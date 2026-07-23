Descripción general
- Usa
serdepara codificar y decodificar filas.
- Admite atributos de
serde:
skip_serializing,
skip_deserializing,
rename.
- Usa el formato
RowBinarya través de HTTP.
- Está previsto cambiar a
Nativesobre TCP.
- Está previsto cambiar a
- Admite TLS (mediante las features
native-tlsy
rustls-tls).
- Admite compresión y descompresión (LZ4).
- Proporciona APIs para consultar o insertar datos, ejecutar DDLs y realizar agrupación por lotes en el cliente.
- Proporciona mocks útiles para pruebas unitarias.
Para usar este crate, añade lo siguiente a tu
Instalación
Cargo.toml:
Véase también: la página de crates.io.
[dependencies]
clickhouse = "0.12.2"
[dev-dependencies]
clickhouse = { version = "0.12.2", features = ["test-util"] }
Características de Cargo
lz4(habilitada de forma predeterminada) — habilita las variantes
Compression::Lz4y
Compression::Lz4Hc(_). Si está habilitada,
Compression::Lz4se usa de forma predeterminada para todas las consultas, excepto para
WATCH.
native-tls— admite URL con el esquema
HTTPSmediante
hyper-tls, que enlaza con OpenSSL.
rustls-tls— admite URL con el esquema
HTTPSmediante
hyper-rustls, que no enlaza con OpenSSL.
inserter— habilita
client.inserter().
test-util— agrega mocks. Consulta el ejemplo. Úsalo solo en
dev-dependencies.
watch— habilita la funcionalidad
client.watch. Consulta la sección correspondiente para más detalles.
uuid— agrega
serde::uuidpara trabajar con el crate uuid.
time— agrega
serde::timepara trabajar con el crate time.
El client es compatible con las versiones LTS de ClickHouse y posteriores, así como con ClickHouse Cloud. ClickHouse server anterior a la v22.6 procesa RowBinary de forma incorrecta en algunos casos poco frecuentes. Puede usar la v0.11+ y habilitar la feature
Compatibilidad de versiones de ClickHouse
wa-37420 para solucionar este problema. Nota: esta feature no debe usarse con versiones más recientes de ClickHouse.
Nuestro objetivo es abarcar varios escenarios de uso del client mediante los ejemplos del repositorio del client. La información general está disponible en el README de ejemplos. Si algo no está claro o falta en los ejemplos o en la documentación siguiente, no dude en contactarnos.
Ejemplos
Uso
El crate ch2rs resulta útil para generar un tipo de fila desde ClickHouse.
Crear una instancia de client
use clickhouse::Client;
let client = Client::default()
// should include both protocol and port
.with_url("http://localhost:8123")
.with_user("name")
.with_password("123")
.with_database("test");
HTTPS funciona con las features de Cargo
Conexión HTTPS o ClickHouse Cloud
rustls-tls o
native-tls.
Luego, cree el client de la forma habitual. En este ejemplo, se usan variables de entorno para almacenar los detalles de conexión:
Vea también:
fn read_env_var(key: &str) -> String {
env::var(key).unwrap_or_else(|_| panic!("{key} env variable should be set"))
}
let client = Client::default()
.with_url(read_env_var("CLICKHOUSE_URL"))
.with_user(read_env_var("CLICKHOUSE_USER"))
.with_password(read_env_var("CLICKHOUSE_PASSWORD"));
- Ejemplo de HTTPS con ClickHouse Cloud en el repositorio del client. Esto también debería aplicarse a las conexiones HTTPS on-premise.
Selección de filas
use serde::Deserialize;
use clickhouse::Row;
use clickhouse::sql::Identifier;
#[derive(Row, Deserialize)]
struct MyRow<'a> {
no: u32,
name: &'a str,
}
let table_name = "some";
let mut cursor = client
.query("SELECT ?fields FROM ? WHERE no BETWEEN ? AND ?")
