/log/clickhouse-keeper/clickhouse-keeper.err.log</errorlog>
<size>1000M</size>
<count>3</count>
</logger>
<listen_host>0.0.0.0</listen_host>
<keeper_server>
<tcp_port>9181</tcp_port>
<server_id>1</server_id>
<log_storage_path>/var/lib/clickhouse/coordination/log</log_storage_path>
<snapshot_storage_path>/var/lib/clickhouse/coordination/snapshots</snapshot_storage_path>
<coordination_settings>
<operation_timeout_ms>10000</operation_timeout_ms>
<session_timeout_ms>30000</session_timeout_ms>
<raft_logs_level>information</raft_logs_level>
</coordination_settings>
<raft_configuration>
<server>
<id>1</id>
<hostname>clickhouse-keeper-01</hostname>
<port>9234</port>
</server>
<server>
<id>2</id>
<hostname>clickhouse-keeper-02</hostname>
<port>9234</port>
</server>
<server>
<id>3</id>
<hostname>clickhouse-keeper-03</hostname>
<port>9234</port>
</server>
</raft_configuration>
</keeper_server>
</clickhouse>
Chaque fichier de configuration contient la configuration unique suivante (illustrée ci-dessous). Le
|Répertoire
|Fichier
fs/volumes/clickhouse-keeper-01/etc/clickhouse-keeper
keeper_config.xml
fs/volumes/clickhouse-keeper-02/etc/clickhouse-keeper
keeper_config.xml
fs/volumes/clickhouse-keeper-03/etc/clickhouse-keeper
keeper_config.xml
server_id utilisé doit être unique pour ce nœud ClickHouse Keeper
dans le cluster et correspondre à l’
<id> du serveur défini dans la section
<raft_configuration>.
tcp_port est le port utilisé par les clients de ClickHouse Keeper.
La section suivante permet de configurer les serveurs qui participent au quorum de l’algorithme de consensus Raft :
<tcp_port>9181</tcp_port>
<server_id>{id}</server_id>
<raft_configuration>
<server>
<id>1</id>
<hostname>clickhouse-keeper-01</hostname>
<!-- TCP port used for communication between ClickHouse Keeper nodes -->
<port>9234</port>
</server>
<server>
<id>2</id>
<hostname>clickhouse-keeper-02</hostname>
<port>9234</port>
</server>
<server>
<id>3</id>
<hostname>clickhouse-keeper-03</hostname>
<port>9234</port>
</server>
</raft_configuration>
4
Tester la configuration
Assurez-vous que Docker est en cours d’exécution sur votre machine. Démarrez le cluster à l’aide de la commande
docker-compose up depuis la racine du répertoire
cluster_2S_1R :
Vous devriez voir Docker commencer à télécharger les images ClickHouse et Keeper, puis démarrer les conteneurs :
docker-compose up -d
Pour vérifier que le cluster fonctionne, connectez-vous à
[+] Running 6/6
✔ Network cluster_2s_1r_default Created
✔ Container clickhouse-keeper-03 Started
✔ Container clickhouse-keeper-02 Started
✔ Container clickhouse-keeper-01 Started
✔ Container clickhouse-01 Started
✔ Container clickhouse-02 Started
clickhouse-01 ou à
clickhouse-02, puis exécutez la
requête suivante. La commande pour se connecter au premier nœud est indiquée ci-dessous :
Si l’opération réussit, vous verrez l’invite du client ClickHouse :
# Connect to any node
docker exec -it clickhouse-01 clickhouse-client
Exécutez la requête suivante pour vérifier quelles topologies de cluster sont définies sur quels hôtes :
cluster_2S_1R node 1 :)
Query
SELECT
cluster,
shard_num,
replica_num,
host_name,
port
FROM system.clusters;
Exécutez la requête suivante pour vérifier l’état du cluster ClickHouse Keeper :
Response
┌─cluster───────┬─shard_num─┬─replica_num─┬─host_name─────┬─port─┐
1. │ cluster_2S_1R │ 1 │ 1 │ clickhouse-01 │ 9000 │
2. │ cluster_2S_1R │ 2 │ 1 │ clickhouse-02 │ 9000 │
3. │ default │ 1 │ 1 │ localhost │ 9000 │
└───────────────┴───────────┴─────────────┴───────────────┴──────┘
Query
SELECT *
FROM system.zookeeper
WHERE path IN ('/', '/clickhouse')
La commande
Response
┌─name───────┬─value─┬─path────────┐
1. │ task_queue │ │ /clickhouse │
2. │ sessions │ │ /clickhouse │
3. │ clickhouse │ │ / │
4. │ keeper │ │ / │
└────────────┴───────┴─────────────┘
mntr est également couramment utilisée pour vérifier que ClickHouse Keeper
est en cours d’exécution et pour obtenir des informations sur l’état des relations entre les trois nœuds Keeper.
