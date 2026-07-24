[NOT] OVERRIDABLE et des attributs XML,
et/ou de l’option de configuration
allow_named_collection_override_by_default.
Stocker des collections nommées dans la base de données système
Dans l’exemple ci-dessus :
CREATE NAMED COLLECTION name AS
key_1 = 'value' OVERRIDABLE,
key_2 = 'value2' NOT OVERRIDABLE,
url = 'https://connection.url/'
key_1peut toujours être surchargée.
key_2ne peut jamais être surchargée.
urlpeut être surchargée ou non selon la valeur de
allow_named_collection_override_by_default.
Pour gérer des collections nommées avec DDL, un utilisateur doit disposer du privilège
Permissions pour créer des collections nommées avec DDL
named_collection_control. Ce privilège peut être attribué en ajoutant un fichier à
/etc/clickhouse-server/users.d/. Cet exemple accorde à l’utilisateur
default les privilèges
access_management et
named_collection_control :
/etc/clickhouse-server/users.d/user_default.xml
<clickhouse>
<users>
<default>
<password_sha256_hex>65e84be33532fb784c48129675f9eff3a682b27168c0ea744b2cf58ee02337c5</password_sha256_hex replace=true>
<access_management>1</access_management>
<named_collection_control>1</named_collection_control>
</default>
</users>
</clickhouse>
Les collections nommées peuvent être stockées soit sur un disk local, soit dans ZooKeeper/Keeper. Par défaut, le stockage local est utilisé. Elles peuvent également être stockées de manière chiffrée, avec les mêmes algorithmes que ceux utilisés pour le chiffrement du disque,
Stockage des collections nommées
aes_128_ctr étant utilisé par défaut.
Pour configurer le stockage des collections nommées, vous devez spécifier un
type. Il peut s’agir de
local ou de
keeper/
zookeeper. Pour le stockage chiffré,
vous pouvez utiliser
local_encrypted ou
keeper_encrypted/
zookeeper_encrypted.
Pour utiliser ZooKeeper/Keeper, vous devez également définir un
path (chemin dans ZooKeeper/Keeper où les collections nommées seront stockées) dans la
section
named_collections_storage du fichier de configuration. L’exemple suivant utilise le chiffrement et ZooKeeper/Keeper :
Le paramètre de configuration facultatif
<clickhouse>
<named_collections_storage>
<type>zookeeper_encrypted</type>
<key_hex>bebec0cabebec0cabebec0cabebec0ca</key_hex>
<algorithm>aes_128_ctr</algorithm>
<path>/named_collections_path/</path>
<update_timeout_ms>1000</update_timeout_ms>
</named_collections_storage>
</clickhouse>
update_timeout_ms vaut
5000 par défaut.
Stockage des collections nommées dans des fichiers de configuration
Dans l’exemple ci-dessus :
/etc/clickhouse-server/config.d/named_collections.xml
<clickhouse>
<named_collections>
<name>
<key_1 overridable="true">value</key_1>
<key_2 overridable="false">value_2</key_2>
<url>https://connection.url/</url>
</name>
</named_collections>
</clickhouse>
key_1peut toujours être surchargée.
key_2ne peut jamais être surchargée.
urlpeut être surchargée ou non selon la valeur de
allow_named_collection_override_by_default.
Les collections nommées créées à l’aide de requêtes DDL peuvent être modifiées ou supprimées via des instructions DDL. Les collections nommées créées à partir de fichiers XML peuvent être gérées en modifiant ou en supprimant le fichier XML correspondant.
Modification des collections nommées
Modifiez ou ajoutez les clés
Modifier une collection nommée DDL
key1 et
key3 de la collection
collection2
(cela ne modifiera pas la valeur de la propriété
overridable pour ces clés) :
Modifiez ou ajoutez la clé
ALTER NAMED COLLECTION collection2 SET key1=4, key3='value3'
key1 et autorisez sa redéfinition systématique :
Supprimez la clé
ALTER NAMED COLLECTION collection2 SET key1=4 OVERRIDABLE
key2 de
collection2 :
Modifiez ou ajoutez la clé
ALTER NAMED COLLECTION collection2 DELETE key2
key1 et supprimez la clé
key3 dans la collection
collection2 :
Pour forcer une clé à utiliser les paramètres par défaut de l’indicateur
ALTER NAMED COLLECTION collection2 SET key1=4, DELETE key3
overridable, vous devez
la supprimer, puis l’ajouter à nouveau.
