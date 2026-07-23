Quand utiliser clickhouse-local plutôt que ClickHouse
clickhouse-local est une version de ClickHouse facile à utiliser, idéale pour les développeurs qui ont besoin d’effectuer rapidement des traitements sur des fichiers locaux et distants avec SQL, sans devoir installer un serveur de base de données complet. Avec
clickhouse-local, les développeurs peuvent exécuter des commandes SQL (en utilisant directement le dialecte SQL de ClickHouse) depuis la ligne de commande, ce qui constitue un moyen simple et efficace d’accéder aux fonctionnalités de ClickHouse sans avoir à effectuer une installation complète. L’un des principaux avantages de
clickhouse-local est qu’il est déjà inclus lors de l’installation de clickhouse-client. Les développeurs peuvent donc commencer à utiliser
clickhouse-local rapidement, sans passer par un processus d’installation complexe.
Bien que
clickhouse-local soit un excellent outil pour le développement, les tests et le traitement de fichiers, il n’est pas adapté aux utilisateurs finaux ni aux applications. Dans ces cas, il est recommandé d’utiliser ClickHouse open-source. ClickHouse est une puissante base de données OLAP conçue pour prendre en charge des charges de travail analytiques à grande échelle. Elle permet de traiter rapidement et efficacement des requêtes complexes sur de grands jeux de données, ce qui en fait une solution idéale pour les environnements de production où les hautes performances sont essentielles. De plus, ClickHouse offre un large éventail de fonctionnalités telles que la réplication, le sharding et la haute disponibilité, indispensables pour passer à l’échelle, gérer de grands jeux de données et servir des applications. Si vous devez traiter des jeux de données plus volumineux ou servir des utilisateurs finaux ou des applications, nous vous recommandons d’utiliser ClickHouse open-source plutôt que
clickhouse-local.
Veuillez consulter la documentation ci-dessous, qui présente des exemples de cas d’usage de
clickhouse-local, comme interroger un fichier local ou lire un fichier Parquet dans S3.
Télécharger clickhouse-local
clickhouse-local s’exécute avec le même binaire
clickhouse que celui utilisé pour le serveur ClickHouse et
clickhouse-client. Le moyen le plus simple de télécharger la dernière version consiste à utiliser la commande suivante :
curl https://clickhouse.com/ | sh
Le binaire que vous venez de télécharger permet d’exécuter toutes sortes d’outils et d’utilitaires ClickHouse. Si vous souhaitez utiliser ClickHouse comme serveur de base de données, consultez le Démarrage rapide.
Une utilisation courante de
Interroger des données dans un fichier avec SQL
clickhouse-local consiste à exécuter des requêtes ad hoc sur des fichiers, sans avoir à insérer les données dans une table.
clickhouse-local peut lire les données d’un fichier dans une table temporaire et exécuter votre SQL.
Si le fichier se trouve sur la même machine que
clickhouse-local, vous pouvez simplement indiquer le fichier à charger. Le fichier
reviews.tsv suivant contient un échantillon d’avis sur des produits Amazon :
Cette commande est un raccourci pour :
./clickhouse local -q "SELECT * FROM 'reviews.tsv'"
ClickHouse sait que le fichier utilise un format à valeurs séparées par des tabulations grâce à l’extension du nom de fichier. Si vous devez spécifier explicitement le format, ajoutez simplement l’un des nombreux formats d’entrée de ClickHouse :
./clickhouse local -q "SELECT * FROM file('reviews.tsv')"
La fonction de table
./clickhouse local -q "SELECT * FROM file('reviews.tsv', 'TabSeparated')"
file crée une table, et vous pouvez utiliser
DESCRIBE pour voir le schéma inféré :
./clickhouse local -q "DESCRIBE file('reviews.tsv')"
Trouvons le produit le mieux noté :
marketplace Nullable(String)
customer_id Nullable(Int64)
review_id Nullable(String)
product_id Nullable(String)
product_parent Nullable(Int64)
product_title Nullable(String)
product_category Nullable(String)
star_rating Nullable(Int64)
helpful_votes Nullable(Int64)
