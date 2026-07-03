Les requêtes ci-dessous ont été exécutées sur une instance de production de ClickHouse Cloud. Pour plus d’informations, consultez “Spécifications du Playground”.
Chargement du jeu de données
- Sans insérer les données dans ClickHouse, nous pouvons les interroger directement. Récupérons quelques lignes pour voir à quoi elles ressemblent :
Les lignes se présentent ainsi :
SELECT *
FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/amazon_reviews/amazon_reviews_2015.snappy.parquet')
LIMIT 3
Row 1:
──────
review_date: 16462
marketplace: US
customer_id: 25444946 -- 25.44 million
review_id: R146L9MMZYG0WA
product_id: B00NV85102
product_parent: 908181913 -- 908.18 million
product_title: XIKEZAN iPhone 6 Plus 5.5 inch Waterproof Case, Shockproof Dirtproof Snowproof Full Body Skin Case Protective Cover with Hand Strap & Headphone Adapter & Kickstand
product_category: Wireless
star_rating: 4
helpful_votes: 0
total_votes: 0
vine: false
verified_purchase: true
review_headline: case is sturdy and protects as I want
review_body: I won't count on the waterproof part (I took off the rubber seals at the bottom because the got on my nerves). But the case is sturdy and protects as I want.
Row 2:
──────
review_date: 16462
marketplace: US
customer_id: 1974568 -- 1.97 million
review_id: R2LXDXT293LG1T
product_id: B00OTFZ23M
product_parent: 951208259 -- 951.21 million
product_title: Season.C Chicago Bulls Marilyn Monroe No.1 Hard Back Case Cover for Samsung Galaxy S5 i9600
product_category: Wireless
star_rating: 1
helpful_votes: 0
total_votes: 0
vine: false
verified_purchase: true
review_headline: One Star
review_body: Cant use the case because its big for the phone. Waist of money!
Row 3:
──────
review_date: 16462
marketplace: US
customer_id: 24803564 -- 24.80 million
review_id: R7K9U5OEIRJWR
product_id: B00LB8C4U4
product_parent: 524588109 -- 524.59 million
product_title: iPhone 5s Case, BUDDIBOX [Shield] Slim Dual Layer Protective Case with Kickstand for Apple iPhone 5 and 5s
product_category: Wireless
star_rating: 4
helpful_votes: 0
total_votes: 0
vine: false
verified_purchase: true
review_headline: but overall this case is pretty sturdy and provides good protection for the phone
review_body: The front piece was a little difficult to secure to the phone at first, but overall this case is pretty sturdy and provides good protection for the phone, which is what I need. I would buy this case again.
- Définissons une nouvelle table MergeTree nommée
amazon_reviewspour stocker ces données dans ClickHouse :
CREATE DATABASE amazon
CREATE TABLE amazon.amazon_reviews
(
`review_date` Date,
`marketplace` LowCardinality(String),
`customer_id` UInt64,
`review_id` String,
`product_id` String,
`product_parent` UInt64,
`product_title` String,
`product_category` LowCardinality(String),
`star_rating` UInt8,
`helpful_votes` UInt32,
`total_votes` UInt32,
`vine` Bool,
`verified_purchase` Bool,
`review_headline` String,
`review_body` String,
PROJECTION helpful_votes
(
SELECT *
ORDER BY helpful_votes
)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (review_date, product_category)
- La commande
INSERTsuivante utilise la fonction de table
s3Cluster, qui permet de traiter plusieurs fichiers S3 en parallèle à l’aide de tous les nœuds de votre cluster. Nous utilisons également un caractère générique pour insérer tous les fichiers dont le nom commence par
https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/amazon_reviews/amazon_reviews_*.snappy.parquet:
INSERT INTO amazon.amazon_reviews SELECT *
FROM s3Cluster('default',
'https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/amazon_reviews/amazon_reviews_*.snappy.parquet')
- Cette requête est assez rapide : en moyenne, environ 300 000 lignes par seconde. En 5 minutes environ, vous devriez voir toutes les lignes insérées :
- Voyons combien d’espace occupent nos données :
Exemples de requêtes
- Exécutons quelques requêtes. Voici les 10 avis les plus utiles du jeu de données :
Cette requête utilise une projection pour améliorer les performances.
- Voici les 10 produits Amazon qui ont le plus d’avis :
- Voici la note moyenne des avis par mois pour chaque produit (une vraie question d’entretien chez Amazon !) :
- Voici le nombre total de votes par catégorie de produit. Cette requête est rapide, car
product_categoryfait partie de la clé primaire :
- Cherchons les produits pour lesquels le mot “awful” apparaît le plus souvent dans l’avis. C’est un travail considérable : il faut analyser plus de 151 M de chaînes à la recherche d’un seul mot :
Notez le temps d’exécution de la requête pour un volume de données aussi important. Les résultats sont aussi assez amusants à lire !
runnable
SELECT
product_id,
any(product_title),
avg(star_rating),
count() AS count
FROM amazon.amazon_reviews
WHERE position(review_body, 'awful') > 0
GROUP BY product_id
ORDER BY count DESC
LIMIT 50;
- Nous pouvons relancer la même requête, mais cette fois en recherchant awesome dans les avis :
runnable
SELECT
product_id,
any(product_title),
avg(star_rating),
count() AS count
FROM amazon.amazon_reviews
WHERE position(review_body, 'awesome') > 0
GROUP BY product_id
ORDER BY count DESC
LIMIT 50;