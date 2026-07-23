El client oficial de Rust para conectarse a ClickHouse.

Client de Rust para ClickHouse

El client oficial de Rust para conectarse a ClickHouse, desarrollado originalmente por Paul Loyd . El código fuente del client está disponible en el repositorio de GitHub

​ Descripción general

Usa serde para codificar y decodificar filas.

para codificar y decodificar filas. Admite atributos de serde : skip_serializing , skip_deserializing , rename .

: , , . Usa el formato RowBinary a través de HTTP. Está previsto cambiar a Native sobre TCP.

a través de HTTP. Admite TLS (mediante las features native-tls y rustls-tls ).

y ). Admite compresión y descompresión (LZ4).

Proporciona APIs para consultar o insertar datos, ejecutar DDLs y realizar agrupación por lotes en el cliente.

Proporciona mocks útiles para pruebas unitarias.

Para usar este crate, añade lo siguiente a tu Cargo.toml :

[ dependencies ] clickhouse = "0.12.2" [ dev-dependencies ] clickhouse = { version = "0.12.2" , features = [ "test-util" ] }

​ Características de Cargo

lz4 (habilitada de forma predeterminada) — habilita las variantes Compression::Lz4 y Compression::Lz4Hc(_) . Si está habilitada, Compression::Lz4 se usa de forma predeterminada para todas las consultas, excepto para WATCH .

(habilitada de forma predeterminada) — habilita las variantes y . Si está habilitada, se usa de forma predeterminada para todas las consultas, excepto para . native-tls — admite URL con el esquema HTTPS mediante hyper-tls , que enlaza con OpenSSL.

— admite URL con el esquema mediante , que enlaza con OpenSSL. rustls-tls — admite URL con el esquema HTTPS mediante hyper-rustls , que no enlaza con OpenSSL.

— admite URL con el esquema mediante , que no enlaza con OpenSSL. inserter — habilita client.inserter() .

— habilita . test-util — agrega mocks. Consulta el ejemplo. Úsalo solo en dev-dependencies .

— agrega mocks. Consulta el ejemplo. Úsalo solo en . watch — habilita la funcionalidad client.watch . Consulta la sección correspondiente para más detalles.

— habilita la funcionalidad . Consulta la sección correspondiente para más detalles. uuid — agrega serde::uuid para trabajar con el crate uuid.

— agrega para trabajar con el crate uuid. time — agrega serde::time para trabajar con el crate time.

Al conectarse a ClickHouse mediante una URL HTTPS , debe estar habilitada la feature native-tls o rustls-tls . Si ambas están habilitadas, la feature rustls-tls tendrá precedencia.

​ Compatibilidad de versiones de ClickHouse

El client es compatible con las versiones LTS de ClickHouse y posteriores, así como con ClickHouse Cloud.

wa-37420 para solucionar este problema. Nota: esta feature no debe usarse con versiones más recientes de ClickHouse. ClickHouse server anterior a la v22.6 procesa RowBinary de forma incorrecta en algunos casos poco frecuentes . Puede usar la v0.11+ y habilitar la featurepara solucionar este problema. Nota: esta feature no debe usarse con versiones más recientes de ClickHouse.

Nuestro objetivo es abarcar varios escenarios de uso del client mediante los ejemplos del repositorio del client. La información general está disponible en el README de ejemplos

Si algo no está claro o falta en los ejemplos o en la documentación siguiente, no dude en contactarnos

El crate ch2rs resulta útil para generar un tipo de fila desde ClickHouse.

​ Crear una instancia de client

Reutilice los client creados o clónelos para reutilizar el grupo subyacente de conexiones de Hyper.

use clickhouse :: Client ; let client = Client :: default () // should include both protocol and port . with_url ( "http://localhost:8123" ) . with_user ( "name" ) . with_password ( "123" ) . with_database ( "test" );

​ Conexión HTTPS o ClickHouse Cloud

HTTPS funciona con las features de Cargo rustls-tls o native-tls .

Luego, cree el client de la forma habitual. En este ejemplo, se usan variables de entorno para almacenar los detalles de conexión:

La URL debe incluir tanto el protocolo como el puerto; por ejemplo, https://instance.clickhouse.cloud:8443 .

fn read_env_var ( key : & str ) -> String { env :: var ( key ) . unwrap_or_else ( | _ | panic! ( "{key} env variable should be set" )) } let client = Client :: default () . with_url ( read_env_var ( "CLICKHOUSE_URL" )) . with_user ( read_env_var ( "CLICKHOUSE_USER" )) . with_password ( read_env_var ( "CLICKHOUSE_PASSWORD" ));

Vea también:

Ejemplo de HTTPS con ClickHouse Cloud en el repositorio del client. Esto también debería aplicarse a las conexiones HTTPS on-premise.

