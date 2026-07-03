Plus de 150 M d’avis clients sur les produits Amazon

Ce jeu de données contient plus de 150 M d’avis clients sur des produits Amazon. Les données se trouvent dans des fichiers Parquet compressés avec Snappy dans AWS S3, pour une taille totale de 49 GB (compressés). Voyons les étapes pour l’insérer dans ClickHouse.

de production de ClickHouse Cloud. Pour plus d’informations, consultez Les requêtes ci-dessous ont été exécutées sur une instancede ClickHouse Cloud. Pour plus d’informations, consultez “Spécifications du Playground”

​ Chargement du jeu de données

Sans insérer les données dans ClickHouse, nous pouvons les interroger directement. Récupérons quelques lignes pour voir à quoi elles ressemblent :

SELECT * FROM s3( 'https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/amazon_reviews/amazon_reviews_2015.snappy.parquet' ) LIMIT 3

Les lignes se présentent ainsi :

Row 1: ────── review_date: 16462 marketplace: US customer_id: 25444946 -- 25.44 million review_id: R146L9MMZYG0WA product_id: B00NV85102 product_parent: 908181913 -- 908.18 million product_title: XIKEZAN iPhone 6 Plus 5.5 inch Waterproof Case, Shockproof Dirtproof Snowproof Full Body Skin Case Protective Cover with Hand Strap & Headphone Adapter & Kickstand product_category: Wireless star_rating: 4 helpful_votes: 0 total_votes: 0 vine: false verified_purchase: true review_headline: case is sturdy and protects as I want review_body: I won't count on the waterproof part (I took off the rubber seals at the bottom because the got on my nerves). But the case is sturdy and protects as I want. Row 2: ────── review_date: 16462 marketplace: US customer_id: 1974568 -- 1.97 million review_id: R2LXDXT293LG1T product_id: B00OTFZ23M product_parent: 951208259 -- 951.21 million product_title: Season.C Chicago Bulls Marilyn Monroe No.1 Hard Back Case Cover for Samsung Galaxy S5 i9600 product_category: Wireless star_rating: 1 helpful_votes: 0 total_votes: 0 vine: false verified_purchase: true review_headline: One Star review_body: Cant use the case because its big for the phone. Waist of money! Row 3: ────── review_date: 16462 marketplace: US customer_id: 24803564 -- 24.80 million review_id: R7K9U5OEIRJWR product_id: B00LB8C4U4 product_parent: 524588109 -- 524.59 million product_title: iPhone 5s Case, BUDDIBOX [Shield] Slim Dual Layer Protective Case with Kickstand for Apple iPhone 5 and 5s product_category: Wireless star_rating: 4 helpful_votes: 0 total_votes: 0 vine: false verified_purchase: true review_headline: but overall this case is pretty sturdy and provides good protection for the phone review_body: The front piece was a little difficult to secure to the phone at first, but overall this case is pretty sturdy and provides good protection for the phone, which is what I need. I would buy this case again.

Définissons une nouvelle table MergeTree nommée amazon_reviews pour stocker ces données dans ClickHouse :

CREATE DATABASE amazon CREATE TABLE amazon .amazon_reviews ( `review_date` Date , `marketplace` LowCardinality(String), `customer_id` UInt64, `review_id` String, `product_id` String, `product_parent` UInt64, `product_title` String, `product_category` LowCardinality(String), `star_rating` UInt8, `helpful_votes` UInt32, `total_votes` UInt32, `vine` Bool, `verified_purchase` Bool, `review_headline` String, `review_body` String, PROJECTION helpful_votes ( SELECT * ORDER BY helpful_votes ) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY (review_date, product_category)

La commande INSERT suivante utilise la fonction de table s3Cluster , qui permet de traiter plusieurs fichiers S3 en parallèle à l’aide de tous les nœuds de votre cluster. Nous utilisons également un caractère générique pour insérer tous les fichiers dont le nom commence par https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/amazon_reviews/amazon_reviews_*.snappy.parquet :

INSERT INTO amazon . amazon_reviews SELECT * FROM s3Cluster( 'default' , 'https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/amazon_reviews/amazon_reviews_*.snappy.parquet' )

Dans ClickHouse Cloud, le nom du cluster est default . Remplacez default par le nom de votre cluster… ou utilisez la fonction de table s3 (au lieu de s3Cluster ) si vous n’avez pas de cluster.

Cette requête est assez rapide : en moyenne, environ 300 000 lignes par seconde. En 5 minutes environ, vous devriez voir toutes les lignes insérées :

Voyons combien d’espace occupent nos données :

Les données d’origine représentaient environ 70G, mais une fois compressées dans ClickHouse, elles n’occupent plus qu’environ 30G.

​ Exemples de requêtes

Exécutons quelques requêtes. Voici les 10 avis les plus utiles du jeu de données :

Cette requête utilise une projection pour améliorer les performances.

Voici les 10 produits Amazon qui ont le plus d’avis :

Voici la note moyenne des avis par mois pour chaque produit (une vraie question d’entretien chez Amazon !) :

Voici le nombre total de votes par catégorie de produit. Cette requête est rapide, car product_category fait partie de la clé primaire :

Cherchons les produits pour lesquels le mot “awful” apparaît le plus souvent dans l’avis. C’est un travail considérable : il faut analyser plus de 151 M de chaînes à la recherche d’un seul mot :

runnable SELECT product_id, any(product_title), avg (star_rating), count () AS count FROM amazon . amazon_reviews WHERE position(review_body, 'awful' ) > 0 GROUP BY product_id ORDER BY count DESC LIMIT 50 ;

Notez le temps d’exécution de la requête pour un volume de données aussi important. Les résultats sont aussi assez amusants à lire !

Nous pouvons relancer la même requête, mais cette fois en recherchant awesome dans les avis :