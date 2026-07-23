Guide d’utilisation de clickhouse-local pour traiter des données sans serveur

​ Quand utiliser clickhouse-local plutôt que ClickHouse

clickhouse-local est une version de ClickHouse facile à utiliser, idéale pour les développeurs qui ont besoin d’effectuer rapidement des traitements sur des fichiers locaux et distants avec SQL, sans devoir installer un serveur de base de données complet. Avec clickhouse-local , les développeurs peuvent exécuter des commandes SQL (en utilisant directement le clickhouse-local est qu’il est déjà inclus lors de l’installation de clickhouse-local rapidement, sans passer par un processus d’installation complexe. est une version de ClickHouse facile à utiliser, idéale pour les développeurs qui ont besoin d’effectuer rapidement des traitements sur des fichiers locaux et distants avec SQL, sans devoir installer un serveur de base de données complet. Avec, les développeurs peuvent exécuter des commandes SQL (en utilisant directement le dialecte SQL de ClickHouse ) depuis la ligne de commande, ce qui constitue un moyen simple et efficace d’accéder aux fonctionnalités de ClickHouse sans avoir à effectuer une installation complète. L’un des principaux avantages deest qu’il est déjà inclus lors de l’installation de clickhouse-client . Les développeurs peuvent donc commencer à utiliserrapidement, sans passer par un processus d’installation complexe.

clickhouse-local soit un excellent outil pour le développement, les tests et le traitement de fichiers, il n’est pas adapté aux utilisateurs finaux ni aux applications. Dans ces cas, il est recommandé d’utiliser clickhouse-local . Bien quesoit un excellent outil pour le développement, les tests et le traitement de fichiers, il n’est pas adapté aux utilisateurs finaux ni aux applications. Dans ces cas, il est recommandé d’utiliser ClickHouse open-source. ClickHouse est une puissante base de données OLAP conçue pour prendre en charge des charges de travail analytiques à grande échelle. Elle permet de traiter rapidement et efficacement des requêtes complexes sur de grands jeux de données, ce qui en fait une solution idéale pour les environnements de production où les hautes performances sont essentielles. De plus, ClickHouse offre un large éventail de fonctionnalités telles que la réplication, le sharding et la haute disponibilité, indispensables pour passer à l’échelle, gérer de grands jeux de données et servir des applications. Si vous devez traiter des jeux de données plus volumineux ou servir des utilisateurs finaux ou des applications, nous vous recommandons d’utiliser ClickHouse open-source plutôt que

clickhouse-local s’exécute avec le même binaire clickhouse que celui utilisé pour le serveur ClickHouse et clickhouse-client . Le moyen le plus simple de télécharger la dernière version consiste à utiliser la commande suivante :

curl https://clickhouse.com/ | sh

Le binaire que vous venez de télécharger permet d’exécuter toutes sortes d’outils et d’utilitaires ClickHouse. Si vous souhaitez utiliser ClickHouse comme serveur de base de données, consultez le Démarrage rapide

​ Interroger des données dans un fichier avec SQL

Une utilisation courante de clickhouse-local consiste à exécuter des requêtes ad hoc sur des fichiers, sans avoir à insérer les données dans une table. clickhouse-local peut lire les données d’un fichier dans une table temporaire et exécuter votre SQL.

Si le fichier se trouve sur la même machine que clickhouse-local , vous pouvez simplement indiquer le fichier à charger. Le fichier reviews.tsv suivant contient un échantillon d’avis sur des produits Amazon :

./clickhouse local -q "SELECT * FROM 'reviews.tsv'"

Cette commande est un raccourci pour :

./clickhouse local -q "SELECT * FROM file('reviews.tsv')"

ClickHouse sait que le fichier utilise un format à valeurs séparées par des tabulations grâce à l’extension du nom de fichier. Si vous devez spécifier explicitement le format, ajoutez simplement l’un des nombreux formats d’entrée de ClickHouse

./clickhouse local -q "SELECT * FROM file('reviews.tsv', 'TabSeparated')"

La fonction de table file crée une table, et vous pouvez utiliser DESCRIBE pour voir le schéma inféré :

./clickhouse local -q "DESCRIBE file('reviews.tsv')"

