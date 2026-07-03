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Acerca de las cuotas y la complejidad de las consultas

Las cuotas y la complejidad de las consultas son formas eficaces de limitar y restringir lo que los usuarios pueden hacer en ClickHouse. Las cuotas aplican restricciones dentro del contexto de un intervalo de tiempo, mientras que la complejidad de las consultas se aplica independientemente de los intervalos de tiempo. Este artículo de la base de conocimientos muestra ejemplos de cómo aplicar estos dos enfoques diferentes.

Los datos de ejemplo

Usaremos esta sencilla tabla de ejemplo en los ejemplos siguientes:

Uso de cuotas

En este ejemplo, creamos un rol al que aplicaremos una cuota que permite recuperar solo 10 filas de resultados durante cada intervalo de 10 segundos:
Ahora inicia sesión con el usuario user_with_quota
Ten en cuenta que el usuario tendrá que esperar otros 5 segundos antes de poder obtener un nuevo “cupo” de conjunto de resultados de 10 filas.

Uso de la complejidad de las consultas

En este ejemplo, creamos un rol al que aplicaremos una SETTING de complejidad de las consultas que permite devolver solo 1 fila por consulta.
Ahora, inicie sesión como el usuario user_with_query_complexity:
Al intentar obtener más de 1 fila en el conjunto de resultados, se aplicará la restricción de complejidad de las consultas.
Última modificación el 3 de julio de 2026