Dans la configuration utilisée dans cet exemple, trois nœuds fonctionnent ensemble.
Les nœuds éliront un leader, et les nœuds restants seront des followers.La commande
mntr fournit des informations relatives aux performances et indique si un nœud donné
est un follower ou un leader.Exécutez la commande ci-dessous depuis un shell sur
clickhouse-keeper-01,
clickhouse-keeper-02 et
clickhouse-keeper-03 pour vérifier l’état de chaque nœud Keeper. La commande
pour
clickhouse-keeper-01 est indiquée ci-dessous :
La réponse ci-dessous présente un exemple de réponse d’un nœud follower :
docker exec -it clickhouse-keeper-01 /bin/sh -c 'echo mntr | nc 127.0.0.1 9181'
La réponse ci-dessous montre un exemple de réponse renvoyée par un nœud leader :
Response
zk_version v23.3.1.2823-testing-46e85357ce2da2a99f56ee83a079e892d7ec3726
zk_avg_latency 0
zk_max_latency 0
zk_min_latency 0
zk_packets_received 0
zk_packets_sent 0
zk_num_alive_connections 0
zk_outstanding_requests 0
zk_server_state follower
zk_znode_count 6
zk_watch_count 0
zk_ephemerals_count 0
zk_approximate_data_size 1271
zk_key_arena_size 4096
zk_latest_snapshot_size 0
zk_open_file_descriptor_count 46
zk_max_file_descriptor_count 18446744073709551615
Vous avez ainsi configuré avec succès un cluster ClickHouse avec deux shards et une réplique par shard. À l’étape suivante, vous créerez une table dans le cluster.
Response
zk_version v23.3.1.2823-testing-46e85357ce2da2a99f56ee83a079e892d7ec3726
zk_avg_latency 0
zk_max_latency 0
zk_min_latency 0
zk_packets_received 0
zk_packets_sent 0
zk_num_alive_connections 0
zk_outstanding_requests 0
zk_server_state leader
zk_znode_count 6
zk_watch_count 0
zk_ephemerals_count 0
zk_approximate_data_size 1271
zk_key_arena_size 4096
zk_latest_snapshot_size 0
zk_open_file_descriptor_count 48
zk_max_file_descriptor_count 18446744073709551615
zk_followers 2
zk_synced_followers 2
5
Créer une base de données
Maintenant que vous avez vérifié que le cluster est correctement configuré et en cours d’exécution, vous allez recréer la même table que celle utilisée dans le tutoriel du jeu de données d’exemple sur les prix de l’immobilier au Royaume-Uni. Il contient environ 30 millions de lignes correspondant aux prix d’achat de biens immobiliers en Angleterre et au Pays de Galles depuis 1995.Connectez-vous au client de chacun des hôtes en exécutant chacune des commandes suivantes dans des onglets ou fenêtres de terminal distincts :
Vous pouvez exécuter la requête ci-dessous depuis le clickhouse-client de chaque hôte pour vérifier qu’aucune base de données n’a encore été créée, à l’exception de celles par défaut :
docker exec -it clickhouse-01 clickhouse-client
docker exec -it clickhouse-02 clickhouse-client
Query
SHOW DATABASES;
Depuis le client
Response
┌─name───────────────┐
1. │ INFORMATION_SCHEMA │
2. │ default │
3. │ information_schema │
4. │ system │
└────────────────────┘
clickhouse-01, exécutez la requête DDL distribuée suivante en utilisant la
clause
ON CLUSTER afin de créer une nouvelle base de données nommée
uk :
Vous pouvez de nouveau exécuter la même requête qu’auparavant depuis le client de chaque hôte afin de vérifier que la base de données a bien été créée sur l’ensemble du cluster, même si la requête n’a été exécutée que sur
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS uk
ON CLUSTER cluster_2S_1R;
clickhouse-01 :
SHOW DATABASES;
┌─name───────────────┐
1. │ INFORMATION_SCHEMA │
2. │ default │
3. │ information_schema │
4. │ system │
5. │ uk │
└────────────────────┘
6
Créer une table sur le cluster
Maintenant que la base de données a été créée, vous allez créer une table. Exécutez la requête suivante depuis n’importe quel client hôte :
Notez qu’elle est identique à la requête utilisée dans l’instruction
CREATE TABLE IF NOT EXISTS uk.uk_price_paid_local
ON CLUSTER cluster_2S_1R
(
price UInt32,
date Date,
postcode1 LowCardinality(String),
postcode2 LowCardinality(String),
type Enum8('terraced' = 1, 'semi-detached' = 2, 'detached' = 3, 'flat' = 4, 'other' = 0),
is_new UInt8,
duration Enum8('freehold' = 1, 'leasehold' = 2, 'unknown' = 0),
addr1 String,
addr2 String,
street LowCardinality(String),
