Las cuotas y la complejidad de las consultas son mecanismos eficaces para limitar y restringir lo que los usuarios pueden hacer en ClickHouse. Este artículo de la base de conocimientos muestra ejemplos de cómo aplicar estos dos enfoques.

Acerca de las cuotas y la complejidad de las consultas

​ Acerca de las cuotas y la complejidad de las consultas

Las cuotas y la complejidad de las consultas son formas eficaces de limitar y restringir lo que los usuarios pueden hacer en ClickHouse.

Las cuotas aplican restricciones dentro del contexto de un intervalo de tiempo, mientras que la complejidad de las consultas se aplica independientemente de los intervalos de tiempo.

Este artículo de la base de conocimientos muestra ejemplos de cómo aplicar estos dos enfoques diferentes.

​ Los datos de ejemplo

Usaremos esta sencilla tabla de ejemplo en los ejemplos siguientes:

clickhouse - cloud :) CREATE TABLE default .test_table ( name String, age UInt8) ENGINE = MergeTree ORDER BY tuple(); -- CREATE TABLE default.test_table -- ( -- `name` String, -- `age` UInt8 -- ) -- ENGINE = MergeTree -- ORDER BY tuple() -- Query id: 4fd405db-a96e-4004-b1f6-e7f87def05d7 -- Ok. -- 0 rows in set. Elapsed: 0.313 sec. clickhouse - cloud :) INSERT INTO default .test_table SELECT * FROM generateRandom( 'name String, age UInt8' , 1 , 1 ) LIMIT 100 ; -- INSERT INTO default.test_table SELECT * -- FROM generateRandom('name String, age UInt8', 1, 1) -- LIMIT 100 -- Query id: 6eccfdc6-d98c-4377-ae25-f18deec6c807 -- Ok. -- 0 rows in set. Elapsed: 0.055 sec. clickhouse - cloud :) SELECT * FROM default .test_table_00006488 LIMIT 5 -- SELECT * -- FROM default.test_table_00006488 -- LIMIT 5 -- Query id: 9fa58419-fb57-4260-886a-ccb836449f58 -- ┌─name─┬─age─┐ -- │ │ 200 │ -- │ 4 │ 72 │ -- │ + │ 127 │ -- │ │ 144 │ -- │ ] │ 60 │ -- └──────┴─────┘ -- 5 rows in set. Elapsed: 0.003 sec.

​ Uso de cuotas

En este ejemplo, creamos un rol al que aplicaremos una cuota que permite recuperar solo 10 filas de resultados durante cada intervalo de 10 segundos:

# Como el usuario privilegiado # crear un usuario clickhouse - cloud :) CREATE USER user_with_quota IDENTIFIED WITH sha256_password BY 'Dr6P1S8SGaQ@u!BUAnv' ; -- CREATE USER user_with_quota IDENTIFIED WITH sha256_hash BY '2444E98ADA7433FC12F55C467D3564BF87F47B1A996E70D77496A2F1E42BAD73' SALT '129F92F8AB4AB6E56A01AA826D10D1239F14148606E197EB19D7612F8AF8BC52' -- Query id: 542a4013-e34c-4776-b374-962fcfd2575a -- Ok. -- 0 rows in set. Elapsed: 0.097 sec. # crear un rol al que se aplicarán las cuotas clickhouse - cloud :) CREATE ROLE role_with_quota -- CREATE ROLE role_with_quota -- Query id: 133a843b-8619-4642-84d9-9c232539b6a0 -- Ok. -- 0 rows in set. Elapsed: 0.096 sec. -- otorgar privilegios de selección clickhouse - cloud :) GRANT SELECT ON default . * TO role_with_quota; -- GRANT SELECT ON default.* TO role_with_quota -- Query id: 1b0e295e-597d-477f-8847-13411157fd1c -- Ok. -- 0 rows in set. Elapsed: 0.100 sec. -- otorgar el rol al usuario clickhouse - cloud :) GRANT role_with_quota TO user_with_quota -- GRANT role_with_quota TO user_with_quota -- Query id: 0e19ff50-8990-4c17-8f91-5c8ce4142bdd -- Ok. -- 0 rows in set. Elapsed: 0.099 sec. -- crear una cuota que permita un máximo de 10 filas de resultado en cada intervalo de 10 segundos y aplicarla al rol clickhouse - cloud :) CREATE QUOTA quota_max_10_result_rows_per_10_seconds FOR INTERVAL 10 second MAX result_rows = 10 TO role_with_quota -- CREATE QUOTA quota_max_10_result_rows_per_10_seconds FOR INTERVAL 10 second MAX result_rows = 10 TO role_with_quota -- 0 rows in set. Elapsed: 23.427 sec. -- Query id: fe4d2038-2d35-415d-89ec-9eaaa2533fcd

