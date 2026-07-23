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Quand utiliser clickhouse-local plutôt que ClickHouse

clickhouse-local est une version de ClickHouse facile à utiliser, idéale pour les développeurs qui ont besoin d’effectuer rapidement des traitements sur des fichiers locaux et distants avec SQL, sans devoir installer un serveur de base de données complet. Avec clickhouse-local, les développeurs peuvent exécuter des commandes SQL (en utilisant directement le dialecte SQL de ClickHouse) depuis la ligne de commande, ce qui constitue un moyen simple et efficace d’accéder aux fonctionnalités de ClickHouse sans avoir à effectuer une installation complète. L’un des principaux avantages de clickhouse-local est qu’il est déjà inclus lors de l’installation de clickhouse-client. Les développeurs peuvent donc commencer à utiliser clickhouse-local rapidement, sans passer par un processus d’installation complexe. Bien que clickhouse-local soit un excellent outil pour le développement, les tests et le traitement de fichiers, il n’est pas adapté aux utilisateurs finaux ni aux applications. Dans ces cas, il est recommandé d’utiliser ClickHouse open-source. ClickHouse est une puissante base de données OLAP conçue pour prendre en charge des charges de travail analytiques à grande échelle. Elle permet de traiter rapidement et efficacement des requêtes complexes sur de grands jeux de données, ce qui en fait une solution idéale pour les environnements de production où les hautes performances sont essentielles. De plus, ClickHouse offre un large éventail de fonctionnalités telles que la réplication, le sharding et la haute disponibilité, indispensables pour passer à l’échelle, gérer de grands jeux de données et servir des applications. Si vous devez traiter des jeux de données plus volumineux ou servir des utilisateurs finaux ou des applications, nous vous recommandons d’utiliser ClickHouse open-source plutôt que clickhouse-local. Veuillez consulter la documentation ci-dessous, qui présente des exemples de cas d’usage de clickhouse-local, comme interroger un fichier local ou lire un fichier Parquet dans S3.

Télécharger clickhouse-local

clickhouse-local s’exécute avec le même binaire clickhouse que celui utilisé pour le serveur ClickHouse et clickhouse-client. Le moyen le plus simple de télécharger la dernière version consiste à utiliser la commande suivante :
Le binaire que vous venez de télécharger permet d’exécuter toutes sortes d’outils et d’utilitaires ClickHouse. Si vous souhaitez utiliser ClickHouse comme serveur de base de données, consultez le Démarrage rapide.

Interroger des données dans un fichier avec SQL

Une utilisation courante de clickhouse-local consiste à exécuter des requêtes ad hoc sur des fichiers, sans avoir à insérer les données dans une table. clickhouse-local peut lire les données d’un fichier dans une table temporaire et exécuter votre SQL. Si le fichier se trouve sur la même machine que clickhouse-local, vous pouvez simplement indiquer le fichier à charger. Le fichier reviews.tsv suivant contient un échantillon d’avis sur des produits Amazon :
Cette commande est un raccourci pour :
ClickHouse sait que le fichier utilise un format à valeurs séparées par des tabulations grâce à l’extension du nom de fichier. Si vous devez spécifier explicitement le format, ajoutez simplement l’un des nombreux formats d’entrée de ClickHouse :
La fonction de table file crée une table, et vous pouvez utiliser DESCRIBE pour voir le schéma inféré :
Vous pouvez utiliser des globs dans les noms de fichiers (voir substitutions de glob).Exemples :
Trouvons le produit le mieux noté :

Interroger les données d’un fichier Parquet dans AWS S3

Si vous avez un fichier dans S3, utilisez clickhouse-local et la fonction de table s3 pour interroger directement le fichier (sans insérer les données dans une table ClickHouse). Nous avons un fichier nommé house_0.parquet dans un bucket public qui contient les prix des biens immobiliers vendus au Royaume-Uni. Voyons combien de lignes il contient :
Le fichier contient 2,7 M de lignes :
Il est toujours utile de voir le schéma inféré que ClickHouse déduit du fichier :
Voyons quels sont les quartiers les plus chers :
Lorsque vous êtes prêt à insérer vos fichiers dans ClickHouse, démarrez un serveur ClickHouse et insérez les résultats des fonctions de table file et s3 dans une table MergeTree. Consultez le Démarrage rapide pour plus de détails.