locality LowCardinality(String),
town LowCardinality(String),
district LowCardinality(String),
county LowCardinality(String)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (postcode1, postcode2, addr1, addr2);
CREATE initiale du
tutoriel sur le jeu de données d’exemple des prix de l’immobilier au Royaume-Uni,
à l’exception de la clause
ON CLUSTER.La clause
ON CLUSTER est conçue pour l’exécution distribuée des requêtes DDL (langage de définition de données)
telles que
CREATE,
DROP,
ALTER et
RENAME, afin de garantir que ces
modifications de schéma sont appliquées sur l’ensemble des nœuds d’un cluster.Vous pouvez exécuter la requête ci-dessous à partir du client de chaque hôte afin de vérifier que la table a bien été créée sur l’ensemble du cluster :
Query
SHOW TABLES IN uk;
Avant d’insérer les données « UK Price Paid », faisons une petite expérience pour voir ce qui se passe lorsque nous insérons des données dans une table ordinaire depuis l’un ou l’autre hôte.Créez une base de données et une table de test à l’aide de la requête suivante depuis l’un ou l’autre hôte :
Response
┌─name────────────────┐
1. │ uk_price_paid_local │
└─────────────────────┘
Maintenant, depuis
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS test ON CLUSTER cluster_2S_1R;
CREATE TABLE test.test_table ON CLUSTER cluster_2S_1R
(
`id` UInt64,
`name` String
)
ENGINE = MergeTree()
ORDER BY id;
clickhouse-01, exécutez la requête
INSERT suivante :
Passez sur
INSERT INTO test.test_table (id, name) VALUES (1, 'Clicky McClickface');
clickhouse-02 et exécutez la requête
INSERT suivante :
À présent, depuis
Query
INSERT INTO test.test_table (id, name) VALUES (1, 'Alexey Milovidov');
clickhouse-01 ou
clickhouse-02, exécutez la requête suivante :
Vous remarquerez que, contrairement à une table
-- from clickhouse-01
SELECT * FROM test.test_table;
-- ┌─id─┬─name───────────────┐
-- 1.│ 1 │ Clicky McClickface │
-- └────┴────────────────────┘
--from clickhouse-02
SELECT * FROM test.test_table;
-- ┌─id─┬─name───────────────┐
-- 1.│ 1 │ Alexey Milovidov │
-- └────┴────────────────────┘
ReplicatedMergeTree, seule la ligne insérée dans la table sur cet
hôte précis est renvoyée, et non les deux lignes.Pour lire les données sur les deux shards, nous avons besoin d’une interface capable de traiter des requêtes
sur l’ensemble des shards, en combinant les données des deux shards lorsque nous exécutons des requêtes SELECT
sur celle-ci ou en insérant des données dans les deux shards lorsque nous exécutons des requêtes INSERT.Dans ClickHouse, cette interface est appelée une table distribuée, que nous créons à l’aide du
moteur de table
Distributed. Voyons comment cela fonctionne.
7
Créer une table distribuée
Créez une table distribuée à l’aide de la requête suivante :
Dans cet exemple, la fonction
CREATE TABLE test.test_table_dist ON CLUSTER cluster_2S_1R AS test.test_table
ENGINE = Distributed('cluster_2S_1R', 'test', 'test_table', rand())
rand() est choisie comme clé de sharding afin que
les insertions soient réparties aléatoirement entre les shards.Interrogez maintenant la table distribuée depuis l’un ou l’autre hôte, et vous obtiendrez
les deux lignes qui ont été insérées sur les deux hôtes, contrairement à l’exemple précédent :
SELECT * FROM test.test_table_dist;
Faisons de même pour nos données sur les prix de l’immobilier au Royaume-Uni. Depuis n’importe quel client hôte, exécutez la query suivante pour créer une table distribuée à l’aide de la table existante que nous avons créée précédemment avec
┌─id─┬─name───────────────┐
1. │ 1 │ Alexey Milovidov │
2. │ 1 │ Clicky McClickface │
└────┴────────────────────┘
ON CLUSTER :
CREATE TABLE IF NOT EXISTS uk.uk_price_paid_distributed
ON CLUSTER cluster_2S_1R
ENGINE = Distributed('cluster_2S_1R', 'uk', 'uk_price_paid_local', rand());
8
Insérer des données dans une table distribuée
Connectez-vous maintenant à l’un des hôtes et insérez les données :
Une fois les données insérées, vous pouvez vérifier le nombre de lignes à l’aide de la table distribuée :
INSERT INTO uk.uk_price_paid_distributed
SELECT
toUInt32(price_string) AS price,