Vous pouvez utiliser des globs dans les noms de fichiers (voir substitutions de glob ). Exemples : ./clickhouse local -q "SELECT * FROM 'reviews*.jsonl'" ./clickhouse local -q "SELECT * FROM 'review_?.csv'" ./clickhouse local -q "SELECT * FROM 'review_{1..3}.csv'"

marketplace Nullable(String) customer_id Nullable(Int64) review_id Nullable(String) product_id Nullable(String) product_parent Nullable(Int64) product_title Nullable(String) product_category Nullable(String) star_rating Nullable(Int64) helpful_votes Nullable(Int64) total_votes Nullable(Int64) vine Nullable(String) verified_purchase Nullable(String) review_headline Nullable(String) review_body Nullable(String) review_date Nullable(Date)

Trouvons le produit le mieux noté :

./clickhouse local -q "SELECT argMax(product_title,star_rating), max(star_rating) FROM file('reviews.tsv')"

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​ Interroger les données d’un fichier Parquet dans AWS S3

Si vous avez un fichier dans S3, utilisez clickhouse-local et la fonction de table s3 pour interroger directement le fichier (sans insérer les données dans une table ClickHouse). Nous avons un fichier nommé house_0.parquet dans un bucket public qui contient les prix des biens immobiliers vendus au Royaume-Uni. Voyons combien de lignes il contient :

./clickhouse local -q " SELECT count() FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/house_parquet/house_0.parquet')"

Le fichier contient 2,7 M de lignes :

2772030

Il est toujours utile de voir le schéma inféré que ClickHouse déduit du fichier :

./clickhouse local -q "DESCRIBE s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/house_parquet/house_0.parquet')"

price Nullable(Int64) date Nullable(UInt16) postcode1 Nullable(String) postcode2 Nullable(String) type Nullable(String) is_new Nullable(UInt8) duration Nullable(String) addr1 Nullable(String) addr2 Nullable(String) street Nullable(String) locality Nullable(String) town Nullable(String) district Nullable(String) county Nullable(String)

Voyons quels sont les quartiers les plus chers :

./clickhouse local -q " SELECT town, district, count() AS c, round(avg(price)) AS price, bar(price, 0, 5000000, 100) FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/house_parquet/house_0.parquet') GROUP BY town, district HAVING c >= 100 ORDER BY price DESC LIMIT 10"

LONDON CITY OF LONDON 886 2271305 █████████████████████████████████████████████▍ LEATHERHEAD ELMBRIDGE 206 1176680 ███████████████████████▌ LONDON CITY OF WESTMINSTER 12577 1108221 ██████████████████████▏ LONDON KENSINGTON AND CHELSEA 8728 1094496 █████████████████████▉ HYTHE FOLKESTONE AND HYTHE 130 1023980 ████████████████████▍ CHALFONT ST GILES CHILTERN 113 835754 ████████████████▋ AMERSHAM BUCKINGHAMSHIRE 113 799596 ███████████████▉ VIRGINIA WATER RUNNYMEDE 356 789301 ███████████████▊ BARNET ENFIELD 282 740514 ██████████████▊ NORTHWOOD THREE RIVERS 184 731609 ██████████████▋

file et s3 dans une table MergeTree . Consultez le Lorsque vous êtes prêt à insérer vos fichiers dans ClickHouse, démarrez un serveur ClickHouse et insérez les résultats des fonctions de tableetdans une table. Consultez le Démarrage rapide pour plus de détails.

​ Conversion de formats

Vous pouvez utiliser clickhouse-local pour convertir des données d’un format à un autre. Exemple :

$ clickhouse-local --input-format JSONLines --output-format CSV --query "SELECT * FROM table" < data.json > data.csv

Les formats sont détectés automatiquement à partir des extensions de fichier :

$ clickhouse-local --query "SELECT * FROM table" < data.json > data.csv

Pour aller plus vite, vous pouvez l’écrire avec l’argument --copy :

$ clickhouse-local --copy < data.json > data.csv

Par défaut, clickhouse-local a accès aux données d’un serveur ClickHouse situé sur le même hôte et ne dépend pas de la configuration du serveur. Il prend également en charge le chargement de la configuration du serveur à l’aide de l’argument --config-file . Pour les données temporaires, un répertoire temporaire de données unique est créé par défaut.