ALTER NAMED COLLECTION collection2 DELETE key1;
ALTER NAMED COLLECTION collection2 SET key1=4;
Supprimez la collection nommée DDL
collection2 :
DROP NAMED COLLECTION collection2
Pour une description des paramètres, voir fonction de table S3.
Collections nommées pour accéder à S3
CREATE NAMED COLLECTION s3_mydata AS
access_key_id = 'AKIAIOSFODNN7EXAMPLE',
secret_access_key = 'wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY',
format = 'CSV',
url = 'https://s3.us-east-1.amazonaws.com/yourbucket/mydata/'
<clickhouse>
<named_collections>
<s3_mydata>
<access_key_id>AKIAIOSFODNN7EXAMPLE</access_key_id>
<secret_access_key>wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY</secret_access_key>
<format>CSV</format>
<url>https://s3.us-east-1.amazonaws.com/yourbucket/mydata/</url>
</s3_mydata>
</named_collections>
</clickhouse>
Les deux exemples suivants utilisent la même collection nommée
fonction s3() et exemples de collection nommée pour la table S3
s3_mydata :
Fonction s3()
INSERT INTO FUNCTION s3(s3_mydata, filename = 'test_file.tsv.gz',
format = 'TSV', structure = 'number UInt64', compression_method = 'gzip')
SELECT * FROM numbers(10000);
Table S3
CREATE TABLE s3_engine_table (number Int64)
ENGINE=S3(s3_mydata, url='https://s3.us-east-1.amazonaws.com/yourbucket/mydata/test_file.tsv.gz', format = 'TSV')
SETTINGS input_format_with_names_use_header = 0;
SELECT * FROM s3_engine_table LIMIT 3;
┌─number─┐
│ 0 │
│ 1 │
│ 2 │
└────────┘
Pour une description des paramètres, voir mysql.
Collection nommée pour accéder à une base de données MySQL
CREATE NAMED COLLECTION mymysql AS
user = 'myuser',
password = 'mypass',
host = '127.0.0.1',
port = 3306,
database = 'test',
connection_pool_size = 8,
replace_query = 1
<clickhouse>
<named_collections>
<mymysql>
<user>myuser</user>
<password>mypass</password>
<host>127.0.0.1</host>
<port>3306</port>
<database>test</database>
<connection_pool_size>8</connection_pool_size>
<replace_query>1</replace_query>
</mymysql>
</named_collections>
</clickhouse>
Les quatre exemples suivants utilisent la même collection nommée
Exemples de collection nommée pour la fonction
Exemples de collection nommée pour la fonction
mysql(), une table MySQL, une base de données MySQL et un dictionnaire
mymysql :
fonction mysql()
SELECT count() FROM mysql(mymysql, table = 'test');
┌─count()─┐
│ 3 │
└─────────┘
La collection nommée ne spécifie pas le paramètre
table ; il est donc indiqué dans l’appel de fonction sous la forme
table = 'test'.
Table MySQL
CREATE TABLE mytable(A Int64) ENGINE = MySQL(mymysql, table = 'test', connection_pool_size=3, replace_query=0);
SELECT count() FROM mytable;
┌─count()─┐
│ 3 │
└─────────┘
Le DDL remplace le paramètre connection_pool_size de la collection nommée.
Base de données MySQL
CREATE DATABASE mydatabase ENGINE = MySQL(mymysql);
SHOW TABLES FROM mydatabase;
┌─name───┐
│ source │
│ test │
└────────┘
Dictionnaire MySQL
CREATE DICTIONARY dict (A Int64, B String)
PRIMARY KEY A
SOURCE(MYSQL(NAME mymysql TABLE 'source'))
LIFETIME(MIN 1 MAX 2)
LAYOUT(HASHED());
SELECT dictGet('dict', 'B', 2);
┌─dictGet('dict', 'B', 2)─┐
│ two │
└─────────────────────────┘
Pour la description des paramètres, voir postgresql. Il existe également les alias suivants :
Collections nommées pour accéder à une base de données PostgreSQL
usernamepour
user
dbpour
database.
postgresql_connection_pool_size et les autres paramètres
postgresql_*) peuvent également être stockés dans la collection ou être transmis sous forme de surcharges
key = value. Ils s’appliquent au moteur de table
PostgreSQL, à la fonction de table
postgresql et au moteur de base de données
PostgreSQL ; une clause
SETTINGS explicite sur une table a préséance sur les valeurs de la collection.