​ Selección de filas

use serde :: Deserialize ; use clickhouse :: Row ; use clickhouse :: sql :: Identifier ; #[derive( Row , Deserialize )] struct MyRow <' a > { no : u32 , name : & ' a str , } let table_name = "some" ; let mut cursor = client . query ( "SELECT ?fields FROM ? WHERE no BETWEEN ? AND ?" ) . bind ( Identifier ( table_name )) . bind ( 500 ) . bind ( 504 ) . fetch :: < MyRow <' _ >>() ? ; while let Some ( row ) = cursor . next () . await ? { .. }

El marcador ?fields se reemplaza por no, name (campos de Row ).

se reemplaza por (campos de ). El marcador ? se reemplaza por los valores de las siguientes llamadas a bind() .

se reemplaza por los valores de las siguientes llamadas a . Se pueden usar los prácticos métodos fetch_one::<Row>() y fetch_all::<Row>() para obtener la primera fila o todas las filas, respectivamente.

y para obtener la primera fila o todas las filas, respectivamente. sql::Identifier se puede usar para vincular nombres de tablas.

query(...).with_option("wait_end_of_query", "1") para habilitar el búfer de respuesta en el servidor. buffer_size también puede ser útil. Nota: como toda la respuesta se envía en streaming, los cursores pueden devolver un error incluso después de producir algunas filas. Si esto ocurre en su caso de uso, puede probarpara habilitar el búfer de respuesta en el servidor. Más detalles . La opcióntambién puede ser útil.

Use wait_end_of_query con precaución al seleccionar filas, ya que puede aumentar el consumo de memoria en el servidor y probablemente reduzca el rendimiento general.

​ Insertar filas

use serde :: Serialize ; use clickhouse :: Row ; #[derive( Row , Serialize )] struct MyRow { no : u32 , name : String , } let mut insert = client . insert ( "some" ) ? ; insert . write ( & MyRow { no : 0 , name : "foo" . into () }) . await ? ; insert . write ( & MyRow { no : 1 , name : "bar" . into () }) . await ? ; insert . end () . await ? ;

Si no se llama a end() , el INSERT se cancela.

, el se cancela. Las filas se envían progresivamente en flujo para distribuir la carga de red.

ClickHouse inserta lotes de forma atómica solo si todas las filas caben en la misma partición y su número es inferior a max_insert_block_size .

​ Async insert (agrupación por lotes del lado del servidor)

async_insert al método insert (o incluso a la propia instancia de Client , para que afecte a todas las llamadas a insert ). Puede usar las inserciones asíncronas de ClickHouse para evitar la agrupación por lotes en el cliente de los datos de entrada. Esto puede hacerse simplemente pasando la opciónal método(o incluso a la propia instancia de, para que afecte a todas las llamadas a).

let client = Client :: default () . with_url ( "http://localhost:8123" ) . with_option ( "async_insert" , "1" ) . with_option ( "wait_for_async_insert" , "0" );

Véase también:

Ejemplo de async insert en el repositorio del client.

​ Feature Inserter (agrupación por lotes en el cliente)

Requiere la feature inserter de Cargo.

let mut inserter = client . inserter ( "some" ) ? . with_timeouts ( Some ( Duration :: from_secs ( 5 )), Some ( Duration :: from_secs ( 20 ))) . with_max_bytes ( 50_000_000 ) . with_max_rows ( 750_000 ) . with_period ( Some ( Duration :: from_secs ( 15 ))); inserter . write ( & MyRow { no : 0 , name : "foo" . into () }) ? ; inserter . write ( & MyRow { no : 1 , name : "bar" . into () }) ? ; let stats = inserter . commit () . await ? ; if stats . rows > 0 { println! ( "{} bytes, {} rows, {} transactions have been inserted" , stats . bytes, stats . rows, stats . transactions, ); } // don't forget to finalize the inserter during the application shutdown // and commit the remaining rows. `.end()` will provide stats as well. inserter . end () . await ? ;

Inserter finaliza la inserción activa en commit() si se alcanza cualquiera de los umbrales ( max_bytes , max_rows , period ).

