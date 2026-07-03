Descripción general de los tipos de dominio en ClickHouse, que amplían los tipos base con características adicionales

Los dominios son tipos de propósito especial que añaden características adicionales a los tipos base existentes, sin alterar el formato en tránsito ni en disco del tipo de dato subyacente. Actualmente, ClickHouse no admite dominios definidos por el usuario.

Puede usar dominios en cualquier lugar donde pueda usarse el tipo base correspondiente; por ejemplo:

Crear una columna de tipo dominio

Leer/escribir valores desde/hacia una columna de dominio

Usarlo como índice si un tipo base puede usarse como índice

Llamar a funciones con valores de una columna de dominio

​ Funciones adicionales de los dominios

Nombre de tipo de columna explícito en SHOW CREATE TABLE o DESCRIBE TABLE

o Entrada en un formato legible para humanos con INSERT INTO domain_table(domain_column) VALUES(...)

Salida en un formato legible para humanos para SELECT domain_column FROM domain_table

Carga de datos desde una fuente externa en un formato legible para humanos: INSERT INTO domain_table FORMAT CSV ...