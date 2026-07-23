Moteurs disponibles
|Moteur
|Description
|Idéal pour
auto
|Sélectionne automatiquement le moteur le plus adapté à chaque opération
|Usage général (par défaut)
chdb
|Force toutes les opérations à passer par ClickHouse SQL
|Jeux de données volumineux, agrégations
pandas
|Force toutes les opérations à passer par pandas
|Tests de compatibilité, fonctionnalités propres à pandas
Configuration du moteur
Configuration globale
from chdb.datastore.config import config
# Option 1: Using set method
config.set_execution_engine('auto') # Default
config.set_execution_engine('chdb') # Force ClickHouse
config.set_execution_engine('pandas') # Force pandas
# Option 2: Using shortcuts
config.use_auto() # Auto-select
config.use_chdb() # Force ClickHouse
config.use_pandas() # Force pandas
Vérifier le moteur actuel
print(config.execution_engine) # 'auto', 'chdb', or 'pandas'
En mode
Mode automatique
auto (par défaut), DataStore choisit le moteur optimal pour chaque opération :
Opérations exécutées dans chDB
- Filtrage compatible avec SQL (
filter(),
where())
- Sélection de colonnes (
select())
- Tri (
sort(),
orderby())
- Regroupement et agrégation (
groupby().agg())
- Jointures (
join(),
merge())
- Distinct (
distinct(),
drop_duplicates())
- Limitation (
limit(),
head(),
tail())
Opérations exécutées dans pandas
- Fonctions personnalisées avec
apply(custom_func)
- Tableaux croisés dynamiques complexes avec des agrégations personnalisées
- Opérations impossibles à exprimer en SQL
- Lorsque l’entrée est déjà un pandas DataFrame
Exemple
from chdb import datastore as pd
from chdb.datastore.config import config
config.use_auto() # Default
ds = pd.read_csv("data.csv")
# This uses chDB (SQL)
result = (ds
.filter(ds['amount'] > 100) # SQL: WHERE
.groupby('region') # SQL: GROUP BY
.agg({'amount': 'sum'}) # SQL: SUM()
)
# This uses pandas (custom function)
result = ds.apply(lambda row: complex_calculation(row), axis=1)
Faites passer toutes les opérations par ClickHouse SQL :
Mode chDB
config.use_chdb()
Quand utiliser
- Traitement de grands volumes de données (millions de lignes)
- Charges de travail d’agrégation intensives
- Lorsque vous recherchez une optimisation SQL maximale
- Comportement cohérent pour toutes les opérations
Caractéristiques de performance
|Type d’opération
|Performances
|GroupBy/Agrégation
|Excellentes (jusqu’à 20 fois plus rapides)
|Filtrage complexe
|Excellentes
|Tri
|Très bonnes
|Filtres simples à critère unique
|Bonnes (léger surcoût)
Limites
- Les fonctions Python personnalisées peuvent ne pas être prises en charge
- Certaines fonctionnalités propres à pandas nécessitent une conversion
Forcez toutes les opérations à passer par pandas :
Mode pandas
config.use_pandas()
Quand utiliser
- Tests de compatibilité avec pandas
- Utilisation de fonctionnalités propres à pandas
- Débogage de problèmes liés à pandas
- Lorsque les données sont déjà au format pandas
Caractéristiques des performances
|Type d’opération
|Performance
|Opérations simples
|Bonne
|Fonctions personnalisées
|Excellente
|Agrégations complexes
|Plus lentes que chDB
|Jeux de données volumineux
|Gourmands en mémoire
Configurez le moteur pour les opérations qui combinent des colonnes provenant de différents DataStores :
Moteur Cross-DataStore
# Set cross-DataStore engine
config.set_cross_datastore_engine('auto')
config.set_cross_datastore_engine('chdb')
config.set_cross_datastore_engine('pandas')
Exemple
ds1 = pd.read_csv("sales.csv")
ds2 = pd.read_csv("inventory.csv")
# This operation involves two DataStores
result = ds1.join(ds2, on='product_id')
# Uses cross_datastore_engine setting
Logique de sélection du moteur
Arbre de décision du mode Auto
Operation requested
│
├─ Can be expressed in SQL?
│ │
│ ├─ Yes → Use chDB
│ │
│ └─ No → Use pandas
│
└─ Cross-DataStore operation?
│
└─ Use cross_datastore_engine setting
Pour certaines fonctions, il est possible de configurer explicitement leur moteur :
Surcharge au niveau des fonctions
Voir Configuration de fonction pour plus de détails.
from chdb.datastore.config import function_config
# Force specific functions to use specific engine
function_config.use_chdb('length', 'substring')
function_config.use_pandas('upper', 'lower')
Résultats du benchmark sur 10 millions de lignes :
Comparaison des performances
Points clés :
|Opération
|pandas (ms)
|chdb (ms)
|Gain de vitesse
|GroupBy count
|347
|17
|19.93x
|Opérations combinées
|1,535
|234
|6.56x
|Pipeline complexe
|2,047
|380
|5.39x
|Filtre+Tri+Head
|1,537
|350
|4.40x
|GroupBy agg
|406
|141
|2.88x
|Filtre simple
|276
|526
|0.52x
- chDB excelle pour les agrégations et les pipelines complexes
- pandas est légèrement plus rapide pour les opérations simples
- Utilisez le mode
autopour tirer le meilleur parti des deux
Bonnes pratiques
1. Commencez par mode automatique
config.use_auto() # Let DataStore decide
2. Mesurez avant de forcer
config.enable_profiling()
# Run your workload
# Check profiler report to see where time is spent
3. Imposer un moteur pour certaines charges de travail
# For heavy aggregation workloads
config.use_chdb()
# For pandas compatibility testing
config.use_pandas()
4. Utiliser explain() pour comprendre l’exécution
ds = pd.read_csv("data.csv")
query = ds.filter(ds['age'] > 25).groupby('city').agg({'salary': 'sum'})
# See what SQL will be generated
query.explain()
Dépannage
Problème : opération plus lente que prévu
# Check current engine
print(config.execution_engine)
# Enable debug to see what's happening
config.enable_debug()
# Try forcing specific engine
config.use_chdb() # or config.use_pandas()
Problème : Opération non prise en charge en mode chdb
# Some pandas operations aren't supported in SQL
# Solution: use auto mode
config.use_auto()
# Or explicitly convert to pandas first
df = ds.to_df()
result = df.some_pandas_specific_operation()
Problème : problèmes de mémoire avec de grands volumes de données
# Use chdb engine to avoid loading all data into memory
config.use_chdb()
# Filter early to reduce data size
result = ds.filter(ds['date'] >= '2024-01-01').to_df()
# For maximum throughput on large datasets, use performance mode
# which enables parallel Parquet reading and single-SQL aggregation
config.use_performance_mode()