Utilisation de base (Linux) :

$ clickhouse-local --structure "table_structure" --input-format "format_of_incoming_data" --query "query"

Utilisation de base (Mac) :

$ ./clickhouse local --structure "table_structure" --input-format "format_of_incoming_data" --query "query"

clickhouse-local est également pris en charge sur Windows via WSL2.

Arguments :

-S , --structure — structure de table des données d’entrée.

, — structure de table des données d’entrée. --input-format — format d’entrée, TSV par défaut.

— format d’entrée, par défaut. -F , --file — chemin des données, stdin par défaut.

, — chemin des données, par défaut. -q , --query — requêtes à exécuter, avec ; comme délimiteur. --query peut être spécifié plusieurs fois, par ex. --query "SELECT 1" --query "SELECT 2" . Ne peut pas être utilisé simultanément avec --queries-file .

, — requêtes à exécuter, avec comme délimiteur. peut être spécifié plusieurs fois, par ex. . Ne peut pas être utilisé simultanément avec . --queries-file - chemin du fichier contenant les requêtes à exécuter. --queries-file peut être spécifié plusieurs fois, par ex. --query queries1.sql --query queries2.sql . Ne peut pas être utilisé simultanément avec --query .

- chemin du fichier contenant les requêtes à exécuter. peut être spécifié plusieurs fois, par ex. . Ne peut pas être utilisé simultanément avec . --multiquery, -n – Si cette option est spécifiée, plusieurs requêtes séparées par des points-virgules peuvent être indiquées après l’option --query . Pour plus de commodité, il est également possible d’omettre --query et de passer les requêtes directement après --multiquery .

– Si cette option est spécifiée, plusieurs requêtes séparées par des points-virgules peuvent être indiquées après l’option . Pour plus de commodité, il est également possible d’omettre et de passer les requêtes directement après . -N , --table — nom de la table dans laquelle placer les données de sortie, table par défaut.

, — nom de la table dans laquelle placer les données de sortie, par défaut. -f , --format , --output-format — format de sortie, TSV par défaut.

, , — format de sortie, par défaut. -d , --database — base de données par défaut, _local par défaut.

, — base de données par défaut, par défaut. --stacktrace — indique s’il faut afficher les informations de débogage en cas d’exception.

— indique s’il faut afficher les informations de débogage en cas d’exception. --echo [ <bool> ] — affiche chaque requête avant son exécution. Accepte une valeur booléenne facultative. Activé par défaut en mode interactif et désactivé en mode batch. Remarque : comme --echo accepte désormais une valeur facultative, une requête positionnelle placée immédiatement après un --echo seul est interprétée comme sa valeur ; utilisez plutôt --echo --query "..." , --echo -q "..." , --echo=false ou stdin redirigé.

— affiche chaque requête avant son exécution. Accepte une valeur booléenne facultative. Activé par défaut en mode interactif et désactivé en mode batch. Remarque : comme accepte désormais une valeur facultative, une requête positionnelle placée immédiatement après un seul est interprétée comme sa valeur ; utilisez plutôt , , ou redirigé. --echo-formatted [ <bool> ] — formate les requêtes affichées en écho. Accepte une valeur booléenne facultative. Activé par défaut en mode interactif et désactivé en mode batch.

— formate les requêtes affichées en écho. Accepte une valeur booléenne facultative. Activé par défaut en mode interactif et désactivé en mode batch. --echo-query-id [ <bool> ] — affiche le query_id avant exécution. Accepte une valeur booléenne facultative. Activé par défaut en mode interactif et désactivé en mode batch.

— affiche le avant exécution. Accepte une valeur booléenne facultative. Activé par défaut en mode interactif et désactivé en mode batch. --echo-query-separator <string> — affiche ce séparateur avant la requête affichée en écho et formatée (nécessite --echo-formatted ), ce qui permet de distinguer plus facilement la requête saisie de sa version réaffichée après reformatage. Vide par défaut (désactivé).

— affiche ce séparateur avant la requête affichée en écho et formatée (nécessite ), ce qui permet de distinguer plus facilement la requête saisie de sa version réaffichée après reformatage. Vide par défaut (désactivé). --highlight , --hilite <bool> — active ou désactive la coloration syntaxique de l’invite de commande et des requêtes affichées en écho. Activée par défaut. La coloration n’est appliquée que lors de l’écriture dans un terminal.