Le paramètre
addresses_expr est utilisé dans une collection à la place de
host:port. Ce paramètre est facultatif, car d’autres le sont également :
host,
hostname,
port. Le pseudo-code ci-dessous explique l’ordre de priorité :
Exemple de création :
CASE
WHEN collection['addresses_expr'] != '' THEN collection['addresses_expr']
WHEN collection['host'] != '' THEN collection['host'] || ':' || if(collection['port'] != '', collection['port'], '5432')
WHEN collection['hostname'] != '' THEN collection['hostname'] || ':' || if(collection['port'] != '', collection['port'], '5432')
END
Exemple de configuration :
CREATE NAMED COLLECTION mypg AS
user = 'pguser',
password = 'jw8s0F4',
host = '127.0.0.1',
port = 5432,
database = 'test',
schema = 'test_schema'
<clickhouse>
<named_collections>
<mypg>
<user>pguser</user>
<password>jw8s0F4</password>
<host>127.0.0.1</host>
<port>5432</port>
<database>test</database>
<schema>test_schema</schema>
</mypg>
</named_collections>
</clickhouse>
Exemple d’utilisation de collections nommées avec la fonction postgresql
SELECT * FROM postgresql(mypg, table = 'test');
┌─a─┬─b───┐
│ 2 │ two │
│ 1 │ one │
└───┴─────┘
SELECT * FROM postgresql(mypg, table = 'test', schema = 'public');
┌─a─┐
│ 1 │
│ 2 │
│ 3 │
└───┘
Exemple d’utilisation de collections nommées avec une base de données avec moteur PostgreSQL
CREATE TABLE mypgtable (a Int64) ENGINE = PostgreSQL(mypg, table = 'test', schema = 'public');
SELECT * FROM mypgtable;
┌─a─┐
│ 1 │
│ 2 │
│ 3 │
└───┘
PostgreSQL copie les données de la collection nommée au moment de la création de la table. Toute modification de la collection n’affecte pas les tables existantes.
Exemple d’utilisation des collections nommées avec une base de données utilisant le moteur PostgreSQL
CREATE DATABASE mydatabase ENGINE = PostgreSQL(mypg);
SHOW TABLES FROM mydatabase
┌─name─┐
│ test │
└──────┘
Exemple d’utilisation de collections nommées avec un dictionnaire dont la source est POSTGRESQL
CREATE DICTIONARY dict (a Int64, b String)
PRIMARY KEY a
SOURCE(POSTGRESQL(NAME mypg TABLE test))
LIFETIME(MIN 1 MAX 2)
LAYOUT(HASHED());
SELECT dictGet('dict', 'b', 2);
┌─dictGet('dict', 'b', 2)─┐
│ two │
└─────────────────────────┘
Pour la description des paramètres, consultez remote. Exemple de configuration :
Collections nommées pour accéder à une base de données ClickHouse distante
CREATE NAMED COLLECTION remote1 AS
host = 'remote_host',
port = 9000,
database = 'system',
user = 'foo',
password = 'secret',
secure = 1
<clickhouse>
<named_collections>
<remote1>
<host>remote_host</host>
<port>9000</port>
<database>system</database>
<user>foo</user>
<password>secret</password>
<secure>1</secure>
</remote1>
</named_collections>
</clickhouse>
secure n’est pas nécessaire pour la connexion grâce à
remoteSecure, mais peut être utilisé pour les dictionnaires.