Ahora inicia sesión con el usuario user_with_quota

-- iniciar sesión como el usuario al que se aplica la cuota a través del rol clickhouse - cloud :) SELECT user() -- SELECT user() -- Query id: 56ebd28d-0d36-4caf-9cef-c3e51d9f0b9d -- ┌─currentUser()───┐ -- │ user_with_quota │ -- └─────────────────┘ -- 1 row in set. Elapsed: 0.002 sec. -- listar permisos clickhouse - cloud :) SHOW GRANTS -- SHOW GRANTS -- Query id: cc78bada-28f4-4862-9fdf-7e68aae6fd80 -- ┌─GRANTS───────────────────────────────────┐ -- │ GRANT role_with_quota TO user_with_quota │ -- └──────────────────────────────────────────┘ -- 1 row in set. Elapsed: 0.001 sec. -- verificar la hora clickhouse - cloud :) select now () -- SELECT now() -- Query id: bbbd54a8-6c2f-4d3b-982a-03d7bd143aa9 -- ┌───────────────now()─┐ -- │ 2023-10-25 14:37:38 │ -- └─────────────────────┘ -- 1 row in set. Elapsed: 0.001 sec. -- consultar diez filas clickhouse - cloud :) SELECT * FROM test_table LIMIT 10 -- SELECT * -- FROM test_table -- LIMIT 10 -- Query id: 20f1c02f-c938-4d06-851d-824c82693eb9 -- ┌─name─┬─age─┐ -- │ │ 200 │ -- │ 4 │ 72 │ -- │ + │ 127 │ -- │ │ 144 │ -- │ ] │ 60 │ -- │ │ 137 │ -- │ │ 176 │ -- │ │ 147 │ -- │ │ 107 │ -- │ Q │ 128 │ -- └──────┴─────┘ -- 10 rows in set. Elapsed: 0.002 sec. -- intentar obtener otra fila dentro del intervalo de 10 segundos desde la última consulta clickhouse - cloud :) SELECT * FROM test_table LIMIT 1 -- SELECT * -- FROM test_table -- LIMIT 1 -- Query id: 48ae46ef-7b33-4765-affa-e47e889f48e5 -- 0 rows in set. Elapsed: 0.094 sec. -- Received exception from server (version 23.8.1): -- Code: 201. DB::Exception: Received from dxqjx1s5lt.eu-west-1.aws.clickhouse.cloud:9440. DB::Exception: Quota for user `user_with_quota` for 10s has been exceeded: result_rows = 11/10. -- Interval will end at 2023-10-25 14:37:50. Name of quota template: `quota_max_10_result_rows_per_10_seconds`. (QUOTA_EXCEEDED) -- verificar la hora clickhouse - cloud :) select now () -- SELECT now() -- Query id: 87f190f6-3f75-4fe6-bf9c-c80ed88e179f -- ┌───────────────now()─┐ -- │ 2023-10-25 14:37:45 │ -- └─────────────────────┘ -- 1 row in set. Elapsed: 0.001 sec.

Ten en cuenta que el usuario tendrá que esperar otros 5 segundos antes de poder obtener un nuevo “cupo” de conjunto de resultados de 10 filas.

​ Uso de la complejidad de las consultas

En este ejemplo, creamos un rol al que aplicaremos una SETTING de complejidad de las consultas que permite devolver solo 1 fila por consulta.