total_votes Nullable(Int64)
vine Nullable(String)
verified_purchase Nullable(String)
review_headline Nullable(String)
review_body Nullable(String)
review_date Nullable(Date)
./clickhouse local -q "SELECT
argMax(product_title,star_rating),
max(star_rating)
FROM file('reviews.tsv')"
Monopoly Junior Board Game 5
Si vous avez un fichier dans S3, utilisez
Interroger les données d’un fichier Parquet dans AWS S3
clickhouse-local et la fonction de table
s3 pour interroger directement le fichier (sans insérer les données dans une table ClickHouse). Nous avons un fichier nommé
house_0.parquet dans un bucket public qui contient les prix des biens immobiliers vendus au Royaume-Uni. Voyons combien de lignes il contient :
Le fichier contient 2,7 M de lignes :
./clickhouse local -q "
SELECT count()
FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/house_parquet/house_0.parquet')"
Il est toujours utile de voir le schéma inféré que ClickHouse déduit du fichier :
2772030
./clickhouse local -q "DESCRIBE s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/house_parquet/house_0.parquet')"
Voyons quels sont les quartiers les plus chers :
price Nullable(Int64)
date Nullable(UInt16)
postcode1 Nullable(String)
postcode2 Nullable(String)
type Nullable(String)
is_new Nullable(UInt8)
duration Nullable(String)
addr1 Nullable(String)
addr2 Nullable(String)
street Nullable(String)
locality Nullable(String)
town Nullable(String)
district Nullable(String)
county Nullable(String)
./clickhouse local -q "
SELECT
town,
district,
count() AS c,
round(avg(price)) AS price,
bar(price, 0, 5000000, 100)
FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/house_parquet/house_0.parquet')
GROUP BY
town,
district
HAVING c >= 100
ORDER BY price DESC
LIMIT 10"
LONDON CITY OF LONDON 886 2271305 █████████████████████████████████████████████▍
LEATHERHEAD ELMBRIDGE 206 1176680 ███████████████████████▌
LONDON CITY OF WESTMINSTER 12577 1108221 ██████████████████████▏
LONDON KENSINGTON AND CHELSEA 8728 1094496 █████████████████████▉
HYTHE FOLKESTONE AND HYTHE 130 1023980 ████████████████████▍
CHALFONT ST GILES CHILTERN 113 835754 ████████████████▋
AMERSHAM BUCKINGHAMSHIRE 113 799596 ███████████████▉
VIRGINIA WATER RUNNYMEDE 356 789301 ███████████████▊
BARNET ENFIELD 282 740514 ██████████████▊
NORTHWOOD THREE RIVERS 184 731609 ██████████████▋
Vous pouvez utiliser
Conversion de formats
clickhouse-local pour convertir des données d’un format à un autre. Exemple :
Les formats sont détectés automatiquement à partir des extensions de fichier :
$ clickhouse-local --input-format JSONLines --output-format CSV --query "SELECT * FROM table" < data.json > data.csv
Pour aller plus vite, vous pouvez l’écrire avec l’argument
$ clickhouse-local --query "SELECT * FROM table" < data.json > data.csv
--copy :
$ clickhouse-local --copy < data.json > data.csv
Par défaut,
Utilisation
clickhouse-local a accès aux données d’un serveur ClickHouse situé sur le même hôte et ne dépend pas de la configuration du serveur. Il prend également en charge le chargement de la configuration du serveur à l’aide de l’argument
--config-file. Pour les données temporaires, un répertoire temporaire de données unique est créé par défaut.
Utilisation de base (Linux) :
Utilisation de base (Mac) :
$ clickhouse-local --structure "table_structure" --input-format "format_of_incoming_data" --query "query"
$ ./clickhouse local --structure "table_structure" --input-format "format_of_incoming_data" --query "query"
Arguments :
clickhouse-local est également pris en charge sur Windows via WSL2.
-S,
--structure— structure de table des données d’entrée.
--input-format— format d’entrée,
TSVpar défaut.
-F,
--file— chemin des données,
stdinpar défaut.
-q,
--query— requêtes à exécuter, avec
;comme délimiteur.
--querypeut être spécifié plusieurs fois, par ex.
--query "SELECT 1" --query "SELECT 2". Ne peut pas être utilisé simultanément avec
--queries-file.
--queries-file- chemin du fichier contenant les requêtes à exécuter.
--queries-filepeut être spécifié plusieurs fois, par ex.
--query queries1.sql --query queries2.sql. Ne peut pas être utilisé simultanément avec
--query.