Exemple d’utilisation des collections nommées avec les fonctions
remote/
remoteSecure
SELECT * FROM remote(remote1, table = one);
┌─dummy─┐
│ 0 │
└───────┘
SELECT * FROM remote(remote1, database = merge(system, '^one'));
┌─dummy─┐
│ 0 │
└───────┘
INSERT INTO FUNCTION remote(remote1, database = default, table = test) VALUES (1,'a');
SELECT * FROM remote(remote1, database = default, table = test);
┌─a─┬─b─┐
│ 1 │ a │
└───┴───┘
Exemple d’utilisation de collections nommées avec un dictionnaire dont la source est ClickHouse
CREATE DICTIONARY dict(a Int64, b String)
PRIMARY KEY a
SOURCE(CLICKHOUSE(NAME remote1 TABLE test DB default))
LIFETIME(MIN 1 MAX 2)
LAYOUT(HASHED());
SELECT dictGet('dict', 'b', 1);
┌─dictGet('dict', 'b', 1)─┐
│ a │
└─────────────────────────┘
Pour une description des paramètres, voir Kafka.
Collections nommées pour accéder à Kafka
CREATE NAMED COLLECTION my_kafka_cluster AS
kafka_broker_list = 'localhost:9092',
kafka_topic_list = 'kafka_topic',
kafka_group_name = 'consumer_group',
kafka_format = 'JSONEachRow',
kafka_max_block_size = '1048576';
<clickhouse>
<named_collections>
<my_kafka_cluster>
<kafka_broker_list>localhost:9092</kafka_broker_list>
<kafka_topic_list>kafka_topic</kafka_topic_list>
<kafka_group_name>consumer_group</kafka_group_name>
<kafka_format>JSONEachRow</kafka_format>
<kafka_max_block_size>1048576</kafka_max_block_size>
</my_kafka_cluster>
</named_collections>
</clickhouse>
Les deux exemples suivants utilisent la même collection nommée
Exemple d’utilisation des collections nommées avec une table Kafka
my_kafka_cluster :
CREATE TABLE queue
(
timestamp UInt64,
level String,
message String
)
ENGINE = Kafka(my_kafka_cluster)
CREATE TABLE queue
(
timestamp UInt64,
level String,
message String
)
ENGINE = Kafka(my_kafka_cluster)
SETTINGS kafka_num_consumers = 4,
kafka_thread_per_consumer = 1;
Pour une description des paramètres, voir Sauvegarde et restauration.
Collections nommées pour les sauvegardes
BACKUP TABLE default.test to S3(named_collection_s3_backups, 'directory')
<clickhouse>
<named_collections>
<named_collection_s3_backups>
<url>https://my-s3-bucket.s3.amazonaws.com/backup-S3/</url>
<access_key_id>ABC123</access_key_id>
<secret_access_key>Abc+123</secret_access_key>
</named_collection_s3_backups>
</named_collections>
</clickhouse>
Pour la description des paramètres, voir mongodb.
Collections nommées pour accéder aux tables et dictionnaires MongoDB
CREATE NAMED COLLECTION mymongo AS
user = '',
password = '',
host = '127.0.0.1',
port = 27017,
database = 'test',
collection = 'my_collection',
options = 'connectTimeoutMS=10000'
<clickhouse>
<named_collections>
<mymongo>
<user></user>
<password></password>
<host>127.0.0.1</host>
<port>27017</port>
<database>test</database>
<collection>my_collection</collection>
<options>connectTimeoutMS=10000</options>
</mymongo>
</named_collections>
</clickhouse>
Table MongoDB
CREATE TABLE mytable(log_type VARCHAR, host VARCHAR, command VARCHAR) ENGINE = MongoDB(mymongo, options='connectTimeoutMS=10000&compressors=zstd')
SELECT count() FROM mytable;
┌─count()─┐
│ 2 │
└─────────┘
Le DDL surcharge le paramètre d’options de la collection nommée.
Dictionnaire MongoDB
CREATE DICTIONARY dict
(
`a` Int64,
`b` String
)
PRIMARY KEY a
SOURCE(MONGODB(NAME mymongo COLLECTION my_dict))
LIFETIME(MIN 1 MAX 2)
LAYOUT(HASHED())
SELECT dictGet('dict', 'b', 2);
┌─dictGet('dict', 'b', 2)─┐
│ two │
└─────────────────────────┘
La collection nommée indique
my_collection comme nom de la collection. Dans l’appel de fonction, ce nom est remplacé par
collection = 'my_dict' pour sélectionner une autre collection.