-- Como el usuario con privilegios -- crear un usuario clickhouse - cloud :) CREATE USER user_with_query_complexity IDENTIFIED WITH sha256_password BY 'Dr6P1S8SGaQ@u!BUAnv' ; -- CREATE USER user_with_query_complexity IDENTIFIED WITH sha256_hash BY '99AB4976077304554286C43AA47C3BEDA5758EF56282C2FC90C0787DC6FE72BC' SALT '5A50D2B9B1DF7E8A1AA9A2CC00BCF802B7F605281A09E18E237447509B5C7A7C' -- Query id: 91856182-f2bb-40cc-8902-2786beeeb93d -- Ok. -- 0 rows in set. Elapsed: 0.104 sec. -- crear un rol con SETTINGS de complejidad de las consultas que permita solo una fila en el conjunto de resultados clickhouse - cloud :) CREATE ROLE role_with_query_complexity SETTINGS max_result_rows = 1 ; -- CREATE ROLE role_with_query_complexity SETTINGS max_result_rows = 1 -- Query id: ec3d89fe-cab8-4cc3-9180-da5c93519643 -- Ok. -- 0 rows in set. Elapsed: 0.097 sec. -- otorgar privilegios de selección clickhouse - cloud :) GRANT SELECT ON default . * TO role_with_query_complexity; -- GRANT SELECT ON default.* TO role_with_query_complexity -- Query id: 230774ad-8073-4e2e-9530-3e90bce41cb1 -- Ok. -- 0 rows in set. Elapsed: 0.097 sec. -- otorgar el rol al usuario clickhouse - cloud :) GRANT role_with_query_complexity TO user_with_query_complexity -- GRANT role_with_query_complexity TO user_with_query_complexity -- Query id: f28c7c7b-61f7-48a8-a281-1f3784764b47 -- Ok. -- 0 rows in set. Elapsed: 0.096 sec.

Ahora, inicie sesión como el usuario user_with_query_complexity :

-- iniciar sesión como el usuario al que se aplica la complejidad de las consultas a través del rol clickhouse - cloud :) SELECT user(); -- SELECT user() -- Query id: 196c91fc-abff-464d-acce-6af961c233a3 -- ┌─currentUser()──────────────┐ -- │ user_with_query_complexity │ -- └────────────────────────────┘ -- 1 row in set. Elapsed: 0.001 sec. -- listar permisos clickhouse - cloud :) SHOW GRANTS -- SHOW GRANTS -- Query id: 87657b99-c3d9-4ffd-90e8-488f04f7f93b -- ┌─GRANTS─────────────────────────────────────────────────────────┐ -- │ GRANT role_with_query_complexity TO user_with_query_complexity │ -- └────────────────────────────────────────────────────────────────┘ -- 1 row in set. Elapsed: 0.001 sec. -- intentar consultar con 1 fila en el conjunto de resultados clickhouse - cloud :) SELECT * FROM default .test_table LIMIT 1 ; -- SELECT * -- FROM default.test_table -- LIMIT 1 -- Query id: 7266891b-8611-4342-81b0-fe04766e62fa -- ┌─name─┬─age─┐ -- │ │ 200 │ -- └──────┴─────┘ -- 1 row in set. Elapsed: 0.002 sec. -- intentar consultar con más de 1 fila en el conjunto de resultados clickhouse - cloud :) SELECT * FROM default .test_table LIMIT 2 ; -- SELECT * -- FROM default.test_table -- LIMIT 2 -- Query id: ec8ecff3-f731-45bd-bb27-894ba358c7c8 -- 0 rows in set. Elapsed: 0.091 sec. --Received exception from server (version 23.8.1): --Code: 396. DB::Exception: Received from dxqjx1s5lt.eu-west-1.aws.clickhouse.cloud:9440. --DB::Exception: Limit for result exceeded, max rows: 1.00, current rows: 2.00. (TOO_MANY_ROWS_OR_BYTES)

Al intentar obtener más de 1 fila en el conjunto de resultados, se aplicará la restricción de complejidad de las consultas.