finaliza la inserción activa en si se alcanza cualquiera de los umbrales ( , , ). El intervalo entre la finalización de INSERT activas puede ajustarse mediante with_period_bias para evitar picos de carga causados por insertores en paralelo.

activas puede ajustarse mediante para evitar picos de carga causados por insertores en paralelo. Inserter::time_left() puede usarse para detectar cuándo termina el período actual. Llame a Inserter::commit() de nuevo para comprobar los límites si su flujo emite elementos con poca frecuencia.

puede usarse para detectar cuándo termina el período actual. Llame a de nuevo para comprobar los límites si su flujo emite elementos con poca frecuencia. Los umbrales de tiempo se implementan usando el crate quanta para acelerar inserter . No se usa si test-util está habilitado (por tanto, el tiempo puede gestionarse con tokio::time::advance() en pruebas personalizadas).

. No se usa si está habilitado (por tanto, el tiempo puede gestionarse con en pruebas personalizadas). Todas las filas entre llamadas a commit() se insertan en la misma sentencia INSERT .

No olvide hacer flush si quiere dar por finalizada la inserción: inserter . end () . await ? ;

​ Ejecutar DDLs

Con una implementación de un solo nodo, basta con ejecutar los DDLs de esta forma:

client . query ( "DROP TABLE IF EXISTS some" ) . execute () . await ? ;

Sin embargo, en implementaciones en clúster con un balanceador de carga o en ClickHouse Cloud, se recomienda esperar a que el DDL se aplique en todas las réplicas mediante la opción wait_end_of_query . Esto puede hacerse así:

client . query ( "DROP TABLE IF EXISTS some" ) . with_option ( "wait_end_of_query" , "1" ) . execute () . await ? ;

​ Ajustes de ClickHouse

with_option . Por ejemplo: Puede aplicar varios ajustes de ClickHouse mediante el método. Por ejemplo:

let numbers = client . query ( "SELECT number FROM system.numbers" ) // This setting will be applied to this particular query only; // it will override the global client setting. . with_option ( "limit" , "3" ) . fetch_all :: < u64 >() . await ? ;

Además de query , funciona de forma similar con los métodos insert e inserter ; asimismo, se puede llamar al mismo método en la instancia Client para establecer la configuración global de todas las consultas.

​ Query ID

Con .with_option , puedes configurar la opción query_id para identificar las consultas en el registro de consultas de ClickHouse.

let numbers = client . query ( "SELECT number FROM system.numbers LIMIT 1" ) . with_option ( "query_id" , "some-query-id" ) . fetch_all :: < u64 >() . await ? ;

Además de query , funciona de forma similar con los métodos insert e inserter .

Si configura query_id manualmente, asegúrese de que sea único. Los UUIDs son una buena opción para ello.

Véase también: ejemplo de query_id en el repositorio del client.

​ ID de sesión

Al igual que query_id , puedes establecer session_id para ejecutar las sentencias en la misma sesión. session_id puede establecerse de forma global en el nivel de client , o en cada llamada a query , insert o inserter .

let client = Client :: default () . with_url ( "http://localhost:8123" ) . with_option ( "session_id" , "my-session" );

En las implementaciones en clúster, debido a la ausencia de “sesiones persistentes”, es necesario estar conectado a un nodo concreto del clúster para utilizar correctamente esta función, ya que, por ejemplo, un balanceador de carga round-robin no garantiza que las solicitudes posteriores se procesen en el mismo nodo de ClickHouse.

Consulta también: ejemplo de session_id en el repositorio del client.

​ Encabezados HTTP personalizados

Si usas autenticación mediante proxy o necesitas enviar encabezados personalizados, puedes hacerlo así:

let client = Client :: default () . with_url ( "http://localhost:8123" ) . with_header ( "X-My-Header" , "hello" );

​ client HTTP personalizado

Esto puede ser útil para ajustar la configuración del pool de conexiones HTTP subyacente.

use hyper_util :: client :: legacy :: connect :: HttpConnector ; use hyper_util :: client :: legacy :: Client as HyperClient ; use hyper_util :: rt :: TokioExecutor ; let connector = HttpConnector :: new (); // or HttpsConnectorBuilder let hyper_client = HyperClient :: builder ( TokioExecutor :: new ()) // For how long keep a particular idle socket alive on the client side (in milliseconds). // It is supposed to be a fair bit less that the ClickHouse server KeepAlive timeout, // which was by default 3 seconds for pre-23.11 versions, and 10 seconds after that. . pool_idle_timeout ( Duration :: from_millis ( 2_500 )) // Sets the maximum idle Keep-Alive connections allowed in the pool. . pool_max_idle_per_host ( 4 ) . build ( connector ); let client = Client :: with_http_client ( hyper_client ) . with_url ( "http://localhost:8123" );

Este ejemplo depende de la API heredada de Hyper y puede cambiar en el futuro.

