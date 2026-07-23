Configurer le moteur d’exécution de DataStore : auto, chdb ou pandas

DataStore peut exécuter des opérations via différents backends. Ce guide explique comment configurer et optimiser le choix du moteur.

​ Moteurs disponibles

Moteur Description Idéal pour auto Sélectionne automatiquement le moteur le plus adapté à chaque opération Usage général (par défaut) chdb Force toutes les opérations à passer par ClickHouse SQL Jeux de données volumineux, agrégations pandas Force toutes les opérations à passer par pandas Tests de compatibilité, fonctionnalités propres à pandas

​ Configuration du moteur

​ Configuration globale

from chdb.datastore.config import config # Option 1: Using set method config.set_execution_engine( 'auto' ) # Default config.set_execution_engine( 'chdb' ) # Force ClickHouse config.set_execution_engine( 'pandas' ) # Force pandas # Option 2: Using shortcuts config.use_auto() # Auto-select config.use_chdb() # Force ClickHouse config.use_pandas() # Force pandas

​ Vérifier le moteur actuel

print (config.execution_engine) # 'auto', 'chdb', or 'pandas'

​ Mode automatique

En mode auto (par défaut), DataStore choisit le moteur optimal pour chaque opération :

​ Opérations exécutées dans chDB

Filtrage compatible avec SQL ( filter() , where() )

, ) Sélection de colonnes ( select() )

) Tri ( sort() , orderby() )

, ) Regroupement et agrégation ( groupby().agg() )

) Jointures ( join() , merge() )

, ) Distinct ( distinct() , drop_duplicates() )

, ) Limitation ( limit() , head() , tail() )

​ Opérations exécutées dans pandas

Fonctions personnalisées avec apply(custom_func)

Tableaux croisés dynamiques complexes avec des agrégations personnalisées

Opérations impossibles à exprimer en SQL

Lorsque l’entrée est déjà un pandas DataFrame

from chdb import datastore as pd from chdb.datastore.config import config config.use_auto() # Default ds = pd.read_csv( "data.csv" ) # This uses chDB (SQL) result = (ds .filter(ds[ 'amount' ] > 100 ) # SQL: WHERE .groupby( 'region' ) # SQL: GROUP BY .agg({ 'amount' : 'sum' }) # SQL: SUM() ) # This uses pandas (custom function) result = ds.apply( lambda row : complex_calculation(row), axis = 1 )

​ Mode chDB

Faites passer toutes les opérations par ClickHouse SQL :

config.use_chdb()

​ Quand utiliser

Traitement de grands volumes de données (millions de lignes)

Charges de travail d’agrégation intensives

Lorsque vous recherchez une optimisation SQL maximale

Comportement cohérent pour toutes les opérations

​ Caractéristiques de performance

Type d’opération Performances GroupBy/Agrégation Excellentes (jusqu’à 20 fois plus rapides) Filtrage complexe Excellentes Tri Très bonnes Filtres simples à critère unique Bonnes (léger surcoût)

Les fonctions Python personnalisées peuvent ne pas être prises en charge

Certaines fonctionnalités propres à pandas nécessitent une conversion

​ Mode pandas

Forcez toutes les opérations à passer par pandas :

config.use_pandas()

​ Quand utiliser

Tests de compatibilité avec pandas

Utilisation de fonctionnalités propres à pandas

Débogage de problèmes liés à pandas

Lorsque les données sont déjà au format pandas

​ Caractéristiques des performances

Type d’opération Performance Opérations simples Bonne Fonctions personnalisées Excellente Agrégations complexes Plus lentes que chDB Jeux de données volumineux Gourmands en mémoire

Configurez le moteur pour les opérations qui combinent des colonnes provenant de différents DataStores :

# Set cross-DataStore engine config.set_cross_datastore_engine( 'auto' ) config.set_cross_datastore_engine( 'chdb' ) config.set_cross_datastore_engine( 'pandas' )

ds1 = pd.read_csv( "sales.csv" ) ds2 = pd.read_csv( "inventory.csv" ) # This operation involves two DataStores result = ds1.join(ds2, on = 'product_id' ) # Uses cross_datastore_engine setting

​ Logique de sélection du moteur

​ Arbre de décision du mode Auto

Operation requested │ ├─ Can be expressed in SQL? │ │ │ ├─ Yes → Use chDB │ │ │ └─ No → Use pandas │ └─ Cross-DataStore operation? │ └─ Use cross_datastore_engine setting

​ Surcharge au niveau des fonctions

Pour certaines fonctions, il est possible de configurer explicitement leur moteur :

from chdb.datastore.config import function_config # Force specific functions to use specific engine function_config.use_chdb( 'length' , 'substring' ) function_config.use_pandas( 'upper' , 'lower' )

Voir Configuration de fonction pour plus de détails.

​ Comparaison des performances

Résultats du benchmark sur 10 millions de lignes :

Opération pandas (ms) chdb (ms) Gain de vitesse GroupBy count 347 17 19.93x Opérations combinées 1,535 234 6.56x Pipeline complexe 2,047 380 5.39x Filtre+Tri+Head 1,537 350 4.40x GroupBy agg 406 141 2.88x Filtre simple 276 526 0.52x

Points clés :

chDB excelle pour les agrégations et les pipelines complexes

pandas est légèrement plus rapide pour les opérations simples

Utilisez le mode auto pour tirer le meilleur parti des deux

​ Bonnes pratiques

​ 1. Commencez par mode automatique

config.use_auto() # Let DataStore decide

​ 2. Mesurez avant de forcer

config.enable_profiling() # Run your workload # Check profiler report to see where time is spent

​ 3. Imposer un moteur pour certaines charges de travail

# For heavy aggregation workloads config.use_chdb() # For pandas compatibility testing config.use_pandas()

​ 4. Utiliser explain() pour comprendre l’exécution

ds = pd.read_csv( "data.csv" ) query = ds.filter(ds[ 'age' ] > 25 ).groupby( 'city' ).agg({ 'salary' : 'sum' }) # See what SQL will be generated query.explain()

​ Problème : opération plus lente que prévu

# Check current engine print (config.execution_engine) # Enable debug to see what's happening config.enable_debug() # Try forcing specific engine config.use_chdb() # or config.use_pandas()

​ Problème : Opération non prise en charge en mode chdb

# Some pandas operations aren't supported in SQL # Solution: use auto mode config.use_auto() # Or explicitly convert to pandas first df = ds.to_df() result = df.some_pandas_specific_operation()

​ Problème : problèmes de mémoire avec de grands volumes de données

# Use chdb engine to avoid loading all data into memory config.use_chdb() # Filter early to reduce data size result = ds.filter(ds[ 'date' ] >= '2024-01-01' ).to_df() # For maximum throughput on large datasets, use performance mode # which enables parallel Parquet reading and single-SQL aggregation config.use_performance_mode()