Conversion de formats

Vous pouvez utiliser clickhouse-local pour convertir des données d’un format à un autre. Exemple :
Les formats sont détectés automatiquement à partir des extensions de fichier :
Pour aller plus vite, vous pouvez l’écrire avec l’argument --copy :

Utilisation

Par défaut, clickhouse-local a accès aux données d’un serveur ClickHouse situé sur le même hôte et ne dépend pas de la configuration du serveur. Il prend également en charge le chargement de la configuration du serveur à l’aide de l’argument --config-file. Pour les données temporaires, un répertoire temporaire de données unique est créé par défaut. Utilisation de base (Linux) :
Utilisation de base (Mac) :
clickhouse-local est également pris en charge sur Windows via WSL2.
Arguments :
  • -S, --structure — structure de table des données d’entrée.
  • --input-format — format d’entrée, TSV par défaut.
  • -F, --file — chemin des données, stdin par défaut.
  • -q, --query — requêtes à exécuter, avec ; comme délimiteur. --query peut être spécifié plusieurs fois, par ex. --query "SELECT 1" --query "SELECT 2". Ne peut pas être utilisé simultanément avec --queries-file.
  • --queries-file - chemin du fichier contenant les requêtes à exécuter. --queries-file peut être spécifié plusieurs fois, par ex. --query queries1.sql --query queries2.sql. Ne peut pas être utilisé simultanément avec --query.
  • --multiquery, -n – Si cette option est spécifiée, plusieurs requêtes séparées par des points-virgules peuvent être indiquées après l’option --query. Pour plus de commodité, il est également possible d’omettre --query et de passer les requêtes directement après --multiquery.
  • -N, --table — nom de la table dans laquelle placer les données de sortie, table par défaut.
  • -f, --format, --output-format — format de sortie, TSV par défaut.
  • -d, --database — base de données par défaut, _local par défaut.
  • --stacktrace — indique s’il faut afficher les informations de débogage en cas d’exception.
  • --echo [ <bool> ] — affiche chaque requête avant son exécution. Accepte une valeur booléenne facultative. Activé par défaut en mode interactif et désactivé en mode batch. Remarque : comme --echo accepte désormais une valeur facultative, une requête positionnelle placée immédiatement après un --echo seul est interprétée comme sa valeur ; utilisez plutôt --echo --query "...", --echo -q "...", --echo=false ou stdin redirigé.
  • --echo-formatted [ <bool> ] — formate les requêtes affichées en écho. Accepte une valeur booléenne facultative. Activé par défaut en mode interactif et désactivé en mode batch.
  • --echo-query-id [ <bool> ] — affiche le query_id avant exécution. Accepte une valeur booléenne facultative. Activé par défaut en mode interactif et désactivé en mode batch.
  • --echo-query-separator <string> — affiche ce séparateur avant la requête affichée en écho et formatée (nécessite --echo-formatted), ce qui permet de distinguer plus facilement la requête saisie de sa version réaffichée après reformatage. Vide par défaut (désactivé).
  • --highlight, --hilite <bool> — active ou désactive la coloration syntaxique de l’invite de commande et des requêtes affichées en écho. Activée par défaut. La coloration n’est appliquée que lors de l’écriture dans un terminal.
  • --hints <bool> — affiche, pendant la saisie, des indications d’autocomplétion (texte « fantôme » intégré) pour la suggestion la plus pertinente lorsque le curseur se trouve à la fin de la saisie. Naviguez parmi les indications avec Haut/Bas (ou Ctrl-Haut/Ctrl-Bas) ; acceptez l’indication intégrée avec Tab ou Droite ; Enter n’accepte une indication qu’après qu’elle a été explicitement sélectionnée et, sinon, exécute la requête ; Tab ouvre également la liste classique de complétion. Nécessite --highlight (les indications ont besoin de couleur) ainsi que le mécanisme de suggestion (donc --disable_suggestion les désactive également). Activé par défaut.
  • --verbose — affiche plus de détails sur l’exécution des requêtes.
  • --logger.console — journalise dans la console.
  • --logger.log — nom du fichier de log.
  • --logger.level — niveau de log.
  • --ignore-error — ne pas arrêter le traitement si une requête a échoué.
  • -c, --config-file — chemin vers le fichier de configuration, au même format que pour serveur ClickHouse ; par défaut, la configuration est vide.
  • --no-system-tables — ne pas attacher les tables système.
  • --help — référence des arguments de clickhouse-local.
  • -V, --version — affiche les informations de version puis quitte.
Il existe également des arguments pour chaque variable de configuration de ClickHouse, plus couramment utilisés à la place de --config-file.