parseDateTimeBestEffortUS(time) AS date,
splitByChar(' ', postcode)[1] AS postcode1,
splitByChar(' ', postcode)[2] AS postcode2,
transform(a, ['T', 'S', 'D', 'F', 'O'], ['terraced', 'semi-detached', 'detached', 'flat', 'other']) AS type,
b = 'Y' AS is_new,
transform(c, ['F', 'L', 'U'], ['freehold', 'leasehold', 'unknown']) AS duration,
addr1,
addr2,
street,
locality,
town,
district,
county
FROM url(
'http://prod1.publicdata.landregistry.gov.uk.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/pp-complete.csv',
'CSV',
'uuid_string String,
price_string String,
time String,
postcode String,
a String,
b String,
c String,
addr1 String,
addr2 String,
street String,
locality String,
town String,
district String,
county String,
d String,
e String'
) SETTINGS max_http_get_redirects=10;
Query
SELECT count(*)
FROM uk.uk_price_paid_distributed
Si vous exécutez la requête suivante sur l’un ou l’autre des hôtes, vous constaterez que les données ont été réparties de manière plus ou moins équitable entre les shards (notez que le choix du shard cible a été déterminé par
Response
┌──count()─┐
1. │ 30212555 │ -- 30.21 million
└──────────┘
rand(), les résultats peuvent donc varier) :
Que se passe-t-il si l’un des hôtes tombe en panne ? Simulons cela en arrêtant
-- from clickhouse-01
SELECT count(*)
FROM uk.uk_price_paid_local
-- ┌──count()─┐
-- 1. │ 15107353 │ -- 15.11 million
-- └──────────┘
--from clickhouse-02
SELECT count(*)
FROM uk.uk_price_paid_local
-- ┌──count()─┐
-- 1. │ 15105202 │ -- 15.11 million
-- └──────────┘
clickhouse-01 :
Vérifiez que l’hôte est hors ligne en exécutant :
docker stop clickhouse-01
docker-compose ps
Depuis
Response
NAME IMAGE COMMAND SERVICE CREATED STATUS PORTS
clickhouse-02 clickhouse/clickhouse-server:latest "/entrypoint.sh" clickhouse-02 X minutes ago Up X minutes 127.0.0.1:8124->8123/tcp, 127.0.0.1:9001->9000/tcp
clickhouse-keeper-01 clickhouse/clickhouse-keeper:latest-alpine "/entrypoint.sh" clickhouse-keeper-01 X minutes ago Up X minutes 127.0.0.1:9181->9181/tcp
clickhouse-keeper-02 clickhouse/clickhouse-keeper:latest-alpine "/entrypoint.sh" clickhouse-keeper-02 X minutes ago Up X minutes 127.0.0.1:9182->9181/tcp
clickhouse-keeper-03 clickhouse/clickhouse-keeper:latest-alpine "/entrypoint.sh" clickhouse-keeper-03 X minutes ago Up X minutes 127.0.0.1:9183->9181/tcp
clickhouse-02, exécutez maintenant la même requête select que précédemment sur la table distribuée :
SELECT count(*)
FROM uk.uk_price_paid_distributed
Malheureusement, notre cluster n’est pas tolérant aux pannes. Si l’un des hôtes tombe en panne, le cluster est considéré comme défaillant et la requête échoue — contrairement à la table répliquée que nous avons vue dans l’exemple précédent, pour laquelle nous pouvions insérer des données même lorsque l’un des hôtes était défaillant.
Response
Received exception from server (version 25.5.2):
Code: 279. DB::Exception: Received from localhost:9000. DB::Exception: All connection tries failed. Log:
Code: 32. DB::Exception: Attempt to read after eof. (ATTEMPT_TO_READ_AFTER_EOF) (version 25.5.2.47 (official build))
Code: 209. DB::NetException: Timeout: connect timed out: 192.168.7.1:9000 (clickhouse-01:9000, 192.168.7.1, local address: 192.168.7.2:37484, connection timeout 1000 ms). (SOCKET_TIMEOUT) (version 25.5.2.47 (official build))
Code: 198. DB::NetException: Not found address of host: clickhouse-01: (clickhouse-01:9000, 192.168.7.1, local address: 192.168.7.2:37484). (DNS_ERROR) (version 25.5.2.47 (official build))
: While executing Remote. (ALL_CONNECTION_TRIES_FAILED)
L’avantage de cette topologie de cluster est que les données sont réparties sur des hôtes distincts et n’utilisent que la moitié du stockage par nœud. Plus important encore, les requêtes sont traitées sur les deux shards, ce qui optimise l’utilisation de la mémoire et réduit les E/S par hôte. Le principal inconvénient de cette topologie de cluster est, bien sûr, que la perte de l’un des hôtes nous empêche d’exécuter des requêtes. Dans l’exemple suivant, nous verrons comment configurer un cluster avec deux shards et deux répliques, offrant à la fois évolutivité et tolérance aux pannes.