.bind(Identifier(table_name))
.bind(500)
.bind(504)
.fetch::<MyRow<'_>>()?;
while let Some(row) = cursor.next().await? { .. }
- El marcador
?fieldsse reemplaza por
no, name(campos de
Row).
- El marcador
?se reemplaza por los valores de las siguientes llamadas a
bind().
- Se pueden usar los prácticos métodos
fetch_one::<Row>()y
fetch_all::<Row>()para obtener la primera fila o todas las filas, respectivamente.
sql::Identifierse puede usar para vincular nombres de tablas.
query(...).with_option("wait_end_of_query", "1") para habilitar el búfer de respuesta en el servidor. Más detalles. La opción
buffer_size también puede ser útil.
Insertar filas
use serde::Serialize;
use clickhouse::Row;
#[derive(Row, Serialize)]
struct MyRow {
no: u32,
name: String,
}
let mut insert = client.insert("some")?;
insert.write(&MyRow { no: 0, name: "foo".into() }).await?;
insert.write(&MyRow { no: 1, name: "bar".into() }).await?;
insert.end().await?;
- Si no se llama a
end(), el
INSERTse cancela.
- Las filas se envían progresivamente en flujo para distribuir la carga de red.
- ClickHouse inserta lotes de forma atómica solo si todas las filas caben en la misma partición y su número es inferior a
max_insert_block_size.
Puede usar las inserciones asíncronas de ClickHouse para evitar la agrupación por lotes en el cliente de los datos de entrada. Esto puede hacerse simplemente pasando la opción
Async insert (agrupación por lotes del lado del servidor)
async_insert al método
insert (o incluso a la propia instancia de
Client, para que afecte a todas las llamadas a
insert).
Véase también:
let client = Client::default()
.with_url("http://localhost:8123")
.with_option("async_insert", "1")
.with_option("wait_for_async_insert", "0");
- Ejemplo de async insert en el repositorio del client.
Requiere la feature
Feature Inserter (agrupación por lotes en el cliente)
inserter de Cargo.
let mut inserter = client.inserter("some")?
.with_timeouts(Some(Duration::from_secs(5)), Some(Duration::from_secs(20)))
.with_max_bytes(50_000_000)
.with_max_rows(750_000)
.with_period(Some(Duration::from_secs(15)));
inserter.write(&MyRow { no: 0, name: "foo".into() })?;
inserter.write(&MyRow { no: 1, name: "bar".into() })?;
let stats = inserter.commit().await?;
if stats.rows > 0 {
println!(
"{} bytes, {} rows, {} transactions have been inserted",
stats.bytes, stats.rows, stats.transactions,
);
}
// don't forget to finalize the inserter during the application shutdown
// and commit the remaining rows. `.end()` will provide stats as well.
inserter.end().await?;
Inserterfinaliza la inserción activa en
commit()si se alcanza cualquiera de los umbrales (
max_bytes,
max_rows,
period).
- El intervalo entre la finalización de
INSERTactivas puede ajustarse mediante
with_period_biaspara evitar picos de carga causados por insertores en paralelo.
Inserter::time_left()puede usarse para detectar cuándo termina el período actual. Llame a
Inserter::commit()de nuevo para comprobar los límites si su flujo emite elementos con poca frecuencia.
- Los umbrales de tiempo se implementan usando el crate quanta para acelerar
inserter. No se usa si
test-utilestá habilitado (por tanto, el tiempo puede gestionarse con
tokio::time::advance()en pruebas personalizadas).
- Todas las filas entre llamadas a
commit()se insertan en la misma sentencia
INSERT.