​ Tipos de datos

(U)Int(8|16|32|64|128) se corresponde con los tipos (u|i)(8|16|32|64|128) equivalentes, y viceversa, o con newtypes basados en ellos.

se corresponde con los tipos equivalentes, y viceversa, o con newtypes basados en ellos. (U)Int256 no se admite directamente, pero hay una solución alternativa.

no se admite directamente, pero hay una solución alternativa. Float(32|64) se corresponde con los tipos f(32|64) equivalentes, y viceversa, o con newtypes basados en ellos.

se corresponde con los tipos equivalentes, y viceversa, o con newtypes basados en ellos. Decimal(32|64|128) se corresponde con los tipos i(32|64|128) equivalentes, y viceversa, o con newtypes basados en ellos. Es más práctico usar fixnum u otra implementación de números de punto fijo con signo.

se corresponde con los tipos equivalentes, y viceversa, o con newtypes basados en ellos. Es más práctico usar u otra implementación de números de punto fijo con signo. Boolean se corresponde con bool , y viceversa, o con newtypes basados en él.

se corresponde con , y viceversa, o con newtypes basados en él. String se corresponde con cualquier tipo de cadena o bytes, y viceversa; por ejemplo, &str , &[u8] , String , Vec<u8> o SmartString . Los newtypes también son compatibles. Para almacenar bytes, considere usar serde_bytes , ya que es más eficiente.

#[derive( Row , Debug , Serialize , Deserialize )] struct MyRow <' a > { str : & ' a str , string : String , #[serde(with = "serde_bytes" )] bytes : Vec < u8 >, #[serde(with = "serde_bytes" )] byte_slice : & ' a [ u8 ], }

FixedString(N) se admite como un array de bytes, p. ej., [u8; N] .

#[derive( Row , Debug , Serialize , Deserialize )] struct MyRow { fixed_str : [ u8 ; 16 ], // FixedString(16) }

Enum(8|16) se admite mediante serde_repr .

use serde_repr :: { Deserialize_repr , Serialize_repr }; #[derive( Row , Serialize , Deserialize )] struct MyRow { level : Level , } #[derive( Debug , Serialize_repr , Deserialize_repr )] #[repr( u8 )] enum Level { Debug = 1 , Info = 2 , Warn = 3 , Error = 4 , }

UUID se mapea desde y hacia uuid::Uuid mediante serde::uuid . Requiere la feature uuid .

#[derive( Row , Serialize , Deserialize )] struct MyRow { #[serde(with = "clickhouse::serde::uuid" )] uuid : uuid :: Uuid , }

IPv6 se corresponde con std::net::Ipv6Addr .

se corresponde con . IPv4 se corresponde con std::net::Ipv4Addr mediante serde::ipv4 .

#[derive( Row , Serialize , Deserialize )] struct MyRow { #[serde(with = "clickhouse::serde::ipv4" )] ipv4 : std :: net :: Ipv4Addr , }

Date se puede convertir a/desde u16 o un newtype basado en este, y representa la cantidad de días transcurridos desde 1970-01-01 . Además, time::Date también es compatible usando serde::time::date , para lo cual se requiere la feature time .

#[derive( Row , Serialize , Deserialize )] struct MyRow { days : u16 , #[serde(with = "clickhouse::serde::time::date" )] date : Date , }

Date32 se mapea desde/hacia i32 o un newtype que lo envuelve, y representa una cantidad de días transcurridos desde 1970-01-01 . Además, time::Date es compatible mediante serde::time::date32 , lo que requiere la funcionalidad time .

#[derive( Row , Serialize , Deserialize )] struct MyRow { days : i32 , #[serde(with = "clickhouse::serde::time::date32" )] date : Date , }

DateTime se corresponde con u32 o con un newtype basado en él, y representa un número de segundos transcurridos desde la época de Unix. Además, time::OffsetDateTime es compatible mediante serde::time::datetime , lo que requiere la feature time .

