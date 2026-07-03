Los dominios son tipos de propósito especial que añaden características adicionales a los tipos base existentes, sin alterar el formato en tránsito ni en disco del tipo de dato subyacente. Actualmente, ClickHouse no admite dominios definidos por el usuario.
Puede usar dominios en cualquier lugar donde pueda usarse el tipo base correspondiente; por ejemplo:
- Crear una columna de tipo dominio
- Leer/escribir valores desde/hacia una columna de dominio
- Usarlo como índice si un tipo base puede usarse como índice
- Llamar a funciones con valores de una columna de dominio
Funciones adicionales de los dominios
- Nombre de tipo de columna explícito en
SHOW CREATE TABLE o
DESCRIBE TABLE
- Entrada en un formato legible para humanos con
INSERT INTO domain_table(domain_column) VALUES(...)
- Salida en un formato legible para humanos para
SELECT domain_column FROM domain_table
- Carga de datos desde una fuente externa en un formato legible para humanos:
INSERT INTO domain_table FORMAT CSV ...
- No se puede convertir la columna de índice del tipo base al tipo de dominio mediante
ALTER TABLE.
- No se pueden convertir implícitamente valores de cadena en valores de dominio al insertar datos desde otra columna o tabla.
- El dominio no impone restricciones sobre los valores almacenados.
Última modificación el 3 de julio de 2026