Con una implementación de un solo nodo, basta con ejecutar los DDLs de esta forma:
Ejecutar DDLs
Sin embargo, en implementaciones en clúster con un balanceador de carga o en ClickHouse Cloud, se recomienda esperar a que el DDL se aplique en todas las réplicas mediante la opción
client.query("DROP TABLE IF EXISTS some").execute().await?;
wait_end_of_query. Esto puede hacerse así:
client
.query("DROP TABLE IF EXISTS some")
.with_option("wait_end_of_query", "1")
.execute()
.await?;
Puede aplicar varios ajustes de ClickHouse mediante el método
Ajustes de ClickHouse
with_option. Por ejemplo:
Además de
let numbers = client
.query("SELECT number FROM system.numbers")
// This setting will be applied to this particular query only;
// it will override the global client setting.
.with_option("limit", "3")
.fetch_all::<u64>()
.await?;
query, funciona de forma similar con los métodos
insert e
inserter; asimismo, se puede llamar al mismo método en la instancia
Client para establecer la configuración global de todas las consultas.
Con
Query ID
.with_option, puedes configurar la opción
query_id para identificar las consultas en el registro de consultas de ClickHouse.
Además de
let numbers = client
.query("SELECT number FROM system.numbers LIMIT 1")
.with_option("query_id", "some-query-id")
.fetch_all::<u64>()
.await?;
query, funciona de forma similar con los métodos
insert e
inserter.
Véase también: ejemplo de query_id en el repositorio del client.
Si configura
query_id manualmente, asegúrese de que sea único. Los UUIDs son una buena opción para ello.
Al igual que
ID de sesión
query_id, puedes establecer
session_id para ejecutar las sentencias en la misma sesión.
session_id puede establecerse de forma global en el nivel de
client, o en cada llamada a
query,
insert o
inserter.
let client = Client::default()
.with_url("http://localhost:8123")
.with_option("session_id", "my-session");
Consulta también: ejemplo de session_id en el repositorio del client.
En las implementaciones en clúster, debido a la ausencia de “sesiones persistentes”, es necesario estar conectado a un nodo concreto del clúster para utilizar correctamente esta función, ya que, por ejemplo, un balanceador de carga round-robin no garantiza que las solicitudes posteriores se procesen en el mismo nodo de ClickHouse.
Si usas autenticación mediante proxy o necesitas enviar encabezados personalizados, puedes hacerlo así:
Encabezados HTTP personalizados
Véase también: ejemplo de encabezados HTTP personalizados en el repositorio del client.
let client = Client::default()
.with_url("http://localhost:8123")
.with_header("X-My-Header", "hello");
Esto puede ser útil para ajustar la configuración del pool de conexiones HTTP subyacente.
client HTTP personalizado
Consulte también: ejemplo de client HTTP personalizado en el repositorio del client.
use hyper_util::client::legacy::connect::HttpConnector;
use hyper_util::client::legacy::Client as HyperClient;
use hyper_util::rt::TokioExecutor;
let connector = HttpConnector::new(); // or HttpsConnectorBuilder
let hyper_client = HyperClient::builder(TokioExecutor::new())
// For how long keep a particular idle socket alive on the client side (in milliseconds).
// It is supposed to be a fair bit less that the ClickHouse server KeepAlive timeout,
// which was by default 3 seconds for pre-23.11 versions, and 10 seconds after that.
.pool_idle_timeout(Duration::from_millis(2_500))
// Sets the maximum idle Keep-Alive connections allowed in the pool.
.pool_max_idle_per_host(4)
.build(connector);
let client = Client::with_http_client(hyper_client).with_url("http://localhost:8123");
Tipos de datos
Véase también estos ejemplos adicionales:
(U)Int(8|16|32|64|128)se corresponde con los tipos
(u|i)(8|16|32|64|128)equivalentes, y viceversa, o con newtypes basados en ellos.
(U)Int256no se admite directamente, pero hay una solución alternativa.
Float(32|64)se corresponde con los tipos
f(32|64)equivalentes, y viceversa, o con newtypes basados en ellos.