, — active ou désactive la coloration syntaxique de l’invite de commande et des requêtes affichées en écho. Activée par défaut. La coloration n’est appliquée que lors de l’écriture dans un terminal. --hints <bool> — affiche, pendant la saisie, des indications d’autocomplétion (texte « fantôme » intégré) pour la suggestion la plus pertinente lorsque le curseur se trouve à la fin de la saisie. Naviguez parmi les indications avec Haut/Bas (ou Ctrl-Haut/Ctrl-Bas) ; acceptez l’indication intégrée avec Tab ou Droite ; Enter n’accepte une indication qu’après qu’elle a été explicitement sélectionnée et, sinon, exécute la requête ; Tab ouvre également la liste classique de complétion. Nécessite --highlight (les indications ont besoin de couleur) ainsi que le mécanisme de suggestion (donc --disable_suggestion les désactive également). Activé par défaut.

— affiche, pendant la saisie, des indications d’autocomplétion (texte « fantôme » intégré) pour la suggestion la plus pertinente lorsque le curseur se trouve à la fin de la saisie. Naviguez parmi les indications avec Haut/Bas (ou Ctrl-Haut/Ctrl-Bas) ; acceptez l’indication intégrée avec Tab ou Droite ; n’accepte une indication qu’après qu’elle a été explicitement sélectionnée et, sinon, exécute la requête ; ouvre également la liste classique de complétion. Nécessite (les indications ont besoin de couleur) ainsi que le mécanisme de suggestion (donc les désactive également). Activé par défaut. --verbose — affiche plus de détails sur l’exécution des requêtes.

— affiche plus de détails sur l’exécution des requêtes. --logger.console — journalise dans la console.

— journalise dans la console. --logger.log — nom du fichier de log.

— nom du fichier de log. --logger.level — niveau de log.

— niveau de log. --ignore-error — ne pas arrêter le traitement si une requête a échoué.

— ne pas arrêter le traitement si une requête a échoué. -c , --config-file — chemin vers le fichier de configuration, au même format que pour serveur ClickHouse ; par défaut, la configuration est vide.

, — chemin vers le fichier de configuration, au même format que pour serveur ClickHouse ; par défaut, la configuration est vide. --no-system-tables — ne pas attacher les tables système.

— ne pas attacher les tables système. --help — référence des arguments de clickhouse-local .

— référence des arguments de . -V , --version — affiche les informations de version puis quitte.

Il existe également des arguments pour chaque variable de configuration de ClickHouse, plus couramment utilisés à la place de --config-file .

​ Commande LS

Liste tous les fichiers du répertoire de travail courant accessibles à clickhouse-local.

Vous pouvez l’exécuter en mode interactif comme ceci :

Query ClickHouse local version 26 . 3 . 1 . 1 . :) ls SELECT _file AS file FROM file ( '*' , 'One' ) ORDER BY file ASC

Response ┌─file────────┐ │ file1.csv │ │ file2.json │ │ file3.xml │ └─────────────┘

Vous pouvez également l’exécuter comme une requête à l’aide de l’argument -q :

./clickhouse-local -q ls

Response file1.csv file2.json file3.xml

​ Commande CLEAR

Efface l’écran du terminal (comme la commande clear sous Linux ou Ctrl+L dans de nombreux terminaux). Il s’agit d’une action côté client : elle n’est pas envoyée au moteur SQL.

Dans clickhouse-local , la méta-commande est reconnue en mode interactif ainsi que pour les entrées -q et --queries-file (même cheminement côté client que -q , même idée que ls ), de sorte qu’un clear seul ne produit pas d’erreur UNKNOWN_IDENTIFIER . En revanche, pour clickhouse-client --queries-file à distance, rien ne change : le contenu du fichier est exécuté uniquement comme du SQL (sans méta-commandes au niveau du texte).

Dans clickhouse-client , elle est reconnue uniquement en mode interactif. Avec -q ou des fichiers de requêtes, clear est toujours analysé comme du SQL, de sorte que l’automatisation conserve le comportement d’erreur précédent au lieu de transformer des fautes de frappe en no-op silencieux.