#[derive( Row , Serialize , Deserialize )] struct MyRow { ts : u32 , #[serde(with = "clickhouse::serde::time::datetime" )] dt : OffsetDateTime , }

DateTime64(_) se convierte a/desde i32 o un newtype basado en este, y representa el tiempo transcurrido desde la época Unix. Además, time::OffsetDateTime es compatible mediante el uso de serde::time::datetime64::* , lo que requiere activar la feature time .

#[derive( Row , Serialize , Deserialize )] struct MyRow { ts : i64 , // elapsed s/us/ms/ns depending on `DateTime64(X)` #[serde(with = "clickhouse::serde::time::datetime64::secs" )] dt64s : OffsetDateTime , // `DateTime64(0)` #[serde(with = "clickhouse::serde::time::datetime64::millis" )] dt64ms : OffsetDateTime , // `DateTime64(3)` #[serde(with = "clickhouse::serde::time::datetime64::micros" )] dt64us : OffsetDateTime , // `DateTime64(6)` #[serde(with = "clickhouse::serde::time::datetime64::nanos" )] dt64ns : OffsetDateTime , // `DateTime64(9)` }

Tuple(A, B, ...) se corresponde con (A, B, ...) , y viceversa, o con un newtype que lo envuelve.

se corresponde con , y viceversa, o con un que lo envuelve. Array(_) se corresponde con cualquier slice , y viceversa; por ejemplo, Vec<_> , &[_] . También se admiten tipos nuevos.

se corresponde con cualquier , y viceversa; por ejemplo, , . También se admiten tipos nuevos. Map(K, V) se comporta como Array((K, V)) .

se comporta como . LowCardinality(_) se admite de forma transparente.

se admite de forma transparente. Nullable(_) se corresponde con Option<_> , y viceversa. Para las funciones auxiliares clickhouse::serde::* , agregue ::option .

#[derive( Row , Serialize , Deserialize )] struct MyRow { #[serde(with = "clickhouse::serde::ipv4::option" )] ipv4_opt : Option < Ipv4Addr >, }

Nested se admite si se proporcionan varios arrays con cambio de nombre.

// CREATE TABLE test(items Nested(name String, count UInt32)) #[derive( Row , Serialize , Deserialize )] struct MyRow { #[serde(rename = "items.name" )] items_name : Vec < String >, #[serde(rename = "items.count" )] items_count : Vec < u32 >, }

Se admiten los tipos Geo . Point se comporta como una tupla (f64, f64) , y el resto de los tipos no son más que slices de puntos.

type Point = ( f64 , f64 ); type Ring = Vec < Point >; type Polygon = Vec < Ring >; type MultiPolygon = Vec < Polygon >; type LineString = Vec < Point >; type MultiLineString = Vec < LineString >; #[derive( Row , Serialize , Deserialize )] struct MyRow { point : Point , ring : Ring , polygon : Polygon , multi_polygon : MultiPolygon , line_string : LineString , multi_line_string : MultiLineString , }

Los tipos de datos Variant , Dynamic y JSON (nuevo) aún no son compatibles.

El crate proporciona utilidades para simular el servidor de CH y probar consultas DDL, SELECT , INSERT y WATCH . Esta funcionalidad puede habilitarse con la feature test-util . Úsela solo como dependencia de desarrollo.

​ Resolución de problemas

La causa más común del error CANNOT_READ_ALL_DATA es que la definición de la fila del lado de la aplicación no coincide con la de ClickHouse.

Considere la siguiente tabla:

CREATE OR REPLACE TABLE event_log (id UInt32) ENGINE = MergeTree ORDER BY timestamp

Entonces, si EventLog está definido en la aplicación con tipos que no coinciden, por ejemplo:

#[derive( Debug , Serialize , Deserialize , Row )] struct EventLog { id : String , // <- should be u32 instead! }

Al insertar los datos, puede aparecer el siguiente error:

Error: BadResponse("Code: 33. DB::Exception: Cannot read all data. Bytes read: 5. Bytes expected: 23.: (at row 1)

: While executing BinaryRowInputFormat. (CANNOT_READ_ALL_DATA)")

En este ejemplo, se soluciona definiendo correctamente la struct EventLog :

#[derive( Debug , Serialize , Deserialize , Row )] struct EventLog { id : u32 }

​ Limitaciones conocidas

Los tipos de datos Variant , Dynamic y JSON (nuevo) aún no se admiten.

, y (nuevo) aún no se admiten. El enlace de parámetros del lado del servidor aún no se admite; consulta este issue para seguir su evolución.