--multiquery, -n– Si cette option est spécifiée, plusieurs requêtes séparées par des points-virgules peuvent être indiquées après l’option
--query. Pour plus de commodité, il est également possible d’omettre
--queryet de passer les requêtes directement après
--multiquery.
-N,
--table— nom de la table dans laquelle placer les données de sortie,
tablepar défaut.
-f,
--format,
--output-format— format de sortie,
TSVpar défaut.
-d,
--database— base de données par défaut,
_localpar défaut.
--stacktrace— indique s’il faut afficher les informations de débogage en cas d’exception.
--echo [ <bool> ]— affiche chaque requête avant son exécution. Accepte une valeur booléenne facultative. Activé par défaut en mode interactif et désactivé en mode batch. Remarque : comme
--echoaccepte désormais une valeur facultative, une requête positionnelle placée immédiatement après un
--echoseul est interprétée comme sa valeur ; utilisez plutôt
--echo --query "...",
--echo -q "...",
--echo=falseou
stdinredirigé.
--echo-formatted [ <bool> ]— formate les requêtes affichées en écho. Accepte une valeur booléenne facultative. Activé par défaut en mode interactif et désactivé en mode batch.
--echo-query-id [ <bool> ]— affiche le
query_idavant exécution. Accepte une valeur booléenne facultative. Activé par défaut en mode interactif et désactivé en mode batch.
--echo-query-separator <string>— affiche ce séparateur avant la requête affichée en écho et formatée (nécessite
--echo-formatted), ce qui permet de distinguer plus facilement la requête saisie de sa version réaffichée après reformatage. Vide par défaut (désactivé).
--highlight,
--hilite
<bool>— active ou désactive la coloration syntaxique de l’invite de commande et des requêtes affichées en écho. Activée par défaut. La coloration n’est appliquée que lors de l’écriture dans un terminal.
--hints <bool>— affiche, pendant la saisie, des indications d’autocomplétion (texte « fantôme » intégré) pour la suggestion la plus pertinente lorsque le curseur se trouve à la fin de la saisie. Naviguez parmi les indications avec Haut/Bas (ou Ctrl-Haut/Ctrl-Bas) ; acceptez l’indication intégrée avec Tab ou Droite ;
Entern’accepte une indication qu’après qu’elle a été explicitement sélectionnée et, sinon, exécute la requête ;
Tabouvre également la liste classique de complétion. Nécessite
--highlight(les indications ont besoin de couleur) ainsi que le mécanisme de suggestion (donc
--disable_suggestionles désactive également). Activé par défaut.
--verbose— affiche plus de détails sur l’exécution des requêtes.
--logger.console— journalise dans la console.
--logger.log— nom du fichier de log.
--logger.level— niveau de log.
--ignore-error— ne pas arrêter le traitement si une requête a échoué.
-c,
--config-file— chemin vers le fichier de configuration, au même format que pour serveur ClickHouse ; par défaut, la configuration est vide.
--no-system-tables— ne pas attacher les tables système.
--help— référence des arguments de
clickhouse-local.
-V,
--version— affiche les informations de version puis quitte.
--config-file.
Commandes
Liste tous les fichiers du répertoire de travail courant accessibles à clickhouse-local. Vous pouvez l’exécuter en mode interactif comme ceci :
Commande LS
Query
ClickHouse local version 26.3.1.1.
:) ls
SELECT _file AS file
FROM file('*', 'One')
ORDER BY file ASC
Vous pouvez également l’exécuter comme une requête à l’aide de l’argument -q :
Response
┌─file────────┐
│ file1.csv │
│ file2.json │
│ file3.xml │
└─────────────┘
./clickhouse-local -q ls
Response
file1.csv
file2.json
file3.xml
Efface l’écran du terminal (comme la commande
Commande CLEAR
clear sous Linux ou Ctrl+L dans de nombreux terminaux). Il s’agit d’une action côté client : elle n’est pas envoyée au moteur SQL.
Dans
clickhouse-local, la méta-commande est reconnue en mode interactif ainsi que pour les entrées
-q et
--queries-file (même cheminement côté client que
-q, même idée que
ls), de sorte qu’un
clear seul ne produit pas d’erreur
UNKNOWN_IDENTIFIER. En revanche, pour
clickhouse-client --queries-file à distance, rien ne change : le contenu du fichier est exécuté uniquement comme du SQL (sans méta-commandes au niveau du texte).