Formes prises en charge : clear , CLEAR , /clear (un ; final facultatif est ignoré). Si la sortie standard n’est pas un terminal (par exemple, en redirigeant la sortie), la méta-commande est acceptée lorsqu’elle est reconnue, mais n’émet pas de séquences de contrôle.

Avec clickhouse-local et -q :

./clickhouse-local -q clear

Query $ echo -e "1,2

3,4" | clickhouse-local --structure "a Int64, b Int64" \ --input-format "CSV" --query "SELECT * FROM table" Read 2 rows, 32.00 B in 0.000 sec., 5182 rows/sec., 80.97 KiB/sec. 1 2 3 4

L’exemple précédent est le même que :

Query $ echo -e "1,2

3,4" | clickhouse-local -n --query " CREATE TABLE table (a Int64, b Int64) ENGINE = File(CSV, stdin); SELECT a, b FROM table; DROP TABLE table;" Read 2 rows, 32.00 B in 0.000 sec., 4987 rows/sec., 77.93 KiB/sec. 1 2 3 4

stdin ni l’argument --file , et vous pouvez ouvrir autant de fichiers que vous le souhaitez à l’aide de la Vous n’avez pas besoin d’utiliserni l’argument, et vous pouvez ouvrir autant de fichiers que vous le souhaitez à l’aide de la fonction de table file

Query $ echo 1 | tee 1.tsv 1 $ echo 2 | tee 2.tsv 2 $ clickhouse-local --query " select * from file('1.tsv', TSV, 'a int') t1 cross join file('2.tsv', TSV, 'b int') t2" 1 2

Maintenant, affichons l’utilisateur Memory pour chaque utilisateur Unix :

Query $ ps aux | tail -n +2 | awk '{ printf("%s\t%s

", $1, $4) }' \ | clickhouse-local --structure "user String, mem Float64" \ --query "SELECT user, round(sum(mem), 2) as memTotal FROM table GROUP BY user ORDER BY memTotal DESC FORMAT Pretty"

Response Read 186 rows, 4.15 KiB in 0.035 sec., 5302 rows/sec., 118.34 KiB/sec. ┏━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━┓ ┃ user ┃ memTotal ┃ ┡━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━┩ │ bayonet │ 113.5 │ ├──────────┼──────────┤ │ root │ 8.8 │ ├──────────┼──────────┤ ...

​ Démarrer les écouteurs TCP et HTTP

clickhouse-local peut être utilisé comme un serveur léger qui accepte les connexions TCP (protocole natif) et HTTP. C’est utile si vous souhaitez permettre à d’autres outils ou applications ClickHouse d’accéder aux bases de données et aux tables d’une instance clickhouse-local active. Notez que chaque connexion entrante dispose de sa propre session : les tables temporaires et les paramètres de session de la session interactive clickhouse-local ne sont pas visibles depuis les connexions externes.

Utilisez SYSTEM START LISTEN pour ouvrir un écouteur et SYSTEM STOP LISTEN pour le fermer :

clickhouse-local \ --listen_host 127.0.0.1 \ --tcp_port 9000 \ --http_port 8123 \ --query " SYSTEM START LISTEN TCP; SYSTEM START LISTEN HTTP; SELECT * FROM url('http://127.0.0.1:8123/?query=SELECT+42', LineAsString); SYSTEM STOP LISTEN TCP; SYSTEM STOP LISTEN HTTP; "

Les options --listen_host , --tcp_port et --http_port configurent l’adresse de liaison et les ports. Les ports par défaut sont 9000 pour TCP et 8123 pour HTTP.

Sécurité Par défaut, clickhouse-local s’exécute avec une configuration temporaire des utilisateurs ; tout port d’écoute qu’il ouvre est donc non authentifié. Utilisez une adresse de bouclage ( 127.0.0.1 ou ::1 ), sauf si vous avez explicitement configuré des utilisateurs et le contrôle d’accès en faisant pointer le paramètre users_config vers un fichier users.xml personnalisé (par exemple via --config-file ). Écouter sur une adresse autre que de bouclage sans authentification expose les données de l’instance locale à toute personne pouvant atteindre le port choisi.