Configurer les nœuds ClickHouse

​ Configuration du serveur

Modifiez maintenant chaque fichier de configuration vide config.xml situé dans fs/volumes/clickhouse-{}/etc/clickhouse-server/config.d . Les lignes surlignées ci-dessous doivent être adaptées à chaque nœud :

< clickhouse replace = "true" > < logger > < level > debug </ level > < log > /var/log/clickhouse-server/clickhouse-server.log </ log > < errorlog > /var/log/clickhouse-server/clickhouse-server.err.log </ errorlog > < size > 1000M </ size > < count > 3 </ count > </ logger > < display_name > cluster_2S_1R node 1 </ display_name > < listen_host > 0.0.0.0 </ listen_host > < http_port > 8123 </ http_port > < tcp_port > 9000 </ tcp_port > < user_directories > < users_xml > < path > users.xml </ path > </ users_xml > < local_directory > < path > /var/lib/clickhouse/access/ </ path > </ local_directory > </ user_directories > < distributed_ddl > < path > /clickhouse/task_queue/ddl </ path > </ distributed_ddl > < remote_servers > < cluster_2S_1R > < shard > < replica > < host > clickhouse-01 </ host > < port > 9000 </ port > </ replica > </ shard > < shard > < replica > < host > clickhouse-02 </ host > < port > 9000 </ port > </ replica > </ shard > </ cluster_2S_1R > </ remote_servers > < zookeeper > < node > < host > clickhouse-keeper-01 </ host > < port > 9181 </ port > </ node > < node > < host > clickhouse-keeper-02 </ host > < port > 9181 </ port > </ node > < node > < host > clickhouse-keeper-03 </ host > < port > 9181 </ port > </ node > </ zookeeper > < macros > < shard > 01 </ shard > < replica > 01 </ replica > </ macros > </ clickhouse >

Chaque section du fichier de configuration ci-dessus est expliquée plus en détail ci-dessous.

​ Réseau et journalisation

La communication externe via l’interface réseau est activée en configurant le paramètre listen host. Cela garantit que l’hôte du serveur ClickHouse est accessible depuis d’autres hôtes :

< listen_host > 0.0.0.0 </ listen_host >

Le port de l’API HTTP est configuré sur 8123 :

< http_port > 8123 </ http_port >

Le port TCP utilisé pour la communication via le protocole natif de ClickHouse entre clickhouse-client et d’autres outils natifs de ClickHouse, ainsi qu’entre clickhouse-server et d’autres clickhouse-servers, est défini sur 9000 :

< tcp_port > 9000 </ tcp_port >

La journalisation est définie dans le bloc <logger> . Cet exemple de configuration vous fournit un journal de débogage qui effectuera une rotation à 1000 Mo, trois fois :

< logger > < level > debug </ level > < log > /var/log/clickhouse-server/clickhouse-server.log </ log > < errorlog > /var/log/clickhouse-server/clickhouse-server.err.log </ errorlog > < size > 1000M </ size > < count > 3 </ count > </ logger >

Pour plus d’informations sur la configuration de la journalisation, consultez les commentaires inclus dans le fichier de configuration ClickHouse par défaut.

​ Configuration du cluster

La configuration du cluster est définie dans le bloc <remote_servers> . Le nom du cluster cluster_2S_1R y est déclaré.

Le bloc <cluster_2S_1R></cluster_2S_1R> définit la disposition du cluster, à l’aide des paramètres <shard></shard> et <replica></replica> , et sert de modèle pour les requêtes DDL distribuées, c’est-à-dire les requêtes qui s’exécutent sur l’ensemble du cluster via la clause ON CLUSTER . Par défaut, les requêtes DDL distribuées sont autorisées, mais peuvent également être désactivées avec le paramètre allow_distributed_ddl_queries .

internal_replication est laissé à false par défaut, car il n’y a qu’un seul réplica par segment.

< remote_servers > < cluster_2S_1R > < shard > < replica > < host > clickhouse-01 </ host > < port > 9000 </ port > </ replica > </ shard > < shard > < replica > < host > clickhouse-02 </ host > < port > 9000 </ port > </ replica > </ shard > </ cluster_2S_1R > </ remote_servers >

Pour chaque serveur, les paramètres suivants sont définis :

Paramètre Description Valeur par défaut host L’adresse du serveur distant. Vous pouvez utiliser soit le nom de domaine, soit l’adresse IPv4 ou IPv6. Si vous spécifiez le nom de domaine, le serveur effectue une requête DNS au démarrage, et le résultat de la résolution est conservé tant que le serveur est en cours d’exécution. Si la requête DNS échoue, le serveur ne démarre pas. Si vous modifiez l’enregistrement DNS, vous devez redémarrer le serveur. - port Le port TCP utilisé pour l’activité de messagerie ( tcp_port dans la config, généralement défini sur 9000). À ne pas confondre avec http_port . -

​ Configuration de Keeper

La section <ZooKeeper> indique à ClickHouse où ClickHouse Keeper (ou ZooKeeper) est en cours d’exécution. Comme nous utilisons un cluster ClickHouse Keeper, chaque <node> du cluster doit être spécifié, avec son hostname et son numéro de port via les tags <host> et <port> respectivement.

La configuration de ClickHouse Keeper est présentée à l’étape suivante du tutoriel.

< zookeeper > < node > < host > clickhouse-keeper-01 </ host > < port > 9181 </ port > </ node > < node > < host > clickhouse-keeper-02 </ host > < port > 9181 </ port > </ node > < node > < host > clickhouse-keeper-03 </ host > < port > 9181 </ port > </ node > </ zookeeper >

Bien qu’il soit possible d’exécuter ClickHouse Keeper sur le même serveur que ClickHouse Server, dans les environnements de production, nous recommandons vivement d’exécuter ClickHouse Keeper sur des hôtes dédiés.

​ Configuration des macros

Par ailleurs, la section <macros> permet de définir des substitutions de paramètres pour les tables répliquées. Celles-ci sont répertoriées dans system.macros et permettent d’utiliser des substitutions telles que {shard} et {replica} dans les requêtes.

< macros > < shard > 01 </ shard > < replica > 01 </ replica > </ macros >

Ils seront définis en fonction de la topologie du cluster.

​ Configuration utilisateur

Modifiez maintenant chaque fichier de configuration vide users.xml situé dans fs/volumes/clickhouse-{}/etc/clickhouse-server/users.d en y ajoutant le contenu suivant :

/users.d/users.xml <? xml version = "1.0" ?> < clickhouse replace = "true" > < profiles > < default > < max_memory_usage > 10000000000 </ max_memory_usage > < use_uncompressed_cache > 0 </ use_uncompressed_cache > < load_balancing > in_order </ load_balancing > < log_queries > 1 </ log_queries > </ default > </ profiles > < users > < default > < access_management > 1 </ access_management > < profile > default </ profile > < networks > < ip > ::/0 </ ip > </ networks > < quota > default </ quota > < access_management > 1 </ access_management > < named_collection_control > 1 </ named_collection_control > < show_named_collections > 1 </ show_named_collections > < show_named_collections_secrets > 1 </ show_named_collections_secrets > </ default > </ users > < quotas > < default > < interval > < duration > 3600 </ duration > < queries > 0 </ queries > < errors > 0 </ errors > < result_rows > 0 </ result_rows > < read_rows > 0 </ read_rows > < execution_time > 0 </ execution_time > </ interval > </ default > </ quotas > </ clickhouse >

Dans cet exemple, le default user est configuré sans password par souci de simplicité. En pratique, cette pratique est déconseillée.