Decimal(32|64|128)se corresponde con los tipos
i(32|64|128)equivalentes, y viceversa, o con newtypes basados en ellos. Es más práctico usar
fixnumu otra implementación de números de punto fijo con signo.
Booleanse corresponde con
bool, y viceversa, o con newtypes basados en él.
Stringse corresponde con cualquier tipo de cadena o bytes, y viceversa; por ejemplo,
&str,
&[u8],
String,
Vec<u8>o
SmartString. Los newtypes también son compatibles. Para almacenar bytes, considere usar
serde_bytes, ya que es más eficiente.
#[derive(Row, Debug, Serialize, Deserialize)]
struct MyRow<'a> {
str: &'a str,
string: String,
#[serde(with = "serde_bytes")]
bytes: Vec<u8>,
#[serde(with = "serde_bytes")]
byte_slice: &'a [u8],
}
FixedString(N)se admite como un array de bytes, p. ej.,
[u8; N].
#[derive(Row, Debug, Serialize, Deserialize)]
struct MyRow {
fixed_str: [u8; 16], // FixedString(16)
}
Enum(8|16)se admite mediante
serde_repr.
use serde_repr::{Deserialize_repr, Serialize_repr};
#[derive(Row, Serialize, Deserialize)]
struct MyRow {
level: Level,
}
#[derive(Debug, Serialize_repr, Deserialize_repr)]
#[repr(u8)]
enum Level {
Debug = 1,
Info = 2,
Warn = 3,
Error = 4,
}
UUIDse mapea desde y hacia
uuid::Uuidmediante
serde::uuid. Requiere la feature
uuid.
#[derive(Row, Serialize, Deserialize)]
struct MyRow {
#[serde(with = "clickhouse::serde::uuid")]
uuid: uuid::Uuid,
}
IPv6se corresponde con
std::net::Ipv6Addr.
IPv4se corresponde con
std::net::Ipv4Addrmediante
serde::ipv4.
#[derive(Row, Serialize, Deserialize)]
struct MyRow {
#[serde(with = "clickhouse::serde::ipv4")]
ipv4: std::net::Ipv4Addr,
}
Datese puede convertir a/desde
u16o un
newtypebasado en este, y representa la cantidad de días transcurridos desde
1970-01-01. Además,
time::Datetambién es compatible usando
serde::time::date, para lo cual se requiere la feature
time.
#[derive(Row, Serialize, Deserialize)]
struct MyRow {
days: u16,
#[serde(with = "clickhouse::serde::time::date")]
date: Date,
}
Date32se mapea desde/hacia
i32o un
newtypeque lo envuelve, y representa una cantidad de días transcurridos desde
1970-01-01. Además,
time::Datees compatible mediante
serde::time::date32, lo que requiere la funcionalidad
time.
#[derive(Row, Serialize, Deserialize)]
struct MyRow {
days: i32,
#[serde(with = "clickhouse::serde::time::date32")]
date: Date,
}
DateTimese corresponde con
u32o con un
newtypebasado en él, y representa un número de segundos transcurridos desde la época de Unix. Además,
time::OffsetDateTimees compatible mediante
serde::time::datetime, lo que requiere la
feature
time.
#[derive(Row, Serialize, Deserialize)]
struct MyRow {
ts: u32,
#[serde(with = "clickhouse::serde::time::datetime")]
dt: OffsetDateTime,
}
DateTime64(_)se convierte a/desde
i32o un
newtypebasado en este, y representa el tiempo transcurrido desde la época Unix. Además,
time::OffsetDateTimees compatible mediante el uso de
serde::time::datetime64::*, lo que requiere activar la feature
time.