Commandes

Commande LS

Liste tous les fichiers du répertoire de travail courant accessibles à clickhouse-local. Vous pouvez l’exécuter en mode interactif comme ceci :
Query
Response
Vous pouvez également l’exécuter comme une requête à l’aide de l’argument -q :
Response

Commande CLEAR

Efface l’écran du terminal (comme la commande clear sous Linux ou Ctrl+L dans de nombreux terminaux). Il s’agit d’une action côté client : elle n’est pas envoyée au moteur SQL. Dans clickhouse-local, la méta-commande est reconnue en mode interactif ainsi que pour les entrées -q et --queries-file (même cheminement côté client que -q, même idée que ls), de sorte qu’un clear seul ne produit pas d’erreur UNKNOWN_IDENTIFIER. En revanche, pour clickhouse-client --queries-file à distance, rien ne change : le contenu du fichier est exécuté uniquement comme du SQL (sans méta-commandes au niveau du texte). Dans clickhouse-client, elle est reconnue uniquement en mode interactif. Avec -q ou des fichiers de requêtes, clear est toujours analysé comme du SQL, de sorte que l’automatisation conserve le comportement d’erreur précédent au lieu de transformer des fautes de frappe en no-op silencieux. Formes prises en charge : clear, CLEAR, /clear (un ; final facultatif est ignoré). Si la sortie standard n’est pas un terminal (par exemple, en redirigeant la sortie), la méta-commande est acceptée lorsqu’elle est reconnue, mais n’émet pas de séquences de contrôle. Avec clickhouse-local et -q :

Exemples

Query
L’exemple précédent est le même que :
Query
Vous n’avez pas besoin d’utiliser stdin ni l’argument --file, et vous pouvez ouvrir autant de fichiers que vous le souhaitez à l’aide de la fonction de table file :
Query
Maintenant, affichons l’utilisateur Memory pour chaque utilisateur Unix :
Query
Response

Démarrer les écouteurs TCP et HTTP

clickhouse-local peut être utilisé comme un serveur léger qui accepte les connexions TCP (protocole natif) et HTTP. C’est utile si vous souhaitez permettre à d’autres outils ou applications ClickHouse d’accéder aux bases de données et aux tables d’une instance clickhouse-local active. Notez que chaque connexion entrante dispose de sa propre session : les tables temporaires et les paramètres de session de la session interactive clickhouse-local ne sont pas visibles depuis les connexions externes. Utilisez SYSTEM START LISTEN pour ouvrir un écouteur et SYSTEM STOP LISTEN pour le fermer :
Les options --listen_host, --tcp_port et --http_port configurent l’adresse de liaison et les ports. Les ports par défaut sont 9000 pour TCP et 8123 pour HTTP.
SécuritéPar défaut, clickhouse-local s’exécute avec une configuration temporaire des utilisateurs ; tout port d’écoute qu’il ouvre est donc non authentifié. Utilisez une adresse de bouclage (127.0.0.1 ou ::1), sauf si vous avez explicitement configuré des utilisateurs et le contrôle d’accès en faisant pointer le paramètre users_config vers un fichier users.xml personnalisé (par exemple via --config-file). Écouter sur une adresse autre que de bouclage sans authentification expose les données de l’instance locale à toute personne pouvant atteindre le port choisi.

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Dernière modification le 23 juillet 2026