Dans
clickhouse-client, elle est reconnue uniquement en mode interactif. Avec
-q ou des fichiers de requêtes,
clear est toujours analysé comme du SQL, de sorte que l’automatisation conserve le comportement d’erreur précédent au lieu de transformer des fautes de frappe en no-op silencieux.
Formes prises en charge :
clear,
CLEAR,
/clear (un
; final facultatif est ignoré). Si la sortie standard n’est pas un terminal (par exemple, en redirigeant la sortie), la méta-commande est acceptée lorsqu’elle est reconnue, mais n’émet pas de séquences de contrôle.
Avec
clickhouse-local et
-q :
./clickhouse-local -q clear
Exemples
L’exemple précédent est le même que :
Query
$ echo -e "1,2\n3,4" | clickhouse-local --structure "a Int64, b Int64" \
--input-format "CSV" --query "SELECT * FROM table"
Read 2 rows, 32.00 B in 0.000 sec., 5182 rows/sec., 80.97 KiB/sec.
1 2
3 4
Vous n’avez pas besoin d’utiliser
Query
$ echo -e "1,2\n3,4" | clickhouse-local -n --query "
CREATE TABLE table (a Int64, b Int64) ENGINE = File(CSV, stdin);
SELECT a, b FROM table;
DROP TABLE table;"
Read 2 rows, 32.00 B in 0.000 sec., 4987 rows/sec., 77.93 KiB/sec.
1 2
3 4
stdin ni l’argument
--file, et vous pouvez ouvrir autant de fichiers que vous le souhaitez à l’aide de la fonction de table
file :
Maintenant, affichons l’utilisateur Memory pour chaque utilisateur Unix :
Query
$ echo 1 | tee 1.tsv
1
$ echo 2 | tee 2.tsv
2
$ clickhouse-local --query "
select * from file('1.tsv', TSV, 'a int') t1
cross join file('2.tsv', TSV, 'b int') t2"
1 2
Query
$ ps aux | tail -n +2 | awk '{ printf("%s\t%s\n", $1, $4) }' \
| clickhouse-local --structure "user String, mem Float64" \
--query "SELECT user, round(sum(mem), 2) as memTotal
FROM table GROUP BY user ORDER BY memTotal DESC FORMAT Pretty"
Response
Read 186 rows, 4.15 KiB in 0.035 sec., 5302 rows/sec., 118.34 KiB/sec.
┏━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━┓
┃ user ┃ memTotal ┃
┡━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━┩
│ bayonet │ 113.5 │
├──────────┼──────────┤
│ root │ 8.8 │
├──────────┼──────────┤
...
Démarrer les écouteurs TCP et HTTP
clickhouse-local peut être utilisé comme un serveur léger qui accepte les connexions TCP (protocole natif) et HTTP. C’est utile si vous souhaitez permettre à d’autres outils ou applications ClickHouse d’accéder aux bases de données et aux tables d’une instance
clickhouse-local active. Notez que chaque connexion entrante dispose de sa propre session : les tables temporaires et les paramètres de session de la session interactive
clickhouse-local ne sont pas visibles depuis les connexions externes.
Utilisez
SYSTEM START LISTEN pour ouvrir un écouteur et
SYSTEM STOP LISTEN pour le fermer :
Les options
clickhouse-local \
--listen_host 127.0.0.1 \
--tcp_port 9000 \
--http_port 8123 \
--query "
SYSTEM START LISTEN TCP;
SYSTEM START LISTEN HTTP;
SELECT * FROM url('http://127.0.0.1:8123/?query=SELECT+42', LineAsString);
SYSTEM STOP LISTEN TCP;
SYSTEM STOP LISTEN HTTP;
"
--listen_host,
--tcp_port et
--http_port configurent l’adresse de liaison et les ports. Les ports par défaut sont
9000 pour TCP et
8123 pour HTTP.
- Extraire, convertir et interroger des données dans des fichiers locaux avec clickhouse-local
- Importer des données dans ClickHouse - Partie 1
- Explorer des ensembles de données massifs du monde réel : plus de 100 ans de relevés météorologiques dans ClickHouse
- Blog : Extraire, convertir et interroger des données dans des fichiers locaux avec clickhouse-local