#[derive(Row, Serialize, Deserialize)]
struct MyRow {
ts: i64, // elapsed s/us/ms/ns depending on `DateTime64(X)`
#[serde(with = "clickhouse::serde::time::datetime64::secs")]
dt64s: OffsetDateTime, // `DateTime64(0)`
#[serde(with = "clickhouse::serde::time::datetime64::millis")]
dt64ms: OffsetDateTime, // `DateTime64(3)`
#[serde(with = "clickhouse::serde::time::datetime64::micros")]
dt64us: OffsetDateTime, // `DateTime64(6)`
#[serde(with = "clickhouse::serde::time::datetime64::nanos")]
dt64ns: OffsetDateTime, // `DateTime64(9)`
}
Tuple(A, B, ...)se corresponde con
(A, B, ...), y viceversa, o con un
newtypeque lo envuelve.
Array(_)se corresponde con cualquier
slice, y viceversa; por ejemplo,
Vec<_>,
&[_]. También se admiten tipos nuevos.
Map(K, V)se comporta como
Array((K, V)).
LowCardinality(_)se admite de forma transparente.
Nullable(_)se corresponde con
Option<_>, y viceversa. Para las funciones auxiliares
clickhouse::serde::*, agregue
::option.
#[derive(Row, Serialize, Deserialize)]
struct MyRow {
#[serde(with = "clickhouse::serde::ipv4::option")]
ipv4_opt: Option<Ipv4Addr>,
}
Nestedse admite si se proporcionan varios arrays con cambio de nombre.
// CREATE TABLE test(items Nested(name String, count UInt32))
#[derive(Row, Serialize, Deserialize)]
struct MyRow {
#[serde(rename = "items.name")]
items_name: Vec<String>,
#[serde(rename = "items.count")]
items_count: Vec<u32>,
}
- Se admiten los tipos
Geo.
Pointse comporta como una tupla
(f64, f64), y el resto de los tipos no son más que slices de puntos.
type Point = (f64, f64);
type Ring = Vec<Point>;
type Polygon = Vec<Ring>;
type MultiPolygon = Vec<Polygon>;
type LineString = Vec<Point>;
type MultiLineString = Vec<LineString>;
#[derive(Row, Serialize, Deserialize)]
struct MyRow {
point: Point,
ring: Ring,
polygon: Polygon,
multi_polygon: MultiPolygon,
line_string: LineString,
multi_line_string: MultiLineString,
}
- Los tipos de datos
Variant,
Dynamicy
JSON(nuevo) aún no son compatibles.
El crate proporciona utilidades para simular el servidor de CH y probar consultas DDL,
Simulación
SELECT,
INSERT y
WATCH. Esta funcionalidad puede habilitarse con la feature
test-util. Úsela solo como dependencia de desarrollo.
Consulte el ejemplo.
Resolución de problemas
La causa más común del error
CANNOT_READ_ALL_DATA
CANNOT_READ_ALL_DATA es que la definición de la fila del lado de la aplicación no coincide con la de ClickHouse.
Considere la siguiente tabla:
Entonces, si
CREATE OR REPLACE TABLE event_log (id UInt32)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY timestamp
EventLog está definido en la aplicación con tipos que no coinciden, por ejemplo:
Al insertar los datos, puede aparecer el siguiente error:
#[derive(Debug, Serialize, Deserialize, Row)]
struct EventLog {
id: String, // <- should be u32 instead!
}
En este ejemplo, se soluciona definiendo correctamente la
Error: BadResponse("Code: 33. DB::Exception: Cannot read all data. Bytes read: 5. Bytes expected: 23.: (at row 1)\n: While executing BinaryRowInputFormat. (CANNOT_READ_ALL_DATA)")
struct
EventLog:
#[derive(Debug, Serialize, Deserialize, Row)]
struct EventLog {
id: u32
}
Limitaciones conocidas
- Los tipos de datos
Variant,
Dynamicy
JSON(nuevo) aún no se admiten.
- El enlace de parámetros del lado del servidor aún no se admite; consulta este issue para seguir su evolución.
Si tienes alguna pregunta o necesitas ayuda, no dudes en contactarnos en el Slack de la comunidad